De beste alternatieven voor Comet Browser om te proberen in 2026

Moderne browsers zijn niet langer passieve vensters op het internet. Ze zijn hubs voor productiviteit, AI-copiloten, onderzoeksassistenten en tools voor privacy in één.

Comet Browser probeerde die ervaring opnieuw te definiëren, maar voor veel gebruikers voelt de AI-laag nog steeds experimenteel aan in plaats van essentieel.

Daarom worden in deze gids de beste alternatieven voor Comet Browser besproken, die slimmere AI-mogelijkheden en betere prestaties bieden.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Comet Browser?

Hoewel gebruikers dol zijn op het concept van een AI-first-browserervaring in Comet, vinden ze het in de praktijk vaak minder revolutionair.

Hier zijn enkele limieten van de tool:

Gebrek aan integraties : biedt een limiet aan native verbindingen met platforms voor projectmanagement, documentatie en samenwerking, wat voor wrijving zorgt bij gebruikers die afhankelijk zijn van nauw verbonden werkstroomen.

Beperkte aangepaste mogelijkheden : biedt geen gedetailleerde controle over extensies, lay-outs, snelkoppelingen of automatisering.

Inconsistente prestaties: veroorzaakt stabiliteits- en prestatieproblemen voor gebruikers die afhankelijk zijn van meerdere tabbladen, extensies of AI-ondersteunde werkstroomen.

Geen ingebouwd systeem voor productiviteit: geen functies voor taakbeheer, het bijhouden van doelen, AI-agents, contextsynchronisatie tussen apparaten, enz.

Comet Browser-alternatieven in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* Arc Browser Georganiseerd, modern browsen met intuïtieve scheiding van werkruimten Ruimtes voor meerdere browsegebieden, verticale tabbladenbalk, opdrachtbalk voor snelle navigatie Free Google Chrome Snelheid, betrouwbaarheid en uitgebreide ondersteuning voor extensies Naadloze synchronisatie tussen apparaten, enorm ecosysteem van extensies, geïntegreerde Google-services Free Microsoft Edge Copilot AI-ondersteunde productiviteit en Microsoft 365-integratie Ingebouwde Copilot voor het genereren en samenvatten van content, Immersive Reader, Collections voor het opslaan van onderzoek en aantekeningen Free SigmaOS Multitasking en werkstroomorganisatie voor gebruikers met een focus op productiviteit Projectachtige werkruimten, Look It Up voor samenvattingen uit meerdere bronnen, Command-Hover-voorvertoningen Gratis; Pro-abonnementen beginnen bij $ 20 per maand. Brave Browser Sterke privacybescherming en adblocking Brave Shields, geïntegreerde Tor-privénvensters, ingebouwde Brave Talk voor privévideo-gesprekken, Leo AI-assistent Gratis; aangepaste prijzen DuckDuckGo Browser Strikte privacy standaard en geen gegevensregistratie Trackerblokkering, versleuteld zoeken, Fire Knop voor het met één klik wissen van gegevens Free; Pro-abonnementen beginnen bij $ 9,99/maand. Dia Browser Minimaal, afleidingsvrij browsen met lichte AI-integratie Verticale tabbladinterface, aanpasbare AI-assistentietoon, AI-omnibox voor natuurlijke commando's Gratis; Pro-abonnementen vanaf $ 20 per maand Opera Neon Creatieve, experimentele interface met ingebouwde AI-automatisering Visuele bubbel-tabbladen, AI-tools (chatten, Nog te doen, Make), ingebouwde berichtenfunctie, pop-out video-speler, snapshot-opname van webpagina's $19,90 Zen Browser Strak, gepolijst dagelijks browsen met personalisatie Compacte modus voor minimalisme, ingebouwde PDF-editor, prestatiegeoptimaliseerd browsen Free Vivaldi Uitgebreide aangepaste mogelijkheden en controle voor ervaren gebruikers Aanpasbare tabbladlayouts, gesplitst scherm, thema- en gebaren aangepaste instellingen Free Arc Search Snelle, AI-aangedreven antwoorden voor onderzoek en lezen Browse for Me-samenvatting, automatische tabbladarchivering, gestroomlijnde leesweergave Free

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste alternatieven voor Comet Browser om te gebruiken

Laten we eens in detail kijken naar de beste alternatieven voor Comet Browser 🔍

1. Arc Browser (het beste voor georganiseerd, modern browsen)

via Arc Browser

Als u een van die mensen bent die op dit moment ongeveer 47 tabbladen open heeft staan, is Arc Browser wellicht een goede keuze. Een geweldige functie die het biedt: Spaces. Dit zijn speciale werkruimten die uw browsegeschiedenis overzichtelijk scheiden. Wijs er een toe voor werk, een voor persoonlijke projecten en een voor een bijverdienste die u wilt opbouwen. Elke Space heeft zijn eigen tabbladen, bladwijzers en zelfs thema's.

