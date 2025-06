Top 11 Whiteboard-animatiesoftware voor creatieve storytelling

Stel je voor: jij en een collega presenteren allebei ideeën. Maar terwijl je publiek niet luistert naar wat jij zegt, zijn ze volledig gefascineerd door de whiteboard animatie video van je collega.

Vragen vliegen in het rond, ideeën worden gedeeld en het publiek luistert aandachtig. Waarom? Omdat whiteboard-animaties complexe ideeën begrijpelijker en boeiender maken.

Studies tonen aan dat video's met whiteboard-animaties het kennisbehoud met 15% kunnen verhogen, waardoor ze een krachtige manier zijn om concepten uit te leggen.

Het beste deel? Je hebt zelfs geen technische vaardigheden nodig om video's te maken - de juiste whiteboard software doet het zware werk.

Om u te helpen de perfecte whiteboard-videomaker te vinden, hebben we de 11 beste opties verzameld, inclusief sleutel functies, prijzen en gebruikersrecensies, zodat u eenvoudig kunt beginnen met het maken van professionele video's. Laten we beginnen!

Waar moet u op letten bij whiteboard-animatiesoftware?

Wat u ook nodig hebt van uw whiteboard-animatiesoftware, er zijn een paar sleutelfuncties die u niet over het hoofd mag zien. Hier is waar u op moet letten bij het maken van uw keuze:

Mediabibliotheek : krijg toegang tot een ingebouwde verzameling afbeeldingen, pictogrammen en achtergronden om tijd en moeite te besparen, zodat u niet alles vanaf nul hoeft te maken

Ondersteuning voor voice-overs : neem AI-voice-overs op of genereer ze om animaties boeiender te maken en ideeën duidelijk uit te leggen. Het is nog beter als u met uw whiteboard-animatiesoftware AI-voice-overs kunt opnemen of genereren

Import-/exportmogelijkheden : voeg uw eigen afbeeldingen toe en exporteer video's in verschillende formaten voor meer creatieve vrijheid en om ze gemakkelijker te delen

Aanpassing van het tekenpad : bepaal hoe de hand of pen beweegt om animaties vloeiend en natuurlijk te houden, in plaats van stijf of generiek

Controle over de tijdlijn van animaties : pas de timing, het tempo en de overgangen aan voor een betere werkstroom van uw animatie

Opties voor tekstanimatie : Pas bewegende tekst aan om sleutelpunten te benadrukken en de aandacht te trekken

Kant-en-klare sjablonen: gebruik kant-en-klare sjablonen om het aanmaken van video's te versnellen en uw animaties een professionele uitstraling te geven.

Whiteboard-animatiesoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste whiteboard-animatiesoftware:

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp AI-aangedreven whiteboards, slepen en neerzetten, meer dan 1.000 sjablonen, realtime samenwerking, AI-beeldgenerator, taakbeheer, meer dan 1.000 integraties Visuele samenwerking, brainstormen, projectmanagement Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand; Doodly Handgetekende stijl, Smart Draw-technologie, slepen en neerzetten, meer dan 1000 afbeeldingen, voice-overopname, royaltyvrije audio Beginners, eenvoudige doodle video's Standaard: $ 49/maand; Enterprise: $ 79/maand Powtoon Kant-en-klare sjablonen, aanpasbare tekens, mediabibliotheek, scherm-/webcamopname, animaties met één klik Trainingen, tutorials, marketing Gratis abonnement; Lite: $ 50/gebruiker/maand; Pro: $ 190/gebruiker/maand; Agentschap: aangepast Videoscribe meer dan 5 miljoen afbeeldingen, SVG Morph, 13 handstijlen, voice-over/audio, camerafocus, royaltyvrije tracks Educatieve video's, docenten Plus: $15/maand; LitePro: $22,43/maand; Core: $33,04/maand; Max: $41,03/maand Vyond Tekenprogramma, meer dan 200 sjablonen, lipsynchronisatie, exportformaten, voice-over importeren Verhalen vertellen met tekens Starter: $ 99/gebruiker/maand; Premium: $ 89/gebruiker/maand; Professional: $ 199/gebruiker/maand; Enterprise: aangepast Renderforest meer dan 1200 sjablonen, AI-scènesuggesties, 3D-animatie, meer dan 50 overgangen, contentbibliotheek Snelle animaties op basis van sjablonen Gratis abonnement; Lite: $ 14/maand; Pro: $ 39/maand; Business: $ 49/maand Animaker Infographic-animatie, spreadsheetintegratie, meer dan 50 voice-overs, meer dan 100 miljoen stock-assets, tekst-naar-spraak Whiteboard video's in infographic-stijl Basic: $ 27/maand; Starter: $ 45/maand; Pro: $ 79/maand; Enterprise: aangepast Adobe Animate Aangepaste handbewegingen, frame voor frame, drukgevoelig tekenen, Creative Cloud-integratie, export in meerdere formaten Geavanceerde aangepaste whiteboard-animaties Animate: $ 34,49/maand; Alle apps: $ 89,99/maand; Studenten: $ 19,99/maand (1e jaar) Explaindio Combineer whiteboard, 2D/3D, bewegende beelden, meer dan 180 teksten, meer dan 200 scènes, offline gebruik Meerdere animatiestijlen combineren Maandelijks: $37; Jaarlijks: $67; Eenmalig: $497 TruScribe Wetenschappelijk onderbouwde Scribology, professionele artiesten, nabewerking, aangepaste voice-over, industriethema's Wetenschappelijk onderbouwde visuele betrokkenheid, aangepaste projecten Aangepaste prijzen Filmora Visuele effecten, bewegingen bijhouden, overgangen, audiotools, keyframes, sjablonen Visuele effecten, eenvoudige bewerking van video's Basis: $ 9,99/maand; Geavanceerd: $ 34,99/jaar; Perpetual: $ 49,99; Team: $ 155,88/jaar; Student: $ 29,99/maand

