11 beste AI-agents voor gebruikers zonder kennis van code in 2026

AI-agents zijn niet langer alleen voor engineeringteams.

Zelfs niet-technische teams kunnen nu krachtige AI-agents bouwen die leads kwalificeren, werkstroombeheer uitvoeren, gegevens analyseren en beslissingen nemen. Dit alles zonder ook maar één regel code te schrijven of een complexe infrastructuur op te zetten.

U kunt agents ontwerpen met behulp van visuele builders, natuurlijke taalprompts en plug-and-play-integraties met de tools die u al gebruikt.

In deze blogpost bespreken we de beste AI-agents voor gebruikers zonder programmeerkennis die helpen bij het organiseren van meerstapswerkstroomen en het verminderen van handmatig werk.

Waar moet je op letten bij de beste AI-agents voor gebruikers zonder programmeerkennis?

Voor teams zonder programmeerkennis gaat het bij het kiezen van een AI-agentplatform zelden om hoe slim de agent klinkt in een demo. Wat telt, is of die agent betrouwbaar kan werken zodra hij deel uitmaakt van het dagelijkse werk.

Zodra AI-agents het experimentele stadium voorbij zijn en echte taken en werkstroomen gaan uitvoeren, worden een aantal praktische vereisten veel belangrijker dan ruwe intelligentie, zoals:

De agent moet eenvoudig te configureren zijn zonder fragiele logica te creëren die na verloop van tijd moeilijk te beheren wordt.

De agent moet werken binnen hetzelfde systeem waar uw taken, documenten, gegevens en werkstroom al aanwezig zijn.

Teams moeten duidelijk zichtbaarheid hebben in wat de agent heeft gedaan, wat de trigger was, en de mogelijkheid hebben om in te grijpen zonder werkstroommen opnieuw op te bouwen.

De agent moet werkstroom-orkestratie ondersteunen zonder micromanagement en handmatige follow-ups.

👀 Wist u dat? 30% van de mensen zegt dat hun grootste frustratie met AI-agenten is dat ze zelfverzekerd klinken, maar dingen verkeerd doen. Dit is precies waarom betrouwbaarheid en contextbewustzijn belangrijk zijn. Zoek naar AI-agents die zijn gebaseerd op de context van de werkruimte, transparante acties laten zien en uw team laten ingrijpen wanneer dat nodig is.

De beste AI-agents voor gebruikers zonder programmeerkennis in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-agents voor gebruikers zonder programmeerkennis en waar ze het beste in zijn.

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* (USD/gebruiker/maand) ClickUp Superagenten, realtime werkruimtecontext, no-code natuurlijke taalagentbouwer, Enterprise Search, dashboards met AI-kaarten, native automatiseringen No-code teams die AI-agents in hun werkstroom willen integreren Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Zapier-agents Zapier Central agentbouwer, prompt chaining, geheugen, natuurlijke taalinstallatie, webhooks, OpenAI-integraties, meer dan 8000 apps, Slack- en Sheets-integratie Oprichters en marketeers die app-overschrijdende werkstroom-automatisering toepassen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand. Maak Scenariobouwer, OpenAI-integratie, geheugenblokken, planning, meer dan 3000 apps, voorwaardelijke logica Visuele denkers die geavanceerde automatiseringen bouwen met drag-and-drop-logica Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10,59 per maand. Relevance AI Agentbouwer met koppeling, geheugen, vectorzoekfunctie en functies voor teamsamenwerking Ops/AI-teams die op zoek zijn naar flexibele, API-first AI-werkstroomen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 349 per maand. n8n Visuele builder, zelfhosting, JavaScript-knooppunten, MCP-orkestratie, meer dan 500 integraties, menselijke goedkeuringen, fallback-logica Ontwikkelaars die op zoek zijn naar open-source AI-orkestratie en -controle Betaalde abonnementen beginnen bij € 24 per maand. Flowise AI Drag-and-drop LangChain UI, inbedding/vector-databases, geheugen, lokale implementatie, realtime datastreaming Engineeringteams die agents met een visuele builder nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 35 per maand. Stack AI Spreadsheet-achtige interface, geheugen, vertakkingsprompts, sjablonen, formulierinvoer, integraties met Slack, Gmail Teams die interne AI-werkstroomen willen bouwen met een eenvoudige gebruikersinterface Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 199 per maand. Copilot Studio Chatinterface, formulierbouwer, geheugen, webscraping en acties, API's, terugval op menselijke tussenkomst, analyses, codevrije werkstroomaanmaak Niet-technische teams die Copilot-achtige AI bouwen voor web- en chat-taken Aangepaste prijzen LangFlow LangChain visueel canvas, geheugen, OpenAI, Gemini, Claude-ondersteuning, exporteren naar FastAPI, ondersteunt HuggingFace/Google-tools Ontwikkelaars die visueel willen experimenteren met LangChain Aangepaste prijzen Budibase Slimme formulieren, gegevenstabellen, AI-triggers in apps, op rollen gebaseerde toegang, ondersteuning voor PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack en e-mailintegratie. Interne toolbouwers die AI nodig hebben in formulieren, tabellen en databases Open source; Aangepaste prijzen Lindy AI Kant-en-klare agents voor Gmail/kalender, chat-first UX, geheugen, redeneerketens, CRM-integraties, planning, documenten en websamenvattingen Professionals die chatgebaseerde AI-agents gebruiken voor werktaaken Gratis proefversie; betaalde abonnementen beginnen bij $ 49,99 per maand.

