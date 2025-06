11 beste alternatieven voor Dictation.io voor spraak-naar-tekst in 2025

Schrijvers praten voortdurend tegen zichzelf. Dictation tools zorgen ervoor dat dit productief aanvoelt.

Dictation. io is een geweldige plek om te beginnen. Open uw browser, begin met spreken en uw ideeën verschijnen op het scherm. Maar als u hoofdstukken opstelt, aantekeningen transcribeert of lange projecten beheert, wordt de eenvoud al snel een beperking.

Geen structuur. Geen opmaak. Geen versiegeschiedenis. Geen mogelijkheid om uw werk te ordenen, bewerken of opslaan. Alleen een muur met onbewerkte tekst.

Om deze beperkingen te overwinnen, zijn hier de beste alternatieven voor Dictation. io om u te helpen upgraden van wat 'gewoon werkt' naar wat zoveel beter werkt.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Dictation.io?

Dictation. io is een gratis, browsergebaseerde spraak-naar-tekst-tool die gesproken woorden in realtime omzet in geschreven tekst.

Om te begrijpen waarom u andere dicteertools nodig hebt, kijken we eerst naar de beperkingen van Dictation.io.

Beperkte opmaak: Hoewel Dictation. io basistranscriptie biedt, ontbreken geavanceerde dicteerfuncties zoals aangepast vocabulaire, rich text-opmaak, grammatica- en spellingcontrole, AI-ondersteunde structurering of herschrijven, en spraakcommando's om de nauwkeurigheid te verbeteren

Browsercompatibiliteit: Omdat het een browsergebaseerde dicteertool is, werkt het alleen in Google Chrome. Als u de voorkeur geeft aan andere browsers zoals Firefox, Safari of Edge, of een mobiele app nodig hebt, moet u op zoek gaan naar andere alternatieven

Geen integratie van lange werkstromen: Deze dicteersoftware biedt geen projectmanagement, versiegeschiedenis of cloudopslagruimte. U kunt geen concepten in mappen ordenen, met anderen samenwerken of aantekeningen tussen apparaten synchroniseren

Privacy: De tekst wordt lokaal opgeslagen, waardoor deze privé blijft, maar er zijn geen versleutelingsopties. Als u in gevoelige sectoren werkt waar een robuustere beveiliging van de installatie vereist is, moet u op zoek naar andere dicteersoftware met beveiliging op bedrijfsniveau

Geen offline of mobiele app-functionaliteit: Dictation. io vereist een internetverbinding, aangezien het alleen via het web en Chrome werkt

Geen AI-functies: De beste dicteersoftware biedt samenvattingen, transcriptie van aantekeningen en markering van trefwoorden, maar Dictation.io mist deze AI-functies die u tijd zouden besparen

👀 Wist u dat? Dicteerprogramma's zijn niet alleen handig, het is ook toegankelijkheidstechnologie. Spraak-naar-tekstsoftware werd oorspronkelijk populair om mensen met een mobiliteitsbeperking of dyslexie te helpen. Wat begon als ondersteunende technologie is nu gangbare productiviteit.

Dictation.io-alternatieven in één oogopslag

Bekijk deze vergelijking van Dictation.io-alternatieven om de beste voor uw werkstroom te kiezen:

Naam van de tool Sleutel functies Beste voor Prijzen ClickUp – AI-transcriptie – ClickUp Docs-spraakaantekeningen – ClickUp Brain AI-samenvattingen – Taakintegratie – Ondersteuning voor meerdere talen Ondernemingen, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven en particulieren Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai – Real-time transcriptie van vergaderingen – Spraakherkenning – AI-gegenereerde samenvattingen – Ondersteuning voor meerdere platforms Professionals, teams, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/maand; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Apple Dictation – Offline dicteren – Automatische interpunctie – Siri-integratie – Spraakcommando's Studenten, Apple-gebruikers en makers van content Gratis op Apple-apparaten; pro vanaf $ 4,99/maand Google Documenten Spraakgestuurd typen – Spraakdicteren in Google Documenten – Ondersteuning voor meerdere talen – Commando's voor spraakbewerking Inbegrepen bij een Microsoft 365-abonnement Free Microsoft Dictate – Geïntegreerd met MS Office – Real-time interpunctie – Gevoelige filter voor zinsdelen – Spraakcommando's voor opmaak Ondernemingen, gebruikers van Microsoft 365 Inbegrepen bij Microsoft 365-abonnement Braina – Spraakcommando's – Offline transcriptie – AI-geheugen – Ondersteuning voor meer dan 100 talen Professionals, technisch onderlegde gebruikers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/jaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Fireflies. ai – Real-time transcriptie – Samenvattingen – AskFred AI-vergaderassistent – Tools voor samenwerking Middelgrote teams, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Letterly – Meer dan 25 herschrijfstijlen – Offline spraakaantekeningen – Ondersteuning voor webhooks Makers van content, mobiele gebruikers Aanpassingen beschikbaar Speechify – Hoogwaardige AI-stemmen – OCR voor gedrukte tekst – Dyslexievriendelijk – Synchroniseren tussen verschillende apparaten Studenten, professionals, gebruikers van toegankelijkheid Gratis abonnement beschikbaar; premium vanaf $ 29/maand Speechnotes – Spraakcommando's voor interpunctie – Automatisch opslaan – Ondersteuning voor externe Bluetooth-microfoons Schrijvers, bloggers, studenten Gratis abonnement beschikbaar; premium vanaf $ 1,90/maand Dragon van Nuance – Gepersonaliseerde stemtraining, commando lijsten – Geavanceerde opmaak – Tekst-naar-spraak weergave – Offline controle Ondernemingen, medische/juridische professionals Geen gratis versie; prijzen variëren per editie

