Top 10 marketingcompliance-software voor marketingteams

Marketing draait om creativiteit, maar compliance? Dat kan lastig zijn. Eén verkeerde stap en u zit verstrikt in een web van boetes.

Daarom is robuuste marketing compliance software een must. Zie het als het juridische vangnet van uw team, dat potentiële fouten opvangt voordat ze uitgroeien tot kostbare overtredingen.

En het goede nieuws is: AI en automatisering transformeren compliance management.

Volgens het Compliance Risk Study van Accenture is 93% van de professionals het erover eens dat AI menselijke fouten helpt verminderen en de efficiëntie verbetert.

Moderne marketingtools doen meer dan alleen vakjes aanvinken: ze stroomlijnen marketingcompliance, vergemakkelijken compliancebeoordelingen, monitoren beleidsupdates in realtime en zorgen ervoor dat elke advertentie, e-mail en socialemediapost voldoet aan de industrienormen.

Hier zijn de 10 beste en meest geavanceerde marketing compliance software die teams snel, creatief en juridisch in orde houden.

Waar moet u op letten bij marketingcompliance-software?

De juiste marketing compliance software moet als een betrouwbare partner zijn, die uw team op koers houdt en uw leven gemakkelijker maakt. Let op:

Automatisering: Het is niet nodig om elke post op sociale media handmatig te controleren. De juiste software automatiseert contentbeoordelingen, privacycontroles en goedkeuringen. U kunt zich concentreren op het creëren, niet op het controleren

Realtime updates: Regelgeving verandert snel, dus uw software moet bijblijven. U hebt direct toegang nodig tot de nieuwste compliance-regels om voorop te blijven lopen

Samenwerkingstools: Uw marketingtools moeten moeiteloos samenwerken. Zorg ervoor dat de compliance-software kan worden geïntegreerd met uw CRM, automatiseringsplatform en sleutelsystemen om werkstromen soepel te laten verlopen en gegevens verbonden te houden

Gebruiksvriendelijkheid: Als u het gevoel heeft dat u een doctoraat nodig heeft om de software te gebruiken, is het niet de juiste keuze. Een overzichtelijk, intuïtief ontwerp zorgt ervoor dat zowel beginners als professionals er gemakkelijk mee kunnen werken

De beste marketing compliance software in één oogopslag

Hier is een handige tabel met een vergelijking:

Tool Beste functies Ideaal voor Prijzen ClickUp Gecentraliseerd taak- en compliancebeheer, geautomatiseerde goedkeuringswerkstromen, AI-aangedreven compliancecontroles, integraties, veiligheid voor ondernemingen Alle marketingteams, vooral die welke behoefte hebben aan robuust taakbeheer en het bijhouden van compliance Gratis; Betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand AuditBoard Geautomatiseerde audit-werkstromen, risicokaarten, AI-gestuurde documentredactie, realtime waarschuwingen, audittrails Grote ondernemingen, risico- en compliance teams Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement) Filestage Versiebeheer, redactie van bestanden, feedback op bestanden, integraties, realtime dashboards Creatieve, marketing- en compliance teams Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 129/maand Ziflow Gecentraliseerde redactie, merkervaring, Adobe-integratie, realtime feedback, audittrails Creatieve en marketingteams die gestroomlijnde goedkeuringsprocessen nodig hebben Gratis; Betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand Brandfolder Organisatie van bedrijfsmiddelen, toegangscontrole, automatische vervaldata, opslagruimte voor merkbeleid, tagging van metadata Brand-, creatieve en marketingteams Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement) Aprimo Beheer van marketingmiddelen, automatisering van werkstromen, beheer van bedrijfsmiddelen, bijhouden van campagnes, rapportage Grote marketingteams, bureaus, ondernemingen Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement) Fintel Connect Affiliate management, AI-aangedreven compliance, automatisering van werkstromen, campagneanalyses Financiële marketing & affiliate teams Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement) Adzooma Beheer van advertenties via meerdere kanalen, geautomatiseerde rapportage, integraties, gebruiksvriendelijke interface Kleine tot middelgrote marketingteams Gratis; Betaalde abonnementen vanaf $ 69/maand Complyon Geautomatiseerde herinneringen, beheer van compliance-documenten, tools voor risicobeoordeling, aangepaste werkstromen Gereguleerde sectoren, teams met veel compliance-eisen Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement) LogicGate Aangepaste dashboards, AI-gestuurde inzichten, automatisering zonder code, op rollen gebaseerde toegang, geavanceerde rapportage Ondernemingen die aanpasbare GRC-oplossingen nodig hebben Aangepaste prijzen (geen gratis abonnement)

De 10 beste marketingcompliance-softwareprogramma's

1. ClickUp (het beste voor taakbeheer, het organiseren van werkstromen en het bijhouden van naleving)

Probeer het nu Gebruik ClickUp om al uw marketing compliance-richtlijnen te verenigen en op orde te houden

Marketingteams werken snel. ClickUp voor marketingteams zorgt ervoor dat compliance u niet vertraagt.

Maak gebruik van de flexibele structuur van ClickUp om speciale ruimtes of mappen aan te maken voor marketingcampagnes en documentatie met betrekking tot compliance. Binnen deze uniforme omgeving kunt u alle content en feedback centraliseren.

