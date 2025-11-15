13 beste HIPAA-conforme CRM-software voor veilig beheer van patiëntgegevens

In de gezondheidszorg zijn patiëntgegevens als een hartslag: constant, van levensbelang en rampzalig als ze niet worden beschermd.

Of het nu gaat om een drukke kliniek, een wellnesspraktijk of een groot zorgnetwerk, het is van cruciaal belang om patiëntgegevens veilig te bewaren en tegelijkertijd afspraken, behandelplannen en voortdurende follow-ups te beheren.

Nu de wereldwijde markt voor klantrelatiebeheer (CRM) in de gezondheidszorg op koers ligt om tot 2030 met 7,7% CAGR te groeien , is de keuze voor een HIPAA-conforme CRM essentieel geworden voor de gezondheidszorgsector.

De juiste CRM-software helpt zorgproviders om patiëntgegevens te beschermen met toegangscontroles en geeft teams de tools om relaties en activiteiten achter de schermen soepel te beheren.

Klaar om patiënteninteracties te beveiligen, dagelijkse processen te vereenvoudigen en de patiënttevredenheid te verbeteren? Bekijk onze top 13 HIPAA-conforme CRM-keuzes om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor u.

Top 13 HIPAA-conforme CRM-software in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste HIPAA-conforme CRM-software om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één projectmanagement en clientbeheer Automatiseer onboarding en herinneringen, beheer toegang, veiligheid van formulieren, aanpasbare weergaven, CRM-sjabloon Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen Salesforce Health Cloud Grote zorgnetwerken die behoefte hebben aan een uniform weergave van de patiënt Maak een verbinding tussen klinische/niet-klinische gegevens, automatiseer planning, Agentforce AI, EHR-integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 325 per maand per gebruiker LeadSquared Snelle werving en betrokkenheid van patiënten Automatiseer follow-ups, leadscoring, marketingautomatisering, veiligheid gegevens, integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 60 per maand per gebruiker Keap Kleine klinieken automatiseren follow-ups en betalingen Automatiseer betalingen/herinneringen, veiligheid facturering, online betalingen, formulieren en e-mailintegraties. Betaalde abonnementen vanaf $ 299 per maand per gebruiker HIPAA CRM Budgetbewuste praktijken die behoefte hebben aan gegevensbeheer met veiligheid Patiëntinformatie opslaan/beheren, AWS-veiligheid, toegangscontroles, auditlogs Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 2 per maand per gebruiker Zendesk Samenwerking tussen afdelingen en betrokkenheid met veiligheid Uniforme dossiers, omnichannel-ondersteunen, beveiligde berichten, kennisbanken, AI-inzichten Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker Caspio Volledig aangepaste apps voor de gezondheidszorg zonder code No-code builder, integraties met veiligheid, toegangscontroles, compliance-tools Betaalde abonnementen vanaf $ 100 per maand per gebruiker Pipedrive Intuïtief pijplijnbeheer voor verkoop AI-werkstroom, nurturing, realtime inzichten, integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 24 per maand per gebruiker Insightly Geïntegreerde CRM, marketing en projectmanagement Uniforme CRM, marketingautomatisering, projectbijhouden, integraties, mobiele app Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker NexHealth Handmatig patiëntenbeheerder-werk met betrekking tot patiënten elimineren Online reserveringen, patiëntenformulieren, verzekeringscontroles, betalingen, EHR-synchroniseren Aangepaste prijzen Creatio Ondernemingen die snelle CRM-aangepaste nodig hebben Werkstroomautomatisering zonder code, AI-begeleiding, dashboard, schaalbaarheid tussen teams Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand per gebruiker Zoho CRM Kosteneffectieve samenwerking tussen meerdere teams Teamspaces, Zia AI, no-code werkstroom, meer dan 1000 integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker PatientPop Groei van de praktijk en online zichtbaarheid SEO, beoordelingen, online planning, mobiele formulieren, automatisering van intake Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij HIPAA-conforme CRM-software?

Wat onderscheidt een HIPAA-conform CRM-systeem van een standaard CRM-systeem?

Het belangrijkste verschil ligt in het vermogen om gevoelige patiëntgegevens te beveiligen en provider te helpen bij het naleven van HIPAA-voorschriften. 🏥

Wanneer u HIPAA-conforme CRM-software kiest, zorg er dan voor dat deze functies zoals gegevensversleuteling bevat en meer doet dan alleen patiënteninteracties beheren. De software moet de gegevensveiligheid, de privacy van patiënten en de naleving van regelgeving bij elke stap versterken. Let op het volgende:

✅ Sterke gegevensversleuteling voor patiëntgegevens, zowel in rust als tijdens verzending

✅ Gedetailleerde toegangscontroles en meervoudige verificatie, zodat alleen bevoegd personeel patiëntgegevens kan verwerken en administratieve taken tot een minimum worden beperkt.

✅ Gedetailleerde auditlogboeken om bij te houden wie toegang heeft tot patiëntendossiers en wanneer

✅ Een ondertekende Business Associate Agreement (BAA) om de gedeelde verantwoordelijkheden voor beschermde gezondheidsinformatie te verduidelijken.

