11 beste alternatieven voor SurveySparrow voor slimmere feedback en betrokkenheid

Misschien steekt u al uw hart en ziel in uw bedrijf, maar hoe weet u of uw klanten krijgen wat ze nodig hebben?

Het is simpel: u vraagt om feedback. Dat is een van de gemakkelijkste manieren om uw producten te verfijnen, uw diensten te verbeteren en een betere aangepaste klantervaring te bieden.

SurveySparrow is voor veel bedrijven, marketeers en onderzoekers een betrouwbare tool geweest voor het verzamelen en analyseren van essentiële klantgegevens. Maar als u op zoek bent naar iets met meer aangepaste mogelijkheden, betere prijzen of geavanceerde analyses, dan zijn er andere opties.

We hebben 11 topalternatieven voor SurveySparrow op een rijtje gezet, die elk iets unieks te bieden hebben, van AI-gestuurde inzichten en een strak ontwerp tot naadloze integratie met uw huidige tools.

👀 Wist u dat? Bedrijven die de cirkel rond maken door actie te ondernemen op basis van feedback van klanten, hebben 2,5 keer meer kans om hun klanten te behouden.

Limieten van SurveySparrow

SurveySparrow staat bekend om zijn gesprek-enquêtes en automatiseringen, maar heeft enkele nadelen waardoor u misschien alternatieven wilt overwegen:

Prijs: Sommige gebruikers vinden het duur, omdat sleutelfuncties alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen.

Limiet aanpassing: Biedt basisaanpassingen voor branding, maar mist uitgebreide ontwerpcontrole en geavanceerde logica.

Basisanalyses: Functioneel, maar mist de diepgang en AI-gestuurde inzichten die andere tools wel bieden.

Beperkingen van functies in lagere abonnementen: Essentiële tools zoals automatisering en geavanceerde rapportage zijn voorbehouden aan premium abonnementen.

Integratiebeperkingen: Ondersteunt populaire tools, maar sommige verbindingen hebben een limiet of vereisen workarounds.

Problemen met responsbeheer: het op grote schaal filteren en segmenteren van reacties kan frustrerend zijn bij uitgebreide enquêtes.

SurveySparrow-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Aanpasbare formulieraanmaak, gegevensverzameling, AI-gestuurde feedbackanalyse en -beheer • ClickUp-formulieren met voorwaardelijke logica • Formulierreacties omzetten in taken • Automatisering voor werkstroom na feedback • Dashboard voor live statistieken • AI-analyse via ClickUp Brain Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Typeform Interactieve en boeiende enquêtes • UX met één vraag tegelijk • Logische sprongen • Stripe-integratie voor betalingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand. Qualtrics Enquêtes en ervaringsbeheer op ondernemingsniveau • Geavanceerde vertakkingen en targeting • Ingebouwd respondentpanel • HIPAA-, GDPR- en ISO-conformiteit Aangepaste prijzen Google Formulieren Eenvoudige en gratis enquêtes • Automatische visualisatie via Sheets • Logische vertakkingen • Vooraf ingevulde antwoorden • Bestanden uploaden • Notificaties bij reacties Free SurveyMonkey Marktonderzoek en feedback van klanten • AI-aangedreven vragenvoorstellen • A/B-testen • Meertalige ondersteuning • Gewogen scores Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand. Jotform Formulier maken met betalings- en automatiseringsfuncties • Drag-and-drop-bouwer • PDF-generatie op basis van antwoorden • Voorwaarde • Kioskmodus • HIPAA-conformiteit Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand. Zoho Survey Teams die gebruikmaken van Zoho Suite en multichannel feedback • Integratie met CRM- en marketingtools • Offline en meertalige enquêtes • Real-time analyses Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6. QuestionPro Academisch onderzoek en onderneming-onderzoeken • Heatmaps en conjoint-analyse • Offline enquêtetools • Panelbeheersysteem Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 83. Tally Onbeperkt gratis enquêtes met een minimalistische interface • Onbeperkt aantal reacties bij gratis abonnement • Stripe-integratie • Zapier, Airtable, Notion ondersteunen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29. Formstack Veilige en HIPAA-conforme gegevensverzameling • Werkstroomautomatisering • Elektronische handtekeningen • Offline gegevenssynchroniseren • Vooraf invullen van CRM-gegevens Betaalde abonnementen beginnen bij $ 99. Alchemer Geavanceerde aangepaste enquête en feedbackbeheer • Real-time dashboards • Op rollen gebaseerde toegang • Longitudinale tracking • CRM/API-integraties Betaalde abonnementen beginnen bij $ 55.

De beste alternatieven voor SurveySparrow om te gebruiken

Op zoek naar alternatieven voor SurveySparrow? Deze topkeuzes bieden u alles wat u nodig hebt:

ClickUp (het beste voor het aanmaken van aanpasbare formulieren, gegevensverzameling, AI-gestuurde feedbackanalyse en -beheer)

Verzamel eenvoudig gestructureerde gegevens met ClickUp Formulieren en zet reacties om in uitvoerbare taken.

