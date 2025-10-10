Gratis productontwerpsjablonen die u geweldig zult vinden

Elk geweldig product begint met een vonkje creativiteit – en veel koffie. ☕

Van de eerste schets tot het uiteindelijke prototype: productontwerp is zowel kunst als architectuur. Maar zelfs dan loopt het ontwerp vaak vast, niet vanwege een gebrek aan talent, maar omdat feedback, briefings en ideeën verspreid zijn over verschillende tools.

Daar komen productontwerpsjablonen om de hoek kijken. Ze geven vorm aan uw creativiteit, standaardiseren wat herhaalbaar is en houden uw projecten gefocust. Of u nu gebruikersstromen in kaart brengt, wireframes bouwt of ontwerpspecificaties beheert, met de juiste sjabloon kunt u uw concept duidelijk van begin tot eind uitvoeren.

Hieronder vindt u de beste gratis sjablonen voor productontwerp om uw ideeën te ordenen, beter samen te werken en slimmer te ontwerpen.

Wat zijn productontwerpsjablonen?

Productontwerpsjablonen zijn kant-en-klare, aanpasbare documenten waarmee ontwerpers de elementen kunnen plannen, organiseren en communiceren die nodig zijn om een product te maken. Ze standaardiseren het productontwerpproces van idee tot uitvoering en zorgen voor consistentie en naleving.

Een typische productontwerpsjabloon bevat secties zoals:

gebruikersprofielen:* Profielen die uw target en hun behoeften definiëren

*gebruiker journey maps: Tijdlijnen die laten zien hoe uw publiek met een product omgaat

Wireframes: Voorlopige visuele lay-outs van de productinterface

Specificaties van functies: Details over de functionaliteiten van het product

Feedback: Details over vereiste productupdates op basis van tests

🔍 Wist je dat? Zelfs in de moderne technologische wereld van vandaag gebruikt 70% van de ontwerpers traditionele schetsboeken om hun projecten te starten! 📖

Waarom productontwerpsjablonen belangrijk zijn voor UX/UI-teams

Ontwerpen draait niet alleen om creativiteit, maar ook om het proces.

Voor UX/UI-teams zijn productontwerpsjablonen meer dan een snelkoppeling; ze vormen een raamwerk voor consistentie, snelheid en samenwerking. Sjablonen helpen teams om:

Standaardiseer werkstroom zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Verminder repetitief werk en maak tijd vrij voor innovatie

Zorg ervoor dat je niets belangrijks mist, van gebruikerprofielen tot bruikbaarheidstests

Maak het onboarden van nieuwe teamleden eenvoudiger met duidelijke, herhaalbare processen

kortom, sjablonen stellen UX/UI-teams in staat om elke keer weer betere producten te leveren, en dat sneller. *

💡 Pro-tip: Ontwerpen voor iedereen Toegankelijkheid is geen bijzaak, maar essentieel. Voeg toegankelijkheidschecklists of -secties toe aan uw sjablonen om ervoor te zorgen dat uw producten voor iedereen bruikbaar zijn en vanaf dag één aan de moderne normen voldoen.

Wat maakt een goede productontwerpsjabloon?

Met duizenden productontwerptools en sjablonen die online beschikbaar zijn, kan het een uitdaging zijn om de juiste te kiezen. Hier zijn een paar aspecten waar je op moet letten:

Duidelijkheid: Kies een sjabloon dat gemakkelijk te navigeren is. Alle elementen moeten duidelijk, begrijpelijk en goed georganiseerd zijn. Dit helpt bij het overzichtelijk weergeven van ontwerpideeën

Aanpasbaarheid: Zoek een sjabloon waarvan u de elementen kunt aanpassen. Van secties tot lay-outs, u moet alles kunnen aanpassen aan de vereisten van uw team

Consistentie: Kies een sjabloon met een consistente structuur. Bijvoorbeeld een speciaal gedeelte voor het toevoegen van afbeeldingen, het maken van aantekeningen, enzovoort. Dit maakt het voor teams gemakkelijker om het proces te repliceren en sneller resultaten te leveren

Volledigheid: kies een sjabloon dat alle essentiële aspecten van het productontwerpproces omvat, zoals gebruikeronderzoek, concurrentieanalyse en bruikbaarheidstests . Zo bent u verzekerd van een onberispelijk eindproduct

Geschikt voor samenwerking: Kies een sjabloon waarmee je in realtime met je teamgenoten kunt werken. Extra punten als het naadloze samenwerking met clients mogelijk maakt. Dit maakt het proces gestroomlijnder en methodischer

⏩ Lees meer: Beste software en tools voor samenwerking op het gebied van grafisch ontwerp

Productontwerpsjablonen in één oogopslag

Productontwerpsjablonen voor UX-, UI- en prototyping-werkstroom

Je hebt het aanbod gezien, laten we nu eens kijken hoe elke ClickUp-sjabloon voor productontwerp je helpt om je ideeën tot leven te brengen.