🧠 Leuk weetje: Wist je dat UPS ooit $35 miljoen heeft uitgegeven aan slechts negen whiteboard-animatievideo's? In 2007 had hun "Whiteboard"-campagne een man in de hoofdrol die op een echt whiteboard schetste en eenvoudige ideeën omzette in krachtige uitlegvideo's van 30 seconden. Zo groot was hun geloof in de kracht van duidelijke, visuele storytelling!

De 11 beste Whiteboard-animatiesoftware

Zonder verder oponthoud, hier zijn de 11 beste whiteboard-animatiesoftwareprogramma's:

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven visuele samenwerking en brainstormen)

Plan uw visuals en stel samen met uw team een strategie op voor uw werkstromen met ClickUp Whiteboards

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het houdt niet alleen uw projecten in orde, maar helpt uw team ook bij het brainstormen, plannen en maken van whiteboard animatie video's.

ClickUp Whiteboards staat op nummer één in onze lijst en bestaat niet alleen uit eenvoudige tekengereedschappen, maar is een krachtige digitale ruimte waar uw team concepten visueel in kaart kan brengen. Breng in realtime wijzigingen aan en breng uw beste ideeën samen tot leven op één plek!

Integreer uw documenten rechtstreeks in Whiteboards met ClickUp Docs

Met Whiteboards wordt visueel projectmanagement een teamsport. Iedereen kan meedoen en samen scènes schetsen, zodat de beelden overeenkomen met het script.

Hulp nodig bij het visualiseren van ideeën? Probeer de AI-beeldgenerator van ClickUp in whiteboards. Beschrijf eenvoudig uw ideeën en de AI genereert beelden voor u!

Genereer snel afbeeldingen in ClickUp Whiteboards

Maar wacht even, waar haal je het script vandaan? Uit ClickUp Documenten.

Krijg toegang tot uw belangrijke documenten rechtstreeks in het whiteboard, zodat uw team aan de content kan werken terwijl ze naar de digitale storyboards kijken. Iedereen kan meewerken aan het schrijven en bijschaven van het script, zodat het verhaal goed loopt en overeenkomt met uw tekening.

Schrijfblok? Schakel dan ClickUp Brain in, de ultieme AI-assistent die nieuwe concepten, thema's en visuele stijlen kan voorstellen en zelfs scripts en dialogen kan verfijnen voor meer duidelijkheid.

Maak taken rechtstreeks vanuit uw Whiteboard-canvaselementen en wijs ze ter plekke toe aan teamleden

Als je eindelijk klaar bent om te beginnen, gebruik dan ClickUp Tasks, de perfecte set managementtools. Je kunt je Whiteboard-items direct omzetten in taken, zodat het duidelijk is wie wat doet en wanneer het moet gebeuren. Zo houd je het hele animatieproces bij en blijf je op schema met je deadlines en voortgang.

