10 beste ChatGPT-toepassingen voor moderne werkplekken

HR heeft nog nooit zoveel op zijn bord gehad – en nog minder tijd om het te doen. Tussen het bevriezen van aanwervingen, druk om personeel te behouden en groeiende eisen voor transparantie, wordt van HR-teams gevraagd om meer impact te leveren met minder.

Daarom zijn velen overgestapt op AI – niet om hun oordeel te vervangen, maar om tijd terug te winnen. Volgens een rapport van Gartner gebruiken HR-teams AI tegenwoordig vooral om administratieve taken te automatiseren – het repetitieve werk dat stilletjes hele dagen in beslag neemt.

ChatGPT kan bijvoorbeeld in enkele minuten functiebeschrijvingen opstellen, enquêtegegevens samenvatten of brainstormen over leersessies. Bij effectief gebruik helpt het HR om de focus te verleggen van administratie naar strategie, van papierwerk naar het vormen van cultuur.

De vraag is dus niet of AI thuishoort in HR. Het gaat erom hoe je het op een verantwoorde manier gebruikt om resultaat te boeken.

In deze gids leert u:

Waarom HR-teams ChatGPT gebruiken

Praktijkvoorbeelden (met prompts die u kunt kopiëren)

Waar u op moet letten

En hoe u nog een stap verder kunt gaan met ClickUp Brain, de AI die is ontwikkeld voor uw volledige HR-werkstroom.

Laten we erin duiken.

Waarom zou HR ChatGPT moeten gebruiken?

ChatGPT biedt HR voordelen op belangrijke punten: cyclustijd, consistentie en duidelijkheid. Het zet trage, handmatige werkstroom om in eerste concepten en gestructureerde samenvattingen, verkort de doorlooptijd van dagen tot minuten en standaardiseert taalgebruik, terwijl mensen op de hoogte blijven.

De impact is zichtbaar in alle dagelijkse werkstroom: werving, onboarding, feedback en nog veel meer 👇

1. Ruimte makenHR-teams besteden uren aan het schrijven van vacatureteksten, beleidsdocumenten en e-mails over betrokkenheid. ChatGPT automatiseert deze repetitieve taken, zodat professionals zich kunnen concentreren op mensen in plaats van op formuleringen.

2. Zorgt voor consistente communicatieVan aanbiedingsbrieven tot interne updates, AI zorgt ervoor dat elk bericht klinkt alsof het van hetzelfde bedrijf komt, en niet van tien verschillende stemmen. Voor groeiende teams met veel belanghebbenden zorgt die consistentie voor vertrouwen en professionaliteit.

3. Maakt inclusie vanzelfsprekendChatGPT helpt bij het herschrijven van functieomschrijvingen en beleid in genderneutrale, toegankelijke taal, waardoor subtiele vooroordelen worden weggenomen voordat ze kandidaten bereiken. Toch blijft menselijke controle essentieel om nuances en naleving te behouden.

4. Geeft niet alleen output, maar ook ideeënWanneer HR een nieuw leerprogramma, een format voor prestatiebeoordelingen of een herzien beleid voor secundaire arbeidsvoorwaarden nodig heeft, helpt ChatGPT om de leegte van een blanco pagina te doorbreken. Het biedt gestructureerde uitgangspunten, waardoor teams zich kunnen concentreren op beoordelingen in plaats van op concepten.

5. Synthese van beslissingen in een handomdraaiHeb je een snelle samenvatting nodig van exitgesprekken of een evenwichtige lijst met voor- en nadelen voordat je een beleidswijziging doorvoert? ChatGPT verwerkt de ruis en brengt de patronen naar boven, waardoor HR sneller en duidelijker input krijgt voor betere beslissingen.

Dit zijn geen marginale use cases, maar kleine veranderingen die HR meer tijd geven om strategie, cultuur en groei vorm te geven in plaats van op papierwerk.

Dit zijn slechts het begin. In het volgende deel gaan we dieper in op praktijkvoorbeelden van HR-toepassingen, waaronder enkele die u waarschijnlijk nog niet had overwogen.

👀 Wist u dat? Hoewel bijna 92% van de door McKinsey ondervraagde bedrijven aangaf van plan te zijn hun AI-investeringen te verhogen, noemt slechts 1% van de leidinggevenden hun bedrijf volwassen op het gebied van implementatie. In deze context betekent 'volwassen' dat AI volledig is geïntegreerd in hun werkstroom en bijdraagt aan de bedrijfsresultaten.

10 krachtige ChatGPT-toepassingen voor HR-teams

Laten we eens kijken naar de echt nuttige ChatGPT HR-toepassingen die uw dagelijks werk en HR-processen kunnen transformeren en optimaliseren.

En ja, we hebben prompts toegevoegd die u direct kunt invoeren, samen met voorgestelde schermafbeeldingen voor elk daarvan.

U weet hoe het beoordelingsseizoen verloopt: u moet feedback schrijven voor meer dan 10 medewerkers en u staart naar een leeg scherm terwijl u geen tijd meer heeft. Algemene opmerkingen volstaan niet, maar het kost uren om elke beoordeling aangepast te maken.

