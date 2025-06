Clockify-recensie: functies, prijzen, voor- en nadelen

Het kostte je drie uur om die blogpost te schrijven. Dat is dus wat je je client in rekening brengt.

Maar wacht eens even... hoe zit het met de tijd die je nodig had om het te bewerken en bij te schaven, infographics te maken en toe te voegen, en het te publiceren op het CMS van de client? Als dat tot je takenpakket behoort, moet je ook de tijd bijhouden die je erin investeert. Zonder nauwkeurige tijdregistratie voor je projecten laat je geld op tafel liggen.

Of u nu uitzoekt hoe u een client moet factureren, de productiviteit van uw team beheert of gewoon uw werkgewoonten wilt verbeteren, als u precies weet hoe u uw werkuren besteedt, kunt u betere beslissingen nemen.

Apps voor tijdregistratie zijn handig, en Clockify is een populaire optie geworden, met een aantrekkelijk gratis abonnement en premium functies. Maar biedt het platform echt de functionaliteit die freelancers en teams nodig hebben?

Deze uitgebreide Clockify-review onderzoekt de sterke en zwakke punten van de tool. We laten je ook kennismaken met ClickUp, het enige alternatief voor Clockify dat je nodig hebt, zowel voor tijd- als projectmanagement!

Clockify vs. ClickUp in één oogopslag

Categorie Clockify ClickUp Primaire functie Tool voor tijdregistratie en rapportage Alles-in-één platform voor projectmanagement en productiviteit met native tijdregistratie Kernfuncties Tijdsregistratie via handmatige invoer, timers of browser-extensiesUrenstaten en gedetailleerde rapportenFactureerbare uren en factureringProjectregistratie met schattingenInactiviteitsdetectie en automatische registratie80+ integraties Taak- en projectbeheerNative tijdregistratieAanpasbare dashboards en workflowsAangepaste automatiseringen zonder code, met als-dan-scenario'sMeerdere weergaven (Gantt, Kanban, kalender, lijst en meer)AI-aangedreven tools (ClickUp Brain) Gebruikersinterface Eenvoudig en functioneel; vereist mogelijk enige training voor geavanceerde functies Zeer aanpasbaar met een moderne interface; de eerste installatie kan even duren Mobiele ondersteuning iOS- en Android-apps met mobiele tijdregistratiemogelijkheden Volledig uitgeruste mobiele apps voor iOS en Android; ondersteunt taakbeheer en tijdregistratie Integraties Integreert met meer dan 80 apps, waaronder ClickUp, Trello, Asana en Jira Integreert met meer dan 1.000 apps, waaronder Slack, Google Drive, GitHub en Clockify Het beste voor Teams gericht op nauwkeurige tijdregistratie, facturering en rapportage Teams die op zoek zijn naar een uitgebreide oplossing voor projectmanagement met geïntegreerde tijdregistratie en samenwerkingstools Prijzen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen met geavanceerde functies en voor ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar Aanpasbare betaalde abonnementen voor ondernemingen Beoordelingen van gebruikers G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Opmerkelijke beperkingen De interface is voor sommige gebruikers misschien minder intuïtief Beperkte functies in het gratis abonnement De eerste configuratie kan complex zijn

Wat is Clockify?

Clockify is een softwareprogramma voor tijdregistratie dat is ontworpen om individuen en teams te helpen bij het bijhouden van werkuren, het beheren van meerdere projecten en het analyseren van de productiviteit.

Zie Clockify als uw digitale urenregistratie. Het maakt het eenvoudig om tijdinvoer te registreren en werk te sorteren in specifieke projecten. U kunt het ook gebruiken om in een mum van tijd gedetailleerde facturen, loonstroken of rapporten voor projectmanagement op te stellen.

Met robuuste functies voor tijdregistratie, zoals een desktop-app, mobiele app en browserextensie, maakt Clockify het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed eenvoudiger. Het is een gebruiksvriendelijke manier om tijd effectief te beheren en projecten soepel te laten verlopen.

