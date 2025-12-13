Hoe u de automatisering van uw LinkedIn-outreach met AI kunt uitvoeren voor een betere betrokkenheid

Uit een onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van LinkedIn-outreach blijkt dat verkoopteams LinkedIn nog steeds over het hoofd zien bij het zoeken naar B2B-prospects. Meer dan 90% van hun outbound-inspanningen gaat nog steeds via e-mail, terwijl LinkedIn een bijzaak blijft.

Het gemiddelde responspercentage op cold e-mails is 5,1%. LinkedIn DM's krijgen meer dan 10,3%, wat neerkomt op een verdubbeling van de betrokkenheid.

Uw besluitvormers zijn al actief op LinkedIn. Dus waarom zou u LinkedIn niet als uw belangrijkste uitgaande kanaal gebruiken?

Hiervoor moet u vertrouwd raken met LinkedIn-automatisering: verbindingsoverleggen versturen, follow-ups plannen en betrokkenheid bijhouden.

Hieronder laten we je zien hoe je LinkedIn-outreach kunt automatiseren met AI.

⭐ Aanbevolen sjabloon Bent u voortdurend bezig met het schakelen tussen tools en spreadsheets om uw LinkedIn-prospecting op grote schaal georganiseerd te houden? Dat hoeft niet zo te zijn. Het actieplansjabloon voor outreach van ClickUp centraliseert uw werkstroom op één plek. Kleurgecodeerde statussen, afdelingstags en vlaggen met prioriteit maken uw pijplijn gemakkelijk leesbaar. Perfect wanneer u gepersonaliseerde berichten verwerkt via honderden LinkedIn-accounts. Ontvang een gratis sjabloon Beheer uw LinkedIn-outreach-automatiseringscampagne, van outreach tot follow-up en aangepaste aanpassingen, met ClickUp's actieplansjabloon voor outreach.

Waarom LinkedIn-outreach nog steeds werkt

Dit is waarom LinkedIn nog steeds toonaangevend is op het gebied van B2B-leadgeneratie:

Nauwkeurige targeting: u kunt mensen targeten die aan uw ideale klantprofiel voldoen met behulp van functietitels, bedrijfsgrootte, branche en geografische filters, in plaats van te gissen naar demografische gegevens zoals op andere platforms.

Omgeving met hoge intentie: mensen loggen specifiek in op LinkedIn voor carrière- en Business-doeleinden, waardoor ze ontvankelijker zijn voor relevante zakelijke kansen dan wanneer ze voor hun plezier door Instagram of Facebook scrollen.

Hogere responspercentages: het het gemiddelde acceptatiepercentage voor LinkedIn-uitnodigingen is 37%, wat mogelijkheden biedt om verbindingen op te bouwen en in contact te komen met uw potentiële klanten.

Rijke gedragsgegevens: profielweergaven, interactie met berichten, veranderingen van baan en bedrijfsupdates geven realtime signalen over de interesse en timing van potentiële klanten.

Strengere limieten voor automatisering: LinkedIn stelt dagelijkse limieten voor verbindingen in om spam te voorkomen en dwingt je om je te concentreren op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

🤯 Wist je dat? LinkedIn heeft meer dan 1,2 miljard leden in 200 landen en regio's wereldwijd. via LinkedIn

Wat je nodig hebt voordat je LinkedIn-outreach automatiseert

LinkedIn-automatisering werkt het beste als je de juiste basis hebt. Dus voordat je begint met het automatiseren van je outreach-inspanningen, zijn hier een paar basisprincipes die je goed moet begrijpen.

Begrijp de regels van LinkedIn

Het is niet zo dat je in één keer met elke ICP kunt verbinden. Hier zijn de LinkedIn-regels die je moet kennen om accountbeperkingen te voorkomen en je outreach consistent te houden.

Actie Gratis LinkedIn Premium LinkedIn Sales Navigator Wekelijkse verzoeken voor verbinding Maximaal 100 (80 aanbevolen) Tot 100 Tot 100 Wekelijkse verzoeken om verbinding (hoge SSI) N.v.t. Tot 200 Tot 200 Limiet voor verzoeken om een verbinding te creëren 200 tekens 300 tekens 300 tekens Verzoeken om verbinding (antekeningen) 5–10 per maand Onbeperkt (binnen wekelijkse limieten) Onbeperkt (binnen wekelijkse limieten) Wekelijkse limiet voor het versturen van DM's ~100 berichten ~150 berichten ~150 berichten Lengte van het bericht 8.000 tekens 8.000 tekens 8.000 tekens Grootte van de bijlage 20 MB 20 MB 20 MB

Als je deze limieten negeert, loop je het risico tijdelijk of permanent te worden geblokkeerd.

