Top 10 alternatieven voor Windsurf voor AI-aangedreven codering in 2025

Als u een ontwikkelaar, engineering lead of CTO bent, bent u waarschijnlijk Windsurf (voorheen Codeium) tegengekomen, een AI-native IDE die belooft alles te regelen, van het schrijven tot het implementeren van code.

Het voelde even als de toekomst: slimme autocomplete, contextuele suggesties en previews in de editor.

Maar de tekortkomingen worden al snel duidelijk:

Real-time AI-suggesties lopen achter wanneer snelheid belangrijk is

Slechte integratie met het bijhouden van taken of documenten vertraagt de samenwerking

Overdreven AI verandert meer dan nodig is en creëert meer problemen dan het oplost

Voor individuele ontwikkelaars is het frustrerend. Voor teams is het storend. Voor leiders is het riskant.

Daarom is de vraag niet langer "Wat is de beste alles-in-één IDE?", maar "Welke stack past echt bij hoe wij werken?"

Waarom kiezen voor alternatieven voor Windsurf?

Windsurf is een AI-aangedreven code-editor die is ontworpen om de productiviteit van ontwikkelaars te verbeteren door intelligente functies rechtstreeks in de codeeromgeving te integreren. Het begrijpt uw code, stelt intelligente aanvullingen voor en laat u code herstructureren of genereren met eenvoudige commando's.

Zelfs met al zijn innovatieve functies bent u misschien nog op zoek naar andere AI-codeertools om uw dagelijkse werkzaamheden als softwareontwikkelaar te vereenvoudigen.

Lokale ontwikkelomgevingen: U kunt geen containers instellen, achtergronddiensten uitvoeren of integreren met native systeemtools zoals in desktop-omgevingen

Beperkt aantal ondersteunde talen: Werkt het beste met JavaScript, TypeScript en Python, maar heeft moeite met minder gangbare talen, wat leidt tot een slechte context en onnauwkeurige aanvullingen

Geavanceerde Git-werkstromen: Ondersteunt geen geavanceerde functies zoals gedetailleerde geschiedenisweergaven, complexe samenvoegingen of rebase-werkstromen die nodig zijn voor grote teams

Beheer op ondernemingsniveau: Omvat geen implementatie op locatie, audittrails of gedetailleerde toegangscontrole die vereist zijn in gereguleerde omgevingen

Beperkte ondersteuning voor plug-ins of extensies: Aangepaste linters, testhulpprogramma's of integratie van ontwikkelaarstools zijn niet toegestaan, waardoor de flexibiliteit van de werkstroom wordt beperkt

Minimale ondersteuning voor backend-intensieve werkstromen: Ontbreekt robuuste ondersteuning voor server-side logica, databasemigraties of infrastructuurcode

Geen verfijnde AI-besturing: Geen opties om modellen te kiezen, creativiteit aan te passen of de AI te trainen op projectspecifieke stijlen

Integratie tekortkomingen: Beperkte compatibiliteit met tools voor het bijhouden van taken en documentatieplatforms belemmert naadloze samenwerking.

Windsurf is geschikt voor moderne, cloud-first werkstromen. Als uw installatie echter zwaarder, meer gespecialiseerd of onderworpen aan strengere nalevingsregels is, hebt u wellicht toonaangevende AI-modellen nodig.

