10 beste Knowmax-alternatieven voor 2026

Als uw team een 'kennisbank' heeft en toch elke week dezelfde vragen stelt door te chatten, is het probleem dat de informatie moeilijk terug te vinden is.

Kennisbeheertools zijn goed in het opslaan van informatie. Er zijn er echter maar weinig die goed zijn in het geven van het juiste antwoord aan de juiste persoon op het moment dat het werk plaatsvindt.

Knowmax werkt goed voor gestructureerde ondersteuningskennis en begeleide oplossingen. Maar als u op zoek bent naar alternatieven voor Knowmax, betekent dit meestal dat u kennisbeheer nodig hebt dat aanvoelt als een besturingssysteem. Sneller zoeken, eenvoudiger onderhoud, betere AI-hulp en een nauwere verbinding met dagelijkse werkstroomen.

In deze gids bespreken we de 10 beste Knowmax-alternatieven voor kennisbeheer, waar elk alternatief het sterkst in is en hoe u de juiste keuze kunt maken op basis van hoe uw team dagelijks kennis vindt, gebruikt en onderhoudt.

Waarom kiezen voor Knowmax-alternatieven?

U bent waarschijnlijk op zoek naar een alternatief voor Knowmax omdat uw huidige kennisbank een doodlopende weg lijkt. Informatie wordt daar opgeslagen, maar er is geen verbinding met het werk dat uw team vervolgens nog moet doen.

En zo ontstaat er een wildgroei aan tools. Mensen verspillen uren met het schakelen tussen losstaande tools, het wisselen tussen tabbladen en het zoeken naar bestanden.

Kosten van werkverspreiding

Deze kloof leidt tot problemen zoals:

Behoefte aan uniforme werkstroom : uw uw standaardwerkprocedures (SOP's) staan in één systeem, maar de taken om ze te voltooien staan in een heel ander systeem. Hierdoor moet uw team instructies handmatig omzetten in acties, wat tijd kost en de kans op fouten vergroot.

Limiet aan AI-mogelijkheden: uw huidige zoekbalk begrijpt alleen exacte trefwoorden. Het kan geen natuurlijke vragen interpreteren of inzichten naar boven halen, waardoor uw team de juiste zoektermen moet raden of het helemaal moet opgeven.

Hiaten in integratie: uw kennisbank communiceert niet met uw uw kennisbank communiceert niet met uw projectmanagementtool , CRM of helpdesk. Dit betekent dat informatie niet beschikbaar is waar uw team daadwerkelijk werkt, waardoor ze gedwongen worden om ernaar te zoeken in verschillende apps.

Zorgen over schaalbaarheid: Naarmate uw team groeit, hebt u meer geavanceerde toestemmingen, betere analyses om hiaten in de content op te sporen en ondersteuning voor meerdere talen nodig. Een basistool kan dit gewoonweg niet bijbenen.

Knowmax-alternatieven in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Kennisbeheer; Documents + Wikis; Brain + Brain MAX; Enterprise Search; Automatisering AI-aangedreven kennisbeheer met verbinding met taakuitvoering Free Forever; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Document360 Openbare + privé-KB's; Ask Eddy AI; versiebeheer/rollback; analytics Selfservice-kennisbanken met analyses Aangepaste prijzen Guru Geverifieerde kaarten; browser-extensie; AI-antwoorden; verificatie-werkstroom Realtime kennisoverdracht binnen werkstroomtools Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen beschikbaar Confluence Ruimtes; pagina-toestemmingen; sjablonen; Atlassian Intelligence Teamwiki's in het Atlassian-ecosysteem Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5,42/gebruiker/maand; aangepaste prijzen beschikbaar Notion Wiki's + databases; geverifieerde pagina's; Notion AI Q&A; toestemming Documenten en databases voor interne wiki's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen beschikbaar. Helpjuice Aangepaste branding; AI-zoekfunctie; analyses; meertalige kennisbanken Aanpasbare kennisbanken met krachtige zoekfunctie Betaalde abonnementen vanaf $ 249/maand; AI-abonnementen vanaf $ 449/maand; Unlimited-abonnement vanaf $ 799/maand Bloomfire Q&A-kennisdeel; moderatietools; analysesuite; toegangscontroles AI-aangedreven kennisdeling binnen ondernemingen Aangepaste prijzen Freshdesk KB + ticketing; AI-suggesties; meertalige KB; communityforums Klantenservice-teams die behoefte hebben aan geïntegreerde ticketing Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per agent per maand; aangepaste prijzen beschikbaar. ServiceNow KM + ITSM-werkstroomen; KCS-afstemming; Now Assist Kennisbeheer voor IT-diensten binnen ondernemingen Aangepaste prijzen Zendesk Helpcentrum; content-blokken; analyses; AI-zoekfunctie Omnichannel selfservice en ondersteuning Betaalde abonnementen vanaf $ 25/agent/maand; AI inbegrepen in Suite-abonnementen; Enterprise-opties beschikbaar

