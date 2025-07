Top 10 concurrenten en alternatieven voor Okta voor identiteitsbeheer in 2025

Okta is een grote naam in de wereld van identiteitsbeheer, dankzij zijn solide single sign-on, multi-factor verificatie en tools voor de levenscyclus van gebruikers.

Het is een van de meest gebruikte platforms voor het beheren van veilige toegang en het beveiligen van gevoelige gegevens.

Maar ondanks zijn sterke punten kan de prijs van Okta hoog oplopen naarmate u opschaalt. De installatie is complex en de aanpassingsmogelijkheden en integraties zijn enigszins beperkt. Als dit voor u een dealbreaker is, zijn er andere opties.

Er zijn verschillende krachtige alternatieven voor Okta die meer flexibiliteit, voordelige prijzen en functies bieden die zijn afgestemd op uw behoeften.

In deze blog verkennen we de beste alternatieven voor Okta, van veelzijdige oplossingen voor ondernemingen tot flexibele open-sourceopties, zodat u de juiste tool voor identiteits- en toegangsbeheer voor uw organisatie kunt vinden.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Okta?

Het is niet verstandig om zomaar een Okta-alternatief te kiezen.

Ongeveer 90% van de bedrijven meldt dat hun bedrijfsgegevens in een Stealer-logboek verschenen voordat er zelfs maar sprake was van een inbreuk. Dat is een alarmsignaal.

Om dat soort problemen te voorkomen en uw algehele veiligheid te verbeteren, hebt u een oplossing voor toegangsbeheer nodig die aan alle eisen voldoet, zoals:

Gebruiksgemak en implementatie: Eenvoudige installatie en beheer zonder dat er een team van experts nodig is, met een overzichtelijke gebruikersinterface en een intuïtief dashboard voor beheerders dat de dagelijkse werkzaamheden verbetert

Schaalbaarheid: Ondersteunt de groei van uw bedrijf, of u nu 50 of 5.000 gebruikers hebt, terwijl de kosten beheersbaar blijven

Veiligheid en compliance: Levert robuuste multi-factor verificatie, op rollen gebaseerde toegangscontrole voor gebruikers, Levertrobuuste multi-factor verificatie, op rollen gebaseerde toegangscontrole voor gebruikers, auditlogboeken , gegevensversleuteling, geavanceerde detectie van bedreigingen, markering van logboeken van dieven en compliance met SOC 2, HIPAA en GDPR

Ondersteuning voor SSO en federatie: Naadloze single sign-on en identiteitsfederatie mogelijk maken via standaarden zoals SAML en OIDC, met behoud van gecentraliseerde verificatiecontrole

Integraties: Naadloze verbinding met uw tech stack – HR-systemen, cloud platforms en productiviteitstools – met behulp van vooraf gebouwde connectoren en API's om handmatig werk te minimaliseren

Aanpassing en flexibiliteit: Mogelijkheid om werkstromen van gebruikers, aanmeldingsschermen en toegangsbeleid nauwkeurig af te stemmen op uw bedrijfslogica

Gebruiksvriendelijkheid voor ontwikkelaars: Biedt API's, SDK's en duidelijke documentatie om het bouwen van aangepaste Biedt API's, SDK's en duidelijke documentatie om het bouwen van aangepaste werkstroombeheersystemen en het integreren van identiteitsfuncties in uw apps te ondersteunen

Transparante prijzen: Duidelijke, flexibele prijsmodellen – bij voorkeur op basis van gebruik of in verschillende niveaus – samen met optionele add-ons, zodat u alleen betaalt voor wat u nodig hebt

👀 Wist u dat? Malware-aanvallen zijn met 58% toegenomen. Als u nog niet hebt geïnvesteerd in identiteits- en toegangsbeheersoftware (IAM), is dit het moment.

de 10 beste Okta-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van de beste alternatieven voor Octa, op basis van hun structuur, sleutelfuncties en prijzen.