Bovendien vervangt Arc horizontale tabbladen volledig door een verticale zijbalk waarmee u kunt zien wat er in elk tabblad staat.

De opdrachtbalk verbetert de navigatie en bediening met een Spotlight-achtige zoekfunctie voor uw hele browse-ervaring. Met één snelkoppeling kunt u direct naar elk geopend tabblad, vastgemaakte pagina, bladwijzer of browseractie springen.

De beste functies van Arc Browser

Open een minibrowser voor snelle zoekopdrachten zonder uw huidige werkstroom te onderbreken met Little Arc .

Personaliseer websites met Boosts , waarmee je het uiterlijk en gedrag van pagina's visueel en functioneel kunt aanpassen.

Brainstorm visueel met behulp van Easels, een soort Whiteboard-achtige ruimtes voor aantekeningen, schermafbeeldingen en ontwerpelementen.

Beperkingen van Arc Browser

Het is in de eerste plaats een desktopgerichte applicatie, waarbij de Mac-ervaring aanzienlijk beter is dan de Windows-versies wat betreft functies en stabiliteit.

Prijzen van Arc Browser

Free

Beoordelingen en recensies van Arc Browser

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? 'Privé browsen' werd voor het eerst geïntroduceerd door Apple's Safari in 2005. Pas jaren later volgden Chrome en Firefox.

2. Google Chrome (beste keuze voor snelheid en ondersteuning van extensies)

via Google Chrome

Google Chrome biedt een enorm ecosysteem van browserextensies, met Chromium als basis voor platformonafhankelijke compatibiliteit en regelmatige updates voor de veiligheid. Soms is deze betrouwbaarheid precies wat u nodig hebt.

De extensiebibliotheek van het platform omvat alles: afleidingen blokkeren, aantekeningen maken in pdf's en zelfs repetitieve taken automatiseren. De Web Store heeft duizenden oplossingen, die door miljoenen gebruikers zijn getest (geen wonder dat gebruikers zeggen: 'Gewoon even Googleen, toch?').

De synchronisatie tussen verschillende apparaten verloopt ook naadloos. Uw tabbladen, bladwijzers, wachtwoorden en geschiedenis volgen u overal. En als u een ontwikkelaar bent, biedt Chrome's DevTools geavanceerde tools voor foutopsporing, prestatieanalyse, netwerkinspectie en het testen van responsief ontwerp.

De beste functies van Google Chrome

Cast tabbladen of uw volledige desktop rechtstreeks naar Chromecast of smart-tv's voor moeiteloze samenwerking.

Profiteer van ingebouwde bescherming tegen phishing en malware, sandboxing, automatische updates en waarschuwingen bij wachtwoordinbreuken.

Profiteer van geïntegreerde Google-services zoals Google Translate voor directe vertalingen van pagina's en Google Safe Browsing dat u in realtime waarschuwt voor gevaarlijke websites.

Beperkingen van Google Chrome

De wachtwoordbeheerder kan geen onderscheid maken tussen wachtwoorden en OTP's, waardoor online betalingen inefficiënt verlopen.

Prijzen van Google Chrome

Free

Beoordelingen en recensies van Google Chrome

G2: 4,7/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Chrome?

Volgens een recensent van Capterra:

Er zijn veel browser-apps, maar ik vind Chrome het prettigst vanwege de eenvoud en de eenvoudige gebruikersinterface. Ik vond functies als browsen met tabbladen, bladwijzers en de krachtige zoekbalk erg prettig. Chrome blinkt uit in zoeken, waardoor je gemakkelijk de informatie kunt vinden die je nodig hebt...

Er zijn veel browser-apps, maar ik vind Chrome het beste vanwege de eenvoud en de eenvoudige gebruikersinterface. Ik vond functies zoals browsen met tabbladen, bladwijzers en de krachtige zoekbalk erg prettig. Chrome blinkt uit in zoeken, waardoor je gemakkelijk de informatie kunt vinden die je nodig hebt...