De beste functies van ClickUp

Sleep elementen vrij naar de gewenste plek om concepten in kaart te brengen, ideeën te ordenen en gestructureerde beelden te creëren

Pas ontwerpen aan met tekst, tekeningen, plaknotities, afbeeldingen, emoji's en vormen. U kunt ook kennisbanken, bedrijfswiki's en meer bouwen met gelaagde ontwerpen

Kies uit meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen voor whiteboards om snel brainstormsessies, werkstromen of projectplannen voor verschillende teams op te zetten

Houd animatieprojecten op schema met meer dan 15 aangepaste weergaven, zoals de Kanban-borden en kalenderweergave van ClickUp

Gebruik ClickUp Clips om gedetailleerde video-instructies en feedback voor bewerking van werkstromen te creëren

Integreer met tools voor het bewerken van whiteboard video's, stock footage bibliotheken en meer met behulp van een van de meer dan 1.000 native integraties van ClickUp

Neem je presentatie op en oefen deze met ClickUp Clips

Beperkingen van ClickUp

Lichte leercurve dankzij het brede bereik aan functies van ClickUp

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft onze dagelijkse activiteiten en SOP's gecentraliseerd en de samenwerking binnen de afdeling bevorderd. We waren erg te spreken over de functie voor afhankelijkheid, omdat onze afdeling ook cross-functioneel werkte. Dit hielp ons om te weten welke volgende stappen we moesten nemen. En dan de whiteboard-functie? We zijn er helemaal weg van. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens teamvergaderingen om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.

ClickUp centraliseerde onze dagelijkse activiteiten en SOP's en bevorderde de samenwerking binnen de afdeling. We waren erg te spreken over de functie voor afhankelijkheid, omdat onze afdeling ook crossfunctioneel werkte. Dit hielp ons om te weten welke volgende stappen we moesten nemen. En dan de whiteboard-functie? We zijn er helemaal weg van. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens teamvergaderingen om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.

➡️ Lees ook: Beginnershandleiding voor ClickUp Whiteboards met voorbeelden van gebruikssituaties

2. Doodly (het beste voor beginners)

via Doodly

Doodly is gemaakt voor alle beginners die zonder enige complexiteit handgetekende animaties of doodle-video's willen maken.

De gebruiksvriendelijke, eenvoudige drag-and-drop-interface bevat Smart Draw-technologie, die elke geüploade afbeelding analyseert en een realistisch tekenpad creëert. Terwijl andere animatietools handmatige aanpassingen van keyframes vereisen om dit effect te bereiken, doet Doodly dit automatisch.

In plaats van basale tekeneffecten te gebruiken, zorgt deze software ervoor dat de animatie natuurlijker en minder robotachtig aanvoelt.

De beste functies van Doodly

Maak animaties op een whiteboard, groen bord, glazen bord of schoolbord

Kies uit verschillende handtekeningenstijlen voor mensen en cartoons

Krijg toegang tot meer dan 1.000 aangepaste afbeeldingen, getekend door professionele kunstenaars

Gebruik royaltyvrije audiotracks voor achtergrondmuziek

Neem aangepaste voice-overs rechtstreeks op en synchroniseer ze automatisch

Doodly-beperkingen

De interface kan soms wat onhandig zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in het basisabonnement

Prijzen van Doodly

Standaard: $49/maand

Enterprise: $79/maand

Beoordelingen en recensies van Doodly

G2: 4,2/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodly?

Een G2-recensie zegt:

Doodly is heel eenvoudig te gebruiken. De ontwerpinterface is zeer intuïtief. De mogelijkheden voor storytelling zijn eindeloos dankzij de add-on functies. Ik vind het erg prettig hoe eenvoudig het is om tekst en andere multimedia-elementen toe te voegen.

Doodly is heel eenvoudig te gebruiken. De ontwerpinterface is zeer intuïtief. De mogelijkheden voor storytelling zijn eindeloos dankzij de add-on functies. Ik vind het erg prettig hoe eenvoudig het is om tekst en andere multimedia-elementen toe te voegen.

3. Powtoon (het beste voor trainingen en tutorials)

via Powtoon

Als u uw saaie PowerPoint-presentaties wilt upgraden zonder uren te besteden aan het leren van een nieuwe tool, probeer dan Powtoon.

