Hoe schrijf je AI-prompts? Tips, sjablonen en voorbeelden

Heb je ooit een AI-tool gevraagd om "een blogpost te schrijven" en kreeg je iets saais of robotachtigs terug?

Dat komt omdat uw prompt te vaag was.

Goede AI-prompts zijn als goede briefings: duidelijk, specifiek en gericht op het bereiken van doelen. Slechte prompts zorgen alleen maar voor meer werk.

Nu AI een steeds grotere rol speelt bij schrijven, codeeren en strategie, is het schrijven van prompts een onmisbare creatieve vaardigheid geworden.

Deze gids laat u zien hoe u prompts kunt maken die slimmere, snellere en nuttigere resultaten opleveren, met voorbeelden en sjablonen die u meteen kunt uitproberen.

Wat is een AI-prompt?

Een AI-prompt is de instructie die je aan een AI-tool geeft om een reactie te krijgen. Het is het startpunt van de interactie en hoe goed de AI presteert, hangt sterk af van hoe goed die instructie is geschreven.

Als je wilt leren hoe je AI-prompts schrijft, begin dan hier: je prompt bepaalt de toon, structuur en diepgang van de output.

Als uw prompt vaag is, zal de AI gissen en zullen de resultaten meestal niet het gewenste resultaat opleveren. Duidelijke grenzen lossen dat op.

✅ Goed: "Maak van deze alinea een leuk weetje-format, bijvoorbeeld: 'Wist je dat...?'" ❌ Slecht: "Maak dit interessanter."

👀 Wist u dat? Marktanalisten schatten dat de markt voor prompt engineering is gegroeid van ongeveer 0,85 miljard dollar in 2024 tot ongeveer 1,13 miljard dollar in 2025, een CAGR van ongeveer 32,7%. Deze groei is het gevolg van de stijgende vraag naar AI-aangepast maatwerk, automatisering en AI-aangedreven contentgeneratie.

Waarom het belangrijk is om goede AI-prompts te schrijven

Het leren maken van effectieve prompts is essentieel om betrouwbare resultaten te krijgen van AI-tools.

Dit is waarom het een groter verschil maakt dan de meeste mensen beseffen:

Het vermindert onduidelijkheid in de output: AI presteert het beste wanneer het precies begrijpt wat u wilt. Een goed geschreven prompt elimineert vage of off-topic resultaten die u tijdens het schrijfproces moet doorzoeken. Dit geldt zowel voor het genereren van blogposts als voor het schrijven van AI-kunstprompts voor visuele projecten.

U bent minder tijd kwijt aan herzieningen en herhalingen: als uw prompt onduidelijk is, krijgt u waarschijnlijk middelmatige resultaten en verspilt u tijd aan aanpassingen. Een effectieve prompt komt de eerste keer al dichter bij het beoogde resultaat, vooral bij complexere AI-gegenereerde content.

U vermijdt hallucinerende of irrelevante content: Slecht geformuleerde prompts leiden vaak tot onjuiste feiten of opvultekst. Hoe zorgvuldiger uw prompt is, hoe minder de generatieve AI 'de lege plekken' hoeft in te vullen met mogelijk verzonnen informatie.

Het helpt om consistentie in toon en structuur te behouden: als u met meerdere documenten, briefings of projecten werkt, helpt een herhaalbare promptstijl om een consistente toon, format en diepgang te behouden, wat vooral handig is wanneer u als u met meerdere documenten, briefings of projecten werkt, helpt een herhaalbare promptstijl om een consistente toon, format en diepgang te behouden, wat vooral handig is wanneer u schrijfprompts over verschillende teams heen wilt opschalen.

Soorten AI-prompts (met voorbeelden)

Laten we eens kijken naar de belangrijkste soorten AI-prompts die je tegenkomt:

1. Instructieve prompts

Instructionele prompts begeleiden het AI-model bij het uitvoeren van een specifieke taak of het genereren van een bepaalde output. Deze prompts geven de AI directe instructies, zoals schrijven, samenvatten, schetsen of uitleggen.

✅ Gebruik instructieve prompts wanneer u wilt dat de AI een bepaald doel bereikt.

