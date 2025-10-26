De 10 beste alternatieven voor de Wispr-werkstroom in 2026

Je hebt net een vergadering afgerond. Er zijn geweldige ideeën gedeeld, duidelijke beslissingen genomen en je hebt tegen jezelf gezegd: “Ik typ het allemaal meteen na afloop uit.”

Maar het handmatig maken van aantekeningen na een vergadering kost kostbare tijd, en je kunt je nauwelijks herinneren wie wat zei, wanneer en in welke context.

Dat is waar spraakdicteertools zoals Wispr Flow van pas komen. Deze online dicteertool legt gesproken woorden vast, zet spraakmemo's om in nauwkeurige transcripties en helpt u deze te ordenen met AI-commando's.

Het doel is om u te helpen uw productiviteit te verhogen zonder urenlang handmatig te hoeven typen. Toch is Wispr Flow niet voor iedereen geschikt. Misschien werkt de spraakherkenning niet helemaal naar behoren, of past het niet helemaal in uw werkstroom. Daarom hebben we de beste Wispr Flow-alternatieven voor u op een rijtje gezet.

Van slimme spraak-naar-tekstsoftware tot AI-aangedreven tools waarmee u het maken van aantekeningen en de bewerking van documenten kunt stroomlijnen: deze opties zijn ontworpen om u te helpen tijd te besparen en slimmer te werken.

Waarom kiezen voor Wispr-werkstroom-alternatieven?

Wispr Flow is een handige tool voor spraakdicteren, maar uit recente feedback van gebruikers blijkt dat er een aantal uitdagingen zijn die u ertoe kunnen aanzetten om betere opties te verkennen.

Hoog geheugen- en CPU-gebruik : Wispr Flow verbruikt tot 800 MB RAM en 8% van de CPU, wat de prestaties van uw systeem kan beïnvloeden, zelfs wanneer u de online dicteertool niet actief gebruikt. Dat kost u kostbare tijd.

Trage en onhandige opstart : Het opstarten van de app kan 8 tot 10 seconden duren, wat niet ideaal is als u na een vergadering haast heeft om aantekeningen te dicteren

Zorgen over privacy en problemen met het verzamelen van gegevens: Wispr Flow verzamelt contextuele schermgegevens om de nauwkeurigheid te verbeteren en communiceert met zijn servers, zelfs wanneer het programma niet actief is. Dit roept vragen op bij gebruikers die veel waarde hechten aan privacy en transparantie

Cloudmodellen versus lokale verwerking : Hoewel Wispr Flow afhankelijk is van servercommunicatie, geven sommige gebruikers de voorkeur aan tools met lokale verwerking die geen gegevens extern opslaan of verwerken bij het omgaan met gevoelige content

Diepe systeemintegratie zonder toestemming : De app voegt zichzelf automatisch toe aan de inlogitems van het systeem en de werkbalken van de browser. Sommige gebruikers melden dat de app na verwijdering weer verschijnt, met gedrag dat andere apps of uw browser kan verstoren

Geen mobiele toegang : Wispr Flow is alleen beschikbaar op macOS en, sinds kort, op Windows. Er is geen mobiele app, wat het nut ervan als snelle en nauwkeurige dicteertool voor teams of professionals die veel onderweg zijn, beperkt.

Beperkte gratis versie: Het gratis abonnement heeft een limiet voor het gebruik van woorden per week. Dat is nauwelijks genoeg voor regelmatige vergaderingen, brainstormsessies of contentplanning, vooral als uw doel is om de productiviteit te verhogen met consistente spraakcommando’s

Wispr Flow-alternatieven in één oogopslag

Hier is onze lijst met de beste alternatieven voor Wispr Flow die u vandaag nog kunt uitproberen om eenvoudig audiobestanden te transcriberen!

