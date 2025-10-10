Top 8 AI-agenten voor ontwerpers om creatieve processen te automatiseren

Nu zowel bedrijven als consumenten in alle sectoren steeds meer visuele content eisen, is de vraag naar getalenteerde ontwerpers nog nooit zo groot geweest.

Bijna 40% van de bedrijven in de ontwerpbranche heeft echter moeite om consistent visueel aantrekkelijke ontwerpen te produceren.

En met zoveel taken op het bordje van een ontwerper is het logisch om kunstmatige intelligentie in te zetten om een aantal zaken te automatiseren en zo nieuwe mogelijkheden te creëren.

Gelukkig hebben ontwerpers aanzienlijke voortgang geboekt met AI-agenten. Deze kunnen nu een aantal van de meer repetitieve taken overnemen, waardoor teams sneller kunnen werken zonder het menselijke aspect van ontwerpers te verliezen.

Top 8 AI-agenten voor ontwerpers in één oogopslag

Hieronder vindt u een vergelijkingstabel die u een snel overzicht geeft van de functies en prijzen van enkele van de beste AI-agenten voor ontwerpers:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Creatieve taakplanning en automatisering AI-agenten in taken/documenten/chatten, ClickUp Brain, whiteboards, Figma-integratie en realtime updates Gratis; betaalde abonnementen beschikbaar Canva AI Snelle, visueel georiënteerde AI-beeldgeneratie Magic Media, tekst naar afbeelding, tekst naar grafiek, stijlvoorinstellingen, Runway-integratie Gratis, betaald vanaf: $ 15/maand per gebruiker Khroma Gepersonaliseerde AI-kleurpaletgeneratie Train op kleurvoorkeuren, browsergebaseerde paletgenerator, toegankelijkheidsscores Free Galileo AI UI-layout genereren op basis van tekstprompts Prompt-gebaseerd UI-ontwerp, visuele branding, Gemini-aangedreven sjablonen Aangepaste prijzen Uizard Snelle wireframes en mockups met AI-prompts Teks-/schermafbeeldingseinvoer, automatische generatie van gebruikersinterfaces, responsieve thema's, realtime samenwerking Free, betaald vanaf $ 19/maand per gebruiker Runway AI-aangedreven videoverhalen en effecten Tekst-naar-video, bewegende penselen, voice-overs, AI-effecten in één platform Free, betaald vanaf $ 15/maand per gebruiker Adobe Firefly Creatieve teams in het Adobe-ecosysteem Tekst-/beeldprompts, moodboards, vertalingen, Scene to Image Free, betaald vanaf $ 9,99/maand per gebruiker Figma AI Realtime ontwerpsamenwerking met ingebouwde AI Automatische layout, bewerkbare gebruikersinterfaces, achtergrondverwijdering, zoeken naar visuele assets Free, betaald vanaf $ 20/maand per gebruiker

Wat zijn AI-agenten voor ontwerpers?

Stel je voor: je werkt aan een nieuw app-scherm. Terwijl je de kleur aanpast, stelt een AI-assistent drie alternatieven voor op basis van de huidige markttrends. Het verfijnt de gebruikswerkstroom, signaleert inconsistenties in je layout en haalt zelfs vectorafbeeldingen op die passen bij je merkstijl.

Dat is de belofte van AI-agenttools voor ontwerpers. Deze gespecialiseerde agents, vaak aangedreven door machine learning, kunnen taken uitvoeren, zich aanpassen aan gebruiker invoer en het hele ontwerpproces ondersteunen met contextbewustzijn, zodat ontwerpteams slimmer kunnen werken.

Hier volgt een overzicht van enkele functies:

✅ Automatiseert repetitieve taken zoals het aanpassen van de grootte van assets, het taggen van bestanden of het hernoemen van lagen

✅ Genereert meerdere ontwerpideeën, onderzoekt variaties en brengt innovatieve oplossingen naar voren waar u misschien nog niet aan had gedacht

✅ Maakt realtime samenwerking mogelijk, waardoor ontwerpteams eenvoudiger werk kunnen delen en feedback kunnen verzamelen

✅ Analyseert gebruikergegevens en heeft toegang tot databases om beter geïnformeerde beslissingen te nemen tijdens het creatieve proces

✅ Integreert met ontwerptools zoals Figma om de operationele efficiëntie over de hele linie te verhogen

Waar moet u op letten bij AI-agenten voor ontwerpers?

