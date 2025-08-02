Gratis Asana CRM-sjablonen om klantrelatiebeheer te stroomlijnen

Wat als u geen klanten meer zou verliezen door slechte opvolging?

Voor de meeste bedrijven is het probleem niet het product, maar een rommelig proces. Belangrijke gesprekken gaan verloren in versnipperde spreadsheets en overvolle inboxen, en waardevolle relaties vervagen.

🧠 Leuk weetje: 70% van de verkopers gelooft dat CRM-tools helpen om meer deals te sluiten.

Dit is waar een CRM-aanpak, in combinatie met een flexibele tool als Asana, echt het verschil maakt. Hoewel Asana vooral bekend staat om projectmanagement, kunnen teams met de CRM-sjablonen gestructureerde werkstromen creëren om klantinteracties effectief te beheren.

In deze blog delen we enkele populaire Asana-sjablonen voor het beheren van klantrelaties. En als u een krachtigere, alles-in-één oplossing wilt, hebben we die ook.

Wat zijn Asana CRM-sjablonen?

Asana CRM-sjablonen zijn vooraf gemaakte projectlayouts die zijn ontworpen om teams te helpen klantrelaties rechtstreeks in Asana te beheren. Deze CRM-sjablonen organiseren taken, fasen en verantwoordelijkheden in de verkooppijplijn, waardoor het gemakkelijker wordt om leads, gesprekken en follow-ups bij te houden zonder van tool te hoeven wisselen.

Een sjabloon kan bijvoorbeeld kolommen bevatten zoals 'Inkomende lead', 'Gecontacteerd', 'Offerte verzonden' en 'Gesloten', elk met automatisch toegewezen eigenaren en deadlines.

In tegenstelling tot algemene takenlijsten zijn CRM-sjablonen in Asana gericht op het onderhouden van gestructureerde communicatie met clients en het verminderen van heen-en-weer-communicatie tussen teams. Ze werken vooral goed voor bedrijven die met meerdere accounts werken of lange verkoopcycli hebben.

Wat maakt een goede Asana CRM-sjabloon?

De beste Asana CRM-sjabloon is duidelijk, flexibel en ontworpen om handmatig werk te verminderen. Het moet uw team helpen sneller te werken zonder belangrijke klantgegevens of follow-ups te missen. Hier zijn enkele functies die zowel de zichtbaarheid als de actie binnen teams ondersteunen:

Gecentraliseerde klantgegevens : zoek naar sjablonen die alle klantinformatie op één plek bewaren, zodat u niet door e-mails hoeft te spitten

Werkstroom voor het bijhouden van leads: Overweeg Asana CRM-sjablonen die elke lead bijhouden vanaf het eerste contact tot de conversie met kolommen op basis van status

Automatisering van taken en herinneringen voor opvolging: Gebruik een Asana CRM-sjabloon die taken automatisch toewijst op basis van de fase of activiteit in de pijplijn, en ontvang een melding wanneer het tijd is om in te checken, zodat niets door de mazen van het net glipt

Contacttijdlijn: Ontvang sjablonen waarmee u een volledige geschiedenis van alle interacties kunt weergeven voor context in elk gesprek

Aangepaste velden voor CRM: Selecteer Asana CRM-sjablonen met aangepaste velden zoals dealgrootte, leadbron of prioriteit om sneller te filteren en sorteren

Samenwerkingstools: Kies een sjabloon waarmee u teamgenoten kunt taggen, opmerkingen kunt plaatsen bij updates en direct de verkoop- of marketingafdeling kunt informeren

Ingebouwde deadlines: Kies sjablonen die verantwoordelijkheid garanderen door deadlines aan elke taak toe te voegen

Rapportageweergave: Kies een Asana CRM-sjabloon die de voortgang in de pijplijn bijhoudt met behulp van Kanban, kalender of lijstmodi

Herbruikbaar format: Kies voor een sjabloon waarmee u met één klik dezelfde structuur kunt toepassen op nieuwe clients of deals

6 gratis Asana CRM-sjablonen

De juiste structuur is cruciaal voor het beheren van klantrelaties en het tegelijkertijd nastreven van deals. Deze CRM-sjablonen binnen Asana helpen u leads te organiseren, taken toe te wijzen en cross-functionele samenwerking te verbeteren zonder de gebruikelijke rommel.

1. Sjabloon voor ondersteuning bij pre-sales deals van Asana

via Asana

De Asana-sjabloon voor ondersteuning bij pre-sales deals richt zich op de vroege fasen van een deal, waarin de coördinatie vaak nog niet goed op elkaar is afgestemd. De sjabloon is ontworpen om snel veranderende verkoopcycli te ondersteunen door marketing-, product- en verkoopteams op één lijn te brengen.