De beste alternatieven voor Dictation.io

Laten we nu elk van de hierboven vermelde dicteertools in detail bekijken met hun belangrijkste functies, beperkingen, prijzen, beoordelingen en gebruikersrecensies:

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerde productiviteit en werkstroombeheer met spraak-naar-tekst)

Neem spraakfragmenten op en transcribeer ze in ClickUp Neem eenvoudig voice-overs en video-opnames op en transcribeer ze in ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, brengt transcriptie, samenvatting van vergadernotities en werkstroombeheer samen op één platform.

U kunt Voice Clips gebruiken in taakopmerkingen om audiobestanden op te nemen en naar uw team te verzenden binnen of buiten ClickUp. Elke Clip heeft een maximale opnamelimiet van 20 minuten, waardoor u gedetailleerde berichten of updates kunt achterlaten.

Om een Voice Clip te maken, tik je op het microfoonpictogram in de commentaar editor van het tabblad Activiteit van een taak (op mobiel of web), neem je je bericht op en verstuur je het als onderdeel van het commentaar. Je kunt ook meerdere Voice Clips toevoegen, samen met tekst, afbeeldingen of andere bijlagen, in hetzelfde commentaar.

💡 Pro-tip: De afspeelsnelheid voor Voice Clips kan worden aangepast (1x, 2x of 3x) en u kunt door de audiogolfvorm bladeren om door de clip te navigeren. En als uw werkruimte ClickUp Brain heeft, de native AI van ClickUp, worden uw Voice Clips automatisch getranscribeerd!

En als u liever vergaderingen wilt transcriberen, doet ClickUp's AI Notetaker het werk voor u. In plaats van alles snel uit te typen, kunt u zich concentreren op het gesprek terwijl het automatisch uw vergaderingen transcribeert en gedetailleerde notities maakt. Dit alternatief voor Dictation.io werkt naadloos samen met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het wisselen van tools of het missen van ook maar één detail.

Transcribeer, vat samen en wijs actie-items toe vanuit uw virtuele vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Maar het houdt niet op bij transcriptie. Als beste dicteersoftware organiseert het uw vergadering in overzichtelijke, gestructureerde aantekeningen, inclusief belangrijke punten en actiepunten, die allemaal rechtstreeks in uw ClickUp-inbox worden afgeleverd en vastgelegd in overzichtelijke ClickUp-documenten.

Van daaruit kunt u uw aantekeningen bewerken, ordenen en omzetten in uitvoerbare ClickUp-taken of ze delen met uw team. U kunt teamgenoten @vermelden om feedback te verzamelen en profiteren van live gezamenlijke bewerking binnen Documenten om uw aantekeningen altijd up-to-date en relevant te houden. Deze integratie houdt alles gecentraliseerd, zodat uw aantekeningen gemakkelijk te vinden, te delen en uit te voeren zijn, zonder dat u tussen meerdere tools hoeft te schakelen.

Formatteer content direct, zet tekst om in taken en werk samen met teams voor gedetailleerde bewerkingen met ClickUp Docs

Zodra uw transcripties zijn georganiseerd, voegt ClickUp een extra laag intelligentie toe met ClickUp Brain. Met behulp van natuurlijke taalprompts kunt u met uw aantekeningen communiceren zoals u dat met een teamgenoot zou doen. Vraag het om belangrijke punten samen te vatten, actiepunten te extraheren of cruciale beslissingen te markeren, zonder dat u pagina's met tekst hoeft door te spitten.

