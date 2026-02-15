10 beste Fyxer AI-alternatieven voor 2026

De meeste teams realiseren zich niet dat hun e-mailassistent hun werkstroom juist verslechtert, doordat berichten in één app blijven zitten terwijl taken, documenten en projectcontext zich ergens anders bevinden. Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat werknemers bijna 1200 keer per dag tussen applicaties schakelen, waardoor ze vijf volledige werkweken per jaar verspillen aan het opnieuw oriënteren.

Deze gids leidt je door 10 alternatieven voor Fyxer AI, van tools die alleen voor e-mail zijn bedoeld, zoals Shortwave en Superhuman, tot uniforme werkruimten zoals ClickUp, die je inbox rechtstreeks koppelen aan uitvoerbare taken.

Waarom zoeken naar alternatieven voor Fyxer AI?

Het gebruik van een zelfstandige e-mailassistent kan in eerste instantie productief aanvoelen, maar het creëert vaak een nieuw probleem: een gefragmenteerde werkstroom. Uw e-mail staat in de ene tool, uw taken in een andere en uw aantekeningen over vergaderingen staan weer ergens anders. U bent constant bezig met het schakelen tussen apps om één enkel gesprek te volgen, wat leidt tot contextversnippering – een probleem waarbij teams uren verspillen met het zoeken naar informatie, het schakelen tussen apps en het zoeken naar bestanden op meerdere platforms – waardoor belangrijke details gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat 47% van de digitale werknemers moeite heeft om de informatie te vinden die nodig is om hun werk effectief uit te voeren.

Deze kloof is de reden waarom veel teams op zoek gaan naar alternatieven voor Fyxer AI. De kernproblemen komen meestal neer op een paar sleutelfrustraties:

Beperkingen op het gebied van personalisatie: door AI opgestelde antwoorden kunnen generiek aanvoelen en de nuances van uw unieke communicatiestijl missen, waardoor u extra tijd kwijt bent aan de bewerking ervan.

Betrouwbaarheidskwesties: U kunt de categorisering van e-mails en de kwaliteit van concepten inconsistent vinden, waardoor het moeilijk is om volledig op de AI te vertrouwen.

Gebrek aan werkcontext: een e-mailassistent die alleen je inbox ziet, kan niet begrijpen hoe een bericht verband houdt met een specifiek project, een specifieke taak of een specifiek teamdoel. Je moet nog steeds handmatig de verbindingen leggen.

Integratiekloof: Als het werk van uw team niet beperkt blijft tot Gmail of Outlook, past een speciale e-mailassistent niet in uw bredere tech stack.

De beste oplossing is niet altijd een andere tool die alleen voor e-mail is bedoeld. Veel teams vinden meer waarde in een geconvergeerde werkruimte die e-mail, taken, documenten en AI samenbrengt. Hierdoor kan de context op natuurlijke wijze vanuit uw inbox rechtstreeks worden omgezet in uitvoerbare taken.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheermogelijkheden van ClickUp hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

Voordat u specifieke alternatieven gaat verkennen, is het handig om inzicht te krijgen in het bredere landschap van AI-toepassingen op het gebied van productiviteit en werkstroombeheer. Deze video biedt een overzicht van verschillende AI-toepassingen die u kunnen helpen bij het evalueren welke functies het belangrijkst zijn voor de specifieke behoeften van uw team.