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp ClickUp Brain, AI-notitie-app, documenten, taakbeheer, sjablonen voor vergaderingen Zowel individuen als middelgrote tot grote teams die een alles-in-één werkruimte nodig hebben voor aantekeningen, taken en samenwerking Gratis abonnement beschikbaar, aangepaste aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Otter.ai Live transcriptie, sprekerID, verslagen van vergaderingen, integratie met Zoom en Google Meet Particulieren, solopreneurs en kleine teams die behoefte hebben aan realtime transcripties en verslagen van vergaderingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; het betaalde abonnement begint bij $ 16,99 per maand voor premiumfuncties Sonix.ai Ondersteuning voor meer dan 40 talen, import van audio/video, tijdstempels, aangepaste woordenschat Freelancers, contentmakers en internationale teams die behoefte hebben aan snelle, meertalige transcriptie met een hoge nauwkeurigheid Er is een gratis proefversie beschikbaar; het betaalde abonnement begint bij $ 10 per uur voor transcriptie Temi Voordelige prijzen, eenvoudige interface, snelle doorlooptijd Particulieren en incidentele gebruikers (zoals studenten of journalisten) die behoefte hebben aan snelle, betaalbare transcriptiesoftware Vanaf $ 0,25 per audiominuut, pay-as-you-go-model Beschrijving Overdubben, schermopnames, multitrack-bewerking en het publiceren van podcasts Solo-makers, podcasters en kleine mediateams die audio-, video- en tekstbewerking combineren Er is een gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen beginnen bij $ 24 per maand MacWhisper Whisper AI-engine, geen internetverbinding nodig, ondersteunt meerdere talen Offline spraak-naar-tekst voor Mac-gebruikers Gratis abonnement beschikbaar, eenmalige licentie voor de Pro-versie Dictanote Hybride dicteren + handmatige invoer, formattools, spraaksnelkoppelingen Schrijvers, bloggers en studenten die in een solo-installatie schakelen tussen dicteren en typen Er is een gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand Tactiq Transcripties voor Zoom, Google Meet, MS Teams, markeringen bijhouden en automatische samenvattingen Kleine tot middelgrote teams die transcripties van vergaderingen uit video-gesprekken vastleggen en ordenen Er is een gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Rev AI en menselijke transcriptie, ondertiteling en wereldwijde taalondersteuning Juridische, media- en onderzoeksteams (middelgrote tot grote ondernemingen) die behoefte hebben aan transcriptienauwkeurigheid op menselijk niveau Er is een gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand Superwhisper Lichtgewicht interface, ondersteunt meerdere audio-ingangen, geen account nodig Privacybewuste professionals en gebruikers van bedrijven die Whisper AI lokaal gebruiken op Mac en iOS Er is een gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,49 per maand

Het beste Wispr-werkstroom-alternatief om te gebruiken

Nu u de beste keuzes in één oogopslag hebt gezien, gaan we ze een voor een bekijken om te zien wat het beste bij u past.

1. ClickUp (Het meest geschikt voor individuen en teams die een uniform platform nodig hebben voor taken en communicatie)

Maak vergaderingen 10 keer zo productief met ClickUp AI Notetaker Leg elk detail van elke discussie vast met ClickUp AI Notetaker

De meeste tools voor spraak-naar-tekst gaan niet verder dan transcriptie. ClickUp gaat een stap verder door je gesprekken om te zetten in concrete actiepunten.

Stel je voor dat je in een gesprek met een klant zit, ideeën uitwisselt, de volgende stappen bespreekt en ter plekke verantwoordelijkheden toewijst. De ClickUp AI Notetaker neemt stilletjes deel aan de vergadering (uiteraard met jouw toestemming), neemt het gesprek op en levert een overzichtelijk, gelabeld transcript in je inbox, samen met een slimme samenvatting van de belangrijkste punten en actiepunten.

Neem vergaderingen automatisch op, transcribeer ze en maak er samenvattingen van met ClickUp AI Notetaker

Maar dat is nog maar het begin.

ClickUp Brain MAX – Productiviteit waarbij spraak centraal staat

ClickUp AI Notetaker legt vergaderingen al vast en vat ze samen, maar ClickUp Brain MAX gaat nog een stap verder met een voice-first desktop-AI die je werkcontext kent.

Met Talk to Text kunt u aantekeningen, follow-ups of taken handsfree dicteren en deze direct laten omzetten in ClickUp-documenten, taken of opmerkingen. Het ondersteunt slimme koppelingen naar @vermeldingen, taken en documenten, zodat uw gesproken commando's zonder extra klikken worden omgezet in concreet werk.

Waarom Brain MAX het maken van aantekeningen naar een hoger niveau tilt:

Handsfree documentatie met directe opmaak

Koppel taken, documenten en vermeldingen rechtstreeks via spraakopdrachten

Contextueel zoeken in ClickUp en gekoppelde apps

Meertalige en qua toon aanpasbare uitvoer

Voorbeeld:

“Max, maak een taak aan om de onboardinggids voor donderdag af te ronden voor Jordan.” ✅ Taak aangemaakt, deadline ingesteld, team op de hoogte gebracht – zonder dat je iets hoeft te typen.

