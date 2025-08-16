15 beste productiviteitsplanners voor mensen die doelen willen bereiken in 2025

Productiviteit gaat niet alleen om meer gedaan krijgen.

Het komt er echt op neer dat u zinvolle voortgang boekt met de dingen die u wilt bereiken.

Of je nu dagelijkse taken bijhoudt, blijvende gewoontes aanleert of grote ambities in kaart brengt, de juiste planner kan het verschil maken.

Een goed gestructureerde productiviteitsplanner maakt je agenda overzichtelijk, helpt je effectief prioriteiten te stellen en houdt je verantwoordelijk.

Om u te helpen het beste uit uzelf te halen, hebben we 15 van de beste productiviteitsplanners verzameld, van digitale krachtpatsers tot klassieke papieren planners, zodat u de perfecte match voor uw werkstroom kunt vinden. Laten we op ontdekking gaan!

Beste productiviteitsplanners: vergelijkende grafiek

Planner Beste functies Het beste voor Prijzen Plum Paper Planner Aanpasbare layouts, bijhouden van maaltijden en fitness, voorgedrukte data Gebruikers die een volledig aanpasbare weekplanner willen A5 vanaf € 47,95 Clever Fox Planner Doelen in kaart brengen, gewoontes bijhouden, een vision board, motiverende pagina's Doelgerichte mensen zoals ondernemers, studenten en professionals Aangepaste prijzen Full Focus Planner planning voor doelen voor 90 dagen, integratie van welzijn, blokken voor planning Professionals die behoefte hebben aan een gestructureerde dagelijkse planning en het bijhouden van kwartaaldoelen Aangepaste prijzen ClickUp meer dan 15 aanpasbare weergaven, AI-aangedreven ClickUp Brain, sjablonen voor dagelijkse planning en het bijhouden van gewoontes, realtime samenwerking, afhankelijkheid van taken en automatisering Digitale productiviteitsplanning voor individuen, teams en bedrijven Gratis en betaalde abonnementen beschikbaar Hobonichi Techo Planner Compact formaat met één pagina per dag, Tomoe River-papier, motiverende quotes Schrijvers, creatievelingen en professionals die een compact dagboek nodig hebben Aangepaste prijzen Day Designer Dagelijkse Planner Pagina's voor dagelijkse tijdblokken, prioriteiten en dankbaarheid Drukke professionals die werk, privé en nevenprojecten in balans houden Aangepaste prijzen Passion Planner Passion Roadmap, kwartaal-/jaarlijkse reflecties en het bijhouden van gewoontes Gebruikers die zich richten op een langetermijnvisie en persoonlijke groei Aangepaste prijzen Moleskine weekplanner Weekweergave met aantekeningen, duurzame omslagen en milieuvriendelijke materialen Minimalisten die de voorkeur geven aan een tijdloze weekplanner Aangepaste prijzen Blue Sky Planner Spiraalgebonden ontwerp, referentie kalenders, ruime aantekeningen secties Studenten, professionals en prijsbewuste planners Aangepaste prijzen De Panda Planner Ontwerp gebaseerd op positieve psychologie, dankbaarheidsprompts, check-ins in de ochtend en avond Individuen die gewoontes opbouwen met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak Aangepaste prijzen Erin Condren LifePlanner Verwisselbare covers, kleurrijke layouts, stickers en habit trackers Creatieve planners die een levendige, aanpasbare agenda willen Aangepaste prijzen Class Tracker Ultimate Student Planner Examens/projecten bijhouden, gestructureerde academische layouts en personalisatie voor school Middelbare scholieren en studenten Aangepaste prijzen Leuchtturm1917 Dotted Notebook Pagina's met stippenraster, ingebouwde index, genummerde pagina's en flexibiliteit voor bullet journaling Bullet journal-liefhebbers die een volledig gepersonaliseerde planner willen Aangepaste prijzen Muji maandplanner Minimalistische maandoverzichten, lichtgewicht ontwerp en milieubewuste materialen Studenten en professionals die op zoek zijn naar een eenvoudige maandelijkse planning Aangepaste prijzen The Notebook Therapy Ambachtelijke omslagen, mindfulness-pagina's, gelinieerde/geruite layouts en milieuvriendelijk papier Mindful planners die op zoek zijn naar esthetische en doelgerichte planning Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij de beste productiviteitsplanner?

🔎 Wist u dat? De gemiddelde eigenaar van een klein bedrijf verliest 96 minuten per dag aan onproductieve taken. De sleutel tot dit probleem? Planningsverlamming: te veel tijd besteden aan het plannen van taken in plaats van ze uit te voeren. 🕒

De oplossing? Een productiviteitsplanner die aansluit bij uw werkstroom en besluitvormingsmoeheid voorkomt.

Maar de meeste planners helpen je ofwel om alles bij te houden, ofwel worden ze zelf iets extra's dat je moet beheren.

Zo kiest u de beste planners voor productiviteit:

Type planner: Met papieren planners kunt u even rustig aan doen, nadenken en u bewust bezighouden. Digitale planners automatiseren werkstromen, synchroniseren naadloos tussen apparaten en houden u georganiseerd – perfect voor multitaskers en verspreide teams

Layout: Kies een structuur die voor u werkt. Dagelijkse planners werken het beste voor takenlijsten, aantekeningen van vergaderingen en Kies een structuur die voor u werkt. Dagelijkse planners werken het beste voor takenlijsten, aantekeningen van vergaderingen en het indelen van tijd . Weekplanners bieden een breder overzicht, vaak op één of twee pagina's, terwijl maandplanners een duidelijk overzicht geven om vooruit te plannen

Doelen bijhouden: Zet je plannen om in actie. Gebruik habit trackers, mijlpaalcheck-ins en Zet je plannen om in actie. Gebruik habit trackers, mijlpaalcheck-ins en SMART-doelen voor gestructureerde voortgang. Denk je op de lange termijn? Kies dan voor planners met kwartaaldoelen en een jaarlijkse visie om gemotiveerd te blijven

