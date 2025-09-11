10 softwareprogramma's voor recruitment automatisering om het wervingsproces in 2025 te stroomlijnen

Tegenwoordig gaat het bij het aannemen van personeel niet meer alleen om het plaatsen van vacatures en afwachten – het is veel flexibeler geworden, met een focus op het verbeteren van de ervaring van de kandidaat. U moet snel handelen, georganiseerd blijven en gekwalificeerde kandidaten vinden voordat de concurrentie dat doet.

Het juiste platform voor recruitmentautomatisering kan uw wervingsproces transformeren en u helpen om eenvoudig toptalent te vinden, kandidaten te beheren en uw wervingswerkstroom te stroomlijnen.

Daarom hebben we deze lijst met de beste recruitmentautomatiseringssoftware samengesteld om de wervingstijd te verkorten en uw inspanningen op het gebied van talentacquisitie te verbeteren.

Klaar om uw wervingsproces te vereenvoudigen? Laten we aan de slag gaan.

Waar moet u op letten bij software voor recruitment-automatisering

Bij het kiezen van recruitmentautomatisering heeft u meer nodig dan alleen maar flitsende dashboard. Richt u op functies die eerlijke wervingspraktijken actief mogelijk maken, handmatige taken stroomlijnen en u helpen sneller gekwalificeerde kandidaten te vinden. Dit zijn de must-haves voor uw recruitmenttechnologiestack:

werkstroomautomatisering*: wijs taken toe, plan sollicitatiegesprekken en automatiseer communicatie met slechts een paar muisklikken

Kandidaten matchen : gebruik AI-aangedreven tools om kandidaten te matchen met functieomschrijvingen op basis van vooraf gedefinieerde criteria

Interviewplanning : Coördineer automatisch interviews zonder voortdurende communicatie heen en weer

Recruitmentmarketingtools : promoot vacatures en trek toptalent aan met target-campagnes

Rapportage : genereer rapporten over de tijd die nodig is om iemand aan te nemen, de effectiviteit van bronnen en de betrokkenheid van kandidaten

Tools voor kandidaatbetrokkenheid : houd sollicitanten gedurende het hele wervingsproces op de hoogte en met rente

Integratie met CRM en ATS: synchroniseer kandidaatgegevens eenvoudig zonder vervelende handmatige invoer

🔍 Wist u dat? 92% van de bedrijven geeft aan voordelen te zien in het gebruik van AI bij werving in de rapportage.

De beste recruitmentautomatiseringsoftware

Het is tijd om uw toolkit te upgraden met geavanceerde recruitmentautomatisering die het zoeken en screenen van kandidaten versnelt en administratieve taken vermindert. Laten we eens kijken naar de beste tools voor recruitmentautomatisering:

*clickUp (het beste voor het bijhouden van het volledige wervingsproces en samenwerking)

Begin met de automatisering van HRM met ClickUp Automatiseer HR-werkstroom van begin tot eind met ClickUp voor HR-teams, van werving en onboarding tot prestatiebeoordelingen

ClickUp, de alles app voor werk, is uw ultieme alles-in-één platform voor wervingsbeheer dat aangepaste werkstroom, het bijhouden van kandidaten, taakautomatisering en meer combineert.

Met ClickUp voor HR-teams kunt u repetitieve taken automatiseren, het beheer van kandidaten stroomlijnen en gedetailleerde aantekeningen over sollicitanten opslaan ter referentie in één app.

Begin met het creëren van een speciale 'Recruitment'-ruimte waar uw team kan werken. Dit is uw enige bron van informatie voor pijplijnen, functieomschrijvingen, het beoordelen van kandidaten en al het andere.

Voeg de ClickUp-sjabloon voor het aannemen van kandidaten toe, waarmee een map wordt aangemaakt en lijsten worden gegenereerd voor elke afdeling of openstaande rol. Vervolgens kunt u voor elke kandidaat ClickUp-taken aanmaken die fungeren als dynamische, traceerbare records tijdens het wervingsproces.