De beste AI-agents voor gebruikers zonder programmeerkennis

Nu het overzicht klaar is, gaan we verder met de details.

1. ClickUp (het beste voor teams die AI-agents zonder code in hun werkstroom willen integreren)

Stel aangepaste Autopilot-agents in ClickUp in zonder ook maar één regel code te schrijven.

De meeste standalone AI-agenttools kunnen reageren op prompts of werkstroomen triggeren. Waar ze moeite mee hebben, is het nemen van contextuele beslissingen en het uitvoeren van meerdere stappen zodra er echt werk aan te pas komt.

De AI-mogelijkheden van ClickUp zijn niet alleen bovenop uw stack geplaatst. Ze zijn rechtstreeks ingebouwd in hetzelfde platform waar uw taken, documenten, chat, dashboards en werkstroomen zich bevinden. Hierdoor kunnen agents werken met gestructureerde werkobjecten zoals taken, eigendom, deadlines en afhankelijkheden, en niet alleen met ruwe triggers of app-gebeurtenissen.

Zo ziet dat er in de praktijk uit:

ClickUp Super Agents: bouw autonome, contextbewuste agents zonder te codeen

ClickUp Super Agents zijn omgevingsbewuste, no-code AI-teamgenoten. Ze houden continu uw ClickUp-werkruimte in de gaten, analyseren wat er gebeurt en handelen op basis van uw instructies en de veranderende context.

Super Agents kunnen:

Verwerk meerstapswerkstroomen zoals het analyseren van campagnegegevens, het genereren van briefings, het toewijzen van taken, het bijwerken van statistieken en het delen van samenvattingen.

Beheer terugkerende operationele patronen zoals het bijhouden van projecten, follow-ups of werkstroom voor content.

Handel proactief als autonome AI-teamgenoten in plaats van te wachten op handmatige prompts.

Ontwerp je eigen AI-agents in ClickUp zonder ook maar één regel code te schrijven.

Je kunt een Super Agent kiezen die al weet hoe een veelvoorkomende taak moet worden uitgevoerd, en deze vervolgens aanpassen aan je werkstroom.

Bijvoorbeeld:

Project Manager Agent houdt mijlpalen bij, signaleert vertragingen en geeft een seintje bij vastgelopen werk.

Work Breakdown Agent zet complexe doelen om in gestructureerde taken met eigenaren en deadlines.

Brand Voice Agent herschrijft content met behulp van gedefinieerde toonrichtlijnen in documenten en Taaken.

Agenten passen zich aan aan de context van de live werkruimte. Ze begrijpen taken, afhankelijkheden, eigendom, opmerkingen en prioriteiten, waardoor ze:

Activeer trigger-follow-ups als een taak al enkele dagen niet is uitgevoerd of als een afhankelijkheid het verdere werk blokkeert.

Maak of update taken wanneer aan voorwaarden is voldaan om handmatige overdrachten te verminderen en de uitvoering op gang te houden.

Verdeel verantwoordelijkheden automatisch wanneer een taak aan bepaalde criteria voldoet, zoals prioriteitsniveau, type client, regio, werklastbalans, enz.

Dit is vooral handig voor niet-technische teams, omdat het handmatig controleren en opvolgen vervangt door agentgestuurde uitvoering waarvoor geen code of externe infrastructuur nodig is.

Leert u beter visueel? Bekijk dan deze stapsgewijze handleiding voor het bouwen van uw eerste Super Agent in ClickUp.

ClickUp Brain: krijg een AI-assistent die binnen uw werkruimte werkt

ClickUp Brain is de contextlaag die AI zinvol maakt, vooral voor agents. Het verbindt alle onderdelen van uw werkruimte (taken, documenten, chat, opmerkingen, afhankelijkheden, dashboards) zodat AI met volledige zichtbaarheid kan redeneren.

Voor teams betekent dit:

Contextueel begrip: vraag 'Wat is er momenteel geblokkeerd?' of 'Wat is er deze week veranderd?' en krijg antwoorden op basis van live werkgegevens.

Directe taakgeneratie: zet aantekeningen van vergaderingen of discussies om in gestructureerde taken met eigenaren en deadlines zonder handmatige installatie.

Slimme planning: geef prioriteit aan werk door suggesties te krijgen op basis van deadlines en achterstallige items in uw werkruimte.

Geïntegreerde modelflexibiliteit: kies uit meerdere AI-modellen (bijv. ChatGPT, Gemini) op basis van uw taakbehoeften.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX breidt de intelligentie van de werkruimte uit tot buiten de browser. Hiermee kunt u: Zoek vanuit één plek in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, gekoppelde apps en zelfs het web.

Gebruik Talk to Text om te dicteren, vragen te stellen, taken aan te maken, documentatie te genereren en werk handsfree toe te wijzen.

Vervang verspreide AI-tools door één contextueel systeem dat volledig rekening houdt met uw werkruimte. In plaats van te schakelen tussen ChatGPT, Claude, Gemini en andere zoektools, centraliseert Brain MAX AI in één enkele omgeving die rechtstreeks is gekoppeld aan uw projecten en gegevens. Verminder AI-wildgroei en maak de uitvoering sneller en meer verbonden met ClickUp Brain MAX.

ClickUp-automatisering: behandel repetitief werk binnen uw ClickUp-werkruimte

ClickUp Automatisering biedt u een no-code builder om triggers en voorwaarden in te stellen, zodat uw team minder tijd kwijt is aan routinetaken.

