10 beste CRM-software voor salons voor boekingen en clientbeheer

Het leveren van salondiensten is een kunst. Maar afspraken regelen, de voorkeuren van client onthouden en de roosters van het personeel coördineren? Dat is een fulltime baan op zich.

U hebt betrouwbare software voor klantrelatiebeheer nodig die boekingen kan automatiseren, herinneringen kan versturen, de service- en aankoopgeschiedenis van clients kan opslaan en ervoor zorgt dat alles zo soepel verloopt als een frisse föhnbeurt.

In dit artikel hebben we de beste CRM-software voor salons op een rijtje gezet om u te helpen uw boekingen en client-relaties goed te beheren. U krijgt ook tips over hoe u de juiste CRM voor uw salon kunt kiezen, zodat u afscheid kunt nemen van dubbele boekingen en vergeten follow-ups – en hallo kunt zeggen tegen tevreden clients en een rustiger u.

🔎 Wist u dat? Het Guinness World Record voor de grootste kapsalon qua capaciteit wordt gehouden door Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brazilië) met 227 zetels. Stel je eens voor hoe druk het daar op een drukke dag moet zijn!

De beste CRM-software voor salons in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één salonbeheer en team samenwerking Clientprofielen, afsprakenplanning, automatisering, dashboard, tijdsregistratie, volledig contextbewuste AI Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Fresha Online boekingen van nieuwe clients ontvangen Salonmarktplaats, marketinginzichten, client gedrag bijhouden Gratis; aangepaste instellingen mogelijk Invoay Geavanceerd voorraadbeheer CRM-campagnes, WhatsApp-automatisering, biometrisch bijhouden Betaalde abonnementen beginnen bij $ 69. Zenoti 24/7 online reserveren Automatische wachtlijsten, dubbele apps, ingebouwde POS Aangepaste prijzen Phorest Beheer van meerdere salon-vertakking Synchroniseren tussen meerdere locaties, POS, loyaliteitsprogramma Aangepaste prijzen Salon 360 Beheer van salonuitgaven Bijhouden van commissies, CRM-inzichten, prestaties van medewerkers Aangepaste prijzen Zoho Bookings Autonomie geven aan salonpersoneel Personeelsplanning, boekingslimieten, terugkerende diensten Betaalde abonnementen beginnen bij $ 6. Rosy Beginnende salon-eigenaren Curbside check-in, RosyPay, POS, afbeeldingen uploaden Betaalde abonnementen beginnen bij $ 39. Vagaro Een gedetailleerde client-database bijhouden Client profielen, formulieren, voorraadverkoop, marktplaats Aangepaste prijzen Pipedrive Pijplijn aangepast voor uw salon Verkoop pijplijn, automatisering, dashboard De aangepaste pijplijn voor uw salon

Waar moet u op letten bij salon-CRM-software?

Ongeveer 80% van de bedrijven gebruikt CRM-software voor verkooprapportage en procesautomatisering, en ook salons springen hierop in.

Dit zijn de essentiële CRM-componenten die het door u gekozen salonbeheersysteem moet hebben.

Afspraakboekingen : biedt online boekingen, automatische herinneringen en kalendersynchronisatie. Een probleemloos systeem zorgt ervoor dat uw stoelen bezet blijven en uw clients tevreden zijn.

Opslagruimte van clientgeschiedenis : houdt eerdere diensten, aankoopgeschiedenis, voorkeuren en speciale aantekeningen bij. Zelfs het onthouden van een favoriet haarkleur of massagetype kan de betrokkenheid en loyaliteit vergroten.

Betalingssystemen : integreert met POS, ondersteunt meerdere betalingsopties en biedt automatisering van facturering. Soepele transacties betekenen minder wachttijd en meer efficiëntie.

Personeelsbeheer : wijst afspraken toe, houdt uren bij en voorkomt overboekingen en burn-outs. Zoek naar ingebouwde prestatiebewaking om uw team op koers te houden.

Marketingautomatisering: verstuurt gerichte e-mails, sms-promoties en aanbiedingen voor loyaliteitsprogramma's. Helpt u in verbinding te blijven met clients en herhalingsbezoeken te stimuleren.

