Hoe u Snowflake Cortex kunt gebruiken voor analyses voor ondernemingen

U heeft waarschijnlijk wel eens last gehad van de vertraging bij de wachtrij voor gegevensverzoeken.

Wanneer u dagen moet wachten tot een analist een bedrijfsvraag in SQL vertaalt, gaat de kans om op basis van die gegevens actie te ondernemen vaak voorbij. Snowflake Cortex helpt het heen-en-weer-gepraat tussen business-teams en datateams te verminderen door AI-aangedreven query's en opvragingen binnen Snowflake toe te voegen. Teams kunnen vragen in natuurlijke taal stellen over beheerde gegevens en veel sneller van vraag naar antwoord gaan.

Deze gids laat zien hoe u Snowflake Cortex kunt gebruiken voor bedrijfsanalyses met functies zoals Cortex Analyst en Cortex Search, zodat meer teams gecontroleerde antwoorden kunnen krijgen zonder te hoeven wachten in de wachtrij voor gegevensverzoeken. U leert ook hoe u deze inzichten kunt koppelen aan een Converged AI-werkruimte zoals ClickUp, zodat elk antwoord dat u van Snowflake krijgt, leidt tot een gedocumenteerd plan en een toegewezen taak. 🤗

Wat is Snowflake Cortex?

via Bron

Snowflake Cortex is Snowflake's beheerde AI-functieset voor gestructureerde en ongestructureerde data. Het omvat tools zoals Cortex Analyst voor analyse in natuurlijke taal, Cortex Search voor het doorzoeken van geïndexeerde tekst en Cortex Agents voor het coördineren van meerstapswerkstroomprocessen binnen Snowflake.

Cortex is gebaseerd op drie pijlers:

Cortex Analyst: Uw conversatiegerichte BI-tool die vragen in gewoon Engels vertaalt naar nauwkeurige SQL

Cortex Search: Een zoekmachine voor ongestructureerde content waarmee u documenten, supporttickets en PDF's kunt doorzoeken

Cortex Agents: werkstroomautomatiseerders die meerstapstaken coördineren met behulp van de andere Cortex-tools

De echte waarde zit hem hier in de democratisering van data. Uw zakelijke gebruikers kunnen eindelijk vragen stellen in hun eigen woorden en betrouwbare antwoorden krijgen, beheerd binnen het model voor veiligheid van Snowflake, waarbij het toegangsgedrag afhankelijk is van de onderliggende object- en serviceconfiguratie. Geen SQL-diploma vereist. ✨

Belangrijkste mogelijkheden van Snowflake Cortex voor analytics

Cortex is geen enkele tool, maar een toolkit. Om het effectief te gebruiken, moet u weten welke tool u voor welke taak moet kiezen, terwijl u zich er ook van bewust bent dat het gebruik van de verkeerde tool tot inefficiënte resultaten leidt.

Hier zijn de belangrijkste componenten, zodat u met vertrouwen de juiste functionaliteit kunt kiezen voor uw specifieke analysebehoeften.

1. Cortex Analyst voor queries in natuurlijke taal

Uw verkoopteam wil weten welk product vorig kwartaal het beste presteerde, maar ze spreken geen SQL. Cortex Analyst fungeert in dit geval als vertaler. Het zet vragen in gewone taal om in geverifieerde SQL door te verwijzen naar een semantisch model dat u definieert.

Een semantisch model is een bedrijfsgerichte laag die uw tabellen, statistieken, relaties en terminologie beschrijft, zodat analisten vragen kunnen interpreteren aan de hand van de logica van uw bedrijf in plaats van te moeten gissen op basis van het ruwe schema alleen.

Het is een bestand dat de AI vertelt wat uw data daadwerkelijk betekenen – het definieert zakelijke termen, verduidelijkt relaties tussen tabellen en biedt synoniemen. De werkstroom is eenvoudig: een gebruiker stelt een vraag, een analist gebruikt het semantische model om de intentie te begrijpen, genereert de juiste SQL en geeft een antwoord, soms met een grafiek. 🤩

Dit model fungeert als een controlelaag voor interpretatie door Analyst te baseren op goedgekeurde bedrijfsdefinities, relaties en voorbeeldquery's. Het verbetert de consistentie, maar moet nog steeds worden getest en geiterateerd. U kunt geverifieerde query's en bedrijfslogica opnemen om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde statistieken nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het stelt u ook in staat om Analyst in aangepaste front-ends, zoals Streamlit-apps, te integreren of er toegang toe te krijgen via een REST API.