Duurzaamheid: Verminder afval door te kiezen voor gerecycled papier, navulbare pagina's van hoogwaardige materialen of ga volledig digitaal. Deze doordachte keuze bevordert een consistente planningsroutine en een meer bewuste levensstijl

Naadloze samenwerking: Houd uw team perfect op één lijn. Een digitale planner met realtime synchroniseren, gedeelde Houd uw team perfect op één lijn. Een digitale planner met realtime synchroniseren, gedeelde online kalenders , taakdelegatie en projectmanagement verbetert de coördinatie, of uw team nu op afstand, hybride of op kantoor werkt

Duurzaamheid: Plan altijd en overal. Reist u vaak? Kies dan voor een compacte, traditionele planner met spiraalbinding en een stevige kaft. Geeft u de voorkeur aan cloud-oplossingen? Kies dan voor Plan altijd en overal. Reist u vaak? Kies dan voor een compacte, traditionele planner met spiraalbinding en een stevige kaft. Geeft u de voorkeur aan cloud-oplossingen? Kies dan voor minimalistische digitale planners waarmee u onderweg toegang hebt tot uw dagelijkse takenlijsten en wekelijkse to-do's

💡 Pro-tip: Vraag je je af hoe je je planner het beste kunt indelen? Hier zijn enkele tips die je kunt volgen: 🗂️ Categoriseer taken op prioriteit om gefocust te blijven

📅 Gebruik een weekplanner-layout voor beter tijdmanagement

✍️ Voeg een habit tracker toe om consistentie op te bouwen

🎯 Stel duidelijke doelen en verdeel ze in haalbare stappen

🔄 Bekijk en pas je planner regelmatig aan voor maximale efficiëntie

Beste productiviteitsplanners om te ontdekken

De juiste planner is je routekaart naar focus, organisatie en succes. Of je nu een gestructureerde weekindeling, een flexibele planner of een digitale krachtpatser nodig hebt, deze lijst heeft voor elke planningsstijl iets te bieden.

Dit zijn de beste productiviteitsplanners om te ontdekken:

1. Plum Paper Planner (beste aanpasbare weekplanner)

via Plum Paper Planner

Als standaardplanners niet voor u werken, is de Plum Paper Planner de ultieme aanpasbare optie. Als een van de beste productiviteitsplanners kunt u het ontwerp van de omslag kiezen, extra aantekeningssecties toevoegen en gespecialiseerde planningspagina's opnemen.

Deze planner heeft meerdere lay-outopties, waaronder horizontale, verticale en uuroverzichten. Hiermee kunt u elke pagina optimaal gebruiken voor het instellen van doelen, het blokkeren van tijd of het maken van takenlijsten. Het papier staat ook bekend om zijn gladde textuur en stevigheid, waardoor het een genot is om op te schrijven.

De beste functies van Plum Paper Planner

Voeg secties toe voor maaltijdplanning, het bijhouden van fitness, budgetoverzichten en meer

Druk verjaardagen, jubilea en belangrijke data vooraf af in uw planner

Upgrade de functionaliteit met habit trackers, wellnessplanners of sjablonen voor zakelijk gebruik

Personaliseer de duur van je planner met een aangepaste startmaand en flexibele lengteopties

Beperkingen van Plum Paper Planner

Het ontwerpen en verzenden kost tijd vanwege de personalisatie

Deze zijn duurder dan kant-en-klare planners

Prijzen Plum Paper Planner

A5 (14,8 × 21 cm) planners: vanaf € 47,95

(7″× 9″) Planners: Vanaf $ 51,95

(8,5″× 11″) Planners: Vanaf $58,95

Beoordelingen en recensies van Plum Paper Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Plum Paper?

Hier is een recensie op Reddit:

Ik heb de agendio planner en de Plum Paper planner (PPP) geprobeerd en ben absoluut fan van de PPP. Hij is heel flexibel en de doelplanning voor elke maand is precies wat ik zocht in een planner.

Ik heb de agendio planner en de Plum Paper planner (PPP) geprobeerd en ben absoluut fan van de PPP. Hij is heel flexibel en het plannen van doelen voor elke maand is precies wat ik zocht in een planner.

2. Clever Fox Planner (het beste voor doelgerichte mensen)

via Clever Fox Planner

Wil je groot dromen en succes behalen? De Clever Fox Planner is een doelgericht systeem dat productiviteit, het bijhouden van gewoontes en mindset coaching combineert om je te helpen gemotiveerd te blijven en betere routines op te bouwen.

Clever Fox is ontworpen voor ondernemers, studenten en professionals en is een van de beste productiviteitsplanners. Het helpt u doelen op te splitsen, voortgang bij te houden en dagelijks gefocust te blijven. Met een ingebouwd vision board, begeleide reflectiepagina's en gestructureerde check-ins baant Clever Fox een duidelijk pad naar succes op de lange termijn.

De beste functies van Clever Fox Planner

Breng uw succes in kaart met gestructureerde doelplanning en het bijhouden van mijlpalen

Maximaliseer uw productiviteit met prioriteitenlijsten, habit trackers en week-/maandoverzichten

Wees altijd voorbereid met plannerstickers, een elastische band, een pennenhouder en een vak voor extra opslagruimte

Houd je planner netjes met dik, niet-doorbloedend papier en een duurzame hardcover

Beperkingen van Clever Fox Planner

De ongedateerde pagina's moeten worden ingevuld, wat misschien niet geschikt is voor mensen die de voorkeur geven aan agenda's met vooraf ingevulde data

Geen digitale integratie – uitsluitend een papieren planner

Prijzen Clever Fox Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clever Fox Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Clever Fox?

Hier is een recensie op Reddit:

Clever Fox is echt mijn favoriete plannermerk. Ze lijken voor alles een planner te hebben en ik ben dol op de layouts! Ze hebben een van de beste uurplanners die ik ooit heb gebruikt.

Clever Fox is eerlijk gezegd mijn favoriete plannermerk. Ze lijken voor alles een planner te hebben en ik ben dol op de layouts! Ze hebben een van de beste uurplanners die ik ooit heb gebruikt.