1. ClickUp-sjabloon voor wireframing van productontwerpen op whiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Maak uitgebreide productwireframes met de ClickUp Wireframing Whiteboard sjabloon

De eerste stap in elk productontwerpproces is wireframing. Maar als je hier nog geen ervaring mee hebt, gebruik dan de ClickUp Product Design Wireframing Whiteboard Template.

Met deze gratis sjabloon kunt u visuele mockups van producten maken, zodat u en andere belanghebbenden zich een beeld kunnen vormen van de interfaces. U kunt werkstroomdefinities geven en verschillende productelementen markeren, zoals lay-outs, menu's, kleuren en afbeeldingen.

Het is het meest geschikt voor het ontwerpen van een product op basis van inspiratie, omdat je met de sjabloon snel de USP's kunt noteren en op soortgelijke ideeën kunt voortbouwen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Brainstorm en bewerk ideeën in realtime met anderen

Voeg gekoppelde links, aantekeningen en afbeeldingen toe aan visuele frames

Deel input en feedback rechtstreeks op een gedeeld canvas

🔑 Ideaal voor: UI/UX-ontwerpers en productteams die in een vroege fase van de productontwikkeling wireframes en interfacestructuren visueel plannen.

🧠 Leuk weetje: Mensen verwerken beelden 60.000 keer sneller dan tekst. Daarom helpen wireframes en visuele sjablonen teams om sneller op één lijn te komen dan lange ontwerpdocumenten. 👀

🎬 Bekijk dit vervolgens: Heb je je ooit afgevraagd hoe AI eigenlijk past in de werkstroom van een ontwerper? Deze korte walkthrough laat zien hoe de AI van ClickUp teams helpt bij het brainstormen over ideeën, het verfijnen van wireframes en het beheren van feedback – allemaal in één ruimte. Het is de ontbrekende schakel tussen creatieve vonken en gestructureerde uitvoering.

2. ClickUp-sjabloon voor ontwerpdocumenten

Ontvang een gratis sjabloon Blijf op één lijn met uw team bij elk productontwerpproject met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpdocumenten

Is inefficiënte samenwerking de grootste belemmering in uw productontwerpkader? De ClickUp-sjabloon voor ontwerpdocumenten is ontwikkeld om dat te verhelpen.

Deze sjabloon is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Het centraliseert verspreide ideeën en bronnen, waardoor u en uw team snel productontwerpen kunnen maken.

Je kunt het gebruiken om roadmaps te maken, actiepunten te extraheren, doelen te stellen, voortgang bij te houden en nog veel meer. Met de sjabloon kunnen gebruikers ook in realtime opmerkingen toevoegen en bewerkingen voorstellen, waardoor het bijzonder geschikt is voor teams op afstand.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Structureer content met behulp van kopteksten, tabellen en rich text

Leg feedback vast via ingebouwde commentaarthreads

Standaardiseer documentatie voor meerdere projecten

🔑 Ideaal voor: Ontwerpleiders en productmanagers die ontwerpspecificaties, beslissingen en werkstroom documenteren voor cross-functionele duidelijkheid.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op Gantt-grafieken, dashboards of resourceweergaven. Maar bij de meeste tools moet je kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met hoe jij denkt, zorgt dat alleen maar voor extra wrijving. Met ClickUp hoef je niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven Gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboard of werklastweergave. En met ClickUp AI kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt , of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verkortte communicatievertragingen van 24 uur tot seconden met behulp van ClickUp.

🎬 Bekijk dit vervolgens: Heb je je ooit afgevraagd hoe AI eigenlijk past in de werkstroom van een ontwerper? Deze korte walkthrough laat zien hoe de ClickUp AI teams helpt bij het brainstormen over ideeën, het verfijnen van wireframes en het beheren van feedback – allemaal in één ruimte. Het is de ontbrekende schakel tussen creatieve vonken en gestructureerde uitvoering.