✅ Veilige back-up-, herstel- en communicatietools om datalekken te voorkomen en patiëntrelaties te beschermen.

De 13 beste HIPAA-conforme CRM-software

Hier zijn de 13 beste HIPAA-conforme CRM-softwareoplossingen die door providers worden vertrouwd:

ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en clientbeheer)

Bekijk elk onderdeel van uw zorgwerkstroom duidelijk met de aanpasbare weergaven en projectmanagementwerkstroom van ClickUp.

Tussen het beheren van patiëntgegevens, constante follow-ups en ervoor zorgen dat alleen bevoegd personeel ziet wat het mag zien, is er altijd ruimte voor fouten.

Eén kleine fout kan leiden tot een datalek of een HIPAA-overtreding. Niemand in de gezondheidszorg wil met zo'n hoofdpijn te maken krijgen, vooral niet bij het omgaan met gevoelige gezondheidsinformatie.

Als 's werelds eerste Converged AI Workspace helpt ClickUp zorgprofessionals en medische SaaS-teams om deze uitdagingen effectief aan te pakken. De ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brain, legt de verbinding tussen al uw werkstroom en maakt kennis direct toegankelijk.

Beheer patiëntrelaties, waarborg de veiligheid van gevoelige patiëntgegevens en houd elke interactie bij in één HIPAA-conform CRM-systeem van ClickUp

Bescherm patiëntgegevens met de HIPAA-conforme CRM van ClickUp

ClickUp biedt CRM-teams een krachtig HIPAA-conform CRM-systeem dat is ontworpen om alle gegevens – van medische dossiers tot verzekeringsgegevens – veilig te bewaren en alleen toegankelijk te maken voor bevoegd personeel.

Met gedetailleerde toegangscontroles kunt u eenvoudig toestemming instellen, zodat alleen de juiste teamleden patiëntgegevens kunnen bekijken of bewerken, waardoor naleving en gemoedsrust worden gegarandeerd.

Maar robuuste veiligheid gaat verder dan alleen het afsluiten van systemen. Met de auditlogs van ClickUp kunt u bijhouden wie patiëntendossiers heeft geraadpleegd of bijgewerkt, waardoor elke actie transparant en controleerbaar is. Dit betekent dat u altijd klaar bent voor nalevingscontroles en eventuele gegevensproblemen snel kunt oplossen.

Bovendien biedt de CRM-sjabloon van ClickUp provider een kant-en-klare manier om patiëntgegevens, verzekeringsgegevens en contactgegevens op één plek met veiligheid te bewaren.

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer patiëntencontacten, behandelingsfasen en follow-ups in een kant-en-klare CRM-pijplijn met de CRM-sjabloon van ClickUp.

In plaats van handmatig herinneringen in te stellen of afhankelijk te zijn van plakbriefjes, kunnen klinieken het plannen van afspraken en follow-ups rechtstreeks in de pijplijn automatiseren, waardoor het aantal no-shows en gemiste check-ins wordt teruggedrongen.

Bespaar tijd met ClickUp automatisering

ClickUp Automatiseringen en ClickUp Agents zijn perfect voor zorgteams die minder tijd aan papierwerk willen besteden en meer tijd aan patiënten.

Automatiseer de intake van patiënten, afspraakherinneringen en follow-ups om druk werk te verminderen en patiëntgegevens te beschermen met ClickUp Automatisering

Stel je voor: een nieuwe patiënt vult een online intakeformulier in en ClickUp maakt direct een patiëntendossier aan, wijst de intake toe aan de juiste verpleegkundige en plant een welkomstgesprek in.

Afspraakherinneringen? Deze worden automatisch via e-mail of sms verstuurd, waardoor het aantal no-shows afneemt. Toestemmingsformulieren en follow-upnotities? Deze worden verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het profiel van de patiënt, zodat u niet meer achter papierwerk aan hoeft te jagen. De medewerkers kunnen ingrijpen en vragen beantwoorden of mensen helpen vinden wat ze nodig hebben, zonder handmatig toezicht.

Train aangepaste agents in ClickUp om asynchrone werkstroom af te handelen.

U kunt zelfs verzekeringsverificatie, aanvragen voor het opnieuw voorschrijven van medicijnen en enquêtes na het bezoek automatiseren. Door ClickUp repetitieve beheerder-taken te laten uitvoeren, kan uw kliniek zich concentreren op wat het belangrijkst is: het leveren van uitstekende patiëntenzorg.

Monitor werkstroom met ClickUp Dashboards en ClickUp Formulieren

Voor klinieken en praktijken die meerdere patiënten en providers beheren, bieden ClickUp Dashboard, tijdlijn-weergaven en ClickUp Formulieren duidelijkheid en controle over elke werkstroom.

Blijf patiëntencommunicatie, behandelplannen en de werklast van medewerkers bij in één duidelijke weergave via ClickUp Dashboard.

Met ClickUp Dashboard kunt u de patiëntenwerkstroom visualiseren, openstaande laboratoriumresultaten bijhouden en de werklast van het personeel monitoren – allemaal op één plek. Met ClickUp Formulieren kunt u eenvoudig en met veiligheid feedback van patiënten of informatie voorafgaand aan een bezoek op één plek verzamelen.

