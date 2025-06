10 beste Twos-app-alternatieven voor notities en productiviteit

Soms is een simpele lijst voldoende om het gevoel te hebben dat je alles onder controle hebt. 🧸Je schrijft je gedachten op, je herinneringen, die ene taak die je steeds uitstelt, en plotseling voelt je hoofd rustiger. Dat is de kracht van tools zoals de Twos-app. Het is een overzichtelijke, minimalistische ruimte om je notities te beheren, persoonlijke taken bij te houden en een ritme in je dag aan te brengen.

Maar misschien wilt u meer dan alleen basisplanning voor taken. Meer structuur in het vastleggen van notities, het beheren van projecten en het dagelijks evalueren? Meer manieren om ideeën opnieuw te bekijken? Meer dan alleen maar dezelfde takenlijst, dag in dag uit?

Of je nu een tweede brein aan het opbouwen bent, je takenlijst-app aan het verfijnen bent of op zoek bent naar een nieuwe tool voor projectmanagement om nieuwe taken doelgericht aan te pakken, je bent hier aan het juiste adres. Hier is een overzicht van de 10 beste Twos-app-alternatieven die momenteel beschikbaar zijn.

Dus als je op zoek bent naar iets meer en je je afvraagt "wat is het alternatief voor de Twos-app?", lees dan verder.

Waar moet je op letten bij een Twos-app-alternatief?

via Twosapp

🎉 Leuk weetje: Twos dankt zijn naam aan de twee oprichters en het idee dat alles begint met 'slechts twee dingen om te onthouden'

Twos is een eenvoudige app, maar uw werkstroom is dat waarschijnlijk niet.

Als u op zoek bent naar een vervanging, wilt u iets dat met uw behoeften mee kan evolueren. Op een gegeven moment hebt u misschien behoefte aan robuuster taakbeheer, gezamenlijke aantekeningen, spraak-naar-tekst-registratie, synchroniseren van de kalender of gewoon betere herinneringen die u daadwerkelijk op tijd waarschuwen.

De beste Twos-app-alternatieven moeten tools zijn die ook als uw persoonlijke taakbeheersysteem kunnen fungeren en zowel dagelijkse taken als langetermijndoelen ondersteunen.

Flexibel voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik

Licht genoeg voor dagelijkse registratie, maar krachtig genoeg voor projecten

Eenvoudig in gebruik, want niemand heeft tijd om een nieuw systeem helemaal opnieuw te leren

Aanpasbaar, zodat het werkt zoals uw hersenen werken

Laten we de beste opties eens bekijken en bekijken waarom ze misschien wel je nieuwe favoriete tool worden.

🧐 Wist u dat? Aan de manier waarop u aantekeningen maakt, kunt u zien wat voor type denker u bent. Lijst met opsommingstekens? U houdt van structuur. Brain dump? U bent iemand die eerst ideeën verzamelt.

Twos-app-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Ideaal om notities om te zetten in actie en uw hele dag te beheren Grootte van het team: ideaal voor wie taakbeheer en AI-assistentie nodig heeft AI-aangedreven taakbeheer, integratie van notities, bijhouden van projecten, synchroniseren van kalenders Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Logseq Het beste voor privacy-first journaling en connected thinking Teamgrootte: Ideaal voor wie de voorkeur geeft aan minimalistische notities Outliner-gebaseerd dagboek, bidirectionele koppelingen, privacy op basis van lokale gegevens, grafische weergave Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5/maand voor synchroniseren Anytype Ideaal voor het opbouwen van een privé 'tweede brein' op verschillende apparaten Teamgrootte: ideaal voor mensen die hun notities eerst offline willen ordenen End-to-end-versleuteling, offline-first, bidirectionele koppelingen, platformonafhankelijk Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99/jaar Superlijst Het beste voor stijlvolle takenlijsten met functies voor samenwerkingTeamgrootte: ideaal voor teams die een overzichtelijke taakbeheerder voor samenwerking nodig hebben Minimalistisch ontwerp, subtaken, taakherinneringen, realtime samenwerking, platformonafhankelijk Gratis; Pro vanaf $ 19/maand per persoon Bear Ideaal voor overzichtelijk schrijven en notities maken zonder afleiding Grootte van het team: ideaal voor wie eenvoudige notities wil maken voor persoonlijk gebruik Ondersteuning voor Markdown, hashtags voor organisatie, versleutelde aantekeningen, app alleen voor Apple Gratis proefversie van 14 dagen; Pro $ 2,99/maand RemNote Het beste voor studenten en levenslange leerlingen die herhaling met tussenpozen nodig hebben Teamgrootte: ideaal voor leergerichte personen en het maken van aantekeningen Spaced repetition, flashcards, ondersteuning voor Markdown, gekoppelde aantekeningen, schrijven in outliner-stijl Gratis; Pro vanaf $ 8/maand 24me Smart Personal Assistant Ideaal voor het beheren van taken, agenda en herinneringen op één plek Grootte van het team: ideaal voor drukbezette mensen die op zoek zijn naar een uniform systeem Eén kalender, taakbeheer, spraakcommando's, slimme meldingen, synchroniseren tussen verschillende platforms Gratis; Premium $ 5,99/maand Supernotes Het beste voor snelle, op kaarten gebaseerde notities en samenwerking Teamgrootte: ideaal voor teams die snel notities moeten maken en samenwerken Op Markdown gebaseerde notitiekaarten, realtime samenwerking, grafische weergave, backlinking Gratis; Unlimited $ 11/maand MyMind Het beste voor visuele denkers die moeiteloos ideeën willen opslaan en ordenen Teamgrootte: ideaal voor creatieve professionals of persoonlijk gebruik AI-automatische categorisering, tekst, links, afbeeldingen en ideeën opslaan, zoeken in volledige tekst, visuele layout Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand Notability Het beste voor handgeschreven notities, audio-opnames en aantekeningen voor school/werk Teamgrootte: ideaal voor studenten, docenten of professionals Handgeschreven + getypte notities, audio-opname, weergave van meerdere notities, app alleen voor Apple Gratis met beperkte functies; Volledige toegang $ 19,99/jaar

De 10 beste Twos-app-alternatieven voor jou

1. ClickUp (het beste voor het omzetten van notities in acties en het beheren van uw hele dag)

Twos is geweldig voor het noteren van gedachten en het instellen van snelle herinneringen, maar uw systeem moet harder werken wanneer uw leven voller wordt. Het is tijd om de beste productiviteitstools te ontdekken om uw taken te stroomlijnen.

Dat is waar ClickUp uitblinkt.

Hier is een snelle vergelijkingstabel om u de uitgebreide mogelijkheden van ClickUp te laten zien terwijl u op zoek bent naar een alternatief voor de Twos-app.

Functie ClickUp Twos Taakbeheer ✅ Geavanceerd 🟡 Basis AI-assistent ✅ Ja ❌ Nee Documenten en dagboeken ✅ Geïntegreerd 🟡 Alleen notities Whiteboards ✅ Ja ❌ Nee Automatisering ✅ Ja ❌ Nee Kalender weergave ✅ Ja 🟡 Basis Herinneringen ✅ Geavanceerd ✅ Basis Sjablonen ✅ Uitgebreid 🟡 Weinig Integraties ✅ Veel ❌ Nee Mobiele app ✅ Robuust ✅ Ja Samenwerken ✅ Real-time ❌ Nee Aangepaste velden ✅ Ja ❌ Nee Dashboards/rapportage ✅ Ja ❌ Nee Doelen bijhouden ✅ Ja ❌ Nee

Als echte alles-in-één app voor taakbeheer en planning helpt ClickUp je om van 'Wat moet ik doen?' naar 'Laten we het doen' te gaan. Het biedt je de flexibiliteit om direct taken aan te maken vanuit elke notitie en taken rechtstreeks toe te voegen aan je weekabonnement, zonder je focus te verliezen.

Het is ideaal voor mensen die houden van het lichtgewicht gevoel van Twos, maar een tool willen die ideeën, lijsten, doelen en terugkerende routines voltooit.

Stel dat u het volgende typt: "Lekke kraan repareren, verjaardagscadeau versturen, content voor volgende week plannen. "

In Twos is dat het einde. In ClickUp? Dat is nog maar het begin. 🎯

🧐 Wist u dat? Wanneer uw taakbeheersysteem consistent is op alle platforms, neemt uw cognitieve belasting af. Minder tijd verspillen met overschakelen = meer tijd om na te denken.

Leg vast, organiseer en brainstorm

📝 Schrijf het op en koppel het aan actie met ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp Documenten om dankbaarheidsdagboeken te maken

Twos is geweldig voor brainstormsessies, maar ClickUp Docs gaat nog verder. Ze zijn geschikt voor samenwerking, aanpasbaar en geïntegreerd in uw werkstroom. In plaats van te jongleren met apps, kunt u notities en taken beheren in één gedeelde werkruimte, voor individueel gebruik of voor teams.

Gebruiksscenario: houd een dagelijks dagboek bij in ClickUp Documenten.

Schrijf gedachten op zoals:

"Ik moet papa bellen."

"Ik moet papa bellen."

Markeer en klik met de rechtermuisknop om er een taak of herinnering van te maken – perfect voor dagelijkse check-ins of zelfreflectie.

Je kunt ook:

Maak weekplanners

Bijhouden van dankbaarheid

Sla artikelideeën of doelen op

Media en spreadsheets insluiten

Koppel taken of lijsten

✨ Of je nu een dagboek bijhoudt of je stemmingen bijhoudt, ClickUp combineert schrijven en organiseren in één flexibel platform.

💡 Pro-tip: Maak van je ClickUp Daily Journal een therapiepartner. Tag gedachten zoals 'angst', 'successen' of 'triggers' om ze tijdens therapiesessies opnieuw te bekijken of routines te ondersteunen die overweldigende gevoelens verminderen.

🧩 Brainstorm visueel met ClickUp Whiteboards

Werk samen met uw community, plan productstrategieën en deel ideeën met ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunt u ideeën in kaart brengen, uw gedachten opschrijven en visueel verbinden – perfect om een brainstorm of vergadering om te zetten in uitvoerbare taken.

Gebruiksscenario: Begin met een mindmap voor een nieuw project en zet vervolgens plaknotities of vertakkingen direct om in taken of documenten, zodat je creatieve werkstroom en uitvoering op één plek blijven.

Verbeter je dagboek en notities met AI en visuals 🎨 ClickUp gaat verder dan tekst. Gebruik de AI Notetaker om automatisch vergaderingen of therapiesessies vast te leggen en samen te vatten, en zet sleutelpunten om in uitvoerbare taken. Wilt u uw dankbaarheidsdagboek of stemmingsmeter expressiever maken? Genereer aangepaste afbeeldingen rechtstreeks in uw document met ClickUp Brain — typ gewoon wat u wilt zien. En als je een proces moet uitleggen of een snelle update wilt delen, neem dan een Clip op en voeg deze rechtstreeks in je dagboek of taak in. *Met ClickUp zijn uw aantekeningen, afbeeldingen en acties altijd met elkaar verbonden, waardoor uw productiviteitssysteem alles in één wordt

✨ Zet willekeurige gedachten om in echte resultaten – met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om taken voor je abonnementen te maken en beschik over een constante AI-assistent die je helpt alles te plannen

U hoeft niet langer elk idee zelf te organiseren. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, kan ongestructureerde notities opsplitsen, ze op urgentie rangschikken en omzetten in een overzichtelijke, uitvoerbare takenlijst.

Gebruiksscenario: U maakt een aantekening: 'Vakantie plannen'. ClickUp Brain stelt voor:

Onderzoek 3 locaties

Reisdata definitief vastleggen

Deel de reisroute met familie

Stel een budget en boekingsdeadline in

U kunt deze stappen bewerken, plannen of zelfs automatiseren, allemaal zonder uw werkruimte te verlaten. Met functies zoals AI-planning en slimme suggesties voor taakprioriteit zorgt ClickUp Brain ervoor dat uw abonnementen daadwerkelijk aansluiten bij uw tijd en bandbreedte.

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen op te zetten. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om tot wel 5+ apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

📖 Lees meer: Ontdek hoe u AI kunt gebruiken voor slimmere planning en verbetering van uw productiviteit.

✅ Persoonlijke takenlijsten die zich aanpassen aan uw dag

Gebruik ClickUp-taken om uw dagelijkse taken te maken en een complete werkstroom te krijgen om ze goed te beheren

ClickUp-taken helpen u alles te beheren, van uw ochtendroutine tot belangrijke deadlines. In combinatie met ClickUp Brain werkt het als een spraakassistent voor slim taakbeheer. Als u een app voor takenlijsten nodig hebt die verder gaat dan selectievakjes en gestructureerde werkstromen ondersteunt, dan is ClickUp de juiste keuze.

Gebruiksscenario: je lijst voor zondagavond

🟢 Boodschappen doen

🔴 Offerte voor client moet dinsdag klaar zijn

🟡 Bel de dierenarts

Stel prioriteiten in met kleuren, geschatte tijden en terugkerende instellingen (wekelijks voor boodschappen, maandelijks voor de dierenarts). U kunt taken plannen op basis van urgentie of ze voor meer duidelijkheid opsplitsen in subtaak.

Elke taak ondersteunt krachtige functies:

Subtaken

Aangepaste statussen (zoals 'In uitvoering' of 'In afwachting van antwoord')

Herinneringen & automatisering

Tijdsregistratie, als dat uw stijl is

🧐 Wist u dat? Door een kolom of tag 'Klaar' aan te maken in uw notitie-app, kunt u uw hersenen trainen om voortgang te zien in plaats van druk.

⚡ Automatiseer uw routine

Verbeter de productiviteit door taken te automatiseren met ClickUp-automatisering

Met ClickUp-automatisering kunt u regels instellen om taken te verplaatsen, gebruikers toe te wijzen of statussen automatisch bij te werken.

Gebruiksscenario: Wanneer u een aantekening hebt voltooid en deze als 'Klaar' markeert, kan ClickUp deze automatisch toewijzen aan de juiste persoon of verplaatsen naar uw weekabonnement, zonder dat u handmatige stappen hoeft uit te voeren.

Plan, prioriteer en visualiseer

🗓️ Plan je week visueel met ClickUp Kalender

Gebruik AI-gestuurde prioritering en automatische aanpassingen om op koers te blijven met je doelen met ClickUp Kalender

Met ClickUp Kalender kunt u uw dag of week in kaart brengen door taken naar tijdsblokken te slepen. U kunt uw abonnementen ook aanpassen als er iets onverwachts gebeurt.

Gebruiksscenario: Je bent bezig met werk, sporten en persoonlijke boodschappen. Sleep 'e-mail opvolgen' naar Monday 10 uur, 'sporten' naar woensdag 18 uur en 'verjaardag moeder voorbereiden' naar zaterdag. Klaar.