Hier kan ChatGPT je werk als schrijfassistent vergemakkelijken. Deel gewoon de rol, de doelen en een paar sleutelacties, en het genereert specifieke, gepersonaliseerde, evenwichtige en op maat gemaakte feedback van werknemers.

📌 Voorbeeld: Stel dat u de prestaties van een verkoopmanager evalueert. U wilt hun omzet-target, teamleiderschap en communicatie erkennen. In plaats van helemaal zelf te typen, kunt u ChatGPT de volgende opdracht geven: "Schrijf een beoordeling voor een salesmanager die de omzettarget voor het tweede kwartaal heeft overtroffen, twee nieuwe teamleden heeft begeleid en de responstijd voor clients heeft verbeterd. Houd het professioneel, waarderingvol en rol-specifiek."

via ChatGPT

Voilà, ChatGPT geeft feedback-tekst die echt persoonlijk aanvoelt.

U kunt zelfs werknemersgegevens, zoals doeloverzichten of zelfevaluaties, in ChatGPT plakken en het vragen om sterke punten te benadrukken en vervolgens op basis daarvan opmerkingen te genereren.

2. Gepersonaliseerde onboarding-abonnementen voor 30, 60 en 90 dagen opstellen

Het inwerken van nieuwe medewerkers verloopt vaak volgens een standaardchecklist, met onder meer de installatie van apparatuur, HR-papierwerk en toegang tot Slack, en daar blijft het dan bij. Vaak wordt de nieuwe medewerker aan zijn lot overgelaten om zelf dingen uit te zoeken.

Een goede onboarding vereist echter vanaf het begin structuur, mijlpalen en duidelijkheid.

ChatGPT biedt hier uitkomst. U hoeft alleen maar de rol-titel, een paar sleutel verantwoordelijkheden en de verwachtingen van de manager in te voeren. Het geeft u een uitgebreid onboardingplan voor 30, 60 en 90 dagen voor de nieuwe medewerker, zodat deze succesvol aan de slag kan.

📌 Voorbeeld: Stel dat u net een contentmarketingspecialist hebt aangenomen. U wilt dat deze persoon de eerste maand observeert, de tweede maand een bijdrage levert en de derde maand eigendom neemt. Vertel ChatGPT – “Maak een onboardingplan van 30-60-90 dagen voor een nieuwe Content Marketing Specialist. In de eerste 30 dagen moeten ze de tools en processen leren kennen. Na 60 dagen moeten ze bijdragen aan campagnes. Na 90 dagen moeten ze zelfstandig contentprojecten beheren. Maak het gestructureerd en gebruiksvriendelijk. ”

via ChatGPT

Het genereert een gefaseerd onboardingabonnement met:

Focusgebieden per week

Taken van controlepunten

Betrokkenheid van managers en collega's

Tools om te ontdekken

U kunt ook sjablonen maken voor verschillende rollen, zoals Sales, HRBP en Ontwikkelaar, en deze met kleine aanpassingen hergebruiken.

👀 Wist u dat? Uit een analyse van Bloomberg blijkt dat AI-wervingsinstrumenten zoals ChatGPT soms vooringenomenheid kunnen weerspiegelen bij het rangschikken van cv's. Daarom combineren toonaangevende HR-teams de snelheid van AI met menselijk toezicht: ze gebruiken tools zoals ChatGPT om cv's op te stellen en te screenen, niet om beslissingen te nemen.

3. Exitgesprekken omzetten in bruikbare thema's

Exitgesprekken zijn een goudmijn aan eerlijke feedback. Ze bevatten precies de inzichten die u nodig hebt om het personeelsverloop aan te pakken, het leiderschap te verbeteren of giftige teamdynamieken aan te pakken. Maar ze zijn alleen nuttig als u daadwerkelijk de tijd hebt om ze allemaal door te nemen en de diepere patronen eruit te halen.

Met ChatGPT kunt u versnipperde feedback uit exitgesprekken omzetten in duidelijke thema's. U kunt meerdere exitgesprekken invoeren, zoals tekst uit formulier, één-op-één-samenvattingen of zelfs Slack-berichten, en het programma vragen om:

Zoek gemeenschappelijke thema's

Identificeer de belangrijkste redenen voor vertrek

Benadruk managergerelateerde problemen versus rolgerelateerde wrijving

Stel patronen voor voor verschillende HR-afdelingen of dienstverbanden.

Het kan zelfs suggesties doen voor hoe je op elk probleem kunt reageren, zoals 'Overweeg skip-level check-ins' of 'Herzie de beloningsbandbreedte voor rol X'.

Dit helpt bij het opstellen van rapportage voor het management of het plannen van initiatieven om personeel te behouden.

