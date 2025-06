Glean vs. Notion: welke AI-tool is het beste voor kennisbeheer?

Na twee uur onderzoek zijn de tabbladen van uw browser een chaos. Door eindeloze rapporten te doorzoeken blijft u voorop, maar het handmatig bijhouden van inzichten voelt als water scheppen met een zeef.

Dat is waar kennisbeheertools om de hoek komen kijken: oplossingen die uw informatie vastleggen, ordenen en u helpen deze daadwerkelijk te gebruiken.

Uw zoekopdracht leidt u wellicht naar deze twee topkandidaten: Glean vs. Notion. Op het eerste gezicht bieden beide tools zoekindexering, AI-inzichten en zelfs trouwe gebruikers. Dus wat is de juiste keuze?

Dit artikel legt het allemaal uit. Ontdek wie de strijd tussen Glean en Notion wint, ontdek hun verschillen, van hun doel en sleutelfuncties tot wat ze verschillende teams te bieden hebben. Tot slot introduceren we ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Als je eenmaal ziet wat ClickUp te bieden heeft, weten we zeker dat je keuze snel gemaakt is.

Laten we beginnen! 🚀

Glean vs. Notion: in één oogopslag

Functie Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Zoeken en ophalen AI-aangedreven, platformonafhankelijke zoekfunctie voor verschillende tools Interne zoekmogelijkheden met een gestructureerd wiki-format Uniform zoeken in taken, documenten, chats en gekoppelde apps Kennisontsluiting Contextbewuste aanbevelingen en automatische weergave Handmatig taggen, koppelen en categoriseren AI-gegenereerde inzichten, samenvattingen en automatisch weergegeven content uit verschillende werkruimtes Content organisatie Indexeer bestaande documenten uit meerdere bronnen Maak databases, geneste pagina's en wiki's Organiseer met documenten, subpagina's, uitgebreide opmaak en geïntegreerde taken, doelen en media AI-assistentie Proactieve inzichten op basis van gebruikersactiviteit AI-ondersteund schrijven, samenvatten en formatteren ClickUp Brain biedt AI StandUps, samenvattingen, schrijfhulp en contextbewuste automatiseringssuggesties Samenwerkingstools Kennis delen, Slack-integratie Realtime bewerking, gedeelde werkruimtes Realtime gezamenlijke bewerking, opdrachten met ingebouwde opmerkingen, AI-notitieblok en een uniforme inbox voor feedbackloops Automatisering van werkstromen AI-gestuurde kennisopvraging en notificaties Aangepaste werkstromen, formules en weergave van databases Voorwaardelijke logica, geautomatiseerde taakupdates en door AI gegenereerde automatisering van werkstromen Het beste voor Snelle toegang tot verspreide kennis Diepgaande contentstructurering en teamsamenwerking Alles-in-één kennis + taak + projectmanagement met AI-aangedreven automatisering en directe informatie-opvraging Prijzen* Aangepaste prijzen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Gratis proefversie en abonnementen, aanpasbare abonnementen voor ondernemingen

Wat is Glean?

via Glean

Op zoek naar een oplossing om consistent te leveren wat u nodig hebt uit uw resource hub? Glean is een populaire keuze. De AI-aangedreven tool voor kennisbeheer heeft algoritmen die gespecialiseerd zijn in zoeken binnen ondernemingen.

Glean verbindt interne gegevens, externe inzichten en realtime webkennis in één enkele Work AI-ervaring. Het houdt ook rekening met bestandsrechten en de expertise van gebruikers om verwarrende zoekresultaten of verouderde informatie te voorkomen.

Kortom, het biedt de juiste antwoorden, precies wanneer dat nodig is.

👀 Wist u dat? 61% van de tijd van een team wordt besteed aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie tussen verschillende tools.

Functies van Glean

Voordat het nu klinkt als een zoekbalk in plaats van een AI-tool, laten we eerst eens duidelijk maken wat het zo efficiënt maakt.