U krijgt niet alleen een lijst, maar een verbonden systeem waarin elke fase van de deal wordt bijgehouden, met aangepaste velden en integraties met tools zoals Salesforce en Zoom.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe met taken en deadlines

Trigger het aanmaken van projecten via CRM- en Salesforce-integraties

Betrek belanghebbenden bij elke fase van de deal

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die met meerdere afdelingen werken en minder overdrachten en een betere zichtbaarheid in de verkooppijplijn willen

💡 Pro-tip: gebruik tools voor het bijhouden van e-mails om te controleren of en wanneer potentiële klanten uw e-mails openen. Zo kunt u follow-ups nauwkeurig plannen in plaats van te gissen.

2. Sjabloon voor Asana-verkoop pijplijn

De Asana-sjabloon voor de verkooppijplijn is ideaal voor verkoopteams die een gestroomlijnd, lichtgewicht systeem nodig hebben om klantinformatie, leads en follow-ups bij te houden in één centrale ruimte. De grootste kracht ligt in de flexibiliteit.

In tegenstelling tot traditionele CRM-sjablonen kan dit sjabloon naadloos worden geïntegreerd in uw werkstroom, in plaats van er los van te staan. U kunt details zoals de status van leads, de grootte van kansen enz. opnemen met behulp van aangepaste velden en kansen filteren op dealgrootte, eigenaar of fase.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Automatiseer processen door uw verkooppijplijn te koppelen aan Asana Rules om velden automatisch bij te werken, taken toe te wijzen, enz.

Analyseer nieuwe leads, risicovolle kansen en meer met de modi Lijst, Bord, Kalender of Tijdlijn

Sla aantekeningen en vervolg taken op onder elk account

🔑 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers die visuele pijplijnen en geïntegreerde werkstromen willen zonder te hoeven schakelen tussen meerdere platforms.

3. Sjabloon voor het bijhouden van Asana-accounts

De Asana-sjabloon voor het bijhouden van accounts is ontworpen voor teams die zich bezighouden met klantensucces en een eenvoudige manier nodig hebben om relaties na de verkoop te beheren. Het gaat verder dan het bijhouden van de pijplijn door zich te richten op bestaande klanten, contactmomenten vast te leggen, openstaande problemen en tijdlijnen voor verlenging.

Sorteer accounts op prioriteit, fase of gezondheidsscore en filter alles in meerdere weergaven. Bovendien kunt u dankzij de integratie met Salesforce, HubSpot en Zendesk sleutelupdates naadloos synchroniseren, wat u tijd bespaart.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla aantekeningen over clients en vervolg taken op één plek op

Visualiseer tijdlijnen en aankomende verlengingen

Werk in realtime samen tussen verkoop, ondersteuning en operations

🔑 Ideaal voor: Customer success managers die zich richten op retentie, upsells en het betrokken houden van klanten door middel van voortdurende interactie.

💡 Pro-tip: Maak een lijst met 'Geen contact' voor leads die na meerdere pogingen nog steeds niet hebben gereageerd. Zo houd je je pijplijn overzichtelijk en weet je sales team precies waar ze hun energie op moeten richten, zonder dat je rapportages onoverzichtelijk worden.

4. Sjabloon voor overdracht na verkoop van Asana

Zoals de naam al aangeeft, richt de Asana-sjabloon voor overdracht na verkoop zich op wat er gebeurt nadat de deal is gesloten, zodat geen enkel onderdeel van de onboarding-ervaring van de klant over het hoofd wordt gezien.

Het verbindt Salesforce, Zendesk en HubSpot rechtstreeks met taakwerkstromen, zodat teams onmiddellijk kunnen handelen wanneer een deal als 'gesloten-gewonnen' wordt gemarkeerd

Alles, van taaktoewijzingen tot message threads, wordt op één plek afgehandeld, waardoor zowel interne teams als clients vanaf dag één duidelijkheid hebben.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Trigger onboarding-taken direct via CRM-updates

Wijs eigenaren en deadlines toe voor elke stap in de overdracht

Breng verantwoordelijkheden binnen teams in kaart en houd iedereen op één lijn met behulp van ingebouwde berichtenfuncties

🔑 Ideaal voor: Klantgerichte teams die de onboarding, implementatie en installatie van tools en diensten na de verkoop beheren.

5. Sjabloon voor implementatie bij klanten van Asana

Een nieuwe klant binnenhalen is een enorme overwinning! Maar een wankele of trage overdracht van uw verkoopteam naar de klantenservice kan een geweldige eerste indruk snel tenietdoen.

De Asana-sjabloon voor klantimplementatie zorgt ervoor dat uw nieuwe klanten onmiddellijk de aandacht krijgen die ze verdienen, zonder dat uw team zich dubbel hoeft in te spannen.

Dit sjabloon zorgt voor een naadloze overgang, automatiseert werkstromen en definieert rollen duidelijk, zodat uw team en klanten vanaf dag één perfect op elkaar zijn afgestemd.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf op de hoogte van het implementatieproces bij klanten met rapportage dashboards en aangepaste velden

Wijs duidelijk de eigendom toe en stel specifieke deadlines vast voor elke fase van de implementatie

Zorg voor consistentie in uw processen door aangepaste werkstromen voor overdracht op te slaan en opnieuw te gebruiken

🔑 Ideaal voor: Sales-, klantenservice- en serviceteams die zich inzetten voor een naadloze, efficiënte onboarding en implementatie na de verkoop, met verschillende tools en afdelingen.