Schakel de automatisering in die u nodig hebt, of gebruik AI om regels aan te passen aan uw werkstroom.

Je kunt deze regels zelf opstellen, vooraf gemaakte sjablonen gebruiken of zelfs de ClickUp AI ze voor je laten instellen. Niet-technische teams kunnen eenvoudig:

Maak op triggers gebaseerde regels (bijv. 'Wanneer de status verandert in X, wijs dan toe aan Y').

Automatiseer herinneringen voor achterstallige taken in de vorm van notificaties of e-mails.

Synchroniseer acties (bijv. een Taak verplaatsen en belanghebbenden op de hoogte brengen) zonder scripting.

De beste functies van ClickUp

Zie wat er daadwerkelijk gebeurt in uw projecten. Gebruik Gebruik ClickUp dashboards met AI kaarten om de voortgang bij te houden en risico's snel te signaleren voordat ze tot vertragingen leiden.

Leg inzichten uit vergaderingen vast zonder een vinger uit te steken. Gebruik Gebruik ClickUp AI Notetaker om gesprekken op te nemen, belangrijke punten samen te vatten en beslissingen om te zetten in taken die verbonden blijven met uw werk.

Zet gesprekken om in actie. Werk samen in Werk samen in ClickUp Chat , waar Autopilot Agents discussies kunnen volgen en vragen kunnen beantwoorden met behulp van de context van de werkruimte.

Zoek in uw hele werkomgeving. Vind taken, documenten, opmerkingen en bestanden van gekoppelde tools zoals Google Drive, GitHub, Jira en Figma met Vind taken, documenten, opmerkingen en bestanden van gekoppelde tools zoals Google Drive, GitHub, Jira en Figma met ClickUp Enterprise Search

Limieten van ClickUp

De diepgang en breedte van de functies kunnen het voor nieuwe gebruikers overweldigend en minder intuïtief maken, vooral voor degenen die net beginnen met automatisering en AI-functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent over ClickUp zei:

Ik waardeer de voortdurende innovatie van ClickUp en de manier waarop het zich sterk richt op AI. De AI Super Agent is krachtig en stelt u in staat om routinetaken zeer snel te configureren. Ik vind de sjablonen ook nuttig tijdens de installatie, hoewel het veel tijd en moeite kost om alles goed in te stellen.

Ik waardeer de voortdurende innovatie van ClickUp en de manier waarop het zich sterk richt op AI. De AI Super Agent is krachtig en stelt je in staat om routinetaken zeer snel te configureren. Ik vind de sjablonen ook nuttig tijdens de installatie, ook al kost het veel tijd en moeite om alles goed in te stellen.

📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden om zinvoller werk te doen, en nog eens 24% vindt dat hun vaardigheden onderbenut zijn. Dat is bijna de helft van het personeelsbestand dat zich creatief geblokkeerd en ondergewaardeerd voelt. 💔 ClickUp helpt je om je weer te concentreren op werk met een grote impact met eenvoudig in te stellen AI-agents, die terugkerende taken automatiseren op basis van triggers. Wanneer een taak bijvoorbeeld als voltooid wordt gemarkeerd, kunnen de Super Agents van ClickUp automatisch de volgende stap toewijzen, herinneringen versturen of de projectstatus bijwerken, zodat je geen handmatige follow-ups meer hoeft te doen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die nodig is voor het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare tools voor rapportage van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op formatten en meer op prognoses.

2. Zapier-agents (het beste voor automatisering van meer dan 8000 apps met AI)

via Zapier

Met Zapier kunt u AI-agents bouwen door in gewoon Engels te beschrijven wat u wilt of door te beginnen met kant-en-klare sjablonen. U stelt het doel in, kiest de apps die het kan gebruiken en het zet dat om in een werkende agent. Het is ook niet beperkt tot rigide 'als dit → dan dat'-regels, het begrijpt de intentie en kan variaties en randgevallen aan zonder dat u elke voorwaarde hoeft in kaart te brengen.

De tool maakt verbinding met meer dan 8.000 apps, zodat agents uw CRM kunnen bijwerken, gepersonaliseerde e-mails kunnen versturen, taken kunnen aanmaken in projectmanagementtools en automatisch informatie kunnen synchroniseren binnen uw hele stack.

Agents kunnen ook live gegevens ophalen uit tools zoals Google Drive, Notion of Airtable, op internet zoeken naar informatie en context verzamelen voordat ze actie ondernemen. En met de Chrome-extensie kunt u zelfs rechtstreeks op webpagina's werken, tekst markeren en deze direct samenvatten of vertalen, waar u ook surft.

De beste functies van Zapier Agents

Bouw voort op uw bestaande Zaps door AI-denken toe te voegen aan automatiseringen die u al hebt gemaakt.

Laat agents werk aan elkaar doorgeven, zodat de ene agent taken aan een andere kan overdragen, waardoor uw installatie meer aanvoelt als een team dat samenwerkt.

Groepeer agents in pods, zodat je ze kunt ordenen per team, zoals Sales of Marketing, en alles gemakkelijker kunt beheren.

Blijf alles bijhouden met dashboards en waarschuwingen, zodat u kunt zien wat agents doen en kunt ingrijpen wanneer iets aandacht nodig heeft.

Limieten van Zapier-agents

Gebruikslimieten kunnen beperkend aanvoelen en kunnen snel worden bereikt bij het uitvoeren van meerstaps- of grootschalige werkstroomen.

Beperkte controle over de selectie van AI-modellen vermindert de flexibiliteit voor teams die meer aangepast maatwerk willen.

