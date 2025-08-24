10 beste interne nieuwsbriefsoftware voor werknemersbetrokkenheid

Communicatie is de ruggengraat van elke bloeiende organisatie. Teams op de hoogte houden, op één lijn houden en betrokken houden vereist een constante inspanning, vooral in de huidige gedistribueerde werkomgevingen.

Interne nieuwsbrieven blijven populair als het favoriete medium voor interne communicatie.

Of u nu bedrijfsnieuws deelt of prestaties van medewerkers viert, een goed opgestelde interne nieuwsbrief bevordert de transparantie, creëert een gevoel van saamhorigheid en stimuleert de betrokkenheid.

Dus als u op zoek bent naar software voor interne nieuwsbrieven om de communicatie te verbeteren, hebben wij de tien beste opties voor u!

Waar moet u op letten bij interne nieuwsbriefsoftware?

We raden u aan om op zoek te gaan naar software voor interne bedrijfsnieuwsbrieven met de volgende mogelijkheden:

AI-aangedreven contentaanmaken : zoek naar softwareplatforms met ingebouwde : zoek naar softwareplatforms met ingebouwde AI-schrijftools om boeiende nieuwsbrieven op te stellen, onderwerpen te genereren en content te personaliseren op basis van de voorkeuren van medewerkers

contentplanning en automatisering*: kies een nieuwsbrief met een ingebouwd planningssysteem om uw teams te helpen communiceren. Met automatiseringsfuncties kunt u terugkerende berichten of trigger updates versturen

verdeling via meerdere platforms*: zorg ervoor dat de tool communicatiekanalen ondersteunt, zoals e-mail, mobiele apps, instant messaging, het bedrijfsintranet en meer. Dankzij integratie met externe kanalen zoals Slack of Microsoft Teams kunt u berichten versturen naar het favoriete kanaal van uw team

betrokkenheid bijhouden en analyseren*: De tool voor interne communicatie moet betrokkenheidsstatistieken meten, zoals het openingspercentage, het doorklikpercentage, de leestijd, enz. Dergelijke bruikbare inzichten helpen u de prestaties van uw nieuwsbrief te optimaliseren

segmentatie en personalisatie van medewerkers*: De softwareoplossing moet u in staat stellen om de interne communicatiestrategie aan te passen. U moet verschillende medewerkers kunnen targeten op basis van hun rol, locatie of afdeling voor een gepersonaliseerde ervaring

Interactieve multimedia-ondersteuning: De interne communicatietool moet rijke multimedia ondersteunen, zoals afbeeldingen, video's, GIF's, polls en feedbackformulieren, om uw nieuwsbrieven boeiend te maken

🔍 Wist u dat: E-mails met emoji's in de onderwerpregel werden 56% vaker geopend en hadden een 96% hogere klikfrequentie dan e-mails zonder emoji's.