Voorraadbeheer: Houdt de voorraadniveaus bij en stuurt herinneringen voor het opnieuw bestellen. Nooit meer zonder essentiële producten zitten tijdens een behandeling.

Analytics en rapportage : genereert rapporten over omzet, boekingen en best presterende diensten. Helpt bij het nemen van datagestuurde beslissingen en maakt de weg vrij voor betere : genereert rapporten over omzet, boekingen en best presterende diensten. Helpt bij het nemen van datagestuurde beslissingen en maakt de weg vrij voor betere strategieën voor klantbeheer

Mobiele toegankelijkheid : biedt cloudgebaseerde toegang via een mobiele app. Beheer uw salon altijd en overal.

Integraties: synchroniseert met uw website, sociale media, marketingtools en accountsoftware. Creëert een naadloos systeem om alles te beheren, van boekingen tot financiën.

🧠 Leuk weetje: Martha Matilda Harper, een Canadese onderneemster, opende in 1891 de allereerste moderne schoonheidssalon in Rochester, New York. Ze was ook een pionier op het gebied van franchising van haar salons!

De 10 beste CRM-softwareprogramma's voor salons

Om uw beslissing gemakkelijker te maken, vindt u hier een lijst met de 10 beste CRM-softwareprogramma's voor salons. We nemen de functies, limieten en prijzen door, samen met beoordelingen en recensies, zodat u het programma kunt vinden dat het beste bij uw salon past.

ClickUp (het beste voor alles-in-één salonbeheer en team-samenwerking)

Pas werkstroom salon aan met ClickUp CRM

Het runnen van een salon vereist meer dan creativiteit – het vereist coördinatie, consistentie en verbinding. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Als 's werelds eerste Converged AI Workspace stelt ClickUp u in staat om een salon-CRM te bouwen die precies aan uw behoeften voldoet, of u nu afspraken beheert, verkopen bijhoudt of klantenservice personaliseert.

Met ClickUp CRM, aangedreven door AI, kunt u gedetailleerde rapporten genereren, communiceren met uw klanten en verbinding maken met andere tools die u al gebruikt. Met ClickUp kunt u uw CRM organiseren met behulp van ruimtes, mappen en lijsten. U kunt lijsten maken voor leads, contacten, clients en deals (servicepakketten of lidmaatschappen). Elke klant of lead wordt weergegeven als een taak, waardoor het gemakkelijk is om elke interactie en kans bij te houden.

Gebruik ClickUp Document om gedetailleerde client-profielen en servicegeschiedenissen aan te maken. Houd alle client-gegevens binnen handbereik. Sla contactinformatie, afspraakgeschiedenis, voorkeuren en feedback op in één overzichtelijke weergave. Personaliseer elke interactie en houd de details bij die zorgen voor blijvende klantloyaliteit.

Beheer uw agenda's rechtstreeks met ClickUp-taak en tijdlijn. Plan, verplaats en houd afspraken eenvoudig bij, en automatiseer herinneringen om het aantal no-shows te verminderen en de retentie te verhogen.

Maak korte werk van het plannen van afspraken met ClickUp-taak

Houd unieke details bij, zoals favoriete stylisten, haarkleurformules, allergieën of loyaliteitsstatus met behulp van ClickUp aangepaste velden. U kunt clients ook groeperen op type dienst, bezoekfrequentie of totale uitgaven om aanbiedingen en communicatie op maat te maken.

Automatiseer repetitieve taken zoals het versturen van afspraakherinneringen, het markeren van clients die al lang niet meer zijn geweest of het samenvatten van wekelijkse verkoopactiviteiten. AI-agenten kunnen worden geconfigureerd om op basis van schema's of triggers te werken, waardoor u tijd bespaart en handmatig werk vermindert.

ClickUp Kalender geeft u een duidelijk overzicht van uw boekingen en helpt u in een handomdraai afspraken in te plannen die nog niet zijn ingepland.

Koppel uw ClickUp-kalender om afspraken visueel in weergave te bekijken en in te plannen.