Deze gebruiksvriendelijke whiteboard-animatiemaker wordt vaak gebruikt als gratis videomaker en wordt geleverd met een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor verschillende teams, of u nu werkzaam bent in marketing, HR, verkoop of training.

U krijgt ook aanpasbare tekens uit verschillende sectoren en andere werkplekvriendelijke beelden, waardoor u eenvoudig relevante trainingsvideo's kunt maken.

Bovendien bent u niet beperkt tot whiteboard-animaties. Met Powtoon kunt u dingen combineren met video's in cartoonstijl, live-action clips met overlays en meer, zodat uw video content boeiend blijft en mensen blijft boeien.

De beste functies van Powtoon

Maak professionele animaties met kant-en-klare sjablonen voor whiteboard video's en een online editor

Gebruik tekens, rekwisieten en achtergronden, of kies uit de mediabibliotheek van Powtoon met illustraties, afbeeldingen, animaties en pictogrammen

Voeg met één klik animaties, geluidseffecten, muziek en aanpasbare tekststijlen toe

Ontwerp aangepaste tekens die bij uw merk passen

Neem uw scherm en webcam op voor tutorials of presentaties

Beperkingen van Powtoon

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor geanimeerde tekens

De trainingsvideo-software kan lastig te navigeren zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Powtoon

Free

Lite: $50/gebruiker per maand

Professioneel: $190/gebruiker per maand

Bureau: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Powtoon

G2: 4,4/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Powtoon?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik vond het gebruik van het product erg eenvoudig. Ik heb in twee weken tijd 10-12 video's gemaakt, allemaal animatievideo's van ongeveer 60 seconden voor gebruik in videoreclame. Het was heel gemakkelijk te leren, het platform slaat je voortgang automatisch op, zodat je geen informatie kwijtraakt, en het slaat je video op in elk gewenst format.

Ik vond het gebruik van het product erg eenvoudig. Ik heb in twee weken tijd 10-12 video's gemaakt, allemaal animatievideo's van ongeveer 60 seconden voor gebruik in videoreclame. Het was heel gemakkelijk te leren, het platform slaat je voortgang automatisch op, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je informatie kwijtraakt, en het slaat je video op in elk gewenst format.

💡 Pro Tip: Mensen hebben een korte aandachtsspanne! Zorg er dus voor dat u uw kijkers snel boeit met opvallende whiteboard-animaties. Maar pas op, rek het niet te lang uit – lange video's verliezen snel hun rente. Houd het kort, krachtig en boeiend!

4. Videoscribe (het beste voor educatieve video's)

via Videoscribe

Videoscribe is een populaire optie voor veel Amerikaanse docenten om het leren boeiender te maken door middel van handgetekende animaties en interactieve lessen.

Deze whiteboard-videomaker heeft een interface met slepen en neerzetten en een uitgebreide mediabibliotheek voor het eenvoudig aanmaken van video's. Het bevat ook SVG Morph, een tool die lessen tot leven brengt door de ene tekening vloeiend in de andere te transformeren.

In plaats van afzonderlijke statische afbeeldingen te gebruiken, kunnen docenten nu laten zien hoe concepten zich ontwikkelen in één vloeiende beweging, zoals een celdeling of een chemische reactie. Dit maakt complexe onderwerpen begrijpelijker en beter te onthouden voor studenten.

De beste functies van VideoScribe

Krijg toegang tot een bibliotheek met meer dan vijf miljoen afbeeldingen in verschillende categorieën

Maak professionele video's met 13 verschillende handstijlen en 16 penopties

Stel de positie van de camera in om de aandacht van de kijker te sturen

Neem voice-overs en geluidseffecten rechtstreeks op of upload en bewerk audio

Kies uit een collectie van meer dan 300 royaltyvrije audiotracks

Gebruik de gewenste grootte van video's voor verschillende websites en sociale media

Beperkingen van Videoscribe

Het systeem kan nogal traag en glitchy zijn

Sommige functies, zoals het tekengereedschap en de zoekfunctie, zijn basis

Prijzen van VideoScribe

Lite: $22,42/maand per licentie

Kern: $33,04/maand per licentie

Max: $41,03/maand per licentie

Beoordelingen en recensies van Videoscribe

G2: 4,1/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Videoscribe?

