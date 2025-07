Top Workvivo-alternatieven voor werknemersbetrokkenheid in 2025

U koos voor Workvivo omdat u dacht dat dit uw alles-in-één platform voor werknemerservaring zou zijn. Maar nu voelt het meer als een digitaal prikbord dan als een echte hub voor betrokkenheid.

Klinkt bekend? Dat is niet uw schuld.

Veel teams ontgroeien hun communicatieplatforms en gaan op zoek naar iets eenvoudigers, slimmers en prettigers in het gebruik.

Misschien hebt u een tool nodig die intuïtiever, socialer of gebruiksvriendelijker is voor samenwerking met uw externe medewerkers. Als Workvivo u te versnipperd lijkt in plaats van eenvoudig, verdient u beter.

Het goede nieuws? Er zijn krachtige alternatieven voor Workvivo die het u allemaal gemakkelijk maken op één enkel platform. En ja, we hebben al het zoekwerk voor u gedaan, zodat u dat niet hoeft te doen.

Workvivo heeft veel organisaties geholpen bij het creëren van een digitale ruimte om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Maar wat een jaar geleden werkte, kan nu onhandig, beperkt of losstaand van de manier waarop uw mensen werken en communiceren aanvoelen.

Kies voor een alternatief voor Workvivo als u het volgende wilt:

Hebt u niet genoeg tijd om elke tool afzonderlijk te bekijken? Hier vindt u een snel overzicht van alle alternatieven voor Workvivo en hun gebruiksmogelijkheden:

Grote of niet-kantoorgebonden personeelsbestanden die content willen verdelen over verschillende touchpoints

Niet alle software voor werknemersbetrokkenheid is hetzelfde, en dat is maar goed ook. Afhankelijk van de grootte, stijl en installatie van uw team kan de juiste tool er heel anders uitzien.

Laten we de beste voor u vinden.

Als u genoeg hebt van productiviteitstips die nooit werken, is ClickUp de upgrade die uw team verdient.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, herdefinieert projectmanagement door communicatie, samenwerking en betrokkenheid van medewerkers moeiteloos en, durven we te zeggen, zelfs leuk te maken!

Laten we beginnen met ClickUp Chat, het zenuwcentrum voor realtime gesprekken. Of u nu brainstormt met een projectteam, updates deelt met uw afdeling of bedrijfsbrede aankondigingen plaatst, met Chat blijft alles op één plek georganiseerd.

Maak chatkanalen voor elk onderwerp, team of initiatief en houd iedereen op de hoogte zonder e-mails te doorzoeken of tussen tools te schakelen. Bonus! U kunt taken rechtstreeks vanuit de chats toewijzen. U hoeft uw takenlijst niet verder uit te breiden!

Nu u slim aan het chatten bent, kunt u die gesprekken omzetten in actie met ClickUp-taken. Wijs taken toe, stel prioriteiten, voeg documenten toe en houd de voortgang bij, allemaal in één gestroomlijnde, aanpasbare werkruimte.

Met meer dan 15 weergaven, zoals lijsten, Kanban-borden, kalenders en tijdlijnen, past ClickUp zich aan uw werkstroom aan, en niet andersom.

Bent u de klassieke "Oeps, ik heb uw bericht gemist" smoes beu? @vermeldingen in taken, documenten en zelfs whiteboards maken het gemakkelijk om feedback te geven, vragen te stellen of teamgenoten te taggen, precies daar waar het werk gebeurt.

Heeft u een extra brein nodig in het team? Maak kennis met ClickUp Brain, uw AI-aangedreven teamgenoot.

Het vat documenten en gesprekken samen, stelt antwoorden op, haalt beleid op en beantwoordt zelfs werkruimtespecifieke vragen.

Het transcribeert zelfs uw spraak- en videovergaderingen, zodat u nooit iets mist. Het is perfect voor onboarding, teams op afstand of iedereen die waarde hecht aan zijn tijd (oftewel iedereen). Met ClickUp Brain hebt u geen 10 verschillende apps nodig om uw samenwerkingsdoelen te bereiken.

Als het gaat om documentatie, is ClickUp Knowledge Management uw altijd bijgewerkte interne hub.

Sla HR-beleid, SOP's, onboarding-gidsen en meer op in één doorzoekbare, collaboratieve ruimte. Het functioneert als een levend, sociaal intranet —gebouwd om mee te groeien met uw team en uw kennisbasis.

En wanneer u behoefte heeft aan solide feedback van uw medewerkers? ClickUp Forms maakt het eenvoudig. Voer pulse-enquêtes uit, verzamel anonieme feedback, beloon goed werk of peil de stemming met snelle polls.

U kunt zelfs follow-ups automatiseren, managers waarschuwen en reacties omzetten in taken. Dat betekent dat u niet alleen luistert, maar ook actie onderneemt op wat belangrijk is.

Dus als u verder wilt gaan dan eenzijdige communicatie en echt wilt samenwerken, dan is dit de plek om dat te doen.

Krijn E., Lead Creative bij Flying Kiwi, zegt:

... we hebben veel verschillende tools voor projectmanagement en interne communicatie geprobeerd, maar ClickUp is degene die uiteindelijk aan alle eisen voldoet. Het is slim, innovatief en ongelooflijk goed georganiseerd. Of het nu gaat om het beheren van taken, het bijhouden van de voortgang of het synchroniseren van het team, ClickUp doet het allemaal naadloos...

Als uw team al in het Microsoft-ecosysteem werkt, is Microsoft Teams een logische keuze. Het koppelt communicatie, samenwerking en betrokkenheid aan elkaar.

Van HD-videogesprekken tot realtime berichten en het delen van documenten: Teams biedt een gecentraliseerde werkruimte met effectieve tools voor samenwerking op afstand. Bovendien maken Microsoft 365 en tools voor werknemersbetrokkenheid, zoals Viva Engage, samenwerking nog eenvoudiger.

Organiseer gesprekken per kanaal voor teams, afdelingen of projecten

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Teams?

Een recensie op Capterra luidt:

Er is een leercurve wanneer u Microsoft Teams voor het eerst gaat gebruiken. Het kost wat tijd om aan de interface te wennen, omdat er veel functies in één platform zijn ondergebracht.

Slack is geschikt voor teams die vertrouwen op instant messaging, realtime samenwerking en slimme integraties. Het brengt mensen, projecten en werkstromen samen in een centrale ruimte die is ontworpen voor efficiëntie en flexibiliteit.

Het biedt georganiseerde communicatiekanalen, eenvoudige samenwerking via Slack Connect en integraties met meer dan 2600 apps. Zo kan uw team snel werken en op één lijn blijven, zonder rommelige e-mails.

Een recensie op Reddit luidt:

Ik gebruik Slack voor clients en vind het effectief. De informele sfeer helpt, en de projectfuncties houden alles georganiseerd. Het is geweldig voor het beheren van taken onderweg.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen.

Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te vinden, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan.

💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!