Windsurf-alternatieven in één oogopslag

Om u te helpen de beste keuze voor uw complexe projecten te maken, vindt u hier een vergelijking tussen Windsurf en de belangrijkste alternatieven op basis van sleutelfuncties en prijzen:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één samenwerking en projectmanagementTeamgrootte: ideaal voor teams die schermopname en integratie van werkstromen nodig hebben AI-aangedreven taakbeheer, schermopname met ClickUp Clips, documentatie van code blokken, realtime samenwerking Free Forever; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Cursor AI-aangedreven codering met VS Code-vertrouwdheid Teamgrootte: ideaal voor individuele ontwikkelaars en kleine teams die contextbewuste AI nodig hebben AI-chatintegratie, volledige codebase-context, lokaal zoeken in code, Agent Mode Free Forever; vanaf $ 20/gebruiker/maand TabNine Veilige offline AI-codering voor gereguleerde sectoren Grootte van het team: Ideaal voor middelgrote tot grote teams die gegevensbeveiliging nodig hebben Lokale AI-inferentie, implementatie op locatie, veilige automatische aanvulling Gratis beschikbaar; vanaf $ 9/gebruiker/maand GitHub Copilot Contextbewuste AI-codeerassistent Teamgrootte: Ideaal voor freelancers tot teams van ondernemingen die slimme codesuggesties nodig hebben Ondersteuning voor meerdere modellen, contextbewuste codesuggesties, samenvattingen van pull-aanvragen Gratis beschikbaar; vanaf $ 10/gebruiker/maand Codium (Qodo) AI-verbeterde pull-aanvragen en codebeheerTeamgrootte: ideaal voor middelgrote tot grote teams die zich richten op codekwaliteit Aangepaste code-indexering, automatisering van pull-aanvragen, nalevingscontroles met Jira Gratis versie; vanaf $ 38/gebruiker/maand IntelliCode Intelligente codeaanvullingen binnen het Microsoft-ecosysteem Teamgrootte: ideaal voor ontwikkelteams van ondernemingen die Microsoft-tools gebruiken Voltooiing van hele regels, detectie van herhaalde bewerkingen, Visual Studio-integratie Geen gratis abonnement; vanaf $ 45/gebruiker/maand Replit Snelle prototyping en solo-ontwikkeling in de cloudTeamgrootte: ideaal voor solo-bouwers en startups die een snelle installatie nodig hebben Instant IDE, ingebouwde implementatie, AI-agent voor het genereren van code, realtime samenwerking Gratis beschikbaar; vanaf $ 25/maand Cody Intelligente code zoeken en AI-pair programming Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote teams die werken met grote codebases Aangepaste assistenten, code-bewuste chatbots, context op bestandsniveau, promptmanager Geen gratis abonnement; vanaf $ 29/gebruiker/maand Amazon CodeWhisperer AI-codering met AWS-integratie Teamgrootte: ideaal voor middelgrote tot grote teams die AWS-services gebruiken Real-time suggesties, AWS-serviceoptimalisatie, veilige codering met risico-waarschuwingen Gratis beschikbaar; betaald vanaf $ 19/maand Visual Studio Code Flexibele IDE met veel plug-insTeamgrootte: ideaal voor backend- en full-stackteams die uitgebreide taalondersteuning nodig hebben IntelliSense, terminalintegratie, debugging, Git-extensies Gratis beschikbaar; Pro vanaf $ 45/gebruiker/maand

De beste alternatieven voor Windsurf

Laten we de beste alternatieven voor Windsurf eens in detail bekijken. 🔍

1. ClickUp (het beste voor het organiseren van dev sprints, taken en documenten op één plek)

Als Windsurf te beperkt is voor uw dev stack, is ClickUp de alles-in-één app voor werk, coderen, abonnementen en samenwerken op grote schaal. Het brengt uw volledige ontwikkelingswerkstroom samen op één plek. Met dit platform kunt u sprints organiseren, coderingstaken beheren en documentatie voor code schrijven, zonder dat u met meerdere tools hoeft te jongleren.

🧠 Stroomlijn uw ontwikkelingsproces met ClickUp Brain

Het begint met ClickUp Brain, een rolbewuste AI-assistent die is gebouwd om elke stap van uw ontwikkelingsproces te ondersteunen. In tegenstelling tot generieke codegeneratoren werkt deze AI in softwareontwikkeling binnen uw eigen werkruimte, zodat hij uw taken, deadlines, documenten en backlog kent.

Wanneer u een bugrapport of specificatie opstelt vanuit een gesprek, kan ClickUp Brain een chat-thread of opmerking omzetten in een gestructureerd document. Het is niet alleen een codegenerator, maar biedt ook AI-assistentie die contextbewust is en diep verankerd in uw ontwikkelingstaken, waardoor u sneller kunt werken met minder handmatige stappen. Probeer je een vage functieaanvraag te verduidelijken? Het kan subtaken genereren, acceptatiecriteria schrijven en de inspanning schatten op basis van je sprintstructuur, allemaal binnen je taak.

U kunt Brain ook gebruiken tijdens het genereren van code om API's te documenteren, steekproefsgewijze codefragmenten te genereren, testcases te schrijven of technische discussies samen te vatten in deelbare updates.

Gebruik natuurlijke taalprompts en genereer kant-en-klare codefragmenten met ClickUp Brain

⚡Tijdbesparing: Moet u codefragmenten maken zonder tussen tools te schakelen? Met de Code Snippet Generator van ClickUp Brain is dat heel eenvoudig. Geef gewoon aan welke taal u gebruikt, wat de code moet doen en eventuele extra details. Er wordt snel een kant-en-klaar codefragment gegenereerd dat aan uw behoeften voldoet, allemaal vanuit uw taak of document. Probeer deze prompt: 'Genereer een Python-functie die e-mailadressen valideert met behulp van regex, inclusief inline commentaar waarin elke stap wordt uitgelegd. ' ClickUp Brain produceert een overzichtelijk codefragment met commentaar dat u direct kunt opnemen in uw coderingstaken of documentatie.