🧠 Leuk weetje: Google Chrome werd in 2008 gelanceerd met een stripboek! Google bracht een 38 pagina's tellende geïllustreerde strip uit waarin werd uitgelegd hoe Chrome werkte. Zo zag het eruit: via Google Books

📚 Lees meer: Beste Chrome-extensies voor productiviteit

3. Microsoft Edge (het beste voor AI-ondersteunde productiviteit)

via Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot combineert de snelheid en compatibiliteit van Chromium-aangedreven Edge met ingebouwde generatieve AI gericht op productiviteit. De zijbalk biedt realtime hulp bij het samenvatten van pagina's, het genereren van content, het beantwoorden van vragen en de automatisering van webgebaseerde taken. Het is diep geïntegreerd met de Microsoft 365-suite voor zakelijke productiviteit.

De integratie met uw onderneming onderscheidt het van Comet. Edge Copilot sluit aan op bestaande werkstroomen. Als uw onderneming werkt met Microsoft-tools, wordt deze AI-browser onderdeel van uw ecosysteem.

Het kan e-mails opstellen in Outlook, rapporten maken met behulp van uw bedrijfsgegevens, inzichten uit SharePoint-documenten halen en het werk stroomlijnen met intelligente snelkoppelingen. U krijgt dit alles terwijl u zich houdt aan beleid voor veiligheid en naleving op niveau van de onderneming.

De beste functies van Microsoft Edge

AI Copilot , toegankelijk via een speciale zijbalk in Edge. Gebruik AI voor productiviteit door content op te stellen, samen te vatten en te analyseren met de ingebouwde, toegankelijk via een speciale zijbalk in Edge.

Activeer Immersive Reader voor afleidingsvrij lezen, waarbij webpagina's worden vereenvoudigd tot overzichtelijke formaten.

Organiseer onderzoek, afbeeldingen en aantekeningen, synchroniseer ze tussen apparaten en exporteer ze naar Word of Excel met de functie Collections .

Limieten van Microsoft Edge

Soms loopt het vast tijdens bepaalde taken (scripts).

Prijzen van Microsoft Edge

Free

Beoordelingen en recensies van Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 540 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Edge?

Van een G2-recensent:

Wat ik het handigst vind, is hoe snel het werkt als zoekmachine. De meeste apparaten die ik gebruik, hebben standaard een andere browser, dus ik moet bewust Edge selecteren, maar over het algemeen heb ik er alleen maar positieve ervaringen mee.

Wat ik het handigst vind, is hoe snel het werkt als zoekmachine. De meeste apparaten die ik gebruik, hebben standaard een andere browser, dus ik moet bewust Edge selecteren, maar over het algemeen heb ik er alleen maar positieve ervaringen mee.

Bent u het slachtoffer van werkverspreiding? Bekijk deze video om te zien hoe je al je werk op één plek kunt samenbrengen en elke week uren kunt besparen ⏰

4. Sigma OS (het beste voor multitasking en werkstroomorganisatie)

via Sigma OS

Sigma OS optimaliseert uw browse-ervaring met multitasking en werkstroomoptimalisatie. Het organiseert werkruimten als een projectbord, zodat u tabbladen als taken kunt groeperen, tussen 'sessies' kunt schakelen en zelfs tabbladen kunt instellen om automatisch te sluiten na voltooiing.

In plaats van te vertrouwen op AI om uw browsen te begeleiden, biedt het u speciale tools om georganiseerd en gefocust te blijven. Dankzij vloeiend schakelen kunt u naadloos schakelen tussen taken en projecten met behulp van een toetsenbord-first interface. Met persistente context gedragen tabbladen zich meer als taken dan als tijdelijke pagina's.

Bovendien maken productiviteitsgerichte snelkoppelingen, slimme tabbladgroepering en krachtig browsen op een gesplitst scherm het een goede keuze voor drukke professionals.

De beste functies van Sigma OS

Gebruik Look it up om uitgebreide overzichtspagina's samen te stellen uit meerdere webbronnen.

Krijg een voorbeeld van links met Command-Hover voor snel inzicht zonder dat u nieuwe tabbladen hoeft te openen.

Pas een aangepaste weergave met behulp van het Magic Theme, dat de kleuren van uw browser afstemt op de huidige website voor esthetische schermafbeeldingen.

Beperkingen van Sigma OS

De tool ondersteunt niet de uitgebreide extensiebibliotheken die beschikbaar zijn in Chrome of Edge.

