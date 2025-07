10 gratis sjablonen voor bestellingen met levering voor gebruik in 2025

De bezorggegevens kunnen de ervaring van een klant maken of breken. 62% van de shoppers zegt dat de bezorgsnelheid van invloed is op hun aankoop, en 85% komt niet terug na een slechte ervaring. 📦

Heeft u te maken met adressen, instructies en bestelformulieren? Er kan gemakkelijk iets door de mazen van het net glippen. Eén foutieve invoer, zoals een gemiste leveringsdatum of onjuiste contactgegevens, kan tot vertragingen leiden.

Met deze gratis sjablonen voor bestellingen met levering blijft u georganiseerd, versnelt u de afhandeling en stroomlijnt u alles, van het vinden van producten tot de uiteindelijke levering.

Wat zijn sjablonen voor bestellingen?

Sjablonen voor bestellingen zijn kant-en-klare formulieren waarmee bedrijven uitgaande zendingen efficiënt kunnen beheren en bijhouden.

Ze standaardiseren het aanmaken van leveringsformulieren en leveringsbonnen, waardoor nauwkeurigheid en consistentie bij elke transactie worden gegarandeerd. Door een sjabloon voor leveringsbonnen te gebruiken, kunnen teams verzendprocessen versnellen, fouten minimaliseren en de algehele logistiek verbeteren.

Ze ondersteunen ook een slimmere voorraadplanning door gegevens overzichtelijk en doorzoekbaar te houden, waardoor het controleren van voorraadniveaus en werkstromen voor leveringen eenvoudiger wordt.

Wat maakt een sjabloon voor een leveringsbon goed?

Een goed ontworpen sjabloon voor leveringsbonnen zorgt ervoor dat bestellingen soepel en foutloos worden afgehandeld. Dit zijn de sleutelfuncties die goede sjablonen onderscheiden van eenvoudige sjablonen:

Belangrijkste bezorggegevens: Maak Maak sjablonen voor het bijhouden van bestellingen met duidelijke secties voor bezorggegevens zoals gewenste tijdvakken, verwerkingsvereisten, velden voor het afleveradres, contactnummers en aantekeningen voor speciale toegang

Georganiseerde voorraadlijst : voeg gestructureerde tabellen toe met hoeveelheden, bestelde items, afmetingen, gewichten en verpakkingsspecificaties, zodat vervoerders hun ladingen goed kunnen plannen en verrassingen bij verzending worden voorkomen voeg gestructureerde tabellen toe met hoeveelheden, bestelde items, afmetingen, gewichten en verpakkingsspecificaties, zodat vervoerders hun ladingen goed kunnen plannen en verrassingen bij verzending worden voorkomen

Betrouwbare referentiesystemen: Voeg unieke bestelnummers en codes voor het bijhouden toe. Als u Voeg unieke bestelnummers en codes voor het bijhouden toe. Als u e-commerce software gebruikt, zorg er dan voor dat uw sjablonen overeenkomen met de gegevensstructuur van uw platform

Duidelijke leveringsinstructies: Wijs een gedeelte aan voor aantekeningen over parkeren, codes voor poorten of voorkeuren van ontvangers. Zo kunnen chauffeurs leveringen in één keer correct voltooien

Professionele opmaak: Gebruik overzichtelijke layouts met logische veldgroeperingen die goed werken voor zowel digitale documenten als afgedrukte exemplaren

Velden voor naleving: Inclusief ruimte voor vereiste certificeringen en handtekeningen, met name voor gereguleerde goederen en bewijs van levering

Automatiseringsvriendelijk ontwerp: Maak sjablonen die werken met formulierhulpmiddelen en leveringssoftware om handmatige inspanningen te verminderen en de verwerking van bestellingen te versnellen

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers verstuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

10 gratis sjablonen voor bestellingen met levering

Van chaos naar duidelijkheid: u kunt elke bestelling op één plek beheren met ClickUp, de alles-in-één app voor werk!