Voeg marketingmiddelen rechtstreeks toe aan taken en maak gebruik van de robuuste commentaarfuncties van ClickUp voor duidelijke, contextuele feedback, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en nalevingskwesties direct op het middel worden aangepakt.

Voeg opmerkingen rechtstreeks toe aan ClickUp-documenten om problemen te markeren en uw werk in context te plaatsen

Dit voorkomt versnipperde communicatie en houdt alle discussies gekoppeld aan de specifieke content. U kunt ook gestructureerde goedkeuringswerkstromen opzetten met de aangepaste statussen en automatiseringen van ClickUp.

Gebruik deze krachtige functies samen om specifieke goedkeuringsfasen te definiëren die zijn afgestemd op uw vereisten, of het nu gaat om juridische beoordeling, merknormen of nalevingscontroles. Stel triggers in om beoordelingstaken automatisch toe te wijzen aan de juiste stakeholders in elke fase, zodat een systematisch en controleerbaar proces wordt gegarandeerd voordat content live gaat.

Het platform helpt u ook bij het beheren van versies en het bijhouden van duidelijke audittrails voor al uw marketingmiddelen. Houd elke iteratie van uw content bij via gedetailleerde activiteitenlogboeken. Dit biedt een uitgebreid overzicht van wijzigingen, feedback en goedkeuringen, wat cruciaal is voor het aantonen van compliance.

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit nog krachtiger. Deze AI-aangedreven assistent bevindt zich in uw werkruimte, begrijpt uw taken en levert zeer relevante inzichten, zonder dat u tussen tabbladen hoeft te schakelen.

Versnel uw marketingcampagnes en zorg tegelijkertijd voor naleving met ClickUp Brain

Wilt u één enkele bron van waarheid voor al uw MarTech-tools? ClickUp-integraties maken verbinding met platforms zoals Hubspot en Zapier, waardoor naadloos activabeheer, nalevingscontrole en versiebeheer worden gegarandeerd.

Dat brengt ons bij de veiligheid. ClickUp Security biedt bescherming op bedrijfsniveau, inclusief ISO-certificering, SOC 2- en PCI-compliance en end-to-end AES-256-encryptie. Uw gegevens blijven veilig terwijl u zich concentreert op het uitvoeren van briljante, risicovrije campagnes.

💟 Bonus: Heeft u een plug-and-play-strategie voor compliance nodig? Met de sjabloon voor een ClickUp-project voor compliance kunt u goedkeuringen organiseren, documenten bijhouden en uw werkstromen voor compliance moeiteloos op elkaar afstemmen.

Gratis sjabloon Plan en beheer projectcompliance met behulp van het sjabloon voor projectcompliance van ClickUp

De beste functies van ClickUp

Centraliseer al uw marketing- en compliancewerk op één plek: Houd campagnes, documenten en goedkeuringen georganiseerd in speciale ruimtes of mappen

Automatiseer goedkeuringswerkstromen: stel aangepaste statussen en automatiseringen in om content door te sturen voor juridische, merk- of regelgevingscontrole

Werk in realtime samen met uw team: Gebruik Gebruik opmerkingen en documenten om nalevingsproblemen te markeren en feedback in de juiste context te plaatsen

Gebruik AI om nalevingsrisico's op te sporen: Scan advertentieteksten op juridische valkuilen en automatiseer beleidsupdates en goedkeuringen met ClickUp Brain

Bescherm gevoelige gegevens met veiligheid op bedrijfsniveau: Controleer toegang, houd wijzigingen bij en garandeer naleving met robuuste functies voor veiligheid

blijf op koers met waarschuwingen en herinneringen: *Stel automatische notificaties in voor risicobeheer en deadlines voor compliance

Integreer met uw favoriete MarTech-tools: Verbind ClickUp met platforms zoals HubSpot, Zapier en GitHub voor het naadloos bijhouden van compliance

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van het platform kunnen de initiële installatie tijdrovend maken

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Wij bieden luxe privé catering en conciërgediensten, dus we zijn altijd onderweg. Werken vanaf een smartphone en het gebruik van de ClickUp-app zijn voor mij tot nu toe absoluut het nuttigst geweest. Ik kan bijvoorbeeld betalingen op onze bankrekening afvinken zonder te hoeven wachten tot ik thuis ben. Dat is een voorbeeld van iets dat ik ongelooflijk handig vind.

➡️ Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

2. AuditBoard (het beste voor het automatiseren van audit-werkstromen, het beheren van risico's en het verbeteren van de zichtbaarheid van compliance)

via AuditBoard

Heeft u last van compliance-overtredingen? AuditBoard vereenvoudigt complexe werkstromen met automatisering, taakbeheer en AI-gestuurde documentcontrole.

Het centraliseert goedkeuringen, markeert belangrijke items en waarschuwt teams in realtime, zodat u niet achter e-mails hoeft aan te jagen. De functies voor taakbeheer van de tools splitsen campagnes op, automatiseren het beoordelingsproces en houden moeiteloos de voortgang bij.

De AI scant documenten, detecteert nalevingsproblemen en controleert marketingcontent op naleving van regelgeving om problemen vroegