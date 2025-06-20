Hoe gebruik je Perplexity AI op WhatsApp?

De AI-aangedreven zoekmachine Perplexity AI is nu rechtstreeks beschikbaar op WhatsApp.

Hiermee kunt u alle mogelijkheden van Perplexity's AI-gestuurde antwoorden, realtime webzoekopdrachten en door citaten ondersteunde inzichten rechtstreeks in uw WhatsApp-chats gebruiken.

Wilt u onderweg brainstormen over ideeën? Klaar. Belangrijke details controleren tijdens een gesprek? Eenvoudig! U kunt zelfs uw reistijd efficiënt benutten door Perplexity AI te vragen om te helpen met taken, vragen te beantwoorden of content samen te vatten, allemaal binnen WhatsApp.

Kortom, de integratie van Perplexity AI in WhatsApp opent een wereld van mogelijkheden!

In deze blog laten we je zien hoe je Perplexity rechtstreeks in WhatsApp kunt gebruiken en wat de beperkingen zijn. We delen ook een alternatief (lees: ClickUp ) waarmee je de verkregen inzichten kunt omzetten in actie.

Wat is Perplexity AI en waarom zou je het gebruiken met WhatsApp?

Perplexity AI is een AI-aangedreven zoek- en antwoordmachine die natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruikt om directe, conversatiegerichte antwoorden op uw vragen te geven. In plaats van alleen links weer te geven zoals een traditionele zoekmachine, geeft het nauwkeurige, beknopte antwoorden met betrouwbare bronnen die direct worden geciteerd.

via Perplexity

🔍 Wist je dat? Perplexity AI is in augustus 2022 opgericht door een team van AI-veteranen: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho en Andy Konwinski, met roots in OpenAI, Meta AI, Google Brain en Databricks. Hun doel? Zoeken opnieuw uitvinden met AI die conversational, snel en gebaseerd op echte bronnen is.

Waarom zou je Perplexity in WhatsApp integreren of gebruiken?

Simpel: om een stap dichter bij het integreren van AI-assistenten in je dagelijks leven te komen. Moeiteloos en contextueel, precies waar je bent.

De AI-antwoorden van Perplexity op WhatsApp zijn snel, maar kort en bondig.

Vóór deze integratie, wanneer iemand je een vraag stelde via WhatsApp chat, zou je deze op Google opzoeken. Chrome openen, een nieuw tabblad openen, de query invoeren, vijf links doorbladeren, afgeleid worden door advertenties en misschien vergeten wat je zocht.

Hiermee kun je vragen stellen, feiten controleren of samenvattingen krijgen in de chat (zonder de app te verlaten). 🌟

Enkele van de sleutelkenmerken van Perplexity AI zijn: Realtime zoeken op internet: haalt actuele informatie uit nieuws, academische bronnen, forums en video's

Focus zoeken: Hiermee kunt u specifieke bronnen targeten, zoals Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, academische tijdschriften, of het volledige web doorzoeken

Pro-zoekfunctie: voert automatisch diepgaand onderzoek uit in meerdere bronnen voor complexe vragen of onderwerpen

Citaten met nummers: Elke bewering wordt ondersteund met duidelijk genummerde referenties, waardoor snelle verificatie van de bron mogelijk is

Multimodale mogelijkheden: Ondersteunt het uploaden van bestanden (pdf's, afbeeldingen, spreadsheets) en interpreteert content om antwoorden te geven

Ruimtes: gepersonaliseerde omgevingen om zoekopdrachten, bestanden, threads en onderzoekswerkstromen te organiseren

via LinkedIn

Kun je Perplexity AI rechtstreeks in WhatsApp gebruiken?

Ja. Perplexity AI werkt nu rechtstreeks in WhatsApp. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en de nieuwste versie van WhatsApp. Momenteel kun je dit allemaal doen op een gratis WhatsApp Perplexity AI-account.

Dat klopt. Je hoeft geen extra apps te downloaden, een account aan te maken of naar het web te gaan om antwoorden te krijgen.

Het is net zo eenvoudig als chatten met Perplexity alsof het een vriend is in WhatsApp, en het haalt de informatie die je nodig hebt.