👀 Wist je dat? Op 6 maart 2025 verdwenen twee grote sales-engagementplatforms, Apollo.io en Seamless.ai, uit de zoekresultaten op LinkedIn als onderdeel van een hardhandig optreden tegen het scrapen van gegevens via Chrome-extensies.

Optimaliseer uw LinkedIn-profiel

Het is belangrijk dat je op LinkedIn een persoonlijk merk opbouwt dat je vaardigheden benadrukt en je unieke verhaal vertelt.

Hier is een korte checklist om zowel je persoonlijke als je bedrijfsprofiel te optimaliseren:

Persoonlijk profiel Bedrijfspagina ✅ Professionele profielfoto ✅ Waardegedreven koptekst✅ Voltooide sectie 'Ervaring' (met meetbare resultaten)✅ Aanbevelingen✅ Berichten waarmee uw potentiële klanten kunnen interageren ✅ Hoogwaardig logo✅ Duidelijke bedrijfsslogan/waardepropositie✅ Recente bedrijfsupdates en berichten✅ Product- en servicehoogtepunten✅ Contactgegevens en websitelink

👀 Wist je dat? De betrokkenheid op LinkedIn is in 2024 met 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar, wat meer is dan op elk ander socialemediaplatform.

Bepaal uw ideale klantprofiel (ICP)

Je kunt niet zomaar iedereen een verzoek sturen. Ten eerste geldt er een limiet voor het aantal uitnodigingen dat je per week kunt versturen, en ten tweede levert het je geen voordelen op door een verbinding te leggen met irrelevante personen.

Voordat je je LinkedIn-outreach opschaalt, moet je weten met welke mensen je contact wilt leggen: je ideale klantprofiel (ICP).

Hier zijn een paar vragen die je kunt stellen om een heel specifiek beeld te krijgen van je ICP:

Bij wat voor soort bedrijven werken uw ideale prospects?

Welke functietitels hebben uw beste klanten?

Welke problemen proberen ze actief op te lossen?

Is uw oplossing gericht op start-ups of ondernemingen?

Welke tools gebruiken ze al die een aanvulling vormen op uw dienst?

Waar is de locatie van deze bedrijven/mensen geografisch gezien?

Hoe nauwkeuriger je je gebruikersprofiel definieert, hoe beter je prospects kunt vinden die nauw aansluiten bij je aanbod.

👀 Wist je dat? LinkedIn Intro werd in oktober 2013 gelanceerd als een iOS-functie die LinkedIn-profielinformatie in e-mailkopteksten invoegde. Slechts enkele maanden later, in februari 2014, werd het stopgezet vanwege toenemende bezorgdheid over de veiligheid en privacy rond de manier waarop het toegang kreeg tot e-mailgegevens. via TechCrunch

📚 Lees meer: Verkooptools voor kleine bedrijven om hun verkoopcijfers te verbeteren

Hoe u de automatisering van uw LinkedIn-outreach kunt uitvoeren met behulp van AI

Het opschalen van LinkedIn-outreach is lastig.

Als je te snel gaat, loop je het risico dat je account wordt beperkt. Als je te langzaam gaat, droogt je pijplijn op. Met AI kun je het genereren van leads op LinkedIn op grote schaal personaliseren. Dit is wat het mogelijk maakt:

Hyperrelevante berichten die in enkele seconden worden opgesteld met behulp van AI voor copywriting

Geautomatiseerde follow-ups die nog steeds menselijk aanvoelen

Elke prospect wordt op één plek bijgehouden

Laten we eens kijken hoe je LinkedIn-outreach stap voor stap kunt automatiseren met behulp van AI.

1. Stel campagnedoelen vast

Wat wilt u bereiken met LinkedIn-automatisering?

Dat kan zijn om kennismakingsgesprekken te boeken om directe gesprekken met potentiële klanten op gang te brengen. Of om een contentbron te promoten en mensen ertoe aan te zetten een gids te downloaden. Of om de netwerkdichtheid te vergroten en het aantal verbindingen binnen een niche-ICP of branche te vergroten.

