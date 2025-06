Top 1min.AI-alternatieven voor 2025

1min. AI maakte het eenvoudig om tekst om te zetten in video's met AI. Maar als u hier bent, bent u waarschijnlijk op zoek naar iets beters, bijvoorbeeld een tool met meer aanpassingsmogelijkheden, betere voice-overs of snellere rendering. Het goede nieuws? Er zijn tal van krachtige alternatieven voor 1min. AI die precies dat doen, en nog veel meer.

In deze lijst zetten we de beste tools voor verschillende behoeften op een rij, of je nu uitlegvideo's, productdemo's of content voor sociale media maakt.

De beste alternatieven voor 1Min AI in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp AI-schrijfassistent, taken, documenten, whiteboards, projectmanagement, realtime samenwerking Teams die op zoek zijn naar een alles-in-één platform voor productiviteit en het aanmaken van content Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand; ClickUp AI add-on voor $ 7/gebruiker/maand ChatGPT Chatten in natuurlijke taal, tekst genereren, samenvatten, brainstormen, hulp bij coderen en data-analyse (in de Pro-versie). Schrijvers, studenten, marketeers, programmeurs en bedrijven die een veelzijdige AI-oplossing voor schrijven/chatten nodig hebben Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Gemini Het AI-model van Google met toegang tot Documenten, Spreadsheets, Gmail, zoekintegratie, tekst-/beeldgeneratie en codehulp Gebruikers van Google Workspace, onderzoekers en professionals die AI-ondersteuning nodig hebben voor Google-producten Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99 per maand DALL- E AI-beeldgenerator voor het maken van visuals, inpainting en beelduitbreiding met behulp van tekstprompts. Geïntegreerd in ChatGPT Pro Ontwerpers, makers van content, marketeers en socialemediamanagers die snel visuele content nodig hebben Aangepaste prijzen Diepe AI Gratis AI-tools voor het genereren van tekst, het aanmaken van afbeeldingen, het beantwoorden van vragen en spraaksynthese Budgetbewuste gebruikers, studenten en hobbyisten die op zoek zijn naar basisfuncties voor AI Gratis voor altijd; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,99/maand Leonardo AI Hoogwaardige beeldgeneratie, tekenontwerp, stijlenbibliotheek, beeld-naar-beeldtransformatie, 3D-textuurgeneratie Gameontwikkelaars, kunstenaars, illustratoren en productontwerpers die op zoek zijn naar creatieve AI-visuals Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 10/maand Pictory Zet tekst of scripts om in video's, AI-videosamenvatting, tekst-naar-video, automatische ondertiteling en voice-overgeneratie Marketeers, YouTubers, makers van cursussen en bedrijven die video content maken op basis van artikelen of scripts 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Runway ML Tekst-naar-video (Gen-2), video-naar-video-transformatie, AI-groen scherm, inpainting, beeldgeneratie en samenwerkingstools Filmmakers, makers van content, VFX-editors en marketingteams die AI-aangedreven video's willen maken Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Lovable Chat-gebaseerde app-ontwikkeling, autonome AI-codeeragent, UI-editor, implementatie met één klik en multimodale AI-integratie Niet-technische oprichters, productontwerpers en teams die full-stack apps bouwen met AI Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Descript Tekstgebaseerde bewerking van video/audio, overdubben (stemklonen), studiogeluid, automatische transcriptie, verwijderen van stopwoorden Podcasters, video editors, marketeers en teams die samenwerken aan media content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Grammarly Grammatica- en spellingcontrole, suggesties voor duidelijkheid en toon, plagiaatcontrole, generatieve AI (GrammarlyGO), ondersteuning voor meerdere platforms Studenten, professionals, schrijvers en teams die zorgen voor een gepolijste, duidelijke communicatie Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand

Beste alternatieven voor 1Min. AI

Laten we dieper ingaan op de functies en mogelijkheden van elke tool.

1. ClickUp (het beste voor gecentraliseerd AI-aangedreven projectmanagement en het aanmaken van content)

Schrijf blogposts 10 keer sneller met ClickUp Brain

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is gemaakt voor teams en individuen die taken willen beheren, content willen genereren en willen samenwerken, allemaal aangedreven door AI vanaf één platform. Met ClickUp Brain is het uitgegroeid tot een hub voor productiviteit die gebruikmaakt van verschillende AI-modellen om marketeers, makers van content, ontwikkelaars en bedrijven te helpen hun dagelijkse werk te stroomlijnen.

ClickUp Brain helpt u bij het opstellen van content voor blogs, posts op sociale media, marketing-e-mails en meer. Hiermee kunt u lange teksten vereenvoudigen, de werkstroom van zinnen verbeteren, overzichten genereren en zelfs bestaande content hergebruiken.