📌 Voorbeeld: Schrijf een blogpost van 500 woorden voor een FinTech-bedrijf waarin je hun nieuwe app voor persoonlijke financiën, 'BudgetBuddy', introduceert. Leg uit hoe de app verbinding maakt met bankaccounts, uitgaven categoriseert, herinneringen stuurt om te sparen en gebruikers helpt maandelijkse doelen te stellen. Gebruik een vriendelijke toon die gemakkelijk te begrijpen is voor nieuwe gebruikers.

Genereer binnen enkele minuten inzichtelijke en SEO-vriendelijke blogs met ClickUp Brain.

2. Informatieve prompts

Informatieve prompts helpen u specifieke feiten, definities of samenvattingen uit de kennisbank van de AI op te halen. Gebruik ze om iets te leren of om een duidelijke uitleg te krijgen zonder veel poespas.

✅ Gebruik informatieve prompts wanneer u feitelijke informatie wilt.

📌 Voorbeeld: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen monolithische en microservice-architecturen in softwareontwikkeling? Leg de voor- en nadelen van beide uit, geef veelvoorkomende use cases en houd de uitleg voldoende niet-technisch zodat een productmanager zonder programmeerkennis het kan begrijpen.

3. Creatieve prompts

Creatieve prompts draaien helemaal om verbeeldingskracht. Ze zijn ontworpen om de AI te helpen originele content te genereren, zoals verhalen, gedichten, songteksten of zelfs speculatieve beelden, met behulp van een AI-kunstgenerator. Vergeet niet om de AI voldoende ruimte te geven om expressief en inventief te zijn bij het schrijven van AI-kunstprompts.

✅ Gebruik creatieve prompts wanneer u frisse, fantasierijke of artistieke ideeën wilt.

📌 Voorbeeld: Schrijf een kort verhaal dat zich afspeelt in een toekomst waarin mensen via aanraking met bomen communiceren. De hoofdpersoon is een stedenbouwkundige die ontdekt dat een eeuwenoude eik herinneringen bewaart aan het land voordat het werd verstedelijkt. De toon moet reflectief en enigszins melancholisch zijn en eindigen met een plotwending die de stedenbouwkundige ertoe aanzet zijn volgende project te heroverwegen.

4. Analytische prompts

Analytische prompts vragen de AI om een probleem te analyseren, patronen te identificeren of conclusies te trekken. Deze prompts vereisen kritisch denken van het AI-model, niet alleen het ophalen van gegevens. Ze worden vaak gebruikt in onderzoek, strategie of prognoses.

✅ Gebruik analytische prompts wanneer u doordachte analyses of inzichten wilt op basis van meerdere variabelen.

📌 Voorbeeld: Analyseer waarom het gebruik van elektrische scooters in stedelijke gebieden afneemt, ondanks de hoge initiële acceptatie. Geef een gestructureerde analyse met ten minste drie belangrijke redenen en stel twee manieren voor waarop bedrijven hierop kunnen reageren.

Vraag ClickUp Brain om gegevens en trends in de sector voor onderzoek en rapporten.

5. Verduidelijkingsprompts

Verduidelijkingsprompts helpen u om dieper in te gaan op een specifiek onderdeel van een eerdere reactie of idee. U vraagt de AI om iets beter uit te leggen of verder uit te splitsen, vooral wanneer u complexe AI-tools schrijft of gebruikt.

✅ Gebruik verduidelijkingsprompts wanneer iets vaag is of nadere uitleg behoeft.

📌 Voorbeeld: U meldde dat abonnementmoeheid een groeiend probleem is in DTC-bedrijven. Kunt u uitleggen wat deze moeheid vanuit consumentenpsychologisch oogpunt veroorzaakt en hoe merken dit kunnen tegengaan zonder hun toevlucht te nemen tot kortingen?

6. Hypothetische prompts

Met hypothetische prompts kan het AI-model denkbeeldige of wat-als-situaties verkennen. Het zijn effectieve prompts voor het plannen van toekomstscenario's. Je kunt ze zelfs gebruiken om creatieve ideeën te testen of fictieve werelden in popartstijl te bouwen voor visuele storytelling.

📌 Voorbeeld: Stel je een wereld voor waarin internet slechts twee uur per dag beschikbaar is. Wat voor invloed zou dat hebben op onderwijs, werk op afstand, online winkelen en gedrag op sociale media? Deel je antwoord op in vier delen en vermeld zowel positieve als negatieve gevolgen.

7. Chain-of-Thought (CoT)-prompts

Chain-of-thought-prompts vragen de AI om stap voor stap zijn redenering door te nemen voordat hij het definitieve antwoord geeft. Dit is vooral handig bij het schrijven van AI-prompts voor taken die logica of gestructureerd denken vereisen.

✅ Gebruik chain-of-thought prompts wanneer u zowel belang hecht aan het redeneringsproces als aan het antwoord.

📌 Voorbeeld: Een bedrijf verkoopt een abonnement voor $ 150 per jaar. In januari heeft het 100 klanten aangemeld. Elke maand groeit het met 10% aan nieuwe aanmeldingen, maar het verloop is 5%. Bereken de verwachte omzet aan het einde van 6 maanden. Laat stap voor stap zien hoe u te werk gaat, inclusief hoe het verloop en de groei de maandelijkse totalen beïnvloeden.

Bereken uw omzet, identificeer patronen en verfijn uw strategieën met ClickUp Brain.

8. Prompt chaining

Bij prompt chaining wordt de output van de ene prompt gebruikt als startpunt voor de volgende. Dit is vooral handig bij het opbouwen van gelaagde taken, zoals merkontwikkeling of visuele storytelling.

✅ Gebruik prompt chaining wanneer u taken met meerdere stappen bouwt of de output in verschillende fases verfijnt.

📌 Voorbeeld: Stap 1: Genereer drie unieke merknamen voor een milieuvriendelijk wasmiddel

Stap 2: Neem de tweede naam en schrijf een merkverhaal van één alinea dat aantrekkelijk is voor stedelijke millennials die duurzaamheid en design een waarde toekennen.

Stap 3: Schrijf op basis van het merkverhaal een script van 30 seconden voor een YouTube-advertentie waarin het merk op een frisse, vrolijke toon wordt geïntroduceerd.

Hoe schrijf je effectieve AI-prompts: stap voor stap

Nu je weet waarom goede prompts belangrijk zijn, gaan we stap voor stap bekijken hoe je ze schrijft 👇

Stap 1: Wees duidelijk en specifiek

De meeste mislukkingen van AI beginnen met een vage prompt. Als uw invoer algemeen is, zal de uitvoer ook algemeen zijn. In plaats van te zeggen:

'Schrijf over leiderschap voor LinkedIn. '

Probeer bijvoorbeeld eens:

'Schrijf een LinkedIn-bericht over waarom empathisch leiderschap leidt tot betere teamprestaties. Klink niet belerend. Gebruik een zelfverzekerde maar toegankelijke toon. '

Die ene verandering maakt het verschil.

Dit helpt:

Wees duidelijk over wat u wilt: Draai er niet omheen. Zeg 'Schrijf een cold e-mail naar een SaaS-lead die onze prijspagina twee keer heeft bezocht', in plaats van 'Help me software te verkopen'.

Vermijd stopwoorden: Sla woorden als misschien, zou je kunnen of indien mogelijk over. De AI heeft geen beleefdheid nodig. Het heeft duidelijkheid nodig.

Veranker uw intentie in werkwoorden: Begin uw prompt met een actie: Schrijf, Vat samen, Leg uit, Maak een lijst, Brainstorm, Beschrijf. Deze vertellen de AI vooraf wat hij nog moet doen.

💡 Pro-tip: Lange prompts zijn niet automatisch beter. Duidelijkheid gaat boven lengte. Eén krachtige zin kan beter presteren dan een langdradige alinea.

Als je begint met het schrijven en verfijnen van prompts, zul je al snel beseffen dat je een plek nodig hebt om ze op te slaan. Je hebt een plek nodig om te experimenteren, te kijken wat werkte en bij te houden hoe je vooruitgang boekt.

Daar helpt ClickUp Docs bij. Maak een speciaal document voor uw AI-prompts en orden ze op basis van gebruikssituatie, afdeling of taaktype.

Stel AI-prompts op, organiseer ze en verfijn ze in ClickUp documenten.

Bijvoorbeeld:

Een sectie voor marketingprompts (advertenties, landingspagina's, e-mailteksten)

Nog een voor ondersteuning (ticketantwoorden, follow-ups, toonaanpassers)

Een paar voorbeelden die je hebt geprobeerd en verbeterd, naast elkaar

Visuele kunstprompts voor uw afbeeldingen

Elke sectie kan kopteksten, inklapbare lijsten en zelfs live samenwerking bevatten als je als team prompts verfijnt.

💡 Pro-tip: Maak een tabel met 'Slechte prompts / Betere prompts' in je document, zodat iedereen kan leren van echte iteraties. Na verloop van tijd zul je patronen opmerken die je helpen om scherpere prompts te schrijven.

Stap 2: Geef context (rol, publiek, format)

Context helpt de AI te begrijpen wie hij moet zijn, tegen wie hij spreekt en hoe de boodschap moet worden geformuleerd. Hier leest u hoe u die context in uw prompts kunt inbouwen:

1. Stel de rol in

Deze regel bepaalt de rol en het perspectief van de AI, zodat deze 'in karakter' kan reageren met meer consistentie en context.

Je bent hoofd klantenservice...

Stel u voor dat u een senior HR-manager bent die een interne memo schrijft...

Stel je voor dat je een UI/UX-ontwerper bent die een homepage beoordeelt...

Je bent een prompt engineering lead die het AI-model traint

2. Bepaal de doelgroep

Laat de AI weten voor wie het bericht bedoeld is. Dit helpt bij het afstemmen van taal, toon en diepgang.

…schrijven aan een niet-technische oprichter…

…dit uitleggen aan nieuwe gebruikers…

…gericht op senior ontwikkelaars die open-source tools beoordelen…

3. Specificeer het format

Door de AI te vertellen welke structuur hij moet volgen, voorkom je dat je een muur van tekst krijgt. Dit is vooral belangrijk wanneer het format van belang is, zoals bij een e-mail versus een pitchdeck.

Enkele manieren om te specificeren:

Format als een lijst met opsommingstekens voor voor- en nadelen

Schrijf een blogintro van drie alinea's met een hook, inzicht en $$cta

Gebruik een tabel waarin de functies van verschillende tools worden vergeleken

Zodra je een rol, een doelgroep en een format hebt toegevoegd, kun je de prompt verfijnen met ClickUp Brain. Dit is vooral handig als je nog aan het leren bent hoe je effectieve prompts schrijft. Zelfs ervaren gebruikers vertrouwen op verfijning om output van hogere kwaliteit te krijgen.

Stel dat u een LinkedIn-bericht hebt opgesteld, maar u weet niet zeker of het duidelijk genoeg is. Vraag ClickUp Brain om het te verbeteren op het gebied van duidelijkheid, toon of structuur.

Hier wordt AI een partner in uw creatieve proces en helpt het u om nauwkeurigere en doordachte prompts te vormen, zodat uw output vanaf het begin bruikbaar is.

Stap 3: Bepaal het uitvoerformat of de lengte

Stel je voor dat je je ontwerper een opdracht geeft die alleen maar zegt: "Maak het mooi." Dat zou je nooit doen – en het schrijven van prompts is niet anders.

Hoe nauwkeuriger je bent over het format en de grootte van de output, hoe minder tijd je kwijt bent aan het corrigeren van rommelige reacties of het vragen aan de AI om het nog eens te proberen.

Stel jezelf dus de vraag:

Wilt u snel informatie verstrekken? → Gebruik opsommingstekens of genummerde lijsten.

Wilt u een zaak opbouwen of een verhaal vertellen ? → Vraag om gestructureerde alinea's

Wilt u opties vergelijken ? → Vraag om een tabel met kopteksten

Wilt u alleen een hook? → Vraag om een one-liner van maximaal 25 woorden.

Soms is het probleem dat je niet weet welk format het beste werkt. Gebruik in die gevallen ClickUp Brain als je AI-schrijfassistent.

Voordat u uw prompt schrijft, moet u zich het volgende afvragen:

'Wat is de beste manier om productvoordelen te presenteren in een lanceringsaankondiging?'

'Moet ik voor deze nieuwsbrief een alinea, een lijst of een tabel gebruiken?'