Het platform combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Kaylee Hatch, Brand Manager bij Home Care Plus, een gebruiker van ClickUp, zegt:

Het zorgt voor meer transparantie tussen afdelingen en creëert één enkele werkwijze. ClickUp kan worden aangepast aan vrijwel elke behoefte op het gebied van projectmanagement. Het is technisch genoeg om grote, jaarlijkse interdepartementale projecten aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast om als eenvoudige dagelijkse checklist te fungeren. Het is meer dan alleen taakbeheer: het kan echt de one-stop-shop zijn voor alle proces-/projectdocumentatie. Het is een essentieel hulpmiddel om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Hier zijn de 10 gratis sjablonen voor bestellingen die uw leveringsprocessen zullen verbeteren:

1. Sjabloon voor leveringsformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer het bijhouden van leveringen, leveranciersgegevens en voorraadupdates met het sjabloon voor leveringsbestellingen van ClickUp

Het praktische en eenvoudige sjabloon voor leveringsformulieren van ClickUp helpt logistieke teams om verzendingen bij te houden door alle bestelgegevens in één centrale hub te organiseren.

Dit sjabloon centraliseert het bijhouden van bestellingen, voorraadupdates en tijdlijnen voor leveringen in een gestroomlijnde werkstroom. Het vermindert de verwerkingstijd en garandeert levering bij de eerste poging met ingebouwde handtekeningverzameling.

Zo gebruikt u ze:

Houd bestellingen van begin tot eind bij met aangepaste statussen (toegevoegd aan voorraad → onderweg → levering ontvangen)

Sorteer bestellingen op afdeling met behulp van speciale weergaven, zodat u de capaciteit en werklast van uw team kunt afstemmen

Voeg leveranciersinformatie, contactgegevens, factuuradressen en meer toe met aangepaste velden

Controleer automatisch de Lead Times om leveringen op schema te houden en de klanttevredenheid te verhogen

🚚 Ideaal voor: Inkoopmedewerkers die grote bestellingen bij leveranciers beheren, magazijnmanagers die realtime updates over transporten nodig hebben en externe logistieke providers die cross-dock-zendingen afhandelen

🧠 Leuk weetje: De allereerste online bestelling van eten werd al in 1994 geplaatst: een pizza van Pizza Hut, besteld via een website genaamd PizzaNet. Ja, het eerste gerecht dat via internet werd besteld, was pizza! 🍕

Wilt u uw eigen intake-processen met formulieren maken? Bekijk deze video om te zien hoe u dit met ClickUp kunt doen!

2. Sjabloon voor productbestellingsformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer de volledige levenscyclus van uw bestellingen vanuit één dashboard met het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp

Bent u het beu om spreadsheets en verspreide contactinformatie bij te houden om productbestellingen te beheren?

Het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp brengt uw hele bestelproces onder in één centrale hub, van de eerste plaatsing tot de uitvoering.

Dit sjabloon is ideaal voor het beheren van bestellingen van klanten en het bijhouden ervan vanaf het moment van aanvraag tot aan de levering. Het sjabloon voor een leveringsbon is beter geschikt voor interne leveringscoördinatie of het bijhouden van leveranciers. Of u nu online aankopen afhandelt of de voorraad van een fysieke winkel beheert, met dit sjabloon blijven bestelgegevens consistent en overzichtelijk.

Dit sjabloon voor een bestelformulier helpt u:

Houd bestellingen bij met aangepaste statussen zoals Nieuwe bestelling, Wordt verpakt, Onderweg, Voltooid en Afgeleverd

Houd alle informatie over bestellingen overzichtelijk met 14 aangepaste velden voor productgegevens, nummers voor het bijhouden, prijzen en speciale instructies

Bekijk uw bestellingen op vijf verschillende manieren, waaronder een bord met de status van bestellingen, een productbestelformulier, een lijst met problemen met bestellingen, een lijst met nieuwe bestellingen en een handleiding om aan de slag te gaan

Stel automatische statusupdates en notificaties in om iedereen op de hoogte te houden

Maak verbinding met uw e-mail, CRM en betalingssystemen via ingebouwde integraties

🚚 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven, e-commerce teams en productmanagers die een flexibel systeem nodig hebben om bestellingen bij te houden en uit te voeren, met behoud van een duidelijke zichtbaarheid gedurende het hele proces.

3. ClickUp-sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer

Gratis sjabloon downloaden Houd inkooporders en voorraadniveaus bij met de sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

De sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp centraliseert de inkoop door het bijhouden van bestellingen en ERP-voorraadbeheersoftware te combineren in één hub.

Hiermee kunnen bedrijven, waaronder expediteurs, voorraadniveaus controleren en relaties met leveranciers efficiënt beheren. U kunt ook de status van bestellingen efficiënt controleren zonder iets te missen.