De beste Knowmax-alternatieven om te gebruiken

Elk van de onderstaande platforms voorziet in verschillende behoeften.

Sommige tools richten zich uitsluitend op het creëren van een kennisbank, terwijl andere uw documentatie rechtstreeks verbinden met de bredere werkstroom van uw team.

Laten we eens kijken:

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven kennisbeheer met verbinding met taakuitvoering)

Knowmax is geweldig als een speciale kennislaag, maar de dagelijkse realiteit is dat kennis zelden op zichzelf staat. Dan heb je antwoorden in de ene tool, het werk in een andere, en besteedt je team de tijd daartussen aan het wisselen van context.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, zorgt voor convergentie door uw documenten te verbinden met de bredere werkstroom.

Zet kennis om in actie met ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Management is een compleet systeem voor het creëren en organiseren van kennis die uw team dagelijks gebruikt. U kunt een gedeelde hub opzetten voor SOP's, wiki's, onboardingdocumenten, projectbriefings en playbooks, en deze georganiseerd houden naarmate de bibliotheek groeit.

Creëer een interne en externe kennisbank met ClickUp Knowledge Management.

Teams standaardiseren hun kennis doorgaans door belangrijke bronnen als wiki's te publiceren en sjablonen te gebruiken om de documentatie consistent te houden voor alle functies.

ClickUp Docs bewaart al uw werkdocumentatie op één plek. U kunt SOP's, onboardinggidsen, procesdocumenten en projectbriefings maken met uitgebreide formaten en realtime samenwerking, zodat het document een gedeeld referentiepunt voor iedereen wordt.

Documenten houden ook het schrijven en de uitvoering nauw met elkaar verbonden. Teams kunnen opmerkingen achterlaten, teamgenoten taggen en belangrijke regels omzetten in traceerbare ClickUp-taken wanneer een document wordt omgezet in een plan. Dat is handig voor lanceringschecklists, escalatiehandboeken en wekelijkse operationele aantekeningen, waarbij de volgende stappen niet in een aparte tool moeten worden opgeslagen.

Vanaf dat moment wordt Docs Hub de plek waar mensen naartoe gaan als ze direct een antwoord nodig hebben. Het centraliseert documenten en wiki's in één weergave en maakt het gemakkelijk om gedeelde kennis te doorzoeken, te vinden en te beheren.

Centraliseer alle kennisbronnen op één plek met Docs Hub.

En als toegangscontrole belangrijk is, kunt u documenten delen met specifieke personen of teams en toestemmingen instellen, zodat de juiste mensen kunnen meewerken en alle anderen kunnen bekijken.

Breng contextuele inzichten in uw werkstroom met ClickUp AI

ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-teamgenoot voor snel werken met kennis. Het kan samenvatten, vragen beantwoorden met behulp van de content van uw ClickUp-werkruimte en lange updates omzetten in volgende stappen.

Het is ongelooflijk handig voor alledaagse vragen die nooit een heen-en-weer-gesprek in de chat zouden moeten worden. Vraag het: 'Wat is ons beleid inzake ouderschapsverlof?' en Brain haalt de relevante documentatie uit uw kennishub, vat deze samen in duidelijke taal en verwijst u naar de bron, zodat u zelf met vertrouwen aan de slag kunt.

Elk gesprek, actiepunt en elke taak is doorzoekbaar met AI in ClickUp.

Het werkt net zo goed aan de kant van de klant. Wanneer u helpcontent en beleid publiceert in ClickUp, kunnen klanten Brain vragen stellen in gewone taal en binnen enkele seconden een antwoord krijgen, zodat ze zelf aan de slag kunnen zonder te hoeven wachten op antwoorden van mensen.