6. Sjabloon voor Asana-oproeplogboek

Heb je ooit geprobeerd om haastig geschreven aantekeningen van telefoongesprekken op een los stukje papier te ontcijferen, of erger nog, ze helemaal kwijtgeraakt? De Asana-sjabloon voor gesprekslogboek is het antwoord.

Dit herbruikbare raamwerk zorgt voor consistentie in al uw call logging, waardoor het werk dat voorafgaand aan elke interactie moet worden verricht aanzienlijk wordt verminderd.

Het beste deel? Door een bewerkbaar digitaal gesprekslogboek aan te maken in een projectmanagementtool zoals Asana, voorkomt u dat aantekeningen zoekraken of verkeerd worden geïnterpreteerd. Bovendien krijgt u direct context over het doel van een gesprek, de volgende stappen en specifieke details.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Versterk de relaties met uw klanten door eerdere gesprekslogboeken te bekijken om de behoeften van uw klanten beter te begrijpen en te anticiperen op toekomstige vereisten

Identificeer direct actiepunten vanuit gesprekken

Voeg relevante documenten (zoals Google Documenten of Google Spreadsheets) rechtstreeks toe aan gespreksnotities

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams, klantenservice, accountmanagers en iedereen die een gestructureerde, digitale aanpak nodig heeft om interacties met klanten te registreren, bij te houden en te analyseren voor verbeterde CRM-praktijken en inzicht in teamprestaties.

Beperkingen van Asana CRM-sjablonen

Hoewel Asana CRM-sjablonen helpen bij het organiseren van werkstromen en het verbeteren van de zichtbaarheid, zijn ze geen volledige vervanging voor volledige CRM-systemen. Er zijn enkele belangrijke tekortkomingen waar u rekening mee moet houden, vooral als uw team grote volumes verwerkt of geavanceerde verkoopgegevens bijhoudt.

Geen native leadscoring : Asana heeft geen ingebouwde leadscoring, waardoor het handmatig bijhouden van statistieken zoals betrokkenheidsniveaus en dealpotentieel via aangepaste velden noodzakelijk is. Deze aanpak is aanzienlijk minder efficiënt in vergelijking met de geautomatiseerde scoringtools in gespecialiseerde : Asana heeft geen ingebouwde leadscoring, waardoor het handmatig bijhouden van statistieken zoals betrokkenheidsniveaus en dealpotentieel via aangepaste velden noodzakelijk is. Deze aanpak is aanzienlijk minder efficiënt in vergelijking met de geautomatiseerde scoringtools in gespecialiseerde CRM-oplossingen

Beperkt contactbeheer : Asana is niet ontworpen om grote hoeveelheden contactgegevens op te slaan. U kunt clientnamen en basisinformatie bijhouden, maar er is geen gestructureerde contactendatabase met geschiedenis, voorkeuren of logboeken voor communicatie via meerdere kanalen

Geen ingebouwde e-mailintegratie : Asana biedt geen native e-mailsynchronisatie voor het verzenden of ontvangen van berichten binnen het platform. Zonder plug-ins moet u heen en weer schakelen tussen Asana en tools zoals Microsoft Outlook of Gmail om de communicatie te beheren

Rapportage is niet specifiek voor CRM: De rapportage dashboards in Asana zijn ontworpen voor algemeen gebruik. Ze bieden geen verkoopgerichte analyses zoals conversietrechters, prognoserapporten of het bijhouden van de snelheid van deals zonder uitgebreide aanpassingen

15 gratis alternatieven voor Asana CRM-sjablonen

Platforms zoals Asana bieden natuurlijk een solide basis, maar voor wie op zoek is naar een nog uitgebreidere reeks productiviteitstools en meer geïntegreerde CRM-functies, zijn alternatieven zoals ClickUp, de alles app voor werk, een betere optie.

De CRM-oplossing van ClickUp brengt uw volledige verkoopactiviteiten samen in één aanpasbare werkruimte, met het bijhouden van de pijplijn, communicatie, automatisering, dashboards en documentatie.

Aangedreven door de ingebouwde ClickUp Brain, vooraf gebouwde AI-agents en meer dan 50 dashboard widgets, kunt u deals bijhouden, prestaties analyseren en teams coördineren zonder van tool te wisselen.

Leer hoe u aangepaste sjablonen kunt maken in ClickUp:

1. ClickUp eenvoudige CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer contacten en houd de voortgang van verkopen bij met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Het beheren van relaties hoeft niet ingewikkeld te zijn. De ClickUp Simple CRM-sjabloon richt zich op de essentiële zaken: contactgegevens, status bijhouden en activiteitenhistorie.

Deze gestroomlijnde oplossing is ideaal voor freelancers en kleine teams en houdt alles overzichtelijk en beheersbaar zonder gebruikers te overweldigen met onnodige functies.

