Top 10 alternatieven voor Microsoft Copilot om uw leven en werkstroom in 2025 gemakkelijker te maken

Kunt u zich een tijd vóór AI herinneren? Eerlijk gezegd, ik niet.

Ik gebruik AI bijna dagelijks om mijn e-mails te schrijven, vergaderingen samen te vatten en presentaties te maken.

Van mijn favoriete AI-tools op basis van grote taalmodellen is Microsoft Copilot er een waar ik vaak naar terugkeer, vooral wanneer ik andere Microsoft 365-programma's gebruik.

Maar Microsoft Copilot heeft ook nadelen. Het biedt geen integraties voor tools buiten Microsoft 365 en ondersteunt beperkt in het genereren van codes en gehumaniseerde tekst. De AI-technologie kan ook traag zijn en verwerkt slechts een beperkte hoeveelheid gegevens tegelijk (maximaal 500 rijen informatie in Excel).

Toen begon ik me af te vragen: is er een alternatief voor Microsoft Copilot (met AI-mogelijkheden) dat ik in plaats daarvan zou kunnen gebruiken? Mijn collega's waren zo vriendelijk om aanbevelingen te delen en ik heb mijn eigen onderzoek gebundeld om tot een definitieve lijst te komen.

In deze gids bespreek ik de 10 beste alternatieven voor Microsoft Copilot in detail en met een melding van hun functies, voordelen, limieten en prijzen.

⏰ Samenvatting van 60 seconden Hier is onze samenvatting van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot: ClickUp: AI-aangedreven projectmanagement en contentaanmaken

IBM Watson Studio: AI-tool voor ontwikkelaars om modellen te bouwen en te beheren

Tabnine: AI-codeerassistent voor sneller code schrijven

ChatGPT: AI-chatbot voor het genereren van mensachtige tekst en diverse taken

Claude: AI-schrijfassistent voor content en code

Simplified: AI-platform met sjablonen voor creatieve content

Writesonic: AI-schrijftool gespecialiseerd in SEO-content

GitHub Copilot: AI-pairprogrammer voor code-suggesties

IntelliCode: AI-assistent voor het aanvullen van code

Wipro Holmes: AI-platform voor automatisering van IT-werkstroom

Waar u op moet letten bij een alternatief voor Microsoft Copilot

Wat generatieve AI-technologie betreft, is Microsoft Copilot niet slecht. Maar er zijn een paar dingen die een belemmering kunnen vormen voor uw werk.

Het kan bijvoorbeeld eerdere gesprekken niet onthouden en is niet erg goed in het produceren van code. Bovendien klinkt de geschreven output duidelijk als door AI geschreven (denk aan nul persoonlijkheid).

Op basis van mijn ervaring bent u wellicht beter af met alternatieven voor Microsoft Copilot die u de volgende AI-mogelijkheden bieden.

Langetermijngeheugen voor gesprekken: Wat ik vooral lastig vond aan Microsoft Copilot was dat het niet in staat was om informatie uit meerdere interacties te onthouden. Een ideale AI-assistent moet u relevante antwoorden kunnen geven, rekening houdend met informatie die u uit eerdere chats hebt gedeeld.

Gepersonaliseerde reacties: AI-tools staan bekend om hun repetitieve, algoritmische manier van reageren op vragen. Omdat ik Microsoft Copilot gebruikte voor content, waren de mechanische reacties een grote uitdaging voor mij en moest ik veel moeite doen om de content voortdurend te personaliseren.

Personalisatie: Microsoft Copilot mist persoonlijkheid. Ik weet dat het vreemd is om dat te zeggen over een AI-model, maar uw AI-assistent zou in het algemeen uw unieke schrijfstijl, toon en woordgebruik moeten begrijpen en in staat moeten zijn om dit te repliceren zonder generiek te klinken.