Wat je doel ook is, definieer het.

Stel vervolgens meetbare doelen vast. Want zonder nummers heeft uw automatisering niets om op te optimaliseren.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Gebruik het Outreach Action Plan sjabloon van ClickUp om uw outreach-campagne te structureren met duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten.

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn uw LinkedIn-outreach met het Outreach Action Plan sjabloon van ClickUp.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel doelen voor wat er elke dag nog te doen is

Voeg prioriteitstags toe aan elke taak, voeg een toegewezen persoon toe en de status van de voortgang.

Voeg start- en deadline-datums toe aan de campagnes om op schema te blijven.

Voeg de complexiteit van de Taak en opmerkingen voor alle belanghebbenden toe.

2. Bouw een database met potentiële klanten op

Je hebt een goed gedefinieerde lijst met potentiële klanten nodig. Waarom?

AI kan berichten effectiever personaliseren, scoren en rangschikken wanneer uw onderliggende gegevens goed zijn georganiseerd.

Begin met uw ICP-filters en bepaal wie u daadwerkelijk wilt bereiken: titels, sectoren, bedrijfsgroottes en regio's. Gebruik LinkedIn Sales Navigator om uw lijst verder te verfijnen aan de hand van signalen die wijzen op een hoge intentie, zoals:

Mensen die recent iets hebben gepost

Wijzigingen in de rol in de afgelopen 90 dagen

Bedrijven met personeelsgroei of financieringsgroei

Teams die mensen zoeken voor rollen die jouw product oplost

Verrijk je lijst met basiscontext. Dit omvat hun koptekst, recente berichten, bedrijfsinformatie en signalen van pijnpunten om berichten op een zinvolle manier te personaliseren.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Gebruik ClickUp Docs om één enkele bron van waarheid te creëren voor uw outreach-middelen: ICP-definities, berichtkaders, regels voor automatisering, logica voor het segmenteren van prospects.

Maak outreach-sjablonen, SOP's en campagnechecklists in ClickUp-documenten.

Je kunt bladwijzers, tabellen, afbeeldingen, links en zelfs dashboards insluiten om je documentatie precies zo te formaten als je wilt.

Iedereen in uw team kan samenwerken. Tag anderen met opmerkingen, markeer feedback en zet tekst zelfs rechtstreeks om in taken, zodat uw ideeën omzetbaar worden in acties.

💡 Pro-tip: gebruik LinkedIn Sales Navigator om leadaanbevelingen te krijgen op basis van uw opgeslagen zoekopdrachten. Uw verkoopteams kunnen gekwalificeerde prospects vinden en verbinding met hen leggen via geavanceerde filters die verder gaan dan de basisfuncties voor zoeken van de gratis versie.

3. Stel gepersonaliseerde outreach-berichten op

Algemene cold e-mails leveren een responspercentage van 2,8% op.

Voeg een beetje personalisatie toe en het responspercentage stijgt naar 6,5%. In hetzelfde onderzoek gaf 73% van de besluitvormers aan dat ze eerder geneigd zijn om op ongevraagde berichten te reageren als deze persoonlijk aanvoelen.

Kort gezegd: gepersonaliseerde berichten krijgen meer reacties. Volg deze eenvoudige stappen om uw kans op een reactie op LinkedIn te vergroten:

Verwijs naar iets specifieks: een recent bericht, een wijziging in de rol of een bedrijfsupdate.

Beperk het bericht tot 2-3 zinnen met één duidelijk doel.

Bied iets nuttigs aan (een inzicht, een bron, een perspectief) voordat je om tijd vraagt.

Het handmatig personaliseren van al deze berichten is als een race tegen de klok.

Gebruik AI-tools voor automatisering van deze stap.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp Brain neemt het zware werk van personalisatie uit handen.

Deze AI begrijpt uw volledige outreach-systeem, omdat het zich binnen ClickUp bevindt. Deze AI-tool heeft context uit uw lijsten, taken, documenten, CRM-velden en aantekeningen.

Dat betekent dat het outreach-berichten, samenvattingen en vervolgtaaken kan genereren op basis van uw daadwerkelijke werkstroom, en niet op basis van algemene veronderstellingen.

De AI-assistent vat LinkedIn-berichten samen, haalt functiespecifieke pijnpunten eruit en selecteert sleuteldetails die je in je bericht kunt gebruiken.