3. ClickUp Design Brief Whiteboard sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Design Brief Whiteboard Sjabloon en versnel uw ontwerpproces

De ClickUp Design Brief Whiteboard sjabloon is een andere waardevolle bron voor het stroomlijnen van het ontwerpproces, vooral wanneer u helemaal vanaf nul begint.

Deze sjabloon houdt rekening met alle kleine details van het ontwerp die je als niet-professional misschien over het hoofd zou zien. Denk aan de juiste productafbeelding, grootte, typografie, hiërarchie, textuur, consistentie en meer.

Gebruik het bovendien om objecten, verzoeken van client en feedback van gebruiker te benadrukken, zodat ontwerpideeën soepel kunnen worden uitgevoerd.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Verduidelijk de reikwijdte, doelstellingen en belangrijkste deliverables

Breng belanghebbenden op één lijn met een gedeeld visueel overzicht

Werk eenvoudig samen met behulp van ingebouwde whiteboardtools

🔑 Ideaal voor: Creatieve directeuren en projectbelanghebbenden die ontwerpdoelen, deliverables en tijdlijnen voor nieuwe creatieve initiatieven uitstippelen.

👀 Trivia: Cemex, een toonaangevende wereldwijde fabrikant en leverancier van cement en beton voor de bouwsector, kon zijn time-to-market met 15% versnellen dankzij ClickUp! Ze hebben onlangs een fantastisch team samengesteld van grafisch ontwerpers en makers van bewegende beelden die op zoek waren naar de juiste tools om hen te helpen efficiënt te groeien. Door gebruik te maken van ClickUp-taak werd het supergemakkelijk om projecten door te geven van de projectleiders naar de ontwerpers en makers van bewegende beelden. Het was voor hen een echte gamechanger!

4. ClickUp-sjabloon voor productklanttraject in kaart brengen

Ontvang een gratis sjabloon Maak moeiteloos effectieve customer journey maps met behulp van de ClickUp Customer Journey Map sjabloon

Door de customer journey nauwkeurig in kaart te brengen, kan een bedrijf zijn klanten de beste ervaring bieden – iets waar 86% van de kopers bereid is extra voor te betalen. Gelukkig helpt de ClickUp Product Customer Journey Map Sjabloon hierbij.

U kunt deze intuïtieve en gebruiksvriendelijke sjabloon ook gebruiken om klantinteracties te analyseren en nauwkeurige journey maps te genereren. Dit helpt bij het identificeren van cruciale contactmomenten, het verkrijgen van diepere inzichten in de behoeften van gebruikers en het nemen van effectieve maatregelen om de klantervaring te verbeteren.

De sjabloon is ook zeer geschikt voor samenwerking, zodat u deze moeiteloos met uw team kunt gebruiken.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Koppel reisfasen aan sleutelproductfuncties

Geef prioriteit aan verbeteringen op basis van gebruiker gedrag

Breng teams op één lijn met gebruiker-gerichte ontwerpbeslissingen

🔑 Ideaal voor: UX-strategen en productmarketeers die gebruikerservaringen in kaart brengen, knelpunten identificeren en productverbeteringen afstemmen op gebruikersgedrag.

🔍 Wist je dat? Het in kaart brengen van de gebruikerservaring is geïnspireerd op detectiveverhalen: het begrijpen van het 'wie, wat, waar en waarom' achter elke beweging van de gebruiker. 🕵🏻

5. ClickUp-sjabloon voor gebruikerswerkstroom

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-gebruikerwerkstroomsjabloon om gebruikerswerkstroom voor uw producten te creëren

Net als de vorige sjabloon helpt de ClickUp User Flow Template bij het ontwikkelen van uitgebreide gebruikersreizen om productontwerp te ondersteunen.

Het brengt de stappen in kaart die een klant neemt tijdens het gebruik van een product of dienst, van begin tot eind. Dit helpt u om pijnpunten te bepalen en mazen in de wet te dichten, maar dat is niet alles wat de sjabloon doet.