📝 Maak slimme documentatie met ClickUp Docs

Zodra u het coderen met Brain hebt gestroomlijnd, kunt u structuur aanbrengen in uw documentatie met ClickUp Docs . Maak, bewerk en werk samen aan documenten met syntaxis-gemarkeerde code blokken voor meer dan 30 talen. Gebruik het /co slash commando of selecteer de code blok tool en kies uw taal.

Maak, bewerk en werk samen aan coderingsdocumentatie met ClickUp Docs

💡Pro Tip: Gebruik backticks (`) voor inline code. Ideaal voor korte commando's of verwijzingen.

U kunt documenten ook opslaan als sjablonen om ze opnieuw te gebruiken in functiespecificaties, API-referenties of bugrapporten. En omdat Docs het insluiten van taken, afbeeldingen en live content ondersteunt, blijft uw ontwikkelingswerkstroom volledig verbonden.

ClickUp Docs ondersteunt ook gezamenlijke inline bewerking, zodat ontwikkelaars functiespecificaties kunnen annoteren, codefragmenten kunnen bijwerken of beslissingen kunnen herzien zonder van tabblad te wisselen.

⚡ Tijdbesparing: Gebruik /figma om live bestanden in te sluiten en @@ om taken of epics te koppelen voor contextrijke documentatie.

🧰 Breng alles samen met ClickUp voor softwareteams

Vervolgens brengt ClickUp voor softwareteams alles samen – sprints, backlog, bugs en releases – met behulp van meer dan 15 weergaven, zoals lijst, Kanban, tijdlijn of Gantt. Automatiseer sprintcycli met aangepaste werkstromen.

Van Sprint-planning en backlogbeheer tot het bijhouden van bugs en releases, ClickUp biedt u de tools om snel te werken en op één lijn te blijven.

Beheer uw softwareontwikkelingswerkstromen en haal deadlines met ClickUp voor softwareteams

Taken kunnen worden geprioriteerd met AI-aangedreven aangepaste velden, bugs worden direct vastgelegd via aangepaste formulieren en technische werklasten worden beheerd via geïntegreerde borden zonder van tool te hoeven wisselen. Met native GitHub-, GitLab- en Bitbucket-integraties en eenvoudige Jira-migratie krijgt u een projectmanagementomgeving voor softwareontwikkeling die meegroeit met uw team.

🧩 Sneller aan de slag met de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling

Als u niet zeker weet waar u moet beginnen of als u een snellere manier wilt om uw installatie goed te krijgen, is de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling een goed startpunt. Deze sjabloon bevat alles wat u nodig hebt om uw ontwikkelingscyclus te beheren: kant-en-klare taakstatussen, mappen voor sprints, backlogs, bugtracking en zelfs aangepaste weergaven die zijn afgestemd op flexibele werkstromen.

Gratis sjabloon Beheer uw volledige softwareontwikkelingscyclus met de sjabloon voor softwareontwikkeling van ClickUp

Met deze gratis sjabloon voor softwareontwikkeling kunt u story points toewijzen, sjablonen gebruiken voor terugkerende taken zoals functiespecificaties of QA-checklists, en de voortgang in realtime volgen zonder uw werkruimte helemaal opnieuw op te bouwen.

De beste functies van ClickUp

Houd discussies over code georganiseerd: Communiceer met je teamgenoten zonder het platform te verlaten en centraliseer feedback op pull-aanvragen, blokkades en dev-updates met Communiceer met je teamgenoten zonder het platform te verlaten en centraliseer feedback op pull-aanvragen, blokkades en dev-updates met ClickUp Chat

Breng technische abonnementen visueel in kaart: schets architectuur of Sprint-stroomdiagrammen met behulp van schets architectuur of Sprint-stroomdiagrammen met behulp van ClickUp Whiteboards en zet ze om in gekoppelde dev-taken

Automatiseer routinehandelingen: Trigger statusupdates van taken met Trigger statusupdates van taken met ClickUp-automatisering of wijs ontwikkelaars automatisch toe op basis van toewijzing of PR-activiteit

Houd de ontwikkelingsinspanningen nauwkeurig bij: registreer uren besteed aan coderen, debuggen of testen rechtstreeks in uw werkstroom met : registreer uren besteed aan coderen, debuggen of testen rechtstreeks in uw werkstroom met ClickUp Tijdsregistratie

Beperkingen van ClickUp

ClickUp biedt veel kant-en-klare functies, wat in het begin overweldigend kan zijn als u nieuw bent op het platform

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een Reddit-recensie zegt:

We gebruiken Clickup al minstens vier jaar en het is een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor Clickup kozen. Het was de beste keuze ooit! Ik heb nooit significante problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam geweest.