Leads kunnen worden bijgewerkt via een Kanban-werkstroom, gefilterd op status (Nieuw, Gecontacteerd, Opvolging, Gesloten) en bijgehouden met behulp van checklists en tags. Ondanks zijn eenvoud ondersteunt het sjabloon het visualiseren van voortgang, deadlines en integraties.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg alle essentiële contactgegevens vast in één weergave

Houd leads bij met een eenvoudige interface met slepen en neerzetten

Houd contactaantekeningen en tijdlijnen bij voor contextuele zichtbaarheid

Stel herinneringen in en automatiseer follow-ups

🔑 Ideaal voor: Teams die een beginnersvriendelijk CRM willen binnen een taakbeheeromgeving zonder uitgebreide installatie.

Dit is wat Katrina Julia, maker + CEO bij FIT Life Creation, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

ClickUp is het BESTE systeem voor projectmanagement, dashboards, CRM + schaalbaarheid dat ik ooit ben tegengekomen! Het heeft me honderden tot duizenden uren bespaard, me geholpen prioriteiten te stellen en me te concentreren op de bedrijfsontwikkeling, met een dagelijkse omzet van $ 500.000 tot miljoenen. We schakelen nu over om conversies en resultaten bij te houden! Ik ben dol op ClickUp!

ClickUp is het BESTE systeem voor projectmanagement, dashboards, CRM + schaalbaarheid dat ik ooit ben tegengekomen! Het heeft me honderden tot duizenden uren bespaard, me geholpen prioriteiten te stellen en me te focussen op de bedrijfsontwikkeling, met een dagelijkse omzet van $ 500.000 tot miljoenen. We schakelen nu over om conversies en resultaten bij te houden! Ik ben dol op ClickUp!

2. ClickUp geavanceerde CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer klantrelaties gedurende de volledige cyclus met de ClickUp CRM-sjabloon

De ClickUp Advanced CRM-sjabloon biedt een uitgebreide oplossing voor elke fase van klantbetrokkenheid, van prospectie tot verlenging. Met 22 aangepaste statussen, prioriteitslabels, e-mailintegratie en clientspecifieke taakmappen geeft het u een duidelijk overzicht van uw verkoopmachine.

Met leadscores, contactlogboeken en werkstromen die klaar zijn voor automatisering slaat dit sjabloon niet alleen gegevens op, maar zet het deze ook om in dagelijkse acties.

Verkoopteams kunnen leads segmenteren, follow-ups toewijzen, de geschiedenis van vergaderingen bijhouden en tijdlijnen voor deals genereren, allemaal vanuit één centrale werkruimte.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Sla gedetailleerde klantgegevens op en beheer deze met aangepaste velden zoals Branche en Functietitel

Houd deals bij op status in de weergaven Verkoopproces, Lijst en Toewijzingen

Automatiseer herinneringen, e-mails en volgende acties met behulp van ingebouwde werkstromen

Wijs taken toe en houd de eigendom ervan bij tijdens het hele verkoopproces

🔑 Ideaal voor: Sales- en marketingteams die op zoek zijn naar een gestructureerd maar flexibel CRM dat binnen hun bestaande taakbeheersysteem kan worden geïntegreerd.

📚 Lees ook: Hoe u uw eigen CRM kunt maken in ClickUp

3. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Houd leads bij en voorspel deals met de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn

De ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn is ontworpen om teams te helpen elke fase van hun verkoopcyclus met duidelijkheid en controle te beheren.

Met 30 statussen, drag-and-drop-functionaliteit en gestructureerde weergaven zoals Sales SOP en Box View, vereenvoudigt het het bijhouden van de pijplijn, terwijl uw team zich kan blijven concentreren op het sluiten van deals.

De sjabloon maakt gebruik van een combinatie van lijstweergaven, Kanban-borden en dashboards om het genereren van leads, kwalificaties, voorstellen en conversies bij te houden. Het beschikt ook over e-mailregistratie en automatisering triggers om het momentum in elke fase van de funnel te behouden.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd deals van begin tot eind bij met statussen in verschillende kleuren

Stel automatische taken in voor follow-ups en het verzenden van offertes

Bereken potentiële omzet en sluitingspercentage met dashboards

Optimaliseer conversietijdlijnen met behulp van ingebouwde pijplijnanalyses

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die een flexibel, goed zichtbaar pijplijnsysteem willen met ingebouwde tools voor taakbeheer en het bijhouden van leads.

📮 ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek vertrouwt bijna 88% van de leidinggevenden nog steeds op handmatige check-ins, dashboards of vergaderingen om updates te krijgen. De kosten? Verloren tijd, contextwisselingen en vaak verouderde informatie. Hoe meer energie u besteedt aan het bijhouden van updates, hoe minder u overhoudt om ernaar te handelen. De Autopilot Agents van ClickUp, beschikbaar in lijsten en chats, geven statuswijzigingen en kritieke discussiethreads direct weer. Nooit meer uw team vragen om "snelle updates" te sturen. 👀 💫 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% met ClickUp, waardoor teams beter verbonden en op één lijn bleven.