3. Full Focus Planner (beste gestructureerde dagelijkse planner)

via Full Focus Planner

De Full Focus Planner is gemaakt door productiviteitsexpert Michael Hyatt en is gebaseerd op productiviteitsprincipes die benadrukken dat je eerst aan je belangrijkste taken moet werken. De dagpagina's bevatten secties voor drie grote prioriteiten voor die dag, naast blokken voor je agenda en aantekeningen.

Het helpt u om doelstellingen op te splitsen in mijlpalen voor elk kwartaal, elke maand en elke week. Veel professionals met veeleisende agenda's vertrouwen op deze planner om georganiseerd te blijven en taken af te stemmen op overkoepelende zakelijke of persoonlijke doelen.

De beste functies van Full Focus Planner

Verdeel doelen in haalbare stukjes – focus op een planning van 90 dagen voor maximaal resultaat

Blijf in balans op alle gebieden van het leven, met negen sleuteldomeinen, van carrière tot relaties

Voorkom burn-out door welzijn, persoonlijke groei en doelen op het werk te integreren

Maak indruk – vervaardigd uit hoogwaardige materialen met een elegant ontwerp

Beperkingen van Full Focus Planner

Richt zich sterk op het stellen van doelen, wat misschien niet geschikt is voor mensen die op zoek zijn naar een lichte planner

Hij is wat dikker, dus minder makkelijk mee te nemen

Prijzen Full Focus Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Full Focus Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Full Focus Planner?

Hier is een recensie op Reddit:

Ik ben dol op lijsten. Ik vind het geweldig dat er een dagelijkse uitsplitsing is van taken en de dag zelf, en dat er voldoende ruimte is om die taken op te schrijven en af te vinken. De sleutel onderaan is handig. Ik ben dol op de pagina's met doelen. Het zet me echt aan het denken over wat ik wil bereiken, hoe ik dat kan bereiken/wat mijn motivatie is, wat ik kan doen om het te vieren en ik kan het bijhouden met de streaktracker (individuele dagen afvinken) of een meter die ik vul met voortgang van het doel. Ik kan ook doelen categoriseren. Ik vind het fijn dat de planner niet vooraf is ingevuld met nummers. Dit is voor mij geen dealbreaker bij alle planners, maar ik vind het prettig om te kunnen beginnen wanneer ik wil en er zo veel mogelijk uit te halen.

Ik ben dol op lijsten. Ik vind het geweldig dat er een dagelijkse uitsplitsing is van taken en de dag zelf, en dat er voldoende ruimte is om die taken op te schrijven en af te vinken. De sleutel onderaan is erg handig. Ik ben dol op de pagina's met doelen. Het zet me echt aan het denken over wat ik wil bereiken, hoe ik dat kan bereiken/wat mijn motivatie is, wat ik kan doen om het te vieren en ik kan het bijhouden met behulp van de streaktracker (individuele dagen afvinken) of een meter die ik vul met voortgang van het doel. Ik kan doelen ook categoriseren. Ik vind het fijn dat de planner niet vooraf is ingevuld met nummers. Dit is voor mij geen dealbreaker bij alle planners, maar ik vind het prettig om te kunnen beginnen wanneer ik wil en er zo veel mogelijk uit te halen.

ClickUp Hack: Feit? Je hersenen zijn vaak afgeleid. Als je je niet kunt concentreren op je werk en je productiviteit een boost nodig heeft, zijn hier enkele wetenschappelijk onderbouwde strategieën: Probeer een afleidingsaudit: Houd een dag lang bij wat je afleidt, zodat je kunt ontdekken (en stoppen) wat je concentratie het meest verstoort

Gebruik de 20-20-20-regel : kijk elke 20 minuten 20 seconden lang naar iets dat 20 voet (ongeveer 6 meter) verderop staat. Je ogen (en hersenen) zullen je dankbaar zijn

Oefen mindfulness: slechts 10 minuten meditatie per dag verbetert je concentratie en vermindert stress

Geef prioriteit aan goede slaap: Goede slaap = scherpere focus en betere cognitieve functie

4. ClickUp (Beste digitale productiviteitsplanner)

Dankbaarheidsdagboek met ClickUp Documenten

Papieren agenda's zijn ideaal voor snelle schetsen en krabbels, maar schieten tekort wanneer abonnementen veranderen of wanneer u in realtime moet samenwerken.

Dat is waar ClickUp in beeld komt: de alles-in-één app voor werk die taken, documentatie, persoonlijke boodschappen en zelfs maandelijkse Sprint-doelen samenbrengt, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Wilt u een klassieke planner? Schakel over naar de ClickUp-kalenderweergave om taken te slepen en neer te zetten, kleuren te gebruiken voor meer duidelijkheid en te synchroniseren met Google Agenda voor een uniform schema. Heeft u een ander perspectief nodig? Gebruik de lijstweergave om taken te sorteren, groeperen of filteren op prioriteit, deadline of aangepaste velden.

Gebruik het notitieblok van ClickUp om je gedachten op te schrijven

Heb je een briljant idee of een snelle herinnering? ClickUp Notepad is je altijd toegankelijke digitale kladblok. Noteer je gedachten overal in de app en zet ze later om in taken – geen verspreide plakbriefjes of verloren ideeën meer.

Maar de echte gamechanger is ClickUp Brain. Deze AI-aangedreven hub verbindt uw taken, aantekeningen en ideeën in een gecentraliseerde kennisbank, waardoor alles georganiseerd, doorzoekbaar en direct bruikbaar blijft.

Waarom zou u helemaal opnieuw beginnen als u het zware werk kunt laten doen door de sjablonen voor productiviteit van ClickUp? Of u nu projecten beheert of uw dagelijkse werkstroom structureert, deze oplossingen maken planning moeiteloos:

ClickUp Daily Planner-sjabloon: Met deze overzichtelijke ruimte kunt u uw dag structureren met tijdblokken, terugkerende herinneringen en het bijhouden van gewoontes. Perfect voor wie een glasheldere planning wil en niet wil gissen

Sjabloon voor persoonlijke productiviteit: Leg uw doelen, mijlpalen en taken vast in een evenwichtig format voor de lange termijn. Ideaal om burn-out te voorkomen en tegelijkertijd gefocust te blijven op resultaten

U kunt ook dynamische sjablonen voor het bijhouden van gewoontes gebruiken om ervoor te zorgen dat u uw routines consequent volgt en moeiteloos duurzame productiviteitsgewoontes opbouwt. Het helpt u ook bij het bijhouden van de voortgang, het identificeren van patronen en het aanbrengen van aanpassingen om uw dagelijkse werkstroom te optimaliseren.

