Als uw CRM actief en aanwezig is, waarom lijkt het dan soms alsof uw team leeft van de invoer van gegevens?

Dat is het probleem dat CRM-automatisering moet oplossen. Verkopers moeten verkopen, supportmedewerkers moeten cases afhandelen en operationele medewerkers moeten het systeem verbeteren. Ze moeten geen aantekeningen naar velden kopiëren, dezelfde follow-up-e-mails herschrijven of updates in records bijhouden.

Dit is wat Salesforce Einstein Copilot wil oplossen.

In deze handleiding laten we u zien hoe u Salesforce Einstein Copilot kunt gebruiken voor CRM-automatisering, inclusief gebruiksscenario's en installatie.

Wat is Salesforce Einstein Copilot?

via Salesforce Einstein Copilot

Salesforce Einstein Copilot (nu Agentforce) is de conversationele AI-assistent van Salesforce voor CRM-werk. Deze assistent is ontwikkeld om vragen te beantwoorden, content te genereren en acties uit te voeren binnen Salesforce-apps met behulp van natuurlijke taalprompts. De assistent is ontworpen voor verkoop-, service- en marketingteams die het beu zijn om hun dagen te besteden aan handmatige CRM-updates.

🌼 Wist u dat: Ongeveer 64% van de ondernemingen die investeren in AI voor CRM, zegt binnen het eerste jaar een meetbare ROI te zien. Dit betekent dat deze tools vaak snel renderen wanneer ze worden gekoppeld aan echte werkstroomen, zoals leadscoring, prognoses en follow-ups.

Hoe Einstein Copilot werkt voor CRM-automatisering

Op hoog niveau werkt Einstein Copilot volgens drie stappen:

U voert een prompt in: u stelt een vraag of geeft een commando in u stelt een vraag of geeft een commando in gewone taal , net zoals u dat aan een collega zou doen. Bijvoorbeeld: 'Stel een e-mail op aan Jane Doe over de verlenging van haar contract'. Copilot interpreteert uw intentie: de AI analyseert uw verzoek om te begrijpen wat u wilt bereiken. Vervolgens identificeert het de specifieke 'acties' die het moet uitvoeren om de taak te volbrengen. Copilot verwerkt het verzoek en voert het uit: het haalt relevante context uit uw Salesforce-gegevens en metagegevens (en, indien er een verbinding is, Data Cloud of andere bronnen) en voert vervolgens de gevraagde acties uit.

In het kort zijn de twee belangrijkste concepten die ervoor zorgen dat het werkt, gronding en acties. Betekenis:

Basis: Einstein Copilot is 'gebaseerd' op de specifieke gegevens van uw organisatie: uw accounts, contacten en kansen binnen de Salesforce Data Cloud. Dit zorgt ervoor dat de antwoorden die het geeft relevant en nauwkeurig zijn voor uw bedrijf.

Acties: Dit zijn vooraf gebouwde vaardigheden die Copilot kan gebruiken, zoals 'een account samenvatten' of 'een kans bijwerken'. Het kan zelfs meerdere acties aan elkaar koppelen om complexere verzoeken af te handelen, terwijl de veiligheid van de gegevens en de toestemming van de gebruikers worden gerespecteerd via de Salesforce-vertrouwenslaag.

Belangrijkste functies van Einstein Copilot voor CRM-automatisering

Nu u weet hoe het werkt, gaan we kijken naar de specifieke soorten handmatig werk die het u uit handen kan nemen.

Actiebibliotheek en uitvoering in meerdere stappen: Einstein Copilot kan vooraf gedefinieerde acties triggeren, zoals het samenvatten van een record, het bijwerken van velden en het maken van follow-ups, en het kan ook een reeks acties aan elkaar koppelen om een verzoek te voltooien.