Gebruik vervolgens BrainGPT om uw outreach-bericht in verschillende stijlen te herschrijven, korte versies van 2-3 zinnen te maken of meerdere invalshoeken te genereren (met waarde, met probleem, met inzicht). Test deze variaties om te zien wat bij elke ICP aanslaat.

Stel inkomende e-mails voor verkoop op waarin veelvoorkomende bezwaren worden aangepakt en sociale bewijzen worden aangeboden met behulp van ClickUp Brain.

Vergeet niet om de door AI gegenereerde content te humaniseren en uw persoonlijke touch aan het bericht toe te voegen met een vleugje van uw persoonlijkheid.

Ideeën kunnen op onverwachte momenten opkomen: direct na het lezen van een bericht van een potentiële klant, halverwege een telefoongesprek of terwijl je je pijplijn doorneemt.

Alles uittypen vertraagt je werk. Maak kennis met: Talk-to-Text van ClickUp. Met Talk-to-Text kun je:

Tag automatisch teamgenoten, taken van documenten terwijl je dicteert met behulp van contextbewuste @vermeldingen en gekoppelde links.

Krijg een persoonlijk vocabulaire dat automatisch productnamen, acroniemen en veelgebruikte woorden invult voor gedicteerde tekst, zodat deze klinkt alsof u het zelf hebt gezegd.

Zet spraakmemo's om in gestructureerde tekst en wijs ze toe als taken

Krijg toegang tot ChatGPT, Claud, Gemini en andere AI-modellen zonder van app te wisselen, waardoor AI-wildgroei wordt verminderd.

Houd uw LinkedIn CRM georganiseerd met directe spraakinvoer

BrainGPT kan ook vanuit hetzelfde venster een zoekopdracht op internet uitvoeren, zonder dat je je werkruimte hoeft te verlaten.

📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden om zinvoller werk te doen, en nog eens 24% vindt dat hun vaardigheden onderbenut worden. Dat betekent dat bijna de helft van het personeelsbestand zich creatief geblokkeerd en ondergewaardeerd voelt. 💔 ClickUp helpt je om je weer te concentreren op werk met een grote impact dankzij eenvoudig in te stellen AI-agents, die terugkerende taken automatiseren op basis van triggers. Wanneer een taak bijvoorbeeld als voltooid wordt gemarkeerd, kan de AI-agent van ClickUp automatisch de volgende stap toewijzen, herinneringen versturen of de projectstatus bijwerken, zodat je geen handmatige follow-ups meer hoeft te doen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die nodig is voor het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare tools voor rapportage van ClickUp. Hierdoor hoeven hun teams zich minder te concentreren op formatten en meer op prognoses.

4. Kies je tech stack

LinkedIn-automatisering is geen taak voor één tool. Verschillende tools behandelen specifieke onderdelen van uw outreach-proces. Bijvoorbeeld:

Tools Doel Tools voor het vinden van leads LinkedIn Sales Navigator automatiseert het zoeken naar potentiële klanten op LinkedIn voor u. Gebruik het om LinkedIn-profielen te vinden op basis van uw ICP-criteria, zoals titels, bedrijfsgrootte, branche en locatie-filters. Tools voor het scrapen van gegevens Enkele van de beste LinkedIn-automatiseringstools, zoals Phantombuster en Lusha , doorzoeken LinkedIn-profielen en halen nuttige informatie eruit, zoals e-mailadressen, telefoonnummers, bedrijfsgegevens en recente activiteiten. Outreach-tools Met Expandi en Dripify kunt u gepersonaliseerde outreach-berichten versturen en geautomatiseerde follow-upsequenties maken die worden getriggerd op basis van reacties van potentiële klanten. Prestatieanalysetools Gebruik LinkedIn-engagementtools zoals Shield Analytics en Taplio om uw campagnestatistieken bij te houden, zoals acceptatiepercentages van verbindingen, open rates van berichten en conversiegegevens, om te laten zien wat werkt. Tools voor het bijhouden van activiteiten Lead Delta en WeConnect monitoren de betrokkenheid van potentiële klanten bij uw profiel, content en berichten om u te helpen prioriteiten te stellen voor follow-ups.

Als je net begint met LinkedIn-outreach, heb je geen complete tech stack nodig. In plaats daarvan heb je één gecentraliseerde werkruimte nodig om je proces uit te voeren.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp, de geconvergeerde AI-werkruimte, brengt al uw outreach-input samen. Dit omvat contactgegevens, ICP-criteria-documenten, berichtensjablonen, prospectgegevens en prestatiestatistieken.