📌 Voorbeeld: Je hebt 5 exit-aantekeningen van werknemers die in het afgelopen kwartaal zijn vertrokken. Sommigen vermelden "gebrek aan groei", anderen zeggen "micromanagement" en één vermeldt "geen feedbackloop". Je plakt ze in ChatGPT en vraagt het om de onderliggende oorzaken samen te vatten. "Vat de volgende 5 exitgesprekantekeningen samen. Identificeer terugkerende thema's, redenen voor vertrek en stel actiepunten voor die HR-leiders kunnen nemen om deze problemen aan te pakken. " (Plak vervolgens de geanonimiseerde feedback onder de prompt. )

via ChatGPT

U kunt ChatGPT ook vragen om persoonlijke en systemische problemen van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld:

via ChatGPT

4. Inclusieve beleidsontwerpen schrijven met genderneutraal en toegankelijk taalgebruik

HR-beleid klinkt vaak verouderd, complex of onbedoeld bevooroordeeld, met uitdrukkingen als:

"Voorzitter" in plaats van "voorzitter"

"Hij/zij" in plaats van "zij"

Of lange, ingewikkelde alinea's die meer op juridische disclaimers lijken dan op richtlijnen.

ChatGPT helpt bij het herschrijven van bedrijfsbeleid in duidelijke, inclusieve en genderneutrale taal. U kunt uw bestaande beleid (bijvoorbeeld uw ouderschapsverlofbeleid of POSH-richtlijnen) invoeren en ChatGPT vragen om:

Herschrijf het in inclusieve, genderneutrale taal.

Vereenvoudig de toon voor een betere leesbaarheid

Verschep lange zinnen op in werknemersvriendelijke samenvattingen

Vertaal het zelfs naar een specifiek leesniveau (zoals groep 8) voor toegankelijkheid.

📌 Voorbeeld: Stel dat u uw vaderschapsbeleid aan het bijwerken bent en er nog steeds dingen staan als "vaders komen in aanmerking voor ...". Voer deze prompt in ChatGPT in: "Herschrijf dit ouderschapsverlofbeleid in genderneutrale en inclusieve taal. Zorg voor een duidelijke, vriendelijke toon die voor alle werknemers gemakkelijk te begrijpen is. "(Plak de content van uw bestaande beleid onder de prompt. )

via ChatGPT

5. Lange resultaten van werknemersonderzoeken samenvatten in de vijf belangrijkste inzichten

HR-leiders zijn weken bezig met het opstellen van medewerkersenquêtes en het verzamelen van feedback over betrokkenheid, DEI, leiderschapseffectiviteit en meer. De reacties stapelen zich snel op. Plotseling zit u met honderden ongestructureerde opmerkingen en geen tijd om ze allemaal te verwerken.

ChatGPT zet de chaos om in duidelijkheid. Plak de open antwoorden op de enquête, hetzij per thema (zoals 'feedback van managers'), hetzij allemaal samen, en vraag ChatGPT om:

Identificeer de meest voorkomende thema's

Benadruk sentiment (positief/neutraal/negatief)

Vat de pijnpunten samen in duidelijke punten.

Stel volgende stappen of actiegebieden voor

Scheid zelfs patronen per afdeling als je tag toevoegt.

📌 Voorbeeld: Stel dat u net uw jaarlijkse betrokkenheidsenquête heeft gehouden en de open vraag was: "Wat is één ding dat we nog kunnen doen om uw ervaring op het werk te verbeteren?" U kreeg 145 reacties. In plaats van ze handmatig te groeperen en samen te vatten, voert u ze in ChatGPT in: "Vat de volgende 145 enquêtereacties samen in de vijf belangrijkste thema's. Classificeer ze op toon (positief, negatief, neutraal) en stel twee vervolgstappen voor die HR kan nemen om de belangrijkste problemen aan te pakken." (Plak de ruwe reacties onder de prompt.)

via ChatGPT

En als u dat wilt, kan het zelfs een samenvatting in dia's maken.

via ChatGPT

📉 Zal ChatGPT HR-banen vervangen? 72% van de CHRO's van Fortune 500-bedrijven verwacht dat AI binnen drie jaar banen zal vervangen, hoewel ze niet per se denken dat het alle HR-professionals volledig zal vervangen. De verschuiving gaat niet over het vervangen van empathie door automatisering, maar over het herdefiniëren van waar mensen de meeste waarde toevoegen. ChatGPT en soortgelijke tools automatiseren repetitieve taken, zoals het opstellen van documenten, het sorteren van gegevens en het beheren van reacties. Wat overblijft en het belangrijkst is, zijn de gesprekken die vertrouwen, oordeelsvermogen en zorgzaamheid vereisen. AI neemt misschien sommige HR-functies over, maar de rol van de mens zal evolueren, niet verdwijnen.

6. Brainstormen over ideeën voor L&D-sessies op basis van de OKR's van het bedrijf

U heeft dit waarschijnlijk al eens eerder gehoord van het management: "We moeten dit kwartaal meer bijscholing geven. " Of erger nog: "Kunnen we een aantal leersessies afstemmen op de OKR's van ons bedrijf?"

Maar wanneer u gaat zitten om de L&D-kalender te plannen, komen de ideeën niet altijd even gemakkelijk. ChatGPT helpt u om OKR's om te zetten in leermogelijkheden. Het enige wat u hoeft te doen is de kwartaal-OKR's van uw bedrijf, of zelfs vereenvoudigde bedrijfsdoelstellingen, invoeren. ChatGPT kan dan:

Stel relevante L&D-onderwerpen voor die aansluiten bij uw specifieke OKR-voorbeeld

Pas leersessies aan per team of functie

Stel formaten voor (bijv. workshops, micro-learning, peer learning)

Voeg mogelijke titels voor sessies, resultaten en zelfs ideeën voor ijsbrekers toe.