Gebruik ClickUp Brain om direct inzichten te verkrijgen uit de transcripties van uw vergaderingen

Stel dat u net een lang gesprek met een nieuwe klant hebt gehad. In plaats van door het hele transcript te scrollen, kunt u gewoon vragen: "Wat zei de client over de deadlines voor het project?" of "Maak een lijst van de afgesproken volgende stappen. " ClickUp Brain geeft u direct antwoord, zodat u snel duidelijkheid hebt en geen tijd verspilt.

Met inzichten van ClickUp Brain kunt u belangrijke punten snel omzetten in taken. Als Brain bijvoorbeeld een actiepunt markeert zoals 'Concept voor content plan opstellen', kunt u dit onmiddellijk toewijzen aan de juiste persoon, een deadline instellen en de voortgang bijhouden met ClickUp-taken. Deze soepele overgang van inzicht naar taak zorgt ervoor dat u en uw team georganiseerd en op schema blijven.

Organiseer en beheer taken efficiënt met ClickUp-taken

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp helpt u graag! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren met minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

De beste functies van ClickUp

Zorg voor consistentie met automatisering : wijs taken toe of verstuur automatisch notificaties met : wijs taken toe of verstuur automatisch notificaties met ClickUp-automatisering wanneer de relevante triggers worden geactiveerd

Bekijk werk zoals u dat wilt: Pas weergaven aan met Pas weergaven aan met de meer dan 15 weergaven van ClickUp , zoals Lijst, Bord, Kalender of Gantt, zodat ze aansluiten bij uw transcriptiewerkstroom en u georganiseerd blijft

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed: Houd bij hoe lang elke taak duurt met Houd bij hoe lang elke taak duurt met ClickUp-tijdsregistratie voor een betere analyse van de productiviteit en een nauwkeurige facturering

Monitor prestaties met dashboards: Maak realtime Maak realtime ClickUp-dashboards om de prestaties van teams, de voortgang van projecten en sleutelcijfers te monitoren

Beperkingen van ClickUp

Het platform kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn vanwege de vele functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp Brain is echt een tijdbesparing. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

🎧 Snelle hack: De AI Notetaker van ClickUp kan automatisch vergaderingen detecteren en transcriberen in 18 verschillende talen, waaronder Engels, Spaans, Frans, Duits en Hindi. Deze functie zorgt voor een nauwkeurige transcriptie zonder dat u handmatig een taal hoeft te selecteren.

2. Otter. ai (het beste voor AI-aangedreven transcriptie van vergaderingen en realtime samenwerking)

Otter. ai is een AI-aangedreven tool voor het transcriberen van vergaderingen en samenwerking die uw gesprekken tijdens vergaderingen omzet in nauwkeurige tekst in realtime. U kunt het verbinden met Zoom, Google Meet of Microsoft Teams en de Otter Assistant namens u laten deelnemen aan vergaderingen om aantekeningen te maken en deze te delen met uw team.

Als u een gebruiker bent van Dictation.io, zult u een belangrijke upgrade merken in de mogelijkheid van deze AI-app voor het maken van aantekeningen om automatisch hele vergaderingen te transcriberen, niet alleen spraakinvoer van één spreker.

U krijgt ook sprekersherkenning, de mogelijkheid om aangepaste woordenschat toe te voegen voor een hoge nauwkeurigheid en krachtige zoekfuncties om snel sleutelmomenten te vinden. Bovendien kunt u transcripties in realtime markeren, van commentaar voorzien en er samen aan werken in de iOS-, web- en Android-apps van Otter.ai.

Otter. ai beste functies

Leg presentatiedia's automatisch vast en voeg gedeelde dia's in uw transcript in

Maak een gedeelde hub om transcripties te beheren, toegang toe te wijzen en iedereen op één lijn te houden

Haal automatisch uw toegewezen taken uit vergaderingen, met directe links naar het moment waarop ze werden besproken

Beperkingen van Otter.ai

Het platform moet worden verbeterd wat betreft de nauwkeurigheid van de sprekersherkenning, en het bewerkingsproces kan soms wat onhandig aanvoelen

Prijzen van Otter.ai

Basic: Gratis

Pro: $16,99/gebruiker/maand

Business: $30/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Otter.ai?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik aan het bellen ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. Gesprekken verlopen soepeler, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie krijgen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscript opneemt.

Wat ik het leukste vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik aan het bellen ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. Gesprekken kunnen vrijer verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie achterhalen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscript opneemt.

👀 Wist u dat? Hoewel Otter en zijn alternatieven kunnen worden geïntegreerd met Zoom en Google Meet, is hiervoor vaak een handmatige installatie of browserextensies en een Business-abonnement vereist. U kunt echter uw agenda synchroniseren en de AI Notetaker van ClickUp wordt automatisch gekoppeld aan Zoom, Google Meet en Teams om aantekeningen te maken. ✅ ClickUp-voordeel: geen add-ons voor de browser nodig. Aantekeningen worden rechtstreeks gekoppeld aan uw projecttaken en tijdlijnen.