Tools Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen Ping Identity SaaS-ondernemingen Bescherming van klantidentiteiten, AI-aangedreven detectie van bedreigingen, autorisatie van medewerkers en toegangscontrole Prijzen beginnen bij $ 3/maand per gebruiker SailPoint Middelgrote tot grote bedrijven Geautomatiseerde toegangscontrole, RBAC-tools en apparaatbeheer Aangepaste prijzen OneLogin Middelgrote bedrijven AI-aangedreven identiteitslevenscyclusbeheer, SmartFactor-verificatie en diepgaande integraties met HR-systemen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 6/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Auth0 Startups en onafhankelijke ontwikkelaars Aangepaste werkstromen voor aanmelding en verificatie, en ondersteuning voor meerdere frameworks en talen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Microsoft Azure AD Ondernemingen die het Microsoft-ecosysteem gebruiken Voorwaardelijk toegangsbeleid, wachtwoordloze verificatie met FIDO2, biometrische verificatie en identificatie van bedreigingen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 0,00325/MAU's JumpCloud Middelgrote bedrijven en ondernemingen Zero-trust-veiligheid, tijdgebonden toestemmingen en gecentraliseerde beleidshandhaving Betaalde abonnementen beginnen bij $ 11/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Keycloak Bedrijven Zelfhosting, LDAP- en Active Directory-integratie en aangepaste werkstromen voor aanmelden Aangepaste prijzen CyberArk Middelgrote bedrijven en ondernemingen Bescherming van geprivilegieerde accounts, AI-agents voor flagging, wachtwoordopslag en -rotatie Aangepaste prijzen ManageEngine Hybride IT-teams Monitoring van inlogactiviteiten en genereren van gebruiksrapporten Betaalde abonnementen beginnen bij $ 104/maand Cisco Duo Ondernemingen Phishing-bestendige multi-factor authenticatie, adaptief toegangsbeleid en verificatie van apparaatstatus Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 3/maand

De 10 beste alternatieven voor Okta

Nu weet u waar u op moet letten voordat u een oplossing voor toegangsbeheer kiest.

Laten we eens kijken naar enkele Okta-concurrenten die aan uw eisen voldoen. We vergelijken hun functies, beperkingen, prijzen en alles daartussenin om u te helpen het juiste platform te vinden.

1. Ping Identity (het beste voor het beveiligen van klantidentiteit voor SaaS-platforms)

via Ping Identity

Ongeveer 94% van de organisaties zegt dat hun klanten niet bij hen zouden kopen als ze persoonlijke gegevens niet adequaat zouden beschermen. Okta biedt solide identiteitsbescherming, maar Ping Identity gaat een stap verder met zijn identiteits- en toegangsbeheer voor klanten. Het biedt fijnmazige toegangscontrole, risicobewuste verificatie en adaptieve MFA, zodat u klantgegevens op elk contactpunt kunt beveiligen zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring.

In tegenstelling tot Okta biedt Ping u meer flexibiliteit bij het implementeren van uw identiteitsstack. Of het nu gaat om on-premise, in de cloud of in hybride omgevingen, het is ideaal voor SaaS-ondernemingen met complexe infrastructuurbehoeften.

Ping ondersteunt ook single sign-on, verificatie zonder wachtwoord, identiteitsfederatie (SAML, OIDC) en identiteitsbeheer voor werknemers. De API-first architectuur maakt het zeer aanpasbaar en af te stemmen op andere bedrijfsapplicaties.

Beste functies van Ping Identity

Eenvoudig te integreren met API's, verouderde systemen en moderne apps

Detecteer bedreigingen in realtime met AI-aangedreven analyses

Vereenvoudig identiteitswerkstromen met een open API

Handhaaf beleid in realtime op alle identiteitscontactpunten voor zowel klanten als medewerkers

Ondersteun gedecentraliseerde identiteit om gebruikers meer controle te geven over hun gegevens en naadloze single sign-on te bieden voor apps en platforms

Beperkingen van Ping Identity

De functies Ping Authorize en Ping Directory kunnen vrij complex lijken

De realtime toegangssynchronisatie is vaak trager dan bij andere concurrenten van Okta

Prijzen van Ping Identity

Klant:

Essentieel: Vanaf $ 35.000 per jaar

Plus: Vanaf $ 50.000 per jaar

Personeel:

Essentieel: $ 3/maand per gebruiker

Plus: $ 6/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Ping Identity

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Ping Identity?

Een G2-recensie zegt:

Een van de handigste functies die ik heb gevonden bij Ping Identity is dat het de gebruiker meerdere oplossingen biedt voor SaaS (Security as a Service). Ping Identity-producten zoals Ping Federate, Ping Access, Ping Directory en Ping ID zijn producten waarmee ik heb gewerkt en die ik erg gebruiksvriendelijk vond voor beheerders.

Een van de handigste functies die ik heb gevonden bij Ping Identity is dat het de gebruiker meerdere oplossingen biedt voor SaaS (Security as a Service). Ping Identity-producten zoals Ping Federate, Ping Access, Ping Directory en Ping ID zijn producten waarmee ik heb gewerkt en die ik erg gebruiksvriendelijk vond voor beheerders.

