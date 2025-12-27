15 beste gratis enquêtetools die u in 2026 zou moeten gebruiken

U kunt een perfecte enquête houden en toch niets leren.

Teams verzamelen voortdurend feedback, maar al te vaak blijven de resultaten in een spreadsheet of dashboard staan zonder dat er iets mee wordt gedaan.

De gratis enquêtetools van vandaag lossen dat op. Ze bieden logische sprongen, branding en realtime analyses zonder de betaalmuur die ze vroeger blokkeerde.

Deze gids geeft een overzicht van de 15 beste gratis enquêtetools om reacties snel om te zetten in bruikbare beslissingen.

Hier volgt een kort overzicht van de beste enquêtetools, voordat we dieper op de details ingaan.

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Productteams, HR, marketing en multifunctionele teams die meerdere intakeformulieren beheren Grootte van het team: Solo → Enterprise Verzamel reacties, trigger werkstroomen, AI-inzichten, aangepaste branding, ingebouwde formulieren, uniforme werkruimte Free Forever, aangepaste instellingen voor ondernemingen beschikbaar Google Forms Snelle, eenvoudige interne enquêtes, quizzen in de klas en gebeurtenissenplanning Teamgrootte: Individuen → Kleine teams Formulieren insluiten, vragen door elkaar husselen, toegang beperken, antwoordlimieten, snelkoppelingen Free SurveyPlanet Onderwijzers, non-profitorganisaties en startende bedrijven in de startfase die regelmatig feedbackcyclussen uitvoeren Grootte van het team: Klein → Middelgroot Onbeperkt aantal vragen/antwoorden, sjablonen, meertalig, anonieme antwoorden, dubbele preview Betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Tally Makers, startups en zelfstandige professionals die op zoek zijn naar minimalistische, elegante formulieren Teamgrootte: Solo → Kleine teams Blok-editor, geen watermerken, onbeperkte reacties, aangepaste domeinen, verborgen velden, Stripe, wachtwoordbeveiliging Betaalde abonnementen vanaf $29/maand Jotform Teams in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven die gestructureerde, pixel-perfecte gegevensverzameling nodig hebben Grootte van de team: MKB → Onderneming Meer dan 10.000 sjablonen, voorwaardelijke logica, betalingen, HIPAA, elektronische handtekeningen, offline modus, meer dan 100 integraties Betaalde abonnementen vanaf $39/maand SurveyMonkey HR-, marketing- en productteams die formeel onderzoek of compliancegerichte enquêtes uitvoeren Teamgrootte: alle groottes Sentimentanalyse, QR/SMS-deel, benchmarks, scoringslogica, meertalig, op rollen gebaseerde toegang Betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand Typeform Marketeers, ontwerpers en makers die behoefte hebben aan gepolijste, interactieve enquêtes die bij hun merk passen Teamgrootte: Solo → Middelgroot UI met één vraag, logische sprongen, antwoorden oproepen, gedeeltelijk opslaan, insluiten, VideoAsk Betaalde abonnementen vanaf $29/maand Zoho Survey Teams die al in het Zoho-ecosysteem werken Teamgrootte: MKB → Onderneming Native Zoho-integraties, GDPR-conform, meertalig, offline modus, scores, e-mail triggers, kruistabellenrapporten Betaalde abonnementen vanaf $ 6/maand Cognito Formulieren Ops-teams, accountants en buitendienstmedewerkers die dynamische, rekenintensieve gegevensformulieren nodig hebben Grootte van het team: MKB → Middelgroot Vooraf ingevulde gegevens, herhaalde secties, versleutelde opslagruimte, veilige portals, pdf's, geavanceerde berekeningen Betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand forms. app Kleine bedrijven + freelancers die mobielvriendelijke formulieren nodig hebben Teamgrootte: Solo → MKB Mobile-first ontwerp, bestelformulieren, goedkeuringen, pushnotificaties, rekenmachines, responsieve sjablonen Betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Qualtrics Ondernemingen en onderzoeksteams die geavanceerde CX/EX/marktstudies uitvoeren Teamgrootte: Enterprise Complexe logica, vertakkingen, ingebedde gegevens, delen via meerdere kanalen, AI-analyses, dashboards, SAP/Salesforce-integraties Aangepaste prijzen LimeSurvey Academische + publieke sectorteams met technische vaardigheden en krappe budgetten Teamgrootte: MKB → Enterprise Open source, zelf gehost, meertalig, logische scripting, offline modus, SPSS/R-export, panelbeheer Betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand Sogolytics HR-, gezondheidszorg-, financiële en overheidsteams die strenge veiligheid en naleving nodig hebben Teamgrootte: Middelgroot → Onderneming Bedrijfsveiligheid, 360°-feedback, benchmarking, werkstroom, dashboard, versleuteling, audittrails Betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand SoSci Survey Onderzoekers in de psychologie, het onderwijs en de sociale wetenschappen Teamgrootte: Academische wereld Scriptlogica, willekeurige randomisatie, quota, gecontroleerde toegang, EU-compliance, academische integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 57/maand Formbricks SaaS-teams + privacygerichte ontwikkelaars die feedback in de app verzamelen Teamgrootte: Startup → Onderneming Micro-enquêtes in de app, zelf gehost, GDPR/CCPA-conform, sessietracking, SDK, AI-analyse, onbeperkt aantal zetels Betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand

Gratis hoeft niet beperkt te zijn, vooral als u feedback verzamelt die beslissingen stuurt. Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van solide, gratis enquêtesoftware:

Hoge of onbeperkte limieten voor vragen : vermijd tools die een limiet stellen aan het aantal vragen dat u kunt stellen.

Aanpasbaar ontwerp en branding : pas kleuren, logo's en lettertypen aan zonder watermerken

Logische vertakkingen en overslaanpatronen : stel slimmere vragen op basis van eerdere antwoorden

Exportopties en analyses : krijg toegang tot ruwe gegevens en dashboards om de resultaten te interpreteren.

Mobielvriendelijke layout : zorg ervoor dat enquêtes en formulieren er op elk apparaat goed uitzien.

Geen gedwongen advertenties of logo's : houd de ervaring overzichtelijk en zonder afleiding.

Toolintegraties : eenvoudig synchroniseren met Google Spreadsheets, Slack, CRM's en meer

Royale datalimieten : sommige tools beperken het aantal reacties of de opslagruimte bij gratis abonnementen.

Gebruiksvriendelijke interface: een overzichtelijke builder bespaart tijd en vermindert wrijving.

Met de juiste tool kunt u gemakkelijker enquêtes maken, delen en ernaar handelen, zonder dat u al te snel tegen betaalmuurtjes aanloopt.

Nu u weet waar u op moet letten, gaan we dieper in op de tools die aan uw eisen voldoen:

1. ClickUp (het beste voor formulieren die in de werkstroom zijn geïntegreerd)

Zet reacties om in actie met ClickUp-formulieren, die rechtstreeks verbinding maken met uw werkstroom.

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

De ingebouwde ClickUp-formulier- functie verzamelt niet alleen enquêtereacties, maar zet ook actie in gang.

U kunt formulieren maken voor alles, van het vastleggen van leads en bugrapporten tot interne verzoeken en enquêtes. Elke reactie kan automatisch een Taak worden, aan de juiste persoon worden toegewezen, op basis van antwoorden een prioriteit krijgen en follow-ups triggeren – handmatig sorteren is niet nodig.

Gebruik ClickUp AI om direct inzichten uit formuliergegevens te halen.

De resultaten van formulieren worden rechtstreeks naar ClickUp Dashboards gestuurd. Deze dashboards bevatten AI Insight Cards, voorspellende trends, waarschuwingen voor afwijkingen en grafieken die automatisch worden gegenereerd door ClickUp Brain.

De resultaten van formulieren worden rechtstreeks naar ClickUp Dashboards gestuurd. Deze dashboards bevatten AI Insight Cards, voorspellende trends, waarschuwingen voor afwijkingen en grafieken die automatisch worden gegenereerd door ClickUp Brain.

ClickUp-automatiseringen zetten formulierreacties om in een werkstroom. Zodra iemand een reactie indient, kan de Taak worden getagd, naar de juiste fase worden doorgestuurd en aan de juiste persoon worden getoond, zodat uw team minder tijd kwijt is aan sorteren en meer tijd heeft om te reageren.

Zo kunnen bijvoorbeeld 'urgente' inzendingen automatisch worden toegewezen aan een specifieke eigenaar en worden verplaatst naar een fase met hoge prioriteit, terwijl 'feedback' naar een backloglijst gaat voor beoordeling.

Als voorbeeld kunnen 'urgente' inzendingen automatisch worden toegewezen aan een specifieke eigenaar en worden verplaatst naar een fase met hoge prioriteit, terwijl 'feedback' naar een lijst met feedback gaat voor beoordeling.

In plaats van handmatig triggers en voorwaarden te configureren, kunt u de automatisering in gewoon Engels beschrijven – "Wanneer een enquêtereactie als urgent wordt gemarkeerd, wijs deze dan toe aan CX en voeg een deadline toe" – en ClickUp Brain bouwt de volledige werkstroom voor u.

Kies uit meer dan 200 vooraf gebouwde ClickUp-automatisering-sjablonen om snel aan de slag te gaan.

Formulieren zijn eenvoudig aan te passen met uw eigen huisstijl en ondersteunen het uploaden van bestanden, zoals schermafbeeldingen of video's. U kunt ook openbare of anonieme inzendingen accepteren – ideaal voor klantfeedback of pulsenquêtes – en integreren met tools zoals CRM's, e-mailplatforms of databases via Zapier of Make.

⭐ De gamechanger De geavanceerde AI-mogelijkheden van ClickUp – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT en Super Agents – maken het een uitstekende keuze voor enquêtebeheer. De meeste enquêtetools stoppen bij 'feedback verzamelen'. Het echte voordeel is dat reacties worden omgezet in beslissingen en follow-up zonder iets te exporteren of mensen achterna te zitten. Zet ruwe reacties snel om in een leesbaar rapport: gebruik ClickUp Brain om een document samen te vatten en binnen enkele seconden de sleutelconclusies te trekken, zodat uw bevindingen direct duidelijk en deelbaar zijn.

Krijg analyse en routing in één werkstroom: ClickUp AI Agents kan feedback consolideren, sentimentanalyses uitvoeren en analyserapporten genereren, en vervolgens de resultaten naar de juiste eigenaren sturen.

Zet 'inzicht' automatisch om in 'werk': dezelfde agenten kunnen op basis van de enquêteresultaten vervolgtaaken opstellen en deze uitvoeren, zodat er na het schrijven van het rapport niets stil komt te liggen.