Maak direct Instagram-carouselscripts met ClickUp Brain

Je krijgt ook toegang tot functies zoals de Whiteboard Image Generator, die je geschreven ideeën omzet in AI-gegenereerde beelden op een virtueel whiteboard.

Zet uw aantekeningen op het whiteboard direct om in uitvoerbare taken met ClickUp Brain

Typ gewoon uw gedachten en abonnement, en de tool genereert automatisch een gestructureerde visual. Het helpt abstracte ideeën om te zetten in diagrammen die u in realtime kunt slepen, neerzetten en bewerken.

En met ClickUp Clips, een ingebouwde tool voor video-opnames, kunt u uw scherm of webcam opnemen en deze direct delen met uw team voor een realtime verbinding.

Deel updates sneller door je scherm op te nemen met ClickUp Clips

De AI-functies van Clips transcriberen automatisch wat u zegt. U kunt uw video omzetten in doorzoekbare aantekeningen, taakbeschrijvingen of zelfs documentatie. Het is perfect voor asynchrone updates, tutorials, snelle walkthroughs of feedbacksessies.

Zet schermopnames om in doorzoekbare transcripties

Op het gebied van samenwerking biedt ClickUp Docs de oplossing. U kunt prachtige, gestructureerde documenten maken die direct in uw werkruimte worden opgeslagen, perfect voor briefings, SOP's, campagneplannen of interne wiki's.

Bewerk documenten samen in realtime met ClickUp Docs-samenwerking

Meerdere teamgenoten kunnen een document in realtime bewerken, opmerkingen plaatsen, taken insluiten en zelfs AI-aangedreven samenvattingen invoegen. Documenten kunnen volledig worden gedeeld, zijn versiebeheerd en kunnen met één klik worden omgezet in uitvoerbare taken.

ClickUp wordt ook geleverd met een ClickUp AI Notetaker die zich aansluit op uw Zoom-, Teams- of in-app-vergaderingen om automatisch aantekeningen te maken. Het transcribeert alles, vat belangrijke actiepunten samen en voegt ze rechtstreeks toe aan uw taken of documenten.

Leg automatisch samenvattingen van vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker

Voeg daar de automatiseringsfuncties van ClickUp aan toe en u kunt terugkerende werkstromen automatiseren, zoals het bijwerken van de status van taken, het toewijzen van mensen, het versturen van herinneringen of zelfs het genereren van samenvattingen van content, zodat u zich kunt concentreren op werk met een grote impact.

Automatiseer repetitief werk met aangepaste werkstromen in ClickUp

Beste functies van ClickUp

Organiseer ideeën visueel voor een betere planning: Breng gedachten, projecten en werkstromen in kaart met Breng gedachten, projecten en werkstromen in kaart met ClickUp Mind Maps om concepten met elkaar te verbinden en brainstorms om te zetten in uitvoerbare plannen

Houd gesprekken verbonden met uw werk: Werk samen met uw team met Werk samen met uw team met ClickUp Chat , een ingebouwde berichtentool die discussies, updates en feedback allemaal op één plek bijhoudt

Pas taken aan en beheer ze op uw manier: Blijf op de hoogte van deliverables met Blijf op de hoogte van deliverables met ClickUp-taken , die flexibele weergaven (lijst, bord, kalender), prioriteiten, afhankelijkheid en deadlines bieden die zijn afgestemd op uw werkstroom

Beperkingen van ClickUp

De diepgang van de functies kan een leercurve voor nieuwe gebruikers met zich meebrengen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent zei over ClickUp:

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een uitgebreide productiviteitsmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te geven, waardoor ik tijd en moeite bespaar.

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een uitgebreide productiviteitsmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te geven, waardoor ik tijd en moeite bespaar.

2. ChatGPT (het beste voor conversational AI en contentgeneratie op aanvraag)

via ChatGPT

ChatGPT is een populaire en gratis AI-assistent die vandaag de dag beschikbaar is en door individuen en teams wordt vertrouwd voor alles van het opstellen van blogposts en e-mails tot het debuggen van code of het beantwoorden van complexe vragen. Aangedreven door het GPT-4-model van OpenAI (in het Plus-abonnement), blinkt het uit in het begrijpen van context, het aanpassen aan verschillende tonen en het natuurlijk reageren op vervolgvragen.

Het ondersteunt ook beeldinvoer, spraakgestuurde gesprekken op mobiele apparaten en integraties met externe tools zoals browsers en databases. U kunt het gebruiken om ideeën te brainstormen, creatieve content te genereren, technische problemen op te lossen of zelfs eenvoudige werkstromen te automatiseren.