2. Cortex Search voor ongestructureerde gegevens

Niet alle kennis van uw bedrijf is netjes in rijen en kolommen opgeslagen. Hoe zit het met de duizenden supporttickets, juridische contracten en documenten met productfeedback? In dit geval biedt Cortex Search uitkomst als een hybride zoekdienst die de kracht van vector-embeddings combineert met traditionele zoekopdrachten op trefwoorden.

Met Cortex Search kunnen teams zoekopdrachten uitvoeren op geïndexeerde tekst die is opgeslagen in Snowflake, inclusief vrije tekstvelden en content die is geëxtraheerd naar doorzoekbare tabellen. U maakt een Cortex Search-service aan op basis van een gekozen tekstbron, en Snowflake beheert de indexering en het ophalen van gegevens. Daarna kunt u uw documenten doorzoeken met behulp van eenvoudige SQL of een API-aanroep.

Dit levert aanzienlijke waarde op voor teams van ondernemingen. Uw juridische afdeling kan binnen enkele seconden specifieke clausules in contracten opsporen, en productteams kunnen thema's analyseren in duizenden invoerstokken van klantfeedback.

3. Cortex Agents voor geautomatiseerde werkstroom

Soms is één vraag niet genoeg. U moet een reeks stappen uitvoeren om een volledig antwoord te krijgen. Cortex Agents zijn de coördinatoren voor werkstroomautomatisering. Ze kunnen meerdere tools – waaronder Analyst, Search en zelfs aangepaste functies – aan elkaar koppelen om een complexe taak voltooien.

U kunt bijvoorbeeld een agent bouwen die een algemene vraag ontvangt, zoals: ‘Hoe presteert onze nieuwe functie?’

De agent zou kunnen besluiten om eerst Cortex Analyst te gebruiken om prestatiestatistieken uit uw gestructureerde gegevens te queryen, en vervolgens Cortex Search te gebruiken om relevante klantfeedback in supporttickets te vinden. Ten slotte zou hij beide resultaten kunnen combineren tot één samenvatting.

💡Pro-tip: Agents kunnen via Snowflake's External Access Integrations zelfs externe API's aanroepen, waardoor ze acties buiten Snowflake kunnen uitvoeren, zoals het versturen van een Slack-melding of het bijwerken van een record in uw CRM.

Enterprise use cases voor Snowflake Cortex

Hier zijn concrete scenario's waarin Cortex aanzienlijke waarde biedt voor teams van ondernemingen.

Sales operations Dagenlang wachten op regionale rapportages over prestaties of omzetvergelijkingen Voer de query 'Omzet in het westen versus het oosten vorig kwartaal' in voor directe, gevisualiseerde antwoorden zonder dat u een dataticket nodig hebt Klantenservice Handmatig duizenden tickets doorzoeken om terugkerende bugs te vinden Breng trending problemen zoals 'inlogfouten' in de hele ondersteuningsgeschiedenis aan het licht om incidenten op te sporen voordat ze escaleren Financiën Knelpunten tijdens de maandafsluiting bij het berekenen van afwijkingen Gebruik natuurlijke taal om binnen enkele seconden de werkelijke cijfers te vergelijken met de prognoses voor specifieke afdelingen Marketing Vertrouwen op analisten om attributiegegevens voor elke campagne te verzamelen Ontdek de drijfveren voor aanmeldingen voor specifieke promoties door directe vragen te stellen aan de attributiegegevens Juridische zaken en risico's Dagenlang handmatig controleren om specifieke contractclausules te vinden Implementeer Cortex Search om in één keer alle documenten met specifieke aansprakelijkheidsbepalingen te vinden

Al deze use cases hebben één ding gemeen: ze stellen teams in staat om zelf antwoorden te vinden, terwijl de data met veiligheid binnen Snowflake worden beheerd. Dit maakt een einde aan de voortdurende afhankelijkheid van een kleine groep SQL-experts.