Interne nieuwsbriefsoftware in $$a oogopslag

Tool Sleutelfuncties Meest geschikt voor Prijzen ClickUp aI-aangedreven contentaanmaken – Taakautomatisering – Verdeling via meerdere platforms – Bijhouden en analyse van betrokkenheid Teams die een alles-in-één oplossing nodig hebben voor projectmanagement, interne nieuwsbrieven en teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor Enterprise Connecteam – Communicatie via mobiele apparaten – Medewerkersonderzoeken – Real-time chat – Kennisbank voor het delen van documenten Deskless of verspreid personeel dat mobiele interne communicatie nodig heeft Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand voor 30 gebruikers SnapComms – Alerts voor dringende berichten – Desktopmeldingen – Aanpasbare screensavers en tickers – Verdeling van lijsten voor segmentatie Teams die behoefte hebben aan impactvolle interne communicatie en dringende updates Aangepaste prijzen Staffbase – Berichten via meerdere kanalen – App voor werknemers en intranetoplossingen – Aangepaste distributielijsten – Analyses en rapportage Ondernemingsbrede organisaties die behoefte hebben aan interne communicatie via meerdere kanalen onder hun eigen merknaam Aangepaste prijzen HubEngage – Gamification-functies – Multi-channel engagement – Interactieve polls en feedback – AI-aangedreven contentpersonalisatie Bedrijven die de betrokkenheid van hun medewerkers willen vergroten door middel van gepersonaliseerde, gamified communicatie Aangepaste prijzen Workshop drag-and-drop editor – Aanpasbare sjablonen – Analysetools – Planning en leveringsplanning Teams die een samenwerkingstool nodig hebben om interne nieuwsbrieven te maken en in te plannen Essential: $250/maand voor 250 werknemers; Enhanced & Premium: aangepaste prijs Nectar – Erkenning en beloning van medewerkers – Visuele nieuwsbrieven – Aanpasbare beloningscatalogi – Peer-to-peer-erkenning Organisaties die interne nieuwsbrieven combineren met erkenning en betrokkenheid van medewerkers Aangepaste prijzen Cerkl Broadcast aI-aangedreven nieuwsbriefverdeling – Mobiele toegankelijkheid – Real-time engagementanalyses – Geen code installatie nodig Teams die op zoek zijn naar geautomatiseerde, AI-aangedreven interne nieuwsbrieven met gepersonaliseerde contentlevering $799/maand; Broadcast + Mobile: $799 + 20%/maand PoliteMail – Integratie met Outlook – A/B-testen voor optimalisatie – Segmentatie van medewerkers – Open rates en betrokkenheid bijhouden Teams die Microsoft Outlook gebruiken voor interne e-mailcommunicatie en gedetailleerde analyses $ 0,50/maand per werknemer (Professional); $ 0,35/maand per werknemer (Corporate); $ 0,20/maand per werknemer (onderneming) Firstup aI-aangedreven contentverdeling – Verdeling via meerdere kanalen (e-mail, mobiele apps, Slack, enz.) – Engagementanalyse Enterprise's die behoefte hebben aan gepersonaliseerde, multichannel interne communicatie met AI-gestuurde contentlevering Aangepaste prijzen

De 10 beste softwareprogramma's voor interne nieuwsbrieven

Hier volgt een overzicht van de tien beste softwareprogramma's voor interne nieuwsbrieven:

*clickUp (Beste alles-in-één tool voor projectmanagement en interne nieuwsbrieven)

ClickUp is een krachtige alles-in-één-app voor op het werk die meerdere communicatiekanalen instelt voor een rijke en moeiteloze werkervaring.

Of u nu interne communicatie verzorgt, lopende taken bijhoudt of marketingcampagnes uitvoert, met ClickUp regelt u alles met slechts een paar muisklikken.

Gebruik ClickUp voor marketingteams om communicatiekanalen voor uw team te creëren

Met ClickUp voor marketingteams kunt u uw volledige interne communicatiestrategie beheren. Maak speciale lijsten of projecten voor nieuwsbrieven, wijs schrijf- en ontwerptaken toe, stel deadlines vast, beheer beoordelingscycli met aangepaste statussen en visualiseer uw communicatiekalender.

U kunt uw teamleden op de hoogte brengen van goedkeuringen en deadlines voor nieuwsbrieven. Zo krijgt u tijdig feedback en kunt u de nieuwsbrief van uw bedrijf bijwerken wanneer dat nodig is.

Gebruik ClickUp Documenten als uw primaire aanmaakruimte. Ontwerp visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven met ingesloten afbeeldingen, video's, tabellen en formatopties. Werk in realtime samen met collega's, plaats opmerkingen, wijs actiepunten rechtstreeks vanuit de tekst toe en bewaar de versienummers.

Maak rijke en interactieve nieuwsbrieven met ClickUp Document

Organiseer de rubrieken van de nieuwsbrief als pagina's of subpagina's binnen een document voor een betere structuur. U kunt ook formattools gebruiken om de nieuwsbrief visueel aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar te maken.

Gebruik @vermeldingen in het document om secties toe te wijzen of feedback te vragen aan teamleden. Schakel reacties in, zodat ze rechtstreeks op de content input en suggesties kunnen verzamelen.

Het opstellen van een boeiende interne nieuwsbrief is de sleutel om dergelijke communicatie effectief te maken, dus u kunt ClickUp Brain als uw gids gebruiken.

ClickUp Brain is een ingebouwde AI-aangedreven schrijfassistent die impactvolle hulp biedt bij het bedenken van ideeën voor uw nieuwsbrieven op basis van de behoeften van uw organisatie. Als u niet weet hoe u boeiende nieuwsbrieven kunt maken, kan Brain u helpen, van het bedenken van ideeën tot de uitvoering ervan.

Het enige wat u nog te doen heeft is Brain vertellen wat uw organisatie doet en waar u vastloopt; binnen enkele seconden kan het u helpen! Hier is een nieuwsbrief die het met slechts een prompt heeft geproduceerd:

Stel binnen enkele seconden impactvolle nieuwsbrieven op met slechts een eenvoudige prompt met behulp van ClickUp Brain

Communiceer met uw interne team via meerdere platforms met ClickUp Chatten

ClickUp biedt tal van andere functies om uw interne teams op dezelfde pagina te brengen. ClickUp Chatten is een communicatieplatform van de volgende generatie dat e-mail, instant messaging, opmerkingen, aankondigingen en alle andere denkbare communicatiemiddelen integreert.

Door uw interne communicatie op deze manier te consolideren, worden silo's doorbroken en wordt de toegankelijkheid voor iedereen verbeterd. Het verspreiden van interne nieuwsbrieven wordt zo eenvoudig als op 'verzenden' klikken!

Stroomlijn de verdeling en follow-ups met ClickUp automatisering om belanghebbenden op de hoogte te brengen van concepten die klaar zijn voor beoordeling of om herinneringen in te stellen voor publicatiedata. Hoewel ClickUp niet rechtstreeks massamails verstuurt zoals speciale e-mailplatforms, kunt u de werkstroom voor het aanmaken en goedkeuren van content naadloos beheren en vervolgens integraties (zoals Zapier) of interne communicatiefuncties zoals ClickUp Chatten of E-mail in ClickUp gebruiken voor gericht delen of aankondigingen.

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen is het resultaat dat 18% van de respondenten voor asynchrone communicatie vertrouwt op e-mailthreads. Hoewel e-mails gedetailleerde discussies mogelijk maken zonder realtime vergaderingen, worden te veel threads overweldigend en moeilijk te houden. Transformeer e-mailchaos in georganiseerde actie met ClickUp's e-mailprojectmanagement. Zet belangrijke e-mails direct om in traceerbare taken, stel prioriteiten, wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines vast, allemaal zonder te schakelen tussen platforms. Houd uw inbox overzichtelijk en uw projecten op schema met ClickUp!

beste functies van ClickUp*

Integreer projectmanagement, interne nieuwsbrieven en team samenwerking in één platform

Gebruik ClickUp Brain voor het aanmaken van content, de automatisering van taken en het genereren van inzichten

Deel direct feedback of neem direct contact op met uw team via ClickUp Chatten

Zet documenten, @vermeldingen en andere formulieren van communicatie om in uitvoerbare taken

Integreer met verschillende communicatie- en productiviteitplatforms om gesprekken in een werkstroom te houden

Consolideer taken, opmerkingen en notificaties met ClickUp inbox voor gestroomlijnde communicatie

Krijg toegang tot een bibliotheek met sjablonen voor interne nieuwsbrieven om tijd en moeite te besparen

Analyseer betrokkenheidsstatistieken, zoals open rates en click-through rates, met behulp van het ClickUp Dashboard

clickUp limietten*

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren om zich aan te passen aan de uitgebreide functies van het platform

Frequente platformupdates kunnen storend zijn voor mensen met strakke werkstroom

prijzen ClickUp*

beoordelingen en recensies van ClickUp*

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit is wat Sid Babla, coördinator van het welzijnsprogramma aan het Dartmouth College, te zeggen had over ClickUp:

clickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking binnen ons content aanmaak team gestroomlijnd. We kunnen nu 2 tot 3 keer sneller van ideeën/brainstormen naar het eerste concept. *

2. Connecteam (het beste voor mobiele communicatie en betrokkenheid van medewerkers)

via Connecteam

Wilt u voortdurend in verbinding blijven met uw medewerkers die overal werken? Connecteam is ontworpen voor medewerkers zonder vaste werkplek of verspreid over verschillende locaties. Dankzij het mobielvriendelijke platform kunt u eenvoudig nieuwsbrieven, updates, enquêtes en trainingsmateriaal naar de telefoons van uw medewerkers sturen, zodat iedereen altijd en overal verbonden blijft.