Hier volgt een korte visuele handleiding over hoe ClickUp AI gebruikt om geautomatiseerde werkstroom voor bedrijven in de gezondheidszorg mogelijk te maken:

De beste functies van ClickUp

Automatiseer het onboarden van patiënten, herinneringen en overdrachten om handmatig werk te verminderen.

Houd patiëntencommunicatie, behandelingstijdlijnen en taken van medewerkers bij met meer dan 15 aanpasbare weergaven.

Verzamel medische geschiedenis en feedback van patiënten op een veilige manier met behulp van HIPAA-vriendelijke formulieren.

Bepaal wie toegang heeft tot patiëntgegevens met gedetailleerde toegangscontroles en auditlogboeken.

Organiseer contacten, behandelplannen en follow-ups met behulp van de CRM-sjabloon van ClickUp.

Limieten van ClickUp

Kan overweldigend zijn voor kleine teams die nog niet bekend zijn met CRM-tools.

Sommige sjablonen die specifiek zijn voor de gezondheidszorg moeten mogelijk worden aangepast.

De installatie van automatisering heeft een leercurve voor niet-technisch personeel.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Onze ervaring, die begon met het beheren van Scrum-processen, heeft ertoe geleid dat we al onze processen en teams, inclusief CRM, via ClickUp beheren. Het heeft talloze goede aspecten, zoals gebruiksgemak, eenvoudige implementatie, een breed bereik aan sjablonen, eenvoudige integratie voor alle organisatorische processen, een breed bereik aan mogelijkheden, begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijke interfaces, training en informatieondersteuning, en klantenservice.

Onze ervaring, die begon met het beheren van Scrum-processen, heeft ertoe geleid dat we al onze processen en teams, inclusief CRM, via ClickUp beheren. Het heeft talloze goede aspecten, zoals gebruiksgemak, eenvoudige implementatie, een breed bereik aan sjablonen, eenvoudige integratie voor alle organisatorische processen, een breed bereik aan mogelijkheden, begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijke interfaces, training en informatieondersteuning, en klantenservice.

2. Salesforce Health Cloud (het meest geschikt voor grote zorgnetwerken die een uniform weergave van de patiënt nodig hebben)

via Salesforce

Naarmate zorginstellingen groeien, neemt ook de complexiteit van het beheer van patiëntgegevens, verzekeringsgegevens en zorgcoördinatie toe. Versnipperde patiëntendossiers en niet-samenwerkende teams maken het moeilijker om consistente zorg te leveren en de privacy van patiënten te beschermen.

Salesforce Health Cloud biedt zorgverleners, zorgverzekeraars en volksgezondheidsteams een veilig, HIPAA-conform klantrelatiebeheersysteem dat patiëntgegevens, waaronder elektronische medische dossiers, samenbrengt.

Het automatiseert ook processen om de resultaten voor patiënten te verbeteren en voldoet tegelijkertijd aan strenge normen voor gegevensveiligheid.

De beste functies van Salesforce Health Cloud

Maak verbinding met klinische en niet-klinische gegevens in één HIPAA-conform CRM-platform.

Automatiseer patiëntenregistratie, verificatie van vergoedingen en het plannen van afspraken.

Gebruik Agentforce AI om ziektetrends te monitoren en werkstroom voor gezondheidsbewaking te automatiseren.

Stel flexibele zorgplannen op die rekening houden met sociale determinanten en de betrokkenheid van patiënten vergroten.

Eenvoudig te integreren met EHR- en EMR-systemen om patiëntgegevens up-to-date te houden en alleen toegankelijk te maken voor bevoegd personeel.

Limietten van Salesforce Health Cloud

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere providers of klinieken.

Vereist speciale training en ondersteuning om de volledige installatie en integratie te kunnen uitvoeren.

Voor het aangepaste aanpassen van geavanceerde functies zijn mogelijk technische beheerders nodig.

Prijzen van Salesforce Health Cloud

Health Cloud Onderneming : $ 350 per maand per gebruiker

Health Cloud Onbeperkt : $ 525/maand per gebruiker

Agentforce 1 for Service : $ 750/maand per gebruiker

Agentforce 1 voor verkoop: $ 750/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Salesforce Health Cloud

In deze G2-recensie werd een aantekening gemaakt:

Een uitgebreide verzameling tools en functies die de bedrijfsvoering van elke zorgorganisatie kunnen transformeren. Biedt gedetailleerde informatie over patiënten, zoals afspraakgeschiedenis, huidige aandoeningen, behandelende specialisten en recepten, allemaal op één locatie.

Een uitgebreide verzameling tools en functies die de bedrijfsvoering van elke zorgorganisatie kunnen transformeren. Biedt gedetailleerde informatie over patiënten, zoals afspraakgeschiedenis, huidige aandoeningen, behandelende specialisten en recepten, allemaal op één locatie.

3. LeadSquared (het beste voor het snel werven en betrekken van patiënten)

via LeadSquared

Veel klinieken verliezen nieuwe patiënten nog voordat ze binnenkomen.