In tegenstelling tot interne leveringsaanvragen is dit sjabloon bedoeld voor transacties met leveranciers. Het helpt u bij het opstellen van inkooporders, het bijhouden van leveringen door leveranciers en het afstemmen van de inkoop op de voorraadbehoeften.

U kunt tijd besparen met functies zoals:

Aangepaste statussen om bestellingen bij te houden, van betaling tot levering

Voorraadwaarschuwingen die u op de hoogte brengen wanneer het tijd is om opnieuw te bestellen

Velden voor leveranciersgegevens, kosten en lead times

Meerdere weergaven, waaronder Gantt-grafieken en Kanban-borden, voor een betere zichtbaarheid van processen

🚚 Ideaal voor: Supply chain managers, detailhandel en e-commercebedrijven die hun inkoopprocessen willen automatiseren en optimale voorraadniveaus willen handhaven.

👀 Wist u dat? Een van 's werelds grootste koeriersbedrijven, United Parcel Service (UPS), werd in 1907 opgericht door twee tieners in Seattle. Aanvankelijk bezorgden ze pakketten op de fiets en te voet.

4. Sjabloon voor bestellingen van ClickUp-bedrijfsartikelen

Gratis sjabloon downloaden Blijf georganiseerd met de sjabloon voor bestellingen van ClickUp Company Swag als centrale hub voor het beheer van merkartikelen

Wanneer het aantal bestellingen toeneemt, neemt ook de chaos toe. Zonder een gestructureerde werkstroom kunnen zelfs eenvoudige verzoeken uitmonden in ontbrekende items en verkeerde leveringen.

De sjabloon voor bestellingen van ClickUp Company Swag organiseert al uw bestellingen van merkartikelen in één hub. Van het bijhouden van de status van bestellingen tot het controleren van voorraadniveaus, met deze sjabloon houdt u alle verzendgegevens bij.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Houd de status van elke bestelling bij, van 'Nieuw' tot 'Verzonden'

Houd voorraadniveaus bij om te voorkomen dat populaire items opraken

Controleer de kwaliteitsnormen voor elke bestelling

Vul bestellingen van verschillende afdelingen efficiënt in

🚚 Ideaal voor: Marketingteams en HR-afdelingen die bestellingen van bedrijfsartikelen afhandelen en een overzichtelijke administratie van de voorraad promotieartikelen moeten bijhouden.

5. ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

Gratis sjabloon downloaden Houd voorraadniveaus bij, beheer bestellingen en controleer productgegevens met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp

Met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp houdt u uw productlijst en voorraadbehoeften overzichtelijk bij in één centrale hub.

U kunt snel een formulier voor bestellingen opstellen en de verzendstatus bijhouden, terwijl u tegelijkertijd een duidelijk overzicht van uw voorraadniveaus behoudt.

Dit sjabloon is bedoeld voor het continu monitoren en voorspellen van voorraden, niet voor het direct verwerken van inkooporders. Het kan goed worden gecombineerd met het sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer om de cirkel tussen zichtbaarheid van voorraden en bestellingen bij leveranciers rond te maken.

De belangrijkste functies zijn:

Maak taken met aangepaste statussen zoals 'Op voorraad', 'Niet op voorraad' en 'Niet meer gebruikt' om direct te zien of een item beschikbaar is

Voeg essentiële details toe via aangepaste velden, zoals 'Datum volgende bestelling', 'Huidige voorraad' en 'Aantal te bestellen'

Schakel tussen tabel-, tijdlijn- en lijstweergave om uw voorraadgegevens vanuit verschillende invalshoeken te analyseren

Stel ClickUp-automatisering in om meldingen te ontvangen wanneer de voorraad bijna op is

🚚 Ideaal voor: Kleine en middelgrote bedrijven hebben een eenvoudig systeem nodig om de voorraad te beheren, bestellingen bij te houden en optimale voorraadniveaus te handhaven.

💡 Pro-tip: Wilt u minder gemiste leveringen en gefrustreerde telefoontjes? Voeg altijd duidelijke instructies voor het afleverlogboek toe. Denk aan codes voor poorten, parkeertips, lastige ingangen – alles wat chauffeurs nodig hebben om de klus in één keer goed te klaren. 📦🚚

6. ClickUp Sjabloon voor formulier voor wijziging van bestelling

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van wijzigingen in renovatieprojecten met het sjabloon voor wijzigingsformulieren voor renovaties van ClickUp

Heb je ooit een renovatieproject gehad waarbij de plannen plotseling veranderden? Het gebeurt vaker dan iedereen wil toegeven. Het sjabloon voor het wijzigen van bestellingen voor renovaties van ClickUp helpt bouwteams op schema te blijven wanneer er updates binnenkomen.