Snowflake Cortex instellen voor analyses voor ondernemingen

⚠️ Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u een Snowflake Enterprise Edition-account (of hoger) hebt met Cortex-functies ingeschakeld in een ondersteunde regio. U hebt ook een warehouse van voldoende grootte nodig, tabellen met de gegevens die u wilt opvragen, en een rol met CREATE-rechten op het doelschema.

Stap 1: Configureer uw Snowflake-omgeving

Zorg ervoor dat uw installatie klaar is voor gebruik. Controleer eerst of de regio van uw account Cortex ondersteunt door de meest recente documentatie van Snowflake te raadplegen. Maak vervolgens een warehouse aan of wijs er een toe voor gebruik door Cortex. Een MEDIUM-grootte is meestal een goed uitgangspunt om mee te beginnen.

via Bron

Vervolgens moet u de benodigde rechten toekennen aan de rol die uw semantische modellen of zoekservices gaat maken. Naast toegang op schemaniveau kan Cortex Search ook Cortex-inbeddingsrechten vereisen, zoals SNOWFLAKE.CORTEX_USER of SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, afhankelijk van uw installatie.

📌 Belangrijke aantekening: Test altijd eerst in een niet-productieschema om onbedoelde verstoringen van uw live-werkstroom te voorkomen.

Stap 2: Maak uw semantische model

Het semantische model vormt het hart van Cortex Analyst. Het is een YAML-bestand dat fungeert als vertaler en de AI uw unieke bedrijfstaal aanleert. Zonder dit bestand zou de AI bijvoorbeeld niet weten dat 'ARR' staat voor 'Annual Recurring Revenue'. Of dat de kolom user_id in de ene tabel verwijst naar de kolom customer_id in een andere.

Deze semantische laag definieert uw tabellen, kolommen, relaties, bedrijfsspecifieke synoniemen en voorbeeldlogica, zodat Analyst SQL kan genereren op basis van goedgekeurde bedrijfsdefinities in plaats van giswerk over het ruwe schema. Dit zijn de belangrijkste onderdelen die u moet definiëren:

Tabellen: Maak een lijst van uw tabellen en voeg duidelijke beschrijvingen toe van wat elke tabel bevat

Dimensies: Neem uw categorische velden op, zoals regio, productcategorie of klantsegment

Maatstaven: Vermeld uw numerieke velden, zoals omzet, hoeveelheid of kosten

Tijdsdimensies: Geef uw datumvelden en hun granulariteit (dag, week, maand) op

Geverifieerde queries: Geef voorbeeldparen van vragen en SQL-query's die als voorbeelden dienen om de AI te sturen naar nauwkeurige interpretaties

📌 Onze aanbeveling: Begin klein. Concentreer u op één enkel, goed begrepen datadomein, zoals één feitentabel en een paar sleuteldimensies, voordat u uw volledige datawarehouse probeert te modelleren. Snowflake biedt ook een tool voor het genereren van semantische modellen waarmee u een start-YAML-bestand kunt maken op basis van uw bestaande tabellen.

Stap 3: Maak uw eerste Cortex Analyst-query

Nu uw semantische model klaar is, is het tijd om uw eerste vraag te stellen. U kunt dit op twee manieren doen. U kunt het Analyst-chatpaneel rechtstreeks in de Snowsight-gebruikersinterface gebruiken voor snelle, interactieve query's, of de REST API programmatisch aanroepen om de functionaliteit in uw eigen applicaties te integreren.

De aanvraag is eenvoudig: u hoeft alleen maar de bestandslocatie van uw semantische model en de vraag van de gebruiker in natuurlijke taal door te geven. Het antwoord kan de gegenereerde SQL voor verificatie bevatten, de resultatenset en de gesprekscontext die vervolgvragen ondersteunt via de Analyst API of de UI-werkstroom.

📌 Let op: Als u merkt dat de Analyst een term verkeerd interpreteert, pas dan uw semantische model aan door een synoniem of een andere geverifieerde query toe te voegen om het in de juiste richting te sturen.