Dat komt omdat er geen duidelijke manier is om leads te scoren of te prioriteren, wat uren aan personeelstijd kan verspillen en het vertrouwen kan ondermijnen.

LeadSquared lost dit op door zorgverleners een CRM-systeem voor de gezondheidszorg te bieden dat elke patiëntenvraag registreert, gevoelige patiëntgegevens veilig houdt en follow-ups automatiseert.

De beste functies van LeadSquared

Automatiseer patiëntfollow-ups, afsprakenplanning en herinneringen om handmatig werk te verminderen.

Beoordeel vragen van patiënten om medewerkers te helpen prioriteit te geven aan leads van waarde en de betrokkenheid van patiënten te verbeteren.

Centraliseer patiëntgegevens in één HIPAA-conform CRM-systeem met toegangscontrole voor alleen bevoegd personeel.

Gebruik marketingautomatisering om campagnes te voeren die nieuwe patiënten aantrekken en de veiligheid garanderen.

Eenvoudig te integreren met bestaande gezondheidszorgtools om de communicatie met patiënten te beheren en resultaten bij te houden.

Limieten van LeadSquared

Sommige gebruikers melden limieten met betrekking tot de betrouwbaarheid van het telefoonsysteem en de flexibiliteit van de rapportage.

Kan extra training vereisen voor teams die nog niet bekend zijn met CRM-automatisering.

Van provider wisselen kan lastig zijn vanwege uitdagingen op het gebied van gegevensmigratie.

Prijzen van LeadSquared

Sales Pro : $ 60 per maand per gebruiker

Sales Super: $ 100/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LeadSquared

G2 : 4,5/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over LeadSquared

Deze G2-recensie deelde:

LeadSquared Sales + Mobile CRM blinkt uit door zijn intuïtieve interface en naadloze integratie, waardoor teams onderweg moeiteloos leads kunnen beheren, activiteiten kunnen bijhouden en de productiviteit kunnen verhogen.

LeadSquared Sales + Mobile CRM blinkt uit door zijn intuïtieve interface en naadloze integratie, waardoor teams onderweg moeiteloos leads kunnen beheren, activiteiten kunnen bijhouden en de productiviteit kunnen verhogen.

4. Keap (het meest geschikt voor kleine klinieken die patiëntfollow-ups en betalingen automatiseren)

via Keap

Meer dan 40% van de patiënten maakt zich zorgen dat hun medische rekeningen fouten bevatten, en wanneer factureringsfouten zich opstapelen, verdwijnt het vertrouwen snel. Voor kleine klinieken en wellnesspraktijken kunnen verspreide facturen en herinneringen voor te late betalingen elke week uren tijd kosten en gevoelige patiëntgegevens in gevaar brengen.

Keap brengt al deze functies samen in één CRM-software voor de gezondheidszorg. Deze software garandeert de veiligheid van de betalingsgegevens van patiënten, automatiseert afspraakherinneringen en factuuropvolging, en maakt tijd gratis voor wat echt belangrijk is: patiëntenzorg.

De beste functies van Keap

Automatiseer herinneringen voor betalingen, afspraken en follow-ups zonder handmatig bijhouden.

Sla patiëntgegevens en factuurinformatie in één HIPAA-conform CRM-platform op in de veiligheid.

Maak eenvoudige intakeformulieren die rechtstreeks een verbinding vormen met de communicatiewerkstroom met patiënten.

Accepteer en houd betalingen online bij, waardoor factureringsfouten en papierwerk worden verminderd.

Integreer met populaire planning- en e-mailtools om de betrokkenheid van patiënten soepel te houden.

Limieten van Keap

Voornamelijk gericht op kleine praktijken, mogelijk niet geschikt voor grotere gezondheidszorgsystemen.

Sommige aangepaste automatiseringen vereisen extra installatie voor niet-technische teams.

De prijzen kunnen hoog lijken voor klinieken met een krap budget en basisbehoeften op het gebied van CRM.

Prijzen van Keap

Pro: $ 299/maand per maand

Beoordelingen en recensies van Keap

G2 : 4,2/5 (meer dan 1560 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Keap

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Mijn ervaring met Keap is overwegend positief. Het is een solide tool voor bedrijven die hun processen willen automatiseren en hun klantinteracties willen centraliseren.

Mijn ervaring met Keap is overwegend positief. Het is een solide tool voor bedrijven die hun processen willen automatiseren en hun klantinteracties willen centraliseren.

🧠 Wist u dat? Ongeveer 30% van de patiënten komt te laat op afspraken en het gemiddelde percentage no-shows in de gezondheidszorg schommelt nog steeds rond de 15%–20%.

5. HIPAA CRM (het beste voor budgetbewuste praktijken die behoefte hebben aan patiëntgegevensbeheer met veiligheid)

via HIPAA CRM

Veel kleinere klinieken en privé-praktijken willen graag de veiligheid van een HIPAA-conform CRM-systeem, maar aarzelen vanwege de complexe installatiekosten die gepaard gaan met verzekeringsoverdraagbaarheid en verantwoordingsplicht.

Voor teams die patiëntgegevens opslaan in spreadsheets of papieren dossiers is het risico op een datalek of HIPAA-overtreding te groot om te negeren.