Een recensie van Capterra zegt:

Wat mij echt indruk maakt bij VideoScribe is de mogelijkheid om mijn instructiemateriaal om te zetten in boeiende animaties in whiteboard-stijl. Dit format spreekt volwassen leerlingen bijzonder goed aan, waardoor ze de informatie gemakkelijker begrijpen en onthouden.

Wat mij echt indruk maakt bij VideoScribe is de mogelijkheid om mijn instructiemateriaal om te zetten in boeiende animaties in whiteboard-stijl. Dit format spreekt volwassen leerlingen bijzonder goed aan, waardoor ze de informatie gemakkelijker begrijpen en onthouden.

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor heb je een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraagt u de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

5. Vyond (het beste voor het vertellen van verhalen met tekens)

via Vyond

Vyond is een goede keuze voor whiteboard-animaties die zich richten op storytelling.

U kunt de Character Builder van het platform gebruiken om unieke avatars te ontwerpen met gepersonaliseerde functies, outfits en persoonlijkheden die honderden vooraf geanimeerde acties kunnen uitvoeren, terwijl de whiteboard-animatiestijl behouden blijft wanneer dat nodig is.

Teken kunnen emoties en lichaamstaal weergeven die passen bij hun dialoog en scène, waarbij ze wisselen tussen uitdrukkingen, interactie hebben met rekwisieten en op natuurlijke wijze communiceren. Dit zorgt voor meer realistische en herkenbare verhalen, waardoor de emotionele verbinding met het publiek wordt versterkt.

De beste functies van Vyond

Kies uit meer dan 200 kant-en-klare sjablonen voor whiteboards met ingebouwde effecten

Kies uit meer dan 130 stocktekens of maak je eigen unieke teken

Maak whiteboard-animaties met behulp van ingebouwde tekens, objecten en scènes, plus automatische lipsynchronisatie voor realistische bewegingen

Exporteer in meerdere formaten om eenvoudig te delen en te gebruiken in andere projecten

Neem uw eigen voice-over op of importeer audiobestanden van elders

Beperkingen van Vyond

Sommige geavanceerde functies kunnen lastig zijn voor nieuwe gebruikers

Beperkte media en formatteringsfuncties

De hoge kwaliteit van de video's kan het systeem vertragen

Prijzen van Vyond

Starterspakket: $99/gebruiker per maand

Professioneel: $199

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bureau: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vyond

G2: 4,8/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vyond?

Een G2-recensie zegt:

Als ontwikkelaar kan ik zeggen dat deze tool me helpt om de meest geanimeerde en boeiende video's voor trainingsmateriaal te maken. Ik krijg altijd uitstekende feedback en het helpt me zeker om er professioneel uit te zien, zelfs als ik nieuw ben in het maken van video's. Het heeft veel sjablonen, AI-functies en een ongelooflijke diversiteit aan tekens, stemmen, rekwisieten, geluiden en effecten die uw publiek geboeid zullen houden!

Als ontwikkelaar kan ik zeggen dat deze tool me helpt om de meest geanimeerde en boeiende video's voor trainingsmateriaal te maken. Ik krijg altijd uitstekende feedback en het helpt me zeker om er professioneel uit te zien, zelfs als ik nieuw ben in het aanmaken van video's. Het heeft veel sjablonen, AI-functies en een ongelooflijke diversiteit aan tekens, stemmen, rekwisieten, geluiden en effecten die uw publiek geboeid zullen houden!

6. Renderforest (het beste voor snelle animaties op basis van sjablonen)

via Renderforest

Met meer dan 1.200 kant-en-klare sjablonen in meer dan 10 categorieën zorgt Renderforest ervoor dat u niet vanaf nul hoeft te beginnen. Vervang gewoon de tijdelijke tekst en afbeeldingen en u hebt in een mum van tijd een gepolijste video.

Met deze volledig aanpasbare sjablonen kunt u de duur van scènes eenvoudig aanpassen met een eenvoudige schuifregelaar of invoervak. Bovendien kunnen de AI-aangedreven tools van Renderforest scènes voorstellen op basis van uw script, waardoor het aanmaken van video's sneller en eenvoudiger wordt, vooral wanneer u strakke deadlines heeft.