Blijf recruitmentpijplijnen bij met de aangepaste taakstatussen van ClickUp

Deze sjabloon biedt een gestructureerde weergave van kandidaten, met aangepaste taakstatussen zoals Ingediend, Telefonisch interview, Aanbod en Aangenomen. Het bevat ook vooraf ingestelde velden om cv's, aantekeningen van recruiters en interviewresultaten vast te leggen. U kunt zelfs cv's of portfolio-links rechtstreeks aan kandidaattaken als bijlage toevoegen, waardoor u sollicitanten naadloos met elkaar kunt vergelijken.

Combineer dit met de ClickUp Recruitment Action Plan Template, die wervingsteams helpt om duidelijke tijdlijnen op te stellen en verantwoordelijkheden toe te wijzen gedurende de hele wervingscyclus. Het bevat takenlijsten voor sourcing, screening, sollicitatiegesprekken en onboarding, samen met ClickUp automatisering-regels om ervoor te zorgen dat geen enkele stap over het hoofd wordt gezien.

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een kant-en-klare structuur voor het organiseren van kandidatenfasen, interviewchecklists, evaluatiescorekaarten en herinneringen met ClickUp's Recruitment Action Plan Template

Leid kandidaten automatisch door de verschillende fasen, wijs volgende taken toe, stuur herinneringen of trigger follow-ups, zodat uw wervingswerkstroom consistent en efficiënt blijft. Gebruik de ingebouwde tijdlijnen om de voortgang in één oogopslag te volgen en knelpunten op te sporen voordat ze het wervingsproces vertragen.

Stel aangepaste ClickUp-automatisering in om kandidaten door het proces te loodsen, taken aan uw team toe te wijzen en herinneringen en follow-ups te versturen

Binnen het platform fungeert ClickUp Docs als een centraal hub voor aantekeningen over kandidaten, feedback over sollicitatiegesprekken en gedeelde beoordelingen, terwijl ClickUp Brain, 's werelds meest voltooide werk-AI, u helpt om direct functiebeschrijvingen op te stellen, sollicitaties samen te vatten en interviewvragen te genereren, waardoor recruiters uren tijd besparen.

Maak functieomschrijvingen, vat cv's samen, analyseer kandidaatprofielen en meer met de contextbewuste AI van ClickUp Brain

Op zoek naar meer manieren om AI te gebruiken bij recruitment? Hier zijn onze beste tips:

💡 Pro-tip: automatiseer uw updates van de kandidatenpijplijn met ClickUp Autopilot Agents. Wanneer er een nieuwe sollicitant binnenkomt, kan een agent deze automatisch taggen op basis van rol, een taak aanmaken met hun cv als bijlage en ze toevoegen aan de juiste lijst of het juiste bord. Het kan zelfs cv's scoren met AI, zodat recruiters direct de meest geschikte kandidaten bovenaan zien staan.

De beste functies van ClickUp

Creëer aangepaste wervingswerkstroom om kandidaten door elke wervingsfase te loodsen

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor het bijhouden van sollicitanten om eenvoudig gestructureerde pijplijnen op te bouwen

Implementeer automatisering zonder code om automatisch sollicitatiegesprekken in te plannen en follow-ups af te handelen

Gebruik Docs voor het maken van gezamenlijke aantekeningen en kandidaatprofielen die u in realtime kunt bijwerken en terugzetten met versie-beheer