💡 Pro-tip: Hier is een tip voor tijdmanagement: gebruik de Pomodoro-techniek, een methode die eind jaren tachtig door Francesco Cirillo is ontwikkeld. Deze methode verdeelt het werk in gerichte intervallen, meestal van 25 minuten, gevolgd door korte pauzes om je hoofd fris te houden. Deze aanpak helpt uitstelgedrag te verminderen, afleiding te minimaliseren en het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed te vergemakkelijken. Combineer het met tijdregistratiesoftware zoals Clockify om tijdinvoer te registreren, productiviteit te analyseren en de voortgang van uw project bij te houden.

Sleutel Clockify functies

Met Clockify is het bijhouden van tijd net zo eenvoudig als het indrukken van een knop, of u nu met meerdere projecten jongleert of gewoon wilt zien waar uw werkuren naartoe gaan. Het heeft alles, van eenvoudige tijdregistratie tot gedetailleerde rapportages en zelfs mogelijkheden voor het factureren van clients.

Hier is een overzicht van de belangrijkste functies:

Functie #1: Stopwatch

via Clockify

De kernfunctionaliteit van Clockify draait om de intuïtieve stopwatch. Gebruikers kunnen de tijd die aan taken wordt besteed in realtime bijhouden met een eenvoudige start/stop-knop of tijdinvoer handmatig toevoegen na voltooiing van het werk.

De tracker werkt op desktop-apps, browser-extensies en mobiele apps, zodat je altijd en overal nauwkeurig je uren kunt registreren.

Het ingebouwde dashboard geeft u een wekelijks overzicht van uw bijgehouden uren, zodat u gemakkelijk kunt zien waar uw tijd naartoe gaat. De invoer van tijd is volledig aanpasbaar: u kunt projectnamen, informatie over clients, tags en taakdetails toevoegen om alles overzichtelijk te houden.

Zo kunt u de voortgang van projecten bijhouden en werkpatronen in één oogopslag zien.

👀 Wist u dat? Volgens de wet van Parkinson"breidt werk zich uit om de tijd te vullen die beschikbaar is voor de voltooiing ervan. " Dit principe suggereert dat als je een bepaalde hoeveelheid tijd toewijst – bijvoorbeeld tien weken – om een taak te voltooien, je onbewust je inspanningen aanpast om ervoor te zorgen dat het werk de volledige duur in beslag neemt, zelfs als het realistisch gezien eerder voltooid zou kunnen zijn. Dit fenomeen leidt vaak tot inefficiëntie en uitstelgedrag, omdat mensen taken onnodig uitstellen om ze binnen het door hen ingestelde tijdsbestek te kunnen voltooien.

Functie #2: Projectmanagement

Naast de basisfuncties voor tijdregistratie biedt Clockify ook projectmanagementfuncties die teams helpen hun inspanningen te coördineren. Maak meerdere projecten aan, wijs teamleden toe aan specifieke taken, stel uurtarieven in voor een nauwkeurige facturering en houd de voortgang van projecten bij ten opzichte van deadlines.

Clockify ondersteunt projectsjablonen, zodat u terugkerende projecten kunt opzetten zonder helemaal opnieuw te beginnen. U kunt ook geschatte tijdsbestekken voor taken instellen en deze vergelijken met de daadwerkelijk bestede tijd. Dit maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen en verbeterpunten te signaleren.

Met Clockify kunt u ook de status van projecten instellen en verschillende projecten een kleurcode geven voor een betere visuele organisatie van de voortgang van uw project.

De robuuste rapportagemogelijkheden van Clockify zijn een opvallende functie. De software genereert gedetailleerde urenregistraties en rapporten die kunnen worden gefilterd op client, project, teamlid, taak, tag of datumbereik. Deze rapporten bieden waardevolle inzichten in productiviteitstrends en helpen te bepalen welke projecten de meeste middelen verbruiken.