Stap 4: Implementeer en test uw analysewerkstroom

Nu moet u controleren of het klaar is voor productie. Om een gepolijste, professionele gebruikerservaring te creëren, raden we aan om Cortex Analyst in een Streamlit-app in Snowflake te integreren. Hiermee kunt u een aangepaste, gebruiksvriendelijke interface bouwen voor uw Business-teams.

Voordat u het implementeert, moet u het grondig testen. Stel een validatieset samen van veelvoorkomende zakelijke vragen met bekende juiste antwoorden. Voer deze vragen in Analyst in en meet de nauwkeurigheid van de resultaten.

📌 Aantekening: Houd de acceptatie en uitgaven bij met Cortex-specifieke observability- en gebruiksweergaven, zoals beheerder-observability en ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, in plaats van alleen te vertrouwen op de algemene querygeschiedenis.

Best practices voor veiligheid en governance voor Cortex

Meer mensen toegang geven tot data roept terechte zorgen op over veiligheid en AI-governance. Maar Cortex is ontworpen met het oog op de veiligheid van ondernemingen.

Cortex neemt het robuuste model van veiligheid van Snowflake rechtstreeks over. Dit betekent dat uw bestaande op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC), beveiligingsbeleidsregels op rijniveau en dynamische regels voor gegevensmaskering automatisch van toepassing zijn op alle Cortex-query's. U hoeft geen aparte set van toestemmingen te configureren.

Maak voor een optimale werkwijze specifieke rollen aan voor Cortex-gebruikers met de minimale rechten die nodig zijn voor hun taken.

Cortex-activiteiten kunnen worden gecontroleerd via de bestaande governance- en historietools van Snowflake, en Analyst biedt ook specifieke observability voor het monitoren van verzoeken over semantische assets heen. U kunt precies zien wie wat en wanneer heeft queryd. Bovendien verwerkt Cortex gegevens binnen uw Snowflake-regio, waardoor de informatie nooit buiten uw beheerde perimeter komt. Zo wordt gewaarborgd dat aan de vereisten voor gegevensopslag wordt voldaan.

🟒Pro-tip: Wees voorzichtig bij het schrijven van uw semantische modeldefinities. Vermijd het opnemen van gevoelige informatie in beschrijvingen van kolommen of steekproefquery's die onbedoeld aan gebruikers kunnen worden getoond.

Voordelen van Snowflake Cortex voor Enterprise-teams

Investeren in de initiële installatie levert meetbaar rendement op door de manier waarop teams met uw data omgaan te veranderen. Zo verandert Cortex de operationele basis voor teams van ondernemingen zoals die van u:

Time to insight: Versnelt de besluitvorming door de wachttijden weg te nemen die doorgaans gepaard gaan met de beperkte capaciteit van analisten

Productiviteit van het datateam: Laat uw SQL-experts zich richten op hoogwaardige modellering, zoals Laat uw SQL-experts zich richten op hoogwaardige modellering, zoals personeelsanalyses en governance, door ad-hocqueryverzoeken te automatiseren

Veiligheid: Behoudt de gegevenssoevereiniteit door LLM-query's rechtstreeks uit te voeren binnen de gereguleerde omgeving van Snowflake

Operationele overhead: Helpt bij Helpt bij het consolideren van tools met behulp van een volledig beheerde, serverloze architectuur die externe vector-databases overbodig maakt

Schaalbaarheid via selfservice: Standaardiseert bedrijfslogica via een centraal semantisch model om ervoor te zorgen dat elke afdeling consistente gegevensdefinities gebruikt

🔎 Wist u dat? 78% van de werknemers neemt tegenwoordig zijn eigen AI-tools mee naar het werk (BYOAI). Bij kleine en middelgrote bedrijven loopt dat percentage op tot 80%. Simpel gezegd: als uw team niet gemakkelijk inzichten uit uw interne data kan halen, zullen ze hun toevlucht nemen tot externe, niet-gecontroleerde LLM's. Dit creëert een enorm risico op veiligheid. Door Cortex te implementeren, geeft u uw team de AI-gedreven snelheid waarnaar ze op zoek zijn, terwijl u uw gevoelige bedrijfsdata veilig binnen de gecontroleerde omgeving van Snowflake houdt.