*limieten van ClickUp

De functie kan overweldigend zijn voor kleine teams

Aangepaste opties kunnen een leercurve vereisen

Prijzen van ClickUp

clickUp-beoordelingen en recensies*

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

ClickUp lost problemen op op het gebied van marketing, verkoop, financiën, werving, content... bijna alle afdelingen. Onze verkoopscripts staan in ClickUp. Een nieuwe klant wordt automatisch uit de ClickUp-automatisering gehaald. Gebruikers die Google-formulieren aanmaken, krijgen automatisch een taak aangemaakt. Onze medewerkers krijgen een waarschuwing als de taak te lang duurt. Er zijn zoveel dingen. ClickUp is alles, overal, allemaal tegelijk. En nu met ClickUp AI... Wauw, we vatten de transcriptie van onze vergaderingen (en nog veel meer) samen.

via Workable

Workable is ontwikkeld voor wervingsteams die snel willen handelen zonder toptalent mis te lopen. Het onderscheidt zich op de markt voor recruitmentautomatisering door krachtige sourcing, AI-ondersteunde kandidaatmatching en gestroomlijnde sollicitantbijhouden in één systeem te combineren.

Plaats uw vacatures met één klik op meer dan 200 vacaturebanken en maak gebruik van een database met meer dan 400 miljoen profielen om snel passieve kandidaten te vinden. Geautomatiseerde cv-screening, zelf geplande sollicitatiegesprekken en door AI gegenereerde functieomschrijvingen verminderen repetitieve taken aanzienlijk. Zo kunt u zich concentreren op het selecteren van de beste kandidaten in plaats van te verdrinken in beheerder-werk.

De beste functies van Workable

Maak gebruik van AI-gestuurde cv-analyse en scorecard-tekstverfijning om evaluaties te standaardiseren en de beoordeling van kandidaten te verbeteren

Stel geautomatiseerde e-mail-notificaties in om kandidaten en leden van het wervingsteam tijdens het hele wervingsproces op de hoogte te houden

Bied zelfplannende sollicitatiegesprekken aan met kalender-synchroniseren voor snellere coördinatie

Beperkingen van Workable

Sommige AI-functies zijn alleen beschikbaar in duurdere prijsklassen

Het aangepaste rapportage kan een limiet aanvoelen in vergelijking met standalone BI-tools

Werkbare prijzen

Standaard: $ 299/maand voor maximaal 20 gebruikers

Premier: $ 599/maand voor maximaal 20 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Workable

G2: 4,5/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Workable?

Een recensie op Capterra luidt als volgt:

De gebruikersinterface is geweldig, het AI-helpcentrum ondersteunt veel en sollicitatiegesprekken kunnen worden gepland door onze officiële e-mail in verbinding te brengen... Soms is de portal traag als er veel gegevens zijn, maar het duurt meer dan 10 seconden om te bufferen en de volgende pagina te laden

🔍 Wist u dat? 90% van de recruiters zegt dat AI het wervingsproces heeft versneld, terwijl bijna 80% aangeeft dat het hen geld heeft bespaard. Automatiseringstools zijn niet alleen een trend, ze worden de nieuwe norm voor het sneller dan ooit vinden, screenen en aannemen van personeel.

3. Greenhouse (het beste voor gestructureerde werving en schaalbare werkstroom)

via Greenhouse

Greenhouse onderscheidt zich in de recruitmentsoftwareruimte door zijn gestructureerde aanpak van het wervingsproces. Het helpt u om nauwkeurig en eerlijk op te schalen. In plaats van wervingsbeslissingen op intuïtie te baseren, zorgt Greenhouse voor consistentie in elke fase, van sourcing tot onboarding.

Gebruik het om aangepaste werkstroom in te stellen, scorecards te gebruiken om de evaluaties van uw team op elkaar af te stemmen en het plannen van sollicitatiegesprekken te automatiseren. Het gaat verder dan een eenvoudig systeem voor het bijhouden van sollicitaties, met diepgaande integraties, krachtige DE&I-tools en gedetailleerde rapportage om wervingsbeslissingen te verbeteren en het succes van talent op lange termijn te stimuleren.