Beste functies van ChatGPT

Maak en deel aangepaste GPT's via de GPT Store, afgestemd op specifieke taken of branches

Maak via plug-ins verbinding met tools van derden om live gegevens op te halen, toegang te krijgen tot apps of automatisch acties uit te voeren

Volg de instructies van de gebruiker nauwkeurig op en verbeter in de loop van de tijd door middel van fijnafstemming en contextueel geheugen

Beperkingen van ChatGPT

Het kan zelfverzekerd klinkende maar onjuiste antwoorden ("hallucinaties") geven over niche- of complexe onderwerpen, dus gebruikers moeten kritische output controleren op feitelijke juistheid

Prijzen van ChatGPT

Free Forever

Plus : $20/maand

Pro : $ 200/maand

Team : $ 25 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) of $ 30 per gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Dit is wat een G2-recensent zei over ChatGPT:

De capaciteit van ChatGPT om een grote verscheidenheid aan queries duidelijk en creatief te beantwoorden, is zeer aantrekkelijk. Het is bruikbaar voor alles, van casual chatten tot leren en brainstormen, omdat het zich aanpast aan een breed bereik van thema's en toon. De snelheid en capaciteit om in eenvoudige taal complexe concepten te presenteren, maken het ook een fantastische buddy om nieuwe informatie te onderzoeken of vragen effectief te beantwoorden.

De capaciteit van ChatGPT om een grote verscheidenheid aan queries duidelijk en creatief te beantwoorden, is zeer aantrekkelijk. Het is bruikbaar voor alles, van informeel chatten tot leren en brainstormen, omdat het zich aanpast aan een breed bereik van thema's en stijlen. De snelheid en het vermogen om complexe concepten in eenvoudige taal te presenteren, maken het ook een fantastische buddy om nieuwe informatie te onderzoeken of vragen effectief te beantwoorden.

3. Gemini (het beste voor multimodaal AI met diepe integratie in het Google-ecosysteem)

via Gemini

Gemini, ontwikkeld door Google DeepMind, is een AI-model van de volgende generatie dat is gebouwd om tekst, afbeeldingen, video en audio tegelijkertijd te begrijpen en te genereren. Gemini is getraind op een breed bereik van onderwerpen en heeft bovenmenselijke prestaties geleverd op academische en professionele benchmarks. Het kan geavanceerde wiskundige en natuurkundige problemen oplossen, complexe juridische of medische teksten interpreteren en diepgaande redeneringen geven die hun gelijke niet kennen.

Gemini past naadloos in het ecosysteem van Google. U kunt het gebruiken in Gmail, Documenten en Chrome, of er toegang toe krijgen via Vertex AI van Google Cloud voor meer geavanceerde toepassingen. De ingebouwde assistent kan u helpen bij het beheren van agenda-gebeurtenissen, het opstellen van professionele e-mails en zelfs het opstellen van gepersonaliseerde antwoorden in Google Chat.

De beste functies van Gemini

Ondersteunt realtime visuele begeleiding met behulp van de camera van uw telefoon met Gemini Live

Biedt een uitgebreide onderzoeksmodus om lange documenten te analyseren en zinvolle inzichten te verkrijgen

Inclusief Imagen 4 en Veo 3 voor het genereren van hoogwaardige afbeeldingen en korte video's met audio

Beperkingen van Gemini

De beeldgeneratie van Gemini AI is bekritiseerd vanwege het produceren van bevooroordeelde en historisch onjuiste afbeeldingen die niet overeenkomen met de feitelijke weergave

Prijzen van Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): $19,99/maand (eerste maand gratis)

Gemini Advanced voor studenten: Gratis tot de examens van 2026 (inclusief Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk en 2 TB opslagruimte)

Beoordelingen en recensies van Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Gemini?

Dit is wat een G2-recensent over Gemini zei:

Het is zeer gebruiksvriendelijk. Wanneer ik een e-mail voor mijn clients opstel, helpt het me om mijn berichten professioneel te houden. Als professional op het gebied van veiligheid, wanneer ik twijfels heb over het vinden van kwetsbaarheden – of deze nu bedoeld zijn of niet – helpt Gemini me om een correcte uitleg te geven over of het een probleem is of niet. Het is snel en betrouwbaar in de wereld van vandaag.

Het is zeer gebruiksvriendelijk. Wanneer ik een e-mail voor mijn clients opstel, helpt het me om mijn berichten professioneel te houden. Als professional op het gebied van veiligheid, wanneer ik twijfels heb over het vinden van kwetsbaarheden – of deze nu bedoeld zijn of niet – helpt Gemini me om een correcte uitleg te geven over of het een probleem is of niet. Het is snel en betrouwbaar in de wereld van vandaag.