HIPAA CRM van FreeCRM biedt een praktische, kosteloze optie voor het beheren van gevoelige patiëntgegevens, het plannen van afspraken en patiëntinteracties in de cloud, terwijl wordt voldaan aan de strenge normen voor gegevensveiligheid die zijn vastgesteld door de Health Insurance Portability and Accountability Act.

De beste functies van HIPAA CRM

Sla contactgegevens, medische geschiedenis en factuurgegevens van patiënten op in één plek met veiligheid en beheer ze.

Werkt op Amazon AWS-datacenters met ingebouwde redundantie en krachtige gegevensversleuteling.

Beheer de toegang zodat alleen bevoegd personeel gevoelige patiëntgegevens kan inzien.

Houd afspraken, patiëntencontacten en follow-ups bij om de resultaten voor patiënten te verbeteren.

Gebruik auditlogboeken en compliance-tools om zonder extra kosten aan de HIPAA-voorschriften te voldoen.

HIPAA CRM limiet

Limiet geavanceerde automatisering in vergelijking met betaalde CRM-oplossingen

Ondersteunen en aangepaste mogelijkheden zijn mogelijk beperkter dan bij ondernemingssystemen.

Mogelijk niet geschikt voor grotere provider met meerdere locaties.

Prijzen voor HIPAA CRM

Free

Pro : $ 2 per maand per gebruiker

Onderneming & HIPAA: $ 50/maand per gebruiker

HIPAA CRM-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

6. Zendesk (het beste voor samenwerking tussen afdelingen en veilige patiëntenbetrokkenheid)

via Zendesk

Wanneer patiënten hun medische geschiedenis aan meerdere afdelingen moeten herhalen, is dat een teken van gescheiden systemen die tijd verspillen en de zorg in gevaar brengen.

Zendesk wil deze hiaten dichten door te fungeren als een geïntegreerde CRM- en serviceoplossing die eerstelijnsmedewerkers, administratieve teams en medische zorgverleners met elkaar verbindt via een gedeelde patiëntweergave.

Met HIPAA-compatibele veiligheid en omnichannel-tools helpt Zendesk zorgteams om veilige, efficiënte en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden op elk contactpunt.

De beste functies van Zendesk

Zorg voor een uniform patiëntendossier dat toegankelijk is voor alle afdelingen en kanalen.

Automatiseer ticketing, follow-ups van afspraken en herinneringen om knelpunten te verminderen.

Maak veilige communicatie met patiënten mogelijk via e-mail, chat, telefoon en sociale media.

Bouw zelfbedieningsgebieden zoals patiëntenportalen en kennisbanken.

Krijg toegang tot aanpasbare dashboards en AI-gestuurde inzichten om trends in de zorg te signaleren.

Limieten van Zendesk

Geavanceerde AI-tools vereisen een duurder abonnement en brengen extra kosten met zich mee.

Er is enige technische configuratie nodig om werkstroom volledig aangepast te krijgen.

Geen permanent gratis abonnement; geavanceerde functies kunnen de kosten snel opdrijven.

Prijzen van Zendesk

Suite Team : $ 69/maand per gebruiker

Suite Professional : $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2 : 4,3/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Zendesk

Deze G2-recensie zei:

De integratie met onze CRM- en externe apps verloopt naadloos, waardoor we een gecentraliseerde weergave van klantinteracties krijgen. Dankzij de robuuste rapportage van Zendesk kunnen we ook sleutelstatistieken bijhouden en onze ondersteuningsactiviteiten voortdurend verbeteren.

De integratie met onze CRM- en externe apps verloopt naadloos, waardoor we een gecentraliseerde weergave van klantinteracties krijgen. Dankzij de robuuste rapportage van Zendesk kunnen we ook sleutelstatistieken bijhouden en onze ondersteuningsactiviteiten voortdurend verbeteren.

7. Caspio (het beste voor het bouwen van volledig aangepaste apps voor gezondheidszorgbeheer zonder code)

via Caspio

Veel zorgpraktijken hebben het moeilijk omdat hun bestaande softwarepakketten inflexibel zijn, vol zitten met functies die ze niet gebruiken of pijnlijk duur zijn om op te schalen.

Caspio maakt een einde aan die complexiteit door ziekenhuizen, klinieken en privé-praktijken een low-code platform te bieden waarmee ze precies kunnen bouwen wat ze nodig hebben, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.

Of u nu een patiëntenportaal, een intake-werkstroom of een volledig geïntegreerd ziekenhuisinformatiesysteem nodig hebt, met de drag-and-drop-builder van Caspio kunnen niet-technische teams snel HIPAA-conforme apps implementeren. Bovendien betaalt u alleen voor de opslagruimte, functies en prestaties die u daadwerkelijk gebruikt.

De beste functies van Caspio

Bouw aangepaste patiëntenportalen, dashboards, formulieren en tracking-apps zonder codering.

Integreer met andere gezondheidszorgtools op een veilige manier en automatiseer routinematige werkstroom.

Beheer gebruiker toegang, genereer gedetailleerde rapporten en voldoe direct aan HIPAA-vereisten.