De juiste AI-agenten voor ontwerpers moeten verder gaan dan basisfuncties zoals AI-werkstroomautomatisering en moeten de bedrijfsefficiëntie kunnen verbeteren door aan een aantal sleutelvoorwaarden te voldoen:

gebruiksvriendelijke interface die intuïtief aanvoelt, of het nu gaat om een chatgebaseerde Bied eendie intuïtief aanvoelt, of het nu gaat om een chatgebaseerde AI-tool voor beginners , spraakgestuurd of geïntegreerd in uw huidige ontwerptools

Pas je aan verschillende ontwerpomgevingen aan, van UI/UX-projecten tot vectorafbeeldingen of zelfs marketingmateriaal

demonstreer echte redeneringen* en besluitvorming door input van de gebruiker te analyseren, databronnen te raadplegen en volgende stappen aan te bevelen

Schaalbaar naar uw behoeften, of u nu een solo-ontwerper bent of deel uitmaakt van een groot ontwerpteam dat op verschillende platforms werkt

Houd ethische overwegingen in het oog. Zoek naar agents die privacy respecteren en inclusieve ontwerpopties bieden

👀 Leuk weetje: in een demo van xAI en OpenAI planden autonome agents kalender-gebeurtenissen door met elkaar te 'praten', zonder tussenkomst van mensen. Welkom bij coördinatie zonder inbox gratis.

De beste AI-agenten voor ontwerpers

Hier is een lijst met AI-agenten voor ontwerpers die uw aandacht verdienen. Elk daarvan richt zich op bruikbaarheid in de praktijk en levert tegelijkertijd prestaties, snelheid en aanpassingsvermogen.

1. ClickUp (het beste voor creatieve taakplanning en automatisering)

Bied ontwerpteams de structuur die ze nodig hebben zonder de menselijke creativiteit te verstoren met de AI-agenten van ClickUp

Ontwerpteams hebben tegenwoordig minder versnipperde tools en meer systemen met verbinding nodig. ClickUp maakt dit mogelijk door interne consolidatie te combineren met integraties.

Dit is wat ClickUp anders doet: het laat ontwerpers hun werk synchroniseren tussen apps zonder van tabblad te wisselen. Hierdoor kunnen AI-agenten putten uit al uw databronnen, waardoor u een concurrentievoordeel krijgt door werkstroom te versnellen.

maak content, vat discussies samen, genereer afbeeldingen en meer met ClickUp Brain*

ClickUp Brain kan u helpen bij het brainstormen en creëren van content, het genereren van mock-ups en het blootleggen van de cruciale werkcontext die u nodig hebt

ClickUp Brain fungeert als een AI-agent/assistent die speciaal is ontwikkeld om de werkstroom van ontwerpers een boost te geven door creatief werk binnen het ClickUp-platform te automatiseren, te genereren en te organiseren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van Brain's AI-beeldgeneratie om direct concept art, mockups of visuele referenties te creëren op basis van eenvoudige tekstprompts met behulp van meerdere AI-modellen, zoals Gemini en Claude. Dit is handig voor snelle prototyping, moodboards of clientpresentaties.

Deze door AI gegenereerde afbeeldingen kunnen rechtstreeks aan taken of documenten als bijlage worden toegevoegd, waardoor het eenvoudig is om visuele middelen te herhalen, te delen en in lopende projecten op te nemen zonder van tool te hoeven wisselen.

ClickUp Brain gaat verder dan het aanmaken van afbeeldingen door routinematige ontwerpactiviteiten te automatiseren en de samenwerking te verbeteren. Het kan complexe ontwerpopdrachten opsplitsen in uitvoerbare subtaaken, feedback van clients samenvatten en duidelijke projectupdates uit uw werkruimte halen. Bovendien kunnen ontwerpers Brain gebruiken om geschreven content te verfijnen, communicatie voor internationale teams te vertalen en herinneringen of statuswijzigingen te triggeren op basis van workflowregels.