Gegevensprivacy : Forbes wees erop dat Microsoft beweert "gratis commerciële gegevensbescherming" te bieden aan zakelijke gebruikers die zijn aangemeld met Microsoft Entra ID, waardoor hun chatgegevens niet worden opgeslagen en gebruikt voor training. Deze bescherming geldt echter niet voor individuele gebruikers van Microsoft Copilot Pro.

Codeercompetentie: De codeervaardigheden van Microsoft Copilot zijn inconsistent. Hoewel het nuttige suggesties kan bieden, zitten er bugs in de code en is de kwaliteit van de output sterk afhankelijk van het vermogen van de ontwikkelaar om nauwkeurige prompts te geven.

Hier zijn 10 alternatieven voor Microsoft Copilot die u eens zou moeten uitproberen.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De 10 beste alternatieven voor Microsoft Copilot

ClickUp (het beste voor contextuele AI die uw projecten, taken, documenten en chats met elkaar verbindt)

Probeer ClickUp Brain Vat berichtenthreads samen, genereer reacties, automatiseer taken en meer met ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp.

De kracht van ClickUp ligt in het feit dat het een alles-in-één-app voor werk is. Het brengt uw projecten, kennis en communicatie samen in een door AI aangedreven platform. Dit maakt het een uitstekende oplossing, niet alleen voor taakbeheer, maar ook voor het aanmaken van content en de automatisering van werkstroom.

Ik gebruik het regelmatig om taken te creëren, toe te wijzen en bij te houden en om samen met mijn team aan projecten te werken. Het is alsof je een heleboel verschillende apps gebruikt, maar dan in één centrale hub met een intuïtieve interface, die nu nog gemakkelijker te gebruiken is met ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain.

Met ClickUp Brain biedt het platform intelligente, aangepaste ondersteuning voor teams van elke grootte (zelfs als u een eenmansleger bent). De tool bereikt dat met razendsnelle automatisering en intelligente, menselijke reacties die zijn gebaseerd op uw werkcontext, zoals uw taken, documenten en chats binnen ClickUp en gekoppelde apps.

Vraag ClickUp Brain om optimale deadlines voor taken voor te stellen en uw werk beter te prioriteren.

Brain begrijpt uw voltooide werkcontext: projecten, collega's, documenten en taken, allemaal samen in één ruimte. Het haalt niet alleen gegevens uit ClickUp, maar ook uit uw externe apps zoals Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en zelfs het web, zodat het uw team en werkstroom grondig kent voordat het reageert. Copilot is weliswaar krachtig binnen Microsoft 365, maar werkt over het algemeen alleen binnen dat ecosysteem.

Combineer het met ClickUp automatisering en u beschikt over een krachtige sidekick die al die vervelende repetitieve taken kan automatiseren op basis van eenvoudige triggers en voorwaarden.

Concentreer u op diepgaand werk en laat de repetitieve taken over aan ClickUp Automatisering.

Maar waarom zou u zich beperken tot reactief? Met ClickUp Autopilot Agents kunt u proactief te werk gaan — deze AI-aangedreven assistenten wachten niet alleen tot u hen vertelt wat ze moeten doen. Ze anticiperen op behoeften, volgen achterstallige taken op, sturen herinneringen en starten zelfs werkstroom namens u, zodat projecten blijven lopen terwijl u zich concentreert op het grote werk.

De vooraf gebouwde ClickUp Auto-Answers Agent kan bijvoorbeeld zelfstandig repetitieve queries van uw team beantwoorden in elk ClickUp chatten-kanaal, waardoor u elke maand uren tijd bespaart!

Zet ClickUp AI Agents aan het werk: automatiseer taken, beantwoord vragen en krijg meer klaar.

Wat is mijn favoriete deel? U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om ideeën te genereren, artikeloverzichten te maken en content te schrijven. Dit maakt het voor de meeste gebruikers een ideale AI-tool voor het aanmaken van content.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain MAX, uw desktop-AI-metgezel, stelt u in staat om het beste AI-model voor de taak te kiezen (ChatGPT, Claude, Gemini en meer), terwijl het diep geworteld is in uw werkruimte: uw projecten, documenten en teamgenoten. In tegenstelling tot Microsoft Copilot, dat uitblinkt binnen Microsoft 365-apps, haalt Brain MAX context uit ClickUp, Drive, GitHub en meer. Dus wanneer u ermee praat via Talk to Text, weet het precies waar u naar verwijst. Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met Brain MAX.