De beste functies van Renderforest

Maak hoogwaardige 3D-video's met gebruiksvriendelijke 3D-animatietools

Kies uit meer dan 300 videosjablonen om binnen enkele minuten uw eigen whiteboard-animaties te maken

Pas meer dan 50 unieke overgangseffecten toe voor vloeiendere animaties

Gebruik meer dan 500 realistische whiteboard-animaties voor levensechte bewegingen

Krijg toegang tot een grote bibliotheek met content met auteursrechtvrije afbeeldingen en muziek

Beperkingen van Renderforest

Beperkte aanpassing en bewerking van de sjablonen

Sommige gebruikers vinden de prijs vrij hoog

Prijzen van Renderforest

Free

Lite: $14/maand

Pro: $39/maand

Business: $49/maand

Beoordelingen en recensies van Renderforest

G2: 4,7/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Renderforest?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Renderforest is hoe gemakkelijk het is om content van professionele kwaliteit te maken zonder uitgebreide ontwerpvaardigheden te hebben. De verscheidenheid aan sjablonen is fantastisch, waardoor het eenvoudig is om alles te maken, van uitlegvideo's tot logo's en mockups.

Wat ik het leukste vind aan Renderforest is hoe gemakkelijk het is om content van professionele kwaliteit te maken zonder uitgebreide ontwerpvaardigheden. De verscheidenheid aan sjablonen is fantastisch, waardoor het eenvoudig is om alles te produceren, van uitlegvideo's tot logo's en mockups.

7. Animaker (het beste voor infographic-achtige whiteboard-animaties)

via Animaker

Als u met veel gegevens en infographics werkt, kunt u deze met Animaker op een mooie manier presenteren in een handgetekende whiteboard-stijl. Sluit het programma eenvoudig aan op uw spreadsheets en CSV-bestanden en maak geanimeerde infographics die automatisch worden bijgewerkt wanneer uw gegevens veranderen.

Het platform draait op een krachtige HTML5-engine en biedt verschillende achtergronden, zoals een schoolbord, glazen bord en notitieblok. Met de tekst-naar-spraakfunctie kunt u ook uw eigen voice-over opnemen of maken.

De beste functies van Animaker

Maak animaties met meer dan 50 menselijk klinkende voice-overs in meer dan 25 talen

Selecteer tekens, rekwisieten en schrijfstijlen met Whiteboard 2. 0

Kies uit meer dan 50 overgangen voor vloeiende animaties

Toegang tot meer dan 100 miljoen stockvideo's en foto's

Voeg muziek en speciale effecten toe aan uw video's

Beperkingen van Animaker

Beperkte mogelijkheden voor aanpassing

De interface kan trager worden bij het werken met 4K HD-video's

Prijzen van Animaker

Basis: $27/maand

Starter: $45/maand

Pro: $79/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Animaker

G2: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Animaker?

Een recensie van Capterra zegt:

Het was erg goed, ik ben geen ontwerper, maar ik kan zelf vrij goede video's maken, wat kosten bespaart en gemakkelijk is in het gebruik

Het was erg goed, ik ben geen ontwerper, maar ik kan zelf vrij goede video's maken, kosten besparen en het is gemakkelijk te gebruiken

➡️ Lees ook: Hoe neem je een video op van jezelf terwijl je een PowerPoint presenteert?

8. Adobe Animate (het beste voor geavanceerde, aangepaste whiteboard-animaties)

via Adobe Animate

Voor geavanceerde whiteboard-animaties hebt u volledige controle over bewegingen en tekeningen nodig, en dat is precies wat Adobe Animate biedt.

In tegenstelling tot tools op basis van sjablonen kunt u met Adobe Animate aangepaste handbewegingen, gedetailleerde animaties en vloeiende tekenpaden maken met frame-voor-frame precisie. Wat het echter echt onderscheidt, is hoe het de druk van echt tekenen nabootst.

Lijnen kunnen op natuurlijke wijze van dikte veranderen op basis van snelheid en hoek, waardoor animaties er levensechter uitzien. Met ondersteuning voor tekentablets kunt u uw eigen whiteboard video's maken die natuurlijker en minder mechanisch aanvoelen dan opties op basis van sjablonen.