Houd iedereen op de hoogte zonder handmatige samenvattingen: een geautomatiseerde samenvattende AI-agent kan doorlopende invoer omzetten in beknopte overzichten, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven met veel minder kosten voor rapportage. eenkan doorlopende invoer omzetten in beknopte overzichten, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven met veel minder kosten voor rapportage. Hier is een voorproefje van ClickUp BrainGPT tijdens het werk👇 ClickUp BrainGPT identificeert terugkerende problemen, herkent positieve feedback en stelt bruikbare vervolgstappen voor. AI gaat nog verder: u kunt binnen enkele seconden zoeken in formulieren, reacties, taken, documenten, chats, dashboards en bijlagen. ClickUp Enterprise Search haalt automatisch context uit uw hele werkruimte, zodat u altijd op de hoogte blijft van hoe uw team omgaat met enquêtegegevens.

Dit alles leidt tot concrete resultaten. Teams die ClickUp gebruiken, besparen tot een uur per werknemer per dag, wat resulteert in een efficiëntieverhoging van 12%.

Organisaties zoals Stanley Securities hebben hun rapportagetijd met meer dan 50% verkort dankzij aan formulieren gekoppelde werkstroomprocessen die gegevens toegankelijk en bruikbaar maken.

De beste functies van ClickUp

Bekijk formuliereigenaars, het aantal inzendingen en gekoppelde werkstroomverbindingen vanuit de gecentraliseerde Forms Hub.

Begin met vooraf gemaakte sjablonen voor feedback, IT-verzoeken en intake, of maak uw eigen sjablonen met volledige controle over de layout, logica en triggers voor de werkstroom.

Deel formulieren via een link of sluit ze in op websites, wiki's of portals – ideaal voor helpcentra, landingspagina's of klantgerichte gebruikssituaties.

Gebruik dropdownmenu's, bestandsuploads, datums, beoordelingen en meer om formulieren te maken voor bugrapporten, feedback, RSVP's en meer.

Breng enquêtereacties in kaart aan velden zoals regio of omzetimpact voor eenvoudiger filteren, rapportage en dashboardsegmentatie.

De nieuwe Forms Hub biedt u controle op ondernemingsniveau over de toegang tot formulieren, toestemming, analyses en de zichtbaarheid van inzendingen. U kunt het aantal reacties bijhouden, bepalen wie formuliergegevens kan bekijken of bewerken, en formulieren integreren in externe of interne portals met strengere governance.

Limieten van ClickUp

De leercurve kan voor nieuwe gebruikers enigszins hoog zijn.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp op desktop is verbazingwekkend gebruiksvriendelijk en intuïtief met nieuwe ingebouwde AI-bedieningselementen die u helpen als u ooit de weg kwijt raakt. De mogelijkheid om formulieren te maken, taken, kalender-items en vergaderingen te beheren, maakt ClickUp een absolute must voor elk groeiend klein bedrijf. Bovendien maakt de nieuwe chat-functie externe chat-apps zoals Slack of Teams overbodig en onnodig voor wie het aantal apps dat hij gebruikt wil verminderen.

ClickUp op desktop is verbazingwekkend gebruiksvriendelijk en intuïtief met nieuwe ingebouwde AI-bedieningselementen die u helpen als u ooit de weg kwijt raakt. De mogelijkheid om formulieren te maken, taken, kalender-items en vergaderingen te beheren, maakt ClickUp een absolute must voor elk groeiend klein bedrijf. Bovendien maakt de nieuwe chat-functie externe chat-apps zoals Slack of Teams overbodig en onnodig voor wie het aantal apps dat hij gebruikt wil verminderen.

2. Google Forms (het beste voor snelle, eenvoudige enquêtes)

via Google Forms

Als u al deel uitmaakt van het Google-ecosysteem, is Google Forms ideaal voor gebruikers die enquêtes willen maken met minimale installaties. Het is de volledig gratis enquêtemaker van Google zelf.

De eenvoudige, codevrije interface en native integratie met Google Workspace-tools maken deze tool perfect voor interne feedback, klanttevredenheidsenquêtes, quizzen in de klas of planning van gebeurtenissen. U kunt direct aan de slag met kant-en-klare sjablonen of helemaal zelf aan de slag met basistypen vragen, zoals meerkeuzevragen, dropdown-vragen en korte antwoorden.

De beste functies van Google Forms

Maak een enquête in Google Forms en sluit deze direct in op websites of intranetten om deelname te vergemakkelijken.

Beperk de toegang tot formulieren tot specifieke gebruikers of domeinen voor interne enquêtes.

Stel responslimieten in en sluit formulieren automatisch nadat een limiet is bereikt.

Gebruik snelkoppelingen en tools voor snel dupliceren om het aanmaken van formulieren te versnellen.

Beperkingen van Google Forms

Google Forms biedt gratis basisvoorwaardelijke logica , maar mist geavanceerde skip-logica, scores en realtime analysedashboards die wel in betaalde tools te vinden zijn.

Rapportagetools hebben een limiet

Prijzen van Google Forms

Free

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Forms?

Een recensent van Capterra zegt:

Google Forms is een handige en efficiënte oplossing voor basis- tot gemiddelde behoeften. Het is misschien niet de meest geavanceerde tool, maar het is voldoende voor de meeste dagelijkse HR-functies.

Google Forms is een handige en efficiënte oplossing voor basis- tot gemiddelde behoeften. Het is misschien niet de meest geavanceerde tool, maar het is voldoende voor de meeste dagelijkse HR-functies.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

3. SurveyPlanet (het beste voor onbeperkte gratis enquêtes)

via SurveyPlanet

Wilt u meerdere enquêtes uitvoeren zonder u zorgen te maken over een limiet op vragen of antwoorden? SurveyPlanet kan u helpen. Het royale gratis abonnement biedt onbeperkte enquêtes, vragen en respondenten. Dit maakt het ideaal voor docenten, non-profitorganisaties en startende bedrijven die regelmatig feedbackcampagnes uitvoeren.

De beste functies van SurveyPlanet

Pas vooraf geschreven enquêtesjablonen toe op onderwerpen als HR, onderwijs of marktonderzoek.

Gebruik vraagvertakkingen en overslaan-logica (Pro-abonnement) om respondenten op basis van hun antwoorden te begeleiden.

Maak een anonieme enquête in meerdere talen met duidelijke privacyinstellingen.

Bekijk enquêtes als deelnemer en als beheerder om de werkstroom en format te controleren.

Limieten van SurveyPlanet

Het gratis abonnement biedt geen mogelijkheden voor het aanpassen van de branding en logische vertakkingen.

Geen ingebouwde analysedashboards – gegevens moeten handmatig worden bekeken of geëxporteerd.

Prijzen van SurveyPlanet

Free

Pro : $ 20/maand

Onderneming: $350/jaar

Beoordelingen en recensies van SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SurveyPlanet?

Een G2-recensent zegt :

Ik vind het geweldig dat SurveyPlanet niet alleen een optie biedt waarmee je kunt zien welke deelnemer welke feedback heeft gegeven, waardoor je hiaten kunt aanpakken, maar ook gegevens weergeeft in grafieken en visuals, zodat je de resultaten gemakkelijk kunt bekijken.

Ik vind het geweldig dat SurveyPlanet niet alleen een optie biedt waarmee je kunt zien welke deelnemer welke feedback heeft gegeven, waardoor je hiaten kunt aanpakken, maar ook gegevens weergeeft in grafieken en visuals, zodat je de resultaten gemakkelijk kunt bekijken.

💡 Pro-tip: in plaats van tientallen door enquêtes gegenereerde taken te doorzoeken, vraag je gewoon: "Waar moet ik me eerst op richten?" ClickUp Brain analyseert urgentie, afhankelijkheden en impact om direct de meest cruciale taken naar voren te halen.

4. Tally (het beste voor eenvoudige formulieren in Notion-stijl)

via Tally

Tally maakt het maken van formulieren verrassend eenvoudig dankzij de op blokken gebaseerde editor. U typt en structureert uw formulier gewoon als een document – zonder omslachtig slepen en neerzetten en zonder rommelige interface.

Hoewel het gratis is, zijn er geen watermerken en krijgt u toegang tot onbeperkte inzendingen, aangepaste domeinen, notificaties en zelfs snelkoppelingen om dingen te versnellen.

De beste functies op een rijtje

Maak direct formulieren met de type-to-create-editor van Tally, die wat je typt automatisch omzet in gestructureerde vragen.

Voeg verborgen velden en aangepaste variabelen toe om reacties te personaliseren of verwijzingsbronnen bij te houden.

Verzamel betalingen via Stripe rechtstreeks in uw formulier met het Pro-abonnement.

Ontvang direct e-mail- en Slack-notificaties wanneer er een nieuwe reactie wordt ingediend.

Genereer startvragen met behulp van AI op basis van uw enquêtedoel.

Limieten van Tally

Ondersteunt geen complexe enquêtelogica die verder gaat dan basisvoorwaardelijke velden.

Geen ingebouwde analysefuncties; afhankelijk van integraties met tools zoals Google Spreadsheets of Airtable

Prijzen van Tally

Free

Pro : $ 29/maand

Business: $ 89/maand

Tel beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tally?

Een G2-recensent zegt:

De documentatie is uitgebreid en het formulier kan in meerdere talen worden gepubliceerd, waardoor het een uitstekende optie is voor verschillende soorten bedrijven.

De documentatie is uitgebreid en het formulier kan in meerdere talen worden gepubliceerd, waardoor het een uitstekende optie is voor verschillende soorten bedrijven.

🧠 Leuk weetje: De Net Promoter Score (NPS), ontwikkeld door Fred Reichheld in 2003, zorgde voor een revolutie in klantfeedback door één simpele vraag te stellen: "Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aan een vriend zou aanbevelen?" Tegenwoordig is het een van de meest gebruikte maatstaven in onderzoek naar klantervaringen.

5. Jotform (het beste voor zeer aanpasbare professionele formulieren)

via Jotform

Voor teams die een pixel-perfect ontwerp en uitgebreide functionaliteit nodig hebben, biedt Jotform een van de krachtigste formulierbouwers op de markt. Het ondersteunt meer dan 10.000 sjablonen, geavanceerde voorwaardelijke logica, betalingsintegraties en HIPAA-compliance.

Met de drag-and-drop-builder hebt u volledige controle over de layout, branding en het gedrag van het formulier. U kunt alles bouwen, van complexe intakeformulieren tot registratiewerkstroomen met goedkeuringen, bestandsuploads en realtime berekeningen.

De beste functies van Jotform

Automatiseer goedkeuringswerkstroomen om inzendingen te beoordelen, te accepteren of af te wijzen via aangepaste logica.