4. Sjabloon voor ClickUp-verkoop pijplijnbeheer

Gratis sjabloon downloaden Coördineer accountmanagers en vertegenwoordigers van de business development met de ClickUp-sjabloon voor salespijplijnbeheer

De ClickUp-sjabloon voor salespijplijnbeheer tilt pijplijnorganisatie naar een hoger niveau met ingebouwde proceslogica en fasespecifieke KPI's.

Het is zo opgezet dat account executives (AE's) en business development reps (BDR's) kunnen samenwerken in verschillende fasen van een deal zonder dat de zichtbaarheid verloren gaat.

Met 25 statussen, 18 aangepaste velden, waaronder Bedrijfsomzet en Aantal werknemers, en ondersteuning voor automatisering, biedt het een krachtig systeem om prospects bij te houden vanaf het eerste contact tot aan de afsluiting.

Het bevat aangepaste weergaven voor individuele vertegenwoordigers, rapporten over de looptijd van deals en knelpuntindicatoren. Notificaties en automatisering zorgen ervoor dat teams op één lijn blijven en prospects bij elke stap betrokken blijven.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs kansen toe aan AE's en BDR's met volledige dealcontext

Houd het team op één lijn met ingebouwde automatisering en gedeelde weergaven

Houd de prestaties van vertegenwoordigers bij met individuele werklaststatistieken via de kaderweergave

Maak escalatieprotocollen en afsluitingsmeldingen

🔑 Ideaal voor: Middelgrote tot grote verkoopteams die behoefte hebben aan gestructureerd pijplijnbeheer met duidelijke rollen en gedeelde zichtbaarheid voor alle teamleden.

💡 Pro-tip: Maak een aangepast leadscoremodel op basis van daadwerkelijke afsluitgegevens, niet alleen op basis van ingevulde formulieren. Gedragingen zoals het bezoeken van prijspagina's of het bijwonen van demo's kunnen zwaarder worden gewogen dan algemene acties, zoals het openen van e-mails.

5. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd leads en klantinteracties bij met de ClickUp Sales CRM-sjabloon

De ClickUp Sales CRM-sjabloon helpt verkoopteams georganiseerd te blijven, prestaties bij te houden en elk gesprek met klanten te beheren. Het ondersteunt uw volledige verkooptrechter, van het eerste contact tot de conversie, met ingebouwde analyses en automatisering om tijd te besparen.

De sjabloon bevat tools voor het bijhouden van accounts, aantekeningen over klanten, het toewijzen van taken en tijdlijnen voor deals, allemaal gekoppeld aan een interactief dashboard.

Bovendien krijgt u binnen ClickUp de mogelijkheid om uw pijplijn aan te passen, outreach-activiteiten te plannen en e-mails op te volgen, waardoor het een echte alles-in-één werkruimte voor moderne verkoopactiviteiten is.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Beheer gesprekken en deals in aangepaste fasen van de pijplijn

Monitor teamactiviteiten met bord-, lijst- en overzichtweergaven

Integreer met Slack, e-mail en andere verkooptools

Toegang tot dealgeschiedenis en clientcommunicatie op één plek

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die een schaalbaar, gebruiksvriendelijk CRM nodig hebben om leads te beheren, interacties bij te houden en de besluitvorming te verbeteren met behulp van datagestuurde inzichten.

6. ClickUp Client Hub-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer het werk en de relaties van clients met de ClickUp Client Hub-sjabloon

De ClickUp Client Hub-sjabloon combineert lichtgewicht projectmanagement met CRM-functionaliteit en biedt klantgerichte teams een gecentraliseerd platform voor het bijhouden van communicatie, deliverables en lopende taken.

Het dient als een centrale hub voor alle klantgegevens, inclusief aantekeningen van vergaderingen, accountgeschiedenis, factureringsupdates en sleutelcontacten.

De intuïtieve structuur ondersteunt snel terugvinden, eenvoudige documentatie en naadloze interne samenwerking. Deze hub-sjabloon is handig voor agentschappen, juridische teams of adviesbureaus die waardevolle relaties onderhouden en transparantie vereisen op elk contactpunt.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer client projecten en communicatie in één werkruimte

Automatiseer routine-updates, taakoverdrachten en herinneringen

Houd deliverables bij met gedetailleerde statusupdates gedurende de hele levenscyclus van de client

Zorg voor zichtbaarheid voor interne en externe medewerkers

🔑 Ideaal voor: Bureaus, consultants of accountmanagers die een centrale werkruimte willen voor het beheer van zowel projectuitvoering als werkstromen voor klantrelaties.

7. Sjabloon voor ClickUp-account hub

Gratis sjabloon downloaden Houd clients en relatie-inzichten bij met de ClickUp Account Hub-sjabloon

De ClickUp Account Hub-sjabloon biedt een uitgebreid overzicht van strategische klantaccounts en ondersteunt accountplanning, het signaleren van kansen en werkstromen voor verlengingen.