4. DALL-E (het beste voor het genereren van creatieve afbeeldingen en het ontwerpen van prototypes)

DALL·E van OpenAI is een geavanceerde tool voor het genereren van afbeeldingen die natuurlijke taal omzet in verbluffende beelden met hoge resolutie. Het produceert zeer gedetailleerde resultaten met scherpere gelaatstrekken, verbeterde tekstweergave en een grote verscheidenheid aan stijlen. Dankzij de naadloze integratie met ChatGPT kunt u een beeldidee beschrijven, ChatGPT de perfecte prompt laten maken en de afbeelding direct genereren.

Het ondersteunt ook inpainting, waarmee u specifieke delen van een afbeelding kunt bewerken door te beschrijven wat u wilt vervangen. U kunt variaties op bestaande afbeeldingen genereren met behoud van de kernelementen. U kunt afbeeldingen ook bewerken met de DALL·E-editor, waarmee u fijnafstemmingen kunt uitvoeren, zoals het wissen en vervangen van specifieke gebieden, rechtstreeks in de interface. Dankzij voortdurende modelverbeteringen biedt DALL·E aanzienlijk betere samenhang en details, zelfs bij gebruik van dezelfde prompts als eerdere versies.

Beste functies van DALL-E

Afbeeldingen gemaakt door DALL·E zijn vrij te gebruiken, je kunt ze herdrukken, verkopen of verhandelen zonder extra toestemming

Flexibiliteit in stijl en genre, van realistische foto's tot olieverfschilderijen, cartoons en 3D-renders, allemaal op basis van uw opdracht

Veiligheidsfilters om schadelijke, ongepaste of ongeautoriseerde content te blokkeren, inclusief publieke figuren op naam

Beperkingen van DALL-E

Het genereren van afbeeldingen is beperkt tot een vaste beeldverhouding van 1:1, en gebruikers hebben vaak problemen met ongewenste tekst die in afbeeldingen verschijnt

Prijzen van DALL-E

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DALL-E

G2: 3,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DALL-E?

Dit is wat een G2-recensent zei over DALL-E:

Het beste aan DALL-E-2 is de natuurlijke taalverwerkingscapaciteit om afbeeldingen te genereren. Deze tool is vrijwel in staat om menselijke taal en processen om te zetten in commando's voor het genereren van afbeeldingen. Ik ben ook dol op de gebruikersinterface, de beeldeditor en zeker de output.

Het beste aan DALL-E-2 is de natuurlijke taalverwerkingscapaciteit om afbeeldingen te genereren. Deze tool is vrijwel in staat om menselijke taal en processen om te zetten in commando's voor het genereren van afbeeldingen. Ik ben ook dol op de gebruikersinterface, de beeldeditor en zeker de output.

5. Deep AI (het beste voor een gratis, multifunctionele AI-toolkit voor tekst, afbeeldingen en meer)

via Deep AI

Deep AI is een gratis, webgebaseerd platform dat een breed scala aan AI-tools biedt, van het genereren van afbeeldingen en video's tot het aanmaken van tekst, spraaksynthese en zelfs 3D-modellering. Alles is toegankelijk vanuit één dashboard en werkt met minimale input.

Het bevat ook een robuuste AI Photo Editor Suite, met tools zoals achtergrondverwijderaar, beeldkleurgever voor zwart-witfoto's, upscaling met superresolutie en beelduitbreiding voor het overschilderen van de randen van een afbeelding. Makers van content kunnen schrijftools verkennen zoals Essay Writer en Humanizer, die helpen bij het genereren of herschrijven van content zodat deze natuurlijker klinkt.

De beste functies van Deep AI

Je kunt communiceren met de ingebouwde AI-chatbots en tekens, ideaal voor lichte rollenspellen, bijles of informele vraag-en-antwoordgesprekken zonder dat je een OpenAI-account nodig hebt.

Met Voice Chat en Text-to-Speech kunt u audio-reacties en gesproken voice-overs genereren met behulp van AI-gegenereerde stemmen

3D Model Generator en AI Radio bieden creatieve tools voor het genereren van eenvoudige 3D-assets en interactieve, op tekst gebaseerde storytelling

Diepe AI-beperkingen

DeepAI biedt vooraf ingestelde configuraties met minimale flexibiliteit, waardoor gebruikers de output niet kunnen aanpassen aan specifieke behoeften of voorkeuren

Prijzen voor Deep AI

Free Forever

Pro: $4,99/maand

Diepgaande beoordelingen en recensies van AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Deep AI?

Dit is wat een Reddit-recensent zei over Deep AI:

De beeldgenerator produceert 4K-foto's van hoge kwaliteit. Het biedt meer dan 150 stijlopties en achtergronden. Ik heb professionele portretfoto's en illustraties gemaakt met goede resultaten.

De beeldgenerator produceert 4K-foto's van hoge kwaliteit. Het biedt meer dan 150 stijlopties en achtergronden. Ik heb professionele portretfoto's en illustraties gemaakt met goede resultaten.

6. Leonardo AI (het beste voor AI-gegenereerde kunst, gaming-assets en conceptontwerp)

via Leonardo AI

Leonardo AI is een creativiteitsgericht platform dat is gebouwd om hoogwaardige visuals te genereren voor game-ontwikkeling, concept art, UI-assets en productontwerp. Het biedt een bereik van gespecialiseerde modellen zoals Leonardo Creative en Anime XL, waarmee gebruikers stijlen uit fantasy, sci-fi en anime kunnen matchen.

Het eigen Phoenix-model blinkt uit in snelle nauwkeurigheid en tekstweergave binnen afbeeldingen, ideaal voor bewegwijzering, mockups en UI-elementen. Met Flow State kunnen makers continue variaties streamen vanuit één prompt, waardoor ideevorming en creatieve iteratie worden versneld. Het beschikt ook over een Transparent PNG Generator voor exportklare assets zoals tekens en objecten, en ondersteunt eenvoudige video-animatie via de AI Video Generator, waardoor beeldmorphing en conceptanimatie mogelijk zijn zonder complexe software.

De beste functies van Leonardo AI

Leonardo introduceerde 'Elements': herbruikbare visuele componenten (zoals tekens, objecten en stijlen) die generaties lang kunnen worden onderhouden voor een consistent ontwerp van assets

Gebruikers kunnen referentieafbeeldingen uploaden en ControlNet gebruiken om het genereren van afbeeldingen te sturen met verfijnde layouts, poses of schetsen

Omni Editing maakt gedetailleerd inpainting en outpainting mogelijk door een willekeurig gebied te selecteren en visuele veranderingen te beschrijven via natuurlijke taalprompts

Beperkingen van Leonardo AI

Sommige gebruikers hebben af en toe eigenaardigheden opgemerkt, zelfs met Phoenix kunnen complexe scènes met meerdere tekens nog steeds kleine fouten opleveren of artistieke bijwerkingen vereisen

Prijzen van Leonardo AI

Free Forever

Apprentice: $10/maand

Artisan: $24/maand

Maestro: $48/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Leonardo AI

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Leonardo AI?

Dit is wat een G2-recensent zei over Leonardo AI:

Leonardo. Ai genereert snel hoogwaardige digitale assets, afbeeldingen en 3D-modellen die uw werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel, zodat u de door AI gegenereerde output kunt afstemmen op uw visie. Perfect voor game-ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers die unieke content willen creëren zonder in te boeten aan kwaliteit. En gemakkelijk te gebruiken voor mensen die nog niet bekend zijn met AI-tools.

Leonardo. Ai genereert snel hoogwaardige digitale assets, afbeeldingen en 3D-modellen die uw werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel, zodat u de door AI gegenereerde output kunt afstemmen op uw visie. Perfect voor game-ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers die unieke content willen creëren zonder in te boeten aan kwaliteit. En gemakkelijk te gebruiken voor mensen die nog niet bekend zijn met AI-tools.

7. Pictory (het beste voor het omzetten van scripts en lange video's in korte, deelbare video's)

via Pictory

Pictory is een tool voor het hergebruiken van content, ontwikkeld voor makers en marketeers die lange content willen omzetten in korte, branded video's zonder gedoe met bewerking. De tools regelen alles, van het extraheren van content tot het matchen van beelden, waardoor het een van de meest gebruiksvriendelijke platforms is voor het op grote schaal hergebruiken van content.

Met de functie Script-to-Video kunt u een script of artikel plakken en direct een volledige video genereren met stockbeelden, muziek en AI-vertelling. U kunt ook blogposts omzetten in korte video's door de belangrijkste punten eruit te halen en deze te koppelen aan beelden uit de enorme mediabibliotheek van Pictory met meer dan 3 miljoen stockvideoclips en 15.000 muzieknummers. Alles wordt in de cloud afgehandeld, dus u hoeft geen software te downloaden.

Beste functies van Pictory

Bewerk video door tekst te bewerken, zoals zinnen knippen en stopwoorden zoals 'eh' en 'uh' met één klik verwijderen

AI-transcriptie voegt direct ondertitels toe, vooral voor content op sociale media waar het geluid vaak is uitgeschakeld

Pas video's aan met uw logo, kleuren, lettertypes en layouts voor een consistente, gepolijste look

Beperkingen van Pictory

Pictory genereert geen AI-presentatoren of avatars die je script lezen met gesynchroniseerde lippen

Prijzen van Pictory

14 dagen gratis proefversie

Starter: $25/maand

Professioneel: $49/maand

Team: $119/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pictory

G2: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Pictory?