Integreer met meer dan 100 apps, waaronder CRM's, projecttools en platforms voor cloudopslagruimte.

Stel voorwaardelijke e-mails en autoresponders in op basis van de gegevens van de schalen voor beoordelingen van de enquête.

Verzamel elektronische handtekeningen met juridisch bindende velden

Schakel de kioskmodus of offline gegevensverzameling in voor gebruik op locatie zonder internet.

AI-inzichten en samenvattingskaarten die de belangrijkste resultaten benadrukken zonder handmatige analyse

Limieten van Jotform

Sommige gebruikers melden dat formulieren met complexe logica traag kunnen laden.

De prijsverschillen tussen de verschillende niveaus kunnen voor kleine teams aanzienlijk zijn.

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $ 39/maand

Zilver : $ 49/maand

Gold : $ 129/maand

Enterprise: aangepaste prijs

Jotform-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Een recensent van Capterra zegt:

Ik ben erg te spreken over JotForm, het is heel eenvoudig om formulieren te maken. We gebruiken het om feedback te krijgen over gebeurtenissen en producten. Hoewel het een limiet van 100 verzendingen per maand heeft, is de gratis versie nog steeds erg handig.

Ik ben erg te spreken over JotForm, het is heel eenvoudig om formulieren te maken. We gebruiken het om feedback te krijgen over gebeurtenissen en producten. Hoewel het een limiet van 100 formulieren per maand heeft, is de gratis versie nog steeds erg handig.

👀 Wist u dat? De meeste mensen vinden het niet erg om enquêtes in te vullen als ze denken dat het bedrijf daadwerkelijk iets met hun feedback doet.

6. SurveyMonkey (het beste voor feedback en analyse op niveau van de onderneming)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey biedt geavanceerde vertakkingen, meertalige ondersteuning en gedetailleerde analyses voor teams die complexe enquêteanalyses uitvoeren. Het wordt vaak gebruikt door HR-, marketing- en productteams om trends en sentimenten in de loop van de tijd bij te houden.

Het ondersteunt ook benchmarkvergelijkingen, waardoor bedrijven hun resultaten kunnen afzetten tegen de normen in de sector.

De beste functies van SurveyMonkey

Analyseer open teksten met behulp van sentimentanalyse en trefwoordextractie.

Verdeling van enquêtes via meerdere kanalen, waaronder sms, website-embedded en QR-codes.

Aangepaste responspaden met geavanceerde logica en scoringsmodellen.

Maak meertalige enquêtes mogelijk met automatisch vertaalbeheer.

Beperkingen van SurveyMonkey

Geavanceerde AI-analyses (sentiment, clustering) zijn beschikbaar in betaalde abonnementen.

Aangepaste brandingopties hebben een limiet bij goedkopere abonnementen.

Prijzen van SurveyMonkey

Free

Team Advantage : $ 32/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Team Premier : $ 92/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SurveyMonkey?

Een G2-recensent zegt:

Met SurveyMonkey kunnen onze niet-technische teamgenoten binnen enkele minuten gepolijste, mobielvriendelijke enquêtes opstellen. Dankzij de uitgebreide bibliotheek met vragen-sjablonen en vertakkingslogica hoeven we zelden helemaal vanaf nul te beginnen, en dankzij het realtime analysedashboard kunnen we inzichten vrijwel direct delen met belanghebbenden...

Met SurveyMonkey kunnen onze niet-technische teamgenoten binnen enkele minuten gepolijste, mobielvriendelijke enquêtes opstellen. Dankzij de uitgebreide bibliotheek met vragen-sjablonen en vertakkingslogica hoeven we zelden helemaal vanaf nul te beginnen, en dankzij het realtime analysedashboard kunnen we inzichten vrijwel direct delen met belanghebbenden...

7. Typeform (het beste voor interactieve en designgerichte formulieren)

via Typeform

Voor merken die gebruikerservaring en ontwerp vooropstellen, maakt Typeform gebruik van een overzichtelijke interface met één vraag per keer, die meer aanvoelt als een gesprek dan als een typische enquête.

Sterke logische mogelijkheden en integraties met tools zoals HubSpot, Slack en Notion passen bij de visuele aantrekkingskracht. Dit maakt het zeer geschikt voor leadgeneratie, het verzamelen van feedback, quizzen en onboarding-werkstroomen, vooral wanneer betrokkenheid bij vragen over de gebruikerservaring en voltooiingspercentages het belangrijkst zijn.

De beste functies van Typeform

Ontwerp met logische sprongen en berekeningen om de werkstroom van de enquête in realtime te personaliseren.

Sluit formulieren in pagina's in met behoud van responsiviteit en ontwerpkwaliteit.

Verzamel automatisch gedeeltelijke reacties en verminder zo het effect van uitval.

Gebruik terugroepantwoorden om in latere vragen te verwijzen naar eerdere antwoorden.

Integreer met video via VideoAsk voor interactieve face-to-face gegevensverzameling.

Beperkingen van Typeform

Beperkt aantal reacties bij gratis en basisabonnementen

Geavanceerde brandingfuncties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Prijzen van Typeform

Free

Basis : $ 29/maand

Plus : $ 59/maand

Business : $ 99/maand

Enterprise: aangepaste prijs

Typeform-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (870+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (920+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een G2-recensent zegt:

De interface is strak, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor respondenten. Voorwaardelijke logica en integraties zorgen voor naadloze werkstroom.

De interface is strak, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor respondenten. Voorwaardelijke logica en integraties zorgen voor naadloze werkstroom.

🧠 Leuk weetje: enquêtetools waren niet altijd digitaal. De eerste grote doorbraak op het gebied van gegevensverzameling vond plaats in 1890, toen Herman Hollerith ponskaarten gebruikte om gegevens van de Amerikaanse volkstelling te verwerken, waardoor jaren aan handmatig tellen werden bespaard. De huidige AI-aangedreven enquêteplatforms doen hetzelfde op een heel andere schaal: ze zetten ruwe antwoorden binnen enkele seconden om in inzichten, in plaats van maanden.

8. Zoho Survey (het beste voor teams die al gebruikmaken van het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Survey

Zoho Survey past naadloos in de Zoho-suite en biedt een betrouwbare optie voor teams die al gebruikmaken van Zoho CRM, Zoho Campaigns of Zoho Analytics.

Het is gericht op bedrijven die op zoek zijn naar een enquêtetool uit het middensegment met behoorlijke mogelijkheden voor aanpassing, logica en rapportage, allemaal ondersteund door native integraties in hun bestaande stack.

De beste functies van Zoho Survey

Trigger e-mailcampagnes via Zoho Campaigns op basis van enquêteresultaten.

Stel kruistabel -enquêterapporten en trendanalyses op in Zoho Analytics.

Gebruik scores en aangepaste variabelen om respondenten automatisch te segmenteren.

Deel enquêtes op Facebook, Twitter of als pop-ups voor een groter bereik.

Verzamel offline reacties op mobiele apps, zelfs zonder internetverbinding.

Beperkingen van Zoho Survey

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere tools.

Sommige gebruikers melden prestatievertragingen bij grote datasets met respondenten.

Prijzen van Zoho Survey

Free

Basis : $ 9/maand

Plus : $ 35/maand

Pro: $49/maand

Enterprise: $ 109/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Survey?

Een recensent van Capterra zegt:

Geweldige enquêtetool, zeer compleet en eenvoudig. Zou het aanbevelen aan alle Zoho One-gebruikers.

Geweldige enquêtetool, zeer compleet en eenvoudig. Zou het aanbevelen aan alle Zoho One-gebruikers.

9. Cognito Formulieren (het beste voor geavanceerde gegevensverzameling en berekeningen)

via CognitoForms

Cognito Forms is zeer geschikt voor gebruikssituaties die verder gaan dan basisfeedback, zoals kostenramingen, gebeurtenisregistraties of interne rapportage. Het combineert formulierlogica, berekeningen en voorwaardelijke opmaak om complexere werkstroomen te ondersteunen.

Deze tool is vooral handig voor operationele teams, accountants en buitendienstmedewerkers en stelt u in staat om zonder code dynamische, datagestuurde formulieren te maken.

De beste functies van Cognito Formulieren

Vul gegevens uit eerdere verzendingen vooraf in om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruik herhalende secties om meerdere invoer binnen één enkele inzending vast te leggen.

Invoer met encryptie en toegang via veilige portals.

Aangepaste PDF's voor afdrukbare outputs zoals ontvangstbewijzen of certificaten

Beperkingen van Cognito Forms

De leercurve voor geavanceerde functies is hoger dan gemiddeld.

Beperkte visuele styling in vergelijking met tools zoals Typeform

Prijzen van Cognito Formulieren

Free

Pro : $ 19/maand

Team : $ 39/maand

Enterprise: $ 129/maand

Beoordelingen en recensies van Cognito Formulieren

G2 : 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Cognito Forms?

Een recensent van Capterra zegt:

Geweldig en krachtig formulier, integreert met Zapier en ik kan bezoekers bijhouden met Google Analytics. Vlotte ervaring.

Geweldig en krachtig formulier, integreert met Zapier en ik kan bezoekers bijhouden met Google Analytics. Vlotte ervaring.

10. forms. app (het beste voor mobielvriendelijke formulieren met automatisering)

Forms.app is ontwikkeld met eenvoud en mobiliteit als uitgangspunt en is ideaal voor gebruikers die snel formulieren moeten maken, delen en beheren, vooral vanaf een mobiel apparaat.

Dit softwareplatform voor formulierautomatisering maakt het ook gemakkelijk om formulieren te delen via sociale media, websites of WhatsApp, en maakt zelfs basiswerkstroomprocessen mogelijk zonder dat er een installatie nodig is.

forms. app beste functies

Accepteer bestellingen of boekingen via productvelden

Automatiseer werkstroomprocessen met aanpasbare wijzigingen in de status voor inzendingen.

Volg en beheer reacties via notificaties om in realtime op de hoogte te blijven.

Maak gebruik van rekenvelden voor prijsbepaling of scoringslogica binnen het formulier.

Exporteer formuliergegevens naar gedetailleerde rapporten of visuele dashboards voor snelle inzichten.

Krijg AI-hulp bij het ontwerpen van vragen

formulieren. app-beperkingen

Ondersteuning voor aangepaste domeinen is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen.

De ontwerpflexibiliteit is beperkter dan bij duurdere formuliertools.

formulieren. app-prijzen

Free

Basis : $ 25/maand

Pro : $ 35/maand

Premium: $ 99/maand

formulieren. app-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over forms. app?

Een G2-recensent zegt:

Met Forms. App hebben we geen behoefte aan die één-op-één klantenservice. Mensen kunnen onze enquêtes gemakkelijk voltooien zonder contact met ons op te nemen, en ik denk dat dat voor hen een betere ervaring is.

Met Forms. App hebben we geen behoefte aan die één-op-één klantenservice. Mensen kunnen onze enquêtes gemakkelijk voltooien zonder contact met ons op te nemen, en ik denk dat dat voor hen een betere ervaring is.

11. Qualtrics (het beste voor onderzoek van ondernemingen en klantervaring)

via Qualtrics

Qualtrics staat bekend om zijn diepgang en precisie en is ontwikkeld voor grote ondernemingen die geavanceerd marktonderzoek of ervaringsbeheerprogramma's uitvoeren. Het ondersteunt geavanceerde methodologieën zoals conjoint-analyse, Net Promoter Score (NPS) en het bijhouden van de levenscyclus van werknemers, allemaal met strikte nalevings- en veiligheidsnormen.

De beste functies van Qualtrics

Maak enquêtes met behulp van geavanceerde logica, vertakkingen en ingebouwde werkstroomen.

Voer verdeling via meerdere kanalen uit, waaronder e-mail, sms, app-intercepts en meer.

Visualiseer feedbacktrends met geavanceerde dashboards en toestemmingen op rollen.

Gebruik AI-aangedreven analyses om sentiment, intentie en sleutelthema's te extraheren.

Automatiseer triggers en werkstroomen op basis van realtime feedback.

Krijg AI-gestuurde voorspellende inzichten en geautomatiseerde tekstanalyses

Beperkingen van Qualtrics

De leercurve is steil voor nieuwe gebruikers.

Premiumfuncties zijn alleen beschikbaar in duurdere Enterprise-abonnementen.

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2 : 4,4/5 (meer dan 4200 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qualtrics?

Een G2-recensent zegt:

Het biedt krachtige functies voor het maken van aangepaste enquêtes en het diepgaand analyseren van gegevens. De logische tools en rapportagedashboards helpen ons patronen te identificeren en de strategie voor meerdere teams te verbeteren.

Het biedt krachtige functies voor het maken van aangepaste enquêtes en het diepgaand analyseren van gegevens. De logische tools en dashboarden voor rapportage helpen ons patronen te identificeren en de strategie voor meerdere teams te verbeteren.

👀 Wist u dat? 84% van de leiders op het gebied van klantenservice en ondersteuning beschouwt klantgegevens en analyses als "zeer of uiterst belangrijk" voor het behalen van hun doelen. Dat is precies waarom het verzamelen van de juiste inzichten via enquêtes belangrijker is dan ooit.

12. LimeSurvey (het beste voor academische en non-profitonderzoekers)

via LimeSurvey

LimeSurvey is een open-source enquêtetool met een sterke reputatie in academische en publieke kringen. Het biedt maximale flexibiliteit en controle voor teams met technische kennis en beperkte budgetten. Aangepaste hosting, meertalige ondersteuning en logische scripting maken het een solide optie voor onderzoeksintensieve projecten.

De beste functies van LimeSurvey

Ondersteuning om offline gegevensverzameling te ondersteunen via integraties van derden

Exporteer gegevens naar SPSS, R en Excel voor geavanceerde analyse.

Beheer panels van leden die deelnemen en maak reacties met veiligheid anoniem.

Beperkingen van LimeSurvey

De interface voelt verouderd aan en kan onintuïtief zijn.

Vereist meer technische installaties in vergelijking met commerciële tools.

Prijzen van LimeSurvey

Basis : $ 39/maand

Expert : $ 36/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business : $ 105/maand (jaarlijks gefactureerd)

Bedrijven: Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van LimeSurvey

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4,4/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LimeSurvey?

Een recensent van Capterra zegt:

Handige tool voor enquêtes. Maar het is niet gemakkelijk voor mensen zonder programmeerkennis. Ik heb veel tijd op het forum doorgebracht om oplossingen te vinden. Gelukkig ondersteunen de experts op het forum me erg.

Handige tool voor enquêtes. Maar het is niet gemakkelijk voor mensen zonder programmeerkennis. Ik heb veel tijd op het forum doorgebracht om oplossingen te vinden. Gelukkig ondersteunen de experts op het forum me erg.

13. Sogolytics (het meest geschikt voor compliancegerichte sectoren en HR-teams)

via Capterra

Sogolytics is gespecialiseerd in veilige enquêtetools van enterprise-kwaliteit met functies die handig zijn voor vertrouwelijke enquêtes over de betrokkenheid van werknemers, feedback van patiënten en het bijhouden van klanttevredenheid.

Het ondersteunt ook automatische anonimiteit, sterke encryptie en audittrails, waardoor het een uitkomst is voor gereguleerde sectoren die naast het verzamelen van feedback ook prioriteit geven aan gegevensintegriteit.

De beste functies van Sogolytics

Voer 360°-feedbackprogramma's uit met ingebouwde sjablonen en analyses.

Maak automatisering van benchmarking mogelijk ten opzichte van branche- of historische gegevens.

Genereer PDF-rapporten en dashboards die klaar zijn voor beoordeling door leidinggevenden of het bestuur.

Limieten van Sogolytics

Minder aangepaste ontwerpaanpassingsopties voor branding

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere organisaties.

Prijzen van Sogolytics

Free Pro

Plus: $99/maand

Pro : $ 199/maand

Enterprise: aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Sogolytics

G2 : 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (730+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sogolytics?