Ambient Answers Agent: directe antwoorden in uw hele werkruimte

Laat agenten de vragen in uw plaats beantwoorden!

De Ambient Answers Agent gaat nog een stap verder door proactief antwoorden te geven op plaatsen waar al werk wordt gedaan.

In plaats van naar informatie te zoeken of collega's te storen, scant de agent continu de kennis in uw werkruimte en geeft hij contextuele antwoorden direct binnen taken, documenten en gesprekken.

Wanneer iemand een vraag stelt in een commentaarthread of binnen een discussie over een Taak, kan de agent direct de relevante informatie uit uw kennisbank halen en reageren met de juiste documentatie.

Hierdoor voelt kennis aanwezig in de werkstroom in plaats van opgesloten in een apart kennissysteem.

De beste functies van ClickUp

Houd kenniswerkstroomen automatisch draaiend met ClickUp-automatiseringen . Wijs eigenaren toe, pas sjablonen toe, stuur goedkeuringen door en trigger herinneringen naarmate taken vorderen, zodat SOP's operationeel blijven zonder handmatig achter de feiten aan te lopen.

De paginageschiedenis van ClickUp Docs laat zien wie wat en wanneer heeft gewijzigd, en stelt u in staat eerdere versies te herstellen wanneer een wiki of SOP op de verkeerde manier wordt bewerkt.

Maak kennisoverdracht zichtbaar met ClickUp dashboards . Verzamel live werksignalen om te zien wat er beweegt, wat vastzit en waar teams ondersteuning nodig hebben.

Koppel uw bronnen van waarheid met ClickUp-integraties . Breng tools zoals Google Drive, Slack en GitHub samen in dezelfde werkruimte, zodat kennis in alle systemen vindbaar blijft.

Zet onderhoud en coördinatie op de automatische piloot met ClickUp Super Agents . Monitor activiteiten, vat wijzigingen samen en maak follow-ups met AI-collega's, zodat documentatie bruikbaar en actueel blijft.

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat tijd nodig om alle functies van ClickUp onder de knie te krijgen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het nuttigst vind aan ClickUp is dat het structuur brengt in complexiteit. Ik gebruik het voortdurend om duidelijke, schaalbare systemen te ontwerpen die versnipperde e-mails, informele processen en reactief werk vervangen. Ik gebruik het voor het bijhouden van dagelijkse taken en ook voor het opzetten van georganiseerde, herhaalbare werkstroomen met gedefinieerde verantwoordelijkheden, zichtbaarheid en governance. Met ClickUp kan ik strategisch denken vertalen naar een operationele structuur. De grootste voordelen voor mij zijn hefboomwerking, schaalbaarheid en integraties. Met ClickUp kan ik ideeën, processen en best practices omzetten in concrete systemen die kunnen worden gerepliceerd, geautomatiseerd en zelfs geproduceerd.

🚀 Voordeel van ClickUp: Gebruik ClickUp Brain MAX als uw 'één zoekbalk voor werk'. Het is de AI-aangedreven desktopcompanion van ClickUp die kan zoeken in ClickUp, het web en bestanden van verbonden apps zoals Google Drive, SharePoint en GitHub. Doorzoek alle interne en externe werkstroomen met ClickUp Brain MAX En als u snelheid wilt en niet wilt typen, kunt u met Talk-to-Text de vraag inspreken en handsfree de output krijgen, wat ideaal is voor snel onderzoek, follow-ups van vergaderingen en directe verduidelijking.

2. Document360 (het beste voor zelfbedieningskennisbanken met analyses)

via Document360

Document360 is een AI-aangedreven kennisbankplatform dat u kunt gebruiken om documentatie met openbare, privé- of gemengde toegang te creëren voor klanten en interne teams. Het is gebouwd voor structuur (categorieën, labels, hiërarchie), solide auteurschap (Markdown + Word-achtige editor) en controles om de content nauwkeurig te houden naarmate deze groeit.

De categoriemanager van de tool maakt het organiseren van grote hoeveelheden content intuïtief, terwijl versiebeheer ervoor zorgt dat u wijzigingen kunt bijhouden en indien nodig kunt terugdraaien. Het platform geeft prioriteit aan de kwaliteit van de content met functies zoals detectie van gebroken links en SEO-optimalisatie voor artikelen die voor het publiek bestemd zijn.

De beste functies van Document360

Ask Eddy AI biedt contextuele antwoorden uit uw kennisbank content, rechtstreeks in de zoekfunctie van de website.

De Knowledge Base Portal ondersteunt gestructureerd schrijven met categoriebeheer, labels, werkstroom en versies/rollback voor echt beheer.

Pro Analytics/zoekanalyse helpt u bij te houden waar lezers naar zoeken en waar ze op een dood spoor belanden.

Beperkingen van Document360

Sommige gebruikers melden iets langere laadtijden wanneer een kennisbank uitgroeit tot honderden artikelen, vooral bij grotere projecten.

Er treden vertragingen op bij het werken met hyperlinks of het navigeren door gekoppelde content, wat de bewerking kan vertragen.

Prijzen van Document360

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Document360

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Document360?

Een G2-gebruiker zegt:

De gebruiksvriendelijke interface en robuuste artikeleditor zijn uitstekend. Het maakt het maken, organiseren en bijwerken van documentatie aanzienlijk sneller dan onze vorige methode. Ik waardeer vooral de versiebeheer- en terugdraaifunctie, die ons vertrouwen geeft in het beheren van wijzigingen. De mogelijkheid om privéportals/documentatiesites voor interne teams te maken en tegelijkertijd een aparte openbare site te onderhouden, is een enorm voordeel voor het beheren van de toegang en het waarborgen van de gegevensveiligheid.

👀 Wist u dat? 75% van de mensen is het erover eens dat AI-agenten de werkplek meer zullen veranderen dan het internet. Dat is een duidelijk signaal dat we een grote verschuiving doormaken in de manier waarop werk wordt gedaan.

via Guru

Guru is ontworpen om teams te helpen bedrijfskennis vast te leggen in de vorm van kaarten, deze up-to-date te houden met verificatie en deze beschikbaar te maken op de plek waar mensen werken (zoals Slack, Teams, uw browser of belangrijke bedrijfsapps).

Het combineert ook het ophalen van informatie met het bijhouden ervan. Dat betekent dat u experts kunt aanwijzen om de content regelmatig te controleren op actualiteit, en de AI-laag van Guru kunt gebruiken om vragen te beantwoorden met geverifieerde, toestemmingsbewuste kennis.

Dankzij de browserextensie en app-integraties van Guru wordt kennis contextueel weergegeven. Wanneer een supportmedewerker een ticket opent over een specifieke functie, verschijnen automatisch relevante artikelen.

Beste functies van Guru

Ondersteunt AI-chat/onderzoek en Knowledge Agents, plus automatisering van de kwaliteit van kennis om de content in de loop van de tijd gezonder te houden.

Met kaarten kunnen teams antwoorden opslaan in een gestandaardiseerd format (ideaal voor enablement, ondersteuningsmacro's, SOP-fragmenten).

Wijs materiedeskundigen toe aan kaarten en stel verificatie-intervallen in.

Beperkingen van Guru

Het vinden van het 'juiste' antwoord kan langzamer of moeilijker gaan als de kaarten niet consistent zijn geordend.

Zoeken kan te veel resultaten opleveren zonder zorgvuldige tagging

Guru-prijzen

Zelfbediening: vanaf $ 25 per zetel per maand

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van experts

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Guru?

Een G2-gebruiker zegt:

In Guru AI bevat de gebruikersinterface een overzichtelijke kaartenformat-structuur die ons helpt om informatie gemakkelijk te begrijpen. En het geeft direct antwoorden in de extensie, zodat ik mijn huidige werkstroom niet eens hoef te veranderen. Dat bespaart me veel tijd en handmatig werk. Bovendien werken de AI-functies samen en leveren ze uitstekende resultaten op.

📮 ClickUp Insight: Elke keer dat u tijdens uw werk wordt gestoord, kost het bijna 23 minuten om weer in de werkstroom te komen. De non-stop berichten op uw werkchat? Ze vernietigen uw productiviteit en beperken uw potentieel. Uit ons onderzoek naar kennisbeheer bleek dat bijna de helft van de werknemers collega's moet onderbreken voor informatie die ze al zouden moeten hebben. 😱 ClickUp doorbreekt deze frustrerende cyclus met naadloze kenniswerkstroomen. Met ClickUp's Enterprise Search wordt elk bestand direct doorzoekbaar in uw hele werkruimte. Heeft u snel inzicht nodig? Vraag ClickUp Brain om elk document op verzoek samen te vatten. Samen elimineert dit krachtige duo onnodige onderbrekingen, waardoor u ongestoord kunt focussen en optimaal kunt presteren!