Zet agents in om uw dagelijkse werkzaamheden af te handelen

De AI-agents van ClickUp zijn rechtstreeks geïntegreerd in ClickUp-taak, ClickUp-documenten en ClickUp Chat, waar ontwerpers al het grootste deel van hun tijd doorbrengen met communiceren met hun teams en het voltooien van hun taken.

Gebruik ClickUp AI-agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer klaar te krijgen

Deze agents, die parallel werken met ClickUp automatisering, kunnen taken uitvoeren zoals het bijwerken van statussen, het toewijzen van eigenaren, het samenvatten van discussies en zelfs het automatisch genereren van subtaaken.

Het is een flexibele manier om taken te automatiseren en AI te integreren in uw dagelijkse ontwerpwerkstroom. U kunt ook gecertificeerde AI-agenten toevoegen in ClickUp die speciaal zijn ontwikkeld om content te controleren op merktrouw of kwaliteit.

Brainstorm live met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards

Overbrug de kloof tussen het creatieve proces en de uitvoering met ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunnen ontwerpteams brainstormen, innovatieve ideeën schetsen en gebruikersstromen in kaart brengen met een twist: elke sticky note of elk diagram kan direct worden omgezet in een taak. Zo wordt creatief denken omgezet in actie en blijft het momentum in alle projecten behouden.

Krachtige integraties en zoekfuncties om gegevens in verbinding te brengen

Door ontwerptools zoals Figma of Adobe XD te koppelen aan ClickUp, kunnen taken en ontwerpupdates in realtime worden gesynchroniseerd via ClickUp's Enterprise Search + ClickUp-integraties.

Creatieve leiders kunnen subtaken toewijzen op basis van bestandsupdates, terwijl marketeers de gereedheid van assets binnen dezelfde werkruimte bijhouden. Het is een echte brug tussen creatieve werkstroom en gestructureerd ontwerp-projectmanagement.

ClickUp Enterprise Search helpt u alle werkcontext op één plek te verzamelen

Ten slotte betekent ClickUp voor ontwerpteams dat u gaandeweg kunt organiseren. Het biedt een samenwerkingsplatform dat het hele ontwerpproces stroomlijnt, van idee tot definitieve goedkeuring, door taken, feedback en middelen op één plek te centraliseren. Ontwerpers kunnen functies zoals Redactie gebruiken om rechtstreeks op afbeeldingen, video's en pdf's opmerkingen toe te voegen, toe te wijzen en op te lossen, waardoor het gemakkelijk is om feedback te verzamelen en creatief werk te herhalen zonder ClickUp te verlaten.

De beste functies van ClickUp

Integreer Figma, Adobe XD en andere tools in één centrale software voor ontwerpsamenwerking

gebruik AI om taken * zoals statusupdates, subtaken en samenvattingen van opmerkingen te automatiseren met ClickUp Brain

Stel creatieve briefings, e-mails en samenvattingen op met behulp van ingebouwde AI-aangedreven schrijftools

Zet schetsen op het whiteboard direct om in taken en koppel zo ideeën aan uitvoering

Genereer automatisch taken op basis van door AI gegenereerde ontwerpen en voer deze in live grafische ontwerpwerkstroom in

Geïntegreerd chatten om ideeën te bespreken en samen te werken tijdens gesprekken binnen het platform

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen, voer diepgaande zoekopdrachten uit op het web en nog veel meer via ClickUp Brain

Limieten van ClickUp

De leercurve kan steil zijn voor teams die nog niet bekend zijn met alles-in-één-systemen

Voor sommige geavanceerde AI-functies is een betaalde add-on vereist

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-gebruiker deelt:

Ik gebruik ClickUp dagelijks. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. Het instellen van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel.

Ik gebruik ClickUp dagelijks. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. Het instellen van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel.