📌 Voorbeeld: Stel dat een van uw OKR's is: "Verbeter de cross-functionele samenwerking om de tijdlijnen te versnellen." Open ChatGPT en voer deze prompt in: "De OKR's van ons bedrijf voor dit kwartaal zijn gericht op het verbeteren van de cross-functionele samenwerking en de verantwoordelijkheid van teams. Stel 5 ideeën voor L&D-sessies voor die aansluiten bij deze doelstellingen, inclusief titels, formats en resultaten van de sessies. "*

via ChatGPT

Zodra je een idee voor een sessie hebt geselecteerd, kun je verder gaan met ChatGPT:

via ChatGPT

👀 Wist u dat? Meer dan 88% van de organisaties maakt zich zorgen over het behoud van werknemers. Het aanbieden van leermogelijkheden is volgens de respondenten van de enquête de belangrijkste strategie om werknemers te behouden. AI-tools zoals ChatGPT kunnen de opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven van HR versterken door gepersonaliseerde leertrajecten voor te stellen en realistische trainingssimulaties te ontwikkelen.

7. Sjablonen voor peer-to-peer-erkenning maken op basis van bedrijfseigen waarden

Erkenning verhoogt het moreel, bouwt een teamcultuur op en verbetert het behoud van personeel. Maar de meeste erkenning is ofwel te algemeen ("Goed gedaan!"), ofwel komt alleen van directe managers.

Wat je echt nodig hebt, zijn peer-to-peer shoutouts die laten zien hoe mensen zich op het werk gedragen, niet alleen wat ze doen. En als die shoutouts aansluiten bij de waarden van je bedrijf, is dat nog beter, want dan dragen ze direct bij aan een hogere medewerkerstevredenheid in alle teams.

ChatGPT helpt uw team om elkaar op een meer betekenisvolle manier te erkennen. U kunt het gebruiken om sjablonen voor werknemerserkenning te genereren op basis van:

Specifieke bedrijfswaarden (bijv. 'klantgerichtheid', 'daadkracht', 'inclusiviteit')

De acties of bijdragen van een persoon

Toon (licht, oprecht of formeel)

Format (Slack-bericht, e-mail, opmerking in HR-tool)

Dit maakt het voor werknemers gemakkelijker om deze berichten te schrijven zonder er te lang over na te denken of met een leeg hoofd te zitten.

📌 Voorbeeld: Stel dat een van uw waarden 'Extreme Ownership' is. Een teamlid is achtergebleven om een productfout te verhelpen vóór een demo voor een client. U wilt dat collega's dit erkennen, maar ze weten niet goed hoe ze dit moeten verwoorden. Je voert de waarde en de situatie in ChatGPT in. "Maak een Slack-achtig bericht voor een teamgenoot die 'Extreme Ownership' heeft getoond door langer te blijven om een kritieke bug te verhelpen voor een klantdemo. Houd het vriendelijk, authentiek en koppel het duidelijk aan de waarde. "

via ChatGPT

💡 Pro-tip: terwijl u bij een zelfstandige AI-tool handmatig context moet invoeren en tussen apps moet schakelen, werkt ClickUp Brain rechtstreeks binnen uw werkruimte, waardoor handmatig schakelen overbodig is. Het haalt automatisch relevante details uit taken, doelen en bedrijfsdocumenten, zodat erkenningsberichten worden gekoppeld aan het daadwerkelijke werk en de waarden, in overeenstemming met de HR-context.

📮 ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals is afhankelijk van AI voornamelijk voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals agenda's, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt dezelfde AI gebruikt voor uw e-mail of andere communicatiewerkstroom, kalender, taken en documentatie. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten voor vandaag?". ClickUp Brain doorzoekt uw werkruimte en vertelt u precies wat u te doen staat op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor u in één superapp!

8. Gedragsgerichte interviewvragen genereren die zijn afgestemd op de rol en cultuur

Bij het aannemen van personeel gaat het niet alleen om vaardigheden, maar ook om het zorgen dat iemand past bij de bedrijfscultuur. Toch vinden de meeste managers het lastig om goede gedragsgerichte vragen te bedenken, en is er zelden tijd om deze voor elke rol op maat te maken.

ChatGPT kan strategische interviewvragen genereren die aansluiten bij zowel de rol als uw bedrijfscultuur, waardoor u eigenschappen zoals eigenheid, aanpassingsvermogen en communicatieve vaardigheden kunt beoordelen. Voer gewoon de rol, titel, een paar verantwoordelijkheden en uw bedrijfswaarden of teamcultuur in, en het genereert gedragsgerichte interviewvragen die peilen naar:

Eigendom

Communicatiestijl

Aanpassingsvermogen

Conflictbeheersing

Waardeafstemming

U kunt het zelfs vragen om elke vraag te taggen met de eigenschap die deze onthult, wat ideaal is voor het opleiden van nieuwe interviewers.