4. Confluence (het beste voor teamwiki's die zijn geïntegreerd met het Atlassian-ecosysteem)

via Confluence

Confluence is de kennisbank en samenwerkingshub van Atlassian voor het bouwen van interne wiki's, SOP-bibliotheken, projectdocumenten en beslissingslogboeken.

Teams organiseren content in Ruimtes, publiceren pagina's en blogs en beheren de toegang met pagina- en ruimte-toestemmingen. Dit alles maakt het een populaire keuze voor procesintensieve organisaties die naast documentatie ook behoefte hebben aan governance.

Waar het vooral nuttig is voor ondersteunings- en operationele teams, is de 'doc to action'-loop. Confluence bevat AI-functies die pagina's kunnen samenvatten, helpen bij het maken en uitvoeren van content-bewerkingen en Q&A-achtige zoekopdrachten ondersteunen.

De beste functies van Confluence

Organiseer kennis per team, project of onderwerp met geneste paginahiërarchieën.

Atlassian Intelligence in Confluence helpt bij het samenvatten van pagina's/blogs, het genereren en organiseren van ideeën en het ondersteunen van Q&A-achtige zoekopdrachten voor snellere zelfbedieningsantwoorden.

Met paginabeperkingen en toestemmingen kunt u gevoelige content op ruimte-/paginaniveau vergrendelen, terwijl de rest van de kennisbank breed bruikbaar blijft.

Limieten van Confluence

Ruimtes met te veel pagina's kunnen de prestaties in de hele ruimte verslechteren.

Diepe hiërarchieën en veranderende beperkingen brengen prestatieoverwegingen met zich mee.

Prijzen van Confluence

Free

Standaard: $ 5,42/gebruiker/maand

Premium: $ 10,44/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Confluence

G2 : 4,1/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Confluence?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind Confluence erg prettig in het gebruik omdat het nauw integreert met Jira en Jira Service Manager, die we ook gebruiken. Zelfs voordat we alles hadden geïntegreerd, was het nog steeds eenvoudig en gemakkelijk om mee te werken. We gebruiken het als onze kennisbank en delen dagelijks artikelen uit deze kennisbank met de mensen die op ons rekenen voor ondersteuning. De klantenservice is geweldig en aangezien dit een cloudoplossing is, was de implementatie relatief eenvoudig.

👀 Wist u dat? GenAI levert al meetbare tijdwinst op. Uit een analyse van de St. Louis Fed blijkt dat GenAI-gebruikers gemiddeld 5,4% aan werkuren besparen (≈ 2,2 uur/week voor iemand die 40 uur per week werkt).

5. Notion (het beste voor veelzijdige documenten en databases voor interne wiki's)

via Notion

Notion biedt een modulaire, blanco canvas-aanpak voor teams die precies de kennisbank willen bouwen die ze voor ogen hebben, of dat nu een eenvoudige wiki is of een complexe operationele hub.

Het combineert documenten, databases en projecttracking in één werkruimte. Voor kennisbeheer betekent dit dat u een wiki kunt maken die ook dienst doet als doorzoekbare database, compleet met aangepaste eigenschappen, filters en weergaven.

Het voegt bovendien een AI-laag toe. Met Notion AI kunt u vragen stellen in gewone taal en antwoorden krijgen uit uw werkruimte, gekoppelde apps en zelfs het internet.

Beste functies van Notion

Met wiki's en geverifieerde pagina's kunt u eigenaren toewijzen en pagina's als up-to-date markeren, zodat teams weten wat ze kunnen vertrouwen.

Met databases kunt u kennis omzetten in gestructureerde systemen (veelgestelde vragen, onboarding-checklists, veelgestelde vragen over producten, ondersteuningsmacro's).

Deel en toestemming ondersteunen gecontroleerde toegang tot pagina's en databases, inclusief toegangsregels op paginaniveau in databases.

Beperkingen van Notion

De prestaties kunnen achterblijven bij zeer grote databases.