Prijzen van Sigma OS

Free

Personal Pro: $20/maand

Personal Max: $30/maand

Beoordelingen en recensies van Sigma OS

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met de AI-agents en ClickUp Brain van ClickUp kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% op hun SaaS-kosten bespaard door drie tools te consolideren in ClickUp. Zo hebben ze nu één platform met meer functies, betere samenwerking en één bron van informatie die makkelijker te beheren en op te schalen is.

5. Brave Browser (het beste voor sterke privacy en het blokkeren van advertenties)

via Brave Browser

Uw gegevens zijn overal te vinden. Elke website houdt u bij en stelt zelfs een profiel op van uw surfgedrag. Brave blokkeert standaard advertenties, trackers en cookies van derden.

Zonder trackingscripts en advertentienetwerken die op de achtergrond worden geladen, worden pagina's snel weergegeven. De tool maakt ook gebruik van geavanceerde privacybescherming, zoals vingerafdrukrandomisatie en HTTPS Everywhere.

Bovendien wordt het geleverd met Leo, een verbonden AI-assistent die queries waar mogelijk lokaal verwerkt. Op deze manier krijgt u AI-inzichten zonder dat uw browsegeschiedenis naar elders wordt verzonden.

De beste functies van Brave Browser

Bescherm uw privacy met Brave Shields die standaard advertenties, trackers en fingerprinting blokkeren.

Blader anoniem met behulp van privévensters met geïntegreerde Tor-toegang.

Voer privé-videogesprekken via Brave Talk, dat rechtstreeks in de browser is geïntegreerd.

Beperkingen van Brave Browser

De agressieve blokkering zorgt er soms voor dat websites die u willen bijhouden, niet meer werken.

Prijzen van Brave Browser

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brave Browser

G2: 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Brave Browser?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had:

Ik vind de 'geen advertenties'-functie van Brave het leukst, waardoor browsen overzichtelijk is. De gebruikersinterface is erg goed, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor navigeren heel eenvoudig is. Bovendien helpt het ook bij snel browsen.

Ik vind de 'geen advertenties'-functie van Brave het leukst, waardoor browsen overzichtelijk is. De gebruikersinterface is erg goed, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor navigeren heel eenvoudig is. Bovendien helpt het ook bij snel browsen.

📚 Lees meer: De beste AI-Chrome-extensies om uw dagelijkse productiviteit te verhogen

6. DuckDuckGo (het beste voor strikte privacy standaard)

via DuckDuckGo

Browsers zoals Comet hebben veel toegang tot gegevens nodig om goed te kunnen werken. De DuckDuckGo-browser past niet in dit paradigma.

Het is toegewijd aan privacy en dwingt standaard trackerblokkering, versleuteld zoeken en anoniem browsen af. In tegenstelling tot andere browsers slaat het nooit zoekgeschiedenis of gegevens van gebruikers op en integreert het HTTPS Everywhere om de veiligheid van de verbindingen te garanderen.

De adblocker van de browser verwijdert automatisch opdringerige elementen en met het privacydashboard kunt u het bijhouden van websites in realtime controleren. Websites krijgen een eenvoudige privacybeoordeling (A–F), zodat u snel kunt zien in hoeverre een website de privacy van gebruikers respecteert en kunt beslissen of u daar wilt blijven browsen.

De beste functies van DuckDuckGo

Wis uw browsegegevens direct met één klik op de Fire Knop die cookies, geschiedenis en trackers wist.

Activeer Global Privacy Control (GPC) , een privacy-standaard die websites automatisch laat weten dat ze uw gegevens niet mogen bijhouden of delen.

Gebruik Bangs snelkoppelingen om te zoeken of rechtstreeks naar duizenden specifieke websites te navigeren met een snel commando.

Limieten van DuckDuckGo

Verouderde interface en gebrek aan geavanceerde tools in vergelijking met andere browsers, waardoor zoekopdrachten minder relevant zijn.

Prijzen van DuckDuckGo

Free

Vier-in-één abonnementservice: $ 9,99/maand per gebruiker

DuckDuckGo-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DuckDuckGo?

Een recensent van Capterra zei:

Het richt zich volledig op de privacy van de gebruiker. 100%. Ik vind het geweldig dat er een optie is om verbinding te maken met verschillende domeinen over de hele wereld, en dat er een vlamknop is waarmee je informatie kunt verwijderen (en dan bedoel ik ook echt verwijderen), zodat je overal kunt rondkijken.