Gebruikers kunnen accountmanagers toewijzen, eerdere interacties registreren en upsell-trajecten opbouwen, allemaal via aanpasbare dashboards.

Met zeven statussen, aangepaste velden zoals Totale contractwaarde (TCV) en Klanttevredenheid, en ingebouwde automatisering helpt de sjabloon teams om accountgegevens te centraliseren, contactmomenten te monitoren en belangrijke follow-ups bij te houden.

Of u nu relaties op ondernemingsniveau bijhoudt of startende clients, met dit sjabloon blijven gegevens georganiseerd en prestaties meetbaar.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Beheer updates van de accountstatus met behulp van eenvoudige visuele fasen

Organiseer sleutel mijlpalen, vergaderingen en verlengingstermijnen

Stem uw accountstrategie af op uw marketing- en productdoelen

Automatiseer veelvoorkomende updates en herinneringen met drie slimme werkstromen

🔑 Ideaal voor: Accountmanagers of serviceteams die een eenvoudig systeem nodig hebben om klantinformatie bij te houden, zichtbaarheid te behouden en dagelijkse klantrelaties te beheren.

💡 Pro-tip: voeg een dashboard toe als weergave om doelen bij te houden, trends te signaleren en uw team op één lijn te houden, allemaal in één aanpasbare ruimte.

8. ClickUp-sjabloon voor het onboarden van klanten

Gratis sjabloon downloaden Begeleid nieuwe klanten met de ClickUp-sjabloon voor het onboarden van klanten

De ClickUp-sjabloon voor klantonboarding helpt teams om een soepele, herhaalbare onboarding-ervaring voor klanten te creëren zonder de chaos van verspreide stappen.

Hiermee kunnen teams trainingsschema's, welkomstchecklists en platform walkthroughs ontwikkelen en de voortgang bijhouden

Elke taak is gekoppeld aan duidelijke deliverables, terwijl integraties met e-mail en ondersteuningstools zorgen voor een soepele communicatie. Onboardingmanagers kunnen ook de tijd per klant, KPI's voor succes en feedback voor toekomstige verbeteringen bijhouden.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng elke stap van het proces in kaart met op maat gemaakte tijdlijnen voor onboarding

Verzamel klantgegevens via intakeformulieren en aangepaste velden

Organiseer klanten in verschillende servicepakketten met de weergave per servicepakket

Monitor de tevredenheid en betrokkenheid van clients in realtime met feedbackvragenlijsten

Houd de voortgang van onboarding bij in zes gedetailleerde fasen met verschillende statussen

🔑 Ideaal voor: Customer success managers, onboarding teams en SaaS-startups die een gepersonaliseerde onboarding-ervaring willen bieden en de betrokkenheid bij elk contactmoment willen meten.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor het onboarden van klanten om de ervaring van nieuwe klanten te stroomlijnen

9. Sjabloon voor accountbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd sleutelaccounts en verlengingen bij met de sjabloon voor accountbeheer van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor accountbeheer helpt bedrijven georganiseerd te blijven bij het beheren van hoogwaardige clients met een volledige levenscyclusweergave van strategische accounts.

Met ingebouwde weergaven zoals Prioritaire accounts, Risico en Playbook voor clientsucces kunt u met dit sjabloon clientgegevens centraliseren en voorkomen dat uw belangrijkste accounts verloren gaan.

Elk accountprofiel bevat vergaderlogboeken, contracten, openstaande taken en bijbehorende documenten. Deze centrale bron van waarheid helpt relaties te versterken en waarde op lange termijn te creëren. Ingebouwde dashboards belichten de bijdrage aan de omzet, het verlengingsrisico en factoren die de tevredenheid bevorderen.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd verlengingsdata, contactinformatie en interacties bij met aangepaste velden zoals E-mailinteractie en Sluitingsdatum

Spot upsell-kansen met behulp van aangepaste scoreweergaven

Coördineer met marketing en product op basis van feedback van accounts

Krijg toegang tot cruciale weergaven zoals Risico en Prioriteit voor snelle besluitvorming

🔑 Ideaal voor: Customer success teams, AM's en enterprise sales die de gezondheid van clients moeten monitoren, churn moeten voorkomen en klantgegevens toegankelijk moeten houden voor het hele team.

➡️ Lees meer: Sjablonen voor klantenservice om ondersteuningsactiviteiten te organiseren

10. ClickUp Stappen voor het maken van een sjabloon voor een verkooptrechter

Gratis sjabloon downloaden Bouw gestructureerde trechters met de ClickUp-sjabloon 'Stappen voor het maken van een verkooptrechter'

Het plannen van een effectieve sales funnel vereist duidelijkheid en richting. De ClickUp-sjabloon voor het maken van een sales funnel begeleidt teams door elke fase van de funnel, van bewustwording tot retentie, en brengt de sleutelactiviteiten, content en berichten voor elke fase in kaart.