Minder gestructureerd dan speciaal ontwikkelde tools voor kennisbanken

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/zetel/maand

Business: $ 24/zetel/maand

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Over het algemeen is Notion een superhandige app die helpt bij het organiseren en ordenen van alles, hoe complex ook. Het is een uitstekende tool voor zowel bedrijven als studenten, als je bereid bent om tijd te investeren om de functies onder de knie te krijgen.

6. Helpjuice (het beste voor aanpasbare kennisbanken met krachtige zoekfuncties)

via Helpjuice

Helpjuice is een platform dat is ontworpen voor teams die helpcontent willen publiceren die past bij de look en feel van hun product. U kunt artikelen indelen in categorieën, de toegang beheren en het ontwerp in hoge mate aangepast maken (CSS, layout, branding), zodat uw kennisbank consistent blijft met uw website en in-app-ervaring.

Het biedt een AI-aangedreven zoekfunctie waarmee gebruikers direct antwoorden kunnen vinden. Bovendien bevat de tool kennisbasisanalyses, zodat u kunt zien wat mensen lezen, waarnaar ze zoeken en waar zoekopdrachten mislukken.

De beste functies van Helpjuice

De intelligente zoekfunctie begrijpt typefouten, synoniemen en gedeeltelijke overeenkomsten.

Meertalige ondersteuning helpt teams om kennis in verschillende talen in één systeem te beheren.

AI Article Request kan helpen bij het opsporen van ontbrekende onderwerpen en het genereren van concepten, zodat uw KB voor blijft lopen op veelgestelde vragen.

Limieten van Helpjuice

De editor wordt vernieuwd terwijl ze de bewerking uitvoeren, wat de werkstroom onderbreekt.

Beperkingen met betrekking tot format en het opnieuw moeten vertalen van content bij het aanbrengen van updates

Beoordelingen en recensies van Helpjuice

G2 : 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Prijzen van Helpjuice

Kennisbank: $ 249/maand

AI-kennisbank: $ 449/maand

Onbeperkte AI-kennisbank: $ 799/maand

Wat zeggen echte gebruikers over Helpjuice?

Een G2-gebruiker zegt:

Als een van de belangrijkste bijdragers aan onze kennisbank waardeer ik het enorm hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk de Helpjuice-editor is. Hij is eenvoudig, gemakkelijk te navigeren en maakt het creëren en organiseren van content eenvoudig. Een andere opvallende functie is hun klantenservice, met name de live chat-optie. Telkens wanneer ik hulp nodig had, reageerde het ondersteuningsteam snel en behulpzaam, wat een groot verschil maakt bij het beheren van een grote interne kennisbank.

7. Bloomfire (het beste voor AI-aangedreven kennisdeling binnen ondernemingen)

via Bloomfire

Bloomfire is een kennisbeheerplatform voor ondernemingen die één interne hub nodig hebben voor antwoorden, documenten en institutionele knowhow.

Het leunt sterk op snelle ontdekking door middel van AI-aangedreven zoek- en content-indexering, plus een kennisengine in Q&A-stijl. Hier kunnen teams vragen stellen, antwoorden crowdsourcen van materiedeskundigen en in de loop van de tijd hiaten opvullen.

Bloomfire biedt ook speciale Microsoft Teams- en Slack-integraties, zodat mensen kunnen zoeken, AI vragen kunnen stellen en geverifieerde antwoorden kunnen delen zonder hun werkstroom voor chatten te verlaten.

De beste functies van Bloomfire

AI-aangedreven zoek- en ontdekkingsfuncties helpen mensen snel relevante pagina's, bestanden en berichten te vinden, zelfs als ze het exacte trefwoord niet kennen.

Bloomfire Moderation Tools ondersteunt werkstroomen voor de bewerking, goedkeuring, archivering en beheer van content, zodat uw kennisbank overzichtelijk en compliant blijft.

Veiligheid van de onderneming en gestructureerde toegangscontroles ondersteunen groepen, op rollen gebaseerde toestemmingen, SSO en SCIM voor grotere implementaties.

Limieten van Bloomfire

Zoeken levert niet altijd het meest relevante resultaat op, wat het vertrouwen in zelfbedieningsantwoorden kan verminderen.

Er zijn limieten op het gebied van rapportage wanneer teams diepere inzichten in het gebruik of het bijhouden van de prestaties van content willen.