Bovendien kun je:

Synchroniseren met Google Agenda

Geef uw taaktypes een kleurcode

Schakel op elk moment over naar de weergave Bord, Lijst of Tijdlijn

🎉 Leuk weetje: Pinterest begon als een digitaal prikbord voor het verzamelen van ideeën, maar veel gebruikers gebruiken het als een visueel dagboek. Je productiviteits-app kan hetzelfde doen, met een kalenderweergave.

📊 Houd de voortgang bij met dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u taken prioriteren, voortgang bijhouden en u concentreren op wat echt belangrijk is

Met ClickUp Dashboards ziet u in één oogopslag uw werklast, deadlines en de status van uw projecten.

Gebruiksscenario: Maak een dashboard om uw dagelijkse taken, dagboeknotities en mijlpalen van projecten bij te houden, zodat u altijd weet wat u moet doen en wat de volgende stap is.

🎯 Blijf gefocust met het bijhouden van doelen

ClickUp Goals helpt u bij het instellen, bijhouden en visualiseren van de voortgang van persoonlijke of zakelijke doelstellingen.

Gebruiksscenario: Stel een doel in, zoals 'Schrijf deze week vijf dagboeknotities' of 'Voltooi drie belangrijke taken', en bekijk hoe je voortgang automatisch wordt bijgewerkt terwijl je items afvinkt.

🔔 Slimme herinneringen die je niets laten vergeten

ClickUp Herinneringen zijn niet alleen passieve meldingen, maar zijn ook geïntegreerd met uw taken en documenten.

Gebruiksscenario: Terwijl je je dagboek doorneemt, schrijf je 'vrijdag met het team overleggen'. Zet die regel met één klik om in een herinnering die vrijdag om 10 uur moet worden weergegeven.

U kunt:

Voeg terugkerende herinneringen toe (bijv. 'Elke zondag planten water geven')

Stel herinneringen in voor jezelf of anderen

Documenten, aantekeningen of bestanden bijvoegen

Zet opmerkingen bij taken om in follow-ups

🔔 Herinnering: Een taak missen is feedback, geen mislukking. Pas je aan, oordeel niet.

📱 Beheer je dag overal met de mobiele app

Met de ClickUp mobiele app kunt u onderweg aantekeningen maken, taken aanmaken en herinneringen bekijken, zodat uw productiviteitssysteem altijd bij u is, niet alleen op uw bureau.

Sjablonen die je routine een boost geven

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? ClickUp biedt sjablonen voor dagelijkse takenlijsten, dagboeken, tijdblokken en meer. U kunt gratis sjablonen gebruiken om aan de slag te gaan met uw planning.

📝 ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Maak eenvoudige takenlijsten met dit sjabloon van ClickUp

Wilt u een eenvoudige manier om uw gedachten om te zetten in een gericht, uitvoerbaar plan, zonder dat u uw systeem helemaal opnieuw hoeft op te bouwen? De sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp biedt u precies dat. Het is perfect voor iedereen die een consistente structuur nodig heeft om dagelijkse taken vast te leggen, te prioriteren en af te vinken, of u nu een volledige werkdag beheert of gewoon uw leven op orde wilt houden.

Wat u met dit sjabloon kunt doen:

✅ Begin elke dag met een duidelijke, gebruiksklare layout

✍️ Leg taken vast zodra ze zich voordoen en categoriseer ze op prioriteit

⏰ Stel deadlines, herinneringen en terugkerende routines in

🧠 Voeg aantekeningen, checklists of subtaken toe voor extra context

📅 Visualiseer uw werklast in lijst-, bord- of kalenderweergave

🔁 Gebruik het dagelijks zonder opnieuw te formatteren – gewoon dupliceren en klaar!

💡 Pro-tip: Koppel in ClickUp je documenten en taken met behulp van relaties. Zo blijven je notities en acties met elkaar verbonden, zelfs weken later.

Beste functies van ClickUp:

ClickUp Brain , waarmee u uw werkstroom van begin tot eind kunt stroomlijnen Organiseer eenvoudig ideeën, vat notities samen en genereer automatisch actieplannen met, waarmee u uw werkstroom van begin tot eind kunt stroomlijnen

ClickUp Docs , zodat alles verbonden en eenvoudig te beheren blijft Maak, bewaar en koppel aantekeningen of dagboeken in realtime aan taken met, zodat alles verbonden en eenvoudig te beheren blijft

ClickUp-taken , zodat u nooit meer iets mist Maak flexibele takenlijsten met subtaken, herinneringen en aangepaste werkstromen via, zodat u nooit meer iets mist

ClickUp Calenda r , dankzij eenvoudige planning met slepen en neerzetten Visualiseer uw week en pas uw abonnement moeiteloos aan met, dankzij eenvoudige planning met slepen en neerzetten

ClickUp-herinneringen , zodat u belangrijke taken voor blijft Zet vluchtige gedachten om in bruikbare meldingen met, zodat u belangrijke taken voor blijft

ClickUp-sjablonen , zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is Ga snel aan de slag met plug-and-play installaties voor notities, planning en meer met behulp van, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is

Schakel tussen lijst-, bord-, kalender-, gantt- of tijdlijnweergave, afhankelijk van uw planningsstijl. Voeg aangepaste velden toe om alles bij te houden: stemming, prioriteit, budget of zelfs dagboek-tags

Speciale mobiele app waarmee u toegang hebt tot alle taken en die u kunt gebruiken als app voor het maken van notities onderweg

Beperkingen van ClickUp:

In het begin lijkt het overweldigend door het grote aantal functies, maar eenvoudig beginnen helpt

Werkt het beste op desktop, maar de mobiele versie wordt snel verbeterd

Het kost wat tijd om in te stellen, maar levert op de lange termijn veel op

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Vroeger leefde ik volgens mijn aantekeningen, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was

Vroeger leefde ik van mijn geschreven aantekeningen, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was

🌼 Aanmoediging: Je bent niet 'slecht in productiviteit', je hebt gewoon nog niet het juiste systeem gevonden.

2. Logseq (het beste voor privacygerichte dagboeken en verbonden denken)

via Bron

Logseq is als een minimalistische droom, een tweede brein. Als Twos je een voorproefje heeft gegeven van dagelijks loggen en notities maken, tilt Logseq dit naar een hoger niveau met gekoppelde gedachtegangen en volledige offline controle. Gebouwd op een interface in outliner-stijl, kan elke gedachte die je in Logseq schrijft onder een andere worden genest, zodat je ideeën op natuurlijke wijze worden georganiseerd door middel van gekoppelde gedachten.

Het is vooral handig als u dagelijks een dagboek bijhoudt, persoonlijke studienotities maakt of graag reflecteert en ziet hoe uw ideeën in de loop van de tijd met elkaar in verband staan. In tegenstelling tot Twos is Logseq niet bedoeld om taken te beheren, maar om u te helpen een kennisbank voor de lange termijn op te bouwen. Het is lokaal en open source, wat betekent dat uw gegevens bij u blijven en dat synchroniseren optioneel is en niet verplicht.

Belangrijkste functies van Logseq

Outliner-gebaseerd dagboek met inklapbare opsommingstekens

Dagelijkse pagina's zijn ontworpen om consistent schrijven aan te moedigen

Grafische weergave voor het visualiseren van relaties tussen notities

Lokaal georiënteerd, open-source model voor verbeterde privacy

Bidirectionele koppeling om gerelateerde gedachten te verbinden en opnieuw te bekijken

💡 Pro-tip: Gebruik backlinks in Logseq om je dagelijkse aantekeningen te koppelen aan onderwerpen als 'doelen', 'inzichten' of 'leren'. Na verloop van tijd ontstaan er patronen, alsof je hersenen een kruimelpad achterlaten.

Beperkingen van Logseq

Geen ingebouwde ondersteuning voor takenlijsten of planning

Handmatige installatie of plug-ins vereist om tussen apparaten te synchroniseren

Voelt onbekend aan voor gebruikers die gewend zijn aan lineaire apps voor het maken van notities

Prijzen Logseq:

Logseq Sync is momenteel in openbare bèta en toegankelijk voor actieve bijdragers aan Open Collective. Om toegang te krijgen, kunt u kiezen uit de volgende maandelijkse donatieniveaus:

Backer : $5/maand

Sponsor: $15/maand

Beoordelingen en recensies van Logseq:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔔 Herinnering: Systemen hoeven niet mooi te zijn. Ze moeten gewoon logisch zijn voor jou.

3. Anytype (het beste voor het bouwen van een privé tweede brein op verschillende apparaten)

via Bron

Als je ooit een app voor notities hebt gewild die werkt zoals Notion, maar je gegevens volledig privé houdt, dan is Anytype wat je zoekt. Het is ontworpen als je alles-in-één digitale brein, waarmee je pagina's kunt maken voor alles: notities, taken, mensen, projecten en ideeën. Alles wordt lokaal op je apparaat opgeslagen, met end-to-end-versleuteling en optionele synchronisatie tussen platforms.

Twos is ideaal voor het snel noteren van gedachten, terwijl Anytype u helpt een volledig aangepast systeem te creëren voor het organiseren van elk aspect van uw leven. Zie het als de basis voor uw eigen persoonlijke besturingssysteem, met meer structuur en minder zorgen over het opslaan van uw gegevens in de cloud.

Belangrijkste functies van Anytype

Offline-first functionaliteit met automatische versleutelde synchronisatie

Objectgebaseerd systeem voor het maken van aangepaste typen zoals dagboeken, taken en boeken

Bidirectionele koppelingen en grafische weergave voor het in kaart brengen van diepgaande kennis

Afleidingsvrije interface ontworpen voor geconcentreerd schrijven

Ondersteuning voor verschillende platforms, waaronder macOS, Windows, Linux, Android en iOS

Beperkingen van Anytype

Nog in bèta, met enkele functies die beperkt zijn of actief worden ontwikkeld

Geen ingebouwde herinneringen of kalenderfunctie (voorlopig)

Biedt een leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met objectgebaseerde werkstromen

Prijzen Anytype:

Explorer: Gratis

Builder: $99/jaar

Mede-maker: $ 299 voor 3 jaar

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Anytype:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🎉 Leuk weetje: Veel solo-oprichters gebruiken persoonlijke taakbeheerders om naast hun taken ook hun emoties bij te houden, omdat je humeur van invloed is op je momentum.