Elk onderdeel is onderverdeeld in traceerbare doelen en conversiecontrolepunten. Het sjabloon helpt zelfs sales- en marketingteams om effectiever samen te werken, waardoor misalignment wordt verminderd en de kwaliteit van leads wordt verbeterd door middel van meer gerichte en effectieve nurturingstrategieën.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer de volledige verkooptrechter met behulp van lijst-, Gantt- en bordweergaven

Wijs taken toe voor content, outreach en bijhouden in elke fase

Koppel taken, outreach-abonnementen en campagne-content

Verbeter de samenwerking met ingebouwde subtaak, prioriteiten, opmerkingen en automatisering

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers, marketeers en oprichters die schaalbare verkoopstrategieën ontwerpen en leads, contentinspanningen en conversieprestaties in één systeem willen bijhouden.

💡 Pro-tip: Behandel uw CRM als de enige bron van waarheid door alle belangrijke communicatie, documenten en beslissingen rechtstreeks aan contactgegevens te koppelen. Zo blijft uw hele team op één lijn en voorkomt u chaos door verspreide informatie over meerdere tools.

11. Sjabloon voor ClickUp-verkoopabonnement

Gratis sjabloon downloaden Blijf gefocust op uw doel met het ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen

De ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen helpt teams om duidelijke verkoopdoelen te definiëren, strategieën op elkaar af te stemmen en prestaties bij te houden zonder rommel. Het schetst strategische doelstellingen, verkooptactieken, gebiedsplanning en kwartaaldoelen in één gestructureerd document.

Het is een kant-en-klare lijstsjabloon met gestructureerde weergaven zoals Tijdlijn, Gantt en Componenten van het verkoopplan, zodat uw team altijd weet wat de volgende stap is en hoe deze aansluit op grotere targets.

De sjabloon ondersteunt ook het bijhouden van prestaties en cross-functionele afstemming. U kunt weergaven maken voor verschillende productlijnen, verkoopkanalen of teams.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Analyseer de voortgang en verfijn de strategie via dashboards om doelen af te stemmen op marketing en operations

Houd de voortgang van elke CRM-strategie bij met behulp van Gantt- en kalenderweergaven

Werk samen met teamleden met subtaak en opdrachten

Gebruik projectsamenvattingen om prestaties te monitoren en snel bij te sturen wanneer dat nodig is

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers, directeuren en leidinggevenden die gestructureerde groei plannen en teams, tijdlijnen en deliverables willen afstemmen binnen één gezamenlijke CRM-werkruimte.

12. Sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd prestaties en inzichten bij met de sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp

Het analyseren van prestatietrends en het effectief communiceren daarvan is essentieel voor succes in de verkoop. De ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage bevat vooraf gemaakte layouts voor dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportage van verkoopprestaties.

Grafieken, tabellen en dynamische velden helpen bij het visualiseren van de voortgang en het benadrukken van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's).

Of u nu conversiepercentages meet, de prestaties van vertegenwoordigers bijhoudt of trends in gewonnen en verloren klanten analyseert, deze sjabloon zet ruwe gegevens om in overtuigende, direct bruikbare overzichten.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd regio's, prestaties, kwartalen en meer bij met behulp van aangepaste velden zoals Verkoopkwartaal en Verkoopregio

Krijg toegang tot meerdere weergaven voor rapportage per jaar, maand of product-/servicetype

Markeer KPI's zoals winstpercentage, pijplijnsnelheid en omzet

Verbeter de samenwerking tussen verschillende afdelingen met gestructureerde dashboards en tijdlijnen

🔑 Ideaal voor: Verkoopanalisten, managers en operationele teams die rapportages maken over prestaties en consistente, op gegevens gebaseerde verkooprapportages willen opstellen voor verschillende cycli en teams.

🔎 Wist u dat? Er is een aanzienlijke stijging in het gebruik van mobiele CRM-platforms, waarbij bedrijven die deze platforms gebruiken een groei van 150% realiseren in het behalen van hun verkoopdoelstellingen.

13. ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Gratis sjabloon downloaden Houd prestaties en pijplijnactiviteiten bij met de ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Dagelijkse verkoopactiviteiten moeten consistent worden gecontroleerd, vooral in snel veranderende omgevingen. De ClickUp Sales Tracker-sjabloon controleert verkoopgegevens vanuit elke hoek: per product, per team en in de loop van de tijd.

Weergaven zoals Verkoopvolume per maand en Verkoopstatus per product maken het eenvoudig om uw pijplijn bij te houden en tegelijkertijd uw gegevens overzichtelijk, actueel en visueel aantrekkelijk te houden.