Werk samen en organiseer aantekeningen met ClickUp Docs

Direct na de vergadering worden de aantekeningen, gemaakt in ClickUp Docs, onderdeel van je werkruimte. Je kunt markeringen direct omzetten in ClickUp-taken, deze toewijzen, deadlines instellen en de volledige projectcontext op één plek houden. Dit soort taakintegratie zorgt ervoor dat je team op één lijn blijft en maakt het overbodig om tussen tools te schakelen. Je kunt ook sjablonen voor takenlijsten gebruiken om sneller aan de slag te gaan.

Formatteer direct inhoud, koppel taken en werk samen met teams voor gedetailleerde bewerkingen met ClickUp Docs

Omdat alles in een gedeelde ruimte gebeurt, voelt samenwerking natuurlijk aan. Je team kan samen aantekeningen bewerken met Live Collaboration in ClickUp, opmerkingen achterlaten, de voortgang van taken bijwerken en op één lijn blijven met gedeelde aantekeningen, in plaats van het overzicht te verliezen.

De beste functies van ClickUp

AI Notetaker voor vergaderingen: Laat de Notetaker automatisch deelnemen aan gesprekken, gesprekken opnemen en transcripties genereren met samenvattingen en actiepunten

ClickUp Docs: Maak, voer bewerkingen uit en deel documenten in realtime, met inline opmerkingen, vermeldingen en koppelingen naar taken

Taakintegratie vanuit aantekeningen: Maak van elk deel van een document of transcript een taak met toegewezen personen, deadlines en projecttags

Ingebouwde teamsamenwerking: Bewerk documenten samen, wijs vervolgacties toe, houd updates bij en beheer feedback – allemaal in één gedeelde werkruimte

ClickUp Brain met AI-commando's: Vat lange aantekeningen samen, haal de volgende stappen eruit en herschrijf content in documenten of reacties met Vat lange aantekeningen samen, haal de volgende stappen eruit en herschrijf content in documenten of reacties met de AI- hulp van ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp heeft vastgesteld dat 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt. Maar is al die tijd echt nodig? Waarom zijn we hier sceptisch over? Slechts 12% van onze respondenten geeft een hoge beoordeling aan hun vergaderingen. Door statistieken bij te houden, zoals het aantal gegenereerde actiepunten, de opvolgingspercentages en de resultaten, kunt u achterhalen of langere vergaderingen daadwerkelijk waarde opleveren. De tools voor vergaderbeheer van ClickUp kunnen hierbij helpen! Leg tijdens besprekingen eenvoudig actiepunten vast met AI Notetaker, zet ze om in traceerbare taken en houd de voltooiingspercentages bij – allemaal in één geïntegreerde werkruimte. Ontdek welke vergaderingen daadwerkelijk resultaten opleveren en welke alleen maar tijd van je team stelen!

Limieten van ClickUp

ClickUp heeft veel te bieden, wat voor kleinere teams of individuele gebruikers die net beginnen misschien wat overweldigend kan zijn. Gebruikers merken vaak op dat het even duurt om uit te vinden hoe je dashboards, weergaven en aangepaste werkstroomen moet instellen

Er zijn af en toe meldingen van vertraging in grotere werkruimten, vooral wanneer automatiseringen of zware integraties worden gebruikt

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensent op G2 deelde hoe ClickUp het interne taakbeheer van hun bureau heeft getransformeerd:

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de werkstroom van het hele team op één plek bijhouden, prioriteit geven aan dringende zaken en de communicatie gecentraliseerd houden.

2. Otter.ai (Het beste voor realtime transcripties en verslagen van vergaderingen)

Otter.ai is een bekende spraak-naar-tekst-tool, ontwikkeld voor professionals die veel tijd in vergaderingen doorbrengen. Het biedt realtime transcriptie met sprekerslabels en genereert automatisch samenvattingen en doorzoekbare transcripties. Of je nu in een Zoom-gesprek, college of interview zit, Otter helpt je om gefocust te blijven zonder dat je handmatig aantekeningen hoeft te maken.

De beste functies van Otter.ai

Onderscheid sprekers in realtime tijdens vergaderingen

Krijg snel een overzicht van de belangrijkste momenten zonder het volledige transcript te lezen

Integreer eenvoudig met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en meer via de Chrome-extensie of native integraties

Deel transcripties, voeg opmerkingen toe en tag teamgenoten in de transcriptie met behulp van samenwerkingstools

Transcribeer overal met apps voor iOS, Android en het web

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid van transcripties kan afnemen door achtergrondgeluiden, sterke accenten of overlappende spraak

Voor sprekersherkenning zijn vaak handmatige aanpassingen nodig om consistent te werken in groepsinstellingen

Het gratis abonnement biedt een limiet aan transcriptieminuten, wat bij regelmatig gebruik wellicht niet voldoende is