Hiermee kunt u ook taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan uw teamleden en de voortgang bijhouden om efficiënte trajecten te ontwerpen en een superieure gebruikerservaring te creëren.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Breng productlogica in kaart aan de hand van de daadwerkelijke verwachtingen van gebruikers

Vereenvoudig de overdracht aan ontwikkelaars met duidelijke visuele weergaven van de werkstroom

Maak aantekeningen en houd wijzigingen bij tijdens iteraties

🔑 Ideaal voor: Ontwikkelaars en productontwerpingenieurs die intuïtieve navigatiepaden en gebruikersacties ontwerpen voor digitale producten of apps.

💡 Pro-tip: Controleer of elke stap in de werkstroom daadwerkelijk wordt ondersteund door de logica en backend-API's van uw product. Zo voorkomt u dat u theoretische stromen bouwt die niet kunnen worden geïmplementeerd. ✅

6. ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel een eenvoudig te volgen websiteontwerpplan met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojecten

Het ontwerpen van een nieuwe website kan een hele klus lijken. Van het kiezen van de juiste layout tot het bepalen van het beste kleurenpalet, er komt een hele reeks taken bij kijken. Als je echter een team aanstuurt, is de ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojecten bijzonder handig.

Deze sjabloon genereert een bordweergave van alle websiteontwerptaken, zodat jij en je team kunnen samenwerken en deze efficiënt kunnen uitvoeren. Terwijl je de details invult, plant de sjabloon elementen, delegeert actiepunten en houdt de voortgang ervan bij om ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt voltooid.

Het stelt je ook in staat om taken te prioriteren en verantwoordelijkheden toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen bij de gebeurtenis van een wijziging in het abonnement.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Houd taken, afhankelijkheden en belangrijke deadlines bij

Wijs rollen duidelijk toe aan ontwerp-, ontwikkelings- en QA-teams

Organiseer de planning voor content, SEO en UI/UX op één plek

🔑 Ideaal voor: webontwerpers, ontwikkelaars en digitale projectmanagers die toezicht houden op het volledige proces van website-aanmaak en -levering binnen verschillende teams.

⏩ Lees meer: Hoe u de productiviteit van uw team kunt verbeteren

7. ClickUp-sjabloon voor webdesign

Ontvang een gratis sjabloon Benader websiteontwerp met een gestructureerd proces met de ClickUp-sjabloon voor webontwerp

De ClickUp-webontwerpsjabloon is een andere gratis bron voor het plannen van websiteontwerp. Het is duidelijk, uitgebreid en vereist geen leercurve. Als u eenvoudige landingspagina's of microsites bouwt, kan het helpen om het proces te stroomlijnen.

Met deze sjabloon kunt u uw volledige workflow voor websiteontwerp plannen. Het organiseert taken, middelen en communicatie op één plek. Het is ontworpen in een bordformat en biedt ook een duidelijke weergave van uw voortgang door middel van aanpasbare rapportage.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Structureer webprojecten op basis van pagina's, secties en sprints

Koppel copywriting-, ontwerp- en ontwikkelingstaken naadloos aan elkaar

Beheer iteraties via opmerkingen en goedkeuringen

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en bureaus die pagina-layouts, content en assets organiseren voor webdesignprojecten voor clients.

Ontwerpen is een iteratief proces De beste producten worden gevormd door voortdurende feedback en snelle iteratie. Met de sjablonen en commentaarfuncties van ClickUp kunt u eenvoudig input verzamelen, wijzigingen bijhouden en uw ontwerp verder ontwikkelen, zodat u altijd blijft verbeteren en nooit vastloopt.

8. ClickUp-sjabloon voor nieuwe productontwikkeling

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor nieuwe productontwikkeling om eenvoudig succesvolle nieuwe producten te ontwerpen

Wist u dat van de 30.000 nieuwe producten die elk jaar op de markt worden gebracht, 95% mislukt? Om ervoor te zorgen dat uw innovatie niet op de schroothoop belandt, kunt u de ClickUp-sjabloon voor nieuwe productontwikkeling gebruiken.

Deze sjabloon helpt bij elk aspect van productontwikkeling, van planning tot uitvoering. Hiermee kunt u taken aanmaken, rollen toewijzen en de voortgang bijhouden om uw ontwikkelingsproces onder controle te houden.

