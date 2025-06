Top 10 alternatieven voor de Coast-app voor beter teambeheer

Coast is een populaire keuze voor teamcommunicatie, taakbeheer en planning, vooral voor kleine bedrijven.

Maar als je ooit vast bent komen te zitten op de pagina 'verifieer dat je een mens bent' of hebt moeten wachten op 'verificatie succesvol, wachten', dan weet je hoe frustrerend de gebruikerservaring soms kan zijn.

Of u nu op zoek bent naar betere beveiliging van uw verbindingen, soepelere werkstromen of gewoon een krachtiger platform om de verificatie bij het inloggen sneller te voltooien, u bent hier aan het juiste adres.

In deze blogpost worden de 10 beste alternatieven voor de Coast-app beschreven die flexibelere functies bieden voor teamberichten, planning en projectmanagement.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor de Coast-app?

Hoewel Coast App een eenvoudige oplossing biedt voor het beheer van frontline teams, ontgroeien veel bedrijven de basisfuncties naarmate hun activiteiten complexer worden. Laten we eens kijken naar enkele veelgenoemde problemen:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : De app biedt onvoldoende flexibiliteit voor teams die behoefte hebben aan meer op maat gemaakte werkstromen of taakstructuren

Ontbrekende functies : Coast biedt geen uitgebreidere tools zoals rapportagedashboards, integratie met salarisadministratie of tijdregistratie die verder gaat dan basisplanning

Niet ideaal voor grote teams : Hoewel het geweldig is voor kleine groepen, is het misschien niet geschikt voor grotere organisaties met complexe processen

Integratiebeperkingen: Het kan niet gemakkelijk worden verbonden met veel populaire bedrijfsplatforms, wat een obstakel kan zijn voor teams die afhankelijk zijn van bredere tech stacks

Als u een van deze problemen tegenkomt, kunnen de alternatieven voor Coast in deze gids u een meer naadloze en schaalbare ervaring bieden.

🧠 Wist u dat? Meer dan 80% van de wereldwijde beroepsbevolking werkt 'deskless', in sectoren als de gezondheidszorg, de bouw, de horeca en de logistiek.

📊 Top 10 alternatieven voor de Coast-app in één oogopslag

Tool Beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één productiviteit en taakbeheer Aanpasbare weergaven, automatisering met AI ✅ Gratis abonnement beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen MaintainX Onderhoudsteams en bijhouden van bedrijfsmiddelen Mobielvriendelijk, SOP-checklists ✅ Gratis abonnement beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen Connecteam Mobiel personeelsbeheer Tijdsregistratie, planning, chatten in de app ✅ Gratis proefperiode beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen 7shifts Personeelsplanning voor restaurants Naleving van arbeidswetgeving, POS-integraties ✅ Gratis abonnement beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen TimeClock Plus Tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie Biometrische klokken, synchroniseren van salarisadministratie ❌ Geen gratis abonnement BlueFolder Velddienstbeheer Klantportalen, terugkerende taken ❌ Geen gratis abonnement Fiix Onderhoud en prestaties van bedrijfsmiddelen Geschikt voor IoT, preventief onderhoud ✅ Gratis proefversie beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen Flock Teamberichten met taken Polls, herinneringen, integraties ✅ Gratis abonnement beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen Onderhoud Facilitair beheer PM-kalender, mobiele app voor technici ✅ Gratis abonnement beschikbaar✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen Doodle Vergaderingen en gebeurtenissen plannen Planning op basis van polls, 1:1-boekingen ✅ Gratis abonnement beschikbaar voor individuele gebruikers✅ Aanpassing voor kleine teams en ondernemingen

De 10 beste alternatieven voor de Coast-app

Taakbeheer en teamcommunicatie zien er in elke branche anders uit. Wat werkt voor een restaurant, is misschien niet geschikt voor een bouwploeg, en de behoeften van een facility manager zullen verschillen van die van een creatief bureau.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met alternatieven voor de Coast-app die geschikt zijn voor een breed scala aan gebruikssituaties, van mobiel personeelsbeheer tot het bijhouden van onderhoud, teamplanning en gezamenlijke projectplanning. Duik erin en vind de taakbeheersoftware die het beste bij uw gebruikssituatie past!

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid taakbeheer en teamsamenwerking)

Probeer nu ClickUp Tasks, aangedreven door AI, is uw ultieme tool voor het plannen, organiseren en toewijzen van werk zonder iets te missen

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. Als Coast beperkt lijkt tot oppervlakkige coördinatie, biedt ClickUp een diepere, meer schaalbare manier om taken, communicatie en alles daartussenin te beheren, zonder te hoeven schakelen tussen meerdere tools.

ClickUp Tasks is waar het allemaal begint. U kunt werk opsplitsen in gedetailleerde taken, subtaken en checklists, elk met toegewezen personen, prioriteiten, startdatums en afhankelijkheid, zodat uw team altijd weet wat er vervolgens moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld een taak instellen waarbij teamleden de prestatieveiligheid moeten controleren en onmiddellijk moeten reageren zodra er supporttickets binnenkomen, zodat kritieke onderdelen van de werkstroom niet over het hoofd worden gezien.

Verdeel werkstromen in traceerbare taken met ClickUp-taken

Of uw team nu beter werkt in een lijst, een bord in Kanban-stijl, een kalender of een Gantt-grafiek, met de aangepaste weergaven van ClickUp kunt u uw werk zien op een manier die voor u logisch is. Bent u te moe om handmatig taken aan te maken, alle velden in te vullen en ze toe te wijzen aan teamleden? Laat de AI van ClickUp het voor u doen!

Gebruik AI Custom Fields om projectsamenvattingen, notificaties, updates, e-mails en meer te automatiseren

Deze krachtige AI, in combinatie met de automatisering van ClickUp, maakt het gemakkelijker om repetitieve taken te elimineren en helpt op intelligente wijze prioriteiten te stellen in het werk, zodat niets door de mazen van het net glipt. De AI-aangedreven planningstools van ClickUp doen ook het zware werk.

ClickUp Calendar kan rechtstreeks worden geïntegreerd met deadlines en afhankelijkheid van taken, plant automatisch taken voor uw team en stelt optimale tijdschema's voor specifieke taken voor, waardoor het schema van uw team een levend onderdeel van uw werkstroom wordt in plaats van een statische lijst.

Voor teams die verder willen gaan dan basisplanning en chatten, biedt ClickUp een verbonden, end-to-end oplossing die iedereen op één lijn houdt en alles op één plek verzamelt.

Klaar om aan de slag te gaan? Met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp kunt u meteen aan de slag en zonder gedoe gezonde werkstromen opzetten. Met deze sjabloon kunt u zien wie verantwoordelijk is, wat de deadline is, de geschatte duur en meer. Voeg eenvoudig aangepaste velden toe voor zaken als budgetten, links of bestandsbijlagen om alles op één plek te houden.

Gratis sjabloon Optimaliseer uw werkstromen met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een kleine leercurve ervaren gezien de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij de samenwerking aan taken. Met deze software kunnen mensen de items op de takenlijst bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt het projectmanagementteam ook om de algehele voortgang van de projecten bij te houden, zodat deadlines worden gehaald.

2. MaintainX (het beste voor het bijhouden van onderhoud en activiteiten)

via MaintainX

MaintainX is speciaal ontwikkeld voor onderhoudsteams die behoefte hebben aan robuuste tools voor het bijhouden en samenwerken. In tegenstelling tot Coast, dat zich richt op algemene teamberichten, blinkt MaintainX uit in het beheren van werkorders, onderhoudsschema's en het bijhouden van bedrijfsmiddelen binnen een mobielvriendelijke interface.

Als u werkzaam bent in de productie, facilitaire dienstverlening of buitendienst, geeft MaintainX uw team de mogelijkheid om taken uit te voeren, gegevens vast te leggen en iedereen in realtime op de hoogte te houden, zelfs offline. Met checklists, formulieren en sjablonen voor procedures kunnen teams hun taken vol vertrouwen en consistent voltooien zonder eindeloos heen en weer te moeten communiceren.

De beste functies van MaintainX

Beheer werkbestellingen met een mobiel platform dat is ontworpen voor teams in het veld

Houd uw team op één lijn met realtime updates en in-app berichten

Plan preventief onderhoud en houd moeiteloos de geschiedenis van uw bedrijfsmiddelen bij

Zorg voor naleving met behulp van SOP-checklists en inspectietools

Beperkingen van MaintainX

Mogelijk niet geschikt voor teams buiten de bedrijfsvoering of onderhoud

Prijzen van MaintainX:

Gratis abonnement

Essentieel : $ 16/gebruiker/maand

Premium : $ 49/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MaintainX

G2: 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (800+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Welke app je ook gebruikt voor het beheren van je taken en schema's, controleer altijd de veiligheid van je verbinding voordat je inlogt. Een betrouwbare manier om dit te doen is door tweefactorauthenticatie in te schakelen op je apparaten.