We gebruiken Clickup al minstens vier jaar en het is een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor Clickup kozen. Het was de beste keuze ooit! Ik heb nooit noemenswaardige problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam.

2. Cursor (het beste voor AI-aangedreven codering met VS Code-vertrouwdheid en volledige codebase-context)

via Cursor

Cursor is een AI-aangedreven code-editor die is gebouwd op basis van Visual Studio Code en is ontworpen om individuele ontwikkelaars te helpen efficiënter te werken. Met de Agent Mode kunt u de AI vragen om wijzigingen aan te brengen in bestanden of routinematige bewerkingen te automatiseren, terwijl u de controle over het proces behoudt. Cursor biedt realtime AI-suggesties terwijl u typt. Druk gewoon op Tab om te accepteren of ga door met typen om de uitvoer te verfijnen.

Met AI Chat Integration kunt u communiceren met de AI op basis van uw huidige context, tot op het niveau van het bestand en de positie van de cursor. U kunt vragen stellen, verbeteringen aanvragen of uitleg krijgen zonder van venster te wisselen of te verliezen waar u bent.

U kunt ook uw volledige codebase doorzoeken. In plaats van handmatig te zoeken naar functies of afhankelijkheid, kunt u directe vragen stellen zoals "Waar is deze methode gedefinieerd?" of "Welke bestanden gebruiken deze component?" en duidelijke, code-bewuste antwoorden krijgen.

De beste functies van Cursor

Zet schermafbeeldingen of UI-ontwerpen in de editor, zodat de AI ze kan gebruiken als visuele context voor het bouwen of oplossen van problemen met interface-elementen

Voeg README-bestanden, inline opmerkingen of andere documenten toe tijdens AI-chats om ervoor te zorgen dat codesuggesties de structuur en normen van uw project volgen.

Typ @ om snel bestanden, functies of variabelen uit uw codebase in de prompt in te voegen

Cursorbeperkingen

Ontbreekt precisie — kan soms meer van uw code aanpassen dan bedoeld

Ontbreekt robuuste samenwerking of functies voor projectmanagement

Cursor-prijzen

Hobby : Gratis

Pro : $20/maand

Business: $40/gebruiker/maand

Cursor beoordelingen en recensies

G2: Niet voldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cursor?

Een G2-recensie zegt:

Echt een van die apps die een gamechanger kan zijn. Als beginnende programmeur heeft het mijn kijk op wat ik kan bereiken veranderd. Het lijkt wel magie, maar dat is het nog niet helemaal. Je moet je project structureren en goede prompts geven.

Echt een van die apps die een gamechanger kan zijn. Als beginnende programmeur heeft het mijn kijk op wat ik kan bereiken veranderd. Het lijkt wel magie, maar dat is het nog niet helemaal. Je moet je project structureren en goede prompts geven.

3. Tabnine (het beste voor veilige, offline AI-codering in gereguleerde sectoren)

via Tabnine

De AI-aangedreven code-assistent TabNine is gebouwd op GPT-2 en TabNine's eigen verfijnde varianten. Als u werkt in de financiële sector, de gezondheidszorg, de overheid of een andere gereguleerde sector, kunt u het hele model lokaal uitvoeren, zodat gevoelige gegevens onder uw controle blijven.

U kunt Tabnine ook trainen op uw interne codebase, zodat het uw patronen leert zonder deze bloot te geven. TabNine past zich aan uw favoriete programmeerstijl aan, geeft suggesties die de patronen in uw eigen projecten weerspiegelen en vermindert de noodzaak voor handmatige opschoning.

Het ondersteunt offline AI-inferentie en nul gegevensretentie en geeft beheerders volledige controle over hoe en waar het model wordt uitgevoerd, of dat nu op ontwikkelaarsmachines of beveiligde servers is. Met suggesties met lage latentie in meerdere talen en code-extensies is TabNine geschikt voor sectoren waar hoge veiligheid vereist is.

De beste functies van Tabnine

Kies uit lokale, virtuele privé cloud (VPC) of veilige SaaS-implementatieopties die aansluiten bij de compliance-eisen van uw organisatie

Controleer automatisch of gegenereerde code overeenkomt met openbaar zichtbare opslagplaatsen om het risico op het introduceren van niet-gelicentieerde of gekopieerde code te verminderen

Integreer TabNine met populaire editors zoals VS Code-extensie, IntelliJ, PyCharm, enz

Beperkingen van Tabnine

Worstel met moderne JavaScript UI-frameworks zoals Vue.js, die vaak onjuiste patronen of ontbrekende frameworkspecifieke context suggereren

Beperkte samenwerkingsfuncties en geen contextuele chat

Prijzen van Tabnine

Dev Preview: Gratis voor gekwalificeerde gebruikers

Dev : $9/maand

Enterprise: $39/gebruiker/maand (bij toewijzing voor 1 jaar)

Tabnine beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TabNine?