Importeer verrijkte gegevens uit LinkedIn-automatiseringstools in ClickUp. BrainGPT kan die gegevens voor elke prospect samenvatten, pijnpunten benadrukken en gespreksonderwerpen voor outreach-berichten extraheren.

Het werkt uw outreach-playbook automatisch bij. Naarmate u uw sequenties verfijnt of ontdekt wat werkt, wordt AI uw documentatieassistent en herschrijft het uw SOP's en outreach-sjablonen.

Dit is het verschil tussen traditionele LinkedIn-automatiseringstools en een geconvergeerde werkruimte:

Traditionele stack Converged AI Workspace (ClickUp Brain) LinkedIn-outreach verspreid over 6-10 tools (Sales Nav, spreadsheets, sjablonen voor berichten, trackers) Alle outreach-onderzoek, ICP-antekeningen, berichtensjablonen en taken zijn gecentraliseerd in één veilige ClickUp-hub. Context gaat verloren tussen apps — je doet onderzoek in de ene tool, schrijft berichten in een andere en houdt de voortgang bij in een spreadsheet. AI-assistenten en AI-agenten werken met volledige context uit uw documenten, CRM-velden, taken en sequenties. Uren verspild aan het wisselen van tools, het bijwerken van spreadsheets en het handmatig synchroniseren van informatie Dashboards worden automatisch in realtime bijgewerkt met de status van uw outreach, follow-ups en de prestaties van uw berichten. Puntoplossing AI zonder geheugen van eerdere berichten of ICP-regels AI geïntegreerd in taken, documenten en gesprekken — uw ICP, sjablonen en personalisatieregels overal mee naartoe nemen

👀 Wist je dat? LinkedIn is verboden of sterk beperkt in de volgende landen. Rusland: Status: Nog steeds geblokkeerd In november 2016 oordeelde een rechtbank in Moskou dat LinkedIn geblokkeerd moest worden vanwege schending van de Russische wet op gegevenslokalisatie.Nog steeds geblokkeerd

Status: Nog steeds geblokkeerd Status: Nog steeds geblokkeerd China: LinkedIn heeft zijn Status: LinkedIn biedt niet langer zijn volledige sociale of vacaturebankdiensten aan in China. LinkedIn heeft zijn belangrijkste dienst in China stopgezet en is overgestapt op een beperkt model.LinkedIn biedt niet langer zijn volledige sociale of vacaturebankdiensten aan in China.

Status: LinkedIn biedt zijn volledige sociale en vacaturediensten niet langer aan in China. Status: LinkedIn biedt zijn volledige sociale en vacaturediensten niet langer aan in China.

5. Werkstroom-automatisering instellen

LinkedIn-outreach houdt niet op bij het versturen van verzoeken om verbindingen aan te gaan. U moet reacties bijhouden en consequent opvolgen om uw prospects uiteindelijk om te zetten in betalende klanten.

Wanneer je outreach voor honderden potentiële klanten beheert, is het onmogelijk om dit allemaal handmatig te doen. Je hebt AI-geautomatiseerde werkstroomen nodig die blijven draaien, zelfs wanneer je niet elke reactie controleert.

Zorg er bij de automatisering echter voor dat je de volgende limieten configureert:

Stel dagelijkse verzoeken voor verbinding in

Verzend regelmatig verzoeken om een verbinding te creëren

Stuur berichten tijdens de werkuren van de prospects om het responspercentage te maximaliseren en menselijker over te komen.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Met ClickUp-automatiseringen kunt u zonder code triggergebaseerde werkstroom-werkflows bouwen die worden geactiveerd wanneer prospects verschillende fasen doorlopen. Ze voeren uw outreach-systeem op de achtergrond uit.

Schakel de automatisering in die je nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van je werkstroom.

Definieer if this, then that-regels in automatiseringen die u uren tijd besparen en gemiste stappen elimineren.

Je kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om een Connected-tag toe te passen zodra een prospect de status Connection Accepted krijgt, zodat je CRM up-to-date blijft.

Automatisering kan ook worden gekoppeld aan aankomende deadlines, wijzigingen in de toegewezen persoon of zelfs gebeurtenissen van tijdsregistratie, zodat taken consistent gelabeld blijven.

⭐ Bonus: ClickUp Agents gaan nog een stap verder met uw automatisering. In tegenstelling tot eenvoudige trigger-gebaseerde regels, kunnen Agents doorlopende, meerstaps taken voor u uitvoeren. Als voorbeeld kunt u bijvoorbeeld een agent maken die: Controleer elke ochtend je LinkedIn Outreach-lijst.

Identificeert prospects die al 3 dagen niet zijn opgevolgd

Vat het laatste bericht of de laatste aantekening samen

Maak een taak aan met de naam 'Follow-up 2 naar [prospect] verzenden'.

Wijs het aan jou toe met een deadline

6. Start, monitor en schaal uw outreach-campagne

Begin uw outreach-campagne op kleine schaal en test de effectiviteit ervan voordat u deze uitbreidt naar uw volledige lijst met potentiële klanten.

Houd tijdens je testweek de volgende sleutelstatistieken in de gaten:

Acceptatiegraad: moet hoger zijn dan 30% voor goed geselecteerde prospects; alles wat lager is, duidt op slechte targeting of zwakke berichtgeving.

Profielweergaven : als het aantal weergaven na het ontvangen van verzoeken hoog is, maar het acceptatiepercentage laag, wijst dit op de noodzaak van profieloptimalisatie.

Responspercentages: houd bij hoeveel geaccepteerde verbindingen reageren op uw eerste follow-upbericht; streef naar een responspercentage van 15-20%.

Zodra uw testcampagne consistente resultaten laat zien, kunt u deze geleidelijk opschalen.

Maak meerdere variaties van succesvolle campagnes. Test verschillende sectoren, bedrijfsgroottes of functietitels, terwijl je je beproefde sjablonen voor berichten en timingsequenties behoudt.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Gebruik de dashboards van ClickUp om te zien waar je al mee bezig bent en zet dit om in grafieken en diagrammen.

Dashboards halen automatisch gegevens op uit taken en velden waaraan je werkt om een uniform overzicht op hoog niveau te creëren in je werkruimte.

U kunt zelfs gedetailleerde interne en externe rapportagedashboards maken voor al uw accounts. Een hoofddashboard voor het management en individuele dashboards voor alle SDR's.

Kies uit Dashboard Cards om het dashboard aan uw behoeften aan te passen. Exporteer ze naar PDF en stuur ze naar de betreffende belanghebbenden.

Ontvang direct AI-samenvattingen en updates met ClickUp dashboards

⚒️ Snelle hack: AI Cards geven je realtime, automatisch bijgewerkte inzichten, rechtstreeks in je ClickUp-dashboard. In het geval van LinkedIn-outreach betekent dit: Voeg een AI Executive Summary kaart toe om een live overzicht te krijgen van uw outreach-pijplijn (verbonden, in afwachting van antwoord, follow-up nodig).

Gebruik een AI StandUp kaart om dagelijkse hoogtepunten te zien, zoals prospects die interesse hebben getoond, leads die zijn gestagneerd of achterstallige follow-ups.

Gebruik een AI-doelkaart om op koers te blijven met je wekelijkse targets: aantal verzoeken om verbinding, antwoorden of geboekte vergaderingen. AI Cards halen context uit je taken, statussen, aangepaste velden en aantekeningen en geven je een door AI aangestuurde samenvatting van de gegevens.

👀 Wist je dat? Volgens Statista gelooft meer dan 84% van de B2B-marketeers dat LinkedIn de beste waarde voor hun organisatie biedt in vergelijking met andere platforms, zoals Facebook en Twitter.

Bewezen prompts voor LinkedIn-outreach

Hoe voorkom je generieke verzoeken om een verbinding te leggen die mensen al van mijlenver herkennen?

Gebruik doordachte prompts zodat elk bericht relevant is en waarschijnlijk zal helpen bij uw prospectie-inspanningen.

Hier zijn enkele nuttige aanwijzingen.

🤖 Prompts voor verzoeken om een verbinding te creëren

Aanwijzing: Schrijf een verbindingsaantekening van 200 tekens waarin je mijn reden om contact te leggen koppelt aan een specifiek detail uit de recente post, het bedrijfsinitiatief of de verandering in de sector van de potentiële klant. Laat het aanvoelen als een peer-to-peer-observatie, niet als een verkooppraatje.

