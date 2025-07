14 gratis sjablonen voor klantreferenties om uw bedrijf te laten groeien

Als er één groeistrategie is die nooit uit de mode raakt, dan is het wel referral marketing. En eerlijk gezegd is dat ook volkomen logisch.

Volgens een rapport vertrouwt maar liefst 86% van de gebruikers aanbevelingen en recensies meer dan advertenties. Denk er eens over na: wanneer een client de tijd neemt om uw bedrijf aan te bevelen, gaat het niet alleen om de service die u hebt geleverd.

Het betekent dat ze zich gezien en ondersteund voelden en voldoende vertrouwen hadden in uw werk om hun naam erachter te zetten. Dat betekent dat u niet alleen goed bent in wat u doet, maar ook betrouwbaar en het waard bent om over te praten.

Dat is de magie van een goed geschreven client referral. Het geeft uw bedrijf een geloofwaardigheid die u met advertenties niet kunt kopen, waardoor u op de goede oude manier kunt groeien: via mond-tot-mondreclame.

Om u te helpen het meeste uit deze sjablonen te halen, hebben we 14 van de beste gratis sjablonen voor klantreferenties verzameld die u in uw toolkit wilt hebben. Van verwijzingsformulieren tot follow-ups en bedankjes, elk sjabloon bevat belangrijke details en snelle tips, zodat u zonder giswerk kunt beginnen met het opbouwen van betere verwijzingsrelaties.

Wat zijn sjablonen voor clientreferrals?

Sjablonen voor klantreferenties zijn kant-en-klare berichten of formulieren waarmee u tevreden klanten en cliënten kunt vragen uw bedrijf aan anderen aan te bevelen. Bovendien kunt u daarmee deze verwijzingen bijhouden.

Deze sjablonen bieden u een duidelijk format dat doorgaans het volgende bevat:

Kant-en-klare e-mails/berichten om clients te vragen iemand door te verwijzen

Een aantekening voor wanneer ze nog iets te doen hebben

Informatie over eventuele beloningen of verwijzingsprogramma's die u aanbiedt

Eenvoudige formulieren om verwijzingsgegevens te verzamelen

Follow-upberichten om het gesprek gaande te houden

Deze sjablonen besparen u tijd en helpen u consistent te blijven, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen. Het enige wat u hoeft te doen is ze aan te passen aan de manier waarop u gewoonlijk met verschillende clients communiceert en een unieke verwijzingslink delen, zodat zij aan de slag kunnen.

Wat maakt een goede sjabloon voor clientreferrals?

Een snelle zoekopdracht in Google levert duizenden sjablonen voor klantreferenties op. Maar hoe weet u welke sjabloon uw tijd en moeite waard is?

Hier zijn enkele sleutelfuncties waar u op moet letten in een solide sjabloon:

Eenvoudige en duidelijke taal: Een goede sjabloon voor het doorverwijzen van klanten houdt het eenvoudig en beknopt. Er wordt geen jargon gebruikt, alleen een duidelijke boodschap, zodat uw klant precies weet wat u vraagt

Opties om te personaliseren: Zoek naar functies waarmee u de namen van klanten kunt toevoegen, iets kunt vermelden wat zij zo leuk vonden aan het werk met u, en het verzoek om een verwijzing meer als een echt gesprek laten aanvoelen dan als een algemeen bericht

Waardepropositie: in plaats van alleen om een gunst te vragen, kiest u een sjabloon waarin de waarde van uw dienst duidelijk wordt uitgelegd. Dit geeft clients een echte reden om het te delen met mensen die ze kennen

Professioneel ontwerp: Zoek een sjabloon voor een verwijzingsprogramma met een strakke opmaak en de look en feel van uw merk voor een verzorgde uitstraling. Als uw client het deelt, komt dat uw bedrijf ten goede

Uitdrukking van dankbaarheid: Controleer of het sjabloon een oprechte 'dank u' bevat, ongeacht of het naar iemand verwijst. Waardering tonen helpt enorm om uw relatie sterk te houden

14 gratis sjablonen voor het doorverwijzen van klanten

Nu u weet wat u zoekt, vindt u hier 14 gratis sjablonen voor klantreferenties om uw referralprogramma op te starten.