Prijzen van Bloomfire

Aangepaste prijzen

Bloomfire-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bloomfire?

Een G2-gebruiker zegt:

Ons team gebruikt Bloomfire en dat is een zeer nuttige tool en bron gebleken. Met Bloomfire is onderzoek doen veel gemakkelijker en efficiënter. Het heeft ook een AI-assistentfunctie waarmee u eenvoudig kunt vragen wat u nodig hebt en die een direct, duidelijk antwoord geeft.

8. Freshdesk (het meest geschikt voor ondersteuningsteams die behoefte hebben aan geïntegreerde ticketing)

via Freshdesk

Freshdesk combineert een klantgerichte kennisbank met een volledige helpdesk in één platform, zodat supportmedewerkers niet van tool hoeven te wisselen.

Het benadrukt ook afleiding. Met andere woorden, Freshdesk kan automatisch relevante artikelen voorstellen voordat een klant een ticket indient. Vervolgens zet het de ticketantwoorden om in oplossingsartikelen, zodat uw kennisbank groeit op basis van echte gesprekken met klantenservice.

Bovendien beschikt het over communityforums waar klanten elkaar kunnen helpen en ideeën kunnen delen, naast officiële documentatie.

De beste functies van Freshdesk

Artikelversie biedt u een volledig overzicht van wijzigingen in oplossingsartikelen voor zichtbaarheid en terugdraaien.

Freddy AI stelt artikelen voor aan klanten, helpt medewerkers bij het opstellen van antwoorden en voert automatisering uit van routinetaken.

Creëer kennisbanken in meerdere talen en leid klanten automatisch naar de juiste versie.

Limieten van Freshdesk

Beoordelaars willen vaak meer gedetailleerde rapportages voor statistieken en operationele zichtbaarheid die verder gaan dan de basis.

De zoekfunctie levert niet altijd het juiste resultaat op.

Prijzen van Freshdesk

Groei: $19/agent/maand

Pro : $ 55/agent/maand

Enterprise: $ 89/agent/maand

Beoordelingen en recensies van Freshdesk

G2 : 4,4/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshdesk?

Een G2-gebruiker zegt:

Freshdesk is zeer gebruiksvriendelijk en voelt niet overweldigend aan, zelfs niet op drukke dagen. Het helpt me georganiseerd te blijven door alle tickets op één plek te bewaren en duidelijk te maken wat prioriteit heeft. Functies zoals standaardantwoorden en automatisering besparen veel tijd, en interne aantekeningen maken de teamcoördinatie soepeler. Over het algemeen helpt het me sneller te werken, op schema te blijven en klantproblemen met meer vertrouwen af te handelen.

9. ServiceNow (het beste voor IT-servicemanagement voor grote ondernemingen)

via ServiceNow

ServiceNow biedt kennisbeheer geïntegreerd met incidentbeheer, veranderingsbeheer en servicecatalogi. Dit wordt geleverd met een kennisbeheermodule van enterprise-kwaliteit die is ingebouwd in het bredere ITSM-platform.

De kennisbeheermodule van ServiceNow volgt de Knowledge-Centered Service (KCS)-methodologie, die de verbinding tussen het aanmaken van kennis en het oplossen van incidenten rechtstreeks legt. Dit zorgt ervoor dat de kennisbank voortdurend wordt verbeterd als onderdeel van het ondersteuningsproces.

De beste functies van ServiceNow

Het platform ondersteunt de KCS-methodologie ingebouwd. Dit betekent dat kennis wordt gecreëerd en verbeterd als onderdeel van het incidentoplossingsproces.

Nu kan Assist in Knowledge Management helpen bij het genereren van kennisartikelen op basis van cases of incidenten.

Het KM-model ondersteunt controles en structuren op niveau van de onderneming.

Limieten van ServiceNow

Kan last hebben van trage laadtijden (bijvoorbeeld dashboarden die 10-15 seconden duren), waardoor de dagelijkse navigatie zwaar kan aanvoelen.

AI Search/Virtual Agent leest mogelijk bepaalde 'kennisblokken' niet, wat kan leiden tot gemiste artikelen of onvolledige antwoorden.

Prijzen van ServiceNow

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow

G2 : 4,4/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ServiceNow?