💡 Pro-tip: Een planner is slechts zo krachtig als de voortgang die hij u helpt meten. ClickUp Goals vertaalt uw ambities voor de lange termijn naar meetbare mijlpalen in realtime die naadloos worden gesynchroniseerd met uw dagelijkse taken: 🧩 Splits complexe abonnementen op in behapbare, hapklare targets

🤝 Breng persoonlijke en werkdoelen samen in één dashboard

📊 Houd automatisch de voortgang bij terwijl u taken afvinkt en mijlpalen bereikt

De beste functies van ClickUp

Werk samen met ClickUp-documenten : maak, bewerk en deel levende documenten die rechtstreeks aan taken zijn gekoppeld, zodat alles op één plek blijft staan

Tag teamleden, stel toestemmingen in en maak project dashboards voor synergie tussen afdelingen

Stel afhankelijkheid van taken in om ervoor te zorgen dat alles in de juiste volgorde verloopt, zonder dat er stappen worden overgeslagen

Bewaar alle projectbesprekingen op één centrale plek – geen eindeloos zoeken meer in e-mails of verloren berichten

Registreer uren, analyseer productiviteit en lokaliseer knelpunten om uw werkstroom te optimaliseren

Elimineer repetitief werk met automatische check-ins, rapportages en herinneringen

Beperkingen van ClickUp

Sommige nieuwe gebruikers kunnen overweldigd raken door zoveel functies

Het aanpassen van geavanceerde automatisering kan enige oefening vereisen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Ik ben al mijn hele leven een 'papieren planner', maar ClickUp heeft voor mij een revolutie teweeggebracht op het gebied van taakbeheer dankzij de flexibiliteit om wijzigingen aan te brengen en de mogelijkheid om mijn aantekeningen geordend en gekoppeld aan individuele taken te houden. Het is zoveel gemakkelijker om te kunnen zoeken in plaats van alles analoog te doen. Ik ben een individuele gebruiker, maar ik profiteer nog steeds van de vele functies van ClickUp!

Ik ben al mijn hele leven een 'papieren planner', maar ClickUp heeft voor mij een revolutie teweeggebracht op het gebied van taakbeheer dankzij de flexibiliteit om wijzigingen aan te brengen en de mogelijkheid om mijn aantekeningen geordend en gekoppeld aan individuele taken te houden. Het is zoveel makkelijker om te kunnen zoeken in plaats van alles analoog te doen. Ik ben een individuele gebruiker, maar ik profiteer nog steeds van veel van de functies van ClickUp!

Geen zin om gedachten op te schrijven? Praat ze gewoon uit met Brain MAX, je AI-desktopmaatje!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (beste keuze voor compacte, alles-in-één notities)

via Hobonichi Techo Planner

Als u graag dagelijks aantekeningen maakt, een dagboek bijhoudt of schetsen maakt, dan is de Hobonichi Techo Planner een must-have. Ontworpen met Japanse precisie, biedt deze planner een perfecte balans tussen functionaliteit en creativiteit met minimalistische layouts en een format van één pagina per dag.

Het ultradunne Tomoe River-papier is ideaal voor vulpennen en dankzij het compacte, reisvriendelijke formaat neemt u het gemakkelijk mee. De platliggende binding en duurzame kaft zorgen voor een lange levensduur, waardoor het een favoriet is onder professionals, schrijvers en creatievelingen.

De beste functies van de Hobonichi Techo Planner

Leg ideeën vast met een compact maar ruim ontwerp voor aantekeningen, schetsen en abonnementen

Blijf geïnspireerd met dagelijkse motiverende quotes, van oprechte wijsheden tot luchtige humor

Schrijf met gemak: dankzij de platliggende binding blijven de pagina's gemakkelijk open liggen

Personaliseer je planner met extra pagina's voor boekenlijsten, doelen en reflecties

Beperkingen van de Hobonichi Techo Planner

Kleinere rasters kunnen lastig zijn voor mensen met een groot handschrift

Vertalingen van sommige Japanse pagina's kunnen beperkt zijn

Prijzen Hobonichi Techo Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hobonichi Techo Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Hobonichi Techo Planner?

Hier is een Reddit-recensie:

Het is populair omdat het veelzijdig is. Er zitten veel kleine details in, zoals de geheime regel, uurmarkeringen op de dagpagina's, het kleine vorkje voor eten en de selectievakjes op de dagpagina's. Achterin zitten ook bonuspagina's, zoals mijn 100 of 'interview met mezelf', die leuk zijn om in te vullen.

Het is populair omdat het veelzijdig is. Er zitten veel kleine details in, zoals de geheime regel, uurmarkeringen op de dagpagina's, het kleine vorkje voor eten en de selectievakjes op de dagpagina's. Achterin zitten ook bonuspagina's, zoals mijn 100 of 'interview met mezelf', die leuk zijn om in te vullen.

6. Day Designer Daily Planner (het beste voor gestructureerde schema's met tijdblokken)

via Day Designer Daily Planner

Probeer je persoonlijke klusjes, een bijbaantje en een fulltime baan te combineren? Een dagelijks planningssysteem houdt alles in balans, en dat is precies wat de Day Designer doet.

Met een layout van één pagina per dag kun je met deze planner je schema in kaart brengen, je drie belangrijkste taken prioriteren en aantekeningen of reflecties bijhouden. Bovendien geven de elegante omslagen – met bloemen, strepen en effen kleuren – je werkruimte een verfijnde uitstraling.