1. ClickUp-formuliersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Gebruik het ClickUp-formuliersjabloon om allerlei soorten enquêtegegevens te verzamelen en te beheren

Een van de gemakkelijkste manieren om client referrals te verzamelen en beheren is via formulieren. Het ClickUp-formuliersjabloon helpt u daarbij, zonder de complexiteit.

U krijgt een duidelijke, aanpasbare structuur, compleet met velden, statussen en weergaven. Deze organiseren niet alleen essentiële details, zoals wie de verwijzing doet, naar wie ze verwijzen en in welke diensten ze geïnteresseerd zijn. Ze besparen ook tijd en helpen uw verwijzingsprogramma consistent te houden.

Dit sjabloon is echter meer dan alleen een plek om informatie te verzamelen: het is ontworpen om u te helpen actie te ondernemen. Dankzij de taakbeheer- engine van ClickUp wordt elke verzending bijgehouden, georganiseerd en beoordeeld, waardoor uw hele verwijzingsprogramma rechtstreeks wordt gekoppeld aan uw werkstroom. Dit maakt het sjabloon een uitstekende optie voor ad-hoczaken zoals het aannemen van klanten, interne verzoeken of aanmeldingen voor gebeurtenissen.

💜 Belangrijkste functies:

Ingebouwde weergaven zoals registratieformulier, fasen en startgids om gestructureerde input te verzamelen

Aangepaste statussen zoals Voltooid, Geweigerd, In behandeling en Nieuwe registratie om de voortgang van elke verwijzing te volgen

Aangepaste velden om informatie vast te leggen en te ordenen, zoals het doel, contactgegevens van verwijzers, ID-uploads, enz.

Overzichtsweergave voor een momentopname van de prestaties en verzendingen van het formulier in één oogopslag

Native integratie met ClickUp-automatisering om herinneringen per e-mail te versturen, opmerkingen toe te voegen, taken toe te wijzen en meer

🔑 Ideaal voor: Freelancers, kleine bedrijven of bureaus die een eenvoudig maar effectief verwijzingsprogramma willen opzetten en feedback van klanten willen verzamelen.

De grootste verandering voor mij met ClickUp zijn de aanpasbare sjablonen en de mogelijkheid om die consistentie in al onze vestigingen in elke regio te realiseren, zodat de client dezelfde ervaring heeft, ongeacht naar welke Convene-locatie ze gaan.

2. ClickUp sjabloon voor follow-up e-mail

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp om vriendelijke herinneringen te sturen, zodat clients uw verwijzingsverzoeken niet vergeten

Wanneer u een programma voor clientreferrals uitvoert, kan opvolging op het juiste moment het verschil maken. En daar is de sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp voor bedoeld.

Of u nu een klant bedankt voor een verwijzing, een lead controleert die zij u hebben gestuurd of iemand aanspoort die rente heeft getoond, met dit sjabloon houdt u elk gesprek over verwijzingen bij. Het organiseert het hele proces met geautomatiseerde berichten en tijdige herinneringen.

Net als alle sjablonen van ClickUp wordt deze geleverd met aangepaste statussen om bij te houden waar elke e-mail zich bevindt: verzonden, in afwachting van een antwoord of klaar. Bovendien kunt u uw eigen velden toevoegen, zoals Verwijzingsbron of Aangevraagde service, zodat alles specifiek blijft voor uw verwijzingsprogramma.

💜 Belangrijkste functies:

Vooraf gedefinieerde subtaken voor verschillende follow-up scenario's (bijv. na vergadering, aanbiedingsupdates)

Ingebouwde checklist voor kwaliteitsborging om beknopte, merkgerichte e-mails te garanderen

Taakgebaseerd projectmanagement voor het toewijzen en bijhouden van vervolgactiviteiten

Geautomatiseerde deadlines en herinneringen om follow-ups tijdig en consistent te houden

🔑 Ideaal voor: Sales- of marketingteams die voornamelijk vertrouwen op mond-tot-mondreclame.

3. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Koppel uw verwijzingsprogramma aan het ClickUp CRM-systeem met behulp van de ClickUp CRM-sjabloon

Het onderhouden van relaties met klanten kan al snel een rommelig karwei worden. Hoe houd je het simpel? De ClickUp CRM-sjabloon is een raamwerk waarmee je al je leads, contacten en verwijzingsmogelijkheden overzichtelijk in één centrale database kunt ordenen.

Zoals de naam al aangeeft, is dit volledig aanpasbare sjabloon standaard gekoppeld aan ClickUp CRM. Het bevat aangepaste statussen, zoals 'Goedkeuring nodig', 'Gekwalificeerd' of 'Open', waarmee u verwijzingen kunt bijhouden.

Het heeft ook aangepaste velden voor het toevoegen van details zoals contactnamen en e-mailadressen, samen met ingebouwde pijplijnen en weergaven voor een snel overzicht van wat er gebeurt met al uw doorverwezen leads.

U kunt zelfs een aantal van de repetitieve taken in het verwijzingsproces automatiseren. Zo houdt u tijd over om u te concentreren op het opbouwen van sterke verbindingen met clients en het uitbreiden van uw netwerkgroepen.

💜 Belangrijkste functies:

Aanpasbare CRM-pijplijn om leads, dealfasen, contactinformatie en aantekeningen bij te houden

Bord- en lijstweergave voor het visueel of gedetailleerd bijhouden van verkopen

Tags en prioriteiten om hoogwaardige clients en dringende deals te segmenteren

Ingebouwde taken en herinneringen om op tijd op te volgen

🔑 Ideaal voor: Freelancers, kleine bedrijven of verkoopteams die een duidelijk systeem nodig hebben om relaties met klanten te beheren.

4. Sjabloon voor feedbackformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef prioriteit aan het verzamelen en analyseren van feedback met het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp

Feedback speelt een veel grotere rol in een klantreferralprogramma dan u misschien denkt. U moet rechtstreeks van uw clients horen wat werkt en wat beter kan. Want wanneer uw clients zich gehoord voelen, zijn ze eerder geneigd om anderen door te verwijzen, omdat ze erop vertrouwen dat u om hun ervaring geeft.

Het ClickUp-feedbackformulier biedt u een gestructureerde manier om nuttige input te verzamelen met behulp van aangepaste velden zoals Algemene beoordeling, Serviceprovider en Suggesties voor verbetering. Het bevat ook ingebouwde weergaven, zoals een feedbackbord en overzichtslijsten, waarmee u snel patronen kunt herkennen en actie kunt ondernemen.

💜 Belangrijkste functies:

Functies voor het aanmaken van taken met aangepaste statussen zoals Voltooid en Nog te doen om feedback van clients bij te houden

Aangepaste velden met meer dan 7 attributen, zoals serviceprovider, aankoopdatum en klantniveau, om de voortgang te visualiseren

meer dan 6 weergaven, waaronder een tabel met feedback, een tabel met beoordelingen van providers en een overzicht van algemene aanbevelingen voor een betere organisatie

Tijdsregistratie en tags om feedback te categoriseren en bij te houden

Waarschuwingen voor afhankelijkheid die u helpen uw werkstroom op schema te houden

🔑 Ideaal voor: Product-, verkoop- en marketingteams die hun klantadvocacy en verwijzingsprogramma willen verbeteren door middel van effectieve feedbackverzameling en -analyse.

💡 Pro-tip: Verzamel niet alleen feedback, maar sluit ook de cirkel! Laat klanten weten dat hun input een verschil heeft gemaakt door updates te delen of hen persoonlijk te bedanken. Dit bouwt vertrouwen op, moedigt toekomstige feedback aan en maakt van gebruikers loyale ambassadeurs. Gebruik ClickUp Brain om ideeën te verzamelen over hoe u klanten kunt stimuleren om feedback te delen. Gebruik ClickUp Brain om een strategie voor een verwijzingsprogramma te ontwerpen, ideeën voor incentives te genereren en meer

5. Sjabloon voor productfeedback van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak een enquête met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp en ontdek hoe goed uw product het doet bij uw klanten

Als u meer client referrals wilt, begin dan met luisteren naar uw huidige clients: wat vinden ze leuk, wat vinden ze niet leuk en wat zouden ze graag anders zien?