'Ik wil een verhaal over een oprichter op LinkedIn onder de aandacht brengen. Welk format zorgt voor meer betrokkenheid?'

Gebruik ClickUp Brain om te brainstormen over format, woordenaantal en meer.

In plaats van te gissen, kan ClickUp Brain de ideale structuur voorstellen op basis van uw doel, zoals betrokkenheid of scanbaarheid (plus het aantal woorden).

Stap 4: Testen, verfijnen en herhalen

Zelfs een gedetailleerde prompt kan een output opleveren die te stijf, te lang, te oppervlakkig of niet passend qua toon is. Dat betekent niet dat de prompt heeft gefaald, maar dat u het begin van een werkbaar concept hebt bereikt.

Hier is een eenvoudige lus 👇 Probeer 2-3 korte versies Soms brengen twee verschillende prompts je dichter bij je doel dan één sterk bewerkte prompt. Zet ze naast elkaar en kies de beste delen. Voer de prompt één keer uitWees niet te perfectionistisch. Maak een versie en kijk hoe deze zich gedraagt. Beoordeel de output kritisch Vraag uzelf af: Komt de toon overeen met wat ik in gedachten had? Ontbreekt er iets belangrijks of wordt er iets te uitgebreid uitgelegd? Zou een andere structuur (lijst, verhaal, tabel) de duidelijkheid verbeteren? Verfijn één variabele tegelijkVerander het publiek, het format of de toon, maar niet alle drie tegelijk.

Gebruik in deze fase ClickUp Docs om het testen en verfijnen van uw prompts te beheren. U kunt één enkele bron van waarheid creëren waar uw promptontwerpen, AI-outputs en feedback samen worden bewaard.

Stel prompts op en verfijn ze in een ClickUp document met live opmerkingen en een overzichtelijke zij-aan-zij-format.

Maak een document voor elk project of elke use case. Daarin kunt u:

Sla uw eerste promptontwerpen op en tag wat ze moesten doen.

Plak de AI-uitvoer direct hieronder voor een vergelijking naast elkaar.

Schrijf een korte aantekening over wat niet werkte (toon? diepgang? structuur?).

Voeg hieronder een verbeterde versie toe, zodat uw verbeteringen worden gedocumenteerd.

Nadat je een paar variaties hebt getest, vraag je een teamgenoot om de prompts te beoordelen. Zij kunnen inline opmerkingen achterlaten over de bewoordingen en structuur of zelfs suggesties doen om een prompt te herschrijven zodat deze geschikt is voor een specifiek kanaal, bijvoorbeeld door deze in te korten voor een Twitter-bericht of te vereenvoudigen voor een niet-technisch publiek.

Op die manier kunt u een versiegeschiedenis opbouwen waaruit u kunt leren. En als iets goed werkt, kunt u die definitieve prompt kopiëren naar uw gedeelde promptbibliotheek voor later gebruik.

🧠 Leuk weetje: in 2018 werd een door AI gemaakt portret bij Christie's verkocht voor maar liefst 432.500 dollar, meer dan 40 keer de geschatte waarde. Het was daarmee een van de eerste door machines gemaakte kunstwerken die beter presteerde dan werken van iconen als Andy Warhol en Roy Lichtenstein.

Stap 5: Sla succesvolle prompts op en gebruik ze opnieuw

Elke goede prompt die je schrijft, is een snelkoppeling voor de volgende keer. Als je van plan bent om prompts te verzamelen die goed werken, onthoud dan het volgende:

Sla prompts op met context: Plak de prompt niet zomaar in een document. Voeg ook het 'waarom' toe: waarvoor werd de output gebruikt? Wat maakte de prompt effectief? Voor welke toon of structuur werkt deze het beste? Waarvoor werd de output gebruikt? Wat maakte de prompt effectief? Welke toon of structuur werkt het beste? Sla verschillende versies van uw prompts op: soms is V1 geweldig voor korte content en werkt V2 beter voor formele content. Bewaar beide en voeg korte labels toe, zoals: 'Informele toon', 'Technisch publiek', 'Sociaal vriendelijk'. 'Informele toon' 'Technisch publiek' 'Sociaal vriendelijk' Hergebruik met een doel: Een sterke prompt voor een blogintro kan vaak worden aangepast tot: Een LinkedIn-hook Een e-mailopener Een sales-follow-up LinkedIn-hook E-mailopener Verkoopopvolging

Waarvoor werd de output gebruikt?