3. Apple Dictation (het beste voor spraakgestuurd typen met privacy voorop op Apple-apparaten)

via Apple

Als u een Mac- of iOS-gebruiker bent, is Apple Dictation, mogelijk gemaakt door Siri, al in uw apparaat ingebouwd. In tegenstelling tot eenvoudige spraak-naar-tekst-dicteertools werkt Apple Dictation offline en verwerkt het spraakdictaat in realtime. Het is geïntegreerd in uw toetsenbord, zodat u zonder onderbreking kunt schakelen tussen spraak en typen. Dat betekent dat u aangepaste woorden kunt dicteren, kunt tikken om een zin te corrigeren en vervolgens meteen weer verder kunt gaan met spreken.

Deze spraak-naar-tekst-softwareoplossing volgt een privacy-first-benadering en maakt gebruik van verwerking op het apparaat binnen het Apple-ecosysteem. U kunt spraakinvoer rechtstreeks in elke app gebruiken.

Bovendien voegt het automatisch leestekens zoals punten, komma's en vraagtekens in terwijl u spreekt. Dictation. io voegt daarentegen niet automatisch leestekens in. In plaats daarvan vertrouwt het op spraakcommando's; gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze leestekens willen toevoegen (bijv. 'komma', 'punt') om deze in de transcriptie op te nemen.

De beste functies van Apple Dictation

Selecteer Audio-opnames delen om Apple toestemming te geven steekproeven van uw Siri- en dicteerinteracties te bekijken voor kwaliteitsverbetering

Zeg commando's zoals 'selecteer [woord]' of 'verwijder [zin]' om snel wijzigingen aan te brengen zonder te typen

Gebruik spraakcommando's zoals 'ongedaan maken' of 'opnieuw uitvoeren' om uw laatste actie ongedaan te maken of te herhalen

Beperkingen van Apple Dictation

Dictation stopt automatisch wanneer u ongeveer 30 seconden niet spreekt. Dit kan de werkstroom onderbreken tijdens langere dicteersessies op Apple-apparaten

Prijzen van Apple Dictation

Gratis op Apple-apparaten

Dictate Pro (1 maand, iOS): $4,99

Dictate Pro (1 maand, iOS/macOS): $5,99

Dictate Pro (1 jaar, iOS): $12,99

Dictate Pro (1 jaar iOS/macOS): $17,99

Beoordelingen en recensies van Apple Dictation

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Apple Dictation?

Een recensie in de App Store zegt:

Ik gebruik deze app om een groot aantal brieven te transcriberen, sommige getypt en sommige handgeschreven. Het foutenpercentage is goed, over het algemeen minder dan 5%.

Ik gebruik deze app om een groot aantal brieven te transcriberen, sommige getypt en sommige handgeschreven. Het foutenpercentage is goed, over het algemeen minder dan 5%.

4. Google Documenten Spraakgestuurd typen (het beste voor gratis spraakgestuurd typen in de browser in Google Werkruimte)

via Google Werkruimte

Google Documenten Spraakgestuurd typen is een ingebouwde, browsergebaseerde spraak-naar-tekst-tool die is ontworpen om handsfree documenten te schrijven. Deze tool is alleen beschikbaar in Chrome op desktop en ondersteunt meer dan 100 talen en basiscommando's zoals interpunctie en opmaak.

Hoewel het geen spraakopnames verwerkt of geavanceerde functies zoals labels voor sprekers biedt, is het ideaal voor snelle aantekeningen of het opstellen van langere content. In vergelijking met Windows Voice Typing is het meer gekoppeld aan het Google-ecosysteem, maar net zo eenvoudig te gebruiken. Omdat het wordt aangedreven door de trainingsdata van Google, wordt de nauwkeurigheid in de loop van de tijd verbeterd voor veelgebruikte zinnen, accenten en spraakpatronen.