Dit helpt cross-functionele teams op één lijn te brengen om productinspiratie te realiseren. Het elimineert ook inefficiënties uit het proces, waardoor het nieuw ontwikkelde product foutloos is.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Verdeel het productontwikkelingsproces in uitvoerbare fasen

Houd onderzoek, prototyping en testactiviteiten bij

Volg de voortgang met behulp van dashboards en visuele borden

🔑 Ideaal voor: Productmanagers en multifunctionele teams die nieuwe productinitiatieven van concept tot lancering aansturen met gestructureerde werkstroom.

💡 Pro-tip: Koppel je ontwerpstack Ontwerpers gebruiken verschillende tools, waaronder Figma, Slack, Google Drive en andere. Met de integraties van ClickUp kunt u ontwerpen insluiten, assets koppelen en feedback centraliseren, zodat uw team in de werkstroom blijft zonder van app te hoeven wisselen.

9. ClickUp Creative en Design sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Til uw creatieve en ontwerpproces naar een hoger niveau met de ClickUp Creative and Design sjabloon

Heeft u moeite om de verschillende elementen van een productontwerpproject te organiseren? Gebruik de ClickUp Creative and Design Sjabloon om dit probleem op te lossen.

Dit sjabloon is beginnersvriendelijk en bijzonder nuttig voor teams die producten vanaf nul opbouwen. Het heeft als functie deze gezamenlijke ruimte te zijn waar u en uw collega's ideeën kunnen verzamelen en ordenen.

Hiermee kunt u taken aanmaken, de voortgang ervan volgen en de algehele projecttijdlijn visualiseren. De sjabloon is ook visueel aantrekkelijk, met een stroomdiagram dat het hele proces begeleidt.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Beheer creatieve assets tijdens elke goedkeuringsfase

Geef eenvoudig prioriteit aan werk met visuele borden en tijdlijnen

Synchroniseer taken en mijlpalen met deadlines in de kalender

🔑 Ideaal voor: Creatieve teams die visuele content, branding en marketingontwerpprojecten beheren voor verschillende afdelingen of clients.

10. ClickUp-sjabloon voor portfolio

Ontvang een gratis sjabloon Bouw uw design portfolio in enkele minuten op met de ClickUp Design Portfolio sjabloon

Als je een ontwerper bent die op zoek is naar een tool om een sterk portfolio voor clientpresentaties op te bouwen, gebruik dan de ClickUp Design Portfolio sjabloon. Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde expert, je kunt deze eenvoudig aangepast om een passend lookbook voor jezelf te creëren.

Met deze sjabloon kun je al je eerdere ontwerpprojecten en ervaringen op een professionele manier ordenen. Je kunt ook essentiële details toevoegen, zoals deliverables en tijdlijnen, om je pitch zo volledig mogelijk te maken.

De sjabloon is eenvoudig te navigeren en bevat alle cruciale elementen die in een professioneel portfolio aanwezig moeten zijn.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Laat je creatieve vaardigheden, tools en eindresultaten zien

Koppel taken, visuals en deliverables op één plek aan elkaar

Werk content eenvoudig bij met ingebouwde versie-bijhouden

🔑 Ideaal voor: Freelancers en ontwerpprofessionals die voltooide projecten, casestudy's en creatieve referenties in een georganiseerd format willen presenteren.

11. ClickUp Graphic Design Simple sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak solide afbeeldingen met de helft minder moeite met behulp van de eenvoudige sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Het ontwerpen van een afbeelding lijkt misschien leuk en eenvoudig, totdat de deadline nadert en u nog steeds in de fantasiefase zit. Gelukkig komt hier de eenvoudige sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp om de stap kijken.

Het is een krachtige tool die uw ontwerpproces stroomlijnt. Met behulp hiervan kunt u al uw creatieve middelen, zoals afbeeldingen, video's en teksten, organiseren om uw output gedetailleerd te plannen.

Je kunt er ook kleine, uitvoerbare taken mee maken en deadlines instellen, zodat je de afbeelding binnen de tijdlijn kunt maken.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Organiseer grafische projecten zonder rommel

Houd revisies, goedkeuringen en gedeelde bestanden bij

Visualiseer de voortgang met behulp van overzichtelijke lay-outs in bordstijl

🔑 Ideaal voor: interne grafisch ontwerpers die terugkerende creatieve verzoeken afhandelen, zoals marketingmateriaal, advertenties of het aanmaken van digitale content.

💡 Pro-tip: In plaats van steeds opnieuw dezelfde knoppen, kaarten of kopteksten te ontwerpen, kunt u beter een gecentraliseerde componentenbibliotheek aanleggen. Dit versnelt het maken van mockups, zorgt voor visuele consistentie en maakt globale updates moeiteloos als de specificaties halverwege het project veranderen. 📈

12. ClickUp-sjabloon voor ontwerpideeën

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Design Ideation Sjabloon om met teaminspanningen nieuwe productontwerpen te maken

Wilt u een nieuw productontwerp maken, maar hebt u nog geen ideeën? Laat de ClickUp Design Ideation Sjabloon u helpen om vanaf nul nieuwe ideeën te ontdekken.

Deze sjabloon heeft de functie als een gezamenlijk canvas waar u en uw teamleden kunnen brainstormen over ideeën. Op basis van ieders input kunt u prioriteiten stellen, het beste voorstel selecteren en beginnen met het creatieve proces.

Met de sjabloon kunt u ook uw ontwerpvoortgang bijhouden, waardoor het een totaaloplossing is.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Groepeer ideeën op onderwerp, persona of use case

Ontwerpconcepten zijn gekoppeld aan gebruiker-vereisten of -doelen

Houd ideeën bij vanaf de brainstormfase tot aan de prototypingfase

🔑 Ideaal voor: Innovatieteams, design thinkers en creatieve professionals die tijdens brainstormsessies ruwe ideeën vastleggen, ordenen en prioriteren.

⏩ Lees meer: Hoe AI te gebruiken bij productontwerp

13. ClickUp Design Teams Kanban Board sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer al uw design-projecten met gemak met behulp van de ClickUp Design Teams Kanban Board sjabloon

Het beheren van ontwerpwerkstroom kan al snel chaotisch worden, vooral wanneer er meerdere creatieve professionals bij betrokken zijn. Met de ClickUp Design Teams Kanban Board sjabloon houdt u alles onder controle.

Deze sjabloon biedt u een visueel bord waarop u ontwerpprojecten per fase kunt beheren, zoals brainstormen, in uitvoering, beoordeling en definitief. U kunt rollen toewijzen, bijlagen toevoegen, deadlines bijhouden en feedback op één plek bewaren.

U kunt ook kolommen, labels en prioriteiten aanpassen aan het unieke ontwerpproces van uw team.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Houd blokkades, afhankelijkheden en feedback van clients bij

Herschik en herprioriteer taken met het gemak van slepen en neerzetten

Categoriseer werk met aangepaste labels met kleur

🔑 Ideaal voor: Ontwerpmanagers en samenwerkende teams die ontwerptaken, voortgang en eigendom bijhouden in een visuele, statusgestuurde werkstroom.

🧠 Leuk weetje: De Kanban-methode, die vaak wordt gebruikt in sjablonen voor ontwerpborden, is in de jaren 40 door Toyota uitgevonden. 🚘

Ontwerp moeiteloos nieuwe producten met ClickUp

Een goed productontwerp draait niet alleen om creativiteit, maar ook om structuur, iteratie en het afstemmen van iedereen op de ervaring van de gebruiker.

Of je nu een nieuwe gebruikerservaring in kaart brengt, wireframes bouwt of ontwerpresultaten beheert, de juiste sjablonen zorgen voor meer duidelijkheid, snelheid en samenwerking.

Het brede bereik aan gratis productontwerpsjablonen van ClickUp geeft teams een voorsprong zonder dat ze telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden. Klaar om uw productontwerpwerkstroom te stroomlijnen? Ontdek vandaag nog de productontwerpsjablonen van ClickUp en begin ze gratis te gebruiken!

Veelgestelde vragen over sjablonen voor productontwerp

Productontwerpsjablonen bestrijken de hele ontwerplevenscyclus – onderzoek, ideevorming, testen – terwijl UI-sjablonen zich uitsluitend richten op de visuele interface-layout.

Ja. Sjablonen zoals ClickUp's Whiteboard- en Doc-sjablonen centraliseren ideeën, opmerkingen en middelen, waardoor er minder tussen tools hoeft te worden geschakeld en er minder verwarring ontstaat over verschillende versies.

Kies een sjabloon dat aansluit bij uw werkstroomfase – wireframing, journey mapping of documentatie – en dat aangepaste aanpassingsmogelijkheden biedt voor teamgrootte en projecttype.