2. SailPoint (het beste voor het automatiseren van toegangsrechten en het toewijzen van gebruikersrechten)

via SailPoint

Okta blinkt uit in toegangsbeheer en gebruikersverificatie, maar SailPoint gaat nog een stap verder met automatisering van periodieke toegangscertificering. Het zorgt ervoor dat gebruikers altijd over de juiste toegangsniveaus beschikken, zodat u kunt voldoen aan de compliancevereisten.

SailPoint automatiseert ook de onboarding- en offboarding-processen voor gebruikers, zodat toegangswijzigingen tijdig en nauwkeurig worden doorgevoerd wanneer gebruikers bij uw bedrijf komen werken, binnen het bedrijf veranderen of het bedrijf verlaten. U krijgt ook geavanceerde rolmodellering en -beheer voor nauwkeurige controle over de toestemmingen van gebruikers, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben.

Beste functies van SailPoint

Beheer gebruikersidentiteiten in de cloud en op lokale systemen

Automatiseer het toekennen en intrekken van toegang

Stroomlijn efficiënt toegangsbeheer voor alle gebruikers en handhaaf krachtig identiteitsbeheer met op beleid gebaseerde controles

Voer regelmatig toegangsbeoordelingen uit om naleving te waarborgen en toegangsrisico's in realtime te detecteren en erop te reageren

Modelleer en wijs rollen toe met geavanceerde RBAC-tools

Ondersteun apparaatbeheer door identiteiten aan eindpunten te koppelen en zorg voor naleving met geavanceerde rapportage en controles voor IT-compliance-audits

Beperkingen van SailPoint

Gebruikers melden tragere reacties van het technische team, wat voor problemen kan zorgen

Recensies wijzen op enkele cacheproblemen met deze tool

Prijzen van SailPoint

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SailPoint

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SailPoint?

Een Capterra-recensent zegt:

Ik vind de proactieve functies zoals beleidsschendingen en meerdere goedkeuringslagen op het moment van de aanvraag erg prettig. Reactieve controles zoals certificeringen zijn nuttig voor zover gebruikers zich hieraan houden. Schaalbaarheid is niet goed voor grote omgevingen of wanneer de gegevens niet 100% schoon zijn. We hebben bijvoorbeeld veel niet-gecorreleerde accounts en dit wordt niet goed afgehandeld voor certificeringen.

Ik vind de proactieve functies zoals beleidsschendingen en meerdere goedkeuringslagen op het moment van de aanvraag erg prettig. Reactieve controles zoals certificeringen zijn nuttig voor zover gebruikers zich ermee bezighouden. Schaalbaarheid is niet goed voor grote omgevingen of wanneer de gegevens niet 100% schoon zijn. We hebben bijvoorbeeld veel niet-gecorreleerde accounts en dit wordt niet goed afgehandeld voor certificeringen.

🧠 Leuk weetje: Ongeveer 52% van de geïdentificeerde kwetsbaarheden houdt verband met initiële toegangspunten. Daarom is een waterdichte controle op het aanmaken, beheren en deactiveren van gebruikersidentiteiten van cruciaal belang.

3. OneLogin (het beste voor identiteitslevenscyclusbeheer)

via OneLogin

OneLogin is een solide alternatief voor Okta, vooral als u een krachtiger beheer van de levenscyclus van gebruikers wilt met een gebruiksvriendelijke interface. Het biedt dynamische gebruikersprovisioning, geautomatiseerde deprovisioning en realtime synchronisatie van directories in zowel cloud- als on-prem-systemen.

De tool integreert zijn tools voor levenscyclusbeveiliging nauw met HR-systemen, waardoor onboarding en offboarding zowel naadloos als veilig verlopen.

Het verbetert ook het toegangsbeheer met SmartFactor Authentication, dat verder gaat dan standaard MFA door het vertrouwen van apparaten, de locatie en het gedrag van gebruikers te evalueren. De ingebouwde Vigilance AI bewaakt de inlogactiviteiten in realtime om identiteitsbedreigingen te detecteren en erop te reageren, terwijl adaptieve beleidsafdwinging de veiligheid helpt verbeteren zonder uw team te vertragen.