Dit is wat een G2-recensent over Pictory zei:

Ik gebruik Pictory om korte video's te maken en het is een geweldige ervaring. Het is echt goed, omdat ik nu geen video's meer handmatig hoef te maken. Ik kan nu spraak, afbeeldingen en video's gebruiken om een korte video te maken. Dit heeft me enorm geholpen bij het maken van korte tutorials voor mijn werk. Het bespaart veel tijd en verhoogt de productiviteit.

Ik gebruik Pictory om korte video's te maken en het is een geweldige ervaring. Het is echt goed, omdat ik nu geen video's meer handmatig hoef te maken. Ik kan nu spraak, afbeeldingen en video's gebruiken om een korte video te maken. Dit heeft me enorm geholpen bij het maken van korte tutorials voor mijn werk. Het bespaart veel tijd en verhoogt de productiviteit.

8. Runway ML (het beste voor AI-aangedreven videobewerking en het genereren van content)

via Runway ML

Runway ML is een AI-platform voor het genereren van video's, gebouwd voor makers die filmische content willen produceren zonder traditionele opnames. Met slechts een tekstprompt kan het Gen-2-model realistische, korte videoclips genereren, ideaal voor storyboards, muziekvideo's of abstracte sequenties. Voor makers die met echte beelden werken, kunt u met Gen-1 video's frame voor frame styliseren met behulp van een prompt of referentiebeeld.

Het biedt ook een krachtige AI Green Screen-tool die automatisch achtergronden uit video's verwijdert zonder een fysiek groen scherm. Je kunt ook de video-inpainting-tool gebruiken om ongewenste objecten zoals microfoons of logo's te verwijderen en AI de ruimte op natuurlijke wijze laten opvullen. Wat afbeeldingen betreft, helpen de ingebouwde Stable Diffusion-modellen van Runway bij het genereren van nieuwe visuals op basis van tekst, het opschalen van wazige foto's of zelfs het "wissen en vervangen" van elementen, zoals het verwisselen van personen of achtergronden.

De beste functies van Runway ML

Nieuwe modellen zoals Gen-3 en Gen-4 (in uitvoering) bieden tools zoals Frame Interpolation en AI Color Grading

Cloud-gebaseerd bewerkingspaneel met delen van projecten, opmerkingen en versiebeheer

Ondersteunt MP4-, GIF- en PNG-export en kan via een plug-in worden geïntegreerd met Adobe Premiere Pro

Beperkingen van Runway ML

Gebruikers meldden problemen met de bewerking van video's, zoals inconsistente bewegingsrichtingen in gegenereerde video's (bijvoorbeeld personen die achteruit lopen in plaats van vooruit)

Prijzen van Runway ML

Free Forever

Standaard: $15/gebruiker/maand

Pro: $35/gebruiker/maand

Unlimited: $95/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Runway ML

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Runway ML?

Dit is wat een G2-recensent zei over Runway ML:

RunwayML is een van de beste AI-tools die er zijn, het is heel eenvoudig. Ik vind vooral de tool voor het omzetten van afbeeldingen/tekst naar video geweldig, die werkt als een toverstaf. Het is heel eenvoudig te implementeren in mijn werkstroom voor videobewerking. Ik gebruik het vaak om filmische videobeelden te maken die ik later in mijn tijdlijn kan opnemen om volledige, zeer boeiende video's te maken waar mijn kijkers dol op zijn.

RunwayML is een van de beste AI-tools die er zijn, het is heel eenvoudig. Ik vind vooral de tool voor het omzetten van beeld/tekst naar video erg goed, die werkt als een toverstaf. Het is heel eenvoudig te implementeren in mijn werkstroom voor videobewerking. Ik gebruik het vaak om filmische videobeelden te maken die ik later in mijn tijdlijn kan opnemen om volledige, zeer boeiende video's te maken waar mijn kijkers dol op zijn.

9. Lovable (het beste voor AI-gestuurde app-ontwikkeling zonder codering)

via Lovable

Lovable stelt gebruikers in staat om full-stack applicaties en websites te bouwen via een conversationele AI-interface. Door simpelweg de gewenste functionaliteit te beschrijven, zoals "Bouw een app voor een takenlijst met gebruikerslogin", genereert de AI-agent de benodigde code, ontwerpt hij de gebruikersinterface en configureert hij automatisch de database.

Achter de schermen coördineert Lovable meerdere AI-modellen om verschillende aspecten van het aanmaken van apps te verzorgen, waaronder backend-logica, UI-ontwerp en het genereren van content. De autonome AI-agent kan iteratief plannen, redeneren en debuggen. Lovable biedt ook een visuele editor voor het aanpassen van de UI, ondersteunt integraties met diensten zoals Replicate en OpenAI voor geavanceerde functionaliteiten en faciliteert realtime samenwerking tussen teamleden.