4. Superlist (het beste voor stijlvolle takenlijsten met functies voor samenwerking)

via Bron

Als je Twos leuk vond vanwege zijn eenvoud, maar samenwerking of verfijning miste, is Superlist een prachtige upgrade. Superlist is gemaakt door het team achter Wunderlist en geeft taakbeheer een moderne uitstraling, met een strak ontwerp, deelbare lijsten en functies die zelfs alledaagse planning leuk maken.

Je kunt persoonlijke of gedeelde takenlijsten maken, taken toevoegen, opmerkingen invoegen, herinneringen instellen en taken over projecten heen organiseren. Hoewel het niet zo complex is als een volledige oplossing voor projectmanagement (en dat is ook niet de bedoeling), biedt het je net genoeg structuur om gefocust te blijven, zonder rommel.

Belangrijkste functies van Superlist

Minimalistisch, intuïtief ontwerp met krachtige takenlijstfuncties

Deel lijsten met familie, vrienden of teams voor eenvoudige samenwerking

Ondersteuning voor subtaken, notities, herinneringen en bijlagen

Native apps zijn beschikbaar voor macOS, Windows, iOS en Android

Realtime synchroniseren voor naadloze gezamenlijke planning

Beperkingen Superlist

Nog in vroege toegang, met enkele functies gelimiteerd of actief in ontwikkeling

Geen tijdregistratie, automatisering en geavanceerde werkstroomfuncties

Biedt minder flexibiliteit dan tools zoals ClickUp of Notion voor complexe planning

Prijzen Superlist:

Free

Pro: $19/persoon/maand

Super: $39/persoon/maand

Superlist-beoordelingen en recensies:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🎉 Leuk weetje: De 'Zettelkasten'-methode, waarbij elke notitie aan andere ideeën wordt gekoppeld, bestaat al meer dan 100 jaar en heeft een wetenschapper geholpen om meer dan 70 boeken te publiceren.

5. Bear (het beste voor overzichtelijk schrijven en notities maken zonder afleiding)

via Bron

Als je favoriete onderdeel van Twos het eenvoudig en zonder poespas kunnen opschrijven was, dan is Bear misschien wel perfect voor jou. Deze app, die alleen voor Apple beschikbaar is, is geliefd bij schrijvers, dagboekschrijvers en notitienemers die een strakke interface en precies de juiste structuur willen.

Bear combineert Markdown-opmaak, hashtags voor organisatie en een prachtige schrijfervaring – perfect voor het vastleggen van creatieve notities zonder afleiding. Hoewel het niet is gebouwd voor taakbeheer of samenwerking, is het fantastisch voor persoonlijke notities, creatieve brainstormsessies of het bijhouden van een lichtgewicht dagboek.

Belangrijkste functies

Minimalistische, elegante interface geoptimaliseerd voor geconcentreerd schrijven

Organisatie via hashtags, geneste tags en krachtige filters

Markdown wordt ondersteund met intuïtieve snelkoppelingen voor opmaak

Individuele versleuteling van notities voor verbeterde privacy

Naadloos synchroniseren tussen Mac, iPad en iPhone

Beperkingen van Bear

Beperkt tot Apple-apparaten zonder ondersteuning voor meerdere platforms

Ingebouwde taakbeheer- en kalenderfuncties ontbreken

Ontbrekende functies voor samenwerking en herinneringen voor gedeelde werkstromen

Bear-prijzen:

Gratis: 14 dagen proefversie

Pro: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van gebruikers:

G2: 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

🌼 Aanmoediging: Als je gedachten chaotisch aanvoelen, is dat geen tekortkoming, maar een signaal. Door ze op te schrijven, hoe onhandig ook, kun je jezelf met zorg en helderheid tegemoet treden. Dit is waarom veel therapeuten hun clients nu aanmoedigen om 'dagelijkse pagina's' te gebruiken als opwarmer voor de therapie.

6. RemNote (het beste voor studenten en levenslange leerlingen die herhaling met tussenpozen nodig hebben)

via Bron

RemNote is meer dan een tool voor het maken van notities: het is een denkpartner die is ontwikkeld voor diepgaand leren. Als u uw notities graag omzet in flashcards, belangrijke ideeën na verloop van tijd opnieuw wilt bekijken of een kennisbank voor de lange termijn wilt opbouwen, dan is RemNote precies wat u zoekt.

In tegenstelling tot Twos, dat meer op lijsten is gericht, maakt RemNote gebruik van gespreide herhaling en gekoppeld denken om u te helpen onthouden wat u schrijft, en niet alleen maar op te slaan. Het is vooral handig voor studenten, onderzoekers of iedereen die met complexe materie werkt en deze wil onthouden.