Beste functies van OneLogin

Stroomlijn de toegang met eenmalige aanmelding voor alle apps en apparaten

Beveilig het beheer van geprivilegieerde toegang met op rollen gebaseerde toegangscontrole en auditlogboeken

Vereenvoudig het toekennen en intrekken van rechten aan gebruikers met geautomatiseerde werkstromen

Verminder de werklast van IT door handmatige toegangsaanvragen en goedkeuringen te minimaliseren

Verbeter de naleving met ingebouwde rapportage en toegangsbeoordelingen

Beperkingen van OneLogin

Voor sommige geavanceerde administratieve functies hebt u mogelijk extensies nodig

De MFA-functies kunnen soms bugs bevatten

Prijzen van OneLogin

Geavanceerd: $ 6/maand per gebruiker

Professioneel: $ 12/maand per gebruiker

Expert: $ 21/maand per gebruiker

B2B-identiteit: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OneLogin

G2: 4,4/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OneLogin?

Een G2-recensie zei:

De gebruikersinterface is eenvoudig in gebruik en bevat alle functies die uw organisatie kunnen helpen om uw SSO-doelen te bereiken. Daarnaast heeft het een aantal zeer handige functies, zoals SSO voor desktop en smarthooks, die meer waarde toevoegen en de ervaring van de eindgebruiker verbeteren.

De gebruikersinterface is eenvoudig in gebruik en bevat alle functies die uw organisatie kunnen helpen uw SSO-doelen te bereiken. Daarnaast heeft het een aantal zeer handige functies, zoals SSO voor desktop en smarthooks, die meer waarde kunnen toevoegen en de ervaring van de eindgebruiker kunnen verbeteren.

🌳 Open source alternatieven voor Okta Open source alternatieven voor Okta Overweegt u om commerciële oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM) zoals Okta te vervangen door een open source oplossing? Dat is een fantastisch idee als u op zoek bent naar meer controle en flexibiliteit en afscheid wilt nemen van die terugkerende licentiekosten. Er zijn een aantal zeer solide open-sourceopties beschikbaar die alles aankunnen, van basisverificatie tot complexe behoeften van ondernemingen. Keycloak is bijvoorbeeld een zeer populaire keuze en biedt robuuste Single Sign-On (SSO), Multi-Factor Authentication (MFA) en uitgebreide functies voor gebruikersbeheer, allemaal ondersteund door een sterke community en Red Hat. Dan is er nog Authentik, dat snel aan populariteit wint dankzij zijn moderne aanpak, flexibele ontwerp en gebruiksvriendelijkheid, waardoor het uitstekend geschikt is voor zelfgehoste identiteit. En als u moderne, cloud-native applicaties bouwt, met name met microservices, is Zitadel een krachtige concurrent met een focus op veiligheid en schaalbaarheid. Vergeet niet dat open source u weliswaar ongelooflijke vrijheid biedt, maar dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van het systeem.

4. Auth0 (het beste voor aanpasbare verificatie voor ontwikkelaars)

via Auth0

Threat actors voeren elke minuut 11,5 aanvallen uit en met toegang tot broncode, infrastructuur en kritieke systemen zijn ontwikkelaars zeer waardevolle targets. Het door u gekozen platform voor toegangsbeheer moet functies hebben die zijn gericht op ontwikkelaars, en Okta schiet op dit punt mogelijk tekort.

Auth0, nu onderdeel van Okta maar nog steeds onafhankelijk opererend, biedt een meer ontwikkelaarsgerichte aanpak dan zijn bovenliggende bedrijf. Dankzij de krachtige API's en flexibele SDK's kunnen uw ontwikkelteams identiteit naadloos integreren in hun apps zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring en veiligheid. Okta is meer gericht op ondernemingen en rigide, terwijl Auth0 ontwikkelaars de tools en vrijheid biedt om veilige verificatiestromen te bouwen voor hun specifieke gebruikssituaties.

Deze software biedt ook andere robuuste functies voor veiligheid, zoals detectie van afwijkingen, bescherming tegen bots en preventie van brute-force-aanvallen. Met deze tools kunt u bedreigingen proactief blokkeren voordat ze escaleren.

Beste functies van Auth0

Bouw aangepaste werkstromen voor aanmelding met krachtige API's en SDK's en beveilig apps met wachtwoordloze, biometrische en sociale aanmeldingsopties

Pas de verificatielogica aan met regels en acties

Detecteer en blokkeer bedreigingen met ingebouwde anomaliedetectie, botbescherming en andere ingebouwde voorzorgsmaatregelen voor gegevensbeveiliging

Beheer multi-tenant applicaties met geïsoleerde gebruikersopslag

Categoriseer gebruikers met geavanceerde gebruikerssegmentatie en metadata-tagging

Integreer identiteiten snel met ondersteuning voor meerdere talen en frameworks

Schaal verificatie voor wereldwijde apps met hoge beschikbaarheid

Beperkingen van Auth0

De gratis en lagere abonnementen hebben strikte API-limieten

Synchroniseren met integraties van derden kan lastig zijn

Prijzen van Auth0

B2B Tot 25.000 MAU's: Free Forever Essential: $ 150/maand Professional: $ 800/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Tot 25.000 MAU's: Free Forever