Geavanceerde functies zoals live-overzichten, teamsamenwerking en functies voor beheerders zijn alleen beschikbaar in duurdere betaalde abonnementen

Prijzen van Otter.ai

Basisabonnement : Gratis

Pro-abonnement : $ 16,99/maand per gebruiker

Business-abonnement : $ 30 per maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Dit zegt een G2-recensent over Otter.ai:

Een effectieve notitie-app met goede samenvattingen, actiepunten en handige integraties

3. Sonix.ai (Het beste voor snelle, meertalige transcriptie met hoge nauwkeurigheid)

Sonix.ai is ideaal voor contentmakers en teams die behoefte hebben aan snelle, zeer nauwkeurige transcripties in meer dan 40 talen. U kunt audio- of video-bestanden uploaden, snel transcripties ontvangen met sprekerslabels en tijdstempels, en deze direct in de browser bewerken. Het ondersteunt meertalige invoer, stelt gebruikers in staat vrijuit te spreken en bevat slimme functies zoals samenvattingen en exportopties.

De beste functies van Sonix.ai

Transcribeer audio en video in meer dan 40 talen voor internationale teams en makers

Ontvang transcripties binnen enkele minuten, ideaal voor snelle doorlooptijden

Tag sprekers en voeg tijdstempels op woordniveau toe voor eenvoudige navigatie

Bewerking, markeer en werk samen binnen de webinterface

Exporteer transcripties in TXT, DOCX, PDF, SRT en meer, zodat u ze gemakkelijk kunt delen en hergebruiken

Beperkingen van Sonix.ai

Bevat geen ingebouwde AI-voicerecorder . Gebruikers moeten audio- of video-bestanden uploaden

De nauwkeurigheid kan afnemen in rumoerige omgevingen of bij overlappende dialogen

De limiet van de gratis proefversie en de prijzen zijn mogelijk niet geschikt voor intensief, continu gebruik

Prijzen van Sonix.ai

Gratis proefversie beschikbaar

Standaardabonnement (pay-as-you-go): $ 10 per uur voor transcriptie

Premium-abonnement: $16,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) + $5 per uur voor transcriptie

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen voor 5 of meer gebruikers

Beoordelingen en recensies van Sonix.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sonix.ai?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Sonix.ai is een fantastische tool om onderweg spraakberichten van het werk te transcriberen en overzichtelijk te houden.

4. Temi (Het beste voor snelle, betaalbare transcripties met minimale bewerking)

Temi is ontworpen met het oog op snelheid en eenvoud. Het is een lichtgewicht transcriptietool die snelle resultaten levert tegen een van de laagste prijzen op de markt. Dankzij de vaste tarieven en de gebruiksvriendelijke editor is het een favoriet onder zelfstandige professionals zoals journalisten, studenten en makers van content.

U kunt uw audio uploaden, binnen enkele minuten een transcript ontvangen en dit bijwerken met de ingebouwde editor van Temi. Het werkt het beste met heldere audio en minimale achtergrondruis – perfect voor één-op-één-interviews, lezingen of podcastopnames.

Hoewel Temi geen samenwerkingsfuncties of werkstroom biedt, blinkt het uit wanneer betaalbaarheid en snelheid uw hoogste prioriteiten zijn.

De beste functies van Temi

Profiteer van een van de laagste tarieven voor transcriptie op de markt. Er zijn geen abonnementen, maandelijkse toewijzingen of gebruiksniveaus

Ontvang transcripties binnen 5–10 minuten na het uploaden, zelfs voor langere bestanden

Speel audio af, volg tijdcodes en voer bewerkingen uit op de tekst regel voor regel

Download de opgeschoonde versie van uw transcript in TXT-, SRT- of PDF-format om te delen of te publiceren

Limieten van Temi

Ondersteunt geen live transcriptie of integratie met vergaderingen

De nauwkeurigheid kan afnemen bij opnames met achtergrondgeluiden of overlappende stemmen

Geen functies voor samenwerking of projectmanagement

Prijzen van Temi

Gratis proefversie beschikbaar

$ 0,25 per audiominuut (pay-as-you-go)

Beoordelingen en recensies van Temi

Trustpilot : 4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

G2: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Temi?

Deze G2-recensie deelt:

Temi transcribeert audio-opnames nauwkeurig. Na de transcriptie kan de content worden onderworpen aan bewerking.

💡 Pro-tip: Als je webinars of videogesprekken handmatig transcribeert, gebruik dan tijdcodes om je aantekeningen te koppelen. Pauzeer de video en noteer de tijdcode naast elk belangrijk punt (bijv. [03:42] Hoe maak je een projectroadmap). Zo kun je complexe delen gemakkelijk terugkijken zonder de hele video opnieuw te hoeven bekijken. Wilt u meer tips? Hier is een korte handleiding voor het efficiënt maken van aantekeningen tijdens het bekijken van een video.

5. Descript (Het meest geschikt voor makers die transcriptie, audio- en video-bewerking combineren)

via Descript

Descript is een favoriet onder podcasters, marketeers en docenten die op zoek zijn naar een snellere manier om content te transcriberen, te bewerken en te publiceren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Het zet opnames automatisch om in tekst, waardoor je video's of voice-overs kunt bewerken door simpelweg het transcript aan te passen.

U kunt overbodige woorden verwijderen, ondertitels toevoegen en content voorbereiden voor publicatie – allemaal vanuit één dashboard. Met ingebouwde schermopname, tools voor teamsamenwerking en publicatietools helpt Descript creatieve teams om in minder tijd van idee naar afgewerkte content te gaan.

De beste functies van Descript

Bewerk audio- en video-content door simpelweg het transcript te bewerken. Knip, herschik of verwijder delen zonder een traditionele tijdlijn-editor te gebruiken

Detecteer en verwijder automatisch vulwoorden zoals "um", "uh" en herhaalde zinnen met één klik, waardoor de content overzichtelijker en professioneler wordt

Nodig teamleden uit om in realtime samen te werken aan transcripties, tijdlijnen en bewerkingen, waardoor het eenvoudiger wordt om gezamenlijke projecten te beheren

Neem tutorials, demo's of walkthroughs op door het scherm rechtstreeks in Descript op te nemen, en voer de bewerking en publicatie uit zonder dat je een andere tool nodig hebt

Voeg snel gesynchroniseerde ondertitels toe aan video's en exporteer ondertitelbestanden voor toegankelijkheid of hergebruik

Limieten van Descript

Leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met audio- of video-bewerking, ondanks de vereenvoudigde interface

Geavanceerde functies zoals het verwijderen van stopwoorden en geavanceerde exportmogelijkheden zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen van Descript

Gratis abonnement beschikbaar

Hobbyist-abonnement : $ 24 per gebruiker per maand

Maker-abonnement : $ 35 per gebruiker per maand

Business-abonnement : $ 50 per gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen voor grote teams

Beoordelingen en recensies van Descript

G2 : 4,6/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Dit is wat een G2-recensent deelt over zijn ervaring met Descript:

Ideaal voor eenvoudige videobewerkingen en transcripties, en nog veel meer. Het bewerken van video's en audio is net zo eenvoudig als het bewerken van een document, dus u hoeft geen ingewikkeld bewerkingsprogramma te kunnen gebruiken om uw werk gedaan te krijgen.

Ideaal voor eenvoudige videobewerkingen en transcripties, en nog veel meer. Het bewerken van video's en audio is net zo eenvoudig als het bewerken van een document, dus u hoeft geen ingewikkeld bewerkingsprogramma te kunnen gebruiken om uw werk gedaan te krijgen.

6. MacWhisper (Het beste voor Mac-gebruikers die op zoek zijn naar offline transcriptie)

via MacWhisper

Privacy en eenvoud staan centraal bij MacWhisper. Het is exclusief ontworpen voor macOS en draait volledig op uw apparaat – geen internet nodig, geen cloudopslagruimte. Of u nu interviews, vergaderingen of content-teksten transcribeert, uw bestanden blijven lokaal en hebben hoge niveaus van veiligheid.

MacWhisper maakt gebruik van het Whisper-model van OpenAI om nauwkeurige transcripties in meerdere talen te leveren. U kunt audio- of video-bestanden uploaden, de weergave van het transcript bekijken in een overzichtelijke interface en het direct doorwerken zonder u zorgen te maken over de verbinding of privacykwesties.

Het is een betrouwbare keuze voor professionals die waarde hechten aan controle over hun gegevens en op zoek zijn naar een lichtgewicht, offline transcriptietool die gewoon werkt.

De beste functies van MacWhisper

Transcribeer audio- en video-bestanden rechtstreeks op je Mac zonder dat je een internetverbinding nodig hebt

Gebruik een van de meest nauwkeurige open-source spraakherkenningsmodellen voor hoogwaardige resultaten bij verschillende accenten en talen

Transcriptie ondersteunen in tientallen talen, waardoor het handig is voor internationale projecten of meertalige teams

Blijf gefocust op uw werk, zonder onnodige pop-ups of rommel

Koop het eenmalig en gebruik het voor altijd, dankzij een eenvoudig prijsmodel zonder doorlopende kosten.