Start projecten binnen enkele weken in plaats van maanden – schaalbaar en op elk moment aan te passen

Limieten van Caspio

De eerste installatie vereist mogelijk nog technische planning voor complexe integraties.

Voor sommige geavanceerde compliance-functies worden extra maandelijkse kosten in rekening gebracht.

Intensief gebruik of grote gegevensbestanden kunnen de kosten van het abonnement verhogen.

Prijzen van Caspio

Lite : $ 100/maand per gebruiker

Plus : $ 300/maand per gebruiker

Business : $ 600/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Caspio-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Caspio

Deze G2-recensie bevatte:

Twee cruciale factoren voor onze selectie voor Caspio waren (1) de mogelijkheid om HIPAA-niveau veiligheid te hebben en (2) het feit dat u niet per gebruiker betaalt. We draaien applicaties met veel verschillende gebruikers die met dezelfde databronnen werken.

Twee cruciale factoren voor onze selectie voor Caspio waren (1) de mogelijkheid om HIPAA-niveau veiligheid te hebben en (2) het feit dat je niet per gebruiker betaalt. We draaien applicaties met veel verschillende gebruikers die met dezelfde databronnen werken.

8. Pipedrive (het meest geschikt voor verkoopteams die intuïtief pijplijnbeheer willen)

via Pipedrive

Wanneer patiënten een provider of ander zorgbedrijf bellen, wacht 60% van hen niet langer dan een minuut in de wachtrij. Slechts 32% neemt de moeite om terug te bellen als ze niet worden doorverbonden.

Hetzelfde ongeduld bestaat in de verkoop: prospects verwachten snelle, goed getimede follow-ups en geen wrijving.

Pipedrive helpt verkoopteams om aan die verwachtingen te voldoen met een intuïtieve pijplijn, AI-gestuurde nudges en automatiseringen die deals op koers houden zonder vertegenwoordigers te overspoelen met beheerder-taken.

De beste functies van Pipedrive

Automatiseer lead nurturing en follow-ups met AI-gestuurde werkstroom.

Maak meerdere aangepaste verkooppijplijnen aan om ze af te stemmen op unieke processen.

Integreer met meer dan 500 apps en tools om uw tech stack te verenigen.

Genereer realtime verkoopinzichten, prognoses en aangepaste rapporten.

Gebruik add-ons voor het genereren van leads, het bijhouden van websitebezoekers en documentbeheer.

Limieten van Pipedrive

De automatisering is minder geavanceerd in vergelijking met CRM-systemen voor grote ondernemingen.

Sommige geavanceerde integraties zijn afhankelijk van connectoren van derden, zoals Zapier.

Voor het migreren van gegevens uit andere CRM-systemen zijn mogelijk extra installatie nodig.

Prijzen van Pipedrive

Lite : $ 19/maand per gebruiker

Groei : $ 34/maand per gebruiker

Premium : $ 64/maand per gebruiker

Ultimate: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2 : 4,3/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Pipedrive

In deze G2-recensie werd een aantekening gemaakt:

Voor iemand zonder veel ervaring met het instellen van CRM's was het een heel eenvoudig en snel proces. Er zijn zoveel integraties en automatiseringen die je kunt instellen, wat bij onze andere CRM een limiet was.

Voor iemand zonder veel ervaring met de instelling van CRM's was het een heel eenvoudig en snel proces. Er zijn zoveel integraties en automatiseringen die je kunt instellen, wat bij onze andere CRM een limiet was.

9. Insightly (het beste voor geïntegreerde CRM + marketing + projectmanagement)

via Insightly

Het beheren van verkoop, marketing en projecten op één plek kan overweldigend aanvoelen, vooral wanneer tools geen verbinding hebben of voortdurend workarounds vereisen.

Insightly pakt dit probleem aan met een moderne, flexibele CRM die pijplijnbeheer, marketingautomatisering, supporttickets en diepgaande integraties combineert in één uniform platform.

Dit betekent dat groeiende teams aangepaste werkstroom kunnen creëren, taken kunnen automatiseren en go-to-market-teams sneller op één lijn kunnen brengen, zonder dat ze middelen verspillen aan niet-gekoppelde systemen.

De beste functies van Insightly

Centraliseer contacten, pijplijnen en verkoopactiviteiten in één CRM

Automatiseer werkstroom, e-mailmarketing en lead nurturing met ingebouwde tools.

Beheer projecten samen met verkooppijplijnen met aangepaste objecten en lay-outs.

Maak verbinding met meer dan 500 apps via AppConnect voor een soepele gegevensstroom.

Gebruik mobiele apps om onderweg gegevens bij te werken en taken te beheren.

Beperkingen van Insightly

De leercurve voor de instelling van aangepaste automatisering kan steil zijn.

Voor sommige integraties zijn mogelijk aanvullende configuraties of tools van derden nodig.

Bepaalde geavanceerde functies zijn voorbehouden aan duurdere abonnementen.