Connecteam stroomlijnt interne nieuwsbrieven met slimme publicatie, interactieve updates en realtime bijhouden van betrokkenheid – essentieel voor sectoren met sterk verspreide Teams.

beste functies van Connecteam*

Faciliteer realtime chat voor directe verbinding en snelle updates over nieuwsbrieven

Beheer queries over de nieuwsbrief voor medewerkers met een intern ticketsysteem

Gebruik enquêtes om feedback van medewerkers te krijgen over ideeën voor nieuwsbrieven

Deel belangrijke documenten en bronnen via een gecentraliseerde kennisbank

limiet van Connecteam*

Sterk afhankelijk van mobiele apparaten, wat een limiet kan zijn voor organisaties waar veel achter een bureau wordt gewerkt

Limiet realtime video communicatie

Prijzen Connecteam

Small Business-abonnement : gratis

Basis : $35/maand

Geavanceerd : $59/maand

Expert : $ 119/maand

*onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

beoordelingen en recensies van Connecteam*

G2 : 4,6/5 (meer dan 2260 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1220 beoordelingen)

3. SnapComms (het beste voor impactvolle mededelingen aan medewerkers en urgente berichten)

via SnapComms

Moet u dringende berichten versturen die onmiddellijke aandacht vereisen? Gebruik SnapComms voor dergelijke cruciale updates en aankondigingen.

SnapComms omzeilt traditionele e-mailmarketingsoftware en verstuurt uw nieuwsbriefnotificaties als realtime alerts. Van target updates tot bedrijfsbrede aankondigingen: medewerkers ontvangen nieuwsbrieven direct.

Met segmentatieopties kunnen gebruikers meldingen afstemmen op specifieke teams of afdelingen. Zo komt de juiste nieuwsbrief op het juiste moment bij de juiste mensen terecht. Hoewel het programma nieuwsbrieven kan versturen, ligt zijn kracht in formats met hoge zichtbaarheid, zoals desktopmeldingen, scrollende tickers, screensavers en pop-upmeldingen die e-mailoverload voorkomen voor dringende berichten.

de beste functies van SnapComms*

Bezorg dringende berichten via desktopmeldingen, scrollende tickers en notificaties op volledig scherm

Pas aangepaste achtergronden en screensavers aan om interne communicatie op de achtergrond te integreren

Gebruik verdelingslijsten om target en relevante nieuwsbrieven te versturen voor meer betrokkenheid

Beperkingen van SnapComms

Overmatig gebruik kan leiden tot alarmmoeheid bij medewerkers

Vereist technische expertise, wat extra training voor beheerders betekent

Prijzen SnapComms

Inform : Aangepaste prijzen

Engage: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van SnapComms*

G2 : 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over SnapComms?

G2-recensie over SnapComms:

SnapComms heeft eenvoudige communicatie mogelijk gemaakt, we hebben twee keer zoveel medewerkers kunnen bereiken als voorheen met e-mails. ”

SnapComms heeft eenvoudige communicatie mogelijk gemaakt, we hebben twee keer zoveel medewerkers kunnen bereiken als voorheen met e-mails. ”

4. Staffbase (het beste voor interne communicatie en branding op ondernemingsniveau)

via Staffbase

Staffbase is een enterprise-grade interne communicatietool. Het biedt een intern communicatieplatform voor e-mail met uw eigen huisstijl, een app voor werknemers en intranetoplossingen om de interne communicatie te stroomlijnen.

Gebruik aangepaste distributielijsten om de levering van nieuwsbrieven te personaliseren, zodat medewerkers relevante content ontvangen voor maximale betrokkenheid en informatiebehoud.

Staffbase ondersteunt berichten via meerdere kanalen, zodat belangrijke updates uw medewerkers altijd en overal bereiken. Dankzij de intuïtieve interface kunt u eenvoudig sjablonen voor interne nieuwsbrieven maken, verspreiden en beheren.

beste functies van Staffbase*

Integreer met andere tools voor op de werkplek voor soepele interne communicatie

Personaliseer de bezorging van nieuwsbrieven via aangepaste distributie-lijsten

Analyseer de effectiviteit van uw nieuwsbrieven met behulp van analyses en rapportage

Beperkingen van Staffbase

Vereist een aanzienlijke investering, waardoor het niet toegankelijk is voor kleinere organisaties

Vereist technische en ontwerpexpertise, waardoor het veel middelen vergt

Prijzen Staffbase

*business: Aangepaste prijzen

*enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

beoordelingen en recensies van Staffbase*

G2 : 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Intranet versus internet: sleutelverschillen en toepassingen

5. HubEngage (het beste voor gepersonaliseerde werknemersbetrokkenheid en gamificatie)

via HubEngage

HubEngage helpt organisaties een verbinding te creëren in de werkplek door interne communicatie en werknemersbetrokkenheid te stroomlijnen. Door meerdere communicatietools te centraliseren in één platform wordt het beheer van nieuwsbrieven vereenvoudigd en wordt de samenwerking binnen teams verbeterd. Het zorgt er ook voor dat belangrijke updates niet verloren gaan in de wirwar van informatie.