De beste functies van Adobe Animate

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met aangepaste penselen, effecten en overgangen

Krijg toegang tot de Creative Cloud-bibliotheek van Adobe voor stockfoto's en video's

Synchroniseer de lipbewegingen van tekens eenvoudig met ingebouwde tools

Exporteer whiteboard video's in meerdere formaten, waaronder HTML5, Flash en WebGL

Integreer met meer dan 20 Adobe-producten voor een vlottere werkstroom

Deel video's eenvoudig op sociale media zoals YouTube en Twitter

Beperkingen van Adobe Animate

Beginners hebben te maken met een steile leercurve

Het op abonnementen gebaseerde prijsmodel van de tool kan voor sommige gebruikers onhandig zijn

Prijzen van Adobe Animate

Adobe Animate (alleen): $34,49/maand

Creative Cloud Alle apps (inclusief Animate): $ 89,99/maand Voor studenten en docenten: $ 19,99/maand voor het eerste jaar, $ 34,99/maand na verlenging (jaarlijkse facturering) Voor bedrijven: $ 89,99/maand per licentie

Voor studenten en docenten: $19,99/maand voor het eerste jaar, $34,99/maand na verlenging (jaarlijks gefactureerd)

Voor bedrijven: $ 89,99/maand per licentie

Voor studenten en docenten: $19,99/maand voor het eerste jaar, $34,99/maand na verlenging (jaarlijks gefactureerd)

Voor bedrijven: $ 89,99/maand per licentie

Beoordelingen en recensies van Adobe Animate

G2: 4,1/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Adobe Animate?

Een G2-recensie zegt:

De interface is vergelijkbaar met andere Adobe-producten, dus omdat ik de andere producten al ken, was het makkelijker om te leren. De bottentool en vectorborstels zijn geweldig.

De interface is vergelijkbaar met andere Adobe-producten, dus omdat ik de andere producten al ken, was het makkelijker om te leren. De bottentool en vectorborstels zijn geweldig.

👀 Wist je dat? Adobe Animate heette vroeger Adobe Flash. Ja, dezelfde Flash die al die verslavende computerspelletjes aandreef die we als kinderen speelden! Het blijkt dat de tool achter die leuke spelletjes dezelfde is als die welke tegenwoordig wordt gebruikt om whiteboard-animaties te maken.

9. Explaindio (het beste voor het combineren van meerdere animatiestijlen)

via Explaindio

Wilt u verschillende animatiestijlen in één video combineren? Probeer Explaindio. Hiermee kunt u whiteboard-tekeningen combineren met bewegende beelden, 2D- en 3D-animaties en zelfs live video zonder extra software of geavanceerde technische vaardigheden.

Dat betekent dat u een handgetekend teken uit het whiteboard kunt laten stappen, in een 3D-figuur kunt veranderen, door een scène kunt laten lopen en vervolgens weer terug kunt laten keren naar een tekening, allemaal in één vloeiende beweging.

Op deze manier kunt u complexe concepten eenvoudig uitleggen met whiteboard-animaties en vervolgens overschakelen naar dynamischer beeldmateriaal voor demonstraties of een grotere emotionele impact.

Bovendien kunt u dit allemaal offline doen, omdat het platform geen toegang tot de cloud vereist.

De beste functies van Explaindio

Krijg toegang tot meer dan 180 kant-en-klare teksten met meer dan 300 lettertypes

Importeer uw eigen afbeeldingen of blader door de ingebouwde Pixabay-bibliotheek

Animeer geïmporteerde bitmapafbeeldingen automatisch met ingebouwde tekenpaden

Gebruik een van de 200 kant-en-klare geanimeerde scènes om tijd te besparen

Maak verschillende stijlen van uitlegvideo's, waaronder cartoons en 3D

Beperkingen van Explaindio

Geen gratis proefversie

De interface kan rommelig en lastig te navigeren zijn

Prijzen van Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: $37/maand

Explaindio Video Creator Annual: $67/jaar

Explaindio Video Creator Eenmalig: $497

Beoordelingen en recensies van Explaindio

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Trap niet in de hybride video-val! Whiteboard-animaties zijn niet zomaar 2D-video's met een andere stijl – ze hebben een sterke storytelling nodig om kijkers geboeid te houden. Zelfs Coca-Cola wist dit en gebruikte een script boordevol content om zijn whiteboard-video boeiend te maken. Neem dus de tijd om een goed script te schrijven – het is het waard!

10. TruScribe (het beste voor wetenschappelijk onderbouwde visuele betrokkenheid)

via TruScribe

TruScribe gebruikt wetenschap om kijkers betrokken te houden.