Beperkingen van het gebruik van Snowflake Cortex voor Enterprise-teams

Als u zich bewust bent van de limieten van een tool, kunt u de implementatie effectief plannen. De meeste daarvan vormen geen obstakels, maar vereisen wel een weloverwogen strategie:

Beschikbaarheid per regio: Controleer of de functie wordt ondersteund in uw specifieke cloudregio's (AWS, Azure of GCP) voordat u een productieversie implementeert

Semantische modelschuld: Onderhoud de op YAML gebaseerde semantische laag naarmate uw onderliggende schema's evolueren, om een verslechtering van de nauwkeurigheid van queries te voorkomen

Complexiteit van queries: Optimaliseer sterk genormaliseerde datamodellen tot vlakkere, stervormige schema's, zodat de LLM betrouwbaarder door complexe joins kan navigeren

Pijplijnen voor ongestructureerde gegevens: Stel een voorbewerkingswerkstroom op om tekst uit PDF's of afbeeldingen te extraheren en in Snowflake-tabellen te laden voor indexering door Cortex Search

Verbruik van kredieten: Houd tokengebaseerde facturering in de gaten via speciale resource-monitors om onvoorspelbare pieken in de kosten van het datawarehouse te voorkomen

U kunt de meeste van deze uitdagingen beperken door duidelijke eigendom voor uw semantische model vast te leggen, te beginnen met goed gemodelleerde datadomeinen, en uw gebruik en kosten actief te monitoren.

Hoe ClickUp werkstroomen en -analyses van ondernemingen verbetert

Hoewel Snowflake Cortex een toonaangevende engine is voor het uitvoeren van queries en weergeven van gegevens uit uw datawarehouse, blijven die gegevens vaak statisch zodra ze op een BI-dashboard verschijnen. ClickUp neemt het bijbehorende werk en nog veel meer voor zijn rekening!

ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte. Het houdt uw taken, projecten, documentatie, automatiseringen en AI in één systeem met elkaar verbonden, zodat uw team 'work sprawl' voorkomt en in één vloeiende werkstroom van planning naar uitvoering gaat.

Hier volgt een nadere blik! 👀

Zet uw Snowflake-inzichten om in actie met ClickUp-dashboards

Snowflake Cortex identificeert het 'wat', zoals een plotselinge piek in projectrisico's of een daling in de efficiëntie van middelen, maar de datastack stopt vaak bij het inzicht. ClickUp-dashboards fungeren als de uitvoeringslaag voor uw Snowflake-bevindingen.

Geef gegevens weer in ClickUp-dashboards Visualiseer complexe gegevens met ClickUp

Het brengt uw overkoepelende statistieken naar dezelfde werkruimte waar uw team werkt, waardoor het heen en weer schakelen tussen een BI-tool en een projectplan overbodig wordt.

Zo kunt u ClickUp dashboards gebruiken:

Prognosticeer projectrisico's: Implementeer Implementeer AI Cards om tijdlijnen automatisch te organiseren en de werklast in evenwicht te brengen, zodat de door Cortex geïdentificeerde strategische oplossingen op schema blijven

Monitor de impact op de omzet: integreer integreer Calculation Cards om factureerbare uren en de prestaties van de pijplijn bij te houden tegenover de afdelingsbrede werkelijke cijfers die u uit Snowflake haalt

Visualiseer de uitvoering van campagnes: Maak aangepaste widgets om te zien hoe uw marketingteam presteert op de specifieke, goed presterende kanalen die Cortex heeft geïdentificeerd

Centraliseer klantportalen: Breng feedback van externe belanghebbenden en de status van interne projecten samen in één weergave, zodat partners op één lijn blijven met betrekking tot datagestuurde mijlpalen

Overbrug interne kennislacunes met ClickUp Brain

Als Snowflake Cortex de motor is voor uw datawarehouse, dan is ClickUp Brain de motor voor uw operationele kennis. Het fungeert als een neuraal netwerk dat al uw projecten, documenten en mensen met elkaar verbindt, zodat de inzichten die u in Snowflake vindt niet verloren gaan in een zee van taken.