Belangrijkste functies van RemNote

Spaced repetition is geïntegreerd in notities voor effectieve memorisatie

Flashcards die rechtstreeks worden gegenereerd vanuit markeringen of prompts in de tekst

Gekoppelde notities en dagelijkse pagina's om gestructureerde evaluaties te ondersteunen

Markdown-ondersteuning met schrijven in outliner-stijl voor duidelijkheid en organisatie

Toegang via web en mobiele platforms dankzij synchronisatie

Beperkingen van RemNote

De interface voelt complex aan voor incidentele of nieuwe gebruikers

Niet ontworpen voor algemeen taakbeheer of het plannen van werkstromen

Het gratis abonnement heeft beperkingen op opslagruimte en synchroniseren

Prijzen RemNote:

Free

Pro: $8/maand

Pro met AI: $18/maand

Beoordelingen en recensies van RemNote

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🌼 Aanmoediging: Er bestaat niet zoiets als te rommelig of te minimalistisch. Jouw hersenen, jouw werkstroom, jouw regels.

7. 24me Smart Personal Assistant (het beste voor het beheren van taken, kalender en herinneringen op één plek)

via Bron

Als u op zoek bent naar een Twos-alternatief dat meer gericht is op productiviteit met minder inspanning, dan is 24me als een kleine executive assistant in uw broekzak. Het combineert uw taken, kalendergebeurtenissen, aantekeningen en herinneringen in één overzichtelijk dashboard, zodat u niet langer met meerdere apps hoeft te jongleren om op de hoogte te blijven.

Het is ontworpen voor drukke professionals, bovenliggende gebruikers of iedereen die alles op één plek wil hebben zonder complexe systemen te bouwen. En ja, het herinnert je zelfs aan het betalen van je rekeningen.

24me Smart Personal Assistant sleutel functies

Gecombineerde weergave van kalender, taken, notities en herinneringen

Slimme meldingen met realtime aanwijzingen zoals 'Tijd om te vertrekken' op basis van het verkeer

Ondersteuning voor spraakcommando's voor handsfree aanmaken van taken

Naadloos synchroniseren met Outlook, Google Agenda, Apple Agenda en meer

Beschikbaar op iOS, Android en het web

Beperkingen van 24me Smart Personal Assistant

Ontbreekt project weergave en Kanban-stijl taak organisatie

Biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden en geen diepe koppeling tussen notities en taken

Bevat advertenties en beperkt integraties in het gratis abonnement

Prijzen voor 24me Smart Personal Assistant:

Free

Premium: $5,99/maand

Beoordelingen en recensies van 24me Smart Personal Assistant

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🎉 Leuk weetje: Digitaal dagboekschrijven piekt in januari, april en september – nieuw jaar, nieuw seizoen, nieuw schooljaar. Je bent niet de enige als je nu opnieuw begint.

8. Supernotes (het beste voor snelle notities op kaarten en samenwerking)

via Bron

Supernotes biedt een frisse benadering van het maken van aantekeningen door alles te ordenen in hapklare kaarten. Als Twos je hielp om snel gedachten te noteren, maakt Supernotes het scannen, ordenen en delen nog eenvoudiger, vooral wanneer je je richt op team collaboration.

Elke kaart kan worden getagd, gekoppeld of gegroepeerd in notitieboeken, waardoor het ideaal is voor brainstormsessies, vergadernotities of persoonlijk kennisbeheer. Je kunt zelfs samen met anderen in realtime bewerken, zonder je zorgen te maken over rommelige opmaak.

Belangrijkste functies van Supernotes

Snelle, op Markdown gebaseerde notitiekaarten die gemakkelijk te doorzoeken en ordenen zijn

Real-time samenwerking via opmerkingen en gedeelde notitieblokken

Grafische weergave en backlinking om gerelateerde ideeën te visualiseren en met elkaar te verbinden

Veelzijdige web-app toegankelijk via browser of desktop op alle apparaten

Overzichtelijke, gerichte interface ontworpen voor snelheid en duidelijkheid

Beperkingen van Supernotes

Ontbreekt traditionele taakbeheer en kalender weergave

Biedt beperkte ondersteuning voor offline toegang

Voelt gefragmenteerd voor gebruikers die de voorkeur geven aan lange teksten

Prijzen voor Supernotes:

Free

Unlimited: $11/maand

Beoordelingen en recensies van Supernotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🎉 Leuk weetje: Supernotes is oorspronkelijk ontwikkeld om twee vrienden te helpen betere aantekeningen te maken tijdens colleges, maar wordt nu gebruikt door teams en creatieve professionals.

9. MyMind (het beste voor visuele denkers die moeiteloos ideeën willen opslaan en ordenen)

via Bron

MyMind is niet zozeer een takenlijst, maar meer een digitale toevluchtsoord voor je hersenen. Als je houdt van het eenvoudige notities maken in Twos, maar je zou graag artikelen, citaten, afbeeldingen en websites op één plek willen opslaan – zonder mappen of tags – dan is dit wat je zoekt.

MyMind is ontworpen voor visuele denkers en creatievelingen en organiseert automatisch alles wat je opslaat met behulp van AI. Gewoon 'opslaan en vergeten' – en terugvinden wanneer je het nodig hebt, mooi weergegeven en gemakkelijk te doorzoeken.