De beste functies van Day Designer Daily Planner

Visualiseer uw dagen met een dagelijks planningssysteem, beschikbaar in twee groottes en datumbereiken

Vereenvoudig uw besluitvorming met ingebouwde prompts voor prioritering en reflectie

Verminder mentale rommel met een speciale ruimte voor dankbaarheid, aantekeningen en het instellen van doelen

Blijf het hele jaar georganiseerd met duurzame kaften, spiraalbinding en dik papier dat niet doorloopt

Beperkingen van de Day Designer Daily Planner

Dikker door dagpagina's voor het hele jaar

Hogere prijs in vergelijking met basisplanners

Prijzen voor Day Designer Daily Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Day Designer Daily Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Day Designer Daily Planner?

Hier is een recensie van Amazon:

Ik heb deze planner gekocht op aanraden van een vriend. Ik twijfelde tussen de harde en zachte kaft. Ik ben zo blij dat ik voor de zachte kaft heb gekozen. Hij is stevig en goed gemaakt. Deze planner overtrof mijn verwachtingen. Ik ben dol op de dagelijkse lay-out en de tabbladen voor elke maand. Hij is een beetje dik, maar dat is het waard, want nu hoef ik niet bang te zijn dat de kaft binnen een paar maanden kapot gaat.

Ik heb deze planner gekocht op aanraden van een vriend. Ik twijfelde tussen de harde en zachte kaft. Ik ben zo blij dat ik voor de zachte kaft heb gekozen. Hij is stevig en goed gemaakt. Deze planner overtrof mijn verwachtingen. Ik ben dol op de dagelijkse lay-out en de tabbladen voor elke maand. Hij is een beetje dik, maar dat is het waard, want nu hoef ik niet bang te zijn dat de kaft binnen een paar maanden kapot gaat.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdmanagement. Maar de meeste tools voor werkstroombeheer bieden nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat effectieve prioritering belemmert. De AI-aangedreven functies voor planning en tijdregistratie van ClickUp helpen u dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het stelt zelfs optimale focusvensters voor taken voor. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan uw werkstijl!

7. Passion Planner (beste visiegedreven levensplanner)

via Passion Planner

Passion Planner combineert reflectie, het stellen van doelen en planning in één krachtige tool. De functie 'Passion Roadmap' helpt je om langetermijndoelen op te splitsen in mijlpalen voor elk kwartaal, elke maand en elke week, zodat je altijd weet wat je volgende stap is.

Het is beschikbaar in papieren en digitale formaten, waardoor het aan verschillende werkstromen kan worden aangepast. Het merk bevordert ook een sterk gemeenschapsgevoel door middel van bronnen, gebeurtenissen en impactgedreven initiatieven die u helpen geïnspireerd te blijven.

De beste functies van Passion Planner

Schakel naadloos tussen dagelijkse en wekelijkse formats in één planner

Gebruik meer dan 40 aanpasbare sjablonen voor werk, persoonlijke groei of creatieve projecten

Houd je gewoontes consequent bij: monitor routines, welzijn en zelfzorg met ingebouwde check-ins

Stem je langetermijndoelen af met behulp van begeleidende pagina's voor kwartaal- en jaarreflectie

Beperkingen van Passion Planner

Het kan te gestructureerd aanvoelen voor mensen die de voorkeur geven aan een open planning

Het kost tijd om het proces van het stellen van doelen in te stellen en je eraan aan te passen

Prijzen Passion Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Passion Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Passion Planner?

Hier is een Trustpilot-recensie:

Ik gebruik Passion Planner nu al 4 jaar. Ik heb andere merken geprobeerd, maar ik kom altijd weer terug! Mijn favoriete dingen zijn het papier, de wekelijkse layout en de blanco pagina's met stippen aan het einde.

Ik gebruik Passion Planner nu al 4 jaar. Ik heb andere merken geprobeerd, maar ik kom altijd weer terug! Mijn favoriete dingen zijn het papier, de wekelijkse layout en de blanco pagina's met stippen aan het einde.

8. Moleskine Weekly Planner (beste keuze voor duurzaamheid en tijdloos design)

via Moleskine Weekplanner

Moleskine staat synoniem voor kwaliteitsnotitieboekjes en de Weekly Planner-lijn zet die traditie voort. Deze planners staan bekend om hun iconische omslagen en elastische sluitingen en zijn perfect voor minimalisten die een betrouwbaar weekoverzicht willen.

De layout toont doorgaans de week op de linkerpagina en een gelinieerde pagina voor aantekeningen, schetsen of brainstormsessies op de rechterpagina. Deze aanpak biedt u voldoende ruimte om te plannen of ideeën te noteren, perfect voor projectplanning, vergaderverslagen of vrije notities.

Beste functies van de Moleskine weekplanner

Pas uw abonnementen, gebeurtenissen, herinneringen en afspraken aan met de meegeleverde stickers

Kies uit verschillende groottes en omslagopties, van klassieke hardcovers tot flexibele softcovers

Maak een duurzame keuze met FSC-gecertificeerde, milieuvriendelijke materialen

Breng papier en digitaal samen met Moleskine Smart tools en de bekroonde Flow app

Beperkingen van de Moleskine weekplanner

De papierkwaliteit is mogelijk niet geschikt voor alle soorten pennen zonder dat er iets doorloopt

Beperkte functies voor het instellen van doelen of het bijhouden van gewoontes

Prijzen Moleskine weekplanner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Moleskine Weekplanner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔎 Pro-tip: Vraag je je af hoe je AI als een professional kunt gebruiken voor dagelijkse taken? Met ClickUp Brain kun je je werkstroom stroomlijnen en je productiviteit moeiteloos verhogen! Dagelijkse taken uitvoeren met ClickUp Brain Zo helpt het u: ⚡Blijf op de hoogte van deadlines met AI-gegenereerde samenvattingen en rapportages

✍️ Verfijn content, stel e-mails op en genereer ideeën met AI-ondersteuning

📊 Taken, schema's en documentatie moeiteloos synchroniseren

🎙️ Zet gedachten om in actie met directe transcriptie en AI-aangedreven aantekeningen

9. Blue Sky Planner (Beste budgetvriendelijke weekplanner)

via Blue Sky Planner

Heb je een planner nodig die eenvoudig, stijlvol en budgetvriendelijk is? De Blue Sky Planner is populair onder studenten, professionals en mensen die doelen stellen en op zoek zijn naar praktische organisatie zonder een hoog prijskaartje.