Door uw werkruimtegegevens te koppelen, biedt Brain dezelfde mogelijkheden voor query's in natuurlijke taal voor uw werk als Cortex voor uw SQL-tabellen.

Zo werkt het:

Krijg direct antwoord: zoek in zoek in Enterprise Search naar projecteigenaren, specifieke bestandsversies of feedback van belanghebbenden in uw hele werkruimte, zonder dat u handmatig hoeft te zoeken

Automatiseer het bijhouden van voortgang: Implementeer Implementeer AI Stand-ups om dagelijkse updates en knelpunten samen te vatten in een duidelijk overzicht, waardoor handmatige statusvergaderingen overbodig worden

Vat de context van de vergadering samen: Zet transcripties en Clips uit Zet transcripties en Clips uit AI SyncUps om in doorzoekbare samenvattingen en geautomatiseerde takenlijsten, zodat het team op één lijn blijft over de volgende stappen

Zodra Snowflake Cortex een inzicht naar voren brengt, kunt u het vervolgwerk delegeren aan ClickUp Super Agents. Deze automatische teamgenoten werken met vaardigheden op menselijk niveau, zoals het sturen van berichten naar belanghebbenden, het toewijzen van taken en het opstellen van documentatie, om ervoor te zorgen dat datagestuurde bevindingen 24/7 worden uitgevoerd zonder handmatig toezicht. Het kan u helpen met het volgende: Automatiseer routinematige delegatie: wijs een agent toe om specifieke, met Snowflake gesynchroniseerde taken te monitoren en deze automatisch door te sturen naar de juiste teamleden op basis van hun huidige werklast

Houd de context van het project in de gaten: Gebruik agents om de context van het project op de achtergrond stil te monitoren, zodat u direct contextgerichte antwoorden krijgt op vragen over uw lopende data-initiatieven

Breid het institutionele geheugen uit: Maak gebruik van het oneindige geheugen van Super Agents om uw interne kennisbank vast te leggen en bij te werken naarmate er beslissingen worden genomen, zodat uw team nooit meer dezelfde analytische fouten maakt

Trigger onmiddellijke werkstroomen met ClickUp-automatiseringen

Wanneer Snowflake Cortex een kritieke afwijking of trend identificeert, verzwakt de vertraging tussen inzicht en actie het effect ervan. ClickUp-automatiseringen zetten datagestuurde waarschuwingen om in gedefinieerde, herhaalbare taken. U elimineert de handmatige overdrachten die er vaak voor zorgen dat inzichten tussen wal en schip raken, door uw analytische omgeving rechtstreeks te koppelen aan uw uitvoeringslaag.

Trigger aangepaste ClickUp-automatiseringen door de logica te configureren in AI Automation Builder

Gebruik ClickUp automatiseringen om:

Standaardiseer responsprotocollen: pas vooraf opgestelde sjablonen automatisch toe op nieuwe taken om ervoor te zorgen dat elk team dezelfde gestandaardiseerde SOP volgt voor datagestuurde oplossingen

Taken dynamisch toewijzen: Wijs werk automatisch toe aan taakmakers, volgers of specifieke afdelingshoofden op basis van statuswijzigingen of ingevulde formulieren, zodat projecten op gang blijven

Genereer AI-aangedreven updates: Trigger Trigger AI-velden om automatisch taakoverzichten, sentimentanalyses of projectupdates te genereren zodra een datadrempel wordt bereikt

Koppel uw tech stack: Gebruik kant-en-klare integraties of webhooks om acties te synchroniseren met externe tools zoals HubSpot of GitHub, zodat uw Snowflake-bevindingen updates in alle apps van de onderneming triggeren

Standaardiseer beslissingslogboeken en playbooks met ClickUp Documenten

Een data-inzicht uit Snowflake Cortex is slechts zo waardevol als het plan dat eruit voortvloeit. Als uw analytische bevindingen in de ene tool staan en de uitvoering van uw projecten in een andere, loopt u het risico op het 'blanco-pagina-syndroom', waarbij teams moeite hebben om data om te zetten in actie.