Met deze sjabloon kunt u snel kostenverschillen, nieuwe materiaalbehoeften en wijzigingen in de planning weergeven, zodat iedereen op de hoogte is en niets over het hoofd wordt gezien.

Sleutel functies die het bijhouden van projecten soepeler maken:

Aangepaste velden voor aantekeningen over wijzigingsredenen, budgettaire gevolgen en ondersteunende documenten voor elke aanvraag

Status bijhouden om te zien of wijzigingen nieuw zijn, in behandeling zijn, zijn goedgekeurd of zijn afgewezen

Velden om de locatie van het project en de teamopdrachten te specificeren

Ingebouwde samenwerkingstools voor teamdiscussies en het delen van bestanden

🚚 Ideaal voor: Bouwbedrijven, aannemers en renovatieteams die projectwijzigingen efficiënt moeten beheren en tegelijkertijd clients en belanghebbenden op de hoogte moeten houden.

🚀 Automatiseer het bijhouden van leveringen en antwoorden met ClickUp Brain Het beheren van bestellingen betekent vaak zoeken naar de juiste contactinformatie, de voorraad dubbel controleren of berichten doorzoeken om de laatst bekende leverdatum te vinden. Met ClickUp Brain kunt u dit heen en weer gepraat overslaan. Stel vragen in natuurlijke taal, zoals "Wat is de status van de bestelling van de klant van afgelopen donderdag?" of "Welke leverancier levert aan onze winkel in Chennai?", en krijg direct antwoord. ClickUp Brain verbindt uw taken, documenten, formulieren en opmerkingen in één slimme werkruimte die voor u denkt. ✅

7. Sjabloon voor leveringsformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en houd leveringsbestellingen efficiënt bij met het sjabloon voor leveringsbestellingen van ClickUp

Het beheren van leveringsbestellingen kan chaotisch zijn: het bijhouden van items, hoeveelheden, kosten en leveranciers in verspreide spreadsheets leidt vaak tot gemiste leveringen en voorraadtekorten.

Terwijl het sjabloon voor inkooporders zich richt op transacties met leveranciers en voorraadniveaus, is dit sjabloon voor leveringsorders van ClickUp ideaal voor het afhandelen van interne leveringsaanvragen en afdelingsspecifieke bestellingen.

Deze sjabloon helpt u:

Houd bestellingen bij met aangepaste velden voor itemgegevens, hoeveelheden, kosten en leveranciersinformatie

Controleer de voortgang van bestellingen met statusopties zoals 'Toegevoegd aan voorraad', 'Ter goedkeuring', 'Onderweg' en 'Levering ontvangen'

Bekijk bestellingen vanuit verschillende invalshoeken met layouts zoals 'Lijst met nieuwe bestellingen' en 'Bestellingen per afdeling'

🚚 Ideaal voor: Inkoopteams en supply chain managers hebben een gecentraliseerd systeem nodig om leveringsorders te verwerken, voorraden bij te houden en relaties met leveranciers te onderhouden.

🧠 Leuk weetje: Sinds de jaren 1890 bezorgen de dabbawalas in Mumbai met opmerkelijke nauwkeurigheid huisgemaakte maaltijden aan kantoormedewerkers, waarbij ze gebruikmaken van een kleurgecodeerd systeem in plaats van technologie. Hun werkwijze is zo efficiënt dat business schools over de hele wereld er studie van hebben gemaakt.

8. Sjabloon voor bestelformulier voor koekjes van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd uw bestellingen van koekjes georganiseerd en uw klanten tevreden met het sjabloon voor het bestellen van koekjes van ClickUp

Voor drukke bakkerijen is het beheren van bestellingen van koekjes niet altijd een fluitje van een cent. Het jongleren met hoeveelheden, leveringen en de juistheid van adressen kan al snel stressvol worden.

Het sjabloon voor het bestellen van koekjes van ClickUp maakt een einde aan de chaos bij het opnemen van bestellingen met een intuïtief formulier dat speciaal is ontworpen voor bakkers. Met dit online formulier kunt u bestellingen op één centrale locatie registreren en bijhouden.