Prijzen van Insightly

Plus : $ 29/maand per gebruiker

Professional : $ 49 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Insightly

G2 : 4,2/5 (meer dan 920 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Insightly

Deze G2-recensie deelde:

Insightly reageert zeer snel. De zoekfunctie is geweldig. Ik vind de interface eenvoudig te navigeren en wanneer het tijd is om te automatiseren, biedt Insightly krachtige automatisering-functies. De CRM is gebruiksvriendelijk genoeg om dagelijks te gebruiken.

Insightly reageert zeer snel. De zoekfunctie is geweldig. Ik vind de interface eenvoudig te navigeren en wanneer het tijd is om te automatiseren, biedt Insightly krachtige automatisering-functies. De CRM is gebruiksvriendelijk genoeg om dagelijks te gebruiken.

10. NexHealth (het beste voor het elimineren van handmatig patiëntenbeheerder-werk)

via NexHealth

Eén gemist formulier of een niet nagekomen afspraak kan uitgroeien tot uren verspild administratief werk voor drukke recepties – en patiënten gefrustreerd achterlaten nog voordat ze de deur stap.

NexHealth lost dit op door de repetitieve taken die praktijken vertragen te automatiseren. Het werkt naadloos samen met uw bestaande patiëntenbeheersoftware om patiëntenafspraken, formulieren, betalingen en herinneringen rechtstreeks en in realtime te synchroniseren met uw medisch dossiersysteem.

De beste functies van NexHealth

Automatiseer het online boeken van afspraken en het plannen van herhalingsafspraken.

Digitaliseer het patiëntenbeheer met intakeformulieren die direct worden ge synchroniseerd.

Verstuur geautomatiseerde herinneringen en marketingcampagnes

Verwerk betalingen sneller en verminder handmatige factureringstaken

Controleer automatisch of iemand verzekerd is voor een bezoek

Limieten van NexHealth

Aangepaste aanpassing aan unieke praktijkwerkstroom kan een limiet aanvoelen.

Geavanceerde rapportageopties zouden voor sommige klinieken uitgebreider kunnen zijn.

De prijzen kunnen hoger zijn voor kleine solopraktijken.

Prijzen van NexHealth

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NexHealth

G2 : 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over NexHealth

Deze G2-gebruiker maakte aantekening:

Wat ik het leukste vind aan NexHealth is hoe het de hele patiëntervaring stroomlijnt. Van eenvoudige planning en geautomatiseerde herinneringen tot naadloze EHR-integratie, het vermindert administratief werk en verbetert de communicatie.

Wat ik het leukste vind aan NexHealth is hoe het de hele patiëntervaring stroomlijnt. Van eenvoudige planning en geautomatiseerde herinneringen tot naadloze EHR-integratie, het vermindert administratief werk en verbetert de communicatie.

11. Creatio (het meest geschikt voor ondernemingen die niet maanden kunnen wachten op CRM-aangepast)

via Creatio

Voor bedrijven waar zelfs kleine wijzigingen in de werkstroom maanden kunnen duren vanwege IT-knelpunten, zorgt Creatio voor een revolutie met zijn AI-native, no-code CRM en procesautomatisering.

In plaats van te worstelen met hardcoded limieten, kunnen zorgteams snel verkoop-, marketing- en serviceprocessen opzetten, aanpassen en opschalen, terwijl ze de operationele efficiëntie verbeteren zonder diepgaande technische hulp.

Het platform onderscheidt zich door de combinatie van AI-gestuurde begeleiding, zoals prompts voor de beste volgende actie, met een echt flexibele no-code-ontwerper, zodat operationele teams zich snel kunnen aanpassen en tegelijkertijd op één lijn blijven.

De beste functies van Creatio

Automatiseer complexe verkoop-, marketing- en servicewerkstroom zonder code.

Gebruik AI om acties aan te bevelen, verkopen te voorspellen en handmatige gegevensinvoer te verminderen.

Eenvoudig te integreren met tools van derden, zoals QuickBooks en Zoho.

Ontwerp aangepaste dashboards en processsjablonen voor verschillende teams.

Schaal werkstroom over afdelingen heen met behoud van één weergave.

Limieten van Creatio

Aanvankelijke leercurve voor geavanceerd aangepast

Sommige UI-elementen kunnen verouderd aanvoelen.

Geavanceerde brandingopties kosten extra in goedkopere abonnementen.

Prijzen van Creatio

Groei : $ 25 per maand per gebruiker

Enterprise : $ 55/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 85/maand per gebruiker

Creatio-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Creatio

Deze G2-recensie bevatte de functie:

Creatio heeft veel waardevolle en interessante functies, waaronder de flexibiliteit om snel en eenvoudig processen te creëren zonder te hoeven programmeren, wat de acceptatie van technologie in alle delen van de organisatie versnelt.

Creatio heeft veel waardevolle en interessante functies, waaronder de flexibiliteit om snel en eenvoudig processen te creëren zonder te hoeven programmeren, wat de acceptatie van technologie in alle delen van de organisatie versnelt.

12. Zoho CRM (het beste voor kosteneffectieve samenwerking tussen meerdere teams)

via Zoho CRM

Door krappe budgetten en verspreide teams kan samenwerking onmogelijk lijken, vooral wanneer elke afdeling zijn eigen tools wil.

