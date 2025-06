Top 10 Join.me-alternatieven voor eenvoudige vergaderingen

Als u Join.me de laatste tijd hebt gebruikt, weet u dat het geen gelijke tred heeft gehouden met de manier waarop moderne teams vergaderen. Met zijn beperkte functies, trage schermdeling en minimale samenwerkingstools is het geen verrassing dat u op zoek bent naar een beter alternatief.

Of u nu een start-up-oprichter, een teamleider op afstand of een freelancer bent die met meerdere clients jongleert, u hebt meer nodig dan alleen een tool voor videogesprekken om zinvol werk te verrichten. U hebt een plek nodig waar vergaderingen worden omgezet in actie.

Dat is precies waar deze gids over gaat.

Ik heb urenlang videoconferentiesoftware getest die meer doet dan alleen gezichten op een scherm met elkaar verbinden. In dit bericht laat ik je de beste alternatieven voor Join.me zien: tools die een betere videokwaliteit, slimmere functies (zoals AI-notities en whiteboards) en uitgebreidere werkstromen voor samenwerking bieden.

Geen poespas. Alleen duidelijke inzichten om u te helpen het juiste platform voor uw behoeften te kiezen.

⚡️ Snelle update: Join. me maakt nu deel uit van de GoTo Meeting-softwarefamilie, wat betekent dat sommige, maar niet alle, van deze beperkingen kunnen worden omzeild met de GoTo Meeting-tool.

De beste alternatieven voor Join.me in één oogopslag

Tool Beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Ingebouwde videogesprekken met AI-aantekeningen, AI-aangedreven kalender voor het plannen van vergaderingen, asynchrone videocommunicatie Gratis abonnement beschikbaar; Gratis proefversie; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Zoom Kleine tot grote ondernemingen Hoogwaardige video/audio, breakout rooms, cloud-opnames met transcripties Gratis abonnement beschikbaar; Gratis proefversie; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Microsoft Teams Middelgrote tot grote ondernemingen Diepe Microsoft 365-integratie, Together Mode voor een versnipperde virtuele werkruimte Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Google Meet Van particulieren tot middelgrote bedrijven Deelname via browser, ruisonderdrukking, AI-belichting, live ondertiteling Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Webex Middelgrote tot grote ondernemingen Gebarenbediening, realtime vertaling, breakout rooms met analyses Gratis abonnement beschikbaar; Gratis proefversie; Aangepaste prijzen voor ondernemingen CrankWheel Particulieren en verkoopteams Direct scherm delen, links naar vergaderingen via sms/e-mail, voor mobiel geoptimaliseerde ervaring Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Dialpad Meetings Kleine tot middelgrote bedrijven AI-aangedreven inzichten en samenvattingen, sentimentanalyse, naadloze escalatie van gesprekken Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen TeamViewer IT-teams en ondernemingen Platformonafhankelijke toegang op afstand, bestandsoverdracht, afdrukken op afstand Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen GoTo Meeting Middelgrote tot grote ondernemingen AI-transcriptie, permanente vergaderruimtes, annotatietools Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Jitsi Particulieren en teams die privacy belangrijk vinden Open source en zelf te hosten, onbeperkt gratis vergaderingen, live streaming via YouTube Gratis versie beschikbaar; Optie voor zelfhosting; Commerciële versie met aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Join.me?

Als u overstapt van Join.me, zijn dit de belangrijkste functies die u prioriteit moet geven:

Kristalheldere video- en audiokwaliteit: Haperende gesprekken zijn funest voor het momentum. Zoek naar platforms met HD-video, ruisonderdrukking en adaptieve streaming voor onbetrouwbare netwerken

Ingebouwde scherm delen en opnemen: Het delen van uw scherm moet snel en soepel verlopen. Bonus als u vergaderingen automatisch kunt opnemen en opslaan in de cloud

AI-aangedreven vergadernotities en samenvattingen: Tools met ingebouwde AI-notitietakers voorkomen dat u tijdens live gesprekken haastig actiepunten en beslissingen moet vastleggen

Samenwerkingsfuncties die verder gaan dan video: Denk aan whiteboards, live chatten, polls, taaktoewijzingen en integraties met tools zoals Google Drive, Slack of ClickUp. Vergaderingen moeten leiden tot actie