Essentieel: $ 150/maand

Professioneel: $ 800/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

B2C Tot 25.000 MAU's: Free Forever Essential: $ 35/maand Professional: $ 240/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Tot 25.000 MAU's: Free Forever

Essentieel: $35/maand

Professioneel: $ 240/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Tot 25.000 MAU's: Free Forever

Essentieel: $ 150/maand

Professioneel: $ 800/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Tot 25.000 MAU's: Free Forever

Essentieel: $35/maand

Professioneel: $ 240/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Auth0

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Auth0?

Een Capterra-recensent schrijft:

Veilig, als in heel veilig. Ik hoefde niet handmatig code te schrijven voor functies zoals API-limieten, multifactorauthenticatie en dergelijke. Het was allemaal al kant-en-klaar. De prijs. Het spijt me te zeggen, maar als ik de prijs van Auth0 voor een start-up vergelijk, zou ik een goedkopere optie hebben aanbevolen om te testen. Alles is prima met Auth0, behalve de prijs.

Veilig, als in heel veilig. Ik hoefde niet handmatig code te schrijven voor functies zoals API-limieten, multifactorauthenticatie en dergelijke. Het was allemaal al aanwezig. De prijs. Het spijt me, maar als ik de prijs van Auth0 voor een start-up vergelijk, zou ik een goedkopere optie hebben aanbevolen om te testen. Alles is prima met Auth0, behalve de prijs.

👀 Wist u dat? Er zijn nu 80 keer meer machine-identiteiten dan menselijke identiteiten.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (het beste voor bedrijven die het Microsoft-ecosysteem gebruiken)

Microsoft Azure Active Directory (momenteel Microsoft Entra ID) onderscheidt zich als een toonaangevend platform voor identiteitsbeveiliging met meer integratie in ecosystemen van ondernemingen in vergelijking met Okta. Deze software wordt ondersteund door de robuuste cloudinfrastructuur van Microsoft en maakt naadloze single sign-on (SSO), multi-factor verificatie en voorwaardelijke toegang mogelijk, native ingebouwd in Microsoft 365-, Azure- en Windows-omgevingen.

In tegenstelling tot Okta maakt Microsoft Azure Active Directory deel uit van een breder pakket voor veiligheid en productiviteit. Het biedt ook gedetailleerd beleid voor voorwaardelijke toegang en adaptieve, op risico's gebaseerde verificatie. Dit alternatief voor Okta is vooral geschikt als u al gebruikmaakt van het Microsoft-ecosysteem.

De beste functies van Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Implementeer voorwaardelijke toegangsbeleidsregels op basis van realtime risico's van gebruikers en apparaten en automatiseer gebruikersprovisioning, toegangscontroles en levenscycluswerkstromen

Gebruik wachtwoordloze verificatie met FIDO2, biometrie en Microsoft Authenticator

Identiteitsbedreigingen monitoren en hierop reageren met Microsoft Defender en Sentinel

Integreer diep met Microsoft 365 om Microsoft Teams-hacks te ontgrendelen, zoals veilige gasttoegang en app-specifieke toestemmingen

Vereenvoudig compliance met ingebouwde tools voor rapportage en governance

Beperkingen van Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Volledige toegang tot alle functies is gelimiteerd als Microsoft-tools niet uw primaire ecosysteem zijn

Kleine bedrijven kunnen overweldigd raken door te veel functies

Prijzen van Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Eerste 50.000 MAU's: Gratis

Premium 1 (meer dan 50.000 MAU's): $0,00325/MAU's

Premium 2 (meer dan 50.000 MAU's): $0,01625/MAU's

Beoordelingen en recensies van Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Een G2-recensie zegt:

Het is erg handig bij het beheer van gebruikers en domeinen binnen ons bedrijf. Bovendien is het heel eenvoudig te integreren met verschillende systemen. Het kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd met O365 door een beleid op te stellen.

Het is erg handig bij het beheer van gebruikers en domeinen binnen ons bedrijf. Bovendien is het heel eenvoudig te integreren met verschillende systemen. Het kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd met O365 door een beleid op te stellen.

6. JumpCloud (het beste voor het implementeren van een zero-trust-beveiligingsmodel)

via JumpCloud

Misbruik van geprivilegieerde inloggegevens triggert 74% van alle datalekken. JumpCloud helpt dit risico te verminderen met een zero-trust-beveiligingsmodel. Het verifieert continu de identiteit van gebruikers, de status van apparaten en de toegangscontrole voordat toestemming wordt verleend, waardoor het aanvalsoppervlak bij elke stap wordt verkleind.