Wat maakte de prompt effectief?

Welke toon of structuur werkt het beste?

'Informele toon'

'Technisch publiek'

'Sociaal vriendelijk'

LinkedIn-hook

E-mailopener

Verkoopopvolging

Hoe vaker je bewust hergebruikt, hoe meer vertrouwen je krijgt in het opschalen van de output, zonder chaos.

🔄 Vergelijking van prompts voor en na

❌ Vooraf ✅ Na (opgeslagen en herbruikbaar) Schrijf een bericht op sociale media over ClickUp, de tool voor productiviteit en projectplanning. Schrijf een LinkedIn-bericht waarin je ClickUp introduceert, een AI-aangedreven tool voor projectplanning. Begin met een veelvoorkomend pijnpunt: het jongleren met taken op verschillende platforms. Benadruk hoe deze functie tijdlijnen, opdrachten en teamupdates (en zelfs AI) centraliseert. Sluit af met een vraag die professionals uitnodigt om te delen hoe zij momenteel omgaan met projectchaos. Houd de toon beknopt, doordacht en gericht op leidinggevenden. Aantal woorden: 200. Gebruik een combinatie van lijstjes en alinea's.

Overtuig uzelf:

❌ Voorheen (saai!)

✅ Na (net nog beter geworden!)

Krijg elke keer nauwkeurige, to-the-point antwoorden op ClickUp Brain.

Prompt Writing Frameworks om te proberen

Als u de output van AI wilt verbeteren, begin dan met het verbeteren van uw input. Goede prompts komen voort uit duidelijke en gedetailleerde instructies, vooral wanneer u tools zoals ClickUp Brain gebruikt of werkstroommen bouwt die afhankelijk zijn van generatieve AI.

Hier zijn acht frameworks voor het schrijven van prompts die u helpen betere, specifiekere resultaten te behalen bij taken zoals schrijven, strategie en zelfs kunstprompts.

1. Rol + taak + doel

Format: 'Gedraag je als een [rol] en help me [Taak] zodat ik [doel] kan bereiken. '

📌 Voorbeeld van een prompt: Gedraag je als een UX-onderzoeker en help me enquêtevragen op te stellen, zodat ik kan achterhalen waarom gebruikers afhaken bij het afrekenen.

2. C. R. A. F. T. (Context – Rol – Actie – Format – Toon)

Deze gedetailleerde promptstructuur splitst elk aspect van een verzoek op om te zorgen voor afstemming in toon, doel en uitvoering.

Component Wat het vraagt Voorbeeld Context Wat is de situatie? We lanceren een nieuwe app voor productiviteit Rol Als wie moet de AI optreden? Een productmarketeer Actie Wat wilt u nog doen? Schrijf een e-mail voor de lancering van een product Format Welke structuur? Korte e-mail met kop, CTA en hoofdtekst Toon Wat is de stem? Energiek en overtuigend

3. P. A. S. (Probleem – Agitatie – Oplossing)

P. A. S. is een storytelling-raamwerk dat wordt gebruikt in marketing en copywriting om het probleem van het publiek te kaderen en uw oplossing als het antwoord in de positie te brengen. Dit is een geweldig copywriting-raamwerk dat nog beter wordt met prompt AI.

📌 Voorbeeld van een prompt: Schrijf een landingspagina voor een app voor tijdsregistratie met behulp van P. A. S. De doelgroep bestaat uit freelance ontwerpers.

4. Doel – Obstakel – Begeleiding

Het GOG-raamwerk helpt de AI om door beperkingen heen te redeneren en oplossingen of ideeën voor te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met voor- en nadelen.

📌 Voorbeeld van een prompt: Ik wil mijn nieuwsbrief binnen drie maanden uitbreiden naar 5000 abonnees, maar heb geen advertentiebudget. Stel een op content gebaseerd groeiplan voor.