Hier zijn de drie belangrijkste functies van Glean die u helpen om soepel te werken:

Functie #1: Universele kennis

via Glean

Wilt u een tool vragen naar de gegevens van uw bedrijf en de rest van de wereld voor een duidelijk antwoord met veel context? Dat is precies waar Glean's Universal Knowledge voor is ontworpen. Het brengt interne documenten, e-mails, chats en apps van ondernemingen samen met realtime webinzichten.

Of u nu code debugt of datagestuurde berichten opstelt, deze functie stelt de AI-assistent in staat om responsresultaten te leveren en snellere beslissingen te faciliteren.

Functie #2: Glean-zoekfunctie

via Glean

Het vinden van de juiste informatie moet geen speurtocht zijn. Glean Search biedt een efficiënte zoekervaring op basis van AI die de context begrijpt en de meest relevante resultaten oplevert.

Het organiseert bedrijfsbrede gegevens met behulp van een Knowledge Graph, die informatie intuïtief verbindt en structureert.

Deze hybride zoekoptie omvat ook slimme indexering die gegevens sorteert op populariteit, gebruikersinformatie en diepgaande categorisering. Dit vermindert de zoektijd en verbetert het vinden van informatie, zodat u zich kunt concentreren op de uitvoering.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheermogelijkheden van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit chats, taakopmerkingen, documenten en e-mails met één enkele klik!

Functie #3: AI-promptbibliotheek

via Glean

Navigeren door complexe taken wordt moeiteloos met Glean's AI-aangedreven Prompt Library. Vooraf opgestelde prompts helpen gebruikers snel inzichten te vinden, of het nu gaat om e-mails met betrekking tot werving, het samenvatten van feedback of het analyseren van contracten.

Met gestructureerde categorieën voor engineering, juridische zaken, veiligheid en verkoop kunnen teams cruciale informatie vinden zonder verspreide bestanden te doorzoeken. Als u de beste antwoorden van Glean AI wilt krijgen, kunt u deze functie gebruiken.

Prijzen van Glean

Aangepaste prijzen

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Glean voor kennisbeheer

Wat is Notion?

In tegenstelling tot AI-gerichte informatie en geavanceerde zoekmogelijkheden, wil Notion uw alles-in-één werkruimte zijn. Zie het als een digitaal notitieboek, projectmanager en hub voor bedrijfskennis in één.

via Notion

Of u nu persoonlijke taken organiseert of een team beheert, Notion biedt documenten, databases en aanpasbare sjablonen die zich aanpassen aan uw werkstroom.

👀 Wist u dat? Kenniswerkers besteden 19% van hun werktijd aan het zoeken en verzamelen van informatie.

Functies van Notion

Notion positioneert zich als een organisatie- en productiviteitstool voor een breed bereik van gebruikssituaties. Hier zijn de unieke functies die het onderscheiden in AI-aangedreven organisatorisch kennisbeheer:

Functie #1: Wiki's

via Notion

De wiki's van Notion brengen alle kennis van uw team samen in één georganiseerde, gemakkelijk doorzoekbare ruimte. Gebruik krachtige filters om direct te vinden wat u nodig hebt. De zijbalk groeit mee met uw team, zodat alles binnen handbereik blijft.

Het heeft drag-and-drop-pagina's om snel te reorganiseren en gebruikt '@vermeldingen' om content naadloos te koppelen. Wiki's bieden ook de functie Synchroniseren van blokken, waarmee updates direct op meerdere pagina's worden weergegeven. Bovendien is de hele interface eenvoudig aan te passen met emoji's en omslagafbeeldingen.

Functie #2: Geïntegreerde AI

via Notion

Heb je ooit gewenst dat je aantekeningen voor je konden denken? De AI van Notion doet precies dat. Het verbindt je werkruimte met je favoriete apps, haalt inzichten op, houdt projecten bij en genereert actiepunten.

Notion AI stelt ook vergaderagenda's en abonnementen op basis van uw aantekeningen op. Of u nu op zoek bent naar belangrijke beslissingen of nieuwe content wilt creëren, met deze AI-oplossing voor productiviteit is alle informatie direct toegankelijk.

Functie #3: Projecten

Wilt u dat taakbeheer niet langer aanvoelt als jongleren? Notion Projects is een functie die zich richt op het leveren van gedeelde documenten, heldere visualisaties en ingebouwde contentkalenders.

Het houdt ook uw werkstroom overzichtelijk met de tijdlijnweergave, Kanban-borden en taakgroepering op status. Zo blijft alle projectinformatie in één werkruimte en kan uw team routinetaken automatiseren.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Notion

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Glean vs. Notion: functies vergeleken

Als het gaat om productiviteit, blinkt Glean uit in geïntegreerd zoeken, terwijl Notion de organisatie en documentatie van de werkruimte verbetert.

Laten we ze met elkaar vergelijken om te zien hoe ze scoren en waar ze het beste kunnen worden gebruikt.

Functie #1: Organisatie en zoeknauwkeurigheid

Glean is gespecialiseerd in zoekopdrachten binnen ondernemingen en haalt gegevens uit tal van andere tools, zoals Google Drive, Slack en Confluence. De AI-aangedreven zoekfunctie levert zeer relevante informatie op meerdere platforms.

Notion biedt een solide interne zoekfunctie en blinkt uit in gestructureerd contentbeheer met gekoppelde databases, geneste pagina's en aanpasbare sjablonen. Dit maakt het een uitstekende keuze voor het organiseren van kennis.

🏆 Winnaar: Glean is de duidelijke winnaar met zijn AI-gestuurde, platformonafhankelijke zoekfunctie die het terugvinden van kennis moeiteloos maakt. Dat gezegd hebbende, is Notion beter voor teams die hun content willen structureren en gedetailleerde documentatie willen beheren.

Functie #2: Live samenwerking en werkstroombeheer

Nadat de juiste informatie is opgehaald, biedt Glean AI-samenwerkingsfuncties die zijn gericht op het delen van kennis. Het kan worden geïntegreerd met tools zoals Slack voor communicatie, maar biedt geen native realtime bewerking.

Wanneer gebruikers Notion ontdekken, zullen ze de live samenwerking aan documenten, gedeelde werkruimtes en een flexibele paginastructuur waarderen, ideaal voor projecten waarbij meerdere teams letterlijk op dezelfde pagina moeten werken.

🏆 Winnaar: Notion loopt voorop op het gebied van verschillende samenwerkingselementen, waaronder realtime bewerking, aanpasbare toegangslinks en speciale gedeelde kalenders. Glean is een uitgebreide oplossing als u niet van uw bestaande productiviteitstools wilt afstappen.

Functie #3: Inzichten en automatisering

De AI-algoritmen van Glean zijn specifiek getraind om contextuele aanbevelingen te doen. Ze kunnen worden geautomatiseerd om kennis op te halen en relevante inzichten naar boven te halen op basis van de activiteiten van de gebruiker en de geïntegreerde app. Bovendien leren ze van gebruikspatronen om proactieve informatie te leveren.

Notion biedt automatisering door middel van gekoppelde databases, formules en AI-aangedreven contentgeneratie. De AI-oplossing kan ook heldere samenvattingen en inzichten leveren op basis van de kwaliteit van de verbonden databronnen.

🏆 Winnaar: Glean scoort hoog op het gebied van proactieve inzichten en Notion heeft uitgebreidere automatiseringsopties. Wat inzichten en automatisering betreft, eindigt deze spannende strijd in een gelijkspel.

Glean vs. Notion op Reddit

We hebben Reddit geraadpleegd om te zien welke tool gebruikers in de praktijk het liefst gebruiken. Veel gebruikers waarderen Notion om zijn veelzijdigheid en uitgebreide functies.

Een Reddit-gebruiker noemt bijvoorbeeld de wiki's en het bijhouden van taken als pluspunten:

Ik heb er de afgelopen 1,5 jaar van mijn masteropleiding een behoorlijke wiki mee opgebouwd. Groot pluspunt: ik kan het ook gebruiken als een doel- en taakvolgsysteem.

Ik heb er de afgelopen 1,5 jaar van mijn studie een behoorlijke wiki mee opgebouwd. Groot pluspunt: ik kan het ook gebruiken als doel- en taakvolgsysteem.