In vergelijking met de meer gescheiden identiteitsbenadering van Okta, verenigt JumpCloud gebruikersbeheer, apparaatbeveiliging en toegangscontrole in één enkel, cloud-native platform. Uw IT-team krijgt volledige zichtbaarheid en controle zonder extra complexiteit.

JumpCloud vereenvoudigt ook veilige leveranciers toegang met gedetailleerde, tijdgebonden toestemmingen en gecentraliseerde beleidshandhaving. Bovendien maakt het platformonafhankelijke endpointbeheer (Windows, macOS, Linux) JumpCloud een top concurrent van Okta voor hybride omgevingen.

Beste functies van JumpCloud

Beheer gebruikers, apparaten en toegang vanuit één cloud console

Maak ondersteuning voor meerdere platforms mogelijk voor Windows-, macOS- en Linux-systemen

Zorg voor veilige autorisatie op afstand met gedetailleerde, op rollen gebaseerde toestemmingen en toegangsrechten voor gebruikers

Stroomlijn de toegang van leveranciers met in de tijd beperkte inloggegevens en audittrails

Integreer SSO en MFA in cloud- en on-premise apps

Automatiseer het toekennen en intrekken van rechten voor gebruikers voor alle services

Pas uniforme beleidsregels toe op alle apparaten voor patches, versleuteling en compliance

Beperkingen van JumpCloud

De eerste installatie kan complex zijn als u niet veel ervaring hebt met toegangsbeheersoftware

De vooraf geconfigureerde instellingen voor single sign-on zijn niet altijd nauwkeurig en moeten worden aangepast

Prijzen van JumpCloud

Apparaatbeheer: $ 11/maand per gebruiker

SSO: $ 13/maand per gebruiker

Core Directory: $ 15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Voor MSP's: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van JumpCloud

G2: 4,5/5 (meer dan 3200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over JumpCloud?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Jumpcloud als een gecentraliseerde IAM-oplossing voor het beheer van toegang tot applicaties en apparaatbeheer en heb uitgebreid gewerkt aan het onboarden van applicaties om SSO-functionaliteit mogelijk te maken, zodat gebruikers soepel en veerkrachtig toegang hebben tot functies.

Ik gebruik Jumpcloud als een gecentraliseerde IAM-oplossing voor het beheer van toegang tot applicaties en apparaten en heb uitgebreid gewerkt aan het onboarden van applicaties om SSO-functionaliteit mogelijk te maken, zodat gebruikers soepel en veerkrachtig toegang hebben tot functies.

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen hebben een negatieve invloed op de productiviteit van uw team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk het gevolg is van het jongleren met verschillende platforms, het beheren van e-mails en het schakelen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chats, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

7. Keycloak (het beste voor zelfhosting van uw identiteits- en toegangsbeheeroplossing)

via Keycloak

Een van de grootste nadelen van Okta is de starheid, waardoor aanpassing moeilijk is. Keycloak daarentegen is een open-source platform voor toegangsbeheer dat veel flexibiliteit en volledige zelfhosting biedt zonder vendor lock-in en licentiekosten. Het is zeer geschikt voor organisaties die controle, kostenefficiëntie en veiligheid willen in een volledig zelfbeheerde omgeving.

Dit platform voor toegangsbeheer kan naadloos worden geïntegreerd met LDAP en Active Directory, ondersteunt aangepaste identiteitsproviders en past de werkstromen voor aanmelding en gebruikersinterfaces aan uw behoeften aan.

De beste functies van Keycloak

Implementeer standaardprotocollen zoals OAuth2, OpenID Connect en SAML

Dwing multi-factor verificatie af voor extra veiligheid

Pas werkstromen, thema's en gebruikersinterfaces aan

Beheer gebruikers, rollen en toestemmingen via een centrale beheerconsole

Ondersteun sociale login met providers zoals Google, Facebook en Twitter

Implementeer op locatie of in elke cloudomgeving voor volledige controle

Automatiseer het provisionen van gebruikers met identiteitsbemiddeling en federatie

Breid de functionaliteit uit met aangepaste plug-ins en REST API's

Beperkingen van Keycloak

De installatie en aanpassing ervan vergen een steile leercurve

Mogelijk hebt u interne expertise nodig voor het beheer en onderhoud

Prijzen van Keycloak

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Keycloak

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Keycloak?