Het richt zich volledig op de privacy van de gebruiker. 100%. Ik vind het geweldig dat er een optie is om verbinding te maken met verschillende domeinen over de hele wereld, en dat er een vlamknop is waarmee je informatie kunt verwijderen (en dan bedoel ik ook echt verwijderen), zodat je overal kunt rondkijken.

Gericht op ontwerp en ervaring

7. Dia Browser (het beste voor minimaal, afleidingsvrij gebruik)

via Dia Browser

Dia Browser is ontwikkeld voor gebruikers die een eenvoudige interface wilden met behoud van geavanceerde functies voor productiviteit. U krijgt verticale tabbladen, beheer van de werkruimte en snelkoppelingen, maar dan in een minimalistische verpakking.

Met het Skills-systeem van de tool kunt u AI gebruiken om artikelen automatisch samen te vatten, e-mails in uw eigen stijl op te stellen, studiegidsen te genereren of gespecialiseerde taken uit te voeren. U kunt uzelf bijles geven of om uitleg vragen en oefenopgaven maken over elk onderwerp terwijl u aan het browsen bent. Bovendien kunnen de persoonlijkheid en toon van de AI-chatbot worden aangepast aan uw stijl.

Gesprekken, geschiedenis en andere persoonlijke gegevens worden versleuteld en lokaal opgeslagen. Alleen de minimale context die nodig is voor een reactie wordt naar vertrouwde partners verzonden.

De beste functies van Dia Browser

Communiceer direct met AI-gesprekken die naast tabbladen zijn ingebouwd voor snelle antwoorden.

Write for me -tekstsuggesties Versnel het aanmaken van content met de-tekstsuggesties van de AI-browser , die direct beschikbaar zijn tijdens het typen.

Genereer snel citaten, flashcards, cv's en begrotingen met ingebouwde AI-snelkoppelingen.

Beperkingen van Dia Browser

Het is alleen beschikbaar op macOS met Apple Silicon (M1 en later), waardoor er een limiet is op de toegang voor Windows- en Linux-gebruikers.

Prijzen van Dia Browser

Free

Pro: $ 20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Dia Browser

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Het voorvoegsel 'www' dat we vandaag de dag nog steeds in URL's zien, is eigenlijk optioneel. Het was slechts een naamgevingsconventie, geen technische vereiste.

8. Opera Neon (het beste voor een creatieve, experimentele interface)

via Opera Neon

De volgende op onze lijst is Opera Neon. Dit is een door AI aangestuurde digitale assistent die ook dienst doet als browser. Het platform heeft een creatieve en experimentele interface die is gebouwd rond browserautomatiseringstools. Het bevat Chat, Do en Make (meerdere AI-assistenten) waarmee gebruikers gesprekken kunnen voeren, webtaken kunnen automatiseren en deelbare apps rechtstreeks in de browser kunnen maken.

De interface is ook anders. Tabbladen worden weergegeven als bubbels, de lay-outs zijn visueel meeslepend en alles voelt dynamisch aan. Dankzij de cloudgebaseerde intelligentie kan de tool zelfs taken uitvoeren terwijl de gebruiker offline is.

De beste functies van Opera Neon

Communiceer rechtstreeks in de browser met geïntegreerde berichtenfunctie

Multitask door video's te bekijken in pop-outspelers terwijl u blijft browsen.

Maak snel snapshots van webpagina's om ze te bewaren voor referentie of om te delen.

Limieten van Opera Neon

Inconsistente of ontbrekende standaard snelkoppelingen

Prijzen van Opera Neon

Standaard: $ 19,90

Beoordelingen en recensies van Opera Neon

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De term 'browseroorlog' werd bedacht tijdens de rivaliteit tussen Netscape Navigator en Internet Explorer in de jaren 90. Destijds was Netscape de dominante browser, met een marktaandeel van meer dan 80%. Maar toen Microsoft Internet Explorer gratis bij elke Windows-pc leverde, werd de concurrentie heviger.

9. Zen Browser (het beste voor schoon, gepolijst dagelijks browsen)

via Zen Browser

Zen Browser is ontworpen voor gebruikers die waarde hechten aan een strakke vormgeving en naadloos dagelijks browsen. De interface is minimalistisch, zodat u zich kunt concentreren op essentiële taken met soepele overgangen en overzichtelijke werkbalken. U krijgt een leesmodus, snelle mogelijkheden om bladwijzers te maken en subtiele integraties voor productiviteit.