De beste functies van Google Documenten voor spraakgestuurd typen

Verplaats uw cursor naar een fout en corrigeer deze zonder de microfoon uit te schakelen. Plaats de cursor na het corrigeren opnieuw om verder te dicteren

Klik met de rechtermuisknop op woorden die grijs zijn onderstreept om de voorgestelde vervangingen weer te geven en te selecteren

Gebruik spraakcommando's zoals 'Selecteer alinea', 'Cursief' of 'Ga naar het einde van de regel' voor bewerking

Beperkingen van spraakgestuurd typen in Google Documenten

Google Documenten Spraakgestuurd typen maakt geen onderscheid tussen meerdere sprekers in een gesprek, waardoor het minder geschikt is voor het transcriberen van groepsgesprekken of interviews

Prijzen voor spraakgestuurd typen in Google Documenten

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Google Documenten - Spraakgestuurd typen

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)

5. Microsoft Dictate (het beste voor gebruikers van Microsoft Office die behoefte hebben aan ingebouwde spraakdicteerfuncties)

via Microsoft 365

Als u een actief abonnement op Microsoft 365 hebt, biedt Microsoft Dictate spraak-naar-tekst die rechtstreeks kan worden geïntegreerd met Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Outlook, PowerPoint en OneNote.

Met ondersteuning voor meerdere talen is het handig als dicteersoftware voor gebruikers die in diverse omgevingen werken, waaronder Microsoft Word, of vaak tussen talen moeten schakelen.

Deze gratis dicteersoftware voegt automatisch komma's, punten en andere leestekens in op basis van uw spraak, waardoor handmatige correcties overbodig worden. Bovendien kunt u spraakcommando's gebruiken om tekst op te maken, zoals vetgedrukte tekst of opsommingstekens, waardoor u uw document handsfree en efficiënter kunt bewerken.

De beste functies van Microsoft Dictate

Dicteer een woord of zin en gebruik vervolgens spraakcommando's zoals 'vet', 'cursief' of 'onderstrepen' om specifieke delen van de tekst op te maken

Voeg opmerkingen rechtstreeks in uw document in door een zin te dicteren en deze te volgen met het commando om een opmerking toe te voegen

Maskeer automatisch potentieel gevoelige of ongepaste zinnen door ze om te zetten in * om professionaliteit te behouden en ervoor te zorgen dat de content gepast blijft

Beperkingen van Microsoft Dictate

Microsoft Dictate werkt alleen binnen Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Outlook en PowerPoint, dus het heeft minder integratiemogelijkheden met andere software of platforms

Prijzen van Microsoft Dictate

Microsoft Dictate is inbegrepen als onderdeel van een Microsoft 365-abonnement

Beoordelingen en recensies van Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Dictate?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik heb de dicteerfunctie in Microsoft Word gebruikt om delen van mijn proefschrift op te stellen en deze vervolgens te bewerken door ze te typen... Over het algemeen werkte het vrij goed. Het grootste deel van de bewerking die ik uiteindelijk heb gedaan, was om het geheel te verbeteren, wat zowel bij dicteren als bij typen het geval zou zijn geweest.

Ik heb de dicteerfunctie in Microsoft Word gebruikt om delen van mijn proefschrift op te stellen en deze vervolgens te bewerken door ze te typen... Over het algemeen werkte het vrij goed. Het grootste deel van de bewerking die ik uiteindelijk heb gedaan, was om het geheel te verbeteren, wat zowel bij dicteren als bij typen het geval zou zijn geweest.

👀 Wist u dat? Mensen spreken gemiddeld 110-150 woorden per minuut, maar kunnen slechts 20-45 woorden per minuut met de hand schrijven. Dat is een enorme productiviteitskloof in vergaderingen waar ideeën snel vliegen en opvolging belangrijk is. Wanneer u AI gebruikt voor vergadernotities, hoeft u niet alles op te schrijven. U kunt AI gesprekken laten vastleggen, sleutelpunten organiseren en zelfs automatisch actiepunten genereren.

6. Braina (het beste voor offline AI-dicteren met persoonlijke assistentfuncties)

via Braina

Braina is een AI-aangedreven assistent en dicteersoftware die spraak omzet in tekst in meer dan 100 talen. Het kan worden gebruikt in verschillende applicaties, waaronder MS Word, Gmail en Notepad. Met Braina kunt u grote taalmodellen zoals GPT-4 en Claude 3 lokaal op uw pc uitvoeren, wat zorgt voor betere privacy en snellere prestaties door gegevens offline te verwerken.

Braina heeft een AI-geheugen dat het menselijk cognitief geheugen nabootst om interacties in de loop van de tijd te personaliseren.

Dictation.io richt zich daarentegen voornamelijk op realtime transcriptie en kan eerdere interacties niet onthouden of zich aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker. Bovendien kunt u met Braina's LocalLibrary uw eigen persoonlijke kennisbank opbouwen en deze gebruiken met behulp van natuurlijke taalquery's.