Verkrijgbaar bij grote hobbywinkels en online retailers, met verschillende maand-, week- en dagformats voor verschillende planningsstijlen. Of u nu een gestructureerde agenda of een open layout voor creatieve planning nodig hebt, met Blue Sky blijft u moeiteloos georganiseerd.

De beste functies van Blue Sky Planner

Vind de perfecte planner voor u met verschillende formats voor verschillende planningbehoeften

Blader moeiteloos door de pagina's dankzij het spiraalgebonden ontwerp dat plat openvalt

Mis nooit meer een deadline met ingebouwde referentiekalenders en ruime aantekeningssecties

Profiteer van hoogwaardige organisatie tegen lage kosten – ideaal voor prijsbewuste planners

Beperkingen van Blue Sky Planner

Geen geavanceerde productiviteitstools zoals tijdblokken

Aanpasbaar, maar niet zo premium als duurdere planners

Prijzen Blue Sky Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Blue Sky Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Blue Sky Planner?

Hier is een recensie van Amazon:

Ik koop al geruime tijd Bluesky-planners – ze zijn de beste. De ruimte om te schrijven is precies genoeg voor wekelijkse en maandelijkse zaken. Ik vind het ontwerp mooi en ze gaan het hele jaar mee. Al met al een geweldig product!

Ik koop al geruime tijd Bluesky-planners – ze zijn de beste. De ruimte om te schrijven is precies genoeg voor wekelijkse en maandelijkse zaken. Ik vind het ontwerp mooi en ze gaan het hele jaar mee. Al met al een geweldig product!

💡 Pro-tip: Georganiseerd blijven is geweldig, maar voorop blijven lopen? Dat is pas echt indrukwekkend. Gooi die stapels papier weg en schakel over op een digitale planner die ook dienst doet als taakbeheersoftware. Leg je ideeën vast, organiseer ze en voer ze uit, allemaal op één plek, zodat je niets meer mist.

10. De Panda Planner (beste wetenschappelijk onderbouwde planner voor gewoontes)

via The Panda Planner

De Panda Planner is ontworpen om je hersenen te trainen voor succes. Het is gebaseerd op positieve psychologie en neurowetenschap en gaat verder dan tijdmanagement om je te helpen betere gewoontes aan te leren, gemotiveerd te blijven en gelukkiger te worden.

Het bevordert een holistische benadering van productiviteit door dagelijkse dankbaarheid, het stellen van prioriteiten en reflectie te combineren. Of u nu de voorkeur geeft aan een week- of dagplanner, de Panda Planner zorgt ervoor dat elke taak bijdraagt aan een groter geheel van welzijn en succes op de lange termijn.

De beste functies van de Panda Planner

Ontwikkel krachtige routines met ingebouwde prompts voor dankbaarheid en bevestiging

Blijf op koers met gestructureerde check-ins in de ochtend en avond

Verdeel doelen effectief in behapbare taken om burn-out te voorkomen

Omgaan met afleidingen door te focussen op een duidelijke lijst met dagelijkse prioriteiten

De beperkingen van de Panda Planner

De layout kan repetitief aanvoelen als u de voorkeur geeft aan een flexibeler format

Minder ruimte per dag is niet geschikt voor uitgebreide takenlijsten

De prijzen van de Panda Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de Panda Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over The Panda Planner?

Hier is een recensie van Amazon:

De Panda Planner is perfect voor het bijhouden van dagelijkse taken, het instellen van doelen en het beheren van gewoontes. Het ongedateerde format maakt flexibel gebruik mogelijk, terwijl de layout het gemakkelijk maakt om prioriteiten te stellen voor werk, thuis en privé. De habit tracker is een geweldige functie voor het behouden van consistentie, vooral voor ADHD-management. Het hardcover ontwerp zorgt voor extra duurzaamheid en de grootte is precies goed om mee te nemen.

De Panda Planner is perfect voor het bijhouden van dagelijkse taken, het instellen van doelen en het beheren van gewoontes. Het ongedateerde format maakt flexibel gebruik mogelijk, terwijl de layout het gemakkelijk maakt om prioriteiten te stellen voor werk, thuis en privé. De habit tracker is een geweldige functie voor het behouden van consistentie, vooral voor ADHD-management. Het hardcover ontwerp zorgt voor extra duurzaamheid en de grootte is precies goed om mee te nemen.

💡 Pro-tip: Traditionele planners beloven structuur, maar voor studenten (of iedereen) met ADHD doen ze meer kwaad dan goed. Rigide layouts en overweldigende pagina's zorgen vaak voor nog meer stress. In plaats van een systeem te forceren dat niet past, kun je beter leren hoe je een routine kunt opbouwen met ADHD — met flexibele strategieën die met je hersenen werken, niet ertegen.

11. Erin Condren LifePlanner (Beste kleurrijke en aanpasbare planner)

via Erin Condren LifePlanner

Als je houdt van structuur, creativiteit en personalisatie, dan is de Erin Condren LifePlanner een echte gamechanger. Deze planner staat bekend om zijn levendige ontwerpen, hoogwaardige materialen en eindeloze aanpassingsmogelijkheden en combineert functionaliteit met persoonlijke stijl.

Het biedt week-, maand- en habit tracker layouts, stickers, kleurrijke covers en gepersonaliseerde secties. Deze planner is perfect voor drukke professionals en creatieve planners die willen dat hun agenda net zo uniek is als hun schema's.

De beste functies van Erin Condren LifePlanner

Pas je planner aan met verwisselbare covers, stickers en layouts met kleurcodes

Kies uw format: horizontaal, verticaal of een weekindeling per uur

Plan slimmer met ingebouwde spreads voor het instellen van doelen, trackers voor gewoontes en pagina's voor aantekeningen

Geniet van premium papierkwaliteit, ontworpen voor soepel schrijven en minimale doorschrijving

Beperkingen van Erin Condren LifePlanner

Duurder dan standaard planners vanwege hoogwaardige materialen en aanpassingsmogelijkheden

Het kan wat omvangrijk aanvoelen voor mensen die de voorkeur geven aan een minimalistische planner

Prijzen Erin Condren LifePlanner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Erin Condren LifePlanner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Erin Condren LifePlanner?