Met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp kunt u eerlijke feedback van uw klanten over uw product verzamelen. Aan de hand van de gegevens kunt u bepalen wat er verbeterd moet worden.

Het bevat aangepaste velden zoals algemene producttevredenheid, duur van productgebruik en gebruikservaring. Dankzij de installatie kunt u de enquête aanpassen aan uw specifieke behoeften en verschillende weergaven, zoals algemene tevredenheid en productbeoordelingen, voor een efficiënte analyse van feedback.

U krijgt ook toegang tot functies zoals tijdregistratie en e-mailintegraties, waardoor u het hele feedbackproces gemakkelijker en zonder problemen kunt beheren.

💜 Belangrijkste functies:

Aanpasbare enquêtevelden voor gedetailleerde productfeedback, inclusief beoordelingen en tekstantwoorden

Functies voor taakbeheer om verzonden enquêtes automatisch om te zetten in taken voor eenvoudige follow-up

Aangepaste statussen om uw werkstroom aan te passen en de voortgang van feedback te beheren

Opties om taken toe te wijzen en feedbackinzichten te delen om teamsamenwerking te stimuleren

🔑 Ideaal voor: Productmanagers, klantenservice-teams of marketingprofessionals die feedback van gebruikers willen verzamelen, ordenen en ernaar willen handelen.

Gratis sjabloon downloaden Bouw een wederzijdse verbinding op met uw clients en klanten door contact met hen te houden via het ClickUp-sjabloon voor klantcontactformulieren

Sterke verwijzingen komen voort uit consistente, doordachte interacties met klanten. Het sjabloon voor het klantcontactformulier van ClickUp biedt uw klanten een eenvoudige, betrouwbare manier om contact met u op te nemen, of ze nu feedback, vragen of problemen hebben.

Het is volledig aanpasbaar, bevat kleurgecodeerde statussen zoals Nieuw verzoek en In behandeling, en geeft u toegang tot ingebouwde weergaven zoals een contactoverzicht en een procesbord. Zo blijft u georganiseerd, kunt u snel reageren en het gesprek gaande houden.

💜 Belangrijkste functies:

Geautomatiseerde taakconversie van verzonden klantcontactformulieren

Aangepaste velden om essentiële klantinformatie vast te leggen

Aangepaste statussen zoals Voltooid en Geblokkeerd om queries bij te houden en te ordenen

Vier verschillende weergaven (inclusief de handleiding voor aan de slag) voor flexibel taakbeheer

Geïntegreerde tools voor teamsamenwerking, zoals ClickUp Docs , Chat en Whiteboards

🔑 Ideaal voor: Klantenservice-teams, kleine tot middelgrote bedrijven, e-commercebedrijven, marketingteams en productteams die in contact willen blijven met hun clients.

7. Sjabloon voor klanttevredenheidsenquête van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Ontdek hoe tevreden uw huidige klanten zijn met behulp van de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp

Natuurlijk zorgen tevreden klanten voor meer verwijzingen. Maar hoe weet u of ze echt tevreden zijn? Door de juiste vragen te stellen! Gebruik de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp om velden zoals 'Nuttig', 'Duidelijkheid' en 'Probleemoplossing' aan te passen aan wat u precies wilt weten.

Gebruik vervolgens weergaven zoals Respondenten, Enquêteformulier en Kennisbeoordeling om feedback te bekijken en snel trends te ontdekken. Bovendien kunt u werken met aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om te zien hoe elke enquête ervoor staat.

En omdat feedback direct kan worden omgezet in taken, blijft geen enkele vraag onbeantwoord. Dit helpt teams om acties te prioriteren op basis van urgentie, taken toe te wijzen aan de juiste leden en de voortgang bij te houden zonder iets te missen.

💜 Belangrijkste functies:

Meer dan negen aangepaste velden om precies de feedback te verzamelen die u nodig hebt

Automatisch taken aanmaken met aangepaste statussen om de voortgang bij te houden

Vier weergaven om reacties te ordenen en analyseren

Geïntegreerde tools voor projectmanagement, zoals AI-ondersteuning en reacties op opmerkingen

Real-time gegevensregistratie en automatisering van de werkstroom voor efficiënt feedbackbeheer

🔑 Ideaal voor: Klantenservice-teams, productmanagers en marketingprofessionals die een efficiënte manier nodig hebben om feedback van klanten om te zetten in bruikbare inzichten en de klanttevredenheid snel te verbeteren.

8. ClickUp-sjabloon voor succesvolle clients

Gratis sjabloon downloaden Houd elke fase van het verwijzingsproces bij met de sjabloon voor clientsucces van ClickUp

Bent u het beu om kansen te missen en doorverwijzingen niet goed op te volgen? Met de sjabloon voor clientsucces van ClickUp kunt u elke doorverwijzing bijhouden, vanaf de eerste kennismaking tot de lopende relatie.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig essentiële mijlpalen bijhouden, taken toewijzen en follow-ups automatiseren met statussen zoals 'Onboarding', 'Vernieuwd' en 'Verloren'.

Of het nu gaat om het opvolgen van leads of het koesteren van een verwijzing, ClickUp helpt u om alles onder controle te houden. Functies zoals checklists, automatisering en integraties zorgen ervoor dat uw team zich kan concentreren op het uitbreiden van uw verwijzingsnetwerk.

💜 Belangrijkste functies:

Aangepaste statussen voor het bijhouden van de voortgang, van het onboarden van clients tot de verlengingsfase

Geautomatiseerde werkstromen voor het instellen van follow-ups, herinneringen en taaktoewijzingen

Aangepaste velden en weergaven om clientgegevens te categoriseren en visualiseren

Tijdsregistratie en afhankelijkheid beheren om taken bij te houden

Geïntegreerde feedbackformulieren om klantinzichten te verzamelen en uw diensten te verbeteren

🔑 Ideaal voor: Customer success teams, account managers en serviceteams die client referrals willen verkrijgen, het klantverloop willen verminderen en de klanttevredenheid willen verbeteren.

🧠 Leuk weetje: Er wordt gezegd dat Julius Caesar in 55 v.Chr. zijn soldaten 300 sestertii (ongeveer een derde van hun jaarsalaris) aanbood om vrienden te werven voor het Romeinse leger. Deze vroege, op incentives gebaseerde werving lijkt op moderne verwijzingsprogramma's.

9. ClickUp-sjabloon voor samenwerking met succesvolle clients

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor samenwerking met succesvolle clients om uw doorverwezen klanten bij te houden en een soepel doorverwijzingsproces te garanderen

Als er één sjabloon is waar uw verwijzingsprogramma niet zonder kan, dan is het wel de ClickUp-sjabloon voor samenwerking met succesvolle clients. Deze sjabloon is ontworpen om het hele proces soepel, georganiseerd en impactvol te laten verlopen.

Van het eerste contact tot de definitieve aanbeveling, u blijft op de hoogte van follow-ups, vergaderingen en volgende stappen, allemaal weergegeven in een eenvoudige pijplijn met vier fasen: Nieuwe client, Planning, Vergadering en Aanbevolen. U kunt taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden, zodat uw team altijd weet wat er nog te doen staat.

U kunt verwijzingsformulieren, aantekeningen van vergaderingen of zelfs aanbevelingsbrieven rechtstreeks in de taakkaarten uploaden. Het wordt ook geleverd met extra's zoals ingebouwde planning, tags om verwijzingen met hoge prioriteit te markeren en zelfs een AI-assistent om te helpen bij het schrijven of bijwerken.

💜 Belangrijkste functies:

Duidelijke pijplijn met vier fasen voor het bijhouden van de voortgang

Taakkaarten met toegewezen personen, deadlines en bestandsuploads

Ingebouwde planningssectie voor het coördineren van vergaderingen

AI-assistent voor snelle documentatie en installatie van taken

Georganiseerd mappen systeem voor het sorteren op maand of project

🔑 Ideaal voor: Teams voor clientsucces, onboardingcoördinatoren, projectmanagers en bureaus die meerdere werkstromen van clients beheren.

10. Sjabloon voor clientreferral door HubSpot

via HubSpot

De HubSpot-sjabloonkit voor klantreferenties bevat meer dan 45 kant-en-klare sjablonen voor e-mails en posts op sociale media, allemaal geordend op doel: om testimonials vragen, berichten delen, opvolgen en dankbaarheid uiten.

Wat maakt het nog beter? U bent niet beperkt tot slechts één kanaal. De kit bevat sjablonen voor zowel zakelijke pagina's als persoonlijke sociale profielen, zodat uw hele team kan helpen het woord te verspreiden.

Of u nu een beloning aanbiedt of gewoon om een korte introductie vraagt, met deze kit kunt u alles consistent, professioneel en eenvoudig beheren.

💜 Belangrijkste functies:

meer dan 45 sjablonen voor e-mails en sociale media voor verwijzingen

Berichten voor het vragen, opvolgen en bedanken van verwijzers

Sociale teksten voor zowel bedrijfspagina's als delen door medewerkers

🔑 Ideaal voor: Kleine teams, dienstverlenende bedrijven of iedereen die zonder stress een klantreferralprogramma wil opzetten.

💡 Pro-tip: De beste verwijzingsformulieren voelen moeiteloos aan, alsof je een kort tekstbericht naar een vriend stuurt. Houd je formulieren kort, krachtig en mobielvriendelijk. Hoe gemakkelijker je het maakt om te verwijzen, hoe groter de kans dat je clients dit ook daadwerkelijk (en steeds weer!) zullen doen

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met automatisering, sjablonen en allerlei verschillende manieren van bijhouden en weergeven, kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

11. Sjabloon voor een verwijzingsbrief voor klanten door Template. Net

De sjabloon voor een verwijzingsbrief voor klanten van Template. Net is gratis, duidelijk en verzorgd en ideaal om een klant aan te bevelen bij een ander bedrijf of contactpersoon. Hiermee kunt u de sterke punten van uw klant benadrukken en aangeven hoe zij kunnen profiteren van een nieuwe samenwerking, waardoor uw verwijzingen niet alleen effectief, maar ook betrouwbaar zijn.

Dit bewerkbare sjabloon is ontworpen met strakke lijnen en moderne branding en bevat secties voor de contactgegevens van de client, een kort overzicht van hun werk en ruimte voor uw persoonlijke aanbeveling. U krijgt zelfs ruimte om uw eigen logo en bedrijfsgegevens toe te voegen, zodat uw persoonlijke merk centraal staat.

💜 Sleutel functies zijn onder andere:

Bewerkbare layout voor verwijzingsbrieven

Secties voor gegevens van de client/het bedrijf, contactinformatie en een verwijzingsbericht

Velden voor naam afzender, bedrijf en e-mail

🔑 Ideaal voor: Professionals die vaak clients doorverwijzen naar andere diensten, zoals onafhankelijke consultants, agentschappen of kleine bedrijven die doorverwijzingen aanbieden aan partnerleveranciers.

12. Sjabloon voor beleid voor het doorverwijzen van klanten door de verkoopafdeling door Template. Net

Als u loyale klanten wilt belonen of partners wilt stimuleren om nieuwe leads aan te brengen, bekijk dan de sjabloon voor het beleid voor het doorverwijzen van klanten door de verkoop door Template. Net. Hiermee kunt u duidelijk communiceren wat het doel van uw programma is, wie eraan kan deelnemen en welke beloningen er worden aangeboden.

Het beschikt over een gebruiksvriendelijke, eenvoudig te bewerken layout waarmee u snel en eenvoudig personalisatie kunt toepassen. U kunt verwijzingsvoorwaarden instellen en aanpassen wie zich kan aanmelden, welke beloningen u aanbiedt en hoe verwijzingen worden bijgehouden.

Het bevat ook alle belangrijke punten, zoals privacy, voorwaarden en wat er gebeurt als u het programma wilt wijzigen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u iets over het hoofd ziet.