Prijzen van Zapier-agents

Free

Professional : $ 29,99/maand

Team : $ 103,50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier Agents beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier Agents?

Dit is wat een Reddit-recensent zei over Zapier Agents:

Ik heb Zapier Agents eerder gebruikt en het is een behoorlijke installatie... Ik vind agents behoorlijk goed en ze verbeteren de werkstroom van een bedrijf echt.

Ik heb Zapier Agents eerder gebruikt en het is een behoorlijke installatie... Ik vind agents behoorlijk goed en ze verbeteren de werkstroom van een bedrijf echt.

3. Make (het beste voor visuele werkstroomen met AI-beslissingsknooppunten)

via Make

Make biedt u een drag-and-drop-editor in flowchart-stijl om AI-agents te bouwen. In plaats van AI te behandelen als slechts een extra stap in een werkstroom, kunt u agents inzetten als centrale besluitvormers binnen uw automatisering.

De agent leest de invoer, beslist wat er vervolgens moet gebeuren en onderneemt actie in uw verbindingen.

Voor complexe werkstroommen kunt u de werkstroom sturen met behulp van filters en routeringspaden, zodat de agent verschillend reageert op basis van de situatie. Bij het werken met grote hoeveelheden gegevens helpen functies zoals iterators en parallelle verwerking om taken efficiënt te beheren, zoals het samenvatten van tientallen bestanden tegelijk.

Maak gebruik van de beste functies

Koppel eenvoudig verschillende AI-modellen, zoals OpenAI, Anthropic, Groq en Vertex AI, zodat u het model kunt kiezen dat het beste bij uw behoeften en budget past.

Stel in hoe uw agent zich moet gedragen met behulp van gewoon Engels om de doelen, toon, beperkingen en beslissingslogica te bepalen zonder backend-code te schrijven.

Maak eenmalig herbruikbare agents en gebruik ze overal door hun rol of instructies te definiëren en ze toe te passen in meerdere werkstroomen.

Beperkingen opleggen

Complexe werkstroomen kunnen moeilijk te beheren zijn, omdat de visuele builder verwarrend kan zijn wanneer scenario's meerdere routers, filters of vertakkingen bevatten.

Prijzen maken

Free

Maak een abonnement: $10,59/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Maak beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Make?

Dit is wat een Capterra-recensent zei over Make:

Make heeft een eenvoudig te begrijpen, gebruiksvriendelijke interface. Met de drag-and-drop-editor kunt u modules uit een breed bereik aan tools toevoegen, verbinden en bewerken om taken zoals e-mailsamenvattingen, het bijwerken van bestaande gegevens en nog veel meer te automatiseren. Er is ook een nieuwe AI-agentenfunctie, inclusief een Human-in-the-Loop-optie als extra stap voor veiligheid.

Make heeft een eenvoudig te begrijpen, gebruiksvriendelijke interface. Met de drag-and-drop-editor kunt u modules uit een breed bereik aan tools toevoegen, verbinden en bewerken om taken zoals e-mailsamenvattingen, het bijwerken van bestaande gegevens en nog veel meer te automatiseren. Er is ook een nieuwe AI-agentenfunctie, inclusief een Human-in-the-Loop-optie als extra stap voor veiligheid.

🚨 Stat Alert: 46% van de leidinggevenden zegt dat hun bedrijven AI-agents gebruiken om werkstroomen en processen volledig te automatiseren. Als bijna 1 op de 2 organisaties al vertrouwt op agents voor kernwerkstroomen, is het echte concurrentievoordeel niet langer experimenteren, maar betrouwbaarheid, governance en diepgaande integratie van werkstroomen.

4. Relevance AI (het meest geschikt voor het bouwen van aangepaste AI-agenten en AI-teams zonder code)

via Relevance AI

Met Relevance AI kunt u autonome AI-agents en zelfs agententeams bouwen die werkstroomen en taken kunnen voltooien, net als menselijke werknemers. Vanuit één visueel dashboard kunt u gespecialiseerde agents voor verkoop, ondersteuning, onderzoek of operaties creëren en deze coördineren als een AI-personeelsbestand.

Agenten werken via een op tools gebaseerde architectuur. U wijst modulaire tools toe, zoals zoeken op internet, databasequery's, e-mails versturen, CRM-updates en kalenderplanning, en de agent beslist welke tool wanneer wordt gebruikt. In plaats van elke stap te scripten, definieert u mogelijkheden en laat u het systeem de uitvoering dynamisch afhandelen.

Controle en veiligheid zijn ingebouwd. Agents kunnen volgens schema's worden uitgevoerd, reageren op realtime gebeurtenissen of pauzeren voor menselijke goedkeuring wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor een evenwicht tussen automatisering en toezicht zonder de flexibiliteit te beperken.

Relevantie AI beste functies

Maak direct verbinding met uw stack met ingebouwde integraties en connectoren voor tools zoals Gmail, Slack, CRM's, databases en externe API's.

Integreer aangepaste kennisbanken, zodat agents veilig interne documenten en databases kunnen raadplegen voor domeinspecifieke, contextrijke antwoorden.

Implementeer agents op meerdere kanalen en maak er live chat-widgets, bots of zelfs spraakassistenten van met een 'eenmaal schrijven, overal implementeren'-benadering.

Relevantie Limieten van AI

Hoewel het als no-code wordt aangeduid, vereist het bouwen van robuuste of multi-agent werkstroomen nog steeds logisch denken en inzicht in werkstroomstromen.