Bovendien maken aangepaste sjablonen zoals de ClickUp Brainstorming Template het gemakkelijk om ideeën te genereren en deze met uw team te bespreken, waardoor een ruimte ontstaat die samenwerking en innovatie bevordert.

Downloaden deze sjabloon Stimuleer creativiteit en houd meer gezamenlijke sessies met het ClickUp Brainstorming Sjabloon.

Deze sjabloon is ontworpen met het oog op efficiëntie en innovatie, legt ideeën effectief vast en maakt naadloze feedbackintegratie mogelijk. Of u nu nieuwe producten lanceert, gebeurtenissen plant of gewoon creativiteit wilt stimuleren, deze sjabloon stelt uw team in staat om meer te bereiken door aangepaste weergaven te bieden, zoals:

Lijstweergave om ideeën te verzamelen voor later

Tijdlijnweergave om ideeën te ordenen op basis van prioriteit en benodigde inspanning

Department weergave om speciale brainstormruimtes voor specifieke teams te creëren

Bekijk per fase om die ideeën stap voor stap te plannen en uit te voeren.

Prioriteitweergave om de prioriteiten te rangschikken waarop u zich moet concentreren

De beste functies van ClickUp

Visualiseer projecttijdlijnen, afhankelijkheden en prioriteiten met ClickUp Weergaven.

Deel complexe taken op in behapbare stappen door middel van door AI gegenereerde subtaak via ClickUp-taak

Maak aangepaste velden voor specifieke projectgegevens (bijv. onderaannemers, budgetten)

Bekijk en annoteer documenten, afbeeldingen en abonnementen met ClickUp Redactie

Voer berekeningen uit voor schattingen, hoeveelheden en materialen met ClickUp Tijdsinschatting

Werk tegelijkertijd met uw team door middel van realtime bewerking en samenwerking via ClickUp Docs

Gebruik vooraf gemaakte ClickUp-sjablonen voor verschillende soorten projecten (bijv. bouw, client).

Bekijk en beheer projecten onderweg met de mobiele app

Maak verbinding met andere tools via eenvoudige integraties om uw werkstroom te verbeteren.

Limieten van ClickUp

Voor volledige toegang tot ClickUp Brain is een betaald abonnement vereist.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

2. IBM Watson Studio (beste meertalige AI-tool voor ontwikkelaars)

via IBM Watson Studio

Ik vind het heerlijk om keuze te hebben, en daarom is IBM Watson Studio naar mijn mening een van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot – als je een ontwikkelaar bent, tenminste.

Dit is wat ik bedoel: het platform combineert open-source tools (PyTorch, TensorFlow) met IBM's code-gebaseerde of visuele data science tools (Jupyter notebooks, R, Scala). Dit maakt het een van de beste AI-tools voor ontwikkelaars en analisten om AI-modellen te bouwen, uit te voeren en te beheren.

De beste functies van Watson Studio

Werk samen gedurende de hele AI-levenscyclus, van ontwikkeling tot implementatie en monitoring.

Integreer met uw favoriete frameworks zoals PyTorch, TensorFlow en scikit-learn, met behulp van Python, R of Scala.

Automatiseer het bouwen van modellen en bespaar tijd, vooral als u nieuw bent in het veld.

Maak en vorm gegevens moeiteloos met de visuele editor van Watson.

Ontwikkel modellen visueel met IBM SPSS Modeler, waardoor AI voor iedereen toegankelijk wordt.

Blijf bij en verbeter de prestaties en eerlijkheid van modellen na implementatie

Limieten van Watson Studio

De kosten variëren op basis van uw gebruik, aangezien Watson Studio een cloudgebaseerde dienst is.