Browsergebaseerde of eenvoudig toegankelijke ervaringen: Vermijd tools die ingewikkelde downloads of logins vereisen. Gastvriendelijke toegang is essentieel voor client calls en cross-functionele teams

Sterke veiligheid en beheerderstoetsen: Let op versleuteling, wachtkamers, op rollen gebaseerde toegang en naleving van normen zoals SOC 2 of GDPR, vooral voor teams

Flexibele prijzen met een solide gratis versie: U hoeft geen hoge prijzen te betalen om een eenvoudige teamvergadering te organiseren. Zoek naar tools die met u meegroeien

Top 10 Join.me-alternatieven voor productieve vergaderingen

Met bovenstaande checklist in gedachten hebben mijn team en ik deze lijst met de beste Join.me-alternatieven voor u samengesteld, zodat u productievere vergaderingen en online gebeurtenissen kunt houden:

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één samenwerking, taakbeheer en ingebouwde videogesprekken)

Ga aan de slag met ClickUp Plan, plan en neem deel aan vergaderingen vanuit uw werkruimte met de AI-aangedreven kalender van ClickUp

Na talloze online vergaderingen te hebben gecoördineerd, heb ik gemerkt dat het wisselen tussen verschillende tools voor videogesprekken, aantekeningen en taakbeheer een grote productiviteitskiller is. Dat is waar ClickUp als geen ander platform uitblinkt.

ClickUp is niet zomaar een tool voor videoconferenties of software voor vergaderbeheer, maar een allesomvattende app voor werk die vergaderingen naadloos integreert in uw bredere werkstroom.

U begint met de AI-aangedreven kalender van ClickUp om snel schema's voor uzelf en uw team te analyseren en gemakkelijk voor iedereen geschikte tijden te vinden om te vergaderen. Dat scheelt al een hele reeks heen-en-weer-e-mails! U kunt ook de relevante ClickUp-taken en -documenten bij uw vergaderingsbeschrijving in de kalendergebeurtenis voegen.

Plan vergaderingen in natuurlijke taal met ClickUp

Vraag vervolgens de native AI van ClickUp, ClickUp Brain, om een vergadering met de relevante personen op het afgesproken tijdstip te plannen met behulp van natuurlijke taalcommando's, en kijk hoe de AI dit voor u doet – zonder enige handmatige tussenkomst! Het kan zelfs een agenda voor uw vergadering opstellen met eenvoudige instructies.

Stel binnen enkele seconden een uitgebreide agenda voor vergaderingen op met behulp van AI met ClickUp Brain

En wanneer het tijd is om deel te nemen aan het gesprek, kunt u dat ook rechtstreeks vanuit ClickUp doen, zodat u niet meer tussen tabbladen hoeft te schakelen.

Leg moeiteloos elk detail vast met ClickUp's Notetaker

Vergeet niet de AI Notetaker in ClickUp in te schakelen als u zich wilt concentreren op de discussie en AI automatisch aantekeningen voor u wilt laten maken, compleet met een opname, een transcriptie en een overzicht van de belangrijkste actiepunten!

Ik ben vooral onder de indruk van hoe mijn team dankzij de functies van ClickUp Meetings direct van planning naar actie kan gaan, zonder de gebruikelijke contextwisselingen die samenwerken op afstand zo lastig maken. Tijdens gesprekken kunnen we verwijzen naar gedeelde documenten, ideeën visualiseren op gezamenlijke ClickUp Whiteboards en actiepunten in realtime toewijzen.

Maak transcripties van vergaderingen doorzoekbaar met ClickUp Brain

Wat ClickUp echt onderscheidt van speciale vergadertools zoals Join.me, is wat er gebeurt nadat het gesprek is beëindigd. In plaats van dat aantekeningen en beslissingen van vergaderingen verspreid zijn over verschillende platforms, houdt ClickUp alles met elkaar verbonden. Ik kan ClickUp Brain vragen stellen over inzichten uit eerdere vergaderingen, discussiepunten omzetten in traceerbare taken en de voortgang monitoren, allemaal binnen hetzelfde ecosysteem.