Relevantie AI-prijzen

Free

Team: $ 349 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Relevantie AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Relevance AI?

Dit is wat een G2-recensent zei over Relevance AI:

Ik waardeer het dat het meer dan 9000 tools voor integratie heeft, waaronder e-mail, kalender, CRM en spreadsheets, die nuttig zijn voor ons bedrijf en ons dagelijks leven. De eerste installatie was heel eenvoudig, dankzij de marktplaats met meer dan 400 gratis en betaalde AI-agents die klaar zijn voor aanpassing.

Ik waardeer het dat het meer dan 9000 tools voor integratie heeft, waaronder e-mail, kalender, CRM en spreadsheets, die nuttig zijn voor ons bedrijf en ons dagelijks leven. De eerste installatie was heel eenvoudig, dankzij de marktplaats met meer dan 400 gratis en betaalde AI-agents die klaar zijn om aangepast te worden.

5. n8n (het beste voor zelfgehoste, open-source AI-werkstroomautomatisering)

via n8n

n8n is een open-source platform voor automatisering dat u op uw eigen server kunt draaien, waardoor u volledige controle over uw gegevens hebt. U bouwt werkstroom(men) met behulp van een visuele drag-and-drop-editor. Binnen deze werkstroom(men) kunt u AI-agents maken die gegevens uit een database kunnen halen, een CRM kunnen bijwerken, een bericht kunnen verzenden of een externe service kunnen aanroepen.

Naarmate uw automatisering complexer wordt, kunt u voorwaarden (if/else-logica), loops, herhalingen en fallback-stappen toevoegen om verschillende scenario's af te handelen. Agents onthouden eerdere interacties en blijven contextbewust tijdens sessies.

Met meer dan 500 integraties en volledige API-toegang kunnen uw werkstroomen verbinding maken met bijna elke tool in uw stack. En als u meer flexibiliteit nodig hebt, kunt u JavaScript of Python invoegen om de logica aan te passen, waardoor u de eenvoud van no-code combineert met diepere technische controle wanneer dat nodig is.

De beste functies van n8n

Controleer en debug elke uitvoeringsstap met gedetailleerde logboeken, zichtbaarheid van invoer/uitvoer, herhalingen en stap-tracering, zodat u precies kunt zien hoe uw werkstroom en AI-agent zich hebben gedragen.

Maak verbinding met externe AI-tools via Model Context Protocol (MCP) om Taaken met meerdere stappen en geavanceerde AI-orkestratie af te handelen.

Voeg menselijke goedkeuringsstappen toe vóór gevoelige acties om toezicht te houden en ongewenste updates of fouten in de automatisering met grote gevolgen te voorkomen.

Beperkingen van n8n

Kleine configuratiefouten kunnen triggeren dat er overmatige uitvoeringen of onverwachte kosten ontstaan, vooral in loops of werkstroom-werkflows.

n8n-prijzen

14 dagen gratis proefversie

Starter: 24 €/maand (~28 $/maand)

Pro: 60 € per maand (~70 $ per maand)

Business: 800 € per maand (~936 $ per maand)

Onderneming: Aangepaste prijzen

n8n-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Dit is wat een G2-recensent over n8n zei:

Ik gebruik n8n voor de automatisering van dagelijkse handmatige en repetitieve taken, wat me veel tijd bespaart en me helpt bij het plannen van taken met vaste tijdlijnen. Het heeft een groot aantal integraties en bijna alles is te automatiseren. Ik vind het leuk om verschillende AI-agents te gebruiken en de systeemmeldingen aan te passen om exacte en verwachte resultaten te krijgen.

Ik gebruik n8n voor de automatisering van dagelijkse handmatige en repetitieve taken, wat me veel tijd bespaart en me helpt bij het plannen van taken met vaste tijdlijnen. Het heeft een groot aantal integraties en bijna alles is te automatiseren. Ik vind het leuk om verschillende AI-agents te gebruiken en de systeemmeldingen aan te passen om exacte en verwachte resultaten te krijgen.

📌 Wist u dat? Automatisering levert tegenwoordig een meetbare ROI op. Onder bedrijven die AI-agents gebruiken: 66% meldt een hogere productiviteit

57% meldt kostenbesparingen

55% melden snellere besluitvorming Dit toont aan dat wanneer AI-agents van pilot naar productie gaan, het rendement niet langer hypothetisch is, maar zichtbaar wordt in de prestatiestatistieken van de agents.

6. Flowise AI (het beste voor het bouwen van aangepaste LLM-apps en chatbots zonder code)

via Flowise AI

Flowise biedt een visuele interface voor het bouwen van AI-agents en LLM-werkstroomen. In plaats van backend-orkestratiecode te schrijven, maakt u verbinding met modellen, prompts, geheugen, vectoropslagplaatsen en tools als knooppunten in een drag-and-drop-werkstroom.

Met deze tool kunt u ook meerdere agents met verschillende rollen uitvoeren en indien nodig stappen voor menselijke goedkeuring toevoegen, zodat iemand beslissingen kan controleren voordat de werkstroom verdergaat. Met visuele foutopsporing kunt u elke stap zien die de agent neemt, zodat u altijd weet hoe deze tot zijn beslissing is gekomen en deze gemakkelijk kunt verbeteren.

Zodra uw agent klaar is, kunt u deze als API lanceren of rechtstreeks in een website of app integreren.

De beste functies van Flowise AI

Schakel eenvoudig tussen verschillende AI-modellen, zoals OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face of zelfs lokale modellen.