Leuke beste functies

Met het ingebouwde rolbeheer kunt u rollen en toestemmingen voor gebruikers definiëren voor veilige applicaties voor meerdere gebruikers

Prompt Library met rollback- en fork-opties maakt het eenvoudig om complexe AI-gestuurde app-logica te beheren

Implementatie met één klik met aangepast domein, SSL, database-installatie en ingebouwde rollback voor veilige publicatie

Liefdevolle beperkingen

Gebruikers moeten de door AI gegenereerde code handmatig aanpassen om aan specifieke vereisten te voldoen

Aantrekkelijke prijzen

Free

Pro: $25/maand

Teams: $30/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Aardige beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Lovable?

Dit is wat een G2-recensent over Lovable zei:

Ik vind het geweldig hoe Lovable. dev niet-programmeurs zoals ik in staat stelt om echte, functionele apps te bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. De gebruiksvriendelijke interface is super intuïtief en dankzij de ingebouwde integraties met AI, Supabase en aangepaste domeinopties is het eenvoudig om in slechts enkele dagen iets krachtigs te creëren, zoals mijn chatbot SaaS-idee.

Ik vind het geweldig hoe Lovable. dev niet-programmeurs zoals ik in staat stelt om echte, functionele apps te bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. De gebruiksvriendelijke interface is super intuïtief en dankzij de ingebouwde integraties met AI, Supabase en aangepaste domeinopties is het eenvoudig om in slechts enkele dagen iets krachtigs te creëren, zoals mijn chatbot SaaS-idee.

10. Descript (het beste voor AI-aangedreven podcast- en video-bewerking via tekst)

via Descript

Descript is een AI-aangedreven platform dat door makers van content wordt gebruikt om video- en audiocontent te produceren. In plaats van traditionele bewerking van een tijdlijn biedt het een op scripts gebaseerde aanpak: typ, herschik en verfijn alsof u een document bewerkt. Of u nu uw AI-co-editor aanstuurt of zelf hands-on aan het werk bent, Descript combineert intuïtieve bedieningselementen met krachtige mogelijkheden.

Beste functies van Descript

Visuele editor met tijdlijn en canvas voor het toevoegen van bijschriften, titels, voortgangsbalkjes en elementen op het scherm

Het cloud-gebaseerde karakter maakt realtime samenwerking mogelijk, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken

Transcriptie van studiokwaliteit met hoge nauwkeurigheid en automatische sprekersdetectie

Beperkingen van Descript

Gebruikers hebben opgemerkt dat Descript traag kan worden bij het werken met zeer lange opnames of veel tracks

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $24/per persoon/maand

Maker: $35/per persoon/maand

Business: $65/per persoon/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Descript?

Dit is wat een G2-recensent over Descript zei:

Descript maakt het voor makers van content gemakkelijker om media te organiseren en te creëren zonder dat ze daarvoor nieuwe vaardigheden moeten leren. Door het proces van contentcreatie en -bewerking te vereenvoudigen, kunnen veel makers en ondernemers ermee aan de slag en het regelmatig gebruiken. Ik waardeer het dat ik mijn clips en opnames kan samenvoegen, ze kan bewerken zoals ik een document zou bewerken, en gemakkelijk effecten kan toevoegen.

Descript maakt het voor makers van content gemakkelijker om media te organiseren en te creëren zonder dat ze daarvoor nieuwe vaardigheden moeten leren. Door het proces van contentcreatie en -bewerking te vereenvoudigen, kunnen veel makers en ondernemers ermee aan de slag en het regelmatig gebruiken. Ik waardeer het dat ik mijn clips en opnames kan samenvoegen, ze op dezelfde manier kan bewerken als een document en er gemakkelijk effecten aan kan toevoegen.

11. Grammarly (het beste voor AI-ondersteund schrijven en grammaticale verfijning)

via Grammarly

Grammarly is een AI-schrijfassistent die gebruikers helpt om duidelijke, foutloze content te produceren voor verschillende platforms. De belangrijkste functies zijn realtime grammatica-, spelling- en interpunctiecontroles. Naast basiscorrecties biedt het ook suggesties voor stijl en duidelijkheid om de algehele kwaliteit van uw tekst te verbeteren.

Voor gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde mogelijkheden biedt Grammarly Premium een plagiaatcontrole die uw tekst scant op miljarden webpagina's en academische artikelen, zodat originaliteit gegarandeerd is. Het onlangs geïntroduceerde GrammarlyGO maakt gebruik van generatieve AI om te helpen bij het aanmaken van content en biedt suggesties voor herformulering en hulp bij het opstellen op basis van prompts van de gebruiker.