3. Connecteam (het beste voor mobiel personeelsbeheer)

via Connecteam

Connecteam is een veelzijdig alternatief voor Coast, vooral voor bedrijven met teams die niet aan een bureau werken of mobiel zijn. Het combineert planning, tijdsregistratie, taakbeheer en communicatie in één platform.

Het is vooral effectief voor sectoren zoals de bouw, detailhandel of buitendienst, waar teamleden altijd onderweg zijn. Connecteam biedt realtime updates, aanpasbare formulieren en een veilig inlogproces, waardoor vertragingen door 'bevestig dat u een mens bent'-berichten of onbetrouwbare verbindingen worden voorkomen.

De beste functies van Connecteam

Werkuren van medewerkers bijhouden met GPS-gebaseerde tijdregistratie

Stel teamschema's op met een intuïtieve editor met slepen en neerzetten

Taak toewijzen en gegevens verzamelen met mobiele checklists en formulieren

Blijf in verbinding met je team via chatten en aankondigingen in de app

Beperkingen van Connecteam

De interface kan voor nieuwe gebruikers complex aanvoelen

Sommige functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Connecteam

Gratis proefversie beschikbaar

Basis : $ 29/maand (eerste 30 gebruikers)

Geavanceerd : $ 49/maand (eerste 30 gebruikers)

Expert : $ 99/maand (eerste 30 gebruikers)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Over het algemeen heb ik een geweldige ervaring gehad met Connecteam. Het heeft structuur en duidelijkheid gebracht in onze dagelijkse werkzaamheden en de communicatie binnen het team soepeler dan ooit gemaakt. Van tijdregistratie tot taken en updates, alles staat nu op één plek. Het heeft ons echt geholpen om georganiseerd en verbonden te blijven, vooral tijdens drukke diensten.

4. 7shifts (het beste voor het plannen van restaurantpersoneel)

via 7shifts

7shifts is een hoogwaardig platform voor planning en personeelsbeheer dat speciaal is ontwikkeld voor de horeca. Als de algemene planningstools van Coast te eenvoudig of te algemeen zijn voor uw dynamische omgeving, biedt 7shifts een meer op maat gemaakte ervaring.

Met planning via slepen en neerzetten, tools voor naleving van arbeidswetgeving en geïntegreerde teamberichten helpt 7shifts fouten in de planning en last-minute wijzigingen in diensten te verminderen. Het biedt zelfs tools voor werknemersbetrokkenheid, zoals feedback over diensten en het bijhouden van prestaties – functies die managers helpen een betrouwbare planning voor de teamactiviteiten op te stellen en te handhaven.

de beste functies van 7shifts

Beheer restaurantpersoneel met tools die zijn ontwikkeld voor naleving en prognoses

Communiceer met uw team via de ingebouwde chat en aankondigingen

Stroomlijn de planning met dienstruil, beschikbaarheid bijhouden en verlofaanvragen

Krijg inzicht met POS-systeemintegraties voor arbeidsanalyse

beperkingen van 7shifts

Beperkte functionaliteit buiten de horeca

Voor rapportagefuncties is mogelijk een duurder abonnement nodig

prijzen van 7shifts

Comp : Gratis voor restaurants met één locatie en maximaal 30 werknemers

Entrée : $ 34,99/maand per locatie

The Works : $ 76,99/maand per locatie

Gourmet: Aangepaste prijzen voor behoeften op ondernemingsniveau

7shifts beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

5. TimeClock Plus (beste voor tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie)

via Time Clock Plus

TimeClock Plus is ideaal voor organisaties die de controle over tijdsregistratie van werknemers, aanwezigheid en integratie van salarisadministratie willen aanscherpen. Het is een stapje verder dan Coast voor HR-gerichte functies en biedt realtime zichtbaarheid van teamuren, verlofsaldi en naleving.

In tegenstelling tot Coast legt TimeClock Plus de nadruk op verantwoordelijkheid, met tools die aanwezigheid verifiëren via biometrie, GPS of geofencing. Managers kunnen ervoor zorgen dat werknemers vanaf de juiste locatie inklokken en niet alleen op 'verificatie succesvol, wachten' op een scherm klikken.