Personaliseer uw browser uitgebreid met achtergrondkleuren, thema's, kleurverlopen, elementgroottes en lay-outplaatsingen. Bovendien kunt u met dit platform aangepaste CSS importeren via User Chrome Files om de functionaliteit van uw browser verder te transformeren dan de standaardinstellingen.

Zen Mods zijn lichtgewicht, door gebruikers gemaakte extensies die zowel het ontwerp als de functionaliteit uitbreiden. Hierdoor krijgt u regelmatig bijgewerkte, door gebruikers gemaakte add-ons die zowel het ontwerp als de bruikbaarheid verbeteren. Een andere opvallende functie is Zen Glance, waarmee u snel een voorbeeld van links kunt bekijken met overlay-vensters voor multitasking en onderzoek.

De beste functies van Zen Browser

Gebruik de compacte modus om de tabbladenbalk te verbergen wanneer deze niet nodig is.

Optimaliseer de prestaties met een lager geheugengebruik en een betere thermische efficiëntie in vergelijking met concurrenten.

Bewerk pdf's met een ingebouwde editor met annotatietools, afbeeldingsinvoeging en een intuïtieve interface.

Limieten van Zen Browser

Er is geen mobiele versie van Zen Browser, wat de continuïteit beperkt voor gebruikers die afhankelijk zijn van synchronisatie tussen apparaten.

Prijzen van Zen Browser

Free

Beoordelingen en recensies van Zen Browser

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Tabbladbrowsen, de functie waarmee u meerdere webpagina's in één venster kunt openen, dateert uit 1994, toen een weinig bekende browser genaamd InternetWorks (van BookLink Technologies) dit idee voor het eerst introduceerde via een Multiple Document Interface (MDI).

10. Vivaldi (het beste voor uitgebreide aangepaste mogelijkheden en controle)

via Vivaldi

Comet is een AI-assistent die dingen voor je doet, terwijl Vivaldi je een suite met tools biedt waarmee je precies kunt bouwen wat je nodig hebt. Het is een solide tool voor gebruikers die op zoek zijn naar diepgaande aangepaste mogelijkheden en gedetailleerde controle over elk aspect van het browsen.

U kunt bijna alles aanpassen, inclusief het herschikken van tabbladen (horizontaal of verticaal), het stapelen van tabbladen voor gegroepeerde werkstroomen en het splitsen van het scherm met tabbladen. Pas kleurthema's en navigatiesnelkoppelingen aan en configureer zelfs bewegingsgebaren.

Daarnaast bevat de tool een ingebouwd notitiepaneel, een tool voor schermafbeeldingen, een kalender en een e-mailclient. Terwijl Comet een AI-first benadering van productiviteit hanteert, geeft Vivaldi je de bouwstenen om je browse-omgeving handmatig te creëren.

De beste functies van Vivaldi

Waarborg uw privacy door trackers te blokkeren, gegevens te synchroniseren en u af te melden voor analyses.

Optimaliseer de prestaties door ongebruikte tabbladen in de slaapstand te zetten om het geheugen- en CPU-gebruik te verminderen.

Sla volledige browservensters op om ze later te bekijken of te herstellen met de snapshotfunctie.

Beperkingen van Vivaldi

Gebruikers klagen dat de browser vastloopt wanneer ze in de incognitomodus browsen.

Prijzen van Vivaldi

Free

Beoordelingen en recensies van Vivaldi

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vivaldi?

Van een Capterra-gebruiker:

Ik vind het tabbladbeheer de beste functie van deze browser, je kunt het verplaatsen waar je maar wilt.

Ik vind het tabbladbeheer de beste functie van deze browser, je kunt het verplaatsen waar je maar wilt.

AI-aangedreven browser

11. Arc Search (het beste voor snelle, door AI aangedreven antwoorden)

via Arc Search

Arc Search is een mobiele browser van Arc Browser. Deze browser richt zich op één ding: u helpen informatie snel te vinden en te begrijpen. De functie Browse for Me vat kennis van het hele web samen en geeft beknopte antwoorden in een gestroomlijnde zijbalk.

Het platform integreert ook geavanceerde AI-modellen die vragen op een conversatiegerichte manier behandelen, resultaten filteren op relevantie en snelkoppelingen bieden voor verdere verkenning.

Het belangrijkste verschil met Comet is dat Arc Search een onderzoekstool is, geen taakuitvoerder. Dit maakt het waardevol voor onderzoekers, studenten en iedereen die online diepgaand leest.