Bekijk deze video om te zien hoe u met de AI-aangedreven kalender van ClickUp uw werk automatisch kunt plannen👇🏼

Elimineer repetitieve taken. Stel ClickUp automatisering in om automatisch afspraakbevestigingen, verjaardagswensen of follow-upberichten te versturen. Maak van nieuwe leads trouwe vaste klanten zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Bekijk in één oogopslag hoe uw bedrijf ervoor staat. Houd afspraken, clientbehoud, best presterende stylisten en omzettrends bij met ClickUp Dashboard. Neem eenvoudig slimmere, op gegevens gebaseerde beslissingen.

Geen tijd om elke afspraak handmatig in te voeren? Wij helpen u graag. Zodra er een online boeking binnenkomt, hoeft u alleen maar het type dienst, de naam van de client en het tijdstip van de afspraak aan ClickUp Brain door te geven. Binnen enkele seconden wordt er een overzichtelijke lijst voor u gegenereerd.

Vind eenvoudig gratis plekken in uw kalender door ClickUp Brain te vragen uw planning voor u te maken.

Gepersonaliseerde diensten verhogen de omzet met 10% tot 15%. Als u de tijd neemt om uw aanbod af te stemmen op de voorkeuren van uw clients, zullen zij dat zeker merken.

Maar daarvoor heeft u een georganiseerde client-database nodig, en die kunt u eenvoudig instellen met de verkoop- en CRM-sjablonen van ClickUp.

Met de ClickUp CRM-sjabloon kunt u bijvoorbeeld uw volledige pijplijn, client-informatie, deadlines en alles daartussenin visualiseren.

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw waardevolle client-informatie bij met de ClickUp CRM-sjabloon.

Gebruik het om:

Organiseer aangepaste klantgegevens op één plek, zodat u informatie gemakkelijker kunt vinden.

Stroomlijn de communicatie met klanten en ondersteunen

Automatiseer repetitieve taken, zodat u tijd overhoudt voor complexere activiteiten.

Haal bruikbare inzichten uit klantgegevens om aangepaste ervaringen te personaliseren

Het kan lastig zijn om back-to-back afspraken te beheren, maar ook hier helpt ClickUp je. Stel herinneringen in voor boekingen, of laat ClickUp Brain dat voor je doen. En als je niet achter je laptop zit? Geen probleem! Je kunt herinneringen rechtstreeks vanaf je mobiel instellen en bewerking.

De beste salonbeheersoftware moet naadloos integreren met uw technologie, zodat u een voltooid beeld krijgt van uw activiteiten. ClickUp Integrations synchroniseert met meer dan 300 platforms, waaronder populaire CRM-systemen.

De beste functies van ClickUp

Stel geautomatiseerde afspraakherinneringen in, werk de status van taken bij of wijs teamleden toe op basis van het type dienst met meer dan 50 actietriggers.

Houd bij hoeveel tijd elke dienst kost met ClickUp Project Tijdsregistratie

Verzamel client-data met de ClickUp-formulier-sjablonen die rechtstreeks in uw salonbeheersoftware worden ingevoerd.

Maak en houd taken bij voor productvoorraad, stel herinneringen in voor het opnieuw bestellen en houd uw voorraadniveaus bij – allemaal binnen ClickUp.

Limieten van ClickUp

Lichte leercurve voor beginners die het platform voor het eerst gebruiken

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp mijn dagelijkse taken organiseert en plant. Als je wekelijks of tweewekelijks terugkerende vergaderingen of taken hebt, kun je deze invoeren in ClickUp en krijg je een uitstekend overzicht van je tijdlijn. Het wordt nog beter als je collega's hebt die je kunt betrekken en met wie je bepaalde taken kunt coördineren en delegeren. Voor mij geeft het een prettig gevoel van voortgang en een overzicht van mijn dagelijkse output als ik taken kan afvinken naarmate ik ze voltooi.

Ik vind het geweldig hoe ClickUp mijn dagelijkse taken organiseert en plant. Als u wekelijks of tweewekelijks terugkerende vergaderingen of taken heeft, kunt u deze invoeren in ClickUp en krijgt u een uitstekend overzicht van uw tijdlijn. Het wordt nog beter als u collega's aan boord heeft en de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken kunt coördineren en delegeren. Voor mij geeft het een prettig gevoel van voortgang en een overzicht van mijn dagelijkse output als ik taken kan afvinken naarmate ik ze uitvoer.