De beste functies van Braina

Automatiseer taken, zoek bestanden, stel herinneringen in en speel media af met behulp van natuurlijke taalcommando's

Converteer audiobestanden (.mp3, .wav) en video (.mp4) offline naar tekst, rechtstreeks op uw computer

Chat met PDF's, webpagina's en schermafbeeldingen door vragen te stellen en inzichten te extraheren met behulp van geïntegreerde AI-modellen

Beperkingen van Braina

Het is waarschijnlijk moeilijker om complexere of gedetailleerde spraakcommando's te gebruiken voor specifieke taken of toepassingen

Prijzen van Braina

Lite : Gratis

Pro: $ 99 per jaar

Pro Plus: $199 voor 2 jaar

Pro Ultra: $ 299 voor 3 jaar

Beoordelingen en recensies van Braina

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Braina?

Een recensie van Capterra zegt:

Gebruiksvriendelijk vanaf het begin, zeer nauwkeurig en zeer flexibel, wat betekent dat het net zo goed werkt, ongeacht waar de tekst wordt geplaatst: e-mails, blogs, posts op sociale media, de meeste tekstverwerkers die compatibel zijn met Windows. Omgevingsgeluid lijkt de transcriptie van Braina niet te verstoren, wat een ander pluspunt is.

Gebruiksvriendelijk vanaf het begin, zeer nauwkeurig en zeer flexibel, wat betekent dat het net zo goed werkt, ongeacht waar de tekst wordt geplaatst: e-mails, blogs, posts op sociale media, de meeste tekstverwerkers die compatibel zijn met Windows. Omgevingsgeluid lijkt de transcriptie van Braina niet te verstoren, wat een ander pluspunt is.

7. Fireflies. ai (het beste voor geautomatiseerde transcriptie van vergaderingen en teamsamenwerking)

Dictation.io biedt basisdicteerfuncties, maar Fireflies gaat nog een stap verder. Het kan automatisch deelnemen aan uw vergaderingen, deze opnemen en realtime transcripties genereren. Eenmaal gesynchroniseerd met uw agenda, kan Fireflies uw vergaderingen op verschillende platforms, zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, in meer dan 30 talen samenvatten.

Na het gesprek ontvangt u beknopte, door AI gegenereerde samenvattingen met de belangrijkste punten, actiepunten en beslissingen.

In tegenstelling tot Dictation.io, een tool voor het maken van aantekeningen, kunt u met Fireflies transcripties delen, opmerkingen achterlaten op specifieke momenten, reageren op een tijdstempel en zelfs audiofragmenten maken voor uw team.

Fireflies. ai beste functies

Krijg direct antwoorden, stel e-mails op na vergaderingen en automatiseer follow-ups met behulp van inzichten die rechtstreeks uit uw vergadertranscripten worden gehaald met AskFred AI-assistent

Analyseer de teamdynamiek met Conversation Intelligence om communicatiepatronen te ontdekken

Verbind Fireflies.ai met meer dan 40 apps zoals Salesforce, HubSpot, Slack en Asana om het delen van aantekeningen te automatiseren en uw werkstromen te stroomlijnen

Beperkingen van Fireflies.ai

Fireflies is geen gewone spraak-naar-tekst-software; het is een AI-aangedreven vergaderassistent die expliciet is ontworpen voor het transcriberen en analyseren van gesprekken tijdens vergaderingen

Prijzen van Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $ 18 per zetel/maand

Business: $ 29 per zetel/maand

Enterprise: $ 39 per zetel/maand

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (10+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Fireflies.ai?

Een G2-recensie zegt:

De samenvattingen zijn ongelooflijk nauwkeurig en inzichtelijk, en ik vind het geweldig dat je elk punt kunt uitvouwen voor meer context (een geweldige extra functie van het Pro-abonnement). De mogelijkheid om de samenvatting van de vergadering naast het volledige transcript te bekijken, bespaart enorm veel tijd, en dankzij de gekoppelde tijdcodes kun je gemakkelijk naar het deel van het gesprek springen dat je nodig hebt.

De samenvattingen zijn ongelooflijk nauwkeurig en inzichtelijk, en ik vind het geweldig dat je elk punt kunt uitvouwen voor meer context (een geweldige extra functie van het Pro-abonnement). De mogelijkheid om de samenvatting van de vergadering naast het volledige transcript te bekijken, bespaart enorm veel tijd, en dankzij de gekoppelde tijdcodes kun je gemakkelijk naar het gewenste deel van het gesprek springen.

8. Letterly (het beste voor het herschrijven van spraakaantekeningen naar gestructureerde formats op mobiele apparaten)

via Letterly

Als u een maker van content bent en uw gesproken ideeën wilt omzetten in gepolijste, publicatieklare tekst, dan is Letterly, een AI-aangedreven dicteertool, iets voor u.