De beste functies van TimeClock Plus

Houd de werktijden van medewerkers in realtime bij met mobiele, kiosk- of biometrische kloksystemen

Beheer verlofsaldi en opgebouwde verlofdagen binnen het platform

Integreer met salarisadministratiesystemen en genereer gedetailleerde rapporten

Zorg voor naleving van arbeidswetgeving en overwerkregels

Beperkingen van TimeClock Plus

De interface kan voor sommige gebruikers verouderd aanvoelen

Kan te krachtig zijn voor kleinere teams of start-ups

Prijzen van TimeClock Plus

Aangepaste abonnementen op basis van bedrijfsgrootte en functies

TimeClock Plus beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TimeClock Plus?

Ik zou graag willen dat er manieren waren om de bestaande rapporten over wat er wordt weergegeven te bewerken. Toen we naar de cloud zijn overgestapt, was dat bovendien een langdurig proces vanuit ons bestaande systeem. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en werkt alles naar behoren.

⚡️ Leuk weetje: De 'graveyard shift' bij McDonald's kan soms het meest winstgevende deel van de dag zijn! In drukke stedelijke gebieden, vooral in de buurt van uitgaansgebieden of 24-uurs hotspots, kan de nachtdienst een verrassend hoge omzet genereren. Hongerige nachtbrakers, ploegendienstmedewerkers en late bezorgbestellingen kunnen de keuken net zo druk houden als tijdens de lunch, soms zelfs nog drukker!

6. BlueFolder (beste voor velddienstbeheer)

via BlueFolder

BlueFolder is een gespecialiseerde tool voor bedrijven die servicewerkzaamheden in het veld uitvoeren, zoals IT-diensten, onderhoud van apparatuur of HVAC. Waar Coast zich richt op basiscoördinatie van teams, helpt BlueFolder u om klantrelaties, servicegeschiedenis en technicusopdrachten efficiënter te beheren.

Het ondersteunt online klantenportalen, terugkerende taakplanning en mobiele toegang voor technici in het veld, zodat uw team bestellingen kan voltooien zonder voortdurend te hoeven bellen of technische problemen te ondervinden. Dit maakt het ideaal voor serviceteams die betrouwbare, cloudgebaseerde werkstromen nodig hebben.

Beste functies van BlueFolder

Beheer terugkerende taken en houd werkbestellingen bij vanuit een gecentraliseerd dashboard

Geef klanten toegang tot de status van hun opdrachten via online portals

Houd de servicegeschiedenis en activa op meerdere locaties bij

Voorzie technici van realtime updates via de mobiele app

Beperkingen van BlueFolder

Verouderde gebruikersinterface in vergelijking met modernere tools

Niet ontworpen voor algemene taakbeheer

Prijzen van BlueFolder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BlueFolder

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (80+ beoordelingen)

7. Fiix (het beste voor onderhoudsteams en activabeheer)

via Fiix

Fiix is een CMMS (computerized maintenance management system) dat is ontworpen voor organisaties die fysieke activa, onderhoudstaken en apparatuurprestaties moeten beheren. Als u Coast gebruikt voor het bijhouden van algemene taken, maar een tool nodig hebt die gespecialiseerd is in het beheer van de levenscyclus van activa, is Fiix een krachtige upgrade.

Fiix helpt teams de veiligheid van hun verbinding tijdens het inloggen te waarborgen, wat van cruciaal belang is voor de werking van apparatuur. U kunt het gebruiken om preventief onderhoud te plannen, reserveonderdelen bij te houden en eenvoudig gedetailleerde rapporten te genereren.

Fiix beste functies

Beheer het onderhoud van bedrijfsmiddelen met het bijhouden van de volledige servicegeschiedenis

Plan preventief onderhoud om downtime te verminderen

Houd werkbestellingen bij en beheer de voorraad vanaf één plek

Verbind IoT-apparaten en sensoren voor slimme werkstromen voor onderhoud

Fiix-beperkingen

Kan complex zijn voor niet-technische gebruikers

Prijzen van Fiix

Gratis abonnement

Basis: $ 45 per gebruiker/per maand

Professioneel: $75 per gebruiker/per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Flix

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fiix?