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, maakt het eenvoudig om aangepaste formulieren te maken, gegevens te verzamelen en gebruik te maken van gebruikersfeedback, terwijl de ingebouwde AI helpt om deze feedback om te zetten in actiepunten en inzichten die u kunt bijhouden!

Vraag ClickUp Brain om u te helpen bij het opstellen van enquêtevragen op basis van belangrijke trends, recente productlanceringen of gesprekken op sociale media over uw product. Maak vervolgens met ClickUp Forms aangepaste formulieren voor uw merk.

U kunt elke verzonden formulier invulling omzetten in taken, velden bijwerken en geautomatiseerde werkstroom triggeren, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. U kunt bestaande taakvelden en ClickUp aangepaste velden vanuit elke plek in uw Workspace ophalen, zodat uw gegevens gestructureerd en consistent blijven.

En met slimmere formulieren die worden ondersteund door voorwaardelijke logica, bepaalt u zelf de ervaring en worden alleen de velden getoond die relevant zijn op basis van eerdere antwoorden. Als iemand een verzoek, bijvoorbeeld, als 'Urgent' markeert, kan er automatisch een veld 'Deadline' verschijnen, zodat belangrijke details direct worden vastgelegd.

Als u een kant-en-klare structuur nodig hebt, biedt de ClickUp-formulier sjabloon een vooraf gebouwde formulier structuur voor veelvoorkomende werkstroom, waaronder feedback van klanten, projectaanvragen en IT-klantenservice tickets. U kunt de feedbacksjabloon aanpassen aan uw behoeften, waardoor u sneller formulieren kunt aanmaken en tegelijkertijd een gestructureerde werkstroom behoudt.

Ontvang een gratis sjabloon Vereenvoudig gegevensinvoer met de ClickUp-formulier-sjabloon voor efficiëntie en nauwkeurigheid.

Maar het verzamelen van reacties is slechts het begin van het opbouwen van sterke klantrelaties. ClickUp Automatisering elimineert het handmatige vervolgwerk dat hier doorgaans op volgt.

Elimineer handmatige implementatie van feedback met ClickUp Automatisering door acties te triggeren, taken toe te wijzen en werkstroom in gang te houden.

U kunt regels instellen om verzenden toe te wijzen aan de juiste teamleden, belanghebbenden op de hoogte te stellen of zelfs e-mailreacties te triggeren.

Terwijl uw gegevens binnenstromen, geven ClickUp Dashboards u een duidelijk beeld van wat er gebeurt. In plaats van individuele reacties te sorteren, krijgt u een realtime, visueel overzicht van trends, knelpunten en de werklast van teams.

Houd uw feedback bij in ClickUp Dashboard met behulp van aangepaste rapporten, live updates en belangrijke statistieken op één plek.

Wilt u zien hoeveel verzoeken met hoge prioriteit er nog in behandeling zijn? Of wilt u de klanttevredenheidsscores in de loop van de tijd bijhouden? Met aangepaste widgets kunt u de belangrijkste gegevens filteren en weergeven, zodat uw team op één lijn blijft en proactief kan werken.

ClickUp is een AI-formulierbouwer die u helpt terugkerende problemen in feedbackformulieren te identificeren, zodat u onevenwichtigheden in de werklast als gevolg van binnenkomende verzoeken kunt opsporen.

We voltooien de cirkel met ClickUp Brain, dat u ook de flexibiliteit biedt om met meerdere LLM's te werken, waaronder Gemini, ChatGPT en Claude, rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte. Gebruik ClickUp AI om de feedback te analyseren, patronen samen te vatten en op basis van de analyse volgende stappen voor te stellen.

Verbeter uw besluitvorming met de LLM-integratie van ClickUp Brain door AI-inzichten te verkrijgen die zijn afgestemd op uw werkstroom.

Of u nu op zoek bent naar gedetailleerde contentgeneratie, geavanceerde data-analyse of contextuele aanbevelingen, u kunt eenvoudig schakelen tussen modellen. Zo bent u verzekerd van de beste AI-ondersteunen voor uw specifieke behoeften, allemaal binnen ClickUp.

Beste functies van ClickUp

Maak aangepaste velden voor elke enquêtevraag, van vervolgkeuzelijsten tot tekstvak.

Zet verzonden formulieren om in taken, zodat u ze gemakkelijk kunt bijhouden en opvolgen.

Tag en categoriseer reacties voor snelle filtering en analyse.

Visualiseer trends en inzichten via aanpasbare dashboards.

Filter en sorteer reacties op basis van elk veld om sleutel feedback te identificeren.

Werk samen met uw team door opmerkingen, toegewezen personen en subtaaken toe te voegen.

Blijf de voortgang en voltooiingspercentages bij van enquêtes voor alle weergaven en statussen.

Breng gebruikers na het verzenden van hun reactie om naar een willekeurige link voor een soepelere ervaring.

Limieten van ClickUp

Het kost tijd om het onder de knie te krijgen vanwege de uitgebreide functie-set.

Geavanceerde formulierfuncties zoals voorwaardelijke logica vereisen een duurder abonnement.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Ik ben dol op de automatiseringen en integraties in ClickUp. Het biedt zoveel mogelijkheden om taken automatisch in te plannen, bij te houden en te communiceren. Ik heb het ook gebruikt voor integraties met onze franchisenemers met behulp van formulieren en enquêtes, wat geweldig was.

Ik ben dol op de automatiseringen en integraties in ClickUp. Het biedt zoveel mogelijkheden om taken automatisch in te plannen, bij te houden en te communiceren. Ik heb het ook gebruikt voor integraties met onze franchisenemers met behulp van formulier en enquêtes, wat geweldig was.

👀 Wist u dat? Bedrijven die ClickUp automatisering gebruiken, besparen naar schatting 1 uur per dag per werknemer, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie. Dat is alsof u elk jaar een extra werkweek aan productiviteit krijgt, zonder extra uren te werken!

2. Typeform (het beste voor interactieve en boeiende enquêtes)

via Typeform

Als het gaat om het opstellen van enquêtes die aanvoelen als een natuurlijk gesprek in plaats van een starre vragenlijst, blinkt Typeform uit.

Door één vraag per keer weer te geven, creëert u een meer interactieve ervaring die respondenten betrokken houdt. De strakke, moderne interface is in hoge mate aanpasbaar, zodat u lettertypes, kleuren en branding kunt afstemmen op uw behoeften.

Maar het gaat niet alleen om esthetiek: logische sprongen personaliseren de enquête-ervaring en leiden respondenten op basis van hun antwoorden langs verschillende paden.

Eenvoudige integraties met HubSpot, Slack, Google Spreadsheets en Zapier maken automatisering moeiteloos. Dankzij eenvoudige insluitingsopties kunt u enquêtes ook in e-mails, op websites en in pop-ups plaatsen.

De beste functies van Typeform

Blijf de voortgang van respondenten in realtime bijhouden om afhaakpunten te identificeren en de werkstroom te optimaliseren.

Schakel video- en GIF-reacties in om rijkere, boeiendere feedback te verzamelen.

Verzamel betalingen binnen enquêtes met behulp van Stripe-integratie voor donaties of boekingen.

Sluit formulieren in websites in met een interactieve chatbot-achtige ervaring voor meer betrokkenheid.

Gebruik verborgen velden om campagnebronnen bij te houden en reacties automatisch te segmenteren.

Typeform limiet

Limiet ontwerpflexibiliteit voor complexere enquêtestructuren

Het gratis abonnement heeft strikte limieten voor het aantal reacties.

Prijzen van Typeform

Free

Basic : $ 29/maand

Plus : $ 59/maand

Business : $ 99/maand

Enterprise: prijzen aangepast

Typeform-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een recensie op TrustRadius zegt:

We gebruikten het om aanvullende informatie te verzamelen van mensen die geïnteresseerd waren in onze cursussen. We konden dit doen op een manier waarbij ze niet met alle vragen op één scherm werden overspoeld, maar in plaats daarvan één vraag per keer kregen voorgelegd.

We gebruikten het om aanvullende informatie te verzamelen van mensen die geïnteresseerd waren in onze cursussen. We konden dit doen op een manier waarbij ze niet met alle vragen op één scherm werden overspoeld, maar in plaats daarvan één vraag per keer kregen voorgelegd.

💡 Pro-tip: test de structuur van uw enquête met een A/B-test. De meeste mensen testen alleen de onderwerpregel of de tekst van de e-mail, maar de manier waarop uw enquête is gestructureerd (volgorde van de vragen, lengte, toon) kan de kwaliteit van de antwoorden drastisch veranderen. Probeer verschillende versies uit en vergelijk het aantal voltooide enquêtes en de diepgang van de antwoorden.

3. Qualtrics (het beste voor enquêtes en ervaringsbeheer op ondernemingsniveau)

via Qualtrics

Qualtrics is meer dan alleen een enquêtetool, het is een uitgebreid platform voor ervaringsbeheer. Het is ideaal voor organisaties die grootschalig onderzoek doen naar klanten, medewerkers en de markt.

Met de geavanceerde vertakking- en logische functies van Qualtrics kunt u zeer gepersonaliseerde enquêtes voor softwareteams opstellen die zich dynamisch aanpassen op basis van de input van de respondenten.

De verdeling is net zo flexibel en omvat e-mail, sms, mobiele apps en ingebedde formulieren op websites.