De beste functies van Grammarly

De functie voor toondetectie geeft inzicht in hoe uw boodschap kan worden opgevat, zodat u deze kunt aanpassen aan de beoogde doelgroep

Gebruikers kunnen gespecialiseerde termen of namen toevoegen om te voorkomen dat deze als fouten worden gemarkeerd

Grammarly werkt op verschillende platforms, waaronder webbrowsers, Microsoft Office en mobiele apparaten, en biedt consistente schrijfhulp

Beperkingen van Grammarly

De suggesties van Grammarly zijn vaak nuttig, maar niet onfeilbaar; soms wordt een wijziging voorgesteld die de betekenis verandert of stilistisch discutabel is

Prijzen van Grammarly

Free Forever

Pro: $30/lid/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Dit is wat een G2-recensent zei over Grammarly:

Grammarly helpt me zeker om veelvoorkomende fouten te verminderen die kunnen ontstaan door te snel typen of te snel te willen werken. Ik vind het geweldig dat de AI-functie zich snel aanpast aan mijn schrijfstijl en nuttige suggesties kan doen om de kwaliteit van mijn werk te verbeteren.

Grammarly helpt me zeker om veelvoorkomende fouten te verminderen die kunnen ontstaan door te snel typen of te snel te willen werken. Ik vind het geweldig dat de AI-functie zich snel aanpast aan mijn schrijfstijl en nuttige suggesties kan doen om de kwaliteit van mijn werk te verbeteren.

Waarom kiezen voor alternatieven voor 1min. AI?

1min. AI is een alles-in-één AI-app die meerdere AI-modellen combineert voor taken zoals het schrijven van content, het bewerken van afbeeldingen, het maken van video's en het verwerken van gegevens.

Maar hoezeer gebruikers ook van het gemak houden, er zijn nog steeds een paar pijnpunten die u ertoe kunnen brengen om op zoek te gaan naar alternatieven voor 1min. AI 👇

Het kredietsysteem voelt misleidend : Taken zoals het genereren van video's van hoge kwaliteit of het gebruik van bepaalde GPT-modellen verbruiken snel een groot aantal kredieten, waardoor de belofte van een "levenslange" garantie misleidend aanvoelt

Beperkte aanpassing van de output : Gebruikers merkten op dat 1min. AI weliswaar behoorlijke resultaten levert, maar dat het ontbreken van verfijnde instellingsmogelijkheden het moeilijk maakt om de content aan te passen aan een specifieke toon of technische vereisten

Bestands- en videogerelateerde tools zijn onhandig: De tool voor bestandsintegratie mist basis-UX zoals slepen en neerzetten. Je moet bestanden handmatig uploaden, ze via prompts refereren en als het systeem crasht (wat volgens gebruikers gebeurt), kan je werk verloren gaan

UI voelt te vereenvoudigd aan : Sommige gebruikers vonden de layout van het platform te "speels" of "kinderachtig", wat weliswaar beginnersvriendelijk is, maar niet de verfijning en ernst biedt die men van een tool voor zakelijk gebruik verwacht

Incidentele inconsistenties in resultaten : sommige reacties moeten handmatig worden bewerkt of opnieuw worden uitgevoerd om aan de verwachtingen te voldoen, met name in technische of creatieve gebruikssituaties

Niet ontwikkelaarsvriendelijk : Hoewel het een alles-in-één AI-app is, ontbreken functies die codering, automatisering of technisch zware werkstromen ondersteunen

Prestatieproblemen met grote bestanden : het transcriberen van audiobestanden of het verwerken van lange audiobestanden kan leiden tot langere verwerkingstijden en incidentele systeemvertragingen, wat de productiviteit van gebruikers die met uitgebreide opnames werken, kan beïnvloeden

Vertaalproblemen in andere talen dan het Engels: De vertaaltool werkt niet consistent voor alle talen. Portugese en andere niet-Engelse interfaces bevatten nog steeds verwarrende termen en gedeeltelijke vertalingen

Vereenvoudig uw werkstroom, schakel vandaag nog over naar ClickUp

Als 1min. AI niet helemaal aan uw eisen voldoet, bieden tools zoals ChatGPT, Pictory, Descript en andere meer op maat gemaakte, flexibele oplossingen. Of het nu gaat om het bouwen van content, het bewerken van video's, het genereren van afbeeldingen of het maken van volledige apps, er is een platform dat beter bij uw werkstroom past.

Maar als het gaat om al deze taken op één plek uit te voeren, loopt ClickUp voorop. Het is niet alleen een AI-schrijfassistent, het is een complete productiviteitssuite. Van documenten en whiteboards tot het bijhouden van projecten en realtime samenwerking, alles is ontworpen om samen te werken.

Wilt u een betere, snellere manier om uw werk en ideeën te beheren? Meld u nu aan voor ClickUp en breng uw hele werkstroom onder op één slim platform.