2. Fresha (het beste voor het binnenhalen van online boekingen van nieuwe clients)

via Fresha

Fresha onderscheidt zich als salonbeheersoftware die uitblinkt in clientbeheer en -werving. Naast kernfuncties voor CRM, zoals het plannen van afspraken en het bijhouden van de klantgeschiedenis, biedt het een ingebouwde marktplaats waar potentiële klanten uw diensten kunnen ontdekken en direct afspraken kunnen boeken.

Deze dubbele functie stroomlijnt het clienttraject en helpt uw salon nieuwe clients aan te trekken en bestaande clients effectief te beheren. De naadloze integratie van marketing- en boekingstools van Fresha kan tijd besparen en zowel de klantretentie als de groei stimuleren.

De beste functies van Fresha

Win nieuwe clients in de beauty- en wellnessbranche

Identificeer uw best presterende marketingcampagnes en -kanalen

Houd het gedrag, de voorkeuren en het boekingspatroon van klanten bij met CRM-rapportage

Limieten van Fresha

Sommige gebruikers moeten betalen voor boekingen die via de marktplaats zijn gemaakt, zelfs als de afspraak later wordt geannuleerd.

Vereist POS-integratie van derden voor transacties

Prijzen van Fresha

Free

Optionele betaalde functies

Fresha-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 1430 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fresha?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig hoe eenvoudig het is om afspraken te boeken en mijn tijd voor mezelf en mijn clients te organiseren. Het was ook heel snel om me aan te melden en het werkte naadloos als ik mijn bedrijf voor het eerst opende.

Ik vind het geweldig hoe eenvoudig het is om afspraken te boeken en mijn tijd voor mezelf en mijn clients te organiseren. Het was ook heel snel om me aan te melden en het werkte naadloos als ik mijn bedrijf voor het eerst opende.

👀 Wist u dat? Bedrijven zien hun omzet gemiddeld met 27% stijgen wanneer ze online boekingssystemen gebruiken.

3. Invoay (het beste voor geavanceerd voorraadbeheer)

via Invoay

Wanneer u regelmatig met uw klanten communiceert, zelfs als ze geen sessie hebben, bouwt u een sterke relatie op en vergroot u de loyaliteit. De salonbeheersoftware van Invoay is daar ideaal voor. Met dit platform kunt u factuurontvangsten automatiseren, regelmatig updates over uw beste aanbiedingen delen en nog veel meer.

Het systeem biedt ook geavanceerd voorraadbeheer, zodat u altijd voldoende voorraad heeft van essentiële producten.

De beste functies van Invoay

Beheer de prestaties, roosters en aanwezigheid van uw medewerkers met geïntegreerd biometrisch bijhouden.

Automatiseer CRM-campagnes , klantbetrokkenheid en herinneringen op WhatsApp

Maak abonnementen en lidmaatschapsabonnementen, inclusief aangepaste promoties en cadeaubonnen, op basis van de voorkeuren van clients.

Limiet van Invoay

Het ontbreekt aan aangepaste opties voor unieke salon -CRM-werkstroom

Sommige gebruikers hebben rapportage gedaan van frequente verbroken verbindingen, onjuiste berekeningen en planningsproblemen, wat wijst op mogelijke stabiliteitsproblemen.

Prijzen van Invoay

Start: $69/maand

Groei: $99/maand

Uitbreiden: $149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Invoay

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Invoay?

Een recensie op TrustPilot zegt:

Hun software heeft bijna alle functies die een salon nodig heeft. Van facturering, sms-marketing (feedback, verwijzingen, spaarpunten) tot rapportages (verloren klanten, terugkerende klanten, nieuwe klanten) en nog veel meer.

Hun software heeft bijna alle functies die een salon nodig heeft. Van facturering, sms-marketing (feedback, verwijzingen, spaarpunten) tot rapportages (verloren klanten, terugkerende klanten, nieuwe klanten) en nog veel meer.*

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met behulp van kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteiten voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw agenda op basis van prioriteit. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

4. Zenoti (het beste voor 24/7 online reserveringen)

via Ze n oti

59% van de mensen zegt gefrustreerd te zijn omdat ze in de wacht moeten staan om een afspraak te maken, en bijna een op de vijf vindt het onhandig om te moeten wachten tot kantooruren om een afspraak te maken.