💡 Pro-tip: ClickUp biedt aanpasbare sjablonen, zoals de ClickUp-sjabloon voor vergaderingen, om u te helpen bij het efficiënt plannen en uitvoeren van vergaderingen. Deze sjablonen bevatten vooraf opgestelde structuren voor het opstellen van agenda's, het beheren van discussiepunten en het bijhouden van de voortgang van vervolgopdrachten. Gratis sjabloon Beheer vergaderingen beter met de sjabloon voor vergaderingen van ClickUp Gebruik dit sjabloon om uw maandelijkse vergaderingen te plannen, zowel één-op-één-gesprekken als teamvergaderingen. Krijg een overzicht van aankomende en voltooide vergaderingen, met relevante taken en prioriteiten in de bijlage.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Clips: Neem asynchrone videoboodschappen op en deel ze met schermopnamemogelijkheden, zodat teamleden informatie op hun eigen tempo kunnen verwerken

: Koppel gesprekken aan taken, verstuur persoonlijke of groepsberichten zonder van tool te wisselen en gebruik AI om gemiste gesprekken samen te vatten en in te halen, zodat je altijd de volledige context hebt ClickUp Chat: Koppel gesprekken aan taken, verstuur persoonlijke of groepsberichten zonder van tool te wisselen en gebruik AI om gemiste gesprekken samen te vatten en in te halen, zodat je altijd de volledige context hebt

: Ga vanuit ClickUp Chat spontaan audio-/videogesprekken aan met uw collega's en deel uw scherm voor live samenwerking SyncUps: Ga vanuit ClickUp Chat spontaan audio-/videogesprekken aan met uw collega's en deel uw scherm voor live samenwerking

Sjablonen voor vergaderingen : gebruik vooraf gemaakte sjablonen om werkstromen voor vergaderingen te standaardiseren, inclusief agenda's, aantekeningen en follow-ups

1000+ integraties: integreer ClickUp eenvoudig met externe agenda's en vergadertools zoals Zoom, Google Meet, Google Agenda, Outlook en nog veel meer

Beperkingen van ClickUp

Het uitgebreide bereik aan functies kan in eerste instantie overweldigend zijn voor teams die overstappen van eenvoudigere tools die alleen voor vergaderingen zijn bedoeld

Functies voor videoconferenties zijn relatief nieuw in vergelijking met speciale platforms die zich al jaren uitsluitend richten op videoconferenties

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker deelt:

Het was heel eenvoudig voor het team om te leren en te gebruiken toen we het voor het eerst implementeerden; we gebruiken het elke dag. Nu bewaren we alles op één plek – al onze taken en al onze aantekeningen. Het is zo eenvoudig om actiepunten uit een vergadering om te zetten in taken, wat vroeger een pijnpunt was.

Het was heel eenvoudig voor het team om te leren en te gebruiken toen we het voor het eerst implementeerden; we gebruiken het elke dag. Nu bewaren we alles op één plek – al onze taken en al onze aantekeningen. Het is zo eenvoudig om actiepunten uit een vergadering om te zetten in taken, wat vroeger een pijnpunt was.

📮ClickUp Insight: Uit de gegevens van ClickUp's enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat bijna de helft van alle vergaderingen (46%) slechts 1-3 deelnemers heeft. Hoewel deze kleinere vergaderingen wellicht meer gefocust zijn, kunnen ze worden vervangen door efficiëntere communicatiemethoden, zoals betere documentatie, opgenomen asynchrone updates of oplossingen voor kennisbeheer. Met toegewezen opmerkingen in ClickUp-taken kunt u rechtstreeks context toevoegen aan taken, snelle audioberichten delen of video-updates opnemen met ClickUp Clips. Zo besparen teams kostbare tijd en blijven belangrijke discussies toch plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd! 💫 Echte resultaten: Teams zoals Trinetrix ervaren een vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen met ClickUp!

📚Lees ook: AI gebruiken voor aantekeningen tijdens vergaderingen Leert u beter visueel? Bekijk dan deze video!

2. Zoom (het beste voor betrouwbare videoconferenties van hoge kwaliteit op grote schaal)

via Zoom

Als u de afgelopen jaren aan virtuele vergaderingen hebt deelgenomen, hebt u waarschijnlijk Zoom gebruikt. In mijn ervaring met het testen van talrijke videoconferentieplatforms kunnen maar weinig platforms tippen aan de betrouwbaarheid en gesprekskwaliteit van Zoom, vooral bij het verbinden van grotere groepen.

Wat ik het meest waardeer aan Zoom is hoe het prioriteit geeft aan wat het belangrijkst is in virtuele vergaderingen: stabiele verbindingen en duidelijke communicatie. Wanneer ik webinars of bedrijfsbrede vergaderingen met meer dan 100 deelnemers organiseer, levert Zoom altijd vloeiende video en audio, zelfs wanneer sommige deelnemers een minder goede internetverbinding hebben. De achtergrondruisonderdrukking van het platform is geweldig, omdat het storende geluiden elimineert zonder dat stemmen robotachtig klinken.

Voor teams die overstappen van Join.me biedt Zoom vertrouwde mogelijkheden voor het delen van schermen met extra annotatietools die presentaties interactiever maken.

De beste functies van Zoom

Deel deelnemers op in aparte sessies voor discussies in kleine groepen en breng vervolgens iedereen weer terug naar de hoofdruimte – ideaal voor workshops en trainingen

Sla opnames van vergaderingen automatisch op in de cloud met doorzoekbare transcripties, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

Voorkom ongewenste deelnemers met screening voorafgaand aan toelating, wachtkamers en extra opties voor veiligheid

Zend vergaderingen rechtstreeks uit op YouTube, Facebook Live of aangepaste streamingdiensten voor een groter publiek

Beperkingen van Zoom

Gratis abonnement beperkt groepsvergaderingen tot 40 minuten, waardoor langere sessies vaak opnieuw moeten worden gestart

Geavanceerde functies zoals SSO en beheerde domeinen zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Zoom (Workplace)

Basic (gratis) : maximaal 100 deelnemers; limiet van 40 minuten voor groepsvergaderingen

Pro : $ 15,99/maand; vergaderingen met een duur van 30 uur

Business : $ 21,99/maand (minimaal 10 hosts); 300 deelnemers

Business Plus: $ 26,99/maand; 1.000 deelnemers

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (meer dan 55.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

👀 Wist u dat? Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt, maar dat 14% van de respondenten hun vergadering binnen slechts 15 minuten kan afronden. Een klein maar opmerkelijk percentage dat bewijst dat snelle, efficiënte vergaderingen mogelijk zijn.

3. Microsoft Teams (het beste voor organisaties die sterk geïntegreerd zijn met Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams is een populair alternatief voor Zoom in ondernemingen die hebben geïnvesteerd in het Microsoft-ecosysteem. De reden is duidelijk: het sluit naadloos aan op andere Microsoft 365-tools. Tijdens videovergaderingen kunt u in realtime samenwerken aan Excel-spreadsheets of PowerPoint-presentaties zonder het gesprek te verlaten.

Vergaderlinks worden automatisch gegenereerd wanneer u een vergadering plant in Outlook, en u kunt met één klik deelnemen vanaf elk apparaat. De innovatieve functie van Teams om achtergronden te vervagen is nu de industriestandaard, en de Together Mode creëert een meer boeiende gedeelde virtuele ruimte die videomoeheid tijdens langere vergaderingen helpt verminderen.

🧠 Leuk weetje: Microsoft Teams was het eerste platform dat achtergrondvervaging voor videovergaderingen introduceerde. Deze functie werd in september 2018 uitgebracht.

De beste functies van Microsoft Teams

Vind berichten, bestanden en aantekeningen van vergaderingen met krachtige zoekmogelijkheden in alle kanalen en gesprekken

Verbeter de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en internationale samenwerking binnen teams met realtime transcriptie en vertaling

Organiseer gestructureerde webinars met registratie, rapportage van aanwezigheid en functies voor vragen en antwoorden

Beperkingen van Microsoft Teams

De prestaties kunnen op oudere computers veel resources vergen in vergelijking met lichtere alternatieven

De navigatie kan voor nieuwe gebruikers complex aanvoelen door de gelaagde interface

Prijzen van Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : $ 4/gebruiker/maand

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Premium: $ 22/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 15.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Teams?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik vind de manier waarop chats zijn georganiseerd erg prettig, met berichten en bestanden gegroepeerd en verschillende teams om berichten overzichtelijker te maken.

Ik vind de manier waarop chats zijn georganiseerd erg prettig, met berichten en bestanden gegroepeerd en verschillende teams om berichten overzichtelijker te maken.

📚 Lees ook: Alternatieven voor Microsoft Teams voor samenwerking

4. Google Meet (het beste voor gebruikers van Google Workspace die op zoek zijn naar eenvoud)

via Google Meet

Als iemand die regelmatig samenwerkt met teams die Google Workspace gebruiken, vind ik Google Meet de meest soepele videoconferencing-ervaring voor snelle, eenvoudige vergaderingen. In tegenstelling tot de aparte aanmeldingsvereisten van Join.me, kan Meet rechtstreeks worden geïntegreerd met mijn Google-account, waardoor deelnemen aan gesprekken net zo eenvoudig is als het klikken op een link.

Wanneer ik vergaderingen organiseer met externe partners of clients, kunnen zij direct deelnemen via hun browser. Dankzij het lichtgewicht ontwerp van het platform beginnen vergaderingen snel, zonder de vertraging die ik heb ervaren bij alternatieven met meer functies.

De beste functies van Google Meet

Filter automatisch achtergrondgeluiden zoals getik op het toetsenbord, blaffende honden of bouwgeluiden weg

Verbeter de videokwaliteit bij slechte lichtomstandigheden door middel van AI-aangestuurde aanpassingen

Krijg live ondertiteling zonder tools van derden

Verzamel feedback en beheer vragen van deelnemers tijdens presentaties met geïntegreerde polls en Q&A's

Laat deelnemers via de telefoon deelnemen met lokale nummers in meerdere landen (opties voor direct inbellen)

Beperkingen van Google Meet

De gratis versie beperkt vergaderingen tot 60 minuten met maximaal 100 deelnemers

Geavanceerde moderatieopties en breakout rooms zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen van Google Werkruimte

Prijzen van Google Meet

Google Meet (gratis): Tot 100 deelnemers, vergaderingen van 60 minuten

Google Werkruimte voor individuen: $7,99/maand

Google Workspace Business Starter: $ 6/gebruiker/maand

Google Workspace Business Standard: $ 12/gebruiker/maand

Google Workspace Business Plus : $ 18/gebruiker/maand

Google Workspace Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Meet

G2: 4,6/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 11.900 beoordelingen)

📚 Lees ook: Beste alternatieven voor Google Meet

5. Webex van Cisco (het beste voor veiligheid op bedrijfsniveau en hybride werkomgevingen)

via Cisco Webex

Webex onderscheidt zich door zijn veiligheid op bedrijfsniveau en uitgebreide functies voor samenwerking. Als u vaak gevoelige zakelijke besprekingen voert, beschouwt dit webconferencingplatform veiligheid als een basisvereiste en niet als een bijzaak. Voor organisaties die zich zorgen maken over compliance, bieden de end-to-end-versleuteling en administratieve controles van Webex een gemoedsrust die Join.me simpelweg niet kan evenaren.

Gebruik de gebarenherkenning om presentaties handsfree te bedienen en maak gebruik van realtime vertaling om samen te werken met internationale teams.

In tegenstelling tot de meer basale aanpak van Join.me creëert Webex een permanente werkruimte waar vergaderingen slechts één onderdeel van de samenwerking vormen. Met de berichtenfuncties kunt u bijvoorbeeld discussies voortzetten nadat gesprekken zijn beëindigd, en de mogelijkheid om tijdens een vergadering naadloos tussen apparaten te schakelen is handig wanneer u onderweg bent of van locatie verandert.

De beste functies van Webex

Beheer vergaderingen met natuurlijke handgebaren: steek uw hand op, steek uw duim omhoog of klap in uw handen zonder op knoppen te klikken

Vertaal vergaderingen automatisch naar meer dan 100 talen met live ondertiteling

Gebruik interactieve polls, Q&A's en breakout rooms met gedetailleerde analyses van de deelname

Deel delen van uw scherm of specifieke applicaties met verbeterde zichtbaarheid en focus-tools

Gebruik de Webex-hardware-integratie voor een naadloze verbinding met Webex-specifieke apparaten voor vergaderruimtes en thuiskantoren

Beperkingen van Webex

De volledige reeks geavanceerde functies vereist een steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere platforms

Premiumfuncties zoals realtime vertaling zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Webex (vergaderingen)

Basic : Gratis

Meet : $14,50/gebruiker/maand

Suite : $ 25/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Webex (Suite)

G2: 4,2/5 (meer dan 18.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (7.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Webex (Suite)?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik vind het leuk dat je video's kunt opnemen en pauzeren om schermafbeeldingen te maken, en dat de schermafbeeldingen duidelijk zijn. Een andere geweldige functie is dat je indien nodig kunt inbellen via je mobiele telefoon.

Ik vind het leuk dat je video's kunt opnemen en pauzeren om schermafbeeldingen te maken, en dat de schermafbeeldingen duidelijk zijn. Een andere geweldige functie is dat je indien nodig kunt inbellen via je mobiele telefoon.

📚 Lees ook: Beste softwareoplossingen voor conferentiegesprekken

6. CrankWheel (het beste voor direct delen van schermen en verkoopdemonstraties)

via CrankWheel

CrankWheel is speciaal ontwikkeld voor scenario's waarin u uw scherm direct moet delen, zonder planning, downloads of technische hindernissen voor uw kijkers.

Wat CrankWheel zo bijzonder maakt, is de functie 'Instant Demos'. Als u aan de telefoon bent met een potentiële klant en iets visueel wilt laten zien, kunt u hem of haar een link sturen via sms of e-mail die direct werkt op elk apparaat, zelfs op verouderde browsers of vergrendelde bedrijfssystemen waar Join.me mogelijk niet werkt.

Dit voorkomt de typische wrijving van "Ik stuur je een link voor de vergadering, download deze app en ik zie je over 10 minuten", wat vaak het momentum van de verkoop verstoort.

Beste functies van CrankWheel

Houd de betrokkenheid en aandacht van kijkers bij tijdens demonstraties

Laat kijkers indien nodig interactief met uw scherm werken voor demonstraties

Optimaliseer de weergave op smartphones en tablets met intelligente aanpassing van het formaat

Beperkingen van CrankWheel

Meer gespecialiseerd in verkoopdemonstraties dan in volledige teamsamenwerking

De mogelijkheden voor videoconferenties zijn beperkter in vergelijking met speciale platforms

Prijzen van CrankWheel

Solo: $ 29/maand

Team: Vanaf $ 99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CrankWheel

G2: 4,9/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 60 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: ClickUp ontdekte dat 27% van de respondenten worstelt met vergaderingen die niet worden opgevolgd, wat leidt tot verloren actie-items, onopgeloste taken en uiteindelijk een ondermaatse productiviteit. Dit probleem wordt nog verergerd door de manier waarop teams hun werk bijhouden. Uit ons onderzoek naar teamcommunicatie blijkt dat bijna 40% van de professionals actie-items handmatig bijhoudt, een tijdrovend en foutgevoelig proces, terwijl 38% vertrouwt op inconsistente methoden die het risico op miscommunicatie en gemiste deadlines vergroten. ClickUp maakt een einde aan deze chaos van actie-items! Zet beslissingen uit vergaderingen direct om in toegewezen taken, allemaal op hetzelfde platform waar het werk plaatsvindt.

7. Dialpad Meetings (het beste voor AI-aangedreven gespreksintelligentie en coaching)

via Dialpad

Na het testen van meerdere alternatieven voor Join.me, heb ik ontdekt dat de AI-aangedreven gespreksintelligentie van Dialpad Meetings een van de krachtigste is. Waar Join.me basisvideoconferenties biedt, transformeert Dialpad vergaderingen in bruikbare informatie via de ingebouwde AI-assistent die inzichten vastlegt die u anders misschien zou missen.