De beste functies van Greenhouse

Bouw gestructureerde wervingsprocessen met aangepaste werkstroom en interviewkits

Gebruik scorekaarten voor kandidaten om feedback op elkaar af te stemmen en consistente, weloverwogen beslissingen te nemen

Maak verbinding met meer dan 500 vooraf gebouwde integraties, zoals LinkedIn, Indeed en ZipRecruiter, om gegevens te synchroniseren en de werkstroom te stroomlijnen

Beperkingen van Greenhouse

Gebruikers melden dat rapportage lastig te navigeren kan zijn

De e-mails die via het platform worden verzonden, kunnen soms in de spammap van kandidaten terechtkomen

Prijzen Greenhouse

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Greenhouse

G2: 4,4/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (730+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Greenhouse?

Dit zegt een G2-gebruiker over Greenhouse:

We vinden het geweldig dat het veel aanpassingsmogelijkheden biedt met een interface die gemakkelijk te leren en te gebruiken is. Ik vind het geweldig dat ze het gemakkelijk maken om hun product te laten werken voor uw wervingsteam, terwijl ze ook goede gewoonten en een goede administratie aanmoedigen.

➡️ Lees meer: Meer informatie over een dag uit het leven van een recruiter

4. Zoho Recruit (het beste voor aanpasbare recruitmentautomatisering voor uitzendbureaus en HR-teams)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit combineert ATS en CRM in één tool voor meer snelheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Met één klik kunt u vacatures op meer dan 75 vacaturebanken plaatsen, uw volledige talentenpool beheren via aangepaste fasen en het wervingsproces automatiseren, van het zoeken naar kandidaten tot het inwerken ervan.

Terwijl de AI-gestuurde kandidaat-matching en cv-analyse het screenen vereenvoudigen, bieden functies zoals client- en kandidaatportalen volledig zichtbaarheid in beide kanten van het wervingsproces. Dankzij uitgebreide aangepaste mogelijkheden, het ondersteunen van tijdelijk personeel en functies voor werving op afstand past Zoho Recruit zich aan uw wervingswerkstroom aan, in plaats van u een rigide systeem op te leggen.

De beste functies van Zoho Recruit

Verhoog de betrokkenheid van kandidaten met behulp van Zia, de AI-assistent van Zoho Recruit, om kandidaten te matchen met vacatures en matchscores te genereren

Beheer clients en kandidaten eenvoudig via speciale portals

Vereenvoudig het plannen van sollicitatiegesprekken met Kalender Boeken, waarmee kandidaten zelf een tijdstip kunnen kiezen en conflicten en de handmatige planning worden verminderd, waardoor de werklast wordt verminderd

Limiet van Zoho Recruit

De functie van de mobiele app kan eenvoudig aanvoelen in vergelijking met de webversie

Voor geavanceerde aangepaste aanpassingen kan technische ondersteuning nodig zijn om te ondersteunen

Prijzen van Zoho Recruit

Voor altijd gratis

Standaard: $30/gebruiker

Professional: $ 60/gebruiker

onderneming: *$90/gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (meer dan 1790 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1070 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Recruit?

Een gebruiker van Capterra meldt dat de tool enigszins duur kan zijn, maar dat het nog steeds een:

Geweldig alles-in-één platform voor vacatures en cv-beheer. We hebben geen groot HR-team, en dankzij Zoho Recruit kan ons kleine HR-team efficiënt doen waar ze het beste in zijn!!! Er is geen enkele functie die we van een wervingsplatform verwachten die ontbreekt in Zoho Recruit!

5. Recruit CRM (het meest geschikt voor wervingsbureaus die worden aangedreven door automatisering)

via Recruit CRM

Recruit CRM combineert ATS- en CRM-functie in één recruitmentautomatiseringssoftware die speciaal is ontworpen voor uitzendbureaus en executive search-bedrijven. Met behulp van een bimetrisch scoresysteem elimineert deze recruitment-CRM vervelende handmatige taken met krachtige werkstroomautomatisering, AI-cv-parsing en geavanceerde kandidaat-matching.