Limieten van MacWhisper

Alleen beschikbaar voor macOS. Er zijn geen Windows- of mobiele versies beschikbaar.

Biedt geen realtime transcriptie of integratie met livevergaderingen

Ontbreekt ingebouwde samenwerkingstools of taakfuncties voor gebruik in teamverband

Prijzen van MacWhisper

Persoonlijke licentie : ~$64 (eenmalig) [€59]

5 licenties : ~$270 totaal / ~$54 per licentie [€249 / €49]

10 licenties : ~$490 totaal / ~$49 per licentie [€450 / €45]

20 licenties : ~$870 totaal / ~$44 per licentie [€799 / €39]

50 licenties: ~$ 2.070 totaal / ~$ 41 per licentie [€ 1.899 / € 38]

Aantekening: De werkelijke prijzen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de huidige wisselkoersen.

Beoordelingen en recensies van MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MacWhisper?

Dit is wat een recensent op Product Hunt deelde over zijn ervaring met MacWhisper:

Een ongelooflijk handige app voor transcriptie op het apparaat zelf. Ik gebruik deze app om zowel spraaknotities naar tekst om te zetten als automatische transcripties te maken van online video's voor mijn aantekeningen.

👀 Wist u dat? Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen bleek dat, hoewel 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt, 14% van de respondenten hun vergaderingen binnen slechts 15 minuten kan afronden. Een klein maar opmerkelijk percentage dat bewijst dat snelle, efficiënte vergaderingen mogelijk zijn.

7. Dictanote (Het meest geschikt voor schrijvers die een combinatie van dicteren en handmatige bewerking willen)

via Dictanote

Dictanote is ideaal voor schrijvers, studenten en professionals die willen wisselen tussen typen en spraakinvoer zonder hun schrijfproces te onderbreken. Het werkt in je browser met een overzichtelijke, Docs-achtige interface en ingebouwde spraakherkenning.

U kunt op natuurlijke wijze spreken of tussendoor typen, content ordenen met tags en projecten beheren met behulp van afzonderlijke 'notitieboeken'. Voor iedereen die dicteren en handmatig schrijven combineert, houdt Dictanote alles gestroomlijnd op één plek. Omdat het volledig in de browser draait zonder zware integraties, reageert het zelfs op tragere of oudere apparaten snel.

De beste functies van Dictanote

Bewerk tekst terwijl u spreekt dankzij ondersteuning voor automatische interpunctie. Dit bespaart tijd bij het achteraf opschonen en helpt u direct om meer gepolijste aantekeningen te maken

Gebruik de ingebouwde spraakengine van uw apparaat, zoals Google Speech in Chrome. Hierdoor bent u minder afhankelijk van een snelle internetverbinding en blijven uw spraakgegevens privé

Maak uw aantekeningen vet, cursief, onderstrepen en formatteer ze terwijl u dicteert. Dit is handig voor iedereen die lange teksten schrijft of gestructureerde aantekeningen organiseert

Start, pauzeer of stop het dicteren met eenvoudige toetsenbordcommando's, zodat u gemakkelijk uw gedachten kunt vastleggen terwijl u multitaskt

Beperkingen van Dictanote

Beperkt tot Google Chrome op desktop, waardoor gebruikers van andere browsers of gebruikers die mobiele toegang nodig hebben, worden uitgesloten

Geen cloud-synchronisatie of back-up, dus aantekeningen blijven lokaal opgeslagen tenzij ze handmatig worden geëxporteerd. Dit kan riskant zijn voor gebruikers die op meerdere apparaten werken of automatische synchronisatie nodig hebben

Ondersteunt geen vooraf opgenomen audiobestanden, waardoor het niet geschikt is voor het transcriberen van bestaande interviews of vergaderingen

Prijzen van Dictanote

Free

Pro: $ 8 per maand

Beoordelingen en recensies van Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dictanote?

Dit is wat een recensent in de Chrome Web Store deelt over zijn ervaring met Dictanote:

Gisteren werkte het best goed, met ongeveer de beloofde nauwkeurigheid van 90%. Vanmorgen werkt het echter helemaal niet, met een nauwkeurigheid van ongeveer 50%. Zelfs met een nauwkeurigheid van 90% had ik het geheel sneller kunnen typen dan dat het kostte om het te dicteren en vervolgens te corrigeren.