Met Perplexity AI op WhatsApp kun je:

Stel vragen rechtstreeks in de chat en ontvang direct beknopte, op feiten gecontroleerde eerste antwoorden

Krijg antwoorden op algemene vragen

Krijg samenvattingen van artikelen of documenten die in chats worden gedeeld

Genereer creatieve content, zoals afbeeldingen, op basis van uw prompts

Controleer berichten of informatie die je ontvangt op juistheid

👀 Wist je dat? Perplexity wordt aangedreven door geavanceerde modellen zoals GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok en zijn eigen Sonar-systeem. Als je nieuwsgierig bent naar hoe je zelf een AI-agent kunt bouwen, is het een goed begin om de technologie achter platforms zoals Perplexity te begrijpen.

Hoe Perplexity AI te gebruiken met WhatsApp (stap voor stap)

Perplexity AI op WhatsApp installeren duurt minder dan een minuut. Als je je ooit hebt afgevraagd 'Hoe kan ik Perplexity AI gebruiken om antwoorden te krijgen op WhatsApp', dan laat deze stapsgewijze handleiding je precies zien hoe dat werkt.

Stap 1: Sla het nummer op

Voeg het telefoonnummer +1 (833) 436-3285 toe aan je contacten. Geef het een naam die je gemakkelijk kunt onthouden, zoals 'Perplexity AI', zodat je het later gemakkelijk terug kunt vinden. Of klik gewoon op deze link naar het officiële Perplexity-account om snel te beginnen met chatten met Perplexity AI.

Stap 2: Open WhatsApp en begin een chat

Open WhatsApp en zoek het contact dat je zojuist hebt opgeslagen. Tik erop om een nieuw gespreksvenster te openen, net zoals je dat bij elk ander contact zou doen. Als je de link gebruikt, klik je op 'Doorgaan met chatten' en wordt er automatisch een chatvenster geopend in WhatsApp.

Stap 3: Stel je vraag

Nu je een chat hebt geopend, volgt hier een snelle tip voor het gebruik van een chatbot zoals Perplexity AI: typ je vraag of verzoek op natuurlijke wijze, alsof je met een echt persoon chat. Bijvoorbeeld: 'Leg uit hoe rentepercentages de inflatie beïnvloeden'.

Perplexity AI begrijpt wat je bedoelt en gaat op zoek naar de beste informatie om je een duidelijk, begrijpelijk antwoord te geven. Je kunt vervolgvragen stellen en meer informatie krijgen.

Houd er echter rekening mee dat het u geen bronlinks kan geven. U moet de antwoorden handmatig controleren.

✨ Binnenkort beschikbaar: Volgens de LinkedIn-post van de CEO wordt Perplexity AI nog slimmer op WhatsApp. Binnenkort kun je chatten met je stem, memes en video's maken, scherpere feitenchecks krijgen en zelfs hulp krijgen bij taken, net als een echte assistent. Het kan zelfs deelnemen aan je groepschats.

Extra mogelijkheden

Gebruik spraakaantekeningen voor handsfree interactie

In plaats van te typen, kun je een spraakaantekening met je vraag versturen of zelfs het spraakbericht van iemand anders doorsturen. Perplexity reageert met een antwoord en een spraakaantekening. Je kunt ook op een spraakaantekening reageren met een commando zoals 'Transcribeer dit', waarna het programma actie onderneemt.

Afbeeldingen genereren op basis van een beschrijving

In tegenstelling tot ChatGPT, dat alleen links naar afbeeldingen deelt, kan Perplexity rechtstreeks in WhatsApp afbeeldingen genereren. Je beschrijft gewoon een scène of stijl en het programma creëert meteen de juiste afbeelding.

Een WhatsApp-hack die je waarschijnlijk nog niet kende. 🙂

Stel vragen over de bijgevoegde afbeeldingen

Je kunt ook een afbeelding uploaden en Perplexity vragen stellen over die afbeelding.

Perplexity geeft je zelfs tips voor het bewerken van je afbeelding.

Momenteel worden documentbestanden zoals PDF's of Word-documenten echter nog niet ondersteund.

🚀 Weet je nog niet wat je aan Perplexity kunt vragen? Hier zijn enkele slimme manieren waarop deze AI-tool je leven gemakkelijker kan maken, rechtstreeks vanuit WhatsApp.

Gebruiksscenario's Hoe gebruik je Perplexity AI op WhatsApp 'Ik snap dit onderwerp niet in de les...' Legt concepten uit, zoals je studiebuddy 'Ik ben een reis aan het plannen, wat heb ik nodig?' Deel direct informatie over visa, bezienswaardigheden en reistips 'Welke telefoon past het beste bij mijn budget?' Biedt productvergelijkingen en recensies om u te helpen sneller een beslissing te nemen 'Wat kan ik koken met wat ik in huis heb?' Stelt recepten voor op basis van wat er in je koelkast ligt 'Heb je het nieuws gemist, wat is er aan de hand?' Verzendt snelle, gemakkelijk te lezen samenvattingen van het laatste nieuws 'Ik wil betere gewoontes aanleren' Deelt tips, routines en motiverende ondersteuning voor zelfverbetering 'Waarom werkt mijn code niet?' Problemen oplossen en fouten in de code uitleggen

Voorbeelden van prompts voor Perplexity AI tijdens het gebruik van WhatsApp

Van diepgaande informatie tot het genereren van afbeeldingen, slimme samenvattingen en gespecialiseerde taken: hier leest u hoe u AI effectief een vraag kunt stellen, zodat u betere resultaten krijgt:

Voor technisch onderlegde gebruikers

Deze prompts helpen bij het coderen, het vergelijken van tools en het ontwikkelen van een technische strategie.

“Leg in eenvoudige bewoordingen uit hoe WebAssembly de frontendprestaties verbetert.”

"Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van serverloze architectuur voor een realtime app?"

“Vind recente benchmarks waarin GPT-4o wordt vergeleken met Claude 3 Opus. ”

Voor professionals die mobiel werken

Geoptimaliseerd voor snelle besluitvorming, abonnementen en just-in-time leren op WhatsApp.

"Stel een beleefde follow-up e-mail op na een verkoopdemo waarop geen reactie is gekomen. "

"Geef me 3 korte punten om een product te pitchen in een VC WhatsApp-groep."

"Vat dit LinkedIn-bericht voor mij samen. [bericht plakken]"

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en nog veel meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in verschillende rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Voor AI-liefhebbers

Perfect voor wie AI-tools wil verkennen, onderzoek wil lezen en op de hoogte wil blijven.

"Vat het laatste onderzoeksrapport van OpenAI over GPT-4o samen in minder dan 100 woorden."

"Geef me een praktijkvoorbeeld voor het verfijnen van LLMs voor chats in de klantenservice. "

"Wat zijn de beste Chrome-extensies om GPT-4 productief te gebruiken?"

Voor studenten

Gericht op sneller leren, beter schrijven en het verminderen van academische overhead.

"Leg fotosynthese uit alsof ik in groep 8 zit."

"Maak een quiz met 5 meerkeuzevragen over de Franse Revolutie, inclusief antwoorden."

"Vat hoofdstuk 5 van 'To Kill a Mockingbird' samen in 100 woorden."

💟 Bonustip: Haal het meeste uit Perplexity AI op WhatsApp Houd het kort: als je weinig tijd hebt, vraag dan om 'TL;DR' of 'samenvatten in 3 punten' om snel beknopte informatie te krijgen Stel het in als snelkoppeling voor contacten: sla de Perplexity AI-chat op als favoriet of maak hem vast in WhatsApp voor snelle toegang op elk moment zonder te scrollen Reacties ordenen: gebruik de berichten met een ster of aangepaste labels van WhatsApp om antwoorden te sorteren op categorie, zoals Reizen, Studeren of Werk

Beperkingen en overwegingen bij het gebruik van Perplexity binnen WhatsApp

Hoewel het handig is voor snelle taken, zijn er enkele beperkingen die het vermelden waard zijn.

De antwoorden zijn kort: Als je informele of snelle vragen stelt, werkt dit prima. Maar als je een gedetailleerde uitleg of een diepere analyse nodig hebt, vind je de antwoorden misschien te kort

Geen diepgaand onderzoek of volledige samenvattingen: Perplexity op WhatsApp bevat geen geavanceerde tools zoals de modus Deep Research of samenvattingen uit meerdere bronnen. Als je op zoek bent naar diepgaande analyses of grondige vergelijkingen, moet je overschakelen naar de hoofdapp, de desktop-versie of Perplexity op WhatsApp bevat geen geavanceerde tools zoals de modus Deep Research of samenvattingen uit meerdere bronnen. Als je op zoek bent naar diepgaande analyses of grondige vergelijkingen, moet je overschakelen naar de hoofdapp, de desktop-versie of alternatieven voor Perplexity

Het kan geen documenten lezen die je uploadt: Hoewel WhatsApp je bestanden laat verzenden, kan Perplexity deze niet openen of begrijpen. Je kunt geen vragen stellen over een PDF- of Word-document zoals je dat in de hoofd-app van Perplexity kunt doen

Geen accountverbinding of synchroniseren: Je kunt niet inloggen op je Perplexity AI WhatsApp-account. Je chats worden niet opgeslagen en je kunt niet verdergaan waar je was gebleven op een ander apparaat

Geen Spaces of geavanceerde chatfuncties: WhatsApp ondersteunt geen tools zoals Perplexity Spaces, Research Mode of het wisselen van chatstijlen. Hiervoor moet je inloggen op je Perplexity-account op desktop

Gebruik ClickUp om AI-aangedreven werkstromen te beheren

Perplexity AI blinkt uit in het geven van snelle, conversatiegerichte antwoorden op WhatsApp. Maar daar blijft het ook bij. Het mist de mogelijkheid om informatie en gegevens om te zetten in zinvolle acties.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, vult die leemte op. ClickUp is meer dan een AI-assistent: het helpt je je hele werkstroom te creëren, organiseren en beheren met tools die ideeën en gesprekken omzetten in productiviteit en ideeën in resultaten.

Perplexity AI WhatsApp is nu geweldig voor het ophalen van openbare informatie van het web. Maar als het gaat om antwoorden die zijn geworteld in uw eigen projecten, taken, documenten en teamupdates, schiet het tekort.

Dat is waar ClickUp Brain het verschil maakt ten opzichte van de WhatsApp-bot.

Brain is volledig geïntegreerd in het ClickUp-platform en biedt realtime ondersteuning voor elk onderdeel van uw werkstroom, zodat u kunt zoeken, samenvatten, schrijven en automatiseren met behulp van gegevens uit uw werkruimte.

Dit is wat je daadwerkelijk kunt doen met ClickUp Brain:

1. Combineer de kracht van meerdere LLM's binnen één AI-interface

Kies uit LLMs op basis van uw behoeften via ClickUp Brain

Waarom genoegen nemen met 1 LLM als je er vier of zelfs meer kunt hebben? En dat voor de prijs van één tool! Met ClickUp Brain kun je kiezen tussen LLM's op basis van je behoeften. Claude. En je kunt zelfs live zoeken op internet vanuit het chatvenster. Nooit meer 100 tabbladen openen om dat ene ding te vinden.

2. Stel werkgerelateerde vragen en krijg nauwkeurige antwoorden

Voor updates over uw werk doorzoekt ClickUp Brain uw werkruimte, inclusief documenten, taken, opmerkingen en project tijdlijnen, om u binnen enkele seconden directe antwoorden te geven.

ClickUp Brain geeft je zeer specifieke en contextuele antwoorden met betrekking tot je projecten

💡 Pro-tip: als je bepaalde AI-prompts vaak hergebruikt, kun je ze opslaan in ClickUp Brain om je werkstroom te stroomlijnen Schrijf uw prompt in een willekeurig AI-veld (Taak, Document of Chatten)

Klik op het toverstokje naast het veld voor de prompt Selecteer 'Prompt toevoegen'

Geef in het modaal venster 'Nieuwe prompt' een titel aan je prompt en plak of schrijf de content van de prompt Later kun je eenvoudig je opgeslagen prompts zoeken en invoegen met hetzelfde toverstafpictogram, overal waar ClickUp AI beschikbaar is.

Sla prompts op in ClickUp Brain

3. Genereer afbeeldingen rechtstreeks in je werkruimte

Genereer eenvoudig afbeeldingen met specifieke stijlen en opmaak met ClickUp Brain

Nogmaals, waarom zou u naar Midjourney of DALLE gaan als uw Work AI het allemaal kan? Geef precies aan wat u nodig hebt en ClickUp Brain genereert de afbeelding voor u!

4. Vat alles in enkele seconden samen

Met ClickUp Brain kunt u taken, documenten, opmerkingen of aantekeningen van vergaderingen direct samenvatten tot bruikbare overzichten.

Klik op 'Samenvatten' bovenaan de content en je krijgt een gericht overzicht met de sleutelbeslissingen en actiepunten. Je kunt vervolgens op 'Kopiëren' klikken en het opslaan of delen waar je maar wilt.

Verander uren lezen in seconden aan inzichten Gebruik ClickUp Brain om samen te vatten

Je kunt je spraak- en video-aantekeningen opnemen met ClickUp Clips en deze vervolgens door ClickUp Brain direct laten transcriberen en samenvatten tot duidelijke, bruikbare updates.

Dit betekent dat je nauwkeurige tekstversies van je opnames krijgt, gemakkelijk te scannen samenvattingen en georganiseerde informatie die je kunt delen of toewijzen.

Begin met het omzetten van uw spraakaantekeningen in gedetailleerde updates met tijdstempels met ClickUp Brain

Moet u snel een update voor een client opstellen, een agenda voor een vergadering schrijven of een lang document bewerken? ClickUp Brain kan u helpen.