Hier is een Reddit-recensie:

Ik heb een EC LifePlanner op het werk en een thuis, zodat ik niet alles mee hoef te nemen. Ik gebruik een kalender/planner van karton om dingen op te schrijven als ik niet thuis ben en maak een aantekening in de juiste EC Planner. Ik heb veel andere planners geprobeerd, maar ben toch weer teruggegaan naar Erin Condren. Ik ben dol op hun planners.

Ik heb een EC LifePlanner op het werk en een thuis, zodat ik niet alles mee hoef te nemen. Ik gebruik een kalender/planner van stevig karton om dingen op te schrijven als ik niet thuis ben en maak een aantekening in de juiste EC Planner. Ik heb veel andere planners geprobeerd, maar ben toch weer teruggegaan naar Erin Condren. Ik ben dol op hun planners.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Beste academische planner voor beginnende studenten)

via Class Tracker

Moet je opdrachten, examens en buitenschoolse activiteiten combineren? De Class Tracker Ultimate Student Planner is ontworpen om het studentenleven overzichtelijk en stressvrij te maken. Gestructureerde layouts voor cursussen, deadlines en persoonlijke verplichtingen houden alles op één plek georganiseerd.

Elke editie werkt met verschillende academische niveaus. Van middelbare scholieren die hun vakken moeten bijhouden tot studenten die flexibele schema's moeten beheren, deze planner helpt je gefocust en evenwichtig te blijven en deadlines te halen.

Beste functies van Class Tracker Ultimate Student Planner

Breng studie, activiteiten en zelfzorg in balans met pagina's voor examens, projecten, buitenschoolse activiteiten en het bijhouden van je welzijn

Plan grote doelen met gestructureerde maand- of weekpagina's

Kies uw format — college-editie beschikbaar in zowel gedateerde als ongedateerde versies

Voeg het logo en de kleuren van je school toe om de omslagen van je planner te personaliseren

Beperkingen van Class Tracker Ultimate Student Planner

Het is niet zo aanpasbaar voor niet-academische doeleinden

Het ontwerp is beperkt, wat misschien niet aantrekkelijk is voor mensen die op zoek zijn naar meer esthetische opties

Prijzen voor Class Tracker Ultimate Student Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Class Tracker Ultimate Student Planner?

Hier is een recensie van Amazon:

Deze planner is perfect voor mij als eerstejaars student. Hij helpt me georganiseerd te blijven en het feit dat ik hem helemaal naar mijn eigen wensen kan personaliseren, motiveert me om mijn opdrachten ook echt te doen. Hij is een beetje prijzig, maar je krijgt er veel voor terug.

Deze planner is perfect voor mij als eerstejaars student. Hij helpt me georganiseerd te blijven en het feit dat ik hem naar eigen wens kan personaliseren, motiveert me om mijn opdrachten ook echt te maken. Hij is een beetje prijzig, maar biedt veel waar voor zijn geld.

13. Leuchtturm1917 Dotted Notebook (beste planner in bullet journal-stijl)

via Leuchtturm1917

Hoewel het geen traditionele planner is, is het Leuchtturm1917 Dotted Notebook een leeg canvas voor liefhebbers van bullet journals. Met de pagina's met stippenraster kun je een volledig gepersonaliseerde planner ontwerpen, van dag- of weekoverzichten tot habit trackers, stemmingslogboeken en takenlijsten.

Dankzij de stevige binding, index en genummerde pagina's blijft alles overzichtelijk. Bovendien zorgt het ontwerp voor eenvoudige navigatie, aanpassing en langdurig gebruik. Of je nu doelen in kaart brengt of routines bijhoudt, dit notitieboek biedt je totale creatieve vrijheid.

De beste functies van het Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Pas je layout aan met een flexibel puntraster, gelinieerd of blanco format

Categoriseer efficiënt met een ingebouwde inhoudsopgave en genummerde pagina's

Snel raadplegen met twee bladwijzers en een handig achtervak

Houd doelen en gewoontes bij met vooraf gemaakte pagina's voor het bijhouden en sjablonen voor bullet journals

Limieten van het Leuchtturm1917-notitieboekje met stippen

Het kost tijd om uw plannersysteem op te zetten

Er is geen voorgedrukte kalender of vooraf gedefinieerde structuur, waardoor handmatige installatie voor planning vereist is

Prijzen Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Leuchtturm1917 Dotted Notebook

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Leuchtturm1917 Dotted Notebook?

Hier is een Reddit-recensie:

Ik ben dol op de mijne. Ze zijn erg goed gemaakt. Er is wat ghosting, maar ik schrijf meestal met natte pennen. Ik vind ze absoluut de moeite waard!

Ik ben dol op de mijne. Ze zijn erg goed gemaakt. Er is wat ghosting, maar ik schrijf meestal met natte pennen. Ik vind ze absoluut de moeite waard!

14. Muji Monthly Planner (Beste planner voor eenvoudige maandelijkse overzichten)

via Muji maandplanner

Muji staat bekend om zijn minimalistische design en milieubewuste aanpak, en de Monthly Planner-lijn is daarop geen uitzondering. De agenda is gemaakt van gerecycled of verantwoord geproduceerd papier, waardoor hij overzichtelijk blijft en voldoende ruimte biedt voor afspraken, aantekeningen en belangrijke data.

Met een strak, lichtgewicht ontwerp en goede papierkwaliteit is de Muji-planner ideaal voor professionals en studenten die op een gestructureerde maar flexibele manier hun maanden in één oogopslag willen plannen.