Een G2-recensie zegt:

Ik ben echt verbaasd over hoe goed het de verwachte code levert. Soms verrast het me, vooral tijdens DSA-oefeningen, omdat het het probleem identificeert, inclusief de limieten voor tijd en ruimte, en vervolgens de juiste code geeft.

Ik ben echt verbaasd over hoe goed het de verwachte code levert. Soms verrast het me, vooral tijdens DSA-oefeningen, omdat het het probleem identificeert, inclusief de limieten voor tijd en ruimte, en vervolgens de juiste code geeft.

4. GitHub Copilot (het beste voor snelle, AI-ondersteunde codering binnen populaire IDE's)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, ontwikkeld door GitHub in samenwerking met OpenAI, is een AI-codeerassistent die is ontworpen om u te helpen sneller en soepeler code te schrijven. Dankzij de nauwe AI-integratie van GitHub Copilot met Visual Studio Code voelt het als een natuurlijke extensie van uw ontwikkelomgeving.

Het wordt aangedreven door geavanceerde AI-modellen, waaronder OpenAI's Codex (een versie van GPT-3 die speciaal is afgestemd op programmeren). Nu hebben gebruikers op ondernemingsniveau toegang tot verschillende modellen, zoals GPT-4. 1, Claude en Gemini.

Copilot werkt rechtstreeks in uw editor en biedt realtime, contextbewuste codesuggesties terwijl u typt. Het kan opmerkingen in natuurlijke taal vertalen naar werkende code, zodat u zonder onderbreking van de werkstroom van intentie naar implementatie kunt gaan.

Copilot helpt u ook bij het beheren van uw code. Het genereert samenvattingen van pull-aanvragen, markeert belangrijke wijzigingen en biedt een gezamenlijke werkruimte waar u suggesties kunt valideren en bijdragen kunt verfijnen.

De beste functies van GitHub Copilot

Werk de toegang bij naarmate uw team groeit door nieuwe gebruikers toe te voegen en nauwkeurige toestemmingen toe te wijzen

Werk samen met GitHub Copilot door opmerkingen achter te laten, suggesties te verfijnen of direct in je IDE te bewerken met GitHub Copilot Chat (Pro-versie)

Bekijk een voorbeeld van de impact van bewerkingen op het hele project in uw codebase om regressies te voorkomen

Beperkingen van GitHub Copilot

Loopt af en toe vast door herhaling van dezelfde code of herkent niet wanneer u klaar bent om van opmerkingen naar daadwerkelijke code over te gaan

Beperkte contextbewustzijn in lange bestanden, tenzij op het niveau van de onderneming

Prijzen van GitHub Copilot

Voor particulieren

Free

Pro : $10/maand

Pro+: $39/maand

Voor bedrijven

Business : $19/gebruiker/maand

Enterprise: $39/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GitHub Copilot?

Een Capterra-recensie zegt:

Het feit dat Copilot kan voorspellen wat je gaat schrijven, is een geweldige functie. Ik vind dit geweldig. Aangezien ik ook als Laravel-ontwikkelaar heb gewerkt, kan ik bevestigen dat Copilot je programmeerwerk gemakkelijker en sneller maakt. Het is echt intelligent en geeft me binnen enkele seconden de juiste regels code.

Het feit dat Copilot kan voorspellen wat je gaat schrijven, is een geweldige functie. Ik vind dit geweldig. Aangezien ik ook als Laravel-ontwikkelaar heb gewerkt, kan ik bevestigen dat Copilot je programmeerwerk gemakkelijker en sneller maakt. Het is echt intelligent en geeft me binnen enkele seconden de juiste regels code.

5. Codium (het beste voor AI-verbeterde pull-aanvragen en code governance in werkstromen van ondernemingen)

via Codium

Qodo (voorheen Codium), gebouwd op eigen LLM-modellen, biedt een zeer aanpasbare AI-ontwikkelomgeving. De contextrijke code-assistentie die mogelijk wordt gemaakt door lokale en externe indexering geeft de AI een uitgebreid overzicht van uw opslagplaatsen. Het is een AI-gestuurd platform voor code-integriteit dat ontwikkelaars ondersteunt tijdens de hele levenscyclus van softwareontwikkeling.

In vergelijking met Windsurf, dat een sterk contextueel begrip van code en lichtgewicht reviewfuncties biedt, geeft Qodo prioriteit aan de kwaliteit en governance van code gedurende de volledige levenscyclus. CodiumAI blinkt ook uit in het omgaan met complexe codebases, waar geautomatiseerde testgeneratie en contextindexering de reviewtijd drastisch kunnen verkorten.