Fyxer AI-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Teams die op zoek zijn naar AI-gestuurd werkbeheer dat e-mail verbindt met actie ClickUp Brain, AI-samenvattingen, e-mail binnen taken, automatiseringen, documenten, dashboards Free Forever, betaalde abonnementen beschikbaar voor teams; aangepaste instellingen voor ondernemingen Shortwave Gmail-gebruikers die een AI-native inbox willen AI-bundeling, thread-samenvattingen, zoeken in natuurlijke taal Gratis versie; Pro ~$8,50/gebruiker/maand, Business ~$18/gebruiker/maand, Premier aangepast Superhuman Leidinggevenden en mensen die veel e-mails versturen en snelheid belangrijk vinden Gesplitste inbox, AI Instant Reply, keyboard-first werkstroomen Starter $ 30/gebruiker/maand, Business $ 40/gebruiker/maand, Enterprise aangepast Missive Teams die behoefte hebben aan samenwerking via een gedeelde inbox met ingebouwde chatfunctie E-mailopdrachten, chatten, gezamenlijk opstellen van concepten Starter $ 14/gebruiker/maand, Productiviteit $ 18/gebruiker/maand, Business $ 26/gebruiker/maand, Enterprise aangepast Microsoft Copilot Organisaties die Microsoft 365 gebruiken voor e-mail, documenten en vergaderingen Outlook-samenvattingen, hulp bij concepten, app-overschrijdende intelligentie Add-on van $ 30 per gebruiker per maand Gemini (Google Workspace) Google Workspace-gebruikers die native AI in Gmail en Docs willen Hulp bij het opstellen van concepten, samenvattingen van e-mailthreads, context voor de hele werkruimte Gemini Business $ 20/gebruiker/maand, Enterprise $ 30/gebruiker/maand Hiver Teams die gedeelde Gmail-inboxen beheren voor ondersteuning of operaties Opdrachten, botsingsdetectie, SLA's, analyses Lite $19/gebruiker/maand, Pro $49/gebruiker/maand, Elite $79/gebruiker/maand Gmelius Teams die een e-mailwerkstroom in Kanban-stijl in Gmail willen Kanban-borden, sequenties, werkstroomautomatisering Meli $19/gebruiker/maand, Growth $25/gebruiker/maand, Pro $40/gebruiker/maand, Enterprise aangepast Spike Gebruikers die de voorkeur geven aan een conversatiegerichte e-mailinterface Gesprekweergave, prioriteitsinbox, ingebouwde aantekeningen en video Gratis niveau; Team ~$7,99/gebruiker/maand, Business ~$12,99/gebruiker/maand, Enterprise aangepast SaneBox Personen die AI-e-mailfiltering willen zonder van client te veranderen Slim filteren, SaneBlackHole, dagelijks overzicht Snack ~$7/maand, Lunch ~$12/maand, Diner ~$36/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste Fyxer AI-alternatieven om te gebruiken

Niet elke AI-e-mailtool is gemaakt voor echte uitvoering. Veel tools helpen je bij het opstellen of organiseren van berichten, maar zodra werk eigendom, opvolging en zichtbaarheid vereist, komen er tekortkomingen aan het licht. De onderstaande tools gaan verder dan alleen hulp bij je inbox en ondersteunen hoe werk daadwerkelijk tussen teams verloopt.

1. ClickUp (het beste voor teams die AI-gestuurd werkbeheer willen dat e-mail een verbinding heeft met actie)

Maak automatisch taken aan op basis van chats, documenten en meer via ClickUp AI.

De meeste e-mailassistenten zijn geoptimaliseerd voor één ding: sneller door uw inbox heen werken. Maar het grootste verlies aan productiviteit vindt meestal plaats nadat de e-mail is gelezen, wanneer de follow-up in een andere tool wordt bewaard, de beslissing wordt vastgelegd in een document waar niemand naar koppelt en het werk wordt bijgehouden in een projectbord dat geen enkele verbinding heeft met het oorspronkelijke gesprek.

ClickUp lost dat op door e-mail te behandelen als het startpunt van de uitvoering, niet als het einde van de communicatie.

In de Converged AI-werkruimte van ClickUp staat uw inbox niet 'naast' uw werk. Het sluit rechtstreeks aan op taken, documenten, tijdlijnen en rapportages, zodat de context die ertoe doet aan het eindresultaat gekoppeld blijft. Dat betekent minder kopiëren en plakken, minder vergeten actiepunten en minder momenten waarop u zich afvraagt: "Wacht even, waar hebben we dat ook alweer besloten?"

Doorzoek uw taken, documenten en chats in ClickUp en stel vragen in natuurlijke taal met ClickUp Brain.

In plaats van AI te gebruiken om generieke antwoorden te genereren, kan ClickUp Brain u helpen om van thread naar actie over te gaan met projectbewustzijn. U kunt een lange e-mailketen samenvatten in belangrijke beslissingen, volgende stappen extraheren, taken met eigenaren en deadlines aanmaken en een antwoord opstellen dat weergeeft wat er daadwerkelijk in het project gebeurt, en niet alleen wat er in het laatste bericht staat.

Neem slimmere, meer contextuele campagnebeslissingen ClickUp Brain

En omdat vergaderingen net zoveel follow-up vereisen als e-mail, kan ClickUp AI Notetaker automatisch deelnemen aan gesprekken, transcripties vastleggen en samenvattingen en actiepunten genereren die direct naast het werk worden weergegeven, zodat uw 'belangrijke zaken' niet in weer een andere app verdwijnen.

Ontvang geautomatiseerde aantekeningen en samenvattingen met ClickUp AI Notetaker.

De beste functies van ClickUp

Verzend en ontvang e-mails rechtstreeks vanuit taken, zodat gesprekken gekoppeld blijven aan het werk waarnaar ze verwijzen en antwoorden automatisch worden vastgelegd in de taakthread.

Verander een e-mail in een uitvoerbare taak of opmerking door deze door te sturen, zodat follow-ups binnen enkele seconden worden toegewezen en traceerbaar worden.

Vat e-mailthreads samen, haal actiepunten eruit en stel antwoorden op met behulp van AI die in je hele werkruimte werkt, niet alleen in je inbox.

Neem vergaderingen automatisch op en genereer doorzoekbare transcripties, slimme samenvattingen en actiepunten die direct terugkoppelen naar taken en projecten.

Doorzoek uw recente Gmail-e-mailgeschiedenis rechtstreeks vanuit ClickUp, zodat u belangrijke context kunt vinden zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Trigger werkstroom vanuit e-mailgestuurd werk, zoals het automatisch toewijzen van taken, het bijwerken van statussen of het doorsturen van verzoeken op het moment dat ze binnenkomen.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Uniforme context: alles bevindt zich in één werkruimte, wat betekent dat AI-suggesties worden gebaseerd op uw volledige werkgeschiedenis, niet alleen op uw inbox.

Contextbewuste AI: ClickUp Brain maakt verbinding tussen gesprekken en projecten, brengt gerelateerde taken naar voren en stelt antwoorden op met de daadwerkelijke projectcontext.

Flexibiliteit in de werkstroom: ClickUp past zich aan het proces van uw team aan, of u nu clientcommunicatie, interne projecten of ClickUp past zich aan het proces van uw team aan, of u nu clientcommunicatie, interne projecten of functieoverschrijdende initiatieven beheert.

Nadelen:

De diepgaande functies kunnen een leercurve betekenen voor nieuwe gebruikers.

De mobiele app verschilt enigszins van de desktopversie.

Geavanceerde functies kunnen enige tijd vergen om te configureren voor uw specifieke werkstroom.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwt op AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar verifiëren'-benadering. Een standalone tool die niet bekend is met uw werkcontext brengt vaak een hoger risico met zich mee op onnauwkeurige of onbevredigende reacties. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte en geïntegreerde tools van derden met elkaar verbindt. Krijg contextuele reacties zonder het schakelen van de belasting en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie, net als onze klanten bij Seequent.

2. Shortwave (het beste voor Gmail-gebruikers die AI-native inboxbeheer willen)

via Shortwave

Als uw grootste frustratie een rommelige Gmail-inbox is, is Shortwave wellicht de oplossing. Het is een complete vervanging voor de Gmail-interface, volledig opnieuw opgebouwd met AI als kern. Het is niet zomaar een plug-in, maar een geheel nieuwe manier om uw e-mail te ervaren.

De opvallendste functie is 'bundeling', waarmee gerelateerde e-mails automatisch worden gegroepeerd. Nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de kalender en notificaties worden netjes gebundeld, zodat uw belangrijke gesprekken centraal blijven staan. Dit vermindert de visuele rommel aanzienlijk en helpt u zich te concentreren op wat belangrijk is, een belangrijk doel van effectief e-mailbeheer.

Shortwave heeft ook de functie voor zoeken in natuurlijke taal, waardoor u vragen kunt stellen als: "Toon mij e-mails van Sarah over het budget voor het derde kwartaal." Voor individuen en kleine teams die veel met Gmail werken en een slimmere inbox willen zonder een volledig werkplatform te gebruiken, is dit een gerichte en krachtige oplossing.

De beste functies van Shortwave

AI-gestuurde bundeling: groepeert automatisch vergelijkbare e-mails, waardoor uw inbox overzichtelijker wordt zonder dat u complexe instellingen hoeft te doen.

Samenvattingen van threads: biedt door AI gegenereerde samenvattingen van lange e-mailketens, zodat u snel op de hoogte bent.

Zoeken in natuurlijke taal: hiermee kunt u e-mails vinden door vragen te stellen in gewoon Engels in plaats van te raden naar trefwoorden.

Voor- en nadelen van Shortwave

Voordelen:

Diep geïntegreerd met Gmail voor een naadloze werkstroom

Slimme bundeling en samenvattingen helpen u e-mails sneller te verwerken.

Ontworpen voor snelheid met een toetsenbordvriendelijke interface

Nadelen:

Werkt alleen met Gmail, niet met Outlook of andere providers.

De functies voor teamsamenwerking zijn beperkt.

Voor volledige AI-functies is een betaald abonnement vereist.

Shortwave-prijzen

Free abonnement Pro: $ 8,50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 18/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Premier: aangepast

Korte beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen) Capterra: Niet vermeld

3. Superhuman (het meest geschikt voor leidinggevenden en mensen die veel e-mails versturen en snelheid belangrijk vinden)

via Superhuman

Superhuman is gemaakt voor één ding: snelheid. Het is een premium e-mailclient met een toetsenbordgericht ontwerp waarmee je door je inbox vliegt zonder ooit je muis aan te raken. Als je een leidinggevende of oprichter bent die honderden e-mails per dag ontvangt, kan dit een aanzienlijke tijdwinst opleveren.

De functie Split Inbox categoriseert uw e-mails automatisch in aanpasbare streams, zoals VIP's, teamberichten of nieuwsbrieven. Zo kunt u elke categorie met de juiste aandacht verwerken. De functie AI Instant Reply suggereert ook volledige antwoorden die u met één druk op de knop kunt verzenden.

Superhuman werkt zowel met Gmail als Outlook, waardoor het flexibeler is dan sommige andere alternatieven. Het is een investering, maar voor wie tijd als zijn meest waardevolle bezit beschouwt, kan de winst op gebied van productiviteit de kosten rechtvaardigen.

De beste functies van Superhuman

Split Inbox: verdeelt uw inbox in streams, zodat u zich zonder afleiding kunt concentreren op wat belangrijk is.

AI Instant Reply: stelt voltooide e-mailantwoorden voor die in de loop van de tijd uw schrijfstijl leren kennen.

Keyboard-first design: bijna elke actie heeft een snelkoppeling, waardoor de interface is geoptimaliseerd voor maximale snelheid.

Voordelen en nadelen van Superhuman

Voordelen:

Gebruikers melden aanzienlijke verbeteringen in de verwerkingstijd van e-mails.

Ondersteunt zowel Gmail- als Outlook-accounts.

Bevat functies zoals het bijhouden van de leesstatus en herinneringen voor follow-up.

Nadelen:

Vereist een één-op-één onboarding-sessie om aan de slag te gaan.

Er is geen gratis versie beschikbaar voor evaluatie.

De samenwerkingsfuncties hebben een limiet, omdat het is ontworpen voor individueel gebruik.

Superhuman-prijzen

Starter: $ 30/gebruiker/maand Business: $ 40/gebruiker/maand Enterprise: aangepast

Superhuman beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 14.000 beoordelingen) Capterra: 4,9/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

4. Missive (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan samenwerking via een gedeelde inbox met ingebouwde chatfunctie)

via Missive

Missive is ontworpen voor teams die samenwerken aan klantcommunicatie. Het combineert e-mail, chat en basistakenbeheer in één interface, zodat je e-mails kunt bespreken en toewijzen zonder de thread te verlaten.