8. Tactiq (Het beste voor het vastleggen en ordenen van transcripties van videovergaderingen)

via Tactiq

Heeft u ooit een Zoom-gesprek afgerond en vervolgens vergeten wie wat had beloofd te doen? Tactiq zorgt ervoor dat dit nooit meer gebeurt.

Deze Chrome-extensie legt live transcripties vast van Google Meet, Zoom en Microsoft Teams, en stelt u in staat om tijdens de vergadering belangrijke momenten te markeren en deze om te zetten in actiepunten. De extensie staat netjes aan de zijkant van uw scherm, zodat u gefocust blijft op het gesprek zonder dat u naar uw aantekeningen hoeft te zoeken.

U kunt belangrijke punten taggen, follow-ups toewijzen en alles exporteren naar tools zoals Google Documenten, Notion of uw CRM. Omdat het in uw browser draait en niet als deelnemer aan vergaderingen deelneemt, vermijdt het de privacyproblemen die vaak voorkomen bij vergaderbots.

De beste functies van Tactiq

Werk naadloos samen met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams zonder dat je bots of extra toestemmingen nodig hebt

Noteer actiepunten, beslissingen en belangrijke inzichten tijdens de vergadering, zodat u ze achteraf gemakkelijk kunt teruglezen

Maak direct een samenvatting van vergaderingen, stel follow-up-e-mails op of genereer Jira-tickets

Stuur transcripties en hoogtepunten rechtstreeks naar Google Documenten, Notion, Slack of uw CRM zonder te kopiëren en te plakken

Beperkingen van Tactiq

Werkt alleen op desktopcomputers met de Chrome-browser, wat de toegankelijkheid beperkt voor mobiele gebruikers of teams die Safari of Firefox gebruiken

Sommige functies, zoals de CRM-integratie en de uitgebreide transcriptiegeschiedenis, zijn alleen beschikbaar in duurdere betaalde abonnementen

Prijzen van Tactiq

Gratis abonnement: Limiet aan hoogtepunten en exportmogelijkheden

Pro-abonnement: $ 12 per gebruiker per maand

Teamabonnement: $ 20 per gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Dit zegt een recensent op G2:

De eenvoudigste manier om vergaderingen uit te schrijven. Er zijn een paar dingen, maar mijn favoriete functie zijn waarschijnlijk de door AI aangestuurde samenvattingen.

9. Rev (Het beste voor door mensen uitgevoerde transcriptie met hoge betrouwbaarheid)

via Rev

Niet elke spraak-naar-tekst-tool biedt een goede balans tussen snelheid en nauwkeurigheid, maar Rev wel. Met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van transcriptie combineert het de efficiëntie van AI met menselijke precisie voor sectoren waar elk woord telt.

Of u nu een journalist bent die transcripties nodig heeft die in de rechtbank kunnen worden gebruikt, een juridisch team dat kruisverhoren voorbereidt, of een onderzoeker die uren aan interviews doorneemt, Rev biedt u flexibele opties – van snelle, door AI aangestuurde transcripties tot zeer nauwkeurige, door mensen gegenereerde transcripties.

Het biedt ook functies zoals een AI-assistent om citaten en thema's naar voren te halen, bewerkbare transcripties en integraties met Zoom, Teams en Google Meet.

De beste functies van Rev

Kies tussen AI voor snelheid of menselijke transcriptie voor een nauwkeurigheid van meer dan 99%

Genereer automatisch samenvattingen, markeer citaten en haal sleutelthema's uit transcripties naar voren. Deze functie is zeer krachtig als u na een interview een follow-up moet doen of de belangrijkste punten uit lange gesprekken wilt halen

Ontdek patronen en tegenstrijdigheden in meerdere transcripties, wat ideaal is voor juridische, media- en onderzoeksteams

Bewerking terwijl u luistert, houd wijzigingen bij en werk samen in één gedeelde werkruimte

Neem onderweg op of maak verbinding met Zoom, Meet en Teams om vergaderingen automatisch te transcriberen

Limieten van Rev

Geen ondersteuning om realtime transcriptie van live-gebeurtenissen of webinars te ondersteunen

Handmatige transcriptie kan duur worden bij langere hoeveelheden content

Enkele meldingen van verkeerde identificatie van sprekers en zorgen over het gebruik van gegevens voor AI-training

Prijzen voor Rev

Free: 45 minuten 45 minuten AI-transcriptie per maand

Basic: $14,99 per gebruiker per maand

Pro: $34,99/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rev?

Dit zegt een G2-recensent over Rev:

Ons bureau gebruikt Rev bijna dagelijks om vrijwel direct AI-conceptversies voor getuigenverklaringen te genereren. Onze klanten zijn erg te spreken over de deelbare links die het transcript met een video synchroniseren. De AI-samenvatting en de vraagbot zijn ook geweldig en we kijken uit naar de uitbreiding daarvan.