📌 Voorbeeld: U bent op zoek naar een Klantenservice-leider. U wilt iemand met empathie, duidelijke communicatievaardigheden en het vermogen om moeilijke situaties te de-escaleren. Je geeft ChatGPT de volgende opdracht: "Genereer 5 gedragsgerichte interviewvragen voor een klantenservice-leider. Focus op communicatie, empathie, conflictoplossing en waarde-afstemming met een klantgerichte cultuur. "

via ChatGPT

Je kunt ChatGPT ook vragen om de output in een interviewscorekaart te formatten, bijvoorbeeld:

via ChatGPT

Of genereer op basis van elk antwoord verdiepende vervolgvragen. Zo worden uw sollicitatiegesprekken met minimale voorbereiding van goed naar uitmuntend.

🏁 Checklist met gedragsgerichte interviewvragen voor HR-professionals 1. Voorbereiding voor het sollicitatiegesprek Breng elke competentie in kaart met gedragingen uit het echte leven die u wilt ontdekken.

Bekijk de waarden en cultuurverklaringen van uw bedrijf opnieuw om overlappende kenmerken te vinden.

Selecteer 1-2 kritieke incidenten of uitdagingen die vaak voorkomen in de rol.

Bereid een mix van rol-specifieke en cultuurspecifieke gedragsvragen voor. 2. Belangrijkste gedragsgerelateerde vraaggebieden Voor probleemoplossing en besluitvorming "Vertel eens over een situatie waarin je met een probleem zat waarvoor geen duidelijke oplossing was. Hoe heb je dat aangepakt?" Voor samenwerking en communicatie Beschrijf een situatie waarin je moest werken met iemand wiens stijl heel anders was dan die van jou.

9. Real-time coaching van managers en situationele begeleiding bieden

Nieuwe managers krijgen vaak verantwoordelijkheid voordat ze begeleiding krijgen. Wanneer er moeilijke momenten komen, gaan velen online op zoek naar de juiste woorden. ChatGPT kan fungeren als een realtime coach en hen helpen zich voor te bereiden op moeilijke gesprekken, hun toon te verfijnen en doordachte feedbackberichten op te stellen, zodat ze met duidelijkheid en zelfvertrouwen leiding kunnen geven.

U kunt het gebruiken om:

Simuleer 1:1-gespreksscenario's (bijv. 'hoe praat je met een defensief teamlid').

Oefen moeilijke chats, zoals prestatiewaarschuwingen, gesprekken over salarisvertragingen of het ontslaan van iemand.

Herschrijf ruwe aantekeningen in coachingtaal

Suggesties voor gespreksonderwerpen en aanpassingen in toon

Bied kaders aan zoals SBI (Situation–Behavior–Impact) of Radical Candor.

📌 Voorbeeld: Een nieuwe manager moet iets doen aan de wisselende aanwezigheid van een goed presterend teamlid. Ze willen streng maar ondersteunend overkomen. In plaats van in paniek te raken of een koel Slack-bericht te sturen, typen ze dit in ChatGPT: "Hoe vertel ik een goed presterende medewerker dat zijn late aanmeldingen het ritme van het team verstoren, zonder hem te demotiveren?"

via ChatGPT

10. Carrièregroeipaden genereren op basis van bestaande rol-omschrijvingen

Werknemers voelen zich vaak vastgelopen als ze niet weten hoe groei eruitziet, en de meeste organisaties hebben geen duidelijk pad in kaart gebracht. ChatGPT helpt je om binnen enkele minuten op rollen gebaseerde carrièreladders op te bouwen die duidelijk en ambitieus zijn en aansluiten bij de ontwikkeling van vaardigheden, waardoor het een handige aanvulling is op je inspanningen op het gebied van human resource planning.

Dit is wat u moet aanbieden:

De huidige rol-titel + takenpakket

Bekende titels van het volgende niveau (of zelfs 'suggesties voor rollen van het volgende niveau')

Optioneel: vaardigheden die uw organisatie waardeert (bijv. communicatie, eigendom, kritisch denken, data-analyse)

ChatGPT kan dan het volgende genereren:

Een logisch carrièrepad (bijv. junior PM → PM → senior PM → productleider)

Vaardigheden die op elk niveau nodig zijn

Certificeringen of interne mogelijkheden om deze op te bouwen

Suggesties voor projecttypes die passen bij groeifasen

Het helpt ook om elke stap van het traject te koppelen aan een waardevolle vaardigheid waarin uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen, waardoor u langdurig personeel behoudt. En stem tegelijkertijd elke fase af op concurrerende salarisbenchmarks om toptalent te behouden en de beloning transparant te houden.

📌 Voorbeeld: Stel dat u een Customer Success Associate hebt die zich wil ontwikkelen, maar niet zeker weet of hij of zij zich moet richten op Sales, Account Management of Ops. Je geeft ChatGPT deze prompt: "Geef op basis van de rol van Customer Success Associate 2-3 mogelijke carrièrepaden. Geef voor elk pad de volgende titel, de belangrijkste vaardigheden die moeten worden ontwikkeld en de aanbevolen projecten of ervaringen die moeten worden opgedaan."

via ChatGPT

U kunt dit gebruiken om medewerkers te coachen, managers te ondersteunen in 1-op-1-gesprekken of zelfs uw eerste interne loopbaankader op te zetten.

👀 Wist u dat? Volgens een SHRM-enquête zijn de belangrijkste prioriteiten van werknemers bij het nemen van beslissingen over hun loopbaanontwikkeling: Financiële beloningen en compensatie

Werk-privébalans en tijd voor het gezin

Kansen voor professionele groei en ontwikkeling

Limieten van het gebruik van ChatGPT in HR

ChatGPT kan veel bereiken, maar het is geen vervanging voor het oordeel van HR, emotionele intelligentie of expertise op het gebied van compliance. Hier zijn een paar dingen om op te letten:

Het ontbreekt aan context zonder duidelijke input: als u geen details over rolen, teamdynamiek of relevante HR-gegevens verstrekt, zal ChatGPT standaard algemene suggesties doen.

Het is juridisch niet betrouwbaar: Gebruik de concepten van ChatGPT niet voor contracten, beleidsdocumenten of documenten met veel compliance-vereisten zonder deze eerst te controleren. Laat uw juridische team de content altijd valideren voordat u deze extern deelt.

Het kan verborgen vooroordelen weerspiegelen: Omdat ChatGPT leert van historische gegevens, kan het soms vooroordelen in wervings- of prestatiegerelateerde taken reproduceren. Gebruik het om beslissingen te ondersteunen, niet om ze te nemen.

Het roept vragen op over gegevensveiligheid: aangezien ChatGPT op externe servers draait, kan het invoeren van gevoelige informatie – zoals klachten, medische dossiers of compensatiegegevens – privacy-risico's met zich meebrengen als dit niet zorgvuldig wordt behandeld.

Het kan emotionele intelligentie niet vervangen: ChatGPT kan u helpen om met empathie te schrijven, maar het begrijpt geen emotionele nuances. Vertrouw in gevoelige gevallen, zoals ontslagen of prestatieverbeteringsplannen, eerst op menselijk oordeel.

Beschouw ChatGPT als uw conceptpartner, niet als uw besluitvormer. Het kan het werk versnellen, maar het laatste woord moet altijd bij HR liggen.

⚡ Bonus: Als je in HR werkt en je je afvraagt hoe je AI op de juiste manier kunt integreren in je werkstroom, van werving tot prestatiebeheer, dan kunnen deze AI-cursussen met hoge beoordeling voor HR-professionals je helpen je vaardigheden te verbeteren.

ChatGPT-alternatieven in HR

ChatGPT is geweldig voor het genereren van snelle ideeën, maar HR heeft meer nodig dan alleen een chatbot. Voor echte verbetering van HR-processen, waarbij je taken kunt toewijzen, werkstroom kunt bijhouden en teams kunt laten samenwerken, brengt ClickUp dat kader tot leven.

Het is een alles-in-één app voor werk en heeft HR-werkstroomsoftware die sleutel HR-functies zoals werving, onboarding, prestaties en beleidsupdates op één plek ondersteunt. ClickUp begrijpt de volledige levenscyclus van uw werk:

Het weet voor welke rollen u personeel zoekt

De onboarding-sjablonen die je hebt opgeslagen

De komende prestatiecycli

Het beleid en de procedures in uw documenten

De deadlines, eigenaren en werkstroom binnen uw team

Verwerk eenvoudig werving, onboarding en de groei van medewerkers met ClickUp HR.

Stel je nu eens voor dat je die werkcontext combineert met krachtige, geïntegreerde AI. Met ClickUp Brain krijgen HR-teams een AI-aangedreven copiloot die het aannemen van personeel, onboarding, beleidsupdates en meer vereenvoudigt.

ClickUp Brain beschermt ook gevoelige werknemersgegevens. Het respecteert werkruimte-toestemming, ondersteunt SSO en biedt gedetailleerde audittrails – er worden nooit gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen.

🧩 Dit is wat een ClickUp-gebruiker op G2 te zeggen had: Ik ben helemaal weg van ClickUp! Het beheren van tickets, documenten en alle bijbehorende informatie was nog nooit zo eenvoudig en naadloos. Alles wat ik nodig heb, bevindt zich op één plek en is op een logische manier gestructureerd. Een van de grootste voordelen voor ons: elke nieuwe medewerker die van een ander platform komt, met name Jira, merkt meteen hoe intuïtief ClickUp is. Er is bijna geen leercurve. Ze beseffen al snel hoe veel gemakkelijker, sneller en gewoonweg beter het is om met ClickUp te werken in vergelijking met de oude tools. ClickUp heeft de manier waarop we ons werk organiseren en beheren echt veranderd. Het voelt lichter, slimmer en gebruiksvriendelijker aan, maar is nog steeds krachtig genoeg om complexe werkstroom aan te kunnen. Voor ons is het niet alleen een tool, het is een boost van productiviteit die iedereen met veel plezier gebruikt. Ik ben helemaal weg van ClickUp! Het beheren van tickets, documenten en alle bijbehorende informatie was nog nooit zo eenvoudig en naadloos. Alles wat ik nodig heb, bevindt zich op één plek en is op een logische manier gestructureerd. Een van de grootste voordelen voor ons: elke nieuwe medewerker die van een ander platform komt, met name Jira, merkt meteen hoe intuïtief ClickUp is. Er is bijna geen leercurve. Ze beseffen al snel hoe veel gemakkelijker, sneller en gewoonweg beter het is om met ClickUp te werken in vergelijking met de oude tools. ClickUp heeft de manier waarop we ons werk organiseren en beheren echt veranderd. Het voelt lichter, slimmer en gebruiksvriendelijker aan, maar is nog steeds krachtig genoeg om complexe werkstroom aan te kunnen. Voor ons is het niet alleen een tool, het is een boost van productiviteit die iedereen met veel plezier gebruikt.