Dankzij de AI-gestuurde personalisatie kunt u de content van nieuwsbrieven afstemmen op individuele medewerkers. Het ondersteunt ook multi-channel engagement via mobiele apps, e-mail, sms en digitale signage.

beste functies van HubEngage*

Gamificeer interne communicatie met punten, beloningen en ranglijsten

Diversifieer de interne communicatiestrategie door verschillende platforms te gebruiken

Voeg interactieve functies toe aan nieuwsbrieven, zoals Pulse-enquêtes, quizzen en feedback

limieten van HubEngage*

De installatie en het bereiken van een hoge acceptatie van gebruikers kan enige tijd duren

Een sterke focus op mobiel is misschien niet geschikt voor alle organisatiestructuren

Prijzen HubEngage

Aangepaste abonnementen en prijzen

beoordelingen en recensies van HubEngage*

G2 : 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over HubEngage?

G2-recensie over HubEngage:

Veel van onze medewerkers werken niet op onze hoofdkantoren. Met HubEngage kan iedereen zien wat er op al onze locaties gebeurt door hun prestaties te delen. We gebruiken de app ook als informatiebron voor beleid en aankomende gebeurtenissen voor medewerkers.

6. Workshop (het beste voor het gezamenlijk aanmaken van nieuwsbrieven en input van het team)

via Workshop

Workshop is een e-mailplatform voor interne communicatie dat een collaboratieve draai geeft aan het aanmaken van nieuwsbrieven. Het brengt interne communicatiemedewerkers samen, waardoor ze hun afdelingen kunnen vertegenwoordigen en e-mailcommunicatie kunnen diversifiëren.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u ook zonder ook maar één regel code te schrijven een esthetische interne nieuwsbrief maken.

Met ingebouwde sjablonen kunnen teams snel professionele nieuwsbrieven ontwerpen die aansluiten bij de huisstijl van het bedrijf. Bovendien zorgen functies voor samenwerking binnen teams voor naadloos teamwork en efficiënte content-aanmaak.

beste functies van de workshop*

Vereenvoudig het ontwerpen van nieuwsbrieven met de intuïtieve drag-and-drop editor van de tool

Houd de betrokkenheidsstatistieken voor nieuwsbrieven bij met behulp van ingebouwde analysetools

Abonnement en schedule nieuwsbrieven om tijdige levering te garanderen

Pas het communicatieabonnement en de sjablonen voor interne nieuwsbrieven aan voor een merkgerichte ervaring

*workshop limiet

Ontbreekt automatisering-functies voor de verdeling van interne e-mail

Genereert basisanalyses die mogelijk niet voldoende zijn voor een gedetailleerde analyse

Prijzen workshop

Essentieel : $ 250/maand

Verbeterd : Aangepaste prijzen

Premium: Aangepaste prijs op aanvraag

beoordelingen en recensies van workshops*

G2 : 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Begrijp het verschil tussen Slack en e-mail, zodat u weet welk communicatiekanaal u het beste kunt gebruiken voor uw interne e-mails!

7. Nectar (het beste voor interne communicatie gericht op erkenning van medewerkers)

via Nectar

Nectar combineert interne communicatie met een robuust platform voor werknemerserkenning en beloningen. Het maakt peer-to-peer-erkenning mogelijk, waardoor werknemers elkaars prestaties in realtime kunnen vieren.

Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en houdt medewerkers betrokken bij het laatste nieuws binnen het bedrijf. Zie het als een professioneel sociaal platform waar interne nieuwsbrieven de bedrijfscultuur versterken door mijlpalen en bijdragen van medewerkers onder de aandacht te brengen.

beste functies van Nectar*

Maak visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven met uw bedrijfslogo, afbeeldingen en rich media

Pas aangepaste beloningscatalogi aan om ze af te stemmen op de bedrijfscultuur en -waarden

Maak stemmen en nominaties voor awards mogelijk in het proces van werknemerserkenning

Genereer rapportage en analyses om inzicht te krijgen in trends op het gebied van erkenning

Limiet van Nectar

Limiet schaalbaarheid, wat een probleem kan zijn voor grote organisaties

Communicatie-functies zijn ondergeschikt aan het erkenningsplatform

Minder focus op het ontwerp en de analyse van nieuwsbrieven in vergelijking met speciale tools

Nectar-prijzen

erkenning en beloningen*: Aangepaste prijzen

Interne communicatie: Aangepaste prijzen

Nectar-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (6.550+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (290+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Nectar?

G2-recensie over Nectar:

Ik vind het leuk dat het een leuke en supergemakkelijke manier is om je respect en waardering voor je collega's te delen. Met Nectar is het veel eenvoudiger geworden om directe waardering te tonen. Ik vind het ook leuk dat we beloond kunnen worden voor onze anciënniteit bij het bedrijf en voor het voltooien van trainingsvideo's. Dankzij de maandelijkse puntentoekenning merk ik dat ik veel vaker mijn waardering deel en mijn collega's vaker erkenning geef dan vroeger.

💡 Pro-tip: Maak een interne nieuwsbrief met een mix van bedrijfsupdates, nieuws uit de branche en medewerkers in de schijnwerpers, want dit zorgt doorgaans voor de hoogste betrokkenheid.

8. Cerkl Broadcast (beste voor gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van AI)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om een populatie gerichte distributie-lijsten samen te stellen. Vervolgens verstuurt het gepersonaliseerde interne nieuwsbrieven op basis van de rente en rollen van medewerkers.

Door ervoor te zorgen dat de juiste content bij de juiste mensen terechtkomt, vermindert u informatieoverload en verbetert u de betrokkenheid.

Het ondersteuningsteam ontvangt bijvoorbeeld technische nieuwsbrieven, het marketingteam krijgt de nieuwste strategieën, enz. Een dergelijke gepersonaliseerde aanpak, in combinatie met automatisering van de interne communicatie, verhoogt de effectiviteit van de e-mailcampagnes.

beste functies van Cerkl Broadcast*

Automatiseer het aanmaken en de verdeling van nieuwsbrieven door middel van AI-aangedreven personalisatie

Krijg realtime analyses om de betrokkenheid bij en effectiviteit van nieuwsbrieven te monitoren

Gebruik een implementatie zonder code voor een snelle installatie en aangepaste aanpassing

Bekijk nieuwsbrieven onderweg via eenvoudige mobiele toegang

Beperkingen van Cerkl Broadcast

Het kan even duren voordat de AI-algoritmen zijn gekalibreerd en de behoeften van de medewerkers begrijpen

Beheerders hebben training nodig om de geavanceerde functies goed te begrijpen

Minder handmatige controle over het ontwerp van nieuwsbrieven in vergelijking met drag-and-drop editors

Prijzen Cerkl Broadcast

Broadcast : $799/maand

Broadcast + Mobile: $799 + 20%/maand

beoordelingen en recensies van Cerkl Broadcast*

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? 47% van de mensen checkt zijn e-mails op zijn telefoon, dus optimaliseer uw nieuwsbrieven voor dergelijke apparaten, zodat teamleden ze naadloos kunnen weergaven!

➡️ Lees meer: De beste AI-nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de laatste trends

9. PoliteMail (beste voor interne e-mailanalyse geïntegreerd in Outlook)

via PoliteMail

PoliteMail is een e-mailplatform voor interne communicatie voor mensen die in de Microsoft Outlook-omgeving werken.

De tool voor het beheer van e-mailcampagnes analyseert de effectiviteit van uw interne communicatiestrategie door statistieken zoals open rates, leestijden en betrokkenheid te meten.