Aan de slag gaan met AI en datawetenschap kan voor complete beginners nog steeds een uitdaging zijn, ondanks de automatisering die wordt geboden.

Houd rekening met mogelijke lock-in in het IBM Cloud-ecosysteem vanwege de integratie met open-source frameworks.

Prijzen van Watson Studio

Free

Professioneel: $ 1,02 USD/capaciteitseenheid-uur

Beoordelingen en recensies van Watson Studio

G2: 4,2/5 (162 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

3. Tabnine (beste AI-assistent voor ontwikkelaars)

via Tabnine

Tabnine is in wezen een programmeermaatje op basis van kunstmatige intelligentie, waardoor gebruikers sneller code kunnen schrijven door suggesties te doen voor de volgende code-regels. Het is alsof u iemand hebt die uw programmeerstijl goed kent en alle saaie, repetitieve taken voor u kan uitvoeren.

Bovendien werkt het met vrijwel elke programmeertaal of code-editor die u gebruikt.

Dit maakt Tabnine een van de beste AI-tools die beschikbaar zijn voor softwareontwikkeling.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. De kwaliteit van de suggesties hangt af van hoe complex de code is en hoeveel informatie er beschikbaar is om mee te werken. Hoe minder complex de code, hoe beter Tabnine kan helpen.

De beste functies van Tabnine

Genereer efficiënt code en automatiseer repetitieve taken

AI-aangedreven chat om u te ondersteunen tijdens uw hele ontwikkelingsproces

Ervaar codesuggesties die zijn afgestemd op uw stijl en projectcontext.

Bescherming van intellectueel eigendom door zorgvuldig samengestelde trainingsgegevens

Limieten van Tabnine

De kwaliteit van codesuggesties kan variëren op basis van de complexiteit van de code en de beschikbare gegevens.

Te veel vertrouwen op een AI-tool kan uw probleemoplossend vermogen belemmeren.

Prijzen van Tabnine

Free

Pro: $ 12/gebruiker/maand (90 dagen gratis)

ONDERNEMING: $ 39/gebruiker/maand

Tabnine-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. ChatGPT (het beste voor mensachtige reacties)

via ChatGPT

Ik herinner me nog toen ChatGPT voor het eerst een internetsensatie werd: mijn LinkedIn-feed stond vol met mensen die ermee experimenteerden (en lachten om de vroege hallucinaties).

Ik gebruik ChatGPT nu al maanden (met name GPT-4 en 4o) en ik ben dol op de grote verscheidenheid aan plug-ins die beschikbaar zijn in de GPT-store. Hierdoor kan ik GPT veel AI-gegenereerde taken laten uitvoeren binnen één interface, zoals het schrijven van een nieuwe blogpost, het maken van websiteteksten, het vernieuwen van bestaande content, het uitvoeren van data-analyses en het testen van mijn code.

Een van de functies die ik erg prettig vind, is dat het, in tegenstelling tot Microsoft Copilot, eerdere chats kan onthouden en op basis daarvan output kan genereren.

Maar ik heb nog steeds moeite met het feit dat het nummer van prompts per gebruiker beperkt is. Als contentmaker moet ik gedetailleerd zijn in mijn prompts, en ChatGPT beperkt hoe diep ik kan gaan. Zodra ik de limiet bereik, schakelt GPT-4 over naar GPT-3. 5, wat te vergelijken is met het verschil tussen praten met een doctor in de filosofie en praten met een overwerkte en zwaar cafeïneverslaafde stagiair.

Als u dat ook stoort, zijn er andere ChatGPT-alternatieven die een soortgelijke taak kunnen uitvoeren.

De beste functies van ChatGPT

Voer een breed bereik aan taken uit, van het beantwoorden van uw vragen tot het opstellen van creatieve tekstformaten.

Praat met GPT 4 en vraag het om gegevensanalyses uit te voeren, ontwerpen te maken en grote hoeveelheden informatie samen te vatten.

Krijg toegang tot honderden plug-ins van gebruikers uit de GPT-store, waardoor u geen prompts meer hoeft te genereren.