Aanwijzing: Maak een korte aantekening waarin je verwijst naar een ongebruikelijk detail uit het profiel van de potentiële klant (bijv. vrijwilligerswerk, nevenproject, nichecertificering) om te laten zien dat je echt aandacht hebt voor details. Vermijd het om iets aan te prijzen.

Als je nog niet bekend bent met AI in sales, laat deze video je de tools, prompts en sjablonen zien die je vandaag nog kunt gebruiken voor je outreach.

🤖 Prompts voor eerste contactberichten

Aanwijzing: Schrijf een bericht van 2-3 zinnen waarin je een patroononderbreking gebruikt (een onverwacht compliment, inzicht of observatie) die is ontleend aan de activiteiten of bedrijfsnieuws van de potentiële klant – iets dat hen doet stilstaan en nadenken.

Aanwijzing: Maak een introductiebericht dat het gesprek kadert rond de huidige prioriteiten van de potentiële klant op basis van zijn rol en recente activiteiten. Laat het klinken als oprechte nieuwsgierigheid, niet als outreach.

Aanwijzing: Herschrijf dit bericht tot een beknopte, krachtige openingszin die verwijst naar een specifieke statistiek, trend of verschuiving die relevant is voor de rol van de potentiële klant.

🤖 Prompts na interactie

Aanwijzing: Stel een DM op dat het gesprek voortzet dat is begonnen met hun recente bericht. Voeg één tegengesteld of alternatief standpunt toe om een diepgaandere discussie op gang te brengen zonder confronterend te zijn.

Aanwijzing: Maak een bericht als reactie op dit LinkedIn-bericht waarin je een nuance benadrukt die de potentiële klant niet heeft vermeld, maar wel zou waarderen. Houd het conversatiegericht en intelligent.

🤖 Vragen voor follow-up

Aanwijzing: Schrijf een vervolgbericht dat nieuwe waarde toevoegt in plaats van het eerste bericht te herhalen. Haal één relevant inzicht uit de branche van de potentiële klant en maak hier een zinvolle verbinding mee met uw eerdere punt.

Aanwijzing: Maak een follow-up waarin je uitgaat van positieve intenties (ze hebben het druk), een micro-inzicht introduceert en een vraag stelt zonder druk die ze graag zullen beantwoorden.

🤖 Op inzichten gebaseerde prompts

Aanwijzing: Stel een bericht op waarin u een specifieke trend of signaal deelt dat relevant is voor hun rol, ondersteund door één regel die het signaal ondersteunt. Het bericht moet aanvoelen als iets dat ze zouden gebruiken om een bladwijzer voor te maken, niet negeren.

Aanwijzing: Maak een op inzichten gebaseerde DM die een microtrend uit de afgelopen 30 dagen in hun branche naar voren haalt en deze presenteert als een doordachte observatie. Geen verkoop.

🤖 Prompts om een gesprek te starten

Aanwijzing: Stel een DM op met een doordachte, nichegerichte vraag op basis van de achtergrond, de fase waarin het bedrijf zich bevindt of een recente overwinning van de potentiële klant – iets waarop ze willen reageren omdat het blijk geeft van oprechte nieuwsgierigheid.

Aanwijzing: Schrijf een korte openingszin die een verbinding maakt tussen een element uit hun ervaringen in het verleden en iets relevants dat momenteel in hun branche speelt.

📚 Lees meer: Hoe u recruiters op LinkedIn kunt benaderen (+voorbeelden)

Best practices voor AI-gestuurde LinkedIn-outreach

AI maakt LinkedIn-outreach gemakkelijker, maar de inzet is hoger dan ooit.

Iedereen heeft toegang tot dezelfde tools. Dit betekent dat, tenzij je hypergepersonaliseerde berichten verstuurt, je outreach geen tweede blik zal krijgen.

1. Bouw elk LinkedIn-bericht op rond een echt inzicht

AI werkt het beste wanneer het iets specifieks heeft om zich aan vast te klampen. Voer context in van uw doelgroep, zoals hun recente berichten, wijzigingen in de rol, wervingstrends of andere details die u hebt verzameld in uw LinkedIn CRM.

Vraag het om een LinkedIn-bericht te genereren dat deze signalen weerspiegelt. Met deze gegevenspunten zult u verbaasd zijn hoe menselijk het LinkedIn-bericht klinkt.

2. Houd uw LinkedIn-account veilig door de limieten van LinkedIn te respecteren

AI- en automatiseringsplatforms kunnen uw LinkedIn-outbound moeiteloos maken, maar het algoritme van LinkedIn bestraft elke activiteit die onnatuurlijk lijkt.