Pas uw agent indien nodig aan met code door kleine Python-fragmenten toe te voegen om de werking van een component aan te passen of te verbeteren.

Test en verbeter uw agent in realtime door prompts of instellingen te wijzigen en direct te zien hoe de resultaten veranderen.

Beperkingen van Flowise AI

Gebruikers hebben gemeld dat er onverwachts validatiefouten in de werkstroom optreden, zelfs bij het werken met eenvoudige of nieuw aangemaakte werkstroomen.

Prijzen van Flowise AI

Free

Starter: $35/maand

Pro: $65/maand

Flowise AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Flowise AI?

Dit is wat een Reddit-recensent zei over Flowise AI:

Flowise is heel eenvoudig lokaal te hosten of in de cloud te implementeren, waardoor u gemakkelijk aan de slag kunt. Omdat het open en openbaar toegankelijk is, blijft het aantal bronnen en communityondersteuning groeien, wat handig is voor nieuwere ontwikkelaars. De gebruikersinterface voelt intuïtief en overzichtelijk aan.

Flowise is heel eenvoudig lokaal te hosten of in de cloud te implementeren, waardoor u gemakkelijk aan de slag kunt. Omdat het open en openbaar toegankelijk is, blijft het aantal bronnen en communityondersteuning groeien, wat handig is voor nieuwere ontwikkelaars. De gebruikersinterface voelt intuïtief en overzichtelijk aan.

7. Stack AI (het beste voor AI-agents op niveau van de onderneming met veiligheid en compliance)

via Stack AI

Stack AI is ontwikkeld voor organisaties die behoefte hebben aan veilige, betrouwbare AI-agents die in alle bedrijfsafdelingen kunnen worden ingezet. Teams kunnen agents creëren die veilig verbinding maken met tools zoals CRM's, ERP's en interne databases, terwijl ze voldoen aan compliance-normen zoals SOC 2 en HIPAA.

Met een visuele werkstroom-builder kunt u blokken slepen en neerzetten om te ontwerpen hoe een agent denkt en handelt. U kunt databronnen verbinden, AI-modellen kiezen, geheugen toevoegen en tools of API's integreren zonder code te schrijven. Agenten kunnen vervolgens worden ingezet als chatbots, formulieren, interne tools of API-eindpunten.

De tool bevat ook RAG-pijplijnen met één muisklik, waardoor agents automatisch bedrijfsdocumenten kunnen indexeren en nauwkeurige, met citaten onderbouwde antwoorden kunnen geven die zijn gebaseerd op echte gegevens.

De beste functies van Stack AI

Maak een veilige verbinding met meer dan 100 zakelijke tools zoals SharePoint, Salesforce, Workday en aangepaste API's, zodat agents actie kunnen ondernemen in alle tools in uw tech stack.

Handhaaf veiligheid op ondernemingsniveau met op rollen gebaseerde toegang, SOC 2-compliance en veilige implementatieopties voor gereguleerde bedrijven.

Ga snel aan de slag met kant-en-klare sjablonen en instant agents om handige assistenten of werkstroomautomatisering te lanceren.

Beperkingen van Stack AI

De prestaties kunnen soms inconsistent zijn en er is een merkbare leercurve voor meer geavanceerde gebruiksscenario's.

Voor sommige connectoren of randgevallen zijn workarounds nodig, met beperkte zichtbaarheid in stapsgewijze logboeken en vergelijkingen van versies.

Prijzen van Stack AI

Free

Starter: $199/maand

Team: $899/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Stack AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Stack AI?

Dit is wat een G2-recensent zei over Stack AI:

Bij andere platforms heb je programmeervaardigheden nodig, maar Stack AI is een platform zonder code waar programmeerkennis niet vereist is om krachtige AI-agents te bouwen. Met slechts een paar klikken kun je eenvoudig verschillende werkstroomen creëren.

Bij andere platforms heb je programmeervaardigheden nodig, maar Stack AI is een platform zonder code waar programmeerkennis niet vereist is om krachtige AI-agents te bouwen. Met slechts een paar klikken kun je eenvoudig verschillende werkstroomen creëren.

🚨 Stat Alert: De wereldwijde markt voor no-code AI-platforms had een waarde van 4,9 miljard dollar en zal naar verwachting groeien tot 24,8 miljard dollar, met een CAGR van 38,2%.

8. Microsoft Copilot Studio (het beste voor het maken van AI-copiloten binnen het MS 365-ecosysteem)

via Microsoft

Microsoft Copilot Studio is een andere populaire AI-agenttool waarmee organisaties AI-agents van enterprise-kwaliteit (voorheen Power Virtual Agents genoemd) kunnen bouwen zonder uitgebreide codering. Met behulp van een visuele editor kunnen teams conversatiestromen ontwerpen, werkstroomautomatisering uitvoeren, verbinding maken met databronnen en integreren met API's in het Microsoft-ecosysteem.

De AI-first gesprek-engine is gebaseerd op LLM-aangedreven intentieherkenning in plaats van rigide, op regels gebaseerde systemen, waardoor agents de context kunnen begrijpen en dynamisch kunnen reageren. Ze kunnen relevante informatie uit Microsoft Graph, Dataverse en interne documenten halen voor een grotere nauwkeurigheid.