De beste functies van Qodo

Creëer best practices door steekproefsgewijs uw codebase te controleren op consistente coderingspatronen, zodat uw team zich aan gedeelde normen kan houden

Beperk AI-suggesties tot alleen de meest kritieke problemen, zoals bugs of gebroken logica, om ruis tijdens beoordelingen met hoge prioriteit te verminderen

Detecteer automatisch Jira-referenties, haal ticketgegevens en bijlagen op

Codium-beperkingen

Geen permanente chatgeschiedenis: gesprekken worden niet overgedragen tussen sessies in IntelliJ

Er gelden berichtquotabeperkingen voor gratis en lagere abonnementen

Prijzen van Codium

Ontwikkelaar: $0/250 berichten en gebruik van tools per maand

Teams: $38/gebruiker/maand, 5000 berichten

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Codium

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Codium?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Qodo bijna dagelijks als een essentieel onderdeel van mijn codeerroutine. De betrouwbaarheid en consistente waarde maken het onmisbaar in mijn IDE.

Ik gebruik Qodo bijna dagelijks als een essentieel onderdeel van mijn codeerroutine. De betrouwbaarheid en consistente waarde maken het onmisbaar in mijn IDE.

6. IntelliCode (het beste voor intelligente codeaanvullingen binnen het Microsoft-ecosysteem)

via IntelliCode

Als u een betere programmeur wilt worden in het Microsoft-ecosysteem, is Visual Studio IntelliCode ontwikkeld om u te helpen sneller te werken en tegelijkertijd uw code schoon en consistent te houden. Het is rechtstreeks geïntegreerd in Visual Studio en Visual Studio Code en biedt intelligente, contextbewuste suggesties op basis van de code die u schrijft, de structuur van uw project en de patronen van uw team.

Het formatteert en refactort automatisch code om deze aan te passen aan best practices, zodat uw output schoon blijft zonder voortdurende handmatige aanpassingen. Wanneer u met API's werkt, voorspelt het de argumenten die u waarschijnlijk zult gebruiken, zodat u niet door documentatie hoeft te spitten.

De beste functies van IntelliCode

Gebruik automatische aanvullingen voor hele regels die volledige regels suggereren op basis van de huidige context

Pas automatisch vergelijkbare codewijzigingen toe in uw project wanneer IntelliCode terugkerende bewerkingspatronen herkent

Bekijk praktijkvoorbeelden van hoe API's worden gebruikt in openbare opslagplaatsen om onbekende functies correct te implementeren

Beperkingen van IntelliCode

Biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden: er is geen optie om het AI-gedrag aan te passen, modellen te kiezen of suggesties af te stemmen op uw codebase of teamstandaarden

Voornamelijk geoptimaliseerd voor Windows en gebruik in ondernemingen; hoge prijs

Prijzen van IntelliCode

*Hoewel IntelliCode zelf gratis is, maakt het deel uit van het bredere Visual Studio-ecosysteem, dat verschillende abonnementen biedt:

Visual Studio Enterprise 2022 : $ 250/gebruiker/maand

Visual Studio Professional 2022: $ 45/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van IntelliCode

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over IntelliCode?

Een Reddit-recensie zegt:

Intellicode leert van u terwijl u werkt. Het kan dus slechte gewoonten versterken en is eigenlijk alleen maar een tijdbesparing.

Intellicode leert van u terwijl u werkt. Het kan dus slechte gewoonten versterken en is eigenlijk alleen maar een tijdbesparing.

7. Replit (het beste voor snelle prototyping en solo-ontwikkeling in de cloud)

via Replit

Replit is een browsergebaseerd softwareontwikkelingsplatform waarmee u code kunt schrijven, uitvoeren en implementeren vanuit één werkruimte. Het combineert een instant IDE, ingebouwde hosting, databases en een AI-aangedreven codeerassistent (Replit AI) om u te helpen snel van idee naar implementatie te gaan.

U kunt in realtime samenwerken, sjablonen gebruiken om projecten in meer dan 50 talen te starten en zelfs full-stack applicaties bouwen zonder uw browser te verlaten.

Voor indie hackers en solo-bouwers biedt Replit een alles-in-één toolkit om ideeën te valideren en producten snel te leveren. De AI-aangedreven functies helpen u bugs te verhelpen, code te genereren of snel nieuwe functies te ontwikkelen. De AI-agent van Replit maakt gebruik van machine learning om de codesuggesties te verfijnen en de nauwkeurigheid in de loop van de tijd te verbeteren.