In plaats van e-mails door te sturen of teamgenoten in cc te zetten, kunt u interne opmerkingen gebruiken die klanten nooit te zien krijgen. Dit elimineert het klassieke probleem van "heeft iemand hierop gereageerd?" dat teams plaagt die traditionele e-mail gebruiken voor gedeelde inboxen zoals support@ of sales@.

Missive maakt ook gezamenlijk opstellen mogelijk, waarbij meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde e-mailantwoord kunnen werken. Voor teams die allerlei soorten gedeelde werkstroomen van communicatie beheren, overbrugt het effectief de kloof tussen e-mail en teamsamenwerking.

De beste functies van Missive

Gedeelde inboxen met opdrachten: wijs e-mails toe aan teamleden als taken en houd hun status bij.

Interne chat naast e-mail: bespreek e-mails met teamgenoten in een apart gesprek dat aan de thread blijft gekoppeld als bijlage.

Samenwerken aan concepten: werk samen in realtime aan e-mailreacties.

Voordelen en nadelen van Missive

Voordelen:

Houdt gesprekken traceerbaar en inboxen overzichtelijker door interne e-mailforwarding te elimineren.

Consolideert e-mail en teamchat in één tool

Brengt een helpdesk-achtige organisatie naar elke gedeelde inbox

Nadelen:

Biedt een leercurve voor teams die gewend zijn aan traditionele e-mail.

De mobiele app heeft beperktere functies dan de desktopversie.

Sommige integraties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Prijzen van Missive

Starter: $ 14/gebruiker/maand Productief: $ 18/gebruiker/maand Zakelijk: $ 26/gebruiker/maand Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Missive

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

5. Microsoft Copilot (het beste voor organisaties die gebruikmaken van Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Voor organisaties die al gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem biedt Copilot AI-ondersteuning zonder dat er een andere leverancier aan te pas komt. De AI is geïntegreerd in de tools die u al gebruikt, zoals Outlook, Teams en Word.

In Outlook kan Copilot lange e-mailthreads samenvatten, antwoorden opstellen en u helpen bij de voorbereiding van vergaderingen door relevante documenten op te halen. De echte kracht zit hem in de app-overschrijdende intelligentie. Het kan uw kalender raadplegen, gegevens uit een Excel-sheet halen of content uit een Word-document opnemen wanneer het u helpt bij het schrijven van een e-mail.

Deze diepgaande integratie maakt Copilot een krachtige keuze voor bedrijfsteams waar Microsoft 365 de standaard is. Hiervoor is echter zowel een Microsoft 365-abonnement als een aanvullende Copilot-licentie vereist.

De beste functies van Microsoft Copilot

Samenvatting van Outlook-e-mails: biedt door AI gegenereerde samenvattingen van lange threads, waarbij de sleutelpunten en actiepunten worden benadrukt.

Hulp bij het opstellen van concepten met context: Stel e-mailreacties op op basis van uw kalender, recente documenten en eerdere correspondentie.

Cross-app-intelligentie: haalt relevante informatie uit Teams, SharePoint en Excel bij het opstellen van e-mails.

Voordelen en nadelen van Microsoft Copilot

Voordelen:

Native integratie betekent dat u geen nieuwe apps hoeft te installeren of te leren gebruiken.

Biedt veiligheid en compliance op niveau van de onderneming binnen het Microsoft-ecosysteem.

Biedt uitgebreide AI-mogelijkheden die verder gaan dan alleen e-mailbeheer.

Nadelen:

Vereist een Microsoft 365-abonnement plus een extra Copilot-licentie.

AI-mogelijkheden zijn beperkt tot het Microsoft-ecosysteem.

De beschikbaarheid van functies kan variëren per Microsoft 365-abonnement.