Limieten van ChatGPT

ChatGPT genereert soms onjuiste of misleidende informatie vanwege een gebrek aan praktijkervaring en een te grote afhankelijkheid van trainingsgegevens.

Het model kan vooroordelen vertonen die aanwezig zijn in de trainingsgegevens, wat kan leiden tot potentieel oneerlijke of discriminerende resultaten ten opzichte van bepaalde doelgroepen.

De gratis versie van ChatGPT heeft vaak moeite met taken die gezond verstand of begrip van de echte wereld vereisen, terwijl GPT Plus beter presteert.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20/maand

Team: $ 25/maand

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (554 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (50 beoordelingen)

5. Claude (het meest geschikt voor contentteams)

via Claude AI

Claude AI is in feite de stadse neef van ChatGPT. Deze schrijfassistent op basis van kunstmatige intelligentie is erg goed in zaken als het schrijven van blogposts, het maken van teksten voor webpagina's, het samenvatten van artikelen, het corrigeren van uw teksten, het bijwerken van bestaande content, het beantwoorden van vragen en zelfs het helpen bij het code.

Het beste is dat u, in tegenstelling tot bij Microsoft Copilot, zich geen zorgen hoeft te maken over superlange of ingewikkelde verzoeken – Claude kan ze allemaal aan dankzij zijn geweldige gesprekgeheugen. Het lijkt erop dat iemand zijn amandelen heeft gegeten.

Maar hier faalt Claude volgens mij in vergelijking met Microsoft Copilot: Claude heeft momenteel geen toegang tot internet, dus het kan geen actuele informatie voor u vinden, zoals sommige andere AI-tools dat wel kunnen.

De beste functies van Claude

Krijg gratis toegang tot een top AI-assistentmodel (Claude-2), een van de meest capabele grote taalmodellen.

Ontvang 100.000 tokens en werk met complexere prompts

Zet tekst van elke lengte om in beknopte samenvattingen

Limieten van Claude

In tegenstelling tot sommige concurrenten heeft Claude geen toegang tot informatie van het realtime web en kan het deze ook niet verwerken.

Claude mist functies zoals het aanmaken van afbeeldingen, gegevensanalyse en surfen op het web.

Net als andere AI-tools die zijn gebaseerd op grote taalmodellen, kan Claude tekst genereren die mogelijk niet helemaal nauwkeurig is en die moet worden gecontroleerd op feitelijke juistheid.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $ 20/maand

Team: $ 25/maand

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,7/5 (22 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Lees ook: AI-tool voor het aanmaken van content

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel gewoon de vraag vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of aangesloten apps van derden!

6. Simplified (het beste voor content-sjablonen)

via Simplified

Als uw marketingteam op zoek is naar een alternatief voor Microsoft Copilot, dan is Simplified de ideale AI-assistent voor uw werkplek.

Ik was onder de indruk van hun uitgebreide verzameling AI-sjablonen voor schrijven, afbeeldingen, ontwerpen, bewerking en video-aanmaken. Het enige nadeel is dat er veel te veel verschillende tools zijn om te gebruiken, wat overweldigend kan zijn voor een nieuw publiek.

Vereenvoudigde beste functies

Voldoe aan uw diverse creatieve behoeften, van AI-schrijven tot video-bewerking, op één intuïtieve interface.

Werk samen met uw team en bespaar tijd met realtime feedback en bewerkingen.

Zorg voor een consistente merkidentiteit op alle platforms met de verzameling sjablonen voor ontwerp, video en copywriting.

Vereenvoudigde limieten

De AI-schrijfassistent kan soms onvolmaakte resultaten opleveren, waardoor menselijke tussenkomst nodig is.

De toolset is uitgebreid, maar sommige functies missen de diepgang van gespecialiseerde AI-tools.

Vereenvoudigde prijsstelling

Pro: $ 9/maand

Vereenvoudigd: $ 24/maand

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (4,5K beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (256 beoordelingen)

7. Writesonic (het beste voor SEO-teksten)

via Writesonic

Als het gaat om SEO-gericht AI-schrijven, kunnen maar weinig tools Writesonic evenaren.