Werkstroom-aangedreven automatiseringen: Voor CRM-automatisering kunt u Salesforce Flow-automatiseringen in de Copilot-ervaring integreren met behulp van agentacties. Dat betekent dat Copilot dezelfde proceslogica kan uitvoeren die u al gebruikt voor routering, goedkeuringen, gegevensupdates en het aanmaken van follow-ups, maar dan geïnitieerd via natuurlijke taal om Voor CRM-automatisering kunt u Salesforce Flow-automatiseringen in de Copilot-ervaring integreren met behulp van agentacties. Dat betekent dat Copilot dezelfde proceslogica kan uitvoeren die u al gebruikt voor routering, goedkeuringen, gegevensupdates en het aanmaken van follow-ups, maar dan geïnitieerd via natuurlijke taal om repetitieve taken te automatiseren

Aangepaste onderwerpen die aansluiten bij uw werkstroom: Beheerders kunnen de assistent aanpassen aan specifieke bedrijfsprocessen door aangepaste onderwerpen te definiëren met de juiste instructies en de acties die bij dat onderwerp horen.

Vertrouw op maatregelen voor veiligheid bij automatisering: de Einstein Trust Layer heeft een positie als beveiligingslaag rond generatieve AI, inclusief nulgegevensopslag bij externe providers, gegevensbeschermingsmechanismen zoals maskering en het loggen of monitoren van interacties.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1 tot 2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3 tot 5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met ClickUp's AI Agents en ClickUp Brain kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen – allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig – ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft zijn SaaS-kosten met 50% verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Hierdoor kreeg het bedrijf een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

Einstein Copilot-instellingen in Salesforce instellen

Het kan overweldigend zijn om met een nieuwe tool aan de slag te gaan, dus laten we u door de installatie van Einstein Copilot leiden.

Maar zorg er eerst voor dat u alles hebt wat u nodig hebt.

🎯 Checklist met vereisten: Salesforce Enterprise, Unlimited of Developer Edition

Systeembeheerderstoestemming of gedelegeerde toegang tot de installatie

Data Cloud ingeschakeld voor verbeterde gegevensgronding

Einstein Trust Layer geconfigureerd

Zodra u de vereisten hebt gecontroleerd, kunt u beginnen met de installatie.

Stap 1: Ga vanuit uw Salesforce-organisatie naar de pagina 'Installatie'.

Stap 2: Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar 'Einstein Copilot' en open de pagina voor de installatie.

Stap 3: Schakel nu de functie in voor uw organisatie. Dit is de hoofdschakelaar die de assistent activeert.

via Trailhead

Stap 4: Bepaal wie Copilot mag gebruiken. U kunt toestemmingen toewijzen aan specifieke gebruikersprofielen of een speciale toestemmingsset maken om toegang te verlenen.

Stap 5: In de promptbouwer kunt u nu aanpassen hoe Copilot reageert. U kunt zelfs aangepaste prompts maken die de terminologie van uw bedrijf gebruiken en aansluiten bij uw specifieke bedrijfsprocessen.

Stap 6: Voordat u Copilot in uw hele organisatie implementeert, moet u het altijd eerst testen in een sandbox-omgeving. Zo kunt u eventuele problemen oplossen en uw prompts verfijnen zonder dat dit invloed heeft op live gegevens.

Stap 7: Na succesvolle tests implementeert u Copilot in uw productieomgeving. Verzamel feedback van uw gebruikers en blijf aangepaste acties toevoegen en prompts verfijnen om de assistent in de loop van de tijd nog nuttiger te maken.

Einstein Copilot-gebruiksscenario's voor CRM-automatisering

Einstein Copilot levert de meeste waarde wanneer u het toepast op de dagelijkse werkstroom van uw team.

Hoewel de functies op zich al indrukwekkend zijn, ligt hun waarde vooral in de manier waarop ze specifieke, repetitieve problemen oplossen die elke afdeling vertragen. Verschillende teams kunnen het op de volgende manieren gebruiken. 👇

Verkoopteams

Hier kan de AI helpen om de tijd die verkopers besteden aan CRM-onderhoud en gegevensinvoer te verminderen door accounts en kansen samen te vatten, gespreksresultaten vast te leggen en volgende stappen om te zetten in updates. Bovendien versnelt het de follow-up-e-mails die de context van de deal en de klantgeschiedenis weerspiegelen, zodat de outreach relevant blijft.