💟 Bonus: Brain MAX is uw alles-in-één AI-agent en desktopbegeleider, speciaal ontworpen om ontwerpwerkstroom een boost te geven. Dankzij de diepgaande integratie met uw ontwerpbestanden, projectmanagementtools, e-mails en kalenders heeft Brain MAX altijd het volledige overzicht van uw creatieve projecten. Gebruik gewoon spraakopdrachten om ideeën te bedenken, beeldconcepten te genereren, feedback te organiseren of repetitieve ontwerptaken te automatiseren. Brain MAX begrijpt uw instructies onmiddellijk en voert ze uit. U hebt toegang tot meerdere toonaangevende AI-modellen (zoals GPT, Claude en Gemini) voor alles van creatieve brainstormsessies en het genereren van content tot het oplossen van technische problemen en het aanmaken van beelden, allemaal vanaf één platform. Haal direct assets op, beheer projecttijdlijnen, wijs taken toe en houd revisies bij, waarbij elke actie rekening houdt met uw werkruimte-toestemming en privacy.

2. Canva AI (het beste voor snelle, visuele AI-beeldgeneratie)

via Canva AI

Als je vastzit aan het ophalen van assets uit stockbibliotheken of het zoeken naar de juiste illustratiestijl op verschillende platforms, ben je niet de enige.

Voor ontwerpers die snel aangepaste beelden nodig hebben, maar geen uren in Photoshop willen doorbrengen, biedt de AI van Canva een snelle oplossing. Je kunt het vragen om voor jou te ontwerpen op basis van prompts, afbeeldingen te maken, code te schrijven of zelfs een video voor je te maken. Het heeft zelfs een spraak-naar-tekstfunctie om je te helpen je prompts in detail te beschrijven.

Met tools zoals Magic Media en Text to Image kunt u met Canva afbeeldingen, pictogrammen of complete scènes genereren op basis van uw exacte opdracht en visuele stijl. Geen plug-ins, geen wisselen van apps – typ gewoon wat u nodig hebt en plaats het direct in uw layout.

De beste functies van Canva AI

Genereer direct AI-afbeeldingen met behulp van Magic Media's Tekst-naar-Afbeelding met aanpasbare stijlen

Gebruik Text to Graphic om pictogrammen, stickers en illustraties te maken die zijn afgestemd op uw merk

Maak korte AI-aangedreven video's met behulp van Runway's Gen-2-modelintegratie

Experimenteer met stijlvoorinstellingen zoals Watercolor, Neon en Retrowave om aan te sluiten bij uw visuele richting

Limieten van Canva AI

Geen vervolgvragen; vereist nieuwe invoer voor wijzigingen

Afbeeldingen worden standaard in een vierkante vorm weergegeven, tenzij dit handmatig wordt aangepast

Met het gratis abonnement hebt u een limiet van 50 AI-afbeeldingen en 5 video's, die snel opraken

Prijzen van Canva AI

Free

Pro : $ 15/maand per gebruiker

Teams : $ 10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Canva AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Canva AI

Deze G2-gebruiker benadrukt:

De AI-functies werken als magie. Muziek toevoegen, AI-gebaseerde content genereren, eigen muziek maken met geïntegreerde AI-tools en nog veel meer: deze onmisbare tool is een wonderbaarlijke machine.

De AI-functies werken als magie. Muziek toevoegen, AI-gebaseerde content genereren, eigen muziek maken met geïntegreerde AI-tools en nog veel meer: deze onmisbare tool is een wonderbaarlijke machine.

3. Khroma (het beste voor het genereren van gepersonaliseerde AI-kleurpaletten)

via Khroma

Wanneer je voor een merk ontwerpt, overweldigen de meeste gereedschappen voor kleur je met keuzes of beperken ze je tot de smaak van iemand anders.

Khroma brengt daar verandering in door zijn AI te trainen op basis van uw voorkeuren, te leren wat u mooi vindt (en niet mooi vindt) en paletten te genereren die echt bij uw visuele stijl passen.