ClickUp Docs fungeert als verbindende schakel, waardoor u geverifieerde wiki's en SOP's kunt bouwen die native zijn gekoppeld aan uw werkstroom.

Beheer ClickUp-taken en -sjablonen rechtstreeks vanuit ClickUp Docs

ClickUp Documents kan u helpen:

Koppel bevindingen aan werkstroom: Koppel uw onderzoeks- en beslissingslogboeken rechtstreeks aan taken en widgets, zodat elke bijdrager de volledige Snowflake-context binnen zijn of haar editor heeft

Zet tekst om in actie: Zet ideeën uit uw projectbriefings direct om in traceerbare Zet ideeën uit uw projectbriefings direct om in traceerbare ClickUp-taken met behulp van slash-commando's, zodat geen enkel onderdeel van uw datastrategie onbehandeld blijft

Werk samen aan technische SOP's: Voer de bewerkingen van playbooks uit in realtime samen met uw team om van de interpretatie van ruwe data over te stappen naar een gedocumenteerd plan zonder problemen met versiebeheer

Organiseer institutionele kennis: Bouw een doorzoekbare Docs Hub met geneste pagina's en kleurgecodeerde banners om uw ondernemingsanalytica-roadmaps en kennisbanken te categoriseren

We zijn niet de enigen die zeggen dat ClickUp samenwerking gemakkelijker kan maken. Onze klanten zijn het daar ook mee eens! Dit is wat een ClickUp-klant te zeggen heeft:

Als lid van het Operations-team hebben we voortdurend gesprekken over hoe we beter kunnen samenwerken tussen onze verschillende afdelingen. ClickUp heeft ons een hub geboden van waaruit we al onze verschillende afdelingen kunnen beheren, bijhouden en erover rapporteren.

De kloof tussen analyse en uitvoering dichten

Snowflake Cortex verlaagt de drempel voor bedrijfsanalyses. Uw zakelijke gebruikers kunnen vragen stellen in natuurlijke taal, terwijl de strenge veiligheid en governance die ondernemingen eisen, gewaarborgd blijven.

Het succes hangt echter af van doordachte semantische modellering, duidelijke rolomschrijvingen en een toewijzing aan voortdurend onderhoud.

Nu AI-native analytics de nieuwe norm wordt, zullen de bedrijven die succesvol zijn, degenen zijn die vandaag investeren in gereguleerde selfservice. Zij zullen concurrenten achter zich laten die nog steeds elke zakelijke vraag door een voortdurend overbelast datateam laten lopen.

Dat is waar ClickUp past: niet als vervanging voor Snowflake, maar als de uitvoeringslaag waar inzichten worden omgezet in gedocumenteerde plannen, toegewezen taken en opvolging. Snowflake Cortex helpt teams sneller gestructureerde antwoorden te krijgen. ClickUp helpt teams om op die antwoorden te handelen door inzichten om te zetten in taken, documenten, werkstroomen en verantwoordelijkheid in één werkruimte.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Cortex Analyst is ontworpen voor analyse in natuurlijke taal van gestructureerde gegevens, terwijl Cortex Agents meerstapwerkstroomen kunnen coördineren die functies zoals Analyst, Search en andere tools combineren.

Ja, Cortex Analyst is speciaal ontwikkeld voor zakelijke gebruikers die geen kennis hebben van SQL. Zij kunnen vragen stellen in gewoon Engels, hoewel de nauwkeurigheid van de antwoorden afhankelijk is van een goed gedefinieerd semantisch model.

Cortex maakt gebruik van een factureringsmodel op basis van verbruik, gekoppeld aan het gebruik van LLM-tokens en rekenkracht. Het is belangrijk dat ondernemingen het queryvolume monitoren en budgetten instellen met behulp van de resource-monitors van Snowflake om onverwachte kosten te voorkomen.

Cortex biedt een beheerde, gereguleerde omgeving met ingebouwde veiligheid, wat de implementatie vereenvoudigt. Aangepaste oplossingen bieden meer flexibiliteit, maar vereisen dat u uw eigen LLM-infrastructuur, prompt-engineering en maatregelen voor veiligheid onderhoudt, wat leidt tot aanzienlijk hogere operationele kosten.