Financiële teams

Einstein Copilot kan details over potentiële klanten samenvatten op basis van eerdere interacties, ontbrekende compliancevelden identificeren en een compliant vervolgtraject voorstellen. Het kan een outreach-ontwerp opstellen dat verwijst naar de door de client aangegeven doelstellingen, risicovoorkeuren en productgeschiktheid. Voor adviseurs en interne verkoopmedewerkers beveelt het ook de meest relevante volgende actie aan (een geschiktheidsgesprek plannen, documenten opvragen of doorverwijzen naar een erkende specialist) op basis van de CRM-context.

Retail- en e-commerceteams

De AI gebruikt signalen zoals winkelwagengedrag, servicegesprekken en bestelgeschiedenis om kopers te identificeren die het meest waarschijnlijk zullen converteren. Met die context kunnen follow-ups verwijzen naar producten die zijn bekeken, beschikbaarheid en leveringsbeperkingen. Aan de servicekant worden tijdlijnen voor bestellingen en retourredenen samengevat voordat de medewerker antwoordt. Dat maakt het gemakkelijker om in minder berichten oplossingen te bieden die in overeenstemming zijn met het beleid.

Reis- en horecateams

Copilot organiseert klachten door boekingsgegevens te extraheren en het type probleem te classificeren. Met een beknopte samenvatting van de zaak wordt escalatie eenvoudiger voor de receptie en ondersteuningsteams. Aanbevelingen voor herstel kunnen vervolgens worden afgestemd op de loyaliteitsregels die zijn opgeslagen in het gastprofiel. Upsell-outreach blijft relevant, aangezien add-ons worden voorgesteld op basis van de reisgeschiedenis en het doel van de reis.

Limiet van het gebruik van Einstein Copilot voor CRM-automatisering

Geen enkele tool is perfect en het is belangrijk om de limieten van Einstein Copilot te begrijpen om realistische verwachtingen te kunnen stellen. Als u zich bewust bent van deze limieten, kunt u een effectievere implementatie plannen en frustratie voorkomen.

Afhankelijkheid van datakwaliteit: Einstein Copilot is slechts zo goed als de gegevens in uw Salesforce-organisatie. Als uw Einstein Copilot is slechts zo goed als de gegevens in uw Salesforce-organisatie. Als uw datakwaliteit slecht is – met onvolledige, verouderde of onnauwkeurige records – zullen de reacties van de AI te

Salesforce-ecosysteem lock-in: De tool is ontworpen om uitsluitend binnen het Salesforce-ecosysteem te werken. Dit is geweldig voor taken binnen het CRM, maar het creëert een blinde vlek wanneer het werk overslaat naar andere platforms, zoals tools voor projectmanagement of communicatie-apps.

Aangepaste acties moeten worden geconfigureerd: De vooraf gebouwde acties zijn handig, maar om de unieke werkstroom van uw bedrijf te automatiseren, moet een beheerder tijd investeren in het bouwen en configureren van aangepaste acties.

Overwegingen met betrekking tot licenties: Einstein Copilot is doorgaans een add-onproduct, wat betekent dat er waarschijnlijk een extra investering nodig is bovenop uw standaard Salesforce-licenties.

Alternatieven voor Einstein Copilot om uw CRM-werkstroomen te automatiseren

Een CRM-native AI helpt weliswaar binnen Salesforce, maar uw werkstroom houdt daar zelden op. Wanneer een deal wordt gesloten, volgen de volgende stappen op het gebied van onboarding, implementatie, financiën en werk in andere tools.

En dat is waar het werk zich begint op te stapelen. Teams beginnen van app te wisselen om de laatste klantgegevens, overdrachtsantekeningen en eigenaren voor de volgende acties te vinden.