In tegenstelling tot veel concurrenten biedt Qualtrics ook een ingebouwd respondentpanel, waardoor bedrijven toegang krijgen tot target demografische gegevens voor hun onderzoek.

Voor wie met gevoelige gegevens werkt, garandeert de naleving van HIPAA, GDPR en ISO 27001 optimale veiligheid, waardoor het een goede keuze is voor sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en het hoger onderwijs.

De beste functies van Qualtrics

Gebruik heatmaps om bij te houden waar gebruikers klikken en interactie hebben voor UX-onderzoek.

Maak gebruik van conjoint-analyse om te begrijpen welke functies en prijzen het belangrijkst zijn.

Sluit enquêtes in mobiele apps in om realtime feedback te verzamelen zonder extra code.

Trigger vervolgonderzoeken op basis van klantinteracties in ondersteunings- of verkoopsystemen.

Leg gedragsgegevens vast met tools voor sessie-opname voor een traject dat de respondent voltooit.

Limieten van Qualtrics

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functie

Uitgebreide, aangepaste mogelijkheden kunnen overweldigend zijn voor eenvoudige enquêtebehoeften.

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2 : 4,3/5 (730+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qualtrics?

Een G2-recensent schrijft:

Het beste aan Qualtrics Strategy & Research is de flexibiliteit. Het is krachtig genoeg voor geavanceerde, logische enquêtes, maar toch intuïtief genoeg voor teams om aan de slag te gaan zonder code te schrijven.

Het beste aan Qualtrics Strategy & Research is de flexibiliteit. Het is krachtig genoeg voor geavanceerde, logische enquêtes, maar toch intuïtief genoeg voor teams om aan de slag te gaan zonder code te schrijven.

👀 Wist u dat? In 1886 vulde Marcel Proust een 'bekentenissenalbum' met persoonlijke vragen in, wat leidde tot het aanmaken van de nu beroemde Proust-vragenlijst. Hij had geen idee dat dit generaties lang inspiratie zou bieden voor moderne persoonlijkheidstests!

4. Google Formulieren (het beste voor eenvoudige en gratis enquêtes)

via Google Forms

Als een van de meest gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve enquêtetools kunt u met Google Forms binnen enkele minuten enquêtes maken en verspreiden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over responslimieten.

Hoewel het geen geavanceerde ontwerpelementen of diepgaande analyses biedt, beschikt het wel over basislogica-vertakkingen, automatische datavisualisatie en directe integratie met Google Spreadsheets voor eenvoudig bijhouden van respons.

Omdat het is geïntegreerd in het Google-ecosysteem, is het maken van Google Forms-enquêtes handig voor teams die al Gmail, Drive en Docs gebruiken.

De beste functies van Google Formulieren

Vul antwoorden vooraf in met behulp van e-mail of eerdere reacties om het voltooien van enquêtes te versnellen.

Genereer QR-codes zodat respondenten die persoonlijk aanwezig zijn direct toegang hebben tot enquêtes.

Stel responsvalidatie in om nauwkeurige en voltooide antwoorden te garanderen.

Maak het mogelijk om bestanden te uploaden binnen enquêtes voor het verzenden van documenten of opdrachten.

Gebruik add-ons zoals Formulier Publisher om antwoorden automatisch om te zetten naar Google Documenten of pdf's.

Stel e-mailnotificaties in voor nieuwe reacties, zodat teams in realtime op de hoogte blijven.

Limieten van Google Forms

Limiet aangepaste mogelijkheden in vergelijking met premium enquêtetools

Geen ingebouwde integraties buiten het Google-ecosysteem

Prijzen van Google Formulieren

Free

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2 : 4,6/5 (meer dan 42.800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Formulieren?

Een recensent van Capterra zegt:

Google Formulieren bieden een geweldige ervaring dankzij de kant-en-klare sjablonen waarmee u snel aan de slag kunt. Het biedt ook een eenvoudige en intuïtieve drag-and-drop-interface.

Google Formulieren bieden een geweldige ervaring dankzij de kant-en-klare sjablonen waarmee u snel aan de slag kunt. Het biedt ook een eenvoudige en intuïtieve drag-and-drop-interface.

🧠 Leuk weetje: met Google Formulieren kunt u quizzen automatisch beoordelen en vragen door elkaar husselen om fraude te voorkomen, wat het verrassend handig maakt voor docenten en trainers.

5. SurveyMonkey (het beste voor marktonderzoek en klantfeedback)

via SurveyMonkey

Voor wie op zoek is naar een evenwicht tussen toegankelijkheid en meer geavanceerde data-inzichten, stapt SurveyMonkey als een veelzijdige optie.

Het combineert gebruiksgemak met AI-aangedreven vragenvoorstellen, skip-logica, responsweging en geautomatiseerde rapportage. Dit maakt het een uitstekende keuze voor bedrijven die gedetailleerde feedback nodig hebben zonder de complexiteit van een onderzoeksintensief platform.