Letterly is beschikbaar op iOS-apparaten, Android, macOS en webplatforms en biedt meer dan 25 herschrijfstijlen. Met de functie voor spraakgestuurd typen kunt u woorden dicteren om e-mails, takenlijsten, posts op sociale media en samenvattingen te schrijven. U kunt zelfs bladwijzers maken voor uw favoriete herschrijfstijlen.

Hiermee kunt u spraakaantekeningen opnemen, zelfs als het scherm van uw apparaat is uitgeschakeld, wat flexibiliteit biedt voor gebruik onderweg. Bovendien ondersteunt de app webhooks, zodat u aantekeningen rechtstreeks naar platforms zoals Google Documenten en Notion kunt verzenden en uw werkstroom kunt stroomlijnen.

De beste functies van Letterly

Organiseer aantekeningen met tags voor eenvoudige categorisering en terugvinden

Genereer binnen enkele seconden na de transcriptie een titel voor uw aantekening, die u handmatig kunt bewerken

Transcribeer spraak naar meer dan 90 talen

Letterlijke beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat er een leercurve is bij het navigeren door de dicteerfuncties van de app, met name bij het aanpassen van de toon of de instellingen voor het format

Letterlijke prijzen

Aangepaste prijzen

Letterlijke beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Letterly?

Een G2-recensie zegt:

De interface van Letterly is ongelooflijk intuïtief, waardoor iedereen het zonder enige moeite kan gebruiken.

De interface van Letterly is ongelooflijk intuïtief, waardoor iedereen het zonder enige moeite kan gebruiken.

9. Speechify (het beste voor het beluisteren van documenten en het omzetten van tekst naar spraak onderweg)

via Speechify

Speechify is een handige tekst-naar-spraak-tool voor studenten die op zoek zijn naar een flexibelere en toegankelijkere manier om leesmateriaal tot zich te nemen. Gebruikers kunnen kiezen uit meer dan 200 AI-stemmen, waaronder leuke opties zoals Gwyneth Paltrow en Snoop Dogg.

U kunt zelfs de leessnelheid aanpassen van 0,5x tot 9x. Dankzij synchronisatie tussen meerdere apparaten kunt u tijdens uw woon-werkverkeer beginnen met luisteren en later op uw laptop verdergaan waar u was gebleven.

Als u werkt met gedrukte hand-outs, boeken of lesmateriaal, kunt u met de ingebouwde OCR van Speechify fysieke pagina's scannen met uw telefoon en ze direct omzetten in audio.

Beste functies van Speechify

Krijg ondersteuning voor meer dan 30 talen en regionale accenten

Krijg toegang tot auditieve ondersteuning die speciaal is ontworpen om mensen met dyslexie te helpen

Creëer een omgeving zonder afleiding met de Focus-modus, ingebouwde timers en voortgangstrackers, zodat u zich op uw taak kunt concentreren en uw productiviteit op peil kunt houden

Verbeter de bruikbaarheid met snelkoppelingen op het toetsenbord

Speechify-beperkingen

Hoewel premium stemmen over het algemeen van hoge kwaliteit zijn, melden sommige gebruikers dat bepaalde stemmen robotachtig of onnatuurlijk kunnen klinken

Prijzen van Speechify

Free

Premium: $ 29 per maand

Beoordelingen en recensies van Speechify

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Speechify?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik gebruik Speechify Text to Speech voor mijn werk. Ik doe veel redactiewerk en mijn hersenen worden moe. Door naar de tekst te kunnen luisteren, kan ik me beter concentreren en sneller werken. Ik heb mijn hersenen zelfs getraind om vijf keer zo snel te luisteren, zodat ik in recordtempo bewerkingen kan uitvoeren! Ik ben dol op de web-app en de extensie voor de browser. Ik gebruik ze allebei.

Ik gebruik Speechify Text to Speech voor mijn werk. Ik doe veel redactiewerk en mijn hersenen worden moe. Door naar de tekst te luisteren, kan ik me beter concentreren en sneller werken. Ik heb mijn hersenen zelfs getraind om vijf keer zo snel te luisteren, zodat ik in recordtempo bewerkingen kan uitvoeren! Ik ben dol op de web-app en de browser-extensie. Ik gebruik ze allebei.

10. Speechnotes (het beste voor realtime spraaknotities zonder afleiding)

via Speechnotes

Speechnotes is een spraak-naar-tekst- en transcriptietool die is ontwikkeld voor spraakinvoer zonder afleiding. Het is gebaseerd op de spraakherkenningsengine van Google en ondersteunt meer dan 70 talen. Het zet uw stem in realtime om in gestructureerde tekst, met ondersteuning voor spraakcommando's voor interpunctie en opmaak.