Prijzen van Microsoft Copilot

Copilot voor Microsoft 365: $ 30/gebruiker/maand (add-on)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen) Capterra: niet vermeld

6. Gemini (het beste voor Google Workspace-gebruikers die native AI-ondersteuning willen)

via Gemini

Net als Microsoft Copilot kan Google's Gemini AI direct worden geïntegreerd in Gmail en de bredere Google Workspace. Voor teams die werken met het ecosysteem van Google biedt het ondersteuning voor e-mail zonder dat je de tools die je dagelijks gebruikt hoeft te verlaten.

In Gmail kan Gemini u helpen bij het opstellen van e-mails, het samenvatten van threads en het voorstellen van antwoorden. De integratie strekt zich uit tot andere Google-apps, zoals Google Meet voor verslagen van vergaderingen en Google Documenten voor gezamenlijk schrijven. Dit zorgt voor een samenhangende AI-ervaring in al uw Google-tools.

De AI begrijpt uw Google Drive-bestanden, gebeurtenissen in de kalender en communicatiegeschiedenis, waardoor de suggesties contextueel relevanter zijn dan wat een stand-alone tool zou kunnen bieden.

De beste functies van Gemini

Gmail-conceptassistentie: suggereert aanvullingen terwijl je typt of genereert een volledig concept op basis van een eenvoudige prompt.

Samenvatting van threads: Vat lange e-mailgesprekken samen in kernpunten, zodat u snel op de hoogte bent.

Cross-werkruimtes-intelligentie: verwijst naar uw Google Drive-documenten en agenda-gebeurtenissen wanneer u berichten opstelt.

Voordelen en nadelen van Gemini

Voordelen:

Verschijnt direct in de Google-apps die u al gebruikt, zonder dat er extra installatie nodig is.

Vaak inbegrepen bij Google Workspace-abonnementen, afhankelijk van uw abonnementsniveau.

Biedt een consistente AI-ervaring voor e-mail, documenten en vergaderingen.

Nadelen:

Beperkt tot het Google Workspace-ecosysteem

AI-mogelijkheden variëren aanzienlijk, afhankelijk van uw abonnement.

Sommige functies worden nog uitgerold en zijn mogelijk niet voor alle gebruikers beschikbaar.

Prijzen van Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: $ 20/gebruiker/maand (add-on) Gemini Enterprise: $ 30/gebruiker/maand (add-on)

Gemini-beoordelingen en recensies

G2: Niet vermeld als een op zichzelf staand "Gemini voor werkruimte"-product Capterra: Niet vermeld

7. Hiver (het beste voor ondersteuningsteams die gedeelde Gmail-inboxen beheren)

via Hiver

Hiver verandert uw Gmail-inbox in een helpdesk zonder dat uw team een nieuwe interface hoeft te leren. Het is ontworpen voor teams die gedeelde inboxen beheren, zoals support@ of sales@, en die e-mails moeten toewijzen, bijhouden en samenwerken.

Hiver voegt functies zoals e-mailtoewijzing, statusvolging en botsingsdetectie rechtstreeks toe aan Gmail. Botsingsdetectie is bijzonder handig, omdat het u waarschuwt als een teamgenoot al op een e-mail reageert, waardoor dubbele reacties worden voorkomen.

Voor ondersteunings- en operationele teams die meer structuur willen zonder de complexiteit van een volledig ticketsysteem, is Hiver een praktische keuze.

De beste functies van Hiver

E-mailtoewijzing en status: wijs e-mails toe aan teamleden en houd hun status (open, in behandeling, Gesloten) bij binnen Gmail.

Collision detection: waarschuwt u wanneer een teamgenoot dezelfde e-mail in de weergave bekijkt of beantwoordt.

SLA-bijhouden en -analyse: stel reactietijddoelen vast en houd de prestaties van uw team in de gaten.

Voordelen en nadelen van Hiver

Voordelen:

Werkt binnen Gmail, waardoor uw team minder tijd nodig heeft om het te leren gebruiken.

Biedt helpdeskfuncties zonder de complexiteit van een volledig ticketsysteem.

Snel en eenvoudig in te stellen

Nadelen:

Werkt alleen met Gmail

Minder geschikt voor complexe werkstroomen die geavanceerde routing vereisen.

Sommige geavanceerde functies hebben een limiet voor duurdere abonnementen.