De mogelijkheid van het platform om de stemming van klanten tijdens verkoop- of ondersteuningsgesprekken te detecteren, biedt ook waardevolle coachingmogelijkheden.

Dialpad biedt naadloze integratie met zijn zakelijke telefoonsysteem en contactcenter. U kunt een gesprek starten via chat, escaleren naar spraak en vervolgens naadloos overschakelen naar video wanneer dat nodig is.

De beste functies van Dialpad Meetings

Geniet van samen aantekeningen maken met automatische markering van sleutel momenten

Identificeer trends in gesprekspatronen, spreektijd en betrokkenheid

Schakel zonder onderbrekingen tussen telefoongesprekken, videovergaderingen en berichten

Beperkingen van Dialpad Meetings

De volledige waarde van het platform komt het best tot uiting bij gebruik van de complete communicatiesuite van Dialpad

Voor sommige geavanceerde AI-functies is een duurder abonnement vereist

Prijzen Dialpad Meetings

Standaard: $ 27/gebruiker/maand

Pro: $ 35/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dialpad Meetings?

Een G2-recensie deelt:

Dankzij de toegang met één klik van het platform zijn ingewikkelde installaties overbodig en de AI-gestuurde transcriptiefunctie is een gamechanger voor het vastleggen van aantekeningen tijdens vergaderingen in realtime

Dankzij de toegang met één klik van het platform is een ingewikkelde installatie overbodig en de AI-gestuurde transcriptiefunctie is een gamechanger voor het vastleggen van aantekeningen tijdens vergaderingen in realtime

8. TeamViewer (het beste voor ondersteuning op afstand en platformonafhankelijke toegang)

via TeamViewer

In tegenstelling tot Join. me, dat zich richt op geplande vergaderingen, blinkt TeamViewer uit in on-demand ondersteuningsscenario's. Met de functionaliteit voor externe toegang kunt u technische problemen voor teamleden en clients oplossen zonder dat zij fysiek aanwezig hoeven te zijn. Dit is vooral handig voor IT-teams en organisaties die technische ondersteuning bieden.

Wanneer zij een probleem tegenkomen, kunt u direct verbinding maken met hun apparaat (met toestemming) en problemen direct oplossen in plaats van hen mondeling te begeleiden. De cross-platform compatibiliteit van de tool is indrukwekkend; hij maakt naadloos verbinding met Windows-, Mac-, Linux-, Android- en iOS-apparaten.

De beste functies van TeamViewer

Weergave en bediening van meerdere monitoren tijdens sessies op afstand met eenvoudige navigatie

Veilig bestanden overzetten tussen apparaten tijdens sessies op afstand zonder aparte tools te gebruiken

Druk documenten vanaf de externe computer af op uw lokale printer

Beperkingen van TeamViewer

Hogere prijs dan oplossingen die uitsluitend gericht zijn op videoconferenties

Prijzen van TeamViewer

Individuele gebruikers

Toegang op afstand : $ 24,90/maand

Business: $50,90/maand

Teams

Premium: $ 112,90/maand

Zakelijk: $ 229,90/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen voor grotere implementaties

Beoordelingen en recensies van TeamViewer

G2: 4,5/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 11.500 beoordelingen)

9. GoTo Meeting (het beste voor webinars en professionele presentaties)

via GoTo Meeting

GoToMeeting levert altijd de professionele ervaring die presentaties met hoge inzet vereisen. Join.me richtte zich op eenvoud als standalone tool, maar maakt nu deel uit van GoTo Meeting en biedt de betrouwbaarheid en geavanceerde presentatietools die serieuze zakelijke gebruikers nodig hebben.

Ik waardeer vooral de robuuste opnamemogelijkheden, die automatisch worden opgeslagen in de cloud en transcripties bieden voor gemakkelijke raadpleging. De naadloze integratie van het platform met GoToWebinar creëert een natuurlijk upgradepad wanneer u uw presentaties moet opschalen naar een groter publiek met meer formele registratie- en follow-upprocessen.