Ik vind het erg prettig dat Fiix gegevens per asset bijhoudt, wat terugkerende problemen eenvoudig maakt.

8. Flock (het beste voor teamcommunicatie en chatten)

via Flock

Flock is een communicatiegericht alternatief voor Coast en biedt robuuste functies voor berichten en samenwerking voor kleine bedrijven en groeiende teams. Zie het als Slack met ingebouwd taakbeheer, waarmee teams kunnen chatten, werk kunnen toewijzen en gesprekken overzichtelijk kunnen houden.

Met Flock hoeven teamleiders niet voortdurend anderen te vragen naar de beschikbaarheid en planning van het team voordat een beslissing wordt genomen. Alles is in realtime te volgen via chat-threads, polls en herinneringen.

De beste functies van Flock

Organiseer gesprekken met je team via kanalen, threads en directe berichten

Taak toewijzen en polls uitvoeren met ingebouwde takenlijsten en herinneringen

Deel bestanden en start videoconferenties voor gestroomlijnde samenwerking

Integreer met productiviteitsapps zoals Trello en Google Drive

Beperkingen van Flock

Minder populair dan Slack of Microsoft Teams, dus minder integraties van derden

Beperkte rapportage en analyse

Prijzen van Flock

Starter : Gratis voor maximaal 20 gebruikers

Pro : $ 249/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote teams

Beoordelingen en recensies van Flock

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

9. Onderhoudszorg (het beste voor facilitair beheer)

via Maintenance Care

Maintenance Care is perfect voor facility managers die een schaalbaar en eenvoudig te gebruiken CMMS nodig hebben. Het gaat verder dan Coast door het aanbieden van werkorderbeheer, het bijhouden van activa en een preventief onderhoudsplanner die is afgestemd op de activiteiten van gebouwen.

Of u nu ziekenhuizen, scholen of kantoorfaciliteiten beheert, Maintenance Care helpt u een veilige verbinding met uw onderhoudspersoneel tot stand te brengen door middel van betere planning en communicatie, voordat u overgaat tot dure reparaties.

Onderhoudszorg beste functies

Houd facilitaire middelen en apparatuur op meerdere locaties bij

Plan preventief onderhoud met een visuele kalender

Accepteer en organiseer werkbestellingen via een webgebaseerd aanvraagportaal

Voorzie technici van een mobiele app voor het voltooien van taken op locatie

Beperkingen onderhoudszorg

De gebruikersinterface kan voor sommige gebruikers onhandig aanvoelen

Rapportagetools zijn standaard in de gratis versie

Prijzen voor onderhoudszorg

Gratis versie : Kernfuncties inbegrepen

Enterprise : $ 225 per gebruiker per maand

Alles in één pakket: $ 500 per maand

Beoordelingen en recensies van Maintenance Care

G2: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (90+ beoordelingen)

10. Doodle (het beste voor het plannen van vergaderingen en gebeurtenissen)

via Doodle

Als de basisfuncties van de kalender van Coast niet aan uw behoeften voldoen, biedt Doodle een slimme en moeiteloze manier om vergaderingen te plannen in verschillende tijdzones en teams. Het elimineert de chaos van heen-en-weer-e-mails door deelnemers te laten stemmen op de beste tijdvakken.

Voor teamleiders en managers die terugkerende synchronisaties, client calls of wekelijkse check-ins willen organiseren, is Doodle een eenvoudige, soepele tool die werkt.

De beste functies van Doodle

Plan eenvoudig vergaderingen met behulp van op polls gebaseerde beschikbaarheidstools

Synchroniseer vergadertijden met Google, Outlook of Apple-agenda's

Automatiseer boekingen met een persoonlijke planningspagina

Coördineer groeps- of één-op-één-vergaderingen zonder heen-en-weer-e-mails

Beperkingen van Doodle

Beperkte functies voor taakbeheer

Niet ideaal voor complexe werkstromen

Prijzen van Doodle

Gratis : Basisfuncties voor planning voor individuele gebruikers

Pro : $ 14,95/gebruiker/maand

Team : $ 19,95/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 4,5/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodle?

Met Doodle kan iedereen in uw team zijn of haar beschikbaarheid aangeven en kunt u alles in een algemeen overzicht zien. Wanneer u een vergadering probeert te plannen, laat het u weten wanneer iedereen beschikbaar is, zonder dat u daar zelf over na hoeft te denken.