De software voor personeelsnieuwsbrieven maakt het mogelijk om medewerkers te segmenteren, zodat nieuwsbrieven medewerkers bereiken op basis van hun rollen, afdelingen en renten. Deze datagestuurde aanpak helpt organisaties hun boodschap te verfijnen voor een beter bereik en meer impact.

beste functies van PoliteMail*

Maak, verstuur en houd bij nieuwsbrieven rechtstreeks vanuit Outlook zonder aparte software

Ondersteun responsief ontwerp om ervoor te zorgen dat e-mails correct worden weergegeven op verschillende apparaten

Bied A/B-tests aan om e-mailcontent en -strategieën te optimaliseren

Garandeer gegevensveiligheid en naleving van regelgeving met versleuteling op ondernemingsniveau

Limiet van PoliteMail

Werkt in Microsoft Outlook, waardoor het niet bruikbaar is op andere e-mailplatforms

Ontbreekt uitgebreide analyse die een stand-alone e-mailmarketingprogramma wel biedt

Prijzen PoliteMail

Vanaf $ 639/maand

beoordelingen en recensies van PoliteMail*

G2 : 4/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over PoliteMail?

G2-recensie over PoliteMail:

U hebt eenvoudig toegang tot sjablonen die u hebt gemaakt en kunt statistieken genereren voor de verzonden e-mails. Ook kunt u distributielijsten uploaden. Toen ik een probleem had na de overstap naar O365, kreeg ik snel een reactie om het probleem op te lossen en grondige ondersteuning. Het probleem werd snel geïdentificeerd en er werd een aanbevolen oplossing voorgesteld.

10. Firstup (het beste voor AI-gestuurde contentverdeling via meerdere kanalen)

via Firstup

Firstup integreert kunstmatige intelligentie in interne communicatie voor een hoge mate van personalisatie. Het consolideert content uit verschillende bronnen en selecteert en verdeelt deze op intelligente wijze op basis van het gedrag en de voorkeuren van medewerkers.

Het ondersteunt e-mail, mobiele apps, intranetten en andere samenwerkingstools zoals Microsoft Teams en Slack. Zo ontvangen medewerkers updates op de plek waar ze het meest actief zijn.

Door gepersonaliseerde content op het juiste moment en op de juiste plaats te leveren, verbetert Firstup de informatiebehoud en maximaliseert het de effectiviteit van interne communicatie.

beste functies van Firstup*

Automatiseer de automatisering van nieuwsbrieven met behulp van AI-gestuurde personalisatie

Analyseer betrokkenheidsstatistieken met realtime analyses en rapportage

Selecteer content uit verschillende bronnen voor uniforme interne communicatie

Optimaliseer de timing van berichten voor een maximaal bereik en betrokkenheid

Beperkingen van Firstup

Vereist aanzienlijke inspanningen voor installatie en integratie

Heeft een steile leercurve, vooral tijdens de instelling van automatisering

Focus op ondernemingen met bijbehorende complexiteit en kosten

Firstup-prijzen

Essentieel : Aangepaste prijzen

Professioneel : Aangepaste prijs op aanvraag

Premier : Aangepaste prijs op aanvraag

intranet voor werknemers (add-on)*: aangepaste prijs

Firstup-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

ContactMonkey : Het beste voor het versturen van gepersonaliseerde interne nieuwsbrieven met realtime bijhouden van de betrokkenheid van medewerkers.

ContactMonkey kan worden geïntegreerd met Outlook en Gmail, zodat u enquêtes kunt insluiten, individuele lezers kunt bijhouden en content kunt segmenteren op afdeling of locatie, allemaal binnen uw e-mail.

Simpplr: Het beste voor de instelling van een bedrijfsbreed sociaal intranet om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Simpplr centraliseert de interne communicatie en biedt Teams een intranetervaring met hun eigen huisstijl, gepersonaliseerde nieuwsfeeds, target aankondigingen en feedbacktools.

Guru: Het beste voor het leveren van contextuele kennis en bedrijfsupdates binnen de werkstroom van uw team.

Guru brengt belangrijke informatie naar voren op de plekken waar uw team werkt, zoals Slack, Chrome of uw CRM, zodat iedereen op de hoogte blijft zonder van context te hoeven wisselen.

*blijf op de hoogte met ClickUp

Afhankelijk van de communicatiebehoeften van uw organisatie kunt u kiezen tussen een e-mailplatform voor interne communicatie en een meer geïntegreerde oplossing. Als u nieuwsbrieven wilt versturen om medewerkers te erkennen, probeer dan Nectar. Als u gamification wilt gebruiken om de betrokkenheid te vergroten, is HubEngage een betere keuze.