Zoho CRM pakt dit aan door groeiende bedrijven een betaalbaar, compatibel alles-in-één-systeem te bieden waarin meerdere teams – verkoop, marketing, ondersteuning en patiëntencommunicatietools – kunnen samenwerken in speciale ruimtes.

Dankzij de combinatie van contextuele AI en een intuïtieve interface blijven teams in verbinding zonder extra budget te besteden aan onsamenhangende software of dure aangepaste oplossingen.

De beste functies van Zoho CRM

Maak verbinding tussen multifunctionele teams met doelgerichte Teamspaces

Automatiseer taken en personaliseer uw communicatie met Zia, de AI-assistent van Zoho.

Pas aangepaste verkoopwerkstroom, cadansen en prognoses aan met tools zonder code.

Eenvoudig te integreren met meer dan 1000 apps via Zoho Marketplace.

Migreer snel vanuit andere CRM-systemen of spreadsheets met begeleide onboarding.

Limieten van Zoho CRM

Geavanceerde aangepaste aanpassingen kunnen lastig zijn zonder technische ondersteuning.

Sommige gebruikers melden trage prestaties bij grote datasets.

De uitgebreide functie kan kleinere teams in het begin overweldigen.

Prijzen van Zoho CRM

Standaard : $ 20 per maand per gebruiker

Professional : $ 35 per maand per gebruiker

onderneming : $ 50 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 65/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (meer dan 2790 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 6960 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Zoho CRM

Deze G2-gebruiker maakte aantekening:

Zoho CRM biedt een robuuste, aanpasbare interface die naadloos integreert met ons digitale marketingecosysteem. Dankzij de automatisering, leadscoring en multichannelcommunicatietools kunnen we op grote schaal gepersonaliseerde ervaringen bieden.

Zoho CRM biedt een robuuste, aanpasbare interface die naadloos integreert met ons digitale marketingecosysteem. Dankzij de automatisering, leadscoring en multichannelcommunicatietools kunnen we op grote schaal gepersonaliseerde ervaringen bieden.

13. PatientPop (het beste voor praktijkgroei en online zichtbaarheid)

via PatientPop

Voor veel onafhankelijke zorgpraktijken kunnen een inconsistente patiëntenwerkstroom en een zwakke online aanwezigheid groei onmogelijk maken.

PatientPop, nu onderdeel van Tebra, lost dit probleem op door een alles-in-één platform te bieden dat de online zichtbaarheid van uw bedrijf vergroot, nieuwe patiënten aantrekt en ervoor zorgt dat uw kalender vol blijft.

De tools helpen praktijken om bovenaan de zoekresultaten te verschijnen, uitstekende beoordelingen te verzamelen en eenvoudig en overal afspraken te plannen, zodat patiënten 24/7 kunnen boeken terwijl uw receptie stressvrij blijft.

De beste functies van PatientPop

Automatiseer online boekingen en afspraak herinneringen om uw agenda moeiteloos te vullen.

Verbeter uw zoekresultaten en reputatie met ingebouwde SEO en beoordelingsbeheer.

Moderniseer de patiëntervaring met universele planning en mobielvriendelijke formulieren.

Maak tijd gratis voor uw personeel door routinetaken zoals intake, verzekeringscontroles en follow-ups te digitaliseren.

Limieten van PatientPop

De mogelijkheden voor rapportage kunnen een limiet hebben voor geavanceerde analysebehoeften.

Sommige gebruikers maken aantekening van incidentele verversingsproblemen bij het genereren van rapporten.

Bepaalde add-ons voor automatisering kunnen extra kosten met zich meebrengen voor praktijken met grote volumes.

Prijzen van PatientPop

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PatientPop

G2 : 4,1/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over PatientPop

Deze G2-beoordeling is gemarkeerd:

De toegang tot de grafieken van clients via telefoon of desktop is uitstekend. De mogelijkheid om snel en eenvoudig standaard quick, easy drop-in aantekeningen in te stellen, is een geweldige functie.

De toegang tot de dossiers van clients via telefoon of desktop is uitstekend. De mogelijkheid om snel en eenvoudig standaard quick, easy drop-in aantekeningen in te stellen, is een geweldige functie.

ClickUp, Check Up, met HIPAA Wrapped

Het bewaren van patiëntgegevens vormt de basis voor het vertrouwen tussen provider en de mensen voor wie zij zorgen.

Hoewel veel CRM-systemen beloven patiëntgegevens te beheren, beschermen ze deze niet allemaal op de manier die de regelgeving voor de gezondheidszorg vereist. Sommige systemen zijn uitstekend geschikt voor verkoopteams, maar laten te veel hiaten achter op het gebied van versleuteling, toegangscontrole en de audit trails die nodig zijn om vragen te beantwoorden als: "Wie heeft dit bestand bekeken en wanneer?"

ClickUp brengt daar verandering in. 🌟

Het is een flexibele werkruimte waar u gevoelige patiëntgegevens veilig kunt bewaren, afspraakherinneringen en follow-ups kunt automatiseren en ervoor kunt zorgen dat alleen de juiste mensen de juiste informatie zien. Als u serieus bent over het beschermen van patiëntgegevens en uw team gemoedsrust wilt bieden, meld u dan nu aan bij ClickUp!