Maak kennis met ClickUp, een geconvergeerde AI-werkruimte die dit oplost door taken, documenten, gesprekken, rapportages en AI bij elkaar te houden, zodat CRM-activiteiten het werk dat elders plaatsvindt kunnen triggeren en bijhouden.

Om te beginnen kunt u ClickUp CRM-software gebruiken om een veelzijdig systeem te bouwen voor het beheren van contacten, accounts en deals binnen dezelfde werkruimte waar uw uitvoering al plaatsvindt. Het is ontworpen om u in staat te stellen klantgegevens op te slaan, deze rechtstreeks te koppelen aan taken en documenten, en follow-ups en dealupdates te automatiseren – met AI als basis.

Beheer contacten, accounts en deals in uw uitvoeringswerkruimte met ClickUp CRM-software

Laten we nu eens in detail bekijken wat deze CRM-installatie inhoudt:

Zet CRM-successen om in duidelijke overdrachten met ClickUp Brain.

Gebruik ClickUp Brain om een succesvolle deal om te zetten in een onboarding-klare overdracht binnen uw werkruimte.

Brain werkt met de context die al in ClickUp is vastgelegd, inclusief taken en documenten, en kan lange threads samenvatten, updates opstellen en helpen bij het vormen van volgende stappen zonder details te verliezen.

Zet successen om in onboarding-klare overdrachten door de context samen te vatten en de volgende stappen uit te stippelen met ClickUp Brain

Open bijvoorbeeld de overdrachtstaak en typ @My Brain om een privéoverzicht te genereren van de context van de klant, aantekeningen over de reikwijdte, risico's en open vragen, en plak dit vervolgens in de thread voor het team.

ClickUp Brain ondersteunt ook het maken van subtaaken rechtstreeks in ClickUp, waardoor een overdracht kan worden opgesplitst in eigen, traceerbaar werk op het moment dat de deal wordt bevestigd.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Gebruik ClickUp Brain MAX als uw AI-desktopassistent! Open Brain MAX en voer een enkele query uit die gegevens uit ClickUp, uw verbonden apps en het internet haalt, en gebruik vervolgens Talk-to-Text om de volgende stappen vast te leggen terwijl u spreekt. ​​ Als u de Chrome-extensie gebruikt, kunt u deze vastmaken en Brain MAX beschikbaar houden in het zijpaneel terwijl u een CRM-record of een helpartikel leest. Zo kunt u gemakkelijk samenvatten wat u bekijkt en actiepunten vastleggen zonder de pagina te verlaten.

Voer follow-ups uit op de automatische piloot met ClickUp Super Agents en ClickUp automatisering.

ClickUp Super Agents beheren het meerstapsproces dat begint op het moment dat een CRM-activiteit plaatsvindt. Ze zijn uw AI-teamgenoten (net als een ongewone menselijke collega) die routinematige follow-ups, binnenkomende verzoeken en taaktoewijzingen afhandelen – allemaal contextueel.

En het beste is dat u deze agents kunt configureren volgens uw behoeften, met instructies, triggers, tools en kennis, zodat ze consistent blijven met uw processen.

Behandel ingewikkelde werkstroomen met ClickUp Super Agents

Combineer dit met ClickUp-automatiseringen om uw processen nog soepeler te laten verlopen. Automatiseringen kunnen statussen bijwerken, deadlines instellen en taken door de juiste fasen leiden naarmate het werk vordert.

Werkstatussen bijwerken, deadlines instellen en werk door verschillende fasen leiden met ClickUp-automatiseringen

Wanneer een onboardingtaak bijvoorbeeld naar 'Klaar voor start' gaat, kan een automatisering een Super Agent starten.

De agent kan de meest recente klantcontext uit documenten en de taakgeschiedenis samenstellen, de kick-offbrief opstellen, de vereiste subtaaken voor implementatie en financiën creëren en de juiste eigenaars taggen voor beoordeling. Zo krijgt u een consistente werkstroom die voor elke nieuwe klant kan worden geschaald, zelfs wanneer het team het druk heeft.