Prijzen van Hiver

Lite: $ 19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $ 49/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Elite: $ 79/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Hiver

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

8. Gmelius (het beste voor teams die e-mailbeheer in Kanban-stijl in Gmail willen)

via Gmelius

Gmelius brengt projectmanagementconcepten rechtstreeks naar uw Gmail-inbox. Hiermee kunt u uw e-mails visualiseren op een Kanban-bord, automatiserende outreach-sequenties maken en werkstroom-processen bouwen om repetitieve taken af te handelen.

De Kanban-weergave is de opvallendste functie, een vorm van werkstroomvisualisatie die uw e-mails omzet in kaarten die u tussen kolommen kunt verslepen. Dit is perfect voor verkooppijplijnen of ondersteuningswachtrijen, waarbij elke e-mail een fase in een proces vertegenwoordigt.

Voor teams die visueel denken en projectmanagementprincipes willen toepassen op hun inbox, biedt Gmelius een unieke en krachtige aanpak.

De beste functies van Gmelius

Kanban-borden voor e-mail: visualiseer en beheer uw e-mailwerkstroom door e-mailkaarten tussen aanpasbare kolommen te slepen.

E-mailreeksen: maak geautomatiseerde follow-upreeksen voor outreach-campagnes

Werkstroomautomatisering: stel regels op om e-mails automatisch toe te wijzen, te labelen of te verplaatsen op basis van door u gedefinieerde criteria.

Voordelen en nadelen van Gmelius

Voordelen:

Dankzij het visuele Kanban-bord kunt u in één oogopslag de status van uw werkstroom zien.

Combineert inboxbeheer en outreach in één tool

Werkt native binnen de Gmail-interface

Nadelen:

Ondersteunt alleen Gmail

De Kanban-aanpak kan voor sommige gebruikers onbekend aanvoelen.

Geavanceerde functies voor automatisering zijn beperkt in lagere abonnementen.

Prijzen van Gmelius

Meli: $ 19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Groei: $ 25/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $ 40/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast

Gmelius-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 700 beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

9. Spike (het meest geschikt voor gebruikers die conversatie-e-mail verkiezen boven traditionele threads)

via Spike

Spike geeft e-mail een nieuwe invulling als chatgesprek. Het toont uw berichten in een conversatieformat, waardoor de communicatie directer en minder formeel aanvoelt.

De Priority Inbox maakt gebruik van AI om belangrijke berichten naar voren te halen en tegelijkertijd ruis zoals nieuwsbrieven en notificaties weg te filteren. Spike bevat ook ingebouwde functies zoals gezamenlijke aantekeningen en video-gesprekken, waardoor er minder behoefte is aan aparte tools.

Spike werkt met meerdere providers van e-mail, waardoor het flexibeler is dan alternatieven die alleen met Gmail werken. Voor wie traditionele e-mailinterfaces rommelig vindt, biedt het een echt andere ervaring.

De beste functies van Spike

Conversationele e-mailweergave: geeft berichten weer als chatballonnen voor eenvoudigere en snellere communicatie.

Priority Inbox: maakt gebruik van AI om automatisch uw belangrijkste berichten te identificeren en weer te geven.

Ingebouwde samenwerkingstools: Bevat aantekeningen, taken en video-gesprekken binnen de app.

Voordelen en nadelen van Spike

Voordelen:

De chatachtige interface kan e-mailstress verminderen en de reactiesnelheid verhogen.

Ondersteunt verschillende e-mailaccounts, niet alleen Gmail.

Consolideert communicatie en basis samenwerking in één tool

Nadelen:

De weergave van het gesprek kan verwarrend zijn voor gebruikers die gewend zijn aan traditionele e-mail.

Minder geschikt voor formele zakelijke correspondentie

Sommige functies werken beter op de mobiele app dan op de desktop.

Spike-prijzen

Gratis abonnement Team: $ 7,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 12,99/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: aangepast

Spike-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (70+ beoordelingen)

10. Sanebox (het beste voor personen die AI-e-mailfiltering willen zonder van client te veranderen)

via Sanebox

Sanebox werkt stil op de achtergrond met uw bestaande e-mailclient om uw berichten te filteren en te ordenen. Het analyseert uw e-mailgedrag om te leren wat voor u belangrijk is en verplaatst minder belangrijke berichten automatisch naar aparte mappen.