Zenoti lost dit op door 24/7 online reserveringen mogelijk te maken. Het bevat ook een wachtlijstbeheer-functie, zodat bij een annulering de plek snel kan worden opgevuld, waardoor verloren tijd en inkomsten worden verminderd.

De beste functies van Zenoti

Dubbele apps voor franchise- en client-side boekingen

Automatische wachtlijst vult gaten op door last-minute annuleringen

Ingebouwde POS voor soepele, gecentraliseerde betalingen

Limieten van Zenoti

De software is vrij complex en overweldigend voor beginners.

Sommige gebruikers hebben last gehad van frequente crashes en bugs, met name in de mobiele app.

Zenoti-prijzen

Aangepaste prijzen

Zenoti-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zenoti?

Een recensent van Capterra schrijft:

Zenoti is een geweldig systeem voor het boeken van afspraken en het beheren van clients. Het is fijn om klantcommunicatie, online boekingen, afspraken, betalingen, marketing en feedback allemaal op één plek te hebben.

Zenoti is een geweldig systeem voor het boeken van afspraken en het beheren van clients. Het is fijn om klantcommunicatie, online boekingen, afspraken, betalingen, marketing en feedback allemaal op één plek te hebben.

5. Phorest (het beste voor het beheren van meerdere salon-vertakkingen)

via Phorest

Phorest onderscheidt zich door zijn controle over meerdere locaties en realtime voorraadbijhouden, waardoor het ideaal is voor eigenaren van salons die meerdere vertakkingen beheren. Het veilige kassasysteem centraliseert omzetgegevens, zodat u de inkomsten van alle locaties kunt volgen zonder van platform te hoeven wisselen.

U kunt ook de personeelsroosters en productvoorraad per locatie beheren, waardoor u verspilling kunt verminderen en aankopen effectiever kunt plannen. Bovendien worden client-profielen en loyaliteitspunten automatisch gesynchroniseerd, waardoor een consistente klantervaring in elke vertakking wordt gegarandeerd.

De beste functies van Phorest

Communiceer rechtstreeks met de client via de WhatsApp API

Bied directe online boekingen aan via Google Search en Maps

Beheer afspraken en facturering op één plek vanuit al uw salon-vertakkingen.

Limieten van Phorest

Hogere prijsklassen zijn misschien niet geschikt voor kleinere salons of zelfstandige professionals.

Er zijn meldingen van incidentele vertragingen in de mobiele app tijdens piekuren.

De responstijden van het ondersteunen kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en het abonnement.

Prijzen van Phorest

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Phorest

G2: 4,4/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Phorest?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat het eenvoudiger is dan mijn iPhone-kalender. Ik kan al mijn afspraken voor de dag en die van al mijn collega's zien. Ik kan eenvoudig extra's toevoegen om de service aangepast te maken en tijd toevoegen als ik dat wil. Zeer gebruiksvriendelijk en geniaal!

Ik vind het geweldig dat het eenvoudiger is dan mijn iPhone-kalender. Ik kan al mijn afspraken voor de dag en die van al mijn collega's zien. Ik kan eenvoudig add-ons toevoegen om de service aangepast te maken en tijd toevoegen als ik dat wil. Zeer gebruiksvriendelijk en geniaal!

6. Salon 360 (het beste voor het beheer van salonuitgaven)

via Salon 360

Als u meer controle wilt krijgen over de financiën van uw salon, kan Salon 360 een handige optie zijn. Naast standaardfuncties zoals online reserveringen en automatisering, biedt het tools om verkoopconversies bij te houden en de productiviteit van het personeel te monitoren.

De software omvat ook het bijhouden van uitgaven en commissies, zodat u zicht houdt op wat er binnenkomt en uitgaat. Dat soort zichtbaarheid maakt het gemakkelijker om de bedrijfskosten te beheren zonder dat u zich overweldigd voelt.

De beste functies van Salon 360

Maak een online catalogus van uw diensten

Houd factureerbare uren en prestaties bij om personeelsbonussen en commissies eerlijk te beheren.

Houd uitgaven en vertakking bij en houd conversies bij met realtime rapportage om uw CRM-strategie aan te passen.