U kunt de rapporten in verschillende formaten (PDF, CSV, Excel) exporteren om ze gemakkelijker te delen met clients of te integreren met andere productiviteitstools. De samenvattende rapporten tonen factureerbare uren versus niet-factureerbare uren, waardoor het eenvoudig is om de inkomsten te berekenen en facturen voor clients op te stellen.

Clockify biedt ook rapporten met grafieken en diagrammen om de verdeling van de tijd over projecten en teamleden beter te visualiseren.

Functie #4: Tijdbeheer voor teams

Voor bedrijven met meerdere teams biedt Clockify uitgebreide functies voor het bijhouden van de werktijd van werknemers. Beheerders kunnen de urenregistraties van teamleden bekijken, tijdinvoer goedkeuren en de productiviteit van de organisatie bewaken. Het platform ondersteunt op rollen gebaseerde toestemmingen, zodat managers kunnen bepalen wie tijdinvoer kan bekijken, bewerken of goedkeuren.

De functie voor aanwezigheidsregistratie helpt bij het bijhouden wanneer werknemers hun werkdag beginnen en eindigen, wat vooral handig is voor teams op afstand die verspreid zijn over verschillende tijdzones.

Managers kunnen ook pauzes en vrije dagen bijhouden, waardoor ze een volledig beeld krijgen van de beschikbaarheid van het team en de arbeidskosten. Het platform bevat planningsmogelijkheden in abonnementen van een hoger niveau, zodat managers werkuren van tevoren kunnen plannen en toewijzen.

Functie #5: Uitgaven bijhouden

Naast het bijhouden van de bestede tijd, kunnen gebruikers met Clockify in de Pro- en Enterprise-abonnementen ook uitgaven voor projecten registreren. Deze functie is vooral waardevol voor freelancers en bureaus die clients moeten factureren voor tijd en materialen.

Uitgaven kunnen worden gecategoriseerd, toegewezen aan specifieke projecten en opgenomen in uitgebreide rapporten voor facturatiedoeleinden.

Gebruikers kunnen bonnen aan uitgaven toevoegen, verschillende valuta's instellen en zowel factureerbare als niet-factureerbare kosten bijhouden. De functie voor het bijhouden van uitgaven werkt samen met facturering, zodat u gedetailleerde facturen kunt maken met zowel tijd als uitgaven op één plek.

🧠 Leuk weetje: Toen Jack Dorsey tegelijkertijd Twitter en Square runde, gebruikte hij een strikt tijdblokkeringssysteem om de productiviteit op peil te houden. Hij wijdde elke dag van de week aan een specifiek doel: Monday voor management, Tuesday voor productontwikkeling, Wednesday voor marketing, Thursday voor partnerschappen en Friday voor de bedrijfscultuur. Omdat hun kantoren aan de overkant van de straat lagen, verdeelde hij zijn 16-urige werkdagen gelijkmatig over beide. Op zaterdag ging hij wandelen om nieuwe energie op te doen en op zondag stond in het teken van reflecteren en strategieën bedenken voor de komende week. Deze discipline en een slim schema zorgden ervoor dat hij kon floreren als dubbele CEO!

Prijzen van Clockify

Free

Basis: $4,99/gebruiker per maand

Standaard : $ 6,99/gebruiker per maand

Pro : $9,99/gebruiker per maand

Enterprise: $14,99/gebruiker per maand

Voordelen van het gebruik van Clockify

Clockify biedt verschillende voordelen die het een populaire keuze maken onder freelancers, telewerkers en zelfs teams:

Royaal gratis abonnement : In tegenstelling tot veel concurrenten biedt Clockify een echt functionele gratis versie met een onbeperkt aantal gebruikers en projecten. Dit maakt het toegankelijk voor freelancers, start-ups en kleine bedrijven met een beperkt budget

Gebruiksvriendelijke interface : Het overzichtelijke, intuïtieve ontwerp maakt het bijhouden van de tijd die aan projecten wordt besteed eenvoudig voor gebruikers met alle technische vaardigheden. De leercurve is minimaal, waardoor teams het systeem snel kunnen implementeren