De AI-schrijfassistent is een van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot voor het schrijven van SEO-blogposts en krijgt een hoge beoordeling door de SEO-professionals met wie ik heb gewerkt.

Sommige tools geven u misschien bedrijfsjargon als "begrijp het uitgebreide begrip, toekomstbestendig op schaal", maar Writesonic is veel menselijker in zijn aanpak. En het werkt goed voor andere contentformaten dan blogs.

Writesonic biedt u ook een geavanceerde chatbot, Chatsonic, die ideaal is voor afbeeldingen en het verkennen van trending topics. Het platform heeft ook een intuïtieve interface.

Als uw schrijfbehoeften echter anders zijn, kunt u overwegen om enkele alternatieven voor Writesonic te bekijken.

De beste functies van Writesonic

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met content-sjablonen voor verschillende soorten content en genereer aangepaste content met eenvoudige prompts.

Stem gegenereerde content af op uw merkstem door steekproefjes van uw merkstem te uploaden.

Controleer automatisch de originaliteit van content met een ingebouwde plagiaatcontrole (hoewel aanvullende controles worden aanbevolen).

Stroomlijn uw werkstroom door de AI-tool te integreren met platforms zoals Zapier en WordPress.

Krijg antwoorden op vragen en genereer creatieve reacties via Chatsonic, de AI-tool voor gesprekken van Writesonic.

Gesprek met elk bestandsformat, inclusief afbeeldingen, pdf's, websites en zelfs audioclips.

Writesonic limieten

Het kan een uitdaging zijn om je weg te vinden in de uitgebreide functies van het platform.

De prestaties kunnen variëren, aangezien de AI-schrijfassistent in de cloud wordt gehost (hoewel dit geen terugkerend probleem is).

Prijzen van Writesonic

Free

Chatsonic: $ 12

Individueel: $ 16

Standaard: $ 79

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2: 4,7/5 (1,9K beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

8. GitHub Copilot (het beste voor softwareteams)

via GitHub

Wat zou het leven van een programmeur zijn zonder GitHub Copilot?

We horen vaak dat AI de banen van ontwikkelaars overneemt, maar GitHub voorkomt waarschijnlijk dat ontwikkelaars hun werk te saai gaan vinden! (Deze grap heb ik van een van mijn ontwikkelaarsvrienden.)

Zo is het werk: de AI suggereert regels code of zelfs complete functies terwijl u typt, op basis van de context van uw code en de programmeertaal die u gebruikt.

Zie het als een zeer bekwame code-partner die u kan helpen met repetitieve taken, verbeteringen kan voorstellen en zelfs nieuwe code-patronen kan leren.

Als u wilt dat uw ontwikkelaar zich concentreert op het oplossen van problemen, dan is GitHub's Copilot het schoolvoorbeeld van productiviteit via AI. Dit maakt het een van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot voor programmeurs.

De beste functies van GitHub Copilot

Bespaar tijd met de expertise van de AI-tool om het coderen te versnellen door relevante codefragmenten voor te stellen.

Werk met verschillende programmeertalen en frameworks

Ontdek nieuwe code-patronen en oplossingen op basis van slimme suggesties.

Limiet van GitHub Copilot

Houd rekening met mogelijke variaties in de kwaliteit en relevantie van de output die door de AI-tool wordt gegenereerd.

Het kan een uitdaging zijn om te leren hoe u suggesties van de AI-tool effectief kunt gebruiken.

Prijzen van GitHub Copilot

Free

Team: $ 4/maand

Onderneming: $ 21/maand

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (138 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (21 beoordelingen)

9. IntelliCode (het beste voor intelligente codesuggesties)

via Intellicode van Microsoft

IntelliCode is een AI-gestuurde assistent voor het schrijven van code die codepatronen analyseert om intelligente (zoals de naam al zegt!) suggesties voor het voltooien van code te geven.