In plaats van willekeurige stalen te gebruiken, leert het AI-agentontwerp van Khroma van duizenden door ontwerpers gemaakte paletten en combineert die kennis met uw kleur, waardoor een interne kennisbank wordt gevormd. Het uiteindelijke doel: u helpen snel te werken terwijl u specifieke taken uitvoert en uw menselijke creativiteit centraal blijft stellen.

De beste functies van Khroma

Train een gepersonaliseerd algoritme op basis van de door u gekozen kleuren om ongewenste tinten te blokkeren

Genereer oneindig veel steekproeven van kleuren, kleurverlopen en typografie rechtstreeks in uw browser

Filter en zoek paletten op tint, kleurtoon, waarde, hexadecimale code of RGB-waarden

Sla favorieten op met volledige kleur-metadata, inclusief toegankelijkheidsscores (WCAG)

Weergave van paletten in verschillende ontwerpcontexten, zoals tekst, afbeeldingsoverlays en mockups

Limieten van Khroma

Geen offline toegang; alleen via browser

Limiet mogelijkheid om gegenereerde paletten handmatig aan te passen

Geen integratie met ontwerptools zoals Figma of Adobe

Prijzen van Khroma

Free

Khroma-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Heb je moeite om meerdere ontwerpprojecten te beheren zonder je creativiteit te verliezen? Creatief projectmanagement: een gids voor projectmanagers laat je zien hoe je je werkstroom kunt organiseren zonder het innovatieve momentum van je team te vertragen.

Als u genoeg hebt van het handmatig uitvoeren van repetitieve taken, vindt u hier een korte handleiding over hoe ClickUp AI gebruikt om automatisering van werk te realiseren:

4. Galileo AI (het meest geschikt voor het genereren van UI-layouts op basis van tekstprompts)

via Galileo AI

Mockups hoeven geen dagen te duren. Stel dat u een dashboard voor een crypto-app of een boekingssysteem voor muzikanten ontwerpt. Elk daarvan heeft andere werkstroom, kleur en layout. Maar elke keer weer moet u het UI-skelet helemaal opnieuw opbouwen.

Galileo AI brengt daar verandering in. U hoeft slechts één opdracht in te voeren – "een pagina voor een winkel in wandeluitrusting met een blauw thema, filterbalk en productkaarten" – en er worden direct bruikbare interfaceontwerpen gegenereerd.

Sinds Galileo (nu Stitch) bij Google is gekomen, heeft het bedrijf de modellen van Gemini geïntegreerd om nog rijkere, door AI gegenereerde ontwerpen te produceren, waardoor ontwerpteams snel consistente, responsieve gebruikersinterfaces kunnen bouwen voor elke branche of elk platform.

De beste functies van Galileo AI

Genereer gebruiksvriendelijke interfaces door simpelweg te beschrijven wat u wilt

Pas consistente visuele branding toe met adaptieve kleurthema's voor alle componenten

Krijg toegang tot een gevarieerde bibliotheek met sjablonen voor sectoren zoals detailhandel, SaaS of wellness

Aangepaste UI-elementen zoals zoekbalken, filters en productkaarten

Bekijk een voorbeeld en herhaal interfaces met realtime feedback en aanpassingen

Limieten van Galileo AI

Vereist tijd om onder de knie te krijgen vanwege de uitgebreide functie-set

Basissjablonen zijn niet volledig flexibel voor radicale ontwerpveranderingen

Zwaar gebruik van bronnen kan de prestaties op minder krachtige apparaten vertragen

Prijzen van Galileo AI

Aangepaste prijzen

Galileo AI-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Galileo AI

Een gebruiker schrijft in een recensie :

Ik ben tot nu toe erg tevreden over Galileo AI. De snelheid waarmee het nette mockups genereert, is waanzinnig. Het is niet perfect, maar het biedt een geweldig startpunt dat uren werk bespaart. Ik kijk uit naar meer updates.

Ik ben tot nu toe erg tevreden over Galileo AI. De snelheid waarmee het nette mockups genereert, is waanzinnig. Het is niet perfect, maar het biedt een geweldig startpunt dat uren werk bespaart. Ik kijk uit naar meer updates.