Beschikbaarheid op meerdere platforms : Clockify werkt op meerdere platforms (web, desktop, mobiel) en biedt extensies voor browsers, waardoor u gemakkelijk tijd kunt bijhouden, ongeacht uw werkomgeving of favoriete apparaten

Gedetailleerde rapportage : De robuuste rapportagemogelijkheden helpen gebruikers productiviteitspatronen te analyseren, tijdrovende projecten te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen om de efficiëntie te verbeteren

Functies voor teambeheer : De mogelijkheid om de tijdsbesteding van meerdere teamleden bij te houden, verschillende toestemmingsniveaus in te stellen en urenregistraties goed te keuren, maakt Clockify geschikt voor groeiende teams en niet alleen voor individuele gebruikers

Aanpassingsopties : Gebruikers kunnen tags, uurtarieven, kleuren voor projecten en projectstructuren aanpassen om de software af te stemmen op hun specifieke werkstroom en bedrijfsbehoeften

Integratiemogelijkheden: Dankzij de integratie van Clockify met populaire productiviteitstools zoals Asana, Trello, Jira, GitHub en QuickBooks kunt u het naadloos integreren in bestaande werkstromen

Veelvoorkomende problemen waarmee gebruikers van Clockify te maken hebben

Ondanks de vele sterke punten melden gebruikers van Clockify vaak een aantal uitdagingen:

Beperkte offline functionaliteit : De offline project bijhouden mogelijkheden van de mobiele app hebben beperkingen, wat problematisch kan zijn voor gebruikers die vaak zonder internet werken

Basis facturering functies : Clockify biedt facturering in zijn betaalde abonnementen, maar deze zijn mogelijk niet zo geavanceerd als speciale facturering software. Sommige gebruikers geven er de voorkeur aan om het te integreren met andere tools voor meer robuuste functies

Beperkte automatisering : In vergelijking met sommige concurrenten biedt Clockify minder geautomatiseerde functies. Gebruikers moeten vaak handmatig timers starten en stoppen of tijdgegevens invoeren, wat kan leiden tot onnauwkeurigheden als men vergeet de tijd bij te houden

Beperkingen bij het aanpassen van rapportages : Clockify biedt robuuste rapportagemogelijkheden, maar sommige gebruikers zouden graag meer aanpassingsmogelijkheden zien om rapportages te maken die zijn afgestemd op specifieke client- of interne behoeften

Leercurve voor geavanceerde functies : Hoewel de basisfuncties voor tijdregistratie intuïtief zijn, geven sommige gebruikers aan dat geavanceerde functies zoals teambeheer en complexe rapportage enige tijd vergen om onder de knie te krijgen

Beperkingen van de mobiele app : De mobiele app van Clockify werkt wel, maar biedt niet alle functies die beschikbaar zijn in de desktop- of webversie. Dit kan frustrerend zijn voor gebruikers die voornamelijk vanaf mobiele apparaten werken

Incidentele vertragingen bij het synchroniseren: Sommige gebruikers melden incidentele vertragingen bij het synchroniseren van gegevens tussen apparaten. Een vertraging kan vaak leiden tot verwarring of dubbele invoer bij het wisselen tussen platforms

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u daadwerkelijk werkt!

Clockify-recensies op Reddit

Reddit biedt waardevolle inzichten in echte ervaringen van gebruikers van Clockify. In verschillende subreddits delen gebruikers zowel positieve feedback als frustraties.

Aan de positieve kant ontdekten gebruikers hoe ze hun factureerbare tijd konden maximaliseren met Clockify-integraties. Hier is een review van meednayt in r/agency

Tijdsregistratie bleek voor mij van onschatbare waarde te zijn bij T&M-projecten. Plotseling bleek dat we onze klanten 30% meer kunnen factureren als we mensen uitleggen wat ze daadwerkelijk in rekening kunnen brengen.