Een Reddit-recensent zegt:

De eerste installatie is enigszins vervelend, maar niet super ingewikkeld. Na de eerste installatie/configuratie heb ik nooit meer onderhoud hoeven uitvoeren. Ik gebruik het nu al drie jaar. Ik moet wel zeggen dat het opstarten (als je opnieuw moet opstarten) vrij traag is, hoewel ik geen HA-installatie heb onderzocht.

De eerste installatie is enigszins vervelend, maar niet super ingewikkeld. Na de eerste installatie/configuratie heb ik nooit onderhoud hoeven uitvoeren. Ik gebruik het nu al drie jaar. Ik moet wel zeggen dat het opstarten (als je opnieuw moet opstarten) vrij traag is, hoewel ik geen HA-installatie heb onderzocht.

via CyberArk

Ongeveer 68% van de bedrijven zegt dat slechte synchronisatie tussen identiteitsbeheersoftware, beveiligingstools en beveiligingssystemen hun vermogen om aanvallen te detecteren verzwakt. CyberArk overbrugt deze kritieke kloof en biedt een sterker alternatief voor Okta door geprivilegieerd toegangsbeheer te combineren met geavanceerde identiteitsbeveiliging.

Het integreert naadloos met een breed bereik van IT- en veiligheidstools, waardoor u meer zichtbaarheid en controle krijgt over uw hele omgeving. Bovendien ondersteunt de schaalbare architectuur hybride en cloudimplementaties, waardoor het een solide oplossing is voor veranderende organisatorische behoeften.

Beste functies van CyberArk

Bescherm geprivilegieerde accounts met geavanceerde toegangscontrole

Monitor en registreer bevoorrechte sessies in realtime

Automatiseer detectie van en reactie op bedreigingen voor misbruik van inloggegevens

Beveilig externe toegang van leveranciers en derden met gedetailleerde toestemmingen

Gebruik veilige AI-agents om ongeautoriseerde toegang in realtime te signaleren en aan te pakken

Wachtwoordopslag en -rotatie instellen voor gevoelige accounts

Beperkingen van CyberArk

Het wachtwoordwisselsysteem werkt vaak niet goed

Het is moeilijk om specifieke procedures te vinden in de productdocumentatie

Prijzen van CyberArk

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CyberArk

G2: 4,4/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CyberArk?

Een Capterra-recensent schrijft:

Het is erg fijn om al uw accounts en wachtwoorden op een veilige manier gecentraliseerd te hebben. Het is een zeer intuïtieve en gebruiksvriendelijke pagina. Het gebeurt niet zo vaak, maar af en toe werkt het synchroniseren van wachtwoorden voor een paar accounts niet en moeten we contact opnemen met het beheerdersteam van Cyberark om dit te controleren.

Het is erg fijn om al uw accounts en wachtwoorden op een veilige manier gecentraliseerd te hebben. Het is een zeer intuïtieve en gebruiksvriendelijke pagina. Het gebeurt niet zo vaak, maar af en toe werkt het synchroniseren van wachtwoorden voor een paar accounts niet en moeten we contact opnemen met het beheerdersteam van Cyberark om dit te controleren.

🧠 Leuk weetje: Het meest gebruikte wachtwoord ter wereld is nog steeds "123456". Ondanks voortdurende waarschuwingen over de kwetsbaarheid ervan, wordt het wereldwijd door meer dan 23 miljoen accounts gebruikt.

9. ManageEngine (het beste voor hybride IT-teams)

via ManageEngine

ManageEngine integreert apparaatbeheer met identiteitscontrole en biedt naadloze controle over gebruikers en eindpunten.

Naast identiteits- en toegangsbeheer krijgt u single sign-on, multi-factor verificatie en gedetailleerde audit trails. Het ondersteunt hybride omgevingen met on-premises en cloud-integraties en biedt robuuste, op rollen gebaseerde toegangscontrole.

U kunt zelfs aangepaste applicaties met weinig code bouwen voor veiligheidsbeheer en deze on-premise implementeren.

Beste functies van ManageEngine

Ondersteun hybride IT-omgevingen met flexibele implementatieopties

Naadloze integratie met Active Directory, Azure AD en LDAP

Monitor inlogactiviteiten en genereer gedetailleerde auditrapporten

Pas op rollen gebaseerde toegangscontrole toe om minimale rechten af te dwingen

Beperkingen van ManageEngine

Bepaalde geavanceerde configuratietaken, zoals het integreren van aangepaste plug-ins, vereisen meer documentatie en directe ondersteuning

Deze identiteitsbeheersoftware is duurder dan andere concurrenten van Okta

Prijzen van ManageEngine

Professioneel: Vanaf $ 104/maand voor cloud

Enterprise: Vanaf $ 124/maand voor cloud

UEM : vanaf $ 139/maand voor cloud

Veiligheid: Vanaf $ 205/maand voor cloud

(Alleen jaarlijkse en permanente prijzen beschikbaar voor on-premises)

Beoordelingen en recensies van ManageEngine

G2: 4,4/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ManageEngine?