Beste functies van Replit

Start full-stack apps met behulp van eenvoudig Engels. Replit Agent genereert automatisch de code, installeert afhankelijkheden en configureert de omgeving in enkele minuten

Beheer API-sleutels en inloggegevens als versleutelde omgevingsvariabelen om ze verborgen te houden voor uw code en versiebeheer

Schik panelen, tabbladen en voorbeeldvensters naast elkaar om ze aan te passen aan uw werkstroom en uw focus tijdens het coderen te verbeteren

Replit-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de AI Agent te passief, met een beperkte zichtbaarheid van wat hij doet of waarom

Niet zo rijk aan functies als desktop-IDE's voor grote projecten

Prijzen van Replit

Starter : Gratis

Replit Core: $ 25/maand

Teams : $40/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Replit

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Replit?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik de nieuwe Replit Agent-tool nu al enkele maanden en het is ongelooflijk wat ik als niet-programmeur kan bouwen. Ik heb allerlei apps gebouwd voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. Als je me een jaar of twee geleden had verteld dat ik deze tools zonder programmeerkennis kon bouwen, had ik je voor gek verklaard.

Ik gebruik de nieuwe Replit Agent-tool nu al enkele maanden en het is ongelooflijk wat ik als niet-programmeur kan bouwen. Ik heb allerlei apps gebouwd voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. Als je me een jaar of twee geleden had verteld dat ik deze tools zonder programmeerkennis zou kunnen bouwen, had ik je voor gek verklaard.

8. Cody (het beste voor intelligent zoeken naar code en AI-pair programming in grote opslagplaatsen)

via Cody

Cody is een AI-aangedreven codeerassistent ontwikkeld door Sourcegraph die u helpt bij het schrijven, begrijpen en herstructureren van uw code. Met Cody kunt u meerdere chatbot-assistenten maken en beheren, elk afgestemd op een specifieke toepassing, zoals een marketingassistent, onboarding-bot of interne tool.

Met Sourcegraph Cody kunnen ondernemingen interne documenten met elkaar verbinden en zelfs hun eigen modellen invoeren voor op maat gemaakte AI-output op basis van privé opslagplaatsen.

Met Sourcegraph Cody kunnen ondernemingen interne documenten met elkaar verbinden en zelfs hun eigen modellen invoeren voor op maat gemaakte AI-output op basis van privé opslagplaatsen.

De beste functies van Cody

Krijg direct antwoord op zakelijke vragen. Cody leest en begrijpt uw interne kennis en geeft binnen enkele seconden duidelijke, deskundige antwoorden

Upload alle gegevens om uw kennisbank op te bouwen, waarna Cody intelligent kan zoeken en reageren

Beveilig uw gegevens met geavanceerde bescherming, zoals AWS-grade encryptie en SOC II-compliant vector databases

Cody beperkingen

Overlapt soms met IDE-suggesties, waardoor autocomplete rommelig aanvoelt

De gebruikersinterface en onboarding zijn minder intuïtief dan bij sommige concurrenten

Cody-prijzen

Free

Pro: $9/gebruiker/maand

Enterprise Starter: $19/gebruiker/maand

Enterprise: $59/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Cody

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cody?

Een G2 -recensie zegt:

Omdat het gebruikmaakt van de nieuwste LLMs van Open AI en Google, zijn de reacties op codereviews zeer nuttig en gedetailleerd.

Omdat het gebruikmaakt van de nieuwste LLMs van Open AI en Google, zijn de reacties op codereviews zeer nuttig en gedetailleerd.

9. Amazon Code Whisperer (het beste voor AI-codering binnen AWS-omgevingen met ingebouwde veiligheidscontroles)

via Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer, nu Amazon Q Developer genoemd, is een AI-codeerassistent die door AWS is ontwikkeld om softwareontwikkeling te versnellen en de kwaliteit van code te verbeteren. Het integreert naadloos in IDE's zoals Visual Studio Code, JetBrains en AWS Cloud9 en biedt realtime codesuggesties terwijl u typt. CodeWhisperer is getraind op miljarden regels code, waaronder open-source opslagplaatsen en de interne code van Amazon, en biedt uitgebreide ondersteuning voor talen zoals Python, Java en JavaScript.

De beste functies van Amazon CodeWhisperer

Ontvang codesuggesties die zijn geoptimaliseerd voor AWS-services zoals Lambda, S3 en DynamoDB

Pas de aanbevelingen van CodeWhisperer aan zodat ze de privé API's en bibliotheken van uw organisatie omvatten en aansluiten bij uw specifieke coderingsnormen en -praktijken

Behoud de privacy van gegevens met opt-out-opties voor telemetrie en het delen van content

Beperkingen van Amazon CodeWhisperer

Bij herhaalde invoer of follow-ups kunnen inconsistente of niet-relevante suggesties worden weergegeven.