Als alternatief voor Dictation. io worden uw aantekeningen automatisch opgeslagen. U kunt ze exporteren of downloaden als platte tekst. U kunt ook aangepaste sleutels instellen voor veelgebruikte zinnen en Bluetooth-microfoons aansluiten voor handsfree invoer met deze gratis dicteersoftware.

De beste functies van Speechnotes

Zeg woorden als 'komma', 'periode' of 'nieuwe regel' hardop en Speechnotes voegt direct de juiste interpunctie of opmaak in

Detecteert het begin van nieuwe zinnen en zet het eerste woord met een hoofdletter

Upload bestaande tekstbestanden om ze met uw stem te bewerken, of exporteer uw gedicteerde aantekeningen als een . TXT-bestand of naar Google Drive

Beperkingen van Speechnotes

Speechnotes biedt geen ondersteuning voor meerdere uitvoerformaten, wat onhandig kan zijn voor gebruikers die verschillende bestandstypen nodig hebben voor hun werk

Prijzen van Speechnotes

Dictation Free Premium : $1,9/maand

Free

Premium : $1,9/maand

Transcriptie Betaal per gebruik : $0,1/minuut

Betaal per gebruik: $0,1/minuut

Free

Premium: $1,9/maand

Betaal per gebruik: $0,1/minuut

Beoordelingen en recensies van Speechnotes

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Zoek naar AI-transcriptietools die bij uw werkstroom passen. Schrijvers willen bijvoorbeeld bewerkingsfuncties of de mogelijkheid om blogposts te formatteren. Teams zijn daarentegen op zoek naar samenwerkingstools en labels voor sprekers.

11. Dragon van Nuance (het beste voor spraakdicteren op bedrijfsniveau met geavanceerde nauwkeurigheid en aangepaste woordenlijsten)

via Dragon van Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking is spraakherkenningssoftware waarmee u documenten kunt dicteren, e-mails kunt schrijven en zelfs computertoepassingen kunt bedienen met alleen uw stem. Met de ingebouwde tekst-naar-spraakfunctie kunt u uw gedicteerde tekst laten voorlezen. Zo kunt u fouten opsporen en uw schrijfwerk effectiever verbeteren.

Het opvallende verschil tussen Dictation.io en Dragon-dicteesoftware is hoe elke tool in de loop van de tijd omgaat met nauwkeurigheid. Dictation.io biedt behoorlijke herkenning, maar Dragon leert en past zich aan uw stem, woordenschat en zelfs accent aan terwijl u het gebruikt. Het resultaat is een gepersonaliseerde en betrouwbare transcriptie. Het is speciale dicteesoftware voor langere documenten of branchespecifieke terminologie.

De beste functies van Dragon by Nuance

Voer ongebruikelijke of moeilijk te spellen termen in uw document in en train de software om ze te herkennen aan de hand van uw stem

Wijs snelkoppelingen toe aan lange of vaak gebruikte zinnen om ze automatisch in te voegen waar ze in de context passen

Deel uw dictaat via e-mail, sla het op platforms zoals OneDrive of Notion op, of open het bestand in Microsoft Word

Beperkingen van Dragon by Nuance

Hoewel Dragon verschillende talen ondersteunt, zult u wellicht merken dat niet alle dialecten of accenten volledig zijn geoptimaliseerd voor herkenning

Prijzen van Dragon by Nuance

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dragon by Nuance

G2 : 4/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 3,9/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dragon van Nuance?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Dragon nu al twee jaar. Het heeft me geholpen om productiever te worden op het werk. Met de Dragon-software transcribeer ik meer audio-uren per week dan wanneer ik op een qwerty-toetsenbord zou typen.

Ik gebruik Dragon nu al twee jaar. Het heeft me geholpen om productiever te worden op het werk. Met de Dragon-software transcribeer ik meer audio-uren per week dan wanneer ik op een qwerty-toetsenbord zou typen.

Maak gesprekken duidelijker met ClickUp

Dictation.io en zijn alternatieven zijn wellicht voldoende voor eenvoudige transcriptie. Maar wanneer uw werkstroom meer nauwkeurigheid, organisatie en intelligentie vereist, heeft u iets beters nodig.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Met AI Notetaker van ClickUp worden uw vergaderingen automatisch getranscribeerd, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek in plaats van aantekeningen te maken. ClickUp Brain gaat nog een stap verder door duidelijke samenvattingen te genereren en sleutels tot inzichten te extraheren, zodat u snel begrijpt wat het belangrijkst is.

En met ClickUp Docs hebt u één centrale plek om alles op te slaan, te bewerken en te organiseren, van transcripties van vergaderingen tot brainstormsessies en aantekeningen bij taken.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis om controle te krijgen over uw aantekeningen, vergaderingen en taken.