De beste functies van Arc Search

Vat webpagina's samen met Pinch to Summarize , dat lange artikelen samenvat tot beknopte, door AI gegenereerde Overzichten.

Voer natuurlijke gesprekken met Call Arc, waarmee je gesproken AI-interacties kunt hebben die een telefoongesprek nabootsen.

Archiveer oude tabbladen automatisch om uw browser overzichtelijk te houden.

Beperkingen van Arc Search

Er kunnen prestatieproblemen optreden wanneer u met te veel tabbladen of resource-intensieve webapps werkt.

Prijzen van Arc Search

Free

Arc Search beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Automatiseer uw webbrowseracties met ClickUp

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

ClickUp vermindert de wildgroei aan tools door projecten, kennis en chat op één plek te combineren, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Zo brengt ClickUp alles wat je nodig hebt samen:

Haal het internet naar uw werkruimte

Met de ClickUp-Chrome-extensie kunt u informatie van overal op internet vastleggen en naar uw ClickUp-werkruimte brengen.

Zet uw browsegeschiedenis om in bruikbare inzichten met de Chrome-extensie van ClickUp.

Stel dat u een artikel leest met inzichten voor uw volgende campagne. U hoeft niet van context te wisselen, u kunt gewoon:

Maak een bladwijzer van een pagina en zet deze om in een en zet deze om in een ClickUp-taak met een titel, URL en schermafbeelding.

Houd tijd rechtstreeks bij vanuit uw browser terwijl u onderzoek doet of schrijft.

Maak en annoteer schermafbeeldingen , inclusief tekenen, vervagen of markeren, voordat u ze als bijlage bij een opmerking voegt.

Voeg aantekeningen of herinneringen toe met uw synchroniseerde met uw synchroniseerde ClickUp Notepad , dat vanaf elke pagina toegankelijk is.

Voeg e-mails uit Gmail rechtstreeks toe aan Taken, zodat uw inbox en werkruimte met elkaar verbonden blijven.

🔍 Wist u dat? In de vroege browsers van de jaren 90 en begin 2000 was de adresbalk uitsluitend bedoeld voor het invoeren van een volledige URL. Het typen van een niet-URL-query zoals 'katten' resulteerde in een foutmelding of een mislukte navigatie. De functie veranderde toen de adres- en zoekbalk werden gecombineerd, bekend als de 'omnibox' in Google Chrome.

Voeg AI-aangedreven productiviteit toe

Je hebt dat inzichtelijke campagneartikel geknipt met de Chrome-extensie van ClickUp, het omgezet in een Taak, aantekeningen toegevoegd en zelfs de tijd bijgehouden tijdens je onderzoek.

Maar wat nu? ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, zet deze informatie om in actie.

Vraag ClickUp Brain om de content die u tijdens het browsen een bladwijzer voor maakt te analyseren.

De intelligente zoekfuncties halen direct de belangrijkste informatie uit uw bladwijzers, gekoppelde documenten en gerelateerde taken, waardoor u een contextuele samenvatting krijgt zonder handmatig te hoeven zoeken.

De ideeën die je vastlegt met de Chrome-extensie worden omgezet in strategieën, plannen en gepolijste communicatie. Bovendien is ClickUp Brain gebouwd met privacy op bedrijfsniveau, zodat je gegevens veilig blijven.

Bovendien genereert de neurale netwerksoftware automatisch taken, subtaaken en toegewezen personen, en vult zelfs tijdlijnen of voortgangsupdates in naarmate het werk vordert.

Dit is wat Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, te zeggen had over ClickUp:

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

Automatiseer werkstroomen die voor u werken

Je hebt inzichten verzameld, een campagneplan opgesteld met ClickUp Brain en taken toegewezen. Nu is het tijd om je werkstroom soepel te laten verlopen zonder voortdurende follow-ups met ClickUp automatiseringen.

Trigger acties zoals statuswijzigingen, taaktoewijzingen, e-mails en notificaties op basis van regels zoals 'Wanneer een taak wordt verplaatst naar In uitvoering, wijs deze dan toe aan X'. U kunt kiezen uit vooraf ontworpen sjablonen om snel aan de slag te gaan of uw eigen meerstaps automatiseringswerkstroom aanpassen.

Maak aangepaste ClickUp-automatiseringen met specifieke triggers en acties om uw werkstroom soepel te laten verlopen.