SurveyMonkey biedt ook verschillende methoden voor de verdeling, waaronder e-mail, sms, sociale media en integratie in websites.

Het biedt zelfs benchmarkingfuncties, waarmee bedrijven hun enquêtresultaat kunnen vergelijken met de industrienormen.

De beste functies van SurveyMonkey

Voer A/B-tests uit binnen enquêtes om vraagformaten te vergelijken en de betrokkenheid te verbeteren.

Plan terugkerende enquêtes met automatische herinneringen en SurveyMonkey-sjablonen om feedback van klanten te blijven verzamelen.

Pas enquêtelogica toe om vragen weer te geven of te verbergen op basis van eerdere antwoorden.

Maak meertalige enquêtes met automatische vertalingen voor een wereldwijd bereik.

Wijs gewogen scores toe aan antwoorden voor geavanceerde gegevensanalyse en rapportage.

Limieten van SurveyMonkey

Het gratis abonnement heeft een limiet aan reacties en mist geavanceerde functies in vergelijking met andere alternatieven voor SurveyMonkey

Hogere abonnementen kunnen duur zijn voor kleine bedrijven.

Prijzen van SurveyMonkey

Team Advantage : $ 18 per gebruiker per maand

Team Premier : $ 44/gebruiker/maand

Individueel abonnement – Premier Annual: $ 57/maand

Individueel abonnement – Advantage Annual: $ 23/maand

Standaard maandelijks: $10/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (meer dan 24.940 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SurveyMonkey?

Een recensie op TrustRadius zegt:

SurveyMonkey is ook perfect als u grafieken wilt ontvangen over de gegevens die u hebt verzameld, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Ik kan geen situatie bedenken waarin het niet gepast is om SurveyMonkey te gebruiken.

SurveyMonkey is ook perfect als u grafieken wilt ontvangen over de gegevens die u hebt verzameld, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Ik kan geen situatie bedenken waarin het niet gepast is om SurveyMonkey te gebruiken.

🧠 Leuk weetje: Brand Right Marketing heeft zijn werkstroom getransformeerd met behulp van ClickUp automatiseringen en Task sjablonen, waardoor de installatietijd van projecten met 50% is verminderd en campagnes op schema blijven.

6. Jotform (het beste voor het maken van formulieren met betalingsfuncties en automatisering)

via Jotform

In tegenstelling tot traditionele enquêteplatforms onderscheidt Jotform zich door zijn drag-and-drop-formulierbouwer. Het heeft ook de functie van geavanceerde voorwaardelijke logica, waardoor gebruikers dynamische en gepersonaliseerde ervaringen kunnen creëren.

Een van de unieke verkoopargumenten is de mogelijkheid om betalingen rechtstreeks in enquêtes te innen, dankzij integraties met PayPal, Stripe en Square.

Bovendien kan het automatisch aangepaste pdf's genereren op basis van reacties, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor bedrijven die contracten, aanvragen of enquêterapporten verwerken.

Voor sectoren die vereisen dat gegevens worden verzameld met veiligheid, biedt Jotform ook HIPAA-conforme opties, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven in de gezondheidszorg, financiële sector en juridische sector.

De beste functies van Jotform

Gebruik de kioskmodus om ter plaatse gegevens te verzamelen door een tablet om te vormen tot een speciaal formulierstation.

Pas voorwaardelijke e-mail-logica toe om respondenten op basis van hun antwoorden aangepaste follow-up-e-mails te sturen.

Automatiseer formulierwerkstroom om verzendingen naar verschillende teamleden door te sturen.

Stel goedkeuringswerkstroom in om verzonden formulieren te controleren en te valideren voordat ze worden verwerkt.

Integreer met Dropbox of Google Drive om ingediende bestanden automatisch op te slaan.

Maak slimme berekeningen mogelijk in formulieren voor prijsramingen of op scores gebaseerde beoordelingen.

Limieten van Jotform

Het gratis abonnement heeft een limiet aan verzendingen en een limiet aan opslagruimte in vergelijking met andere alternatieven voor Jotform

De interface kan rommelig aanvoelen vanwege het grote aantal functies.

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $ 39/maand

Silver : $ 49/maand

Gold : $ 129/maand

Onderneming: prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2 : 4,7/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Jotform is hoe intuïtief het is. De mogelijkheid om voorwaarden voor de formulieren te creëren is erg handig. De widgets zijn ook erg nuttig. Ik heb onlangs het werkstroomproces geïntegreerd en dat heeft me veel tijd bespaard.

Wat ik het leukste vind aan Jotform is hoe intuïtief het is. De mogelijkheid om voorwaarden voor de formulieren te creëren is erg handig. De widgets zijn ook erg nuttig. Ik heb onlangs het werkstroomproces geïntegreerd en dat heeft me veel tijd bespaard.

7. Zoho Survey (het beste voor het aanmaken van budgetvriendelijke enquêtes met CRM-integratie)

via Zoho Survey

Zoho Survey is ontworpen om efficiënt te werk te gaan met Zoho CRM, Zoho Analytics en Zoho Mail en is een uitstekende keuze als uw bedrijf al gebruikmaakt van de Zoho-suite.

Offline enquêteverzameling, ondersteuning voor meerdere talen en white-label branding maken het bijzonder nuttig voor bedrijven die wereldwijd onderzoek doen of feedbackcampagnes onder werknemers houden.

Geavanceerde tools voor het filteren en segmenteren van reacties helpen bedrijven trends te analyseren, terwijl geautomatiseerde rapportage snel inzicht biedt.

De beste functies van Zoho Survey

Maak onbeperkt enquêtes met aanpasbare thema's en brandingopties.

Analyseer reacties in realtime met gedetailleerde rapporten en sentimentanalyse.

Automatiseer de verdeling van enquêtes en follow-ups met Zoho CRM en marketingtools.

Verzamel feedback via e-mail, sociale media en insluitingen op websites.

Limiet van Zoho Survey

Het gratis abonnement heeft een limiet aan reacties en biedt geen geavanceerde analyses.

Voor sommige integraties zijn connectoren van derden nodig, zoals Zapier.

Prijzen van Zoho Survey

Free Forever

Basis: $ 6/maand per gebruiker

Plus: $10/maand per gebruiker

Pro: $29/maand per gebruiker

Onderneming: $ 68/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (430+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Survey?

Een recensent van Capterra schrijft:

Geweldige enquêtetool, zeer voltooien en gebruiksvriendelijk. Ik zou het alle Zoho One-gebruikers aanbevelen.

Geweldige enquêtetool, zeer voltooien en gebruiksvriendelijk. Ik zou het alle Zoho One-gebruikers aanbevelen.

💡 Pro-tip: Gebruik anonieme pulse-enquêtes onder werknemers om eerlijke feedback te stimuleren en een cultuur van openheid en voortdurende verbetering te bevorderen.

8. QuestionPro (het meest geschikt voor academisch onderzoek en onderzoeken van ondernemingen)

via QuestionPro

Voor wie gedetailleerd marktonderzoek of producttests uitvoert, biedt QuestionPro een analytische diepgang die veel andere enquêtetools niet hebben.

Het bevat geavanceerde vraagtypes, zoals heatmaps, conjoint-analyse en sentimentanalyse, die meer inzicht bieden dan eenvoudige meerkeuzevragen. Dankzij de offline mogelijkheden is het ideaal voor veldonderzoek, terwijl het ingebouwde publiekspanel bedrijven toegang geeft tot gerichte demografische gegevens voor de verdeling van enquêtes.

Als datagestuurde besluitvorming uw prioriteit is, biedt dit platform ook de onderzoeksresultaten die nodig zijn voor meer strategische zakelijke beslissingen.

De beste functies van QuestionPro

Maak enquêtes met logische vertakkingen, piping en scores

Analyseer reacties met AI-gestuurde analyses en voorspellende inzichten.

Verdeel enquêtes over meerdere kanalen, waaronder e-mail en sociale media.

Voer academisch en marktonderzoek uit met een panelbeheersysteem

Limieten van QuestionPro

Het Free-abonnement biedt beperkte toegang tot premiumfuncties.

De interface kan complex zijn voor beginners.

Prijzen van QuestionPro

Essentials : Gratis

Geavanceerd : $ 99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Team Edition : $ 83/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Research Suite: prijzen aangepast

QuestionPro-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (480+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuestionPro?

Een G2-recensent zegt:

Het gebruiksgemak bij het opstellen, evalueren en integreren van enquêtes maakt dit een geweldige tool!

Het gebruiksgemak bij het opstellen, evalueren en integreren van enquêtes maakt dit een geweldige tool!

💡 Pro-tip: Als u wilt begrijpen hoe gebruikers daadwerkelijk beslissingen nemen, bijvoorbeeld welke productfuncties zij de grootste waarde hechten, dan is conjoint-analyse beter dan traditionele beoordelingsschalen. In plaats van te vragen wat belangrijk is, presenteert u afwegingen (bijvoorbeeld prijs versus snelheid versus functies) en dwingt u respondenten om te kiezen. Dit onthult echte voorkeuren en helpt u bij het ontwerpen van aanbiedingen die mensen eerder zullen kopen of gebruiken. Pro-tip: gebruik dit bij het in kaart brengen, het bepalen van prijzen of het samenstellen van gelaagde pakketten.

9. Tally (het beste voor onbeperkte gratis enquêtes met een minimalistische interface)

via Tally

Tally biedt een verfrissend eenvoudig en volledig gratis alternatief voor start-ups, freelancers en kleine teams.

In tegenstelling tot veel freemium-enquêteprogramma's die zijn ontworpen voor het verzamelen van feedback, legt Tally geen limieten op aan het aantal reacties en verbergt het geen sleutelfuncties achter betaalmuurtjes. Dankzij de intuïtieve, op blokken gebaseerde interface voelt het maken van formulier aan als het schrijven van een document, waardoor het zelfs voor niet-technische gebruikers toegankelijk is.

Ondanks zijn eenvoud biedt het toch ingebouwde logica, berekeningen en Stripe-betalingsintegratie, waardoor het veelzijdiger is dan het op het eerste gezicht lijkt.

De beste functies op een rijtje

Pas formulier aan met branding, logische sprongen en voorwaardelijke velden.

Automatiseer reacties met integraties zoals Notion, Airtable en Zapier.

Gebruik webhooks om formuliergegevens naar andere apps te verzenden en werkstroom te automatiseren.

Limieten van Tally

Het gratis abonnement bevat Tally-branding, tenzij het wordt geüpgraded.

Minder integraties in vergelijking met tools die gericht zijn op ondernemingen

Tally-prijzen

Pro : $ 29/maand

Business: $ 89/maand

Tel beoordelingen en recensies bij elkaar op

G2 : 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tally?

Een G2-recensie zegt:

Het is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, maar zeer krachtige formulierbouwer. Ik heb mijn leadgeneratieformulieren voor wanneer mensen op mijn website terechtkomen, mijn aanmeldingsformulieren voor wanneer mensen een offerte voor mijn diensten willen, mijn formulieren om aanmeldingen voor een webinar te verzamelen, en alle formulieren die ik bij mijn bedrijf gebruik, zijn gemaakt met Tally. Dit werkt al meer dan 9 maanden voor mij. Ik ben van plan om hun diensten te blijven gebruiken naarmate we groeien. 🙂

Het is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, maar zeer krachtige formulierbouwer. Ik heb mijn leadgeneratieformulieren voor wanneer mensen mijn website bezoeken, mijn aanmeldingsformulieren voor wanneer mensen een offerte voor mijn diensten willen, mijn formulieren om aanmeldingen voor een webinar te verzamelen, en alle formulieren die ik bij mijn bedrijf gebruik, zijn gemaakt met Tally. Dit werkt al meer dan 9 maanden voor mij. Ik ben van plan om hun diensten te blijven gebruiken naarmate we groeien. 🙂

👀 Wist u dat? De Net Promoter Score (NPS), een inmiddels alomtegenwoordige bedrijfsstatistiek, werd in 2003 geïntroduceerd om feedback van klanten te verzamelen en dankt zijn populariteit aan de eenvoudige implementatie van online vragenlijsten.

10. Formstack (het beste voor veilige en HIPAA-conforme gegevensverzameling)

via Formstack

Voor organisaties die een enquêtetool met ingebouwde automatisering van werkstroom nodig hebben, is Formstack een sterke kanshebber. Naast eenvoudige interactieve enquêtes stelt het teams in staat om goedkeuringen te automatiseren, reacties door te sturen en specifieke acties te triggeren op basis van gebruikersinvoer.

Met voorwaardelijke logica, geavanceerde veiligheidskenmerken en HIPAA-compliance wordt het veel gebruikt in sectoren die zowel aangepast als strikte gegevensbescherming vereisen, zoals de gezondheidszorg en juridische dienstverlening.

De beste functies van Formstack

Vul formulieren vooraf in met CRM-gegevens om handmatige invoer te verminderen en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Schakel e-handtekeningen in enquêtes in om ze om te zetten in juridisch bindende overeenkomsten.

Stel meerstaps goedkeuringswerkstroom in om reacties door verschillende afdelingen te leiden.

Beveilig gegevens met SOC 2-compliance en versleuteling voor sectoren die met gevoelige informatie werken.

Verzamel formuliergegevens offline en synchroniseer ze automatisch wanneer u weer verbinding hebt.

Gebruik dynamische voorinvulling om formulieren te personaliseren op basis van gebruikergegevens.

Limieten van Formstack

Steilere leercurve voor complexe automatisering van de werkstroom

Limiet functies in het gratis abonnement

Prijzen van Formstack

Formulieren : $ 99/maand

Suite : $ 299/maand

Enterprise: prijzen aangepast

Formstack-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Formstack?

Een recensent van Capterra zegt:

Het biedt veel waarde voor uw geld en is relatief eenvoudig te gebruiken. We gebruiken het al enkele jaren en kunnen ons niet meer voorstellen dat we zonder zouden moeten – het is essentieel voor een efficiënte werkstroom voor een klein bedrijf en veel goedkoper dan een beheerder inhuren om dezelfde nog te doen taken uit te voeren.