5. Uizard (het beste voor snelle wireframes en mockups met AI-prompts)

via Uizard

Heb je ooit meegemaakt dat vijf belanghebbenden aan het einde van de dag om een mockup vroegen?

Dat is het scenario waarvoor Uizard is ontwikkeld. In plaats van vakjes in Figma te verslepen of voor de derde keer hetzelfde wireframe te tekenen, beschrijft u gewoon in platte tekst wat u nodig hebt.

In plaats van elk element handmatig te construeren, beschrijven gebruikers eenvoudigweg hun behoeften in eenvoudige, natuurlijke tekst, bijvoorbeeld: "Een webdashboard voor een e-commercesite met de best verkochte producten, een omzetgrafiek en een tabel met recente bestellingen. "

De eigen engine van Uizard verwerkt deze prompt en genereert onmiddellijk een voltooi, bewerkbaar UI-prototype. Deze output is meer dan alleen een statische afbeelding; het omvat logische lay-outs die voldoen aan vastgestelde ontwerppatronen, vooraf toegepaste samenhangende thema's (kleuren en lettertypes) en volledig gestructureerde, modulaire componenten die direct kunnen worden aangepast.

De beste functies van Uizard

Genereer bewerkbare UI-mockups op basis van platte tekst, screenshots of handgetekende schetsen

Creëer direct responsieve ontwerpthema's die zijn afgestemd op uw merk

Gebruik AI om teksten voor te stellen, afbeeldingen te creëren en de aandacht van gebruikers in kaart te brengen

Schakel tussen wireframe- en mockup-weergaven om de ontwerpkwaliteit te matchen

Werk in realtime samen met teams en deel direct openbare links

Limieten van Uizard

Autodesigner vereist een betaald abonnement, met slechts een limiet AI-toegang op het gratis niveau

Sommige gegenereerde layouts voelen te simplistisch of generiek aan

Ontbreekt diepgaande controle over het ontwerpsysteem en toegankelijkheidstools

Prijzen van Uizard

Free

Pro : $ 19/maand

Business : $ 39/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Uizard

G2 : 4,5/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Uizard

Deze Capterra-gebruiker maakt aantekening:

Dankzij Uizard hoef ik mijn idee nu niet alleen in mijn hoofd voor te stellen, maar kan ik het ook snel schetsen. Dat maakt het ontwerpproces veel sneller.

Dankzij Uizard hoef ik mijn idee nu niet alleen in mijn hoofd voor te stellen, maar kan ik het ook snel schetsen. Dat maakt het ontwerpproces veel sneller.

💡 Pro-tip: Weet u niet zeker waar AI in uw bedrijf past? AI-gebruiksscenario's en -toepassingen voor onderneming-teams geeft een gedetailleerd overzicht van hoe teams AI gebruiken om kosten te besparen, werkstroom te versnellen en branchespecifieke uitdagingen op te lossen, zodat u hetzelfde kunt doen.

6. Runway (het beste voor AI-aangedreven videoverhalen en speciale effecten)

via Runway

Van ontwerpers wordt tegenwoordig verwacht dat ze alles doen, van het bedenken van visuals en de bewerking van video's tot het opschonen van audio en soms zelfs het schrijven van scripts voor bewegingen.

Maar het wisselen van tools voor elke taak onderbreekt de werkstroom en kost tijd. Wanneer je creativiteit op gang komt, is het laatste wat je wilt urenlang heen en weer schakelen tussen software om een clip van 10 seconden te animeren of een achtergrond te verwijderen.

Dat is waarom Runway zich onderscheidt. Deze software voor taak-automatisering brengt AI-aangedreven video-aanmaken, bewerking, audiogeneratie en visuele effecten samen in één enkele, uniforme ruimte. U kunt ideeën in tekst schetsen en ze onmiddellijk als dynamische video weergegeven zien.

Moet u een frame aanpassen? Elementen verwisselen? Een voice-over toevoegen? Runway regelt dat allemaal op één plek.