Tijdsregistratie bleek voor mij van onschatbare waarde te zijn bij T&M-projecten. Plotseling bleek dat we onze klanten 30%+ meer kunnen factureren als we mensen uitleggen wat ze daadwerkelijk in rekening kunnen brengen.

Ook de veelzijdigheid wordt geprezen, zoals gebruiker whencanistop in r/ContractorUK aantekening maakt:

Ik heb Clockify een tijdje gebruikt toen ik er zeker van wilde zijn dat ik alles goed bijhield (tijdens de lockdown, toen ik in korte shifts werkte met mijn partner, vergaderingen moest inplannen, 's avonds werkte, enz. en de kinderopvang moest delen). Het heeft een stopwatchfunctie, maar je kunt ook aan het einde of op een later tijdstip de tijd invullen, rapportages maken en dergelijke.

Ik heb Clockify een tijdje gebruikt toen ik er zeker van wilde zijn dat ik alles goed bijhield (tijdens de lockdown, toen ik in korte shifts werkte met mijn partner, vergaderingen moest inplannen, 's avonds werkte, enz. en de kinderopvang moest delen). Het heeft een stopwatchfunctie, maar je kunt ook aan het einde of op een later tijdstip de tijd invullen, rapportages maken en dergelijke.

De interface krijgt echter kritiek van designbewuste gebruikers, terwijl anderen gefrustreerd raken door de beperkingen van de werkstroom. Een Redditor legt het uit in een gedetailleerde vergelijking:

*De interface is druk met veel verschillende pictogrammen en functies. Wie van meer eenvoud houdt, kan dit als een nadeel ervaren

*De interface is druk met veel verschillende pictogrammen en functies. Wie van meer eenvoud houdt, kan dit als een nadeel ervaren

👀 Wist je dat? In 1967 zijn we gestopt met het meten van een seconde aan de hand van de sterren en zijn we begonnen met het meten van caesiumatoom. Deze atoomverschuiving maakte tijdmeting nauwkeuriger dan ooit!

Alternatieven voor Clockify

Hoewel Clockify krachtige functies voor tijdregistratie biedt, hebben sommige teams tools nodig die tijdregistratie combineren met werkstromen en projectmanagement.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die tijdregistratie, projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Houd tijd automatisch of handmatig bij met ClickUp Projecttijdsregistratie

Dit is wat professionals zeggen over de tijdregistratie en projectmanagementmogelijkheden van ClickUp:

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van de tijdregistratie oplossen om de tijdregistratie van externe aannemers te meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van de tijdregistratie oplossen om de tijdregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

Functies van ClickUp

Terwijl Clockify zich voornamelijk richt op het bijhouden van uren, biedt ClickUp een geïntegreerde oplossing die tijdgegevens koppelt aan uw werkstroom.

Laten we deze geavanceerde mogelijkheden een voor een bekijken:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Project Tijdsregistratie

Begin gratis met tijdregistratie in ClickUp Maak aangepaste weergaven van factureerbare en niet-factureerbare uren, inclusief tijdsinschattingen, met de native Project Tijdsregistratie van ClickUp

In tegenstelling tot de standalone aanpak van Clockify integreert ClickUp de tijdregistratie van projecten naadloos in uw hele werkstroom.

Met de globale timer kunt u met één klik tijd bijhouden vanaf elke desktop, het web en mobiele apparaten. Of u nu aan taken werkt, documenten bewerkt of in vergadering bent, het is altijd binnen handbereik.

ClickUp biedt meerdere methoden voor tijdregistratie die geschikt zijn voor verschillende werkstijlen. U kunt de automatische timer gebruiken voor realtime bijhouden, handmatig tijd toevoegen na voltooiing van het werk of de urenregistratie gebruiken voor een overzicht van de wekelijkse tijdinvoer. De ingebouwde detectie van inactiviteit helpt de nauwkeurigheid te behouden door periodes van inactiviteit te identificeren.