Blijf binnen de wekelijkse uitnodigingslimieten, vermijd plotselinge pieken in het aantal berichten en spreid je activiteiten over de dag om normaal gebruikersgedrag na te bootsen.

Als je meerdere LinkedIn-accounts beheert voor je team (voor SDR's, oprichters of leden die contact hebben met klanten), zorg er dan voor dat elk account zijn eigen veilige limieten volgt. Elk account moet zijn eigen verzendritme, opwarmperiode en dagelijkse activiteitspatroon aanhouden.

3. Gebruik uw LinkedIn-prospectingtool om de nauwkeurigheid te verbeteren

LinkedIn Sales Navigator of een andere LinkedIn-tool voor prospecting moet je helpen om betere prospects te bereiken, niet meer prospects.

AI kan leads scoren, context extraheren en warme signalen naar boven halen wanneer uw targeting-inputs scherp zijn. Zelfs een uitstekende personalisatie kan een slechte lijst niet redden.

AI kan introducties opstellen, profielen samenvatten, uw bericht herschrijven en micro-inzichten genereren.

Zorg ervoor dat uw outreach niet verandert in spam. Gebruik LinkedIn-automatiseringstools voor follow-up, sequencing en verrijking, maar houd de logica en toon van uw berichten menselijk.

5. Stem elke outreach af op de fase, rol en urgentie van uw targetgroep

Leidinggevenden op C-niveau reageren op strategie; managers op middenkaderniveau reageren op praktische zaken; operators reageren op specifieke zaken. Vraag AI om de toon, waarde en invalshoek aan te passen op basis van met wie je praat.

LinkedIn-outbound werkt het beste wanneer uw bericht aansluit bij de huidige uitdagingen van de prospect.

6. Gebruik AI om meerdere invalshoeken te verkennen

Wanneer je LinkedIn-prospecting automatiseert, vraag dan AI om je verschillende versies van het bericht te geven. Deze kunnen inzichtgericht, probleemgericht of tegendraads zijn.

Bepaal wat het sterkste idee is en stel een hypergepersonaliseerd bericht op dat meer kans heeft om op te vallen in een overvolle inbox.

Principe Wat nog te doen Waarom dit belangrijk is Bouw elk bericht op rond een echt inzicht Gebruik AI in een specifieke context: recente berichten, wijzigingen in de rol, CRM-antekeningen of warme signalen om berichten op maat te genereren. Meer context = menselijker, relevanter en hoogwaardiger outreach. Respecteer de limieten van LinkedIn om uw account veilig te houden Blijf binnen de natuurlijke activiteitspatronen van LinkedIn; spreid acties; geef elk account zijn eigen opwarming en ritme. Voorkomt vlaggen, beperkingen en beschermt de leverbaarheid. Gebruik prospectingtools voor nauwkeurigheid, niet voor volume Gebruik Sales Navigator of uw prospectingtool om uw target te verfijnen; laat AI leads scoren en signalen extraheren. Zelfs een uitstekende personalisatie kan een slechte lijst niet redden. Beschouw automatiseringstools als assistenten, niet als vervangers Gebruik automatisering voor follow-ups, sequencing en verrijking; houd de logica en toon van berichten menselijk. Vermijdt spamachtige volumes en behoudt authenticiteit. Stem uw outreach af op rol, fase en urgentie Vraag AI om de toon en invalshoek aan te passen: strategie voor het topmanagement, praktische zaken voor managers, details voor operators. Relevantie vergroot de kans op respons. Gebruik AI om meerdere invalshoeken te verkennen Genereer variaties (op basis van inzichten, problemen of tegendraadse ideeën) en kies het sterkste idee. Helpt uw bericht opvallen in overvolle inboxen.

Stroomlijn uw LinkedIn-outreach met ClickUp

De beste LinkedIn-berichten zijn berichten die aanvoelen alsof ze van jou afkomstig zijn.

Met LinkedIn-automatiseringstools kun je ze versturen.

ClickUp helpt je bij het beheren van het hele systeem: je sequenties, aantekeningen, personalisatiehooks, AI-herschrijvingen en follow-ups.

Wat houdt je tegen om je LinkedIn-outreach te automatiseren? Meld je gratis aan bij ClickUp en ga aan de slag.