Zet de volgende stap in AI-productiviteit

Als ClickUp Brain u een manier biedt om projecten op een intelligente manier te beheren, biedt ClickUp BrainGPT u een AI-hub die echt over uw hele werkruimte nadenkt. Het haalt antwoorden en context uit al uw cloudgebaseerde en lokale apps om u één gerichte werkruimte te bieden.

Gebruik ClickUp BrainGPT om uw werkruimte beter te begrijpen.

U kunt ook op internet zoeken via ClickUp Brain en BrainGPT om realtime informatie te begrijpen.

Zoek op internet met ClickUp BrainGPT

Van browserinzichten naar echte voortgang zonder context te verliezen

AI-browsers zijn uitstekend in het beantwoorden van vragen. Ze vatten pagina's samen, brengen inzichten naar voren en helpen u sneller te begrijpen wat u leest.

Maar zodra je het tabblad gesloten hebt, komt het werk meestal tot stilstand.

Iemand moet het nog steeds doen:

zet dat inzicht om in een Taak

beslis wie de eigenaar is

Blijf doorgaan als er dingen veranderen

Dit is waar Super Agents om de hoek komen kijken.

Super Agents zijn geïntegreerd in ClickUp en fungeren als AI-teamgenoten die de context begrijpen die u tijdens het browsen hebt vastgelegd. In plaats van u te vragen om te herhalen wat u hebt gevonden, gaan ze verder waar uw browser is gebleven.

Bijvoorbeeld:

U clipt onderzoek uit het web → een Super Agent zet dit om in gestructureerde volgende stappen

U markeert een pagina als belangrijk → een Super Agent volgt dit op wanneer gerelateerd werk wordt geblokkeerd.

U slaat meerdere bronnen op → een Super Agent maakt een verbinding tussen ze tot een gedeelde update of briefing

Het verschil is subtiel, maar belangrijk.

Browsers helpen u informatie te consumeren. Super Agents helpen die informatie vooruit te helpen.

Geen herhalingen. Geen kopiëren en plakken. Geen verlies van context.

Vind al uw werkmiddelen op één plek

Met Enterprise Search van ClickUp kunt u vanaf één centrale plek zoeken en antwoorden vinden in uw hele werkruimte. Het verbindt uw taken, documenten, chats, vergaderingen en zelfs gekoppelde apps van derden, zoals Google Drive, Slack, Notion, Gmail en meer, zodat u direct kunt vinden wat u nodig hebt zonder elk platform afzonderlijk te hoeven doorzoeken.

Vind alles in uw werkruimte met Enterprise Search

Integreer browsen met uw werkruimte in ClickUp

Als we één ding hebben geleerd van de evolutie van browsers, dan is het wel dat snelheid, eenvoud en slimme integraties de doorslag geven.

Comet is een browserbedrijf met AI-functies, terwijl ClickUp een volledig platform voor productiviteit is met browserintegraties. Het biedt u een geconvergeerde AI-werkruimte die taken, documenten, samenwerking, werkbeheer en alle AI-functies combineert die u zich maar kunt wensen (en meer!).

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Ja, Perplexity Comet is gratis voor de meeste gebruikers, met alle belangrijke functies gratis beschikbaar op Mac en Windows. Een premiumabonnement genaamd Perplexity Max biedt extra mogelijkheden en geavanceerde integraties.

Enkele van de beste privacygerichte webbrowsers zijn: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox en Tor Browser.

Leo AI van Brave, werkstroomautomatisering van Arc Marx en AI van Microsoft Edge Copilot bieden een goede balans tussen productiviteit en privacy.

Dankzij integraties kunnen door de browser gegenereerde samenvattingen, geknipte onderzoeken en webautomatisering direct worden toegevoegd aan ClickUp-taken of agenda-gebeurtenissen. Dit stroomlijnt digitale projectmanagementwerkstroomen, waardoor u automatiseringen kunt triggeren, documentatie kunt opstellen en vergadernotities tussen browsers kunt synchroniseren.

Ja, Microsoft Edge en Sigma OS kunnen veel van de functies van Comet repliceren. Als u echter op zoek bent naar AI-aangedreven, end-to-end werkstroombeheer, dan is ClickUp de beste keuze.

Geef prioriteit aan privacycontroles en transparantie. Opt-in gegevensverwerking, de mogelijkheid om AI-geheugen te beheren en duidelijk beleid zijn cruciaal. Productiviteitsfuncties zoals zoeken in meerdere bronnen, ingebouwde samenvattingen en naadloze integratie met taakbeheerplatforms zoals ClickUp zijn ook een must.