👀 Wist u dat? 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal voorop staat. Deze afhankelijkheid van pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn of een teken dat digitale tools voor het maken van aantekeningen nog niet volledig in de werkstroom zijn geïntegreerd.

10. Superwhisper (Het meest geschikt voor gebruikers van ondernemingen die de nauwkeurigheid van Whisper AI willen in een overzichtelijke interface)

via SuperWhisper

Superwhisper is een krachtige offline transcriptietool voor macOS en iOS, ontworpen voor gebruikers van ondernemingen. Het maakt gebruik van het Whisper.cpp-framework en draait volledig op het apparaat zelf, waardoor volledige privacy wordt gegarandeerd.

Wat het onderscheidt, is de contextgevoelige opmaak en ondersteuning voor aanpasbare AI-werkstroomen, waardoor teams regels voor nabewerking kunnen definiëren met behulp van natuurlijke taalverwerking. Het is ideaal voor het transcriberen van gevoelige content, zoals juridische of medische aantekeningen, zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten.

De beste functies van Superwhisper

Werk volledig op uw apparaat, met behulp van lokale AI-modellen, zonder gegevens naar de cloud te verzenden

Pas de uitvoer aan op basis van de app die u gebruikt. Zo wordt content bijvoorbeeld geformatteerd als een e-mail in de Mail-app of worden opsommingstekens gebruikt bij het transcriberen naar Notities

Voeg natuurlijke taalprompts toe om uw transcripties te verfijnen

Verwerk domeinspecifieke termen in velden zoals de gezondheidszorg, de juridische sector en onderzoek met grotere nauwkeurigheid, dankzij het geavanceerde herkenningssysteem

Krijg toegang tot versiebeheer, gezamenlijke bewerking en integraties met AI-tools zoals GPT-4o en Claude 3.5 om transcripties te verfijnen en snel samenvattingen te genereren

Sla alle bestanden lokaal op met end-to-end-versleuteling, zodat gevoelige gegevens veilig blijven en voldoen aan de privacy-normen

Limieten van Superwhisper

Vereist nieuwere Mac-hardware (M2 of hoger) voor realtime transcriptie met behulp van de grootste AI-modellen, met een limiet voor de toegankelijkheid voor gebruikers met oudere apparaten

Omdat er geen ingebouwde spraakherkenning is, is het moeilijker om onderscheid te maken tussen meerdere stemmen tijdens interviews of vergaderingen

Hoge leercurve voor de instellingen van geavanceerde functies zoals aangepaste modi en AI-nabewerking, vooral voor niet-technische gebruikers

Prijzen van Superwhisper

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $ 8,49/maand

Jaarabonnement: $ 84,99/jaar

Levenslang: $249,99

Beoordelingen en recensies van Superwhisper

App Store : 4,9/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Product Hunt: 5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Superwhisper?

Dit schreef een gebruiker op Product Hunt over Superwhisper:

Wat een handige software! Ik merk dat ik er meer en betere documentatie en e-mails mee schrijf, omdat de invoer van tekst zo snel gaat.

Hoe kiest u het juiste alternatief voor de werkstroom van Wispr?

Tools voor spraak-naar-tekst gaan niet langer alleen over transcriptie. De echte waarde zit hem in wat u met die transcripties kunt doen zodra de vergadering is afgelopen.

Met tools zoals ClickUp krijg je een compleet systeem om ideeën om te zetten in actie. Met ClickUp AI Notetaker kunt u vergaderingen opnemen, slimme samenvattingen genereren en direct taken aanmaken op basis van de belangrijkste punten.

Met ClickUp Docs kan je team samenwerken aan aantekeningen, deze koppelen aan taken en alles overzichtelijk op één plek bewaren

Natuurlijk blinken andere tools uit op andere gebieden. Otter.ai en Sonix zijn geweldig voor snelle, AI-aangedreven transcriptie. Rev biedt u zeer nauwkeurige, door mensen gecontroleerde resultaten. MacWhisper en Superwhisper zijn perfect voor gebruikers die privacy voorop stellen en offline verwerking nodig hebben.

Welke tool het beste bij u past, hangt echt af van hoe uw werkstroom eruitziet en hoe uw team te werk gaat.

Begin met het bekijken van demo's en gratis proefversies van flexibele platforms zoals ClickUp. Krijg het inzicht dat je nodig hebt om de beste oplossing te kiezen voor de volgende groeifase van je team.