De beste functies van Runway

Genereer filmische video's op basis van tekstprompts, afbeeldingen of video-input

Voeg lipsynchronisatie-voice-overs en aangepaste audio toe met tekst-naar-spraak

Zet stilstaande beelden om in geanimeerde clips met behulp van bewegingspenselen

Bewerk, vervang en combineer beelden met behulp van AI-gestuurde tools

Maak 3D-texturen en assets voor games of animaties

Limiet van de catwalk

Geen offline toegang; vereist stabiele internetverbinding

De kwaliteit van de beeldgeneratie blijft achter bij die van de belangrijkste concurrenten

Voor uitgebreide of hoge resolutie video-projecten zijn mogelijk duurdere abonnementen nodig

Runway-prijzen

Free

Standaard : $ 15/maand per gebruiker

Pro : $ 35/maand per gebruiker

Onbeperkt : $ 95/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Runway-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Runway

Deze G2-gebruiker deelt:

RunwayML is een van de beste AI-tools die er zijn, het is heel eenvoudig. Ik ben vooral te spreken over de tool voor het omzetten van afbeeldingen/tekst naar video, die werkt als een toverstaf. Het is heel eenvoudig te implementeren in mijn video-bewerkingswerkstroom

RunwayML is een van de beste AI-tools die er zijn, het is heel eenvoudig. Ik ben vooral te spreken over de tool voor het omzetten van afbeeldingen/tekst naar video, die werkt als een toverstaf. Het is heel eenvoudig te implementeren in mijn video-bewerking-werkstroom

👀 Leuk weetje: Onderzoekers bij DeepMind hebben AI-agenten ontwikkeld die games zoals StarCraft II spelen en exploits in de game ontdekken die menselijke spelers nooit hebben gevonden.

7. Adobe Firefly (het meest geschikt voor creatieve teams in het Adobe-ecosysteem)

via Adobe Firefly

Als u al werkt met tools zoals Photoshop, Illustrator of Express, past Adobe Firefly naadloos in uw werkstroom. Het helpt u bij het maken van mock-ups, storyboards voor campagnes of het lokaliseren van content, rechtstreeks in de apps die u dagelijks gebruikt.

Moet u een paar afbeeldingen genereren voor een pitchdeck of een video vertalen met behoud van de toon? Firefly regelt dat met een overzichtelijke interface en betrouwbare resultaten.

Bovendien is het gebouwd met het oog op productie, met behulp van AI-systemen die meerdere formaten ondersteunen en tegelijkertijd de beeldbestanden commercieel veilig houden.

De beste functies van Adobe Firefly

Genereer hoogwaardige afbeeldingen, vectoren en korte video's op basis van tekst- of afbeeldingsprompts

Pas stijl of structuur aan met behulp van referentieafbeeldingen en selecteer aangepaste beeldverhoudingen

Gebruik Firefly Boards voor AI-aangedreven moodboarding en teamideeën

Vertaal video's naar meer dan 20 talen met behoud van toon en lipsynchronisatie

Creëer video-effecten, ruimtelijke illustraties en verpakkingsvisuals met Scene to Image en Text to Video

Limieten van Adobe Firefly

Limiet video-generatie tot 5 seconden, zelfs bij betaalde abonnementen

Geen negatieve promptbox of follow-up promptbewerking voor het verfijnen van outputs

Tekstgeneratie in afbeeldingen is vaak onbetrouwbaar of vervormd

Prijzen van Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : $ 9,99/maand per gebruiker

Firefly Pro : $ 29,99/maand per gebruiker

Firefly Premium: $ 199,99 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Adobe Firefly

Deze G2-gebruiker voegt hieraan toe:

Adobe Firefly is ongelooflijk intuïtief, vooral als u bekend bent met het ecosysteem van Adobe. Ik vind het handig om snel ideeën te genereren en hoogwaardige content voor sociale media te creëren zonder dat ik daarvoor uitgebreide ontwerpvaardigheden nodig heb.