Het biedt veel waarde voor uw geld en is relatief eenvoudig te gebruiken. We gebruiken het al enkele jaren en kunnen ons niet meer voorstellen dat we zonder zouden moeten – het is essentieel voor een efficiënte werkstroom voor een klein bedrijf en veel goedkoper dan een beheerder inhuren om dezelfde taken uit te voeren.

📮 ClickUp Insight: 13% van onze enquête-respondenten wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% zegt echter regelmatig AI te gebruiken op het werk. Een mogelijke reden: bezorgdheid over de veiligheid! Gebruikers willen mogelijk geen gevoelige gegevens voor besluitvorming delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-aangedreven probleemoplossing rechtstreeks naar uw beveiligde werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en helpt u generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in uw hele werkruimte.

11. Alchemer (het beste voor geavanceerde aangepaste enquête en feedbackbeheer)

via G2

Voor bedrijven die maximale aangepaste mogelijkheden, diepgaande analyses en veiligheid op ondernemingsniveau eisen, is Alchemer (voorheen SurveyGizmo) de juiste keuze.

Met Alchemer kunt u volledig aangepaste dashboards bouwen, waar realtime inzichten kunnen worden gefilterd, gevisualiseerd en gedeeld met verschillende teams. Het voldoet aan strenge normen op het gebied van veiligheid, waaronder GDPR-, HIPAA- en SOC 2-compliance, waardoor het een uitstekende keuze is voor organisaties die vertrouwelijke of gereguleerde gegevens verwerken.

Dankzij de API- en webhook-ondersteuning van het platform worden CRM's, automatiseringstools en analyseplatforms eenvoudig ondersteund, zodat enquêtegegevens niet geïsoleerd blijven.

De beste functies van Alchemer

Trigger geautomatiseerde acties op basis van enquêteresultaten om CRM-records bij te werken of taken toe te wijzen.

Gebruik enquêtevertakking om hypergepersonaliseerde ervaringen te creëren op basis van antwoorden.

Voeg interactieve dashboards toe aan rapporten om enquête-inzichten dynamisch te visualiseren en deel.

Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontroles om het aanmaken van enquêtes en de zichtbaarheid van gegevens tussen teams te beheren.

Automatiseer e-mailmeldingen op basis van enquêtereacties voor onmiddellijke follow-ups.

Voer longitudinale studies uit door respondenten in de loop van de tijd bij te houden voor diepere inzichten.

Limieten van Alchemer

Hogere prijzen in vergelijking met eenvoudigere enquêtetools

Voor sommige geavanceerde functies zijn extra add-ons nodig.

Prijzen van Alchemer

Collaborator : $ 55/maand per gebruiker

Professional : $ 165/maand per gebruiker

Volledige toegang : $ 275/maand per gebruiker

Business Platform: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Alchemer

G2 : 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Alchemer?

Een recensie op Capterra zegt:

De mogelijkheid om te integreren met andere tools en platforms is voor mij een groot pluspunt. Ik kan mijn Alchemer-account verbinden met andere apps die ik op mijn werk gebruik, wat mijn efficiëntie en productiviteit aanzienlijk heeft verbeterd.

De mogelijkheid om te integreren met andere tools en platforms is voor mij een groot pluspunt. Ik kan mijn Alchemer-account verbinden met andere apps die ik op mijn werk gebruik, wat mijn efficiëntie en productiviteit aanzienlijk heeft verbeterd.

Het beste alternatief voor SurveySparrow? ClickUp kan het allemaal

Het verzamelen van reacties is slechts een deel van het verhaal. De echte waarde komt voort uit het omzetten van feedback in inzichten die u daadwerkelijk kunt gebruiken. Hoewel tools als Typeform, Qualtrics en Google Formulieren elk hun sterke punten hebben als alternatief voor SurveySparrow, onderscheidt ClickUp zich als de ultieme alles-in-één oplossing.

Van onderzoek voorafgaand aan de enquête tot het formuleren van de juiste vragen, de verdeling ervan en ten slotte de analyse en actie: ClickUp doet het allemaal. Het beste van alles is dat u aangepaste Clickup Agents kunt bouwen om deze hele werkstroom te coördineren.

Met aangepaste formulieren, automatisering en diepgaande integraties maakt ClickUp het verzamelen van klantfeedback een fluitje van een cent, allemaal binnen uw bestaande werkstroom. Of u nu klantinzichten verzamelt, pulse-enquêtes onder werknemers uitvoert of feedback van belanghebbenden beheert, ClickUp zorgt ervoor dat elke reactie zich vertaalt in een echte impact.

Als u serieus bezig bent met het stimuleren van betrokkenheid en het nemen van datagestuurde beslissingen, dan is ClickUp de slimmere keuze. Meld u vandaag nog gratis aan en transformeer de manier waarop u feedback verzamelt en gebruikt!