Creëer een breed bereik aan content voor uw use cases met ClickUp Brain

7. Zet geschreven abonnementen direct om in taken en subtaak

Typ in een ClickUp-document uw stappen, bijvoorbeeld:

– Concepttekst voor de startpagina

– Review met het designteam

– Afronden voor vrijdag

Markeer de lijst, typ /ai en kies 'Convert to tasks' (Omzetten naar taken). ClickUp Brain maakt een bovenliggende taak met elk opsommingsteken als subtaak, inclusief slimme suggesties voor titels, beschrijvingen en toegewezen personen op basis van de context van je werkruimte. Selecteer vervolgens waar je ze wilt toevoegen en ze zijn klaar voor gebruik.

U kunt gedetailleerde subtaak binnen uw hoofdtaak genereren, waardoor uw abonnement automatisch wordt opgesplitst in uitvoerbare stappen. Dit zorgt voor een uitgebreide uitsplitsing van projecten en een duidelijke organisatie in elke fase van uw werkstroom.

Genereer voorgestelde subtaak en houd iedereen op de hoogte met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain als brandstof voor uw creativiteit en planning, zorgt ClickUp Automations voor efficiëntie door uw routinetaken te automatiseren.

Je kunt kiezen uit meer dan 100 vooraf gemaakte sjablonen voor automatisering die zijn ontworpen om veelvoorkomende werkstromen te versnellen. Deze omvatten het toewijzen van taken wanneer een status verandert, het automatisch instellen van deadlines, het verzenden van meldingen naar specifieke teamgenoten en het bijwerken van aangepaste velden op basis van triggers zonder handmatige invoer.

Als Brain bijvoorbeeld een taak met de tag 'Urgent' aanmaakt, kan een automatiseringssjabloon deze direct toewijzen aan de projectleider en de deadline instellen op 24 uur later. Of nadat Brain een sprint review heeft samengevat, kan een automatisering de status van de sprint wijzigen in 'Voltooid' en een notificatie sturen naar het hele team via ClickUp Chat.

Als het gaat om het gaande houden van gesprekken en het werk, neemt ClickUp Chat het voortouw.

ClickUp Chat is een volledig geïntegreerde, veilige berichtenapp die is ontworpen om uw team verbonden en productief te houden zonder dat u het ClickUp-platform hoeft te verlaten. In tegenstelling tot losse apps voor informele en zakelijke berichten, is deze app nauw verbonden met uw taken, projecten en werkstromen.

Stuur berichten en chat in realtime met je team via ClickUp Chat

Met ClickUp Chat kunt u:

Start één-op-één gesprekken met een teamgenoot of client, of zet afdelingsoverschrijdende groepschats op

Deel een ClickUp-taaklink tijdens een gesprek, voeg documenten toe of verwijs naar eerdere opmerkingen zonder het chatvenster te verlaten

Markeer deadlines voor taken, links naar vergaderingen of doelen voor projecten door berichten vast te maken

Van snelle updates en probleemoplossing tot diepgaande samenwerking en strategische planning: u kunt alles bespreken zonder te schakelen tussen communicatie-apps en taakbeheertools.

⚡ Sjabloonarchief: Bekijk de uitgebreide sjablonen voor communicatieabonnementen van ClickUp om uw berichtenstroom te stroomlijnen, updates bij te houden en moeiteloos de samenwerking te verbeteren

Van snelle chats naar echte voortgang: ga een stap verder met ClickUp

Met Perplexity AI op WhatsApp vind je gemakkelijk en snel antwoorden, vooral voor het controleren van feiten, brainstormen of gewoon om duidelijkheid te krijgen zonder een browser te openen.

Maar wanneer uw behoeften verder gaan dan eenvoudige vragen en antwoorden, zoals het beheren van projecten, samenwerken met teams of ideeën omzetten in actie, zijn WhatsApp en Perplexity alleen niet voldoende.

Je hebt een tool nodig zoals ClickUp die chatten, taken, AI-gestuurde werkstromen en projectmanagement organiseert in één werkruimte. Het is het verschil tussen 'alleen maar praten over werk' en daadwerkelijk werk gedaan krijgen.

Dus als je klaar bent om de stap te zetten van snelle antwoorden naar soepel, bruikbaar teamwork, dan is ClickUp de volgende slimme stap.

Probeer het vandaag nog gratis en zie hoe uw productiviteit omhoog schiet.