Een Capterra-gebruiker zegt:

ServiceNow is een van de bekendste tools voor alle soorten organisaties. Het biedt een platform waarop we dingen kunnen bouwen volgens onze eigen vereisten. Het is in hoge mate aanpasbaar. Het is zeer gebruiksvriendelijk en er is geen code nodig voor de ontwikkeling.

10. Zendesk (het beste voor een omnichannel-klantervaring met selfservice)

via Zendesk

Zendesk is uitstekend in omnichannel-klantenservice en ondersteunt selfservice via verschillende kanalen – e-mail, chatten en sociale media – als onderdeel van de bredere Zendesk Suite om overal consistente antwoorden te bieden.

Zendesk Guide is de kennisbankcomponent van het klantenserviceplatform van Zendesk. Het ondersteunt uw helpcentrum, voedt de Answer Bot voor geautomatiseerde antwoorden en integreert met communityforums, allemaal om het aantal tickets te verminderen via selfservice.

Het biedt ook tools zoals Knowledge Builder om u te helpen bij het opstarten en versnellen van het aanmaken van een kennisbank wanneer u helemaal vanaf nul begint.

De beste functies van Zendesk

Creëer een helpcentrum met uw eigen merknaam, met artikelen, categorieën en zoekfunctie.

Met inhoudsblokken kunt u hetzelfde fragment in meerdere helpcentrumartikelen hergebruiken.

Met het dashboard voor activiteiten van de kennisbank kunt u weergaven en feedbacksignalen (zoals stemmen) meten.

Limieten van Zendesk

Rapportage en aangepaste aanpassing zijn niet zo flexibel, vooral wanneer werkstroom complex wordt.

Steile leercurve wanneer u een meer geavanceerde configuratie wilt

Prijzen van Zendesk

Ondersteuningsteam: 25 USD per agent/maand (maandelijks gefactureerd)

Suite Team: 69 dollar per agent/maand (maandelijks gefactureerd, inclusief AI)

Suite Professional: 149 dollar per agent/maand (maandelijks gefactureerd, inclusief AI)

Suite Enterprise: 219 dollar per agent/maand

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2 : 4,3/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Een Capterra-gebruiker zegt:

We hebben de Zendesk-chatbot geïntegreerd in ons klantenportaal, wat niet zo moeilijk was. Nu kunnen portaalgebruikers ons elke keer dat ze hulp nodig hebben bereiken door gewoon op het chatpictogram te klikken.

Breng kennis en werkstroomen samen met ClickUp

Er zijn tal van tools voor kennisbeheer waarmee informatie kan worden opgeslagen. De echte uitdaging is om er een te kiezen die uw team helpt om tijdens het werk het juiste antwoord te vinden en te gebruiken, zonder dat er nog meer tools bij komen.

ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte die is ontworpen om kennis verbonden te houden met de uitvoering. In plaats van een aparte kennishub en een aparte plek waar het werk plaatsvindt te onderhouden, kan uw team processen documenteren, context zoeken, samenwerken en taken voortzetten op één plek met AI die in de werkstroom is ingebouwd.

Want kennis is het meest waardevol wanneer deze beschikbaar is op het moment dat iemand ernaar moet handelen.

Probeer ClickUp en ervaar hoe de verbinding tussen kennisbeheer en andere aspecten van je werk aanvoelt. ✅

Veelgestelde vragen

Focus op AI-aangedreven zoekfuncties, werkstroomen voor contentverificatie, diepgaande integraties met uw bestaande tools en analyses die de effectiviteit van content aantonen. Het belangrijkste is dat u nadenkt over of u kennis nodig hebt die verbonden is aan de uitvoering van taken.

Ja, de meeste moderne kennisbeheerplatforms bieden integraties met tools voor projectmanagement via native connectoren of API's. ClickUp is echter anders opgebouwd, omdat het beide mogelijkheden in één platform combineert, waardoor een afzonderlijke integratie overbodig is.

Interne kennisbanksoftware biedt werknemers toegang tot SOP's en beleidsregels, meestal met strengere toestemmingen. Een klantgerichte kennisbank richt zich op selfserviceondersteuning voor uw klanten, met de nadruk op openbare toegang en SEO.

Over het algemeen zijn basisfuncties voor kunstmatige intelligentie beschikbaar in instapabonnementen, terwijl geavanceerde functies zoals zoeken in natuurlijke taal en het genereren van content meestal zijn opgenomen in duurdere abonnementen.