Tijdregistratiegegevens in ClickUp worden onmiddellijk bruikbaar. U kunt gedetailleerde tijdrapporten bekijken per project, taak, gebruiker, tag of elk ander aangepast veld, zodat teams kunnen zien waar tijd wordt besteed en werkstromen kunnen optimaliseren.

Factureerbare uren kunnen duidelijk worden gemarkeerd en gescheiden van interne tijd voor client werk, met aangepaste factureerbare tarieven voor verschillende team leden of projecten. Al uw tijdgegevens kunnen worden geëxporteerd naar CSV voor een soepele integratie met salarisadministratie of facturering systemen.

De mobiele tijdregistratiesoftware zorgt ervoor dat u nooit belangrijke werkuren mist, zelfs niet wanneer u niet achter uw bureau zit. Deze uitgebreide aanpak van tijdregistratie zorgt voor een naadloze verbinding tussen uw taken, projecten en tijdregistraties, allemaal binnen één platform.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Tijdbeheer

Wijs schattingen toe aan taken en subtaken terwijl u de werklast verdeelt over teamleden met ClickUp Time Management

De lijst met functies voor tijdmanagement van ClickUp gaat verder dan basistijdregistratie en helpt gebruikers hun schema's te visualiseren en optimaliseren. Het dashboard voor tijdregistratie van het platform biedt een uitgebreid overzicht van waar tijd wordt besteed aan projecten, taken en teamleden.

Vervolgens tonen de automatische rapporten voor tijdregistratie gedetailleerde uitsplitsingen per project, taakstatus, toegewezen persoon en aangepaste velden, zodat managers knelpunten kunnen identificeren en de toewijzing van middelen kunnen optimaliseren.

De ingebouwde functies voor tijdregistratie van ClickUp synchroniseren met de prioriteiten en deadlines van taken, waardoor het meer is dan alleen een stopwatch: het is een compleet productiviteitssysteem.

ClickUp's One-Up #3: AI-aangedreven kalender

Plan, schedule en houd de voortgang bij van uw primaire en gerelateerde projecten met de ClickUp-kalender

De AI-kalender van ClickUp kan ook naadloos worden geïntegreerd met de functies voor tijdregistratie en resourcebeheer (en uw Google Agenda), zodat u de tijdinvoer naast de taken kunt zien, realtime inzicht krijgt in de voortgang van projecten en ervoor kunt zorgen dat niemand overboekt is.

Door slimme inzichten te combineren met een vertrouwde kalender layout, helpt het u automatisch planningsconflicten te identificeren, werklasten te optimaliseren en taken met de hoogste prioriteit naar voren te halen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

In plaats van handmatig deadlines te doorzoeken, stelt ClickUp AI ideale tijdstippen voor om werk in te plannen op basis van uw beschikbaarheid, prioriteitsniveaus en werklast voor verschillende projecten. Of u nu uw dag plant of een langetermijnplan in kaart brengt, met flexibele dag-, week-, maand- en zelfs jaarweergaven kunt u eenvoudig in- en uitzoomen wanneer dat nodig is.

Moeten prioriteiten worden verschoven? Slepen en neerzetten is voldoende. Wilt u werklasten analyseren? Filter op toegewezen persoon, prioriteit, tags of aangepaste velden om knelpunten op te sporen of de werklast binnen uw team te verdelen.

ClickUp's One-Up #4: Clockify-integratie met ClickUp

Integreer Clockify met ClickUp om het meeste uit je tijdmanagement te halen

Voor teams die al in Clockify hebben geïnvesteerd, maar op zoek zijn naar robuustere tools voor projectmanagement, biedt ClickUp een Clockify-integratie die de twee platforms met elkaar verbindt. Zo profiteert u van het beste van twee werelden: de vertrouwde tijdregistratie van Clockify en de uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement van ClickUp.