Belangrijkste functies van MyMind

Sla tekst, links, afbeeldingen, markeringen en ideeën op vanuit elke bron

Categoriseer content automatisch met AI – geen handmatige tags nodig

Blader door content in een prachtige, Pinterest-achtige visuele layout

Gebruik zoeken in volledige tekst en intelligente filters om alles snel te vinden

Leg content vast via de Chrome-extensie, mobiele apps of e-mail

Beperkingen van MyMind

Niet ontworpen voor taakbeheer of dagelijkse planning

Herinneringen, kalender weergave en gestructureerde werkstromen ontbreken

Biedt beperkte samenwerking, voornamelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik

Prijzen MyMind:

Free

Student of Life: $7,99/maand

Mastermind: $12,99/maand

Newton: $299/jaar

Beoordelingen en recensies van MyMind

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧐 Wist je dat? Visuele layouttools activeren het ruimtelijke geheugensysteem van de hersenen, waardoor het onthouden van ideeën gemakkelijker wordt, vooral voor visuele leerlingen.

10. Notability (het beste voor handgeschreven notities, audio-opnames en aantekeningen voor school/werk)

via Bron

Als u beter kunt denken met een pen in de hand, of als u graag spraaknotities maakt terwijl u dingen opschrijft, biedt Notability u de flexibiliteit die Twos niet heeft. Notability biedt een soepele, native notitie-ervaring, vooral voor Apple-gebruikers op iPads of Macs, waar handgeschreven en audio-notities naadloos in elkaar overvloeien.

Het is favoriet onder studenten, docenten en professionals die handschrift, typen, schetsen en spraak op één plek willen combineren.

Of je nu aantekeningen maakt tijdens de les, ideeën opschrijft tijdens een vergadering of persoonlijke gedachten noteert, Notability houdt alles gesynchroniseerd, doorzoekbaar en gemakkelijk terug te vinden.

Belangrijkste functies van Notability

Handgeschreven en getypte aantekeningen met volledige ondersteuning voor Apple Pencil

Audio-opnames naadloos gesynchroniseerd met geschreven content

Ingebouwde sjablonen voor planners, dagboeken en notitieblokken

Weergave van meerdere notities voor naast elkaar schrijven en verwijzingen

Synchroniseren tussen verschillende apparaten, zoals iPad, iPhone en Mac

Beperkingen van Notability

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten, zonder ondersteuning voor Windows of Android

Mis je traditionele takenbeheer en herinneringsfuncties?

Beperkte samenwerking, beperkt tot gedeelde PDF's of presentaties

Prijzen Notability:

Free

Volledige toegang: $19,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Notability:

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

🎉 Leuk weetje: gebruikers van Notability hebben in dezelfde week handgeschreven huwelijksgeloften, wiskundige vergelijkingen en krabbels van peuters ingediend.

✨ Speciale vermeldingen

Hoewel deze tools niet in de hoofdlijst zijn opgenomen, zijn het nog steeds fantastische Twos-alternatieven, vooral als u op zoek bent naar iets met iets meer aanpassingsmogelijkheden, structuur of visuele planningsmogelijkheden.

Notion:Het beste voor aanpasbare digitale planning met een visuele werkruimteAls u graag systemen vanaf nul opbouwt, kunt u met Notion alles maken, van takenlijsten tot dagboeken tot complete tweede hersenen, compleet met databases, kalenders en prachtige layouts.

Tiimo:Het beste voor visueel tijdmanagement met vriendelijke herinneringenTiimo is ontworpen met neurodivergente gebruikers in gedachten en biedt een visuele, rustgevende manier om je dag te plannen en ADHD-notities te ondersteunen zonder overweldigd te raken. Het is ideaal voor mensen die gestructureerde routines en zachte duwtjes in de rug willen in plaats van rigide schema's.

Akiflow:Het beste voor het samenvoegen van taken in een gerichte dagelijkse agendaAls je takenlijst op meerdere plaatsen staat (e-mail, Slack, kalender), brengt Akiflow alles samen in één dagelijkse weergave, zodat je tijd kunt blokkeren, prioriteiten kunt stellen en je dag met minder ruis kunt doorbrengen.

🌼 Als je hoofd vol zit, is dat geen mislukking, maar een signaal. Rust is geen onderbreking van de voortgang, maar een onderdeel ervan.

Vind je volgende favoriete app voor productiviteit

Twos was geweldig om mee te beginnen, maar soms hebben je hersenen (en je dag) meer ondersteuning nodig. Of je nu op zoek bent naar een betere organisatie van je notities, betere herinneringen, visuele planning of tools voor samenwerking, in deze lijst vind je een alternatief dat bij je past.

Van minimalistische outliners tot visuele geheugenborden tot alles-in-één productiviteits hubs, je hebt nu opties die passen bij je volgende stap.

✨ Op zoek naar iets dat alles kan: notities, taken, herinneringen, kalenders en AI-ondersteuning? Probeer ClickUp gratis en bouw een systeem waarmee u uw ideeën kunt vastleggen en ernaar kunt handelen, zonder elke vijf minuten van app te wisselen.