Limieten van Salon 360

Kleine salons kunnen overweldigd raken door uitgebreide functies

Prijzen Salon 360

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salon 360

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Leuk weetje: In de middeleeuwen deden kappers meer dan alleen kapsels knippen. Ze voerden ook operaties, tandheelkundig werk en zelfs aderlatingen uit! Daarom heeft de klassieke kapperspaal rode en witte strepen, die bloed en verband symboliseren.

7. Zoho Bookings (het beste om salonmedewerkers autonomie te geven)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings is een CRM-tool die ook werkt als een beheersysteem voor salons. Hiermee kunt u een limiet stellen aan het aantal afspraken en last-minute annuleringen of wijzigingen een limiet stellen.

U kunt de exacte prijzen van uw diensten vermelden, zodat u de kosten voor uw clients volledig kunt voltooien voordat ze boeken. Om het aantal no-shows te verminderen, kunt u via het platform betalingen vooraf innen, zodat uw tijd en inkomsten beschermd zijn, zelfs als een afspraak wordt geannuleerd.

De beste functies van Zoho Bookings

Stel deadlines in en bepaal hoeveel online boekingen u per dag wilt hebben.

Laat medewerkers hun eigen schema's instellen en aankomende afspraken beheren

Plan terugkerende diensten en houd de voorraad bij voor behandelingen met meerdere sessies.

Limiet van Zoho Bookings

De salon-CRM-tool kan niet worden aangepast

Het omgaan met zomertijd kan problematisch zijn

Prijzen van Zoho Bookings

Basis: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $9/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Bookings

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Bookings?

Een G2-recensent schrijft:

Uitzonderlijk eenvoudig in te stellen voor meerdere gebruikers die op verschillende tijden aan het werk zijn, zelfs in verschillende tijdzones. Gemakkelijk aan te passen en te personaliseren voor onverwachte of geplande wijzigingen in de planning. *

Uitzonderlijk eenvoudig in te stellen voor meerdere gebruikers die op verschillende tijden werken, zelfs in verschillende tijdzones. Gemakkelijk aan te passen en te personaliseren voor onverwachte of geplande wijzigingen in de planning. *

8. Rosy Salon Software (het beste voor beginnende salon-eigenaren)

via Rosy Salon Software

Het starten van een nieuwe spa of kapsalon kan overweldigend zijn, maar Rosy Salon Software helpt u daarbij. Met curbside check-in en het eigen RosyPay is Rosy Salon Software ideaal voor eigenaren van salons die net beginnen.

De software is betaalbaar en gebruiksvriendelijk. Het bevat essentiële tools zoals voorraadbeheer, clientcommunicatie en een ingebouwd kassasysteem (POS).

De beste functies van Rosy Salon

Laat clients inchecken wanneer ze in de buurt zijn, zodat de stylist onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht.

Vereenvoudig kredietkaartverwerking met pre-autorisaties en card-on-file-transacties

Upload en bewerk client-afbeeldingen voor snelle referentie

Limieten van Rosy Salon

De verwijzingsrapportage is niet geavanceerd genoeg

Het platform beperkt de planning tot stappen van 15 minuten, wat misschien niet voor alle soorten diensten geschikt is.

Prijzen van Rosy Salon

Vanaf $ 39 per maand

Aangepaste aanpassingen mogelijk

Rosy Salon beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rosy Salon?

Een G2-recensie zegt:

Ik hou van de eenvoud en flexibiliteit van het systeem, en ik kan het zowel voor werknemers als voor zelfstandige aannemers gebruiken. Beoordeling verzameld door en gehost op G2. com.

Ik hou van de eenvoud en flexibiliteit van het systeem, en ik kan het zowel voor werknemers als voor zelfstandige aannemers gebruiken. Beoordeling verzameld door en gehost op G2. com.

9. Vagaro (het beste voor het bijhouden van een gedetailleerde client-database)

via Vagaro

Vagaro is in de eerste plaats een marktplaats voor de wellness- en schoonheidsindustrie die ook uitgebreide CRM-software voor salons aanbiedt. Een van de opvallende functies is de zeer gedetailleerde client-profielen, waarmee u voorkeuren, diensten en geschiedenis kunt bijhouden.

Met dit niveau van personalisatie kunt u de klantbetrokkenheid vergroten, aangepaste ervaringen bieden en de klantretentie verhogen.