Laten we nu eens kijken hoe ClickUp Brain echte HR-scenario's ondersteunt.

U weet al hoe vermoeiend en inconsistent het screenen van kandidaten kan zijn, vooral wanneer verschillende wervingsmanagers naar verschillende dingen op zoek zijn. In het bredere talentacquisitieproces vertraagt deze inconsistentie u en loopt u het risico de juiste kandidaat mis te lopen. ClickUp Brain, als uw recruitmentassessmentsoftware, helpt u het screenen van kandidaten te versnellen door AI te integreren in dezelfde omgeving waar uw functie-eisen, interviewnota's en teaminput al aanwezig zijn.

U kunt:

Plak of voeg cv's van sollicitanten als bijlage aan een taak.

Gebruik AI om elk ervan samen te vatten met de sleutel sterke punten, rode vlaggen en signalen die aangeven of iemand bij de bedrijfscultuur past.

U kunt het zelfs vragen om twee potentiële kandidaten naast elkaar te vergelijken op basis van de criteria van prioriteit van de functie.

En omdat het binnen uw ClickUp-werkruimte werkt, begrijpt het uw wervingspijplijn, de feedback van uw team en zelfs de waarden van uw bedrijf (als u die hebt gedocumenteerd in ClickUp Docs of ClickUp Tasks ).

Sla onboarding- en exitdocumenten eenvoudig op in de juiste mappen met ClickUp Docs.

Bijvoorbeeld: u kunt Brain vragen: "Vat samen of deze kandidaat geschikt is voor de rol van Growth Marketing Manager. Concentreer u op leiderschapservaring en SaaS-achtergrond."

Gebruik ClickUp Brain om samenvattingen van kandidaten te genereren die uw HR-professionals vervolgens kunnen doorsturen naar het juiste team voor beoordeling.

📮 ClickUp Insight: Een op de vijf werknemers zegt dat het weten wanneer beslissingen worden genomen, hen zou helpen sneller werk te doen. Maar in de drukte van een drukke dag wordt het communiceren van tijdlijnen vaak vergeten. ClickUp Brain lost dat op door als uw AI-aangedreven werkcopiloot te fungeren. Het verzamelt automatisch updates van taken, threads en documenten en levert dagelijkse overzichten, beslissingsnotities en samenvattende opmerkingen. Nooit meer achter mensen (of informatie) aan hoeven jagen.

💡 Pro-tip: Als u tussen twee opeenvolgende sollicitatiegesprekken zit of gewoon liever praat dan typt, maakt de spraak-naar-tekstfunctie van Brain Max dit nog gemakkelijker. Spreek gewoon uw gedachten uit, zoals "Vat het cv van deze kandidaat samen en benadruk zijn ervaring met teamleiderschap", en Brain Max zal dit voor u transcriberen en ordenen.

Bereid sollicitatiegesprekken voor met slimmere, rol-specifieke vragen

AI verandert de manier waarop bedrijven personeel aannemen, van slimmere functieomschrijvingen tot geautomatiseerde screening en werving.

🎥 In deze video leert u hoe recruiters AI gebruiken om tijd te besparen, vooroordelen te verminderen en sneller het juiste talent aan te nemen.

ClickUp Brain helpt u bij het genereren van gedrags- en rolspecifieke interviewvragen op basis van uw functieomschrijving, bedrijfseigen waarden en wervingscriteria, zonder dat u uw werkruimte hoeft te verlaten.

Voorbeeldprompt: "Stel 5 gedragsgerichte vragen op voor een marketingmanager om leiderschap, cross-functionele samenwerking en initiatief te beoordelen."

En omdat het allemaal in ClickUp zit, kunt u de vragen aan interviewtaken als bijlage koppelen, ze aan panelleden toewijzen en feedback bijhouden.

💡 Pro-tip: Gebruik de ClickUp AI Notetaker die automatisch deelneemt aan uw gesprekken, audio of video opneemt en alles opslaat in privé ClickUp Docs. Na het gesprek genereert het: Een doorzoekbaar transcript

Slimme samenvatting van vergaderingen

Gecategoriseerde actitem-items

Sprekerslijst, belangrijke beslissingen en volgende stappen

Automatiseer onboarding met op maat gemaakte abonnementen voor elke rol

ChatGPT helpt bij het opstellen van onboardingabonnementen, maar ClickUp Brain gaat nog een stap verder door gepersonaliseerde 30-60-90-dagenplannen op te stellen en deze direct in bruikbare werkstroom in te voegen.

U kunt:

Gebruik AI om gefaseerde onboarding-content te genereren op basis van rol, teamdoelen en cultuur.