5. R. A. G. (Retrieve – Augment – Generate)

De R. A. G-promptstrategie wordt vaak gebruikt in geavanceerde AI-systemen. Deze strategie haalt relevante informatie op, voegt context toe en genereert het uiteindelijke antwoord.

Ophalen : Welke basiscontent wilt u in aanmerking nemen?

Augment : Welke aanvullende context of instructies zijn nuttig?

Genereren: Wat is het gewenste resultaat?

📌 Voorbeeld van een prompt: 'Hier zijn de ruwe klantinterviews [plakken]. Vat de drie meest voorkomende pijnpunten samen en geef voor elk een suggestie voor een oplossing. Maak er een tabel van met het format.'

Er is een groeiend ecosysteem van tools die u helpen inspiratie op te doen, sneller te experimenteren en zelfs sjablonen te maken van wat werkt.

1. Prompt-marktplaatsen

Deze platforms bieden vooraf geschreven promptideeën die zijn ingediend door makers en gebruikers van de community. Dit is ideaal om verschillende gebruiksscenario's te verkennen of de structuur van prompts te leren.

PromptBase : een marktplaats waar je hoogwaardige prompts voor verschillende AI-modellen kunt kopen en verkopen.

FlowGPT : een door de community aangestuurde bibliotheek met gedeelde prompts, doorzoekbaar op categorie en modeltype.

PromptHero : samengestelde promptcollecties voor het genereren van afbeeldingen , schrijven, codeen en meer, vooral sterk voor visuele tools zoals Midjourney en andere toonaangevende AI-kunsttools.

2. AI-promptgeneratoren

Deze helpen u betere prompts te maken door u gestructureerde input te geven, zoals doel, doelgroep en format, en vervolgens op basis daarvan de volledige prompt te genereren.

AIPRM : een Chrome-extensie voor ChatGPT die een bibliotheek met prompts toevoegt, geordend op marketing, SEO en productiviteit.

PromptPerfect : optimaliseert uw prompt voor prestaties in modellen zoals GPT-4, Claude of Bard.

PromptPerfect : optimaliseert uw prompt voor prestaties in modellen zoals GPT-4, Claude of Bard.

3. ClickUp AI-sjablonen

U hoeft uw prompts niet elke maandagmorgen opnieuw uit te vinden. Met de ClickUp Brain-sjablonen kunt u de prompts die werken opslaan en hoeft u nooit meer helemaal opnieuw te beginnen.

Wat maakt het zo krachtig? U kunt uw eigen sjablonen maken, precies op basis van wat u nodig hebt.

Bent u van plan een product te lanceren? 👉 Sla uw favoriete prompt op voor het schrijven van een energieke aankondiging met een krachtige $$cta.

Ondersteuning nodig? 👉 Maak een prompt die reacties op terugbetalingen herschrijft met empathie en met behoud van de merkstem.

Doet u alles alleen? 👉 Maak een herbruikbare prompt die verspreide aantekeningen omzet in overzichtelijke wekelijkse updates.

Zodra je een format hebt gevonden dat werkt, klik je gewoon op opslaan. De volgende keer is het slechts één muisklik verwijderd.

Veelvoorkomende fouten bij prompts die u moet vermijden

Zelfs ervaren gebruikers missen soms het doel. Hier is waar u op moet letten wanneer u prompts probeert te maken die daadwerkelijk resultaat opleveren.

Schrijven zonder referentiepunt: Zonder basis beginnen aan een prompt leidt vaak tot versnipperde resultaten. Gebruik een duidelijk format, voorbeeld of eerdere output, zodat de AI weet welke richting hij moet volgen.

Onvoldoende context geven: De AI kan uw gedachten niet lezen. Hoe meer context u geeft, zoals toon, doelgroep of format, hoe scherper en effectiever de output wordt.

Ervan uitgaande dat de AI de intentie afleidt: zonder een specifieke taak kan het model uw doel volledig missen. De intentieherkenning verbetert wanneer u duidelijk aangeeft wat u wilt: een samenvatting, een kop, een script of een eerste concept.

Vulwoorden gebruiken in plaats van functies: Vage prompts zoals "Kun je me hiermee helpen?" helpen niet veel. Wees resultaatgericht en gebruik actiewerkwoorden om het model naar de juiste structuur te leiden.