De beste functies van de Muji-maandplanner

Vereenvoudig je planning met een overzichtelijke layout zonder afleidingen

Neem hem moeiteloos mee dankzij het lichtgewicht, ultra-draagbare ontwerp dat in elke tas past

Schrijf soepel op hoogwaardig papier dat doorlopen van inkt voorkomt

Krijg een duidelijk overzicht van uw maand met een gemakkelijk te scannen kalenderoverzicht

Beperkingen van de Muji-maandplanner

Mist extra functies: geen habit trackers, secties voor het instellen van doelen of add-ons

Het minimalistische ontwerp is misschien niet visueel inspirerend voor wie de voorkeur geeft aan een creatievere layout

Prijzen Muji maandplanner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Muji Monthly Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Muji Monthly Planner?

Hier is een Reddit-recensie:

Ik had vroeger een Muji-planner, een weekplanner in liggend formaat, die ik erg fijn vond. De cover/buitenkant voelt erg prettig aan, de layout is eenvoudig en overzichtelijk en het papier is mooi (ik weet alleen niet hoe het met doorlopen zit). Als ik naar Japanse planners kijk, zie ik deze nooit worden aanbevolen. Waarom niet? De prijs is toch ook heel goed.

Ik had vroeger een Muji-planner, een weekplanner in liggend formaat, die ik erg fijn vond. De kaft/buitenkant voelt erg prettig aan, de layout is eenvoudig en strak en het papier is mooi (ik weet alleen niet hoe het met doorlopen zit). Als ik naar Japanse planners kijk, zie ik deze nooit worden aanbevolen. Waarom niet? De prijs is toch ook heel goed.

15. The Notebook Therapy (Beste planner qua esthetiek en doel)

via The Notebook Therapy

Als je vindt dat plannen net zo mooi moet zijn als functioneel, dan is The Notebook Therapy iets voor jou. Deze planners zijn ontworpen voor bewuste productiviteit en combineren elegantie met functionaliteit, waardoor ze meer aanvoelen als een aandenken dan als een typische planner.

Van Koreaans en Japans geïnspireerde ontwerpen tot speciale papiertexturen, elk detail zorgt voor een ambachtelijke touch. Bovendien richt The Notebook Therapy zich op milieubewuste materialen, met gerecycled papier en inkt op basis van soja voor een duurzame planningservaring.

De beste functies van Notebook Therapy

Bewonder de elegante, op de natuur geïnspireerde covers die ook als decoratie dienen

Reflecteer met mindfulness-pagina's voor dankbaarheid, dagboekvragen en zelfontplooiing

Maak flexibele layouts met stippen- of rasterformats

Geniet van soepel en hoogwaardig papier dat doorlopen van inkt voorkomt

De beperkingen van Notebook Therapy

Bij internationale bestellingen kunnen invoerrechten van toepassing zijn

Betaal een hogere prijs in vergelijking met standaard planners

De prijzen van Notebook Therapy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notebook Therapy

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over The Notebook Therapy?

Hier is een Reddit-recensie:

Ik heb er een geprobeerd met een fluweelachtige kaft, die zag er geweldig uit en lag prettig in de hand en schreef lekker. Het vakje achterin en de twee bladwijzerlinten zijn handig. Maar ik vond de pagina's te dik, het is erg dik en zwaar in vergelijking met andere notitieboekjes met een vergelijkbaar aantal pagina's. Ik neem mijn dagboek graag mee in mijn tas, dus dat was teleurstellend – ik doe niet aan art journaling of iets anders waarvoor dikkere pagina's handig zijn.

Ik heb er een geprobeerd met een fluweelachtige kaft, die er geweldig uitzag en prettig in de hand lag en waarin ik gemakkelijk kon schrijven. Het vakje aan de achterkant en de twee bladwijzerlinten zijn handig. Maar ik vond de pagina's te dik, waardoor het notitieboek erg dik en zwaar is in vergelijking met andere notitieboeken met een vergelijkbaar aantal pagina's. Ik neem mijn dagboek graag mee in mijn tas, dus dat was teleurstellend – ik doe niet aan art journaling of iets anders waarvoor dikkere pagina's handig zijn.

🧠 Leuk weetje: Een mooi ontworpen productiviteitsplanner doet meer dan alleen organiseren: het is een attent en stijlvol cadeau dat het hele jaar door motivatie geeft. Meer ideeën nodig? Bekijk deze ultieme cadeaugids voor de feestdagen!

Speciale vermeldingen

: Een digitale productiviteitsplanner die timeboxing combineert met een diepe focus op werk. Synchroniseer taken, kalenders en prioriteiten moeiteloos voor een bewuste planning Sunsama: Een digitale productiviteitsplanner die timeboxing combineert met een diepe focus op werk. Synchroniseer taken, kalenders en prioriteiten moeiteloos voor een bewuste planning : Productiviteit en gaming komen samen! Voltooi taken, verdien beloningen en verbeter je gewoontes in een RPG-achtig systeem Habitica: Productiviteit en gaming komen samen! Voltooi taken, verdien beloningen en verbeter je gewoontes in een RPG-achtig systeem : Een gestroomlijnde, AI-aangedreven app voor takenlijsten. Geef taken prioriteit, automatiseer planning en blijf gefocust met slimme herinneringen Todoist: Een gestroomlijnde, AI-aangedreven app voor takenlijsten. Geef taken prioriteit, automatiseer planning en blijf gefocust met slimme herinneringen

➡️ Lees meer: Beste software voor tijdsregistratie

Verhoog uw productiviteit en verbeter uw planning met ClickUp

Echte productiviteit gaat niet alleen om planning, maar ook om het creëren van een systeem dat zich aanpast aan uw werkstroom en u vooruit helpt. Of u nu dagelijkse taken in kaart brengt, langetermijndoelen instelt of meerdere projecten tegelijkertijd uitvoert, een gestructureerde aanpak maakt het verschil.

Dat is waar ClickUp het voortouw neemt! Als de alles-in-één app voor werk combineert ClickUp taakbeheer, het bijhouden van gewoontes en moeiteloze samenwerking in één strak platform. Breng orde in je takenlijsten, plan projecten en stem elk detail (en teamlid) op elkaar af – zonder extra tools.

Klaar om gewone planning achter je te laten voor moeiteloze productiviteit? Meld je vandaag nog aan bij ClickUp!