In feite is het een tool die leert van uw code en de beste manier voorstelt om uw regels af te maken of uw code format.

Het is een van de meest unieke alternatieven voor Microsoft Copilot die vooral voor ontwikkelteams veel waarde biedt. Programmeurs die ik ken, zijn dol op de overzichtelijke interface en de codesuggesties.

De beste functies van IntelliCode

Krijg contextbewuste suggesties om uw code moeiteloos te optimaliseren.

Identificeer terugkerende patronen en stel optimale implementaties voor

Pas de AI-tool aangepast aan uw codeervoorkeuren aan

Limieten van IntelliCode

Overweeg alternatieve benaderingen voor volledig nieuwe codebases

Houd rekening met mogelijke onnauwkeurigheden in suggesties

Prijzen van IntelliCode

Free

IntelliCode-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (3,5K+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (1,6K+ beoordelingen)

10. Wipro Holmes (het beste voor IT-werkstroomautomatisering)

via Wipro Holmes

Wipro Holmes is een machine learning-platform dat bedrijven helpt hun bedrijfsprocessen te automatiseren met AI.

Maar hier onderscheidt de AI-tool zich als een van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot: Wipro Holmes kan problemen voorspellen en voorkomen voordat ze zich voordoen.

Ik vond het behoorlijk bedreven in het oplossen van veelvoorkomende technische problemen, maar het was niet altijd een wondermiddel voor niet-IT-problemen. Dit maakt het een niche-AI-tool die het beste werkt voor bedrijven die alleen een IT-automatiseringsoplossing nodig hebben.

De beste functies van Wipro Holmes

Geef gebruikers meer dan 40 vooraf geconfigureerde oplossingen voor veelvoorkomende problemen met desktops, laptops en software.

Reageer op queries en problemen en maak servicetickets aan met de AI-aangedreven conversatieassistent.

Identificeer en pak potentiële problemen proactief aan voordat ze de gebruikerservaring beïnvloeden door middel van voorspellend onderhoud.

Maak IT-personeel vrij voor complexe taken door gebruikers in staat te stellen problemen zelf op te lossen.

Limieten van Wipro Holmes

Voor sommige functies is mogelijk basiskennis van techniek vereist om ze optimaal te kunnen gebruiken.

Vooraf geconfigureerde oplossingen bieden mogelijk geen oplossing voor alle specifieke problemen.

Wipro Holmes richt zich voornamelijk op IT-problemen van eindgebruikers, niet op bredere bedrijfsprocessen.

Prijzen van Wipro Holmes

Niet beschikbaar

Wipro Holmes beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet beschikbaar

Gebruik AI niet alleen, maar beheers het

Kunstmatige intelligentie is niet langer iets uit de toekomst – ik zie het al worden gebruikt door teams in allerlei sectoren, en iedereen is er enthousiast over!

En waarom zouden ze dat niet doen? Als u ze op de juiste manier gebruikt en goed bent opgeleid, kunnen de juiste tools met AI-mogelijkheden u helpen tijd te besparen, uw productiviteit te verbeteren en de samenwerking met uw team op een zinvollere manier te versterken.

Maar met zoveel AI-tools op de markt is het belangrijk dat u eerst onderzoek doet en uw exacte vereisten in kaart brengt. In mijn geval realiseerde ik me dat Microsoft Copilot niet ideaal was voor al mijn werk vanwege de limiet in bruikbaarheid buiten het Microsoft 365-ecosysteem.

Ik wilde dat mijn AI-assistent me zou helpen bij het creëren van content, het samenwerken met mijn team en het efficiënter beheren van mijn dagelijkse taken. Na een aantal verschillende AI-tools te hebben uitgeprobeerd (waaronder Microsoft Copilot) vond ik de perfecte match: ClickUp.

Met ClickUp Brain ben ik altijd slechts een paar prompts verwijderd van het bedenken van ideeën en het bespreken ervan met mijn team. U kunt het hier gratis uitproberen en kijken of het iets voor u is!