U kunt kandidaten rechtstreeks via LinkedIn werven, pijplijnen visueel beheren met een Kanban-bord en kandidaten zelfs met één klik hun profiel laten bijwerken. Bovendien helpt de GPT-integratie voor functieomschrijvingen en e-mail-sjablonen u om sneller te werken en meer tijd te besteden aan het binnenhalen van toptalent in plaats van aan het jongleren met spreadsheets.

De beste functies van Recruit CRM

Gebruik kant-en-klare sjablonen of maak aangepaste werkstroom om aan specifieke wervingsbehoeften te voldoen

Ontvang proactieve meldingen over kandidaten die niet verder komen of de voortgang van vacatures, zodat u tijdig kunt ingrijpen en het momentum kunt behouden

Implementeer batchverwerking om grote hoeveelheden gegevens te beheren en de prestaties te optimaliseren

Beperkingen van Recruit CRM

Bulk-tekst en geavanceerde rapportage zijn alleen beschikbaar in duurdere pakketten

Sommige gebruikers rapporteren incidentele problemen met synchroniseren met LinkedIn-integraties

Prijzen voor Recruit CRM

Pro: $ 100/maand per gebruiker

Zakelijk: vanaf $ 125 per maand per gebruiker

Onderneming: vanaf $ 165 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Recruit CRM

G2: 4,8/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 430 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Recruit CRM?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

Recruit CRM & ATS is supergemakkelijk te gebruiken en heeft alle tools die u nodig hebt om uw werving te stroomlijnen: automatisering, integraties en aanpasbare werkstroom.

💡 Pro-tip: Pas de werkstroom van automatisering altijd aan uw wervingsproces aan. Vergeet niet dat standaardinstellingen zelden optimaal zijn. Pas de vragen voor het screenen van kandidaten, de timing van e-mails en triggers aan voor betere resultaten.

via Manatal

Manatal, een AI-aangedreven softwareprogramma voor recruitmentautomatisering, scherpt uw wervingsproces aan om u te helpen slimmer te zoeken, sneller te screenen en kandidaten beter te plaatsen. Het gaat verder dan het simpelweg parseren van cv's door kandidaatprofielen te verrijken met gegevens van meer dan 20 sociale mediaplatforms, waardoor recruiters zonder extra werk een 360°-weergave krijgen.

U kunt vacatures plaatsen op meer dan 2500 vacaturebanken, het beoordelen van kandidaten automatiseren en binnen enkele minuten carrièrepagina's met uw merknaam bouwen. De intuïtieve pijplijnen, aanpasbare Kanban-borden en AI-gestuurde aanbevelingen van Manatal maken het beheer van grootschalige werving zowel schaalbaar als persoonlijk, zonder dat u wordt gehinderd door een omslachtige installatie of verwarrende gebruikersinterface.

De beste functies van Manatal

Gebruik de drag-and-drop-interface om op maat gemaakte werkstroom voor verschillende wervingsprocessen te creëren

Houd sleutelprestatie-indicatoren bij om knelpunten te identificeren en wervingsstrategieën te optimaliseren

Aangepaste carrièrepagina's aan zonder te coderen om uw employer branding te versterken

Beperkingen van Manatal

Beperkte automatisering voor communicatie met kandidaten tussen de verschillende fasen van het wervingsproces

Sommige geavanceerde CRM-functies vereisen een handmatige installatie

Prijzen Manatal

Professional : $ 19/maand per gebruiker

*onderneming: $39/maand per gebruiker

Onderneming Plus : $ 59/maand per gebruiker

Aangepast abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Manatal

G2: 4,8/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Manatal?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

Manatal heeft een aantal geweldige functies, zoals een Chrome-extensie, waarmee teams profielen kunnen identificeren die al aan het ATS zijn toegevoegd. Ze hebben ook een carrièrepagina die kan worden gepersonaliseerd.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor personeelsplannen voor recruiters

7. Paradox (het beste voor AI-recruitment in gesprek en automatisering)

via Paradox

Paradox zet traditionele werving op zijn kop door gebruik te maken van conversationele AI om uw wervingscampagnes van begin tot eind te automatiseren. In plaats van u te laten worstelen met omslachtige dashboards, regelt de AI-assistent Olivia het zoeken naar vacatures, het screenen van kandidaten, het plannen van sollicitatiegesprekken, de voorbereiding van kandidaten en de onboarding – allemaal via eenvoudige gesprekken via chat of tekst.