Een G2-recensent zegt:

De flexibiliteit bij het analyseren van enquêtegegevens en de rapportage in verschillende weergaven is geweldig. De ondersteuning wordt uitstekend geboden.

De flexibiliteit bij het analyseren van enquêtegegevens en de rapportage in verschillende weergaven is geweldig. De ondersteuning wordt uitstekend geboden.

14. SoSci Survey (het beste voor academisch en psychologisch onderzoek)

via SoSci Survey

SoSci Survey is ontworpen voor gegevensintensief onderzoek in de psychologie, het onderwijs en de sociale wetenschappen. Hoewel het visueel niet zo gepolijst is, biedt het een ongeëvenaarde flexibiliteit op het gebied van scripting, willekeurige randomisatie en respondentcontrole.

Hoewel de tool voornamelijk in Duitstalige regio's wordt gebruikt, ondersteunt hij ook Engels en internationale gegevenscompliance.

De beste functies van SoSci Survey

Schrijf complexe logische voorwaarden en vraagrandomisatie

Beheer responsquota's, timing en toegang voor respondenten.

Bied veiligheid bij het opslaan van gegevens in overeenstemming met de EU-regelgeving

Gebruik snelkoppelingen voor snellere navigatie en testen.

Integreer met academische datasets of externe panels

Beperkingen van SoSci Survey

De interface is technisch en biedt geen visuele aanpassingsmogelijkheden.

Beperkte ondersteuningsbronnen voor Engelssprekende gebruikers

Prijzen van SoSci Survey

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SoSci Survey

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

15. Formbricks (het beste voor open-source, privacygerichte feedbackverzameling)

via FormBricks

Formbricks is ideaal voor SaaS-teams en privacybewuste ontwikkelaars en maakt het mogelijk om feedback in de app te verzamelen zonder gebruikersgegevens naar servers van derden te sturen. Als open-source tool biedt het ook volledige controle over de hosting en zorgt het standaard voor naleving van de AVG en CCPA.

De beste functies van Formbricks

Leg micro-enquêtes in de app vast op belangrijke momenten, zoals bij het aanmelden van clients , het gebruik van functies of annuleringen.

Gebruik sessiegebaseerde tracking om te analyseren hoe het sentiment verandert tijdens het traject van een gebruiker.

Implementeer met ontwikkelaarsvriendelijke widgetintegraties die minimale frontend-inspanningen vereisen.

Limieten van Formbricks

Vereist kennis van developer installatie en hosting.

Beperkte visuele aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met commerciële tools

Prijzen van Formbricks

Free

Startup : $ 49/maand

Scale & Enterprise : aangepaste prijzen

Enterprise (zelfhosting): Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Formbricks

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Formbricks?

Een G2-recensent zegt:

Wat ik erg prettig vind aan Formbricks is hoe eenvoudig het te integreren is. Of je nu een no-code-optie of een SDK zoals React gebruikt, de installatie verloopt snel en soepel. Bovendien is het platform volledig gericht op privacy, voldoet het volledig aan de AVG en CCPA, en kun je het desgewenst zelf hosten, wat geweldig is.

Wat ik erg prettig vind aan Formbricks is hoe eenvoudig het te integreren is. Of je nu een no-code-optie of een SDK zoals React gebruikt, de installatie verloopt snel en soepel. Bovendien is het platform volledig gericht op privacy, voldoet het volledig aan de AVG en CCPA, en kun je het desgewenst zelf hosten, wat geweldig is.

Enquêtes? ClickUp tilt ze naar een hoger niveau

Van academische platforms tot micro-enquêtes waarbij privacy voorop staat: de enquêtetools die tot uw beschikking staan, zijn divers en in ontwikkeling. Maar als u op zoek bent naar een oplossing die niet alleen gegevens verzamelt, maar ook een stap verder gaat door deze om te zetten in uitvoerbare taken, dan is ClickUp de beste keuze.

Het platform doet meer dan alleen formulieren aanmaken. ClickUp koppelt formulierresponsen rechtstreeks aan de werkstroom van uw team, zodat u taken kunt toewijzen, prioriteiten kunt stellen, de status kunt bijhouden en kunt reageren, allemaal zonder van tool te wisselen. Het is vooral krachtig voor teams die ClickUp al gebruiken voor projectmanagement, waardoor het een echt geïntegreerde ervaring is, van enquête tot uitvoering.

Klaar om enquêtegegevens om te zetten in actie? Meld u aan bij ClickUp en begin vandaag nog met het bouwen van slimmere werkstroomen.

Veelgestelde vragen

De beste gratis enquêtetool hangt af van wat u nodig hebt. Als u een snelle installatie wilt, is Google Forms een eenvoudige optie. Als u enquêtes nodig hebt die aansluiten op werkstroom(s) (zoals het omzetten van reacties in taken en het doorsturen van follow-ups), is een tool als ClickUp met ingebouwde automatisering en dashboards een betere keuze.

Ja, veel gratis enquêtetools bevatten nu essentiële functies zoals sjablonen, basislogica, links delen en exporteren. De meest voorkomende beperkingen zijn responslimieten, merkbeheer, geavanceerde logica en rapportagediepte.

Sommige tools bieden dit, maar veel tools reserveren geavanceerde vertakkings-/overslaanlogica voor betaalde abonnementen. Als uw enquête complexe logica vereist (verschillende paden op basis van antwoorden), controleer dan de logische limieten van het gratis abonnement voordat u de toewijzing uitvoert.