💜 Belangrijkste functies:

Vooraf opgestelde beleidsonderdelen, waaronder een overzicht van het programma, voorwaarden, incentives en bepalingen

Volledig bewerkbaar, zodat u ze kunt aanpassen aan uw huisstijl en beloningsstructuur

Ruimte voor bedrijfslogo, contactinformatie en afsluiting

🔑 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die nieuwe verkoopprogramma's lanceren of hun bestaande referral marketingactiviteiten willen verfijnen.

13. Sjabloon voor het doorverwijzen van juridische cliënten door Template. Net

Advocatenkantoren, dit is voor jullie. Het sjabloon voor het doorverwijzen van juridische cliënten van Template.net helpt u alle essentiële gegevens te verzamelen over zowel de persoon die de doorverwijzing doet als de cliënt die wordt aanbevolen.

Het is heel eenvoudig aan te passen en bevat secties om de contactgegevens van de verwijzer, details over de doorverwezen client, het type juridische hulp dat ze nodig hebben en eventuele deadlines of aanvullende aantekeningen toe te voegen. Of u nu verwijzingen deelt of ontvangt, dit invulbare en toch eenvoudige format helpt u snel actie te ondernemen en clients een betere ervaring te bieden.

💜 Belangrijkste functies:

Vooraf opgemaakte secties voor informatie over de verwijzer en de client

Ruimte om juridische zaken te specificeren en problemen te beschrijven

Secties voor deadlines, gewenste contactmethode en opmerkingen

🔑 Ideaal voor: Advocatenkantoren, zelfstandige advocaten, verwijzende partners, juridische assistenten en professionals die clients doorverwijzen binnen de juridische sector.

14. Sjabloon 'Bedankt voor het doorverwijzen van een klant' door Template. Net

Door een snel, persoonlijk bedankje te sturen, laat u niet alleen zien dat u om uw klanten geeft, maar bouwt u ook loyaliteit op en blijven de succesvolle verwijzingen binnenstromen. De sjabloon 'Bedankt voor het doorverwijzen van een klant' van Template.net is een attent gebaar waarmee u uw klanten laat zien hoezeer u hun vertrouwen in uw bedrijf waardeert.

Ze zijn eenvoudig, oprecht en klaar voor gebruik. Voeg gewoon de naam van uw client, de persoon die hij of zij heeft doorverwezen en uw bedrijfsgegevens toe en u hebt binnen enkele minuten een persoonlijke, oprechte en professionele bedankbrief.

💜 Belangrijkste functies:

Vooraf opgestelde bedankberichten voor de doorverwijzing

Aanpasbare plaatshouders voor namen, datums, bedrijven en diensten

Professionele toon die waardering uitstraalt en de relatie met klanten versterkt

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van bedrijven, dienstverleners, verkoopteams, klantenservicemedewerkers en iedereen die loyaliteit wil opbouwen via gepersonaliseerde bedankberichten.

Maak van clientreferrals een krachtige groeistrategie met ClickUp!

Trouwe klanten en clients kunnen wonderen doen voor uw bedrijf. Wanneer een van hen uw product of dienst aanbeveelt, betekent dit dat ze voldoende vertrouwen hebben in uw werk om ervoor te staan. Dat soort vertrouwen is krachtig.

De sjablonen voor clientreferrals die we in deze lijst hebben gedeeld, helpen u dat vertrouwen op te bouwen. Of u nu een bedankje stuurt, om een referral vraagt of een eenvoudig proces opzet om ze te beheren, met deze sjablonen bent u helemaal klaar.

Elk sjabloon heeft een ander doel. Misschien hebt u een overzichtelijk formulier nodig om feedback te verzamelen of een sjabloon voor een snelle e-mail om een lead op te volgen. In welke fase u zich ook bevindt, met deze tools kunt u gemakkelijker vooruitgang boeken zonder al te veel na te denken.

En als u op zoek bent naar nog meer manieren om georganiseerd te blijven, bekijk dan de volledige bibliotheek van ClickUp met meer dan 1000 sjablonen. U vindt er alles , van projecttrackers tot werkstromen voor clients, volledig aanpasbaar en gebouwd om in realtime met uw team te werken.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp voor een gratis account en maak er uw persoonlijke software voor het bijhouden van verwijzingen van!