De sjabloon bevat oproeplogboeken, statustags, aantekeningen bij deals en acties met tijdstempel voor volledige traceerbaarheid. Teams kunnen velden aanpassen aan CRM-gegevens, waarschuwingen voor follow-ups maken en dagelijkse prestatiestatistieken visualiseren via grafieken of widgets.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd eenheidskosten, retouren, verzendingen en winstmarges bij met aangepaste velden zoals Verzendkosten en Winsttarget

Identificeer snel uitval en vertragingen in het proces

Registreer en volg dagelijkse verkoopacties met tijdstempels

Analyseer trends en bestellingen van klanten zonder van tool te wisselen

🔑 Ideaal voor: Inside sales teams, SDR-managers en teams die zichtbaarheid in de werkstroom willen en tegelijkertijd individuele en teamprestaties willen beheren, resultaten willen meten en verkoopinspanningen willen optimaliseren met datagestuurd bijhouden.

14. Sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw outreach met de sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp

Elk gesprek heeft waarde, mits het goed wordt vastgelegd. Met de ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken kunnen vertegenwoordigers de resultaten van gesprekken vastleggen, aantekeningen bij gesprekken voegen en vervolgacties instellen. Aangepaste velden voor contactpersonen en gespreksdata houden uw hele CRM-proces overzichtelijk, verantwoord en gemakkelijk om op te reageren, zodat geen enkele lead koud wordt.

Gesprekken kunnen worden gecategoriseerd op basis van het doel (introductie, demo, onderhandeling) en gekoppeld aan deals of contacten. Door deze gegevens te structureren, kunt u beter coachen, herhalingen voorkomen en sneller door de funnel gaan

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Krijg een overzicht van uw verkoopgesprekken en houd de voortgang bij met de Overzichtweergave

Houd verkoopgesprekken bij op status met gestructureerde pijplijnen en gesprekslogboeken

Sla contactgegevens, aantekeningen en follow-up planningen op één plek op

Wijs follow-ups toe en beheer resultaten met aangepaste statussen

Organiseer uw outreach met weergaven die zijn ontworpen voor zichtbaarheid en momentum

🔑 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers, outbound teams en trainers die gespreksgegevens analyseren en hun outreach-inspanningen willen bijhouden, follow-ups willen organiseren en de resultaten van elk klantgesprek willen verbeteren.

💡 Pro-tip: Het opbouwen van duurzame klantrelaties draait om een gestroomlijnde CRM-cyclus. Volg deze essentiële stappen om prospects om te zetten in loyale ambassadeurs: Identificeer leads: vind potentiële klanten die aan uw ideale profiel voldoen ✅

Kwalificeer leads: Bepaal welke leads echt klaar zijn en waarschijnlijk zullen converteren ✅

Leads koesteren: Bouw een band op en bied waarde totdat ze klaar zijn om te kopen ✅

Sluit deals: begeleid prospects door de laatste fasen naar een succesvolle conversie ✅

Klantenservice bieden: Bied uitzonderlijke service na aankoop om loyaliteit en ambassadeurschap te bevorderen ✅

15. ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Gratis sjabloon downloaden Structureer uw verkoopwerkstroom met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

De ClickUp-sjabloon voor het verkoopproces organiseert elke fase van de verkoopcyclus in een enkele, taakgebaseerde layout die uw verkoopproces stap voor stap schetst, van het kwalificeren van leads tot het sluiten van deals.

Het organiseert activiteiten in aangepaste statussen en velden, met visuele werkstromen die het bijhouden van prestaties en samenwerking tussen rollen vergemakkelijken.

Elke fase is uitgerust met takenchecklist, goedkeuringspunten en links naar bronnen om een efficiënt beheer van de werkstroom te vergemakkelijken. Dit helpt nieuwe medewerkers sneller in te werken en zorgt ervoor dat ervaren medewerkers op de hoogte blijven van strategische veranderingen.

Automatisering stroomlijnt veelvoorkomende taken, zoals follow-ups en statusupdates.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel de verkoopfasen in taken met verantwoordelijkheden voor de toegewezen personen

Gebruik Gantt-, bord- en kalenderweergaven om tijdlijnen en follow-ups bij te houden

Sla contactinformatie, e-mails, leadscores en gesprekslogboeken op met aangepaste velden

Identificeer knelpunten in de pijplijn en bekijk de voortgang van taken in één dashboard

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers, enablement-specialisten en teams die schaalbare werkstromen opzetten om hun verkoopproces te standaardiseren en elke fase van de deal, van ontdekking tot afsluiting, duidelijker te maken.

Optimaliseer uw verkooppijplijn met ClickUp

Als u meerdere tools beheert voor CRM, projectupdates, rapportage en communicatie met klanten, verspilt u tijd. Asana biedt CRM-sjablonen die een goed startpunt vormen, maar ClickUp biedt één platform voor het beheer van alle aspecten van uw verkoopactiviteiten.

Of u nu helemaal vanaf nul begint of uw huidige installatie wilt verbeteren, ClickUp maakt het gemakkelijker om deals te sluiten, klanten te behouden en uw omzet te vergroten.

Automatiseer repetitieve taken, wijs leads toe, houd de fase van deals bij en controleer prestaties via aanpasbare dashboards. Zo bevinden alle werkstromen, alle contacten en alle verkopen zich op één plek.

Ga vandaag nog gratis aan de slag en ontdek hoe ClickUp wonderen doet voor het beheer van uw CRM!