De beste functies van Vagaro

Houd gedetailleerde client-gegevens bij met foto's, servicegeschiedenis, voorkeuren en eerdere aankopen.

Ontwerp en verstuur aangepaste formulieren, enquêtes en verklaringen, die worden opgeslagen in client-profielen zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

Zet een voorraadbeheer op basis van de vraag van clients op en verkoop exclusieve producten op de marktplaats.

Limieten van Vagaro

Beperkte rapportage-functies in vergelijking met andere salonbeheersystemen

De prijsstructuur kan duur zijn voor kleinere salons of bedrijven.

Prijzen van Vagaro

Eén locatie:

Vanaf $ 24 per maand

Meerdere locaties:

Aangepaste prijzen

Vagaro-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vagaro?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het geweldig hoe Vagaro functie en werkstroom combineert: het houdt de planning, SOAP-aantekeningen en client-gegevens allemaal op één plek bij zonder dat het onhandig aanvoelt.

Ik vind het geweldig hoe Vagaro functie en werkstroom combineert: het houdt de planning, SOAP-aantekeningen en client-gegevens allemaal op één plek bij zonder dat het onhandig aanvoelt.

10. Pipedrive (het beste voor het aanpassen van de aangepaste pijplijn voor uw salon)

via Pipedrive

Pipedrive, van oudsher een CRM, doet ook dienst als krachtige salonbeheersoftware. Hiermee kunt u eenvoudig sessies plannen en uw verkooppijplijn aangepast aan uw behoeften. Met geavanceerd voorraadbeheer kunt u producten en voorraadniveaus efficiënt bijhouden.

De software realiseert ook automatisering van de communicatie met clients, waardoor u tijd bespaart en uw clients toch op de hoogte blijven.

De beste functies van Pipedrive

Ontwerp verkooppijplijnen die aansluiten bij het specifieke client-traject

Automatisering van de communicatie met clients via e-mail en sms

Houd de prestaties van uw salon, het klantbehoud en de omzettrends in de schoonheidsbranche bij met visuele dashboards en gedetailleerde rapporten.

Limieten van Pipedrive

U moet upgraden naar het Advanced-abonnement voor e-mailintegratie.

Mist branchespecifieke functies zoals voorraadbeheer op maat voor schoonheidsproducten

Het kan overweldigend zijn voor eigenaren van kleine salons vanwege de geavanceerde CRM-functies en de steile leercurve.

Geen directe POS-integratie (point-of-sale) voor een soepele verwerking van transacties binnen de salon

Prijzen van Pipedrive

Lite: $19/maand per gebruiker

Groei: $34/maand per gebruiker

Premium: $64 / maand per gebruiker

Ultimate: $89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Een recensie op G2 luidt:

Ik vind Pipedrive erg gebruiksvriendelijk, zelfs voor gebruikers die geen tech-experts zijn. Dankzij de visuele verkooppijplijn zie ik in één oogopslag precies hoe elke deal ervoor staat, en dankzij de aanpasbare fases kan ik het aanpassen aan verschillende werkstroom.

Ik vind Pipedrive erg gebruiksvriendelijk, zelfs voor gebruikers die geen tech-experts zijn. Dankzij de visuele verkooppijplijn zie ik in één oogopslag precies hoe elke deal ervoor staat, en dankzij de aanpasbare fases kan ik het aanpassen aan verschillende werkstroom.

Geef uw salon een make-over met ClickUp

Voor het runnen van een salon is meer nodig dan alleen een standaard CRM. Het moet een systeem zijn dat alles regelt, van het beheren van afspraken tot het bijhouden van de verkoop. Hoewel veel CRM-tools geweldige functies bieden, moet u vaak concessies doen op bepaalde punten.

Wilt u de implementatie van CRM vereenvoudigen? ClickUp is de perfecte keuze om al uw activiteiten samen te brengen. Taakbeheer? Check. Geautomatiseerde werkstroom? Check. Aangepaste dashboard? Absoluut!

Of u nu afspraken, marketingcampagnes of personeelsroosters bijhoudt, ClickUp past zich aan uw processen aan op een manier die geen enkele andere salonbeheersoftware kan evenaren.