Het transformeert omslachtige ATS-werkstroom in snelle, naadloze interacties die kandidaten betrokken houden en handmatige taken voor wervingsmanagers verminderen. Of u nu worstelt met sourcing, gebeurtenisbeheer of het genereren van aanbiedingen, Paradox helpt recruiters hun tijd terug te winnen en zich te concentreren op het opbouwen van relaties, in plaats van te worstelen met software.

De beste functies van Paradox

Maak direct verbinding met potentiële kandidaten in meer dan 100 talen en betrek hen bij uw bedrijf

Genereer aanbiedingsbrieven en onboardingdocumenten via conversatiestroomwerken

Organiseer virtuele of fysieke wervingsevenementen met AI-gestuurde coördinatie

Beperkingen van Paradox

De gratis proefversie biedt limiet ATS-functies voor recruiters die behoefte hebben aan robuust pijplijnbeheer

Paradox-prijzen

Aangepaste prijzen

Paradox-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over Paradox?

Een G2-recensent deelt:

Wat ik het leukste vind aan Paradox is dat het echt tijd bespaart. Ik hoef niet langer handmatig contact op te nemen met sollicitanten of ze te filteren om degenen te vinden die aan onze behoeften voldoen... Het zou iets gebruiker-vriendelijker kunnen zijn. Maar ik moet zeggen dat als je het eenmaal doorhebt, het steeds makkelijker wordt.

✨ Bonustip: Vraagt u zich af in welke fase van uw recruitmentproces de meeste kandidaten afhaken? Of welke bronnen de beste kandidaten opleveren? Gebruik analyses van automatisering om trends te ontdekken en laat de gegevens u begeleiden bij het maken van optimale keuzes.

via Fetcher

Fetcher combineert het menselijke aspect met AI in recruitmentautomatiseringssoftware. In plaats van urenlang op meerdere vacaturesites of databases te zoeken, krijgt u door AI samengestelde groepen kandidaten die aansluiten bij uw specifieke wervingsbehoeften.

Fetcher personaliseert ook uw outreach met geautomatiseerde e-mailcampagnes die echte betrokkenheid stimuleren, waardoor u sneller een sterke talentenpijplijn kunt opbouwen. Met diversiteitscriteria, flexibele automatisering, sourcingmodi en slimme analyses krijgt u een voorsprong die meegroeit met uw ambitieuze wervingsdoelen.

Beste functies van Fetcher

Gebruik het analysedashboard van Fetcher om de effectiviteit van sourcing, de betrokkenheid van kandidaten en de prestaties van het team te monitoren

Neem geoptimaliseerde wervingsbeslissingen op basis van realtime sourcing- en engagementgegevens

Eenvoudig te integreren met uw ATS-, CRM- en e-mailsystemen

Beperkingen van Fetcher

Het meest geschikt voor outbound sourcing, geen volledig sollicitantbijhouden

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleine teams die veel personeel moeten aannemen

Prijzen Fetcher

Groei: $ 499/maand

Amplify: $ 849/maand

Fetcher-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Paradox?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

Fetcher.ai heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons bureau. Vroeger waren we uren bezig met het handmatig zoeken naar kandidaten, maar met Fetcher hebben we moeiteloos elke positie kunnen invullen. De AI wordt steeds slimmer en stuurt ons hoogwaardige kandidaten die echt geschikt zijn, zodat we niet meer eindeloos cv's hoeven door te spitten.