Agents kunnen autonoom werken met behulp van triggers en gestructureerde logica. Ze kunnen bijvoorbeeld inkomende e-mails controleren, door AI gegenereerde antwoorden opstellen, records bijwerken en automatisch meerstapswerkstroomen uitvoeren. Ze werken ook op de achtergrond, kunnen indien nodig worden opgeroepen via Copilot Chat, of gesprekken doorsturen naar een mens of Teams-kanaal op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.

De beste functies van Microsoft Copilot Studio

Integreer naadloos met behulp van meer dan 1000 vooraf gebouwde no-code connectoren om Microsoft- en third-party-systemen zoals Salesforce, SAP en ServiceNow te verbinden.

Bouw geavanceerde logica visueel met drag-and-drop-werkstroomen, vertakkingen, menselijke overdracht en triggers voor automatisering.

Breid indien nodig uit met ontwikkelaarstools met behulp van API's, SDK's, Visual Studio, GitHub en . NET voor meer aangepast maatwerk.

Limieten van Microsoft Copilot Studio

Licenties en kostenstructuren kunnen complex en moeilijk te beheren zijn, vooral wanneer u meerdere omgevingen schaalbaar maakt of premium connectoren toevoegt.

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden kunnen beperkt aanvoelen, met af en toe trage prestaties en een steile leercurve voor niet-technische gebruikers.

Prijzen van Microsoft Copilot Studio

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot Studio?

Dit is wat een G2-recensent zei over Microsoft Copilot Studio:

Ik vind Microsoft Copilot Studio leuk omdat het gemakkelijk is om AI-copiloten te bouwen en aan te passen zonder dat je daarvoor diepgaande technische vaardigheden nodig hebt. Dankzij de low-code interface en kant-en-klare sjablonen kun je ideeën snel omzetten in werkende oplossingen.

Ik vind Microsoft Copilot Studio leuk omdat het gemakkelijk is om AI-copiloten te bouwen en aan te passen zonder dat je daarvoor diepgaande technische vaardigheden nodig hebt. Dankzij de low-code interface en kant-en-klare sjablonen kun je ideeën snel omzetten in werkende oplossingen.

9. LangFlow (het beste voor het visueel prototypen van LangChain-werkstroomen en LLM-apps)

via LangFlow

Met Langflow kunt u volledige AI-systemen maken met behulp van een drag-and-drop-canvas met blokken zoals prompts, geheugen, tools, retrievers en LLM-modellen. Er is ook een speciaal Agent-blok dat de beste aanpak bepaalt en de Taak zorgvuldig van begin tot eind uitvoert.

Een enkele agent kan worden omgezet in een tool die een andere agent kan gebruiken, waardoor u gelaagde of teamgerichte werkstroomen kunt creëren. U kunt bijvoorbeeld een onderzoeksagent bouwen die gebruikmaakt van Web Search en Wolfram Alpha, en de tool zal het redeneringsproces visueel afhandelen.

Voor kennisgebaseerde assistenten ondersteunt de tool RAG voor grote vectordatabases zoals Pinecone, Weaviate en Qdrant, samen met flexibele geheugenmodules voor het behoud van context.

De beste functies van LangFlow

Exporteer uw werkstroomen naar Python en implementeer ze via API's om eenvoudig over te stappen van visuele bouw naar productiegebruik in de praktijk.

Pas het platform aan en breid het uit met behulp van het open-sourceontwerp, zodat u uw eigen tools kunt maken en componenten naar behoefte kunt aanpassen.

Maak verbinding met bedrijfssystemen met behulp van MCP en gebruik ingebouwde geavanceerde agenttypes om complexe taken uit te voeren zonder aangepaste code te schrijven.

Limieten van LangFlow

De visuele interface kan complex aanvoelen voor complete beginners, vooral voor gebruikers die een volledig vereenvoudigde, plug-and-play no-code-ervaring verwachten.

Prijzen van LangFlow

Aangepaste prijzen

LangFlow-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Budibase (het beste voor AI-versnelde interne toolontwikkeling)

via Budibase

Met de visuele interface van Budibase kunt u apps ontwerpen door schermen, formulieren, tabellen en componenten te slepen en neer te zetten zonder code te schrijven. U kunt ook met slechts een paar klikken automatisch complete apps genereren op basis van uw gegevens.

Met vooraf gebouwde UI-componenten en sjablonen kunnen niet-technische gebruikers eenvoudig beheerpanelen, portals, dashboards en gegevensinvoerschermen maken die op alle apparaten responsief blijven.

Werkstroom-automatisering kan worden ontworpen met meerdere stappen, voorwaarden (als/dan-logica), filters en loops. Acties kunnen worden geactiveerd op basis van gebeurtenissen of worden gepland om periodiek uit te voeren.

De beste functies van Budibase

Maak verbinding en voer automatisering uit tussen databronnen zoals SQL, NoSQL, REST API's en Airtable, en trigger werkstroomacties met ingebouwde AI-acties.

Pas op rollen gebaseerde toegangscontrole toe voor AI om ervoor te zorgen dat agents binnen de toestemmingen en limieten blijven werken.

Bouw herbruikbare componenten en modulaire logica om AI-aangedreven werkstroomen te standaardiseren en op te schalen voor alle teams.

Limieten van Budibase

Limieten voor de grootte van bestanden die kunnen worden geüpload in sommige zelfgehoste installaties kunnen documentintensieve AI-werkstroomen beperken.

Limiet voor flexibiliteit voor geavanceerde JavaScript-logica, waardoor complexe transformaties of het afhandelen van randgevallen moeilijker zijn in vergelijking met platforms die gericht zijn op ontwikkelaars.