De bekendste functie is SaneBlackHole, waarmee je een afzender met één klik kunt blokkeren. Sleep een e-mail gewoon naar de BlackHole-map en je krijgt nooit meer een bericht van die afzender te zien.

Voor mensen die AI-gestuurd e-mailbeheer willen zonder een geheel nieuwe e-mailclient te hoeven gebruiken, is Sanebox een lichtgewicht en effectieve oplossing.

De beste functies van Sanebox

AI-e-mailfiltering: leert uw e-mailgewoontes om minder belangrijke berichten automatisch in aparte mappen te sorteren.

SaneBlackHole: Een functie om je met één klik uit te schrijven die echt werkt.

Dagelijks overzicht: bundelt uw minder belangrijke e-mails in één dagelijks overzicht.

Voordelen en nadelen van Sanebox

Voordelen:

Werkt met elke e-mailclient, inclusief Gmail, Outlook en Apple Mail.

Werkt automatisch op de achtergrond met minimale dagelijkse interactie.

Vermindert effectief de rommel en ruis in uw inbox.

Nadelen:

Biedt alleen filterfuncties en helpt niet bij het opstellen of samenvatten van e-mails.

Hiervoor moet u een externe dienst toegang geven tot uw e-mail.

De AI kan af en toe een belangrijke e-mail verkeerd archiveren.

Prijzen van SaneBox

Snack: ~$7/maand Lunch: ~$12/maand Diner: ~$36/maand

Beoordelingen en recensies van SaneBox

G2: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen) Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Kies de juiste werkstroom, niet alleen de juiste tool

Het beste Fyxer AI-alternatief voor u hangt af van wat u wilt oplossen. Als u alleen maar een snellere of overzichtelijkere inbox wilt, is een speciale e-mailclient zoals Shortwave of Superhuman wellicht voldoende. Als uw team al deel uitmaakt van het Microsoft- of Google-ecosysteem, zijn Copilot of Gemini logische keuzes.

De grootste winst in productiviteit wordt echter niet alleen behaald door e-mails sneller te beheren. Die winst wordt behaald door de kloof tussen uw e-mail en uw daadwerkelijke werk te dichten. Wanneer uw communicatie, taken, documenten en projecten allemaal op één plek staan, wordt uw AI echt intelligent – een belangrijk voordeel van contextuele AI.

Het doel is niet alleen een lege inbox. Het is ervoor zorgen dat elke belangrijke e-mail leidt tot de juiste actie, op de juiste plaats wordt bijgehouden, met alle juiste context – de kern van werkstroomautomatisering. Om die echt verbonden werkstroom op te bouwen, kunt u gratis aan de slag met ClickUp. ✨

Veelgestelde vragen

Fyxer AI is een AI-aangedreven e-mailassistent voor Gmail en Outlook die u helpt bij het beheren van uw inbox. Het maakt gebruik van AI voor het sorteren van e-mails, het automatisch opstellen van antwoorden en het vastleggen van aantekeningen van vergaderingen.

Fyxer AI is een gespecialiseerde e-mailassistent, terwijl Microsoft Copilot een AI-laag is die over de hele Microsoft 365-suite heen ligt. Copilot biedt een bredere context door e-mail te verbinden met uw kalender, documenten en Teams.

Ja, een geconvergeerde werkruimte zoals ClickUp vervangt een zelfstandige assistent door e-mail binnen de context van uw werk af te handelen. ClickUp Task Management en ClickUp Brain bieden AI-assistentie die is gebaseerd op uw volledige projectgeschiedenis.

Veelvoorkomende beperkingen zijn onder meer generieke, door AI opgestelde antwoorden, inconsistente e-mailcategorisering en een gebrek aan integratie met uw bredere werkcontext. Dit betekent dat u e-mails nog steeds handmatig moet koppelen aan uw projecten en taken.