9. SmartRecruiters (het beste voor schaalbare automatisering van het wervingsproces voor grote ondernemingen)

via SmartRecruiters

SmartRecruiters is ontwikkeld om recruitmentautomatisering op grote schaal mogelijk te maken en combineert een slim ATS met AI-tools die snellere wervingsbeslissingen mogelijk maken. De AI-assistent Winston automatiseert het plannen van sollicitatiegesprekken, het doen van aanbiedingen en het onboarden van nieuwe medewerkers, met flexibele werkstroom voor start-ups en internationale ondernemingen.

SmartRecruiters kan ook worden geïntegreerd met Zoom, LinkedIn, DocuSign en andere platforms die u al gebruikt. Dit zorgt voor een soepele samenwerking tussen teams en versterkt de betrokkenheid van kandidaten tijdens het hele wervingsproces.

De beste functies van SmartRecruiters

Creëer configureerbare werkstroom die is afgestemd op de specifieke wervingsbehoeften van uw team

Krijg suggesties en inzichten om sneller en strategischer te handelen

Centraliseer het zoeken naar kandidaten, CRM, beoordelingen en recruitmentmarketing

Beperkingen van SmartRecruiters

Geavanceerde rapportage-functies vereisen soms extra installatie

Toegang krijgen tot klantenservice kan lastig en tijdrovend zijn

Prijzen van SmartRecruiters

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (490+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 140 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over SmartRecruiters?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Het platform is intuïtief, waardoor het voor hiring managers, recruiters en zelfs kandidaten eenvoudiger wordt om op dezelfde pagina te komen. Bovendien is de flexibiliteit om werkstroom aan te passen aan onze complexe bedrijfsprocessen een groot pluspunt.

➡️ Lees meer: Hoe u uw wervingsvaardigheden kunt verbeteren

via SeekOut

SeekOut biedt krachtige recruitmentautomatiseringssoftware, waarbij diepgaande talentsourcing wordt gecombineerd met talentmanagementtools in één uniform platform. Het is ontwikkeld voor moeilijke wervingsuitdagingen, of u nu op zoek bent naar goedgekeurd talent, niche technische rollen wilt invullen of diverse pijplijnen wilt opbouwen.

Het helpt u sneller het juiste talent te vinden met AI-aangedreven zoekfuncties, gepersonaliseerde berichten en personeelsanalyses op basis van meer dan 750 miljoen openbare profielen. Bovendien maakt de talentmarktplaats interne mobiliteit mogelijk, waardoor bedrijven niet alleen personeel kunnen aannemen, maar ook kunnen groeien en hun personeel kunnen behouden.

De beste functies van SeekOut

Bouw diverse kandidatenpijplijnen op met aangepaste sourcingcriteria

Maak een verbinding tussen externe kandidaatgegevens en interne HR-systemen voor een betere HR-planning

Stimuleer de groei van werknemers en interne mobiliteit met een ingebouwde talentmarktplaats

Beperkingen van SeekOut

Sommige functies, zoals personeelsplanning, vereisen een uitgebreidere installatie en integratie

Sommige gebruikers rapporteren onjuiste gegevens die niet overeenkomen met de LinkedIn-profielen van kandidaten

Prijzen van SeekOut

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SeekOut

G2 : 4,5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over SeekOut?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

We gebruiken Seekout nu al meer dan anderhalf jaar en deze tool heeft onze zoekopdrachten verbeterd. We krijgen meestal rollen toegewezen, met zeer gecompliceerde vaardigheden, en Seekout is altijd onze eerste keuze om onze zoekopdrachten te starten. Het is heel gebruiksvriendelijk, heeft geweldige opties voor experts en de gezondheidszorg, en we kunnen onze diversiteit verbeteren en bevorderen, wat een van onze belangrijkste doelstellingen is.