Prijzen van Budibase

Open source

Aangepaste prijzen

Budibase-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Budibase?

Dit is wat een G2-recensent over Budibase zei:

Budibase heeft een hoge productiviteit en efficiëntie getoond bij de ontwikkeling van applicaties voor ons bedrijf. Het heeft ons geholpen bij het maken van aangepaste applicaties voor klanten en voor kantoorgebruik. Het delen van gegevens door synchronisatie is ook erg veilig. De meest verbazingwekkende functie is de drag-and-drop-interface voor het bouwen van aangepaste applicaties. Je hebt geen speciale vaardigheden nodig om interne applicaties voor je team te maken.

Budibase heeft een hoge productiviteit en efficiëntie getoond bij de ontwikkeling van applicaties voor ons bedrijf. Het heeft ons geholpen bij het maken van aangepaste applicaties voor klanten en voor kantoorgebruik. Het delen van gegevens door synchronisatie is ook erg veilig. De meest verbazingwekkende functie is de drag-and-drop-interface voor het bouwen van aangepaste applicaties. Je hebt geen speciale vaardigheden nodig om interne applicaties voor je team te maken.

🤯 Leuk weetje: 75% van de leidinggevenden gelooft dat AI-agenten de werkplek meer zullen veranderen dan het internet.

11. Lindy AI (het beste voor AI-assistentiesystemen om persoonlijke werktaaken te automatiseren)

via Lindy AI

Lindy AI is een autonome virtuele assistent die routinematige professionele taken in uw apps afhandelt. U kunt ermee chatten via iMessage, WhatsApp, Slack of het web en eenvoudige instructies in gewoon Engels geven, zoals 'Herschik mijn vergadering van 15.00 uur' of 'Stel een vervolg-e-mail op'. De tool wordt aangedreven door GPT-4 en beheert planning, e-mails, takenlijsten, afspraken en meer zonder handmatige installatie.

U kunt aangepaste agents maken voor specifieke werkstroomen, zoals leadkwalificatie of onkostenverwerking, die automatisch worden triggerd en meerstapsacties uitvoeren in gekoppelde apps. Eenmaal triggerd, kan een agent zelfstandig meerdere acties uitvoeren, zoals berichten verzenden, records bijwerken, gebeurtenissen plannen, teamgenoten betrekken en meer, totdat de taak is voltooid.

De tool kan ook deelnemen aan Zoom- of Teams-gesprekken om opnames te maken, te transcriberen en samengevatte aantekeningen met actiepunten te genereren. Het ondersteunt ook spraak-AI-agents voor het afhandelen van inkomende en uitgaande gesprekken.

De beste functies van Lindy AI

Maak een verbinding tussen aangepaste kennisbanken zodat agents uw interne documenten, veelgestelde vragen en bedrijfsgegevens kunnen gebruiken in plaats van algemene AI-antwoorden.

Personaliseer reacties in de loop van de tijd door de toon en follow-ups aan te passen op basis van eerdere interacties.

Breid werkstroom uit met de AI Code Assistant om code te genereren of te debuggen zonder dat je ontwikkelaars nodig hebt.

Integreer met meer dan 200 apps zoals Gmail, Outlook, Slack, CRM's, kalenders en Zoom om gegevens automatisch tussen tools te verplaatsen.

Beperkingen van Lindy AI

Sommige gebruikers melden dat de tool soms onverwachts kan stoppen met werken, waardoor lopende automatiseringen kunnen worden onderbroken en lopende werkstroomen kunnen worden verstoord.

Gebruikers hebben vermeld dat het moeilijk is om bij te houden welke agents door wie worden gebruikt, waardoor het moeilijker is om de activiteiten van grotere teams te monitoren.

Prijzen van Lindy AI

7 dagen gratis proefversie

Pro : $ 49,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Lindy AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lindy AI?

Dit is wat een G2-recensent zei over Lindy AI:

Ik gebruik Lindy AI nu al een tijdje en wat ik het leukste vind, is hoeveel tijd het me bespaart. Het voert repetitieve taken en planning uit met verrassende nauwkeurigheid, wat mijn mentale belasting echt heeft verminderd.

Ik gebruik Lindy AI nu al een tijdje en wat ik het leukste vind, is hoeveel tijd het me bespaart. Het voert repetitieve taken en planning uit met verrassende nauwkeurigheid, wat mijn mentale belasting echt heeft verminderd.

Verander bedrijfsprocessen in autonome werkstroomen met ClickUp

AI-agents zijn niet langer experimentele tools die aan de zijlijn van uw tech stack staan.

Ze worden steeds meer een vast onderdeel van het team en verminderen operationele vertragingen zonder dat er technische ondersteuning nodig is.

Maar naarmate het gebruik toeneemt, wordt één ding duidelijk: intelligentie alleen is niet voldoende. U hebt agents nodig die binnen uw werkstroom werken, de context begrijpen, de juiste beslissingen nemen en mensen op de hoogte houden wanneer dat nodig is.

De Super Agents van ClickUp, aangedreven door ClickUp Brain, bevinden zich direct in uw ClickUp-werkruimte. Omdat ze taken, documenten, prioriteiten, afhankelijkheden en gesprekken begrijpen, handelen ze vanuit de echte context en brengen ze het werk vooruit, net zoals een menselijke teamgenoot dat zou doen.

Zeg vaarwel tegen kwetsbare platformonafhankelijke agent-automatisering. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en automatiseer meerstapsprocessen op betrouwbare wijze.