Een G2-recensie zei:

De mogelijkheid om configuratieback-ups te automatiseren, zorgt voor naleving en biedt realtime bijhouden van wijzigingen op alle netwerkapparaten. Daarnaast heeft het een gebruiksvriendelijke interface.

De mogelijkheid om configuratieback-ups te automatiseren, zorgt voor naleving en biedt realtime bijhouden van wijzigingen op alle netwerkapparaten. Daarnaast heeft het een gebruiksvriendelijke interface.

💟 Op zoek naar de beste Okta-alternatieven voor kleine bedrijven? Voor kleine bedrijven zijn er een aantal geweldige Okta-alternatieven die niet duur zijn en gemakkelijker te gebruiken zijn. JumpCloud is een fantastische alles-in-één optie voor het beheer van gebruikers, apparaten en toegang vanuit de cloud. Als u al Microsoft 365 gebruikt, is Microsoft Entra ID (zo heet Azure AD nu) een logische keuze omdat het zo goed integreert. OneLogin wordt vaak 'Okta-lite' genoemd en is eenvoudiger in te stellen, perfect als u voornamelijk in de cloud werkt. En als u op zoek bent naar iets heel budgetvriendelijks met goede veiligheid, is miniOrange het bekijken waard, of Duo Security voor sterke verificatie met meerdere factoren.

10. Cisco Duo (het beste voor het voorkomen van phishingaanvallen)

via Cisco Duo

Phishingaanvallen op basis van inloggegevens zijn met 703% gestegen en alleen vertrouwen op Okta is mogelijk niet voldoende om uw bedrijf te beschermen. U hebt een identiteitsbeheeroplossing nodig die prioriteit geeft aan phishingpreventie met identiteitsbeheer. Cisco Duo biedt precies dat.

Duo is supergebruiksvriendelijk en biedt phishingbestendige meervoudige verificatie. Met ondersteuning voor FIDO2 en WebAuthn helpt Duo toegang te blokkeren, zelfs als inloggegevens zijn gestolen. Het wordt ondersteund door het robuuste ecosysteem voor veiligheid van Cisco en biedt ook adaptief toegangsbeleid, controles van de apparaatstatus en naadloze integraties met zowel cloud- als on-prem apps.

Beste functies van Cisco Duo

Pas adaptief toegangsbeleid toe op basis van risico's van gebruikers en apparaten

Controleer de status van apparaten voordat u toegang tot applicaties verleent

Zorg voor veilige SSO in de cloud en op lokale apps

Eenvoudige integratie met VPN's, RDP, cloudplatforms en verouderde systemen

Beperkingen van Cisco Duo

Het platform vertrouwt op externe identiteitsproviders voor volledige directory services

Basisrapportage kan tekortschieten voor complexe compliance-eisen

Prijzen van Cisco Duo

Free Forever

Essentials: $ 3/maand per gebruiker

Voordeel: $ 6/maand per gebruiker

Premier: $ 9/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Cisco Duo

G2: 4,5/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (530+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cisco Duo?

Een TrustRadius-recensie zegt:

De applicatie voor eindgebruikers is zeer eenvoudig te gebruiken. We hebben nooit klachten ontvangen van niet-technische team leden over problemen met het gebruik van Cisco Duo. De algemene administratieve controle is goed, maar ik zou meer controle willen, zoals de mogelijkheid om aangepaste time-outs in te stellen voor MFA-notificaties en de goedkeuringstijd, wat zou helpen in scenario's waarin gebruikers meer of minder tijd nodig hebben om te reageren.

De applicatie voor eindgebruikers is zeer eenvoudig te gebruiken. We hebben nooit klachten ontvangen van niet-technische team leden over problemen met het gebruik van Cisco Duo. De algemene administratieve controle is goed, maar ik zou aanraden om meer controle te bieden, zoals de mogelijkheid om aangepaste time-outs in te stellen voor MFA-notificaties en de goedkeuringstijd, wat zou helpen in scenario's waarin gebruikers meer of minder tijd nodig hebben om te reageren.

📖 Lees ook: Voorbeelden van onboarding van werknemers voor uw nieuwe medewerkers