Adobe Firefly is ongelooflijk intuïtief, vooral als u bekend bent met het ecosysteem van Adobe. Ik vind het handig om snel ideeën te genereren en hoogwaardige content voor sociale media te creëren zonder dat ik daarvoor uitgebreide ontwerpvaardigheden nodig heb.

8. Figma AI (het beste voor realtime ontwerpsamenwerking met ingebouwde AI)

via Figma

Deadlines wachten niet op duidelijke laagnamen, ontbrekende assets of statische mock-ups. Figma AI helpt je repetitieve stappen, zoals het hernoemen van lagen of het verwijderen van afbeeldingsachtergronden, te omzeilen, zodat je je kunt concentreren op het oplossen van echte productproblemen en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Ontwerpers kunnen met één klik statische UI's omzetten in interactieve prototypes, realistische plaatshouders genereren of visuele zoekfuncties gebruiken om bestaande componenten in de hele werkruimte te vinden.

Bovendien verkorten functies zoals automatische layout-suggesties en bewerkbare, door AI gegenereerde schermen de tijd tussen idee en iteratie.

De beste functies van Figma AI

Genereer bewerkbare UI-mockups op basis van tekstprompts met behulp van ingebouwde ontwerpsystemen

Verander statische ontwerpen met één klik in klikbare prototypes

Lagen automatisch hernoemen en plaatshoudertekst vervangen door door AI geschreven content

Verwijder direct afbeeldingsachtergronden en vertaal tekst binnen het ontwerpbestand

Gebruik visueel zoeken om assets te vinden op basis van geüploade afbeeldingen of schermafbeeldingen

Limieten van Figma AI

Sommige functies (zoals door AI gegenereerde UI) zijn nog in bèta en niet overal beschikbaar

Geen geavanceerde bedieningselementen voor het verfijnen van gegenereerde ontwerpen na het eerste ontwerp

De betrouwbaarheid van de functie kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de prompt of het gebruiksscenario

Prijzen van Figma AI

Free

Professional : $ 20/maand per gebruiker

Organisatie : $ 55/maand per gebruiker

*onderneming: $90/maand per gebruiker

Figma AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (810+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Figma AI

Deze Capterra-gebruiker blinkt uit:

Het idee achter Figma is geweldig. Het is gemaakt om content- en ontwerpteams te helpen bij het werk dat ze doen bij het ontwikkelen van applicaties, in plaats van dat de twee tijdens het ontwikkelingsproces gescheiden blijven.

Het idee achter Figma is geweldig. Het is gemaakt om content- en ontwerpteams te helpen samen te werken bij het ontwikkelen van applicaties, in plaats van dat de twee tijdens het ontwikkelingsproces gescheiden blijven.

👀 Leuk weetje: Amazon test momenteel gepersonaliseerde AI-agenten die fungeren als shoppingconciërges, items aanbevelen, prijzen vergelijken en aankopen voltooien op basis van uw gedrag en intenties.

ClickUp helpt u creativiteit te combineren met automatisering

De meeste ontwerpteams hebben geen gebrek aan creativiteit. Waar ze wel een tekort aan hebben, is tijd: tijd om te itereren, te reageren op feedback, de details te perfectioneren en toch deadlines te halen.

Dat is waar AI echt een verschil maakt door het pad vrij te maken, zodat teams zich kunnen concentreren op het eigenlijke ontwerpwerk. Door herhaalbare taken te automatiseren, zoals het benoemen van lagen, het samenvatten van threads en het bijhouden van updates, komt er mentale ruimte vrij en wordt de levering versneld.

ClickUp is een van de weinige platforms die deze balans goed weet te vinden.

Het integreert AI-tools in de manier waarop uw team al werkt. U kunt ideeën op een whiteboard schetsen, ze omzetten in taken, ontwikkelaars erbij betrekken en ze verzenden, allemaal op één plek.

En het werkt. Na de overstap naar ClickUp zag Trinetix de tevredenheid van het Design Operations-team met 20% stijgen.

Als uw team op zoek is naar vergelijkbare resultaten en gedijt bij structuur, is ClickUp zeker het bekijken waard. Meld u nu aan!