⚡Sjabloonarchief: Gebruik het ClickUp Advanced CRM-sjabloon als u complexe processen wilt laten afhandelen! Gebruik het om een volledige CRM-structuur uit de doos te halen, inclusief 22 ClickUp Custom Statuses en CRM-ready ClickUp aangepaste velden zoals Industry en Job Title. Het sjabloon blijft lichtgewicht in dagelijks gebruik, maar ondersteunt toch diepere segmentatie en werkstroom-werkflows wanneer u meer details nodig hebt.

Krijg AI-aangedreven rapportage rechtstreeks in ClickUp Dashboard

Gebruik AI-kaarten om AI-gestuurde rapportage rechtstreeks aan uw ClickUp-dashboards toe te voegen. Deze kaarten bieden u een speciale plek om een AI-prompt uit te voeren op de werkgegevens in uw werkruimte, waarna de output naast uw bestaande statistieken zichtbaar blijft.

Met de AI-aangedreven kaarten en dashboards van ClickUp zijn de inzichten die u nodig hebt altijd toegankelijk.

De meest flexibele optie is de AI Brain-kaart, waarmee u een aangepaste prompt kunt uitvoeren. U kunt prompts opstellen rond CRM-bewerkingen, zoals 'Vat nieuwe deals van deze week samen en maak een lijst met de volgende taken per eigenaar' of 'Haal account-overdrachten op waarvoor de deadline ontbreekt en markeer de accounts die risico lopen'.

Bouw CRM-automatisering die uw team daadwerkelijk gebruikt met ClickUp

AI-assistenten zoals Einstein Copilot kunnen een groot deel van uw CRM-taken uit handen nemen. Maar de teams die de meeste waarde uit automatisering halen, doen één ding goed: ze behandelen automatisering als een werkstroom.

Dat betekent schone gegevens, duidelijke regels en consistente promptgewoonten binnen het hele team. Want het doel is niet 'meer AI'. Het doel is minder klikken en meer tijd voor de klant.

Als u automatisering wilt toepassen op uw CRM en nog verder wilt gaan, kiest u voor ClickUp. Leg processen en playbooks vast in documenten, volg de uitvoering in taken en gebruik AI om de voortgang in de gaten te houden. Voeg vervolgens ook automatiseringen en integraties toe aan de mix!

Ga gratis aan de slag met ClickUp en maak van CRM-automatisering een systeem dat uw team daadwerkelijk kan gebruiken. ✅

Veelgestelde vragen

Einstein Copilot is speciaal ontwikkeld voor Salesforce CRM-gegevens en -werkstroomen, terwijl Microsoft Copilot werkt in Microsoft 365-apps zoals Outlook en Teams. De juiste keuze hangt af van waar de meest cruciale gegevens en het dagelijkse werk van uw team zich bevinden.

Einstein Copilot werkt binnen het Salesforce-platform, maar u kunt Salesforce verbinden met projectmanagementtools zoals ClickUp met behulp van native integraties. Hierdoor kunt u CRM-gegevens synchroniseren met uw werkstroom, waardoor teams zichtbaarheid krijgen op zowel klantgegevens als het werk dat wordt gedaan.

De kosten van Einstein Copilot variëren per Salesforce-editie en worden doorgaans aangeboden als een add-on-licentie. Voor de meest nauwkeurige prijsopgave kunt u rechtstreeks contact opnemen met Salesforce voor een offerte op basis van de specifieke configuratie en het aantal gebruikers van uw organisatie.

De belangrijkste beperkingen zijn onder meer de afhankelijkheid van hoogwaardige gegevens binnen uw Salesforce-organisatie en het feit dat het alleen werkt binnen het Salesforce-ecosysteem. Bovendien vereist het automatiseren van unieke bedrijfsprocessen een configuratie door een beheerder van aangepaste acties.