Beste functies van GoTo Meeting

Toegang AI-aangedreven transcriptie en hoogtepunten van vergaderingen die automatisch de sleutelpunten vastleggen

Maak aantekeningen op uw scherm tijdens presentaties om belangrijke punten te benadrukken

Creëer aangepaste, permanente vergaderruimtes met uw eigen URL

Converteer PowerPoint-presentaties naar geoptimaliseerde PDF's om ze gemakkelijker te kunnen delen

Verbind hardware voor vergaderruimtes met online vergaderingen voor hybride scenario's

Beperkingen van GoTo Meeting

De gebruikersinterface voelt minder modern aan in vergelijking met sommige nieuwere concurrenten

De mobiele ervaring omvat niet alle functies van de desktopversie

Prijzen van GoToMeeting

Professional: $ 12/organisator/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 16/organisator/maand, maximaal 250 deelnemers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Add-on beschikbaar voor GoToWebinar-functionaliteit

Beoordelingen en recensies van GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (meer dan 13.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 11.600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GoTo Meeting?

Een G2-gebruiker zegt:

Er waren geen onderbrekingen, vertragingen of frustrerende vertragingen. Alles was duidelijk: de audio, video en functie voor het delen van schermen.

Er waren geen onderbrekingen, vertragingen of frustrerende vertragingen. Alles was duidelijk: de audio, video en functie voor het delen van schermen.

10. Jitsi Meet (Beste gratis open-source alternatief voor Join. me)

via Jitsi Meet

We hebben Jitsi Meet gevonden als een geweldig gratis alternatief voor Join.me voor teams met een beperkt budget of privacykwesties. In tegenstelling tot het gratis abonnement van Join.me met aanzienlijke beperkingen, biedt Jitsi onbeperkte vergaderingen zonder tijdsbeperkingen.

Wat Jitsi onderscheidt, is zijn toewijzing aan open-sourceprincipes en privacy. Ik waardeer het dat Jitsi zelf gehost kan worden op mijn eigen servers, met volledige controle over gegevens en veiligheidsbeleid. Dankzij de browsergebaseerde aanpak van het platform kunnen deelnemers op een link klikken en direct deelnemen, zonder dat ze een account hoeven aan te maken of iets hoeven te downloaden, zoals bij Join.me en andere alternatieven.

Hoewel het enkele functies voor ondernemingen van betaalde alternatieven mist, is de kernervaring van Jitsi op het gebied van videoconferenties opmerkelijk solide voor een gratis platform.

Beste functies van Jitsi Meet

Draai het hele platform op uw eigen servers voor volledige controle over uw gegevens

Zend vergaderingen rechtstreeks uit op YouTube voor een groter publiek

Pas het platform aan uw huisstijl aan wanneer u het zelf host

Optimaliseer de prestaties voor deelnemers met een beperkte internetverbinding

Beperkingen van Jitsi Meet

Er kunnen prestatieproblemen optreden bij zeer grote vergaderingen (meer dan 50 deelnemers)

Beperkte technische ondersteuning in vergelijking met commerciële alternatieven

Prijzen van Jitsi Meet

Free

Zelf hosten : Gratis software, maar vereist uw eigen serverinfrastructuur

8×8 Meet (commerciële versie op basis van Jitsi): aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (70+ beoordelingen)

Hoe ClickUp online vergaderingen transformeert voor maximale efficiëntie

Het jongleren met links naar vergaderingen, aantekeningen, actiepunten en follow-ups op meerdere platforms is vermoeiend. Traditionele tools voor videoconferenties zoals Join.me dwingen u om voortdurend te schakelen tussen apps, informatie handmatig over te zetten en updates bij te houden, waardoor u kostbare tijd verspilt en belangrijke details over het hoofd ziet.

ClickUp verandert alles door uw volledige werkstroom samen te brengen in één verbonden platform. Plan vergaderingen rechtstreeks in de ClickUp-kalender, gebruik AI om agenda's te genereren op basis van bestaande taken, houd videoconferenties en online evenementen met ingebouwde opnamefunctie en zet discussiepunten direct om in traceerbare taken, allemaal zonder van tool te wisselen.

Klaar om online samenwerking naadloos te laten verlopen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!