De sjabloon bevat slimme functies om uw bakkerij soepel te runnen, zoals:

Houd de voortgang van bestellingen bij met statussen als 'Wordt gebakken', 'Klaar voor levering' en 'Geleverd'

Leg essentiële informatie vast met aangepaste velden voor hoeveelheid, prijs, e-mailadres en adressen van klanten

Schakel tussen weergaven: orderverwerkingsbord voor het bijhouden van de voortgang, cookiebestelformulier voor gegevensinvoer en orderdatabase voor een volledig overzicht

Houd deadlines en de status van bestellingen bij met tijdregistratie en e-mail notificaties

🚚 Ideaal voor: Thuisbakkers en bakkerij-eigenaren die bestellingen willen beheren zonder te jongleren met meerdere spreadsheets of papieren formulieren.

9. Sjabloon voor orderafhandeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw volledige werkstroom voor orderafhandeling met aangepaste statussen, velden en automatisering met behulp van de sjabloon voor orderafhandeling van ClickUp

Het is hoogseizoen en de bestellingen stromen binnen. In plaats van in de stress te schieten, kunt u de sjabloon voor orderafhandeling van ClickUp gebruiken om uw voorraad, verzendingen en klantgegevens bij te houden, allemaal in één eenvoudig te beheren hub. Zo blijven uw activiteiten soepel verlopen en kunt u meer tijd besteden aan het opbouwen van uw merk.

Deze sjabloon onderscheidt zich door zijn praktische, gebruiksklare structuur die u helpt bij het volgende:

Houd bestellingen bij in acht fasen, van 'Open' tot 'Geleverd', zodat u duidelijk zicht hebt op de status van elke bestelling

Leg belangrijke bestellingsgegevens vast met aangepaste velden voor kosten, hoeveelheden en vervoerders

Schakel tussen de bordweergave voor visueel orderbeheer en de lijstweergave voor bulkupdates

Monitor de vraagpatronen naar producten om slimmere beslissingen over de voorraad te nemen

🚚 Ideaal voor: E-commerce teams, logistieke coördinatoren en operations managers die grote bestellingen moeten verwerken met behoud van kwaliteit en snelheid.

10. ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Gratis sjabloon downloaden Houd deals bij, controleer statistieken en verbeter de verkoopprestaties met de sjabloon voor verkoopregistratie van ClickUp

Hoewel dit geen leveringsformulier is, speelt het een sleutelrol in het proces. Voordat u een bestelling kunt verzenden, moet u immers eerst de deal sluiten. Met dit sjabloon kunt u de verkooppijplijn beheren die rechtstreeks naar de uitvoering leidt.

Met de ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie kunt u eenvoudig prestaties bijhouden, trends signaleren en elke overwinning omzetten in een goed uitgevoerde levering. Of u nu een klein team bent of snel groeit, gebruik deze sjabloon om het verkoopmomentum bij te houden, prioriteiten te stellen en u te concentreren op wat echt verschil maakt.

Dit krijgt u:

Aangepaste statussen om de fase van deals te volgen met pijplijnbeheer via slepen en neerzetten

meer dan 10 aangepaste velden om statistieken vast te leggen, zoals het aantal cold calls en het totale aantal verkochte producten

Meer dan vijf weergaven, waaronder weekoverzichten en dagrapporten, voor veelzijdige analyses

Ingebouwde tijdregistratie om de ROI per verkoopactiviteit te meten

🚚 Ideaal voor: Verkoopmanagers en eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven die hun verkoopprocessen willen standaardiseren en tegelijkertijd flexibiliteit willen behouden voor aanpassingen per deal.

Stroomlijn uw bestellingen met ClickUp

Het beheren van leveringsbestellingen is nu een stuk eenvoudiger geworden. Met ClickUp kunt u eenvoudig bestellingen bijhouden, tijdlijnen voor verzending aanhouden en van begin tot eind georganiseerd blijven.

Met gratis sjablonen, flexibele weergaven en aanpasbare dashboards biedt ClickUp u alles wat u nodig hebt om leveringsorders als een professional te beheren. Moet u de werklast van uw team in evenwicht brengen of slimmere routes plannen? Gebruik de tijdregistratie van ClickUp om op schema te blijven.

Bovendien kunt u met meer dan 1000 integraties uw favoriete apps synchroniseren en leveringen op één plek beheren.

Klaar om uw leveringsbeheer naar een hoger niveau te tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!