De integratie synchroniseert automatisch de tijdinvoer tussen platforms, waardoor dubbele gegevensinvoer wordt voorkomen. Het creëert ook een soepele overgang voor teams naar de native functies voor tijdregistratie van ClickUp naarmate hun behoeften evolueren.

ClickUp's One-Up #5: ClickUp-sjablonen voor tijdbeheer

Gratis sjabloon Houd de deadlines van uw projecten bij en meet de tijd die aan verschillende taken wordt besteed met de sjabloon voor tijdsregistratie van ClickUp

ClickUp biedt een verscheidenheid aan vooraf gebouwde sjablonen om uw tijdmanagement een vliegende start te geven. De sjablonen voor tijdregistratie van het platform bieden een gestructureerd kader voor het bijhouden van de voortgang door de uren voor verschillende projecten en taken te monitoren. U kunt direct aan de slag met vooraf ingestelde aangepaste velden voor clientinformatie, factureringstarieven en projectcategorieën.

Met de sjabloon voor tijdverdeling van ClickUp kunnen teams visualiseren en optimaliseren hoe de tijd wordt verdeeld over verschillende projecten, taken en teamleden. Deze gebruiksvriendelijke oplossing helpt managers om middelen verstandig toe te wijzen, waarbij ze gebruikmaken van functies zoals ClickUp-tijdsinschattingen. Deze verbeteren de nauwkeurigheid van de planning, voorkomen burn-out en zorgen ervoor dat de hoogste prioriteiten de juiste tijdsinvestering krijgen, zonder giswerk.

Met dit sjabloon kunnen teams:

Maak aangepaste tijdsblokken voor verschillende projectcategorieën om een evenwichtige verdeling te garanderen

Houd de daadwerkelijk bestede tijd bij ten opzichte van schattingen om de nauwkeurigheid van toekomstige abonnementen te verbeteren

Visualiseer de capaciteit van teams in verschillende afdelingen om overbezetting te voorkomen

Genereer gedetailleerde rapporten om patronen in productiviteit en mogelijkheden voor optimalisatie te identificeren

Pas prioriteitsniveaus aan om ervoor te zorgen dat kritieke projecten voldoende tijd krijgen

Integreer met bestaande ClickUp-werkstromen voor naadloos tijdbeheer

👉🏼 Op dezelfde manier helpt de ClickUp-sjabloon voor tijdanalyse teams om trends in productiviteit te ontdekken en de efficiëntie te verbeteren.

👉🏼 De sjabloon voor urenregistratie van ClickUp Services maakt het bijhouden van de uren van werknemers eenvoudiger, met velden voor factureerbare en niet-factureerbare tijd.

👉🏼 Voor wie de voorkeur geeft aan gestructureerde werkperiodes, stroomlijnt de ClickUp Time Box-sjabloon het blokkeren van tijd door specifieke slots toe te wijzen voor gefocust werk aan geprioriteerde taken.

Deze sjablonen zijn volledig aanpasbaar aan uw werkstroom en kunnen onmiddellijk worden geïmplementeerd, waardoor u tijd en moeite bespaart bij het opzetten van een registratiesysteem.

Prijzen van ClickUp

Het is tijd om de beste oplossing voor tijdregistratie te selecteren: ClickUp

Tijdsregistratie gaat niet alleen om het bijhouden van uren, maar ook om te weten waar je energie naartoe gaat en die inzichten te gebruiken om slimmer te werken. Het gratis abonnement van Clockify is ideaal voor eenvoudige tijdregistratie met een onbeperkt aantal gebruikers, maar als je geïntegreerd projectmanagement nodig hebt, schiet het misschien tekort.

ClickUp combineert robuuste functies voor tijdregistratie met taak- en teambeheer, waardoor het ideaal is voor freelancers, teams op afstand en bedrijven die meer inzicht nodig hebben. Wilt u een eenvoudige tracker? Clockify is er voor u. Heeft u een alles-in-één oplossing nodig? ClickUp is het antwoord.

Meld u nu aan voor een gratis ClickUp-account en ervaar het verschil!