Op de subreddit r/LlamaIndex prijst een andere gebruiker Glean om zijn eenvoud en betrouwbaarheid:

Ik werk veel met Glean, het is super eenvoudig in te stellen en ze hebben een uitgebreide set API's waarmee je zelf tools kunt bouwen als je dat wilt.

Ik werk veel met Glean, het is super eenvoudig in te stellen en ze hebben een uitgebreide set API's waarmee je zelf tools kunt bouwen als je dat wilt.

Als je het gesprek over Glean en Notion op Reddit bekijkt, kom je verschillende perspectieven tegen. Teams die prioriteit geven aan notities maken en snelle tools voor productiviteit, neigen vaak naar Notion.

Als u daarentegen grote hoeveelheden documenten moet beheren voordat u snel tot inzichten kunt komen, is Glean's Hybrid Search een populaire keuze.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Glean en Notion

Heb je dat kwartaalrapport van je kennismanagementoplossing ontvangen? Nu komen er tientallen taken en actiepunten op je af.

Voordat de stress toeslaat, stel je eens voor dat je alles op één plek kunt creëren, delegeren en bijhouden – met slechts een paar klikken. Of nog beter: doelen worden automatisch bijgewerkt, je krijgt een mobiele notificatie en je kunt meteen aan de slag.

Dat is geen wishful thinking, dat is ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Het combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Verbind uw bestaande apps, verbeter uw documentbeheer en werk uw kennis hub bij – zo overtreft ClickUp Glean en Notion.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Haal relevante documenten tevoorschijn, creëer heldere inzichten en blijf op de hoogte van uw volledige kennisbank met ClickUp Brain

ClickUp Brain is de AI-krachtpatser van het platform, gebouwd om de manier waarop u uw kennisbasis afleidt en beheert te transformeren. De oplossing helpt ook bij het creëren van een kennis hub, het genereren van review kalenders, aangepaste werkstromen en directe project updates.

Teams kunnen ook gebruikmaken van AI StandUp, dat een samenvatting geeft van aantekeningen van vergaderingen, projectupdates en prioriteiten van de afgelopen zeven dagen.

💡Pro Tip: Gebruik AI StandUp om tijdig in te grijpen bij escalaties of om na een vakantie weer op de hoogte te komen.

Wilt u die inzichten traceren? De antwoorden van Brain worden geleverd met bronlinks die toegankelijk zijn in het chatvenster.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Start moeiteloos elke app en vind elk bestand vanaf elke plek op het platform met ClickUp Connected Search

Wilt u ervoor zorgen dat u nooit informatie kwijtraakt, wat u ook doet? ClickUp's Connected Search is het ultieme antwoord op uniform, direct en naadloos zoeken.

Met deze functie hebt u met één query toegang tot al uw taken, documenten en bestanden, zelfs vanuit gekoppelde apps. Het bevat ook snelkoppelingen om apps te starten, de geschiedenis van het klembord te doorzoeken en moeiteloos fragmenten te maken.

Bovendien is het supergemakkelijk te vinden in het commandocentrum, de globale actiebalk en zelfs de desktop-app.

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats voor kennis gegeven.

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats voor kennis gegeven.

ClickUp One Up #3: ClickUp-documenten en kennisbeheer

Formatteer content direct, koppel taken en werk samen met teams voor gedetailleerde bewerkingen met ClickUp Docs

ClickUp Docs is een documentatietool waarmee u alles kunt opschrijven. Van het aanmaken van strategieën tot projectroadmaps, met de uitgebreide Markdown-opmaak kunt u content direct opmaken met slash-commando's.

Teams kunnen ook taken, afbeeldingen en doelen rechtstreeks in documenten insluiten. Opties zoals subpagina's en realtime bewerking houden gedachten gestructureerd.

Vraagt u zich af hoe u ze kunt delen? Docs wordt geleverd met aanpasbare opties voor openbaar en privé delen.

Het is ook goed geïntegreerd met ClickUp Brain, voor als je hulp nodig hebt bij het formuleren van zinnen of het verfijnen van e-mails. Teams kunnen ClickUp Notepad gebruiken voor snelle checklists en aantekeningen tijdens vergaderingen. Wilt u dat geautomatiseerd? De AI Notetaker van ClickUp is een uitstekende optie voor slimme samenvattingen van vergaderingen, doorzoekbare transcripties en actiepunten, allemaal gekoppeld aan taken en documenten.