Verdeel dat plan direct in taken, wijs eigenaren toe, stel deadlines vast en voeg afhankelijkheden toe.

Sla het op als een herbruikbaar sjabloon voor toekomstige aanwervingen.

Voorbeeldprompt: "Maak een onboardingplan van 30-60-90 dagen voor een nieuwe Customer Success Manager, gericht op klantbetrokkenheid, ondersteuningssystemen en communicatie tussen teams."

Genereer een onboardingplan voor 30-60-90 dagen met ClickUp Brain.

En zodra de AI het zware werk heeft gedaan, helpt ClickUp Automations u om ermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld:

Wijs automatisch welkomst-taak toe aan HR, IT en wervingsmanagers

Vergaderingen plannen en buddy-check-ins

Breng belanghebbenden op de hoogte wanneer elke onboardingfase is voltooid.

Blijf de voltooiing bij met ingebouwde dashboards

Vereenvoudig uw werkstroom en automatiseer repetitieve administratieve taken met ClickUp automatisering.

Gebruik ClickUp Documenten en Wikis als enige bron van informatie voor HR. ChatGPT kan weliswaar concepten opstellen, maar ClickUp zorgt ervoor dat elk beleid, elk proces en elke handleiding actueel blijft, kan worden geraadpleegd en door iedereen in het team kan worden doorzocht.

AI-aangedreven HR-zelfbediening

Herhaalde vragen van werknemers, zoals hoeveel vakantiedagen ik nog heb of waar de nieuwste versie van ons thuiswerkbeleid te vinden is, kunnen veel tijd van uw team in beslag nemen. ClickUp Brain + AI Agents veranderen uw werkruimte in een slimme, zelfbedienings-HR-hub voor werknemers.

Werknemers kunnen:

Stel vragen in natuurlijke taal

Krijg direct gepersonaliseerde antwoorden op basis van rol of afdeling.

Breng de nieuwste beleidsregels en personeelsvoordelen vanuit uw werkruimte naar voren.

Ontvang vervolgsuggesties of links naar gerelateerde taken of documenten.

In tegenstelling tot eenvoudige chatbots beantwoorden ClickUp AI Agents niet alleen vragen, maar krijgen ze ook dingen voor elkaar.

Stel dat een medewerker vraagt: "Kan ik ongebruikte vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?" De AI-agent kan dan:

Download het nieuwste beleidsdocument

Maak een taak aan om hun PTO-aanvraag te registreren.

Breng HR op de hoogte als de vraag betrekking heeft op een casusbeoordeling.

Voeg een opmerking toe met contextuele begeleiding van het HR-team.

Zet uw werkstroom op de automatische piloot met ClickUp AI Agents.

ClickUp AI-agenten

AI Cards zetten uw HR-gegevens om in samenvattingen, rapportage en inzichten – van updates over het personeelsbestand tot wekelijkse stand-ups – zodat u minder tijd kwijt bent aan het verzamelen van informatie en meer tijd hebt om ermee aan de slag te gaan.

AI Cards zetten uw HR-gegevens om in samenvattingen, rapportage en inzichten – van updates over het personeelsbestand tot wekelijkse stand-ups – zodat u minder tijd kwijt bent aan het verzamelen van informatie en meer tijd hebt om ermee aan de slag te gaan.

Stroomlijnen van feedback bij prestatiebeoordelingen

Aangezien al het werk, van doel-instelling en 1:1-aantekeningen tot projectupdates, in ClickUp plaatsvindt, kan ClickUp Brain prestatiefeedback genereren die is gebaseerd op echte acties.

Voorbeeldprompt: "Geef me feedback over de prestaties van Rhian in het tweede kwartaal op basis van haar routinetaken en doelen. "

Rhian's taken en doelen voor het tweede kwartaal:

Leiding gegeven aan de lancering van de zomere-mailcampagne, die 12% meer leads opleverde dan in het eerste kwartaal

Samenwerking met het ontwerpteam om landingspagina's te verbeteren, wat resulteerde in een stijging van 9% in conversies*

Verantwoordelijk voor tweewekelijkse rapportage en presentatie van inzichten aan het management

Er werd verwacht dat hij 1 junior teamlid zou begeleiden en het delegeren zou verbeteren

Doel: tijdmanagement verbeteren en last-minute content-bewerkingen met 30% verminderen

Deze voorbeelden laten zien hoe AI-aangedreven tools voor human resources uw werk daadwerkelijk sneller, slimmer en strategischer kunnen maken.

Geef HR-efficiëntie een nieuwe invulling met ClickUp

HR-werk is zwaar. Je houdt je bezig met werving, onboarding, feedback en cultuur, allemaal tegelijk. Hoewel ChatGPT je helpt om sneller te werken, heeft het nog steeds veel context en kopiëren en plakken nodig. Dat is waar ClickUp het verschil maakt.

Het is een waardevol hulpmiddel dat begrijpt hoe u werkt. Van AI-aangedreven feedback tot geautomatiseerde onboarding en spraak-naar-tekst-aantekeningen, ClickUp AI integreert naadloos in uw dagelijkse HR-werkstroom. Dus als u klaar bent om slimmere, soepelere HR-beslissingen te nemen, is het tijd om ClickUp in te schakelen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!