In tegenstelling tot andere tools op onze lijst, vereist deze Scribology, een unieke methode voor het aanmaken van video's. Het past neurowetenschap, gedragspsychologie en visuele storytelling toe om content beter te laten beklijven.

Met TruScribe kunt u ook professionele kunstenaars inschakelen om echte handgetekende animaties te maken die persoonlijker en boeiender aanvoelen. Van scriptwriting en storyboarding tot illustraties en voice-overs: kies voor diensten die aan uw behoeften voldoen en ervoor zorgen dat uw animaties goed aanvoelen.

De beste functies van TruScribe

Bewerk video's zelfs nadat ze zijn voltooid

Voeg duidelijke, aangepaste voice-over audio rechtstreeks toe aan uw video's

Kies uit vijf kleurenschema's met hoog contrast.

Gebruik speciale thema's die zijn ontworpen voor verschillende sectoren

Beperkingen van TruScribe

Afbeeldingen kunnen korrelig worden wanneer ze worden geïmporteerd vanuit apps van derden

Sommige gebruikers vonden de mediabibliotheek te generiek

Prijzen van TruScribe

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TruScribe

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet beschikbaar

Lees ook: Diagramvoorbeelden voor elk type project

11. Filmora (beste voor visuele effecten)

via Filmora

Filmora maakt het eenvoudig om uw whiteboard-animaties naar een hoger niveau te tillen met leuke visuele effecten. De enorme verzameling overgangen, filters en audiotools voegt flair toe, terwijl de handgetekende stijl natuurlijk en boeiend blijft.

Deze whiteboard-animatiemaker heeft ook een functie voor bewegingsregistratie waarmee u getekende elementen kunt volgen en effecten kunt toevoegen die met deze elementen meebewegen. U kunt bijvoorbeeld tekstballonnen toevoegen die tekenanimatie volgen of sleutels markeren wanneer deze verschijnen.

De beste functies van Filmora

Maak animaties met automatische stabilisatie, een ingebouwde schermrecorder en vooraf ingestelde overgangen

Verbeter audio, voeg tekst en titels toe en pas licht-, flare-, warp- en vervormingseffecten toe

Gebruik audiocompressie, beweging volgen, pannen en zoomen, en maskeren

Voeg eenvoudig een whiteboard of schoolbord toe voor animaties

Gebruik keyframes en ingebouwde sjablonen om snel video's aan te maken

Filmora-limieten

Geen geavanceerde opties voor video-bewerking

Sommige effecten zijn vergrendeld achter een betaalmuur

Prijzen van Filmora

Voor particulieren: Basic: $9,99/maand Advanced: $34,99/jaar Perpetual: $49,99 (eenmalig)

Basis: $9,99/maand

Geavanceerd: $34,99/jaar

Perpetual: $49,99 (eenmalig)

Team & Business: Aangepaste prijzen

Basis: $9,99/maand

Geavanceerd: $34,99/jaar

Perpetual: $49,99 (eenmalig)

Beoordelingen en recensies van Filmora

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Filmora?

Een G2-recensie zegt:

Na WonderShare Filmora enige tijd te hebben gebruikt, kan ik zeggen dat het een solide keuze is voor beginners en casual video editors met ondersteuning voor meerdere platforms. Mijn favoriete onderdeel is het gebruiksgemak. De interface is overzichtelijk en eenvoudig, met drag-and-drop-functionaliteit die bewerking zelfs voor beginnende gebruikers een fluitje van een cent maakt. Het heeft ook een rijke bibliotheek met effecten, overgangen en tekstopties, waardoor je veel creatieve vrijheid hebt. De prijs is betaalbaar in vergelijking met andere beschikbare opties.

Na WonderShare Filmora enige tijd te hebben gebruikt, kan ik zeggen dat het een solide keuze is voor beginners en casual video-editors met ondersteuning voor meerdere platforms. Mijn favoriete onderdeel is het gebruiksgemak. De interface is overzichtelijk en eenvoudig, met drag-and-drop-functionaliteit die bewerking zelfs voor beginnende gebruikers een fluitje van een cent maakt. Het heeft ook een uitgebreide bibliotheek met effecten, overgangen en tekstopties, waardoor je veel creatieve vrijheid hebt. De prijs is betaalbaar in vergelijking met andere beschikbare opties.