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken voor het maken van aantekeningen

Wilt u één oplossing die gericht is op het genereren van nauwkeurige inzichten? Met ClickUp's kennisbeheer wordt het beheren van dagelijkse documenten eenvoudiger dan ooit.

Bereik elke werkruimte en elk bestand voor de beste AI-gestuurde inzichten met ClickUp Knowledge Management

Bij elke aanvraag doorzoeken de gekoppelde AI-algoritmen systematisch alle werkruimtes op zoek naar de meest relevante inzichten.

ClickUp beschikt ook over ingebouwde importfuncties die zorgen voor een naadloze migratie van documenten en spreadsheets met behoud van de opmaak. Het maakt samenwerking ook moeiteloos door middel van opmerkingen in documenten, video clips en een uniforme inbox om feedback threads te beheren.

Sjabloon voor kennisbank van ClickUp

Gratis sjabloon Stel bedrijfsbronnen, richtlijnen voor best practices, checklists voor onboarding en meer op met de sjabloon voor kennisdatabases van ClickUp

De sjabloon voor kennisbank van ClickUp is een sjabloon die is gemaakt om het beheer van bronnen te verbeteren. De vooraf ingevulde subpagina's zijn eenvoudig aan te passen en bevatten speciale secties voor een overzicht, vereisten en functies.

Het sjabloon voor kennisbeheer biedt ook ruimte voor best practices en veelgestelde vragen om nieuwe gebruikers op weg te helpen. Teams kunnen ook verantwoordelijkheid afleggen met tabellen voor bijlagen en revisies.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor taakbeheer in ClickUp en Excel

ClickUp's One Up #4: ClickUp-automatisering

Minimaliseer handmatige taken en stel regels in voor terugkerende activiteiten met ClickUp-automatisering

Heb je ooit het comfort en de efficiëntie gewild van conditionele logica die je taken voor je regelt? Dat is wat ClickUp Automations biedt.

Met deze functie kunt u repetitieve taken automatiseren, voorwaardelijke triggers instellen en geavanceerde werkstromen creëren zonder handmatige tussenkomst. Als u niet zeker weet hoe u dit moet configureren, beschrijf dan de automatisering en ClickUp AI genereert de perfecte installatie voor u.

Kortom, ClickUp Automations verfijnt de volledige werkstroom van uw team en richt zich op verbetering in plaats van alleen administratieve taken.

We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakbeheer, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en updaten van ons OKR-raamwerk en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kan worden.

We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakbeheer, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en updaten van ons OKR-raamwerk en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kan worden.

ClickUp's One Up #5: ClickUp-taken

Maak actiepunten, organiseer projectactiviteiten en beheer verantwoordelijkheden met ClickUp-taken

Gebruik ClickUp-taken om met één snelle klik taken toe te wijzen, bij te houden en te delegeren. Met taken kunnen gebruikers ook ingebouwde afhankelijkheid instellen voor een betere teamcoördinatie.

Elke activiteit kan duidelijke subtaken, relevante bestandsbijlagen en opmerkingen bevatten. Taken kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan grotere doelstellingen, waardoor langetermijndoelen op koers blijven en dagelijkse activiteiten op schema blijven.

Perfect kennisbeheer met ClickUp

Door uw bedrijf te versterken met kennisbeheer kunt u gegevens snel organiseren en analyseren. Notion blinkt uit door zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en alles-in-één werkruimte, terwijl Glean zich richt op het snel vastleggen en organiseren van aantekeningen.

Hoewel de uiteindelijke keuze afhangt van uw behoeften, verdient elk team een oplossing die het werk centraliseert, de communicatie stroomlijnt en de zoekwerkstroom verbetert.

ClickUp voldoet aan al deze eisen (en meer) met zijn AI-aangedreven taakbeheer, inzichten, integraties en automatisering.

Hoe je het ook bekijkt, ClickUp onderscheidt zich als een effectievere partner voor je werkstroom.

Klaar om uw informatiebeheer te perfectioneren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!