Beperkte ondersteuning voor niet-AWS cloud platforms

Prijzen van Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: $ 19/maand/gebruiker

Beoordelingen en recensies van Amazon CodeWhisperer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amazon CodeWhisperer?

Een G2-recensie zegt:

Het beste aan Amazon CodeWhisperer is dat het tijdens het coderen realtime suggesties geeft. Het is ook gemakkelijk te gebruiken en te implementeren, en door het regelmatig te gebruiken [sic] worden de codeervaardigheden aanzienlijk verbeterd. Ook de geboden ondersteuning speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van mijn code en het opbouwen van logica.

Het beste aan Amazon CodeWhisperer is dat het tijdens het coderen realtime suggesties geeft. Het is ook gemakkelijk te gebruiken en te implementeren, en door het regelmatig te gebruiken [sic] worden de codeervaardigheden aanzienlijk verbeterd. Ook de geboden ondersteuning speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van mijn code en het opbouwen van logica.

10. Visual Studio Code (het beste voor flexibele, plug-inrijke lokale ontwikkeling met uitgebreide taalondersteuning)

via Visual Studio Code

Visual Studio Code is een lichtgewicht code-editor die past in uw backend- of full-stack-ontwikkelingswerkstroom. Als backend- of full-stack-ontwikkelaar kunt u IntelliSense gebruiken om slimme aanvullingen te krijgen op basis van de typen en imports van uw project. Vervolgens kunt u met de ingebouwde debugger moeiteloos door de logica aan de serverzijde stappen.

VS Code ondersteunt ook geïntegreerde terminals, REST-clients en Docker-tools, zodat u scripts kunt uitvoeren, eindpunten kunt bereiken en uw apps kunt containeriseren zonder van venster te wisselen. Als u met Git werkt, is het versiebeheerpaneel ingebouwd en eenvoudig te gebruiken. En wanneer u implementeert in cloudomgevingen of codeert op externe servers, helpen functies zoals Remote SSH en Dev Containers u een consistente werkstroom te behouden.

Beste functies van Visual Studio Code

Voer scripts uit, bereik eindpunten en containeriseer uw apps met VS Code's ondersteuning voor geïntegreerde terminals en REST-clients

Ingebouwd en gebruiksvriendelijk versiebeheerpaneel voor GitHub-gebruikers

Zorg voor een consistente werkstroom tijdens implementatie in cloud-omgevingen of codering op externe servers met Remote SSH en Dev Containers

Beperkingen van Visual Studio Code

Het ontbreekt aan audit trails en gedetailleerde toegangscontrole

Geen ingebouwde AI-functies – u bent afhankelijk van extensies

Prijzen voor Visual Studio Code

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Visual Code Studio?

Een G2-recensie zegt:

Vscode biedt een van de beste interfaces voor het schrijven van code, van de verschillende thema's tot de marktplaats waar ik meer tools kan krijgen om me te helpen productiever te worden in mijn werk. Een ander voordeel is dat het meerdere programmeertalen ondersteunt en met het gebruik van tools in de marktplaats maakt het de ervaring 10x beter.

Vscode biedt een van de beste interfaces voor het schrijven van code, van de verschillende thema's tot de marktplaats waar ik meer tools kan krijgen om me te helpen productiever te worden in mijn werk. Een ander voordeel is dat het meerdere programmeertalen ondersteunt en met het gebruik van tools in de marktplaats de ervaring 10x beter maakt.

Stroomlijn uw volledige ontwikkelingswerkstroom met het beste alternatief voor Windsurf: ClickUp

Windsurf en veel van zijn alternatieven bieden slimme AI-codeerfuncties. Tools zoals Cursor, Copilot en TabNine helpen u sneller code te schrijven, maar ze helpen u niet bij het beheren van uw sprints, het structureren van uw documentatie of het verbinden van uw werk gedurende de hele ontwikkelingscyclus.

ClickUp is een aantrekkelijk alternatief omdat het alles wat u nodig hebt in één uniforme werkruimte samenbrengt. Met ClickUp Brain krijgt u een tool die uw taken, backlog en documentatie begrijpt.

Het kan vage functieverzoeken opsplitsen, schone codefragmenten genereren, API's documenteren en zelfs helpen bij het inschatten van de ontwikkelingsinspanningen binnen uw werkstroom. Van ClickUp-documenten tot Whiteboards en native Git-integraties, elk onderdeel van uw proces blijft verbonden, duidelijk en aanpasbaar.

Probeer ClickUp gratis en ervaar een ontwikkelomgeving die is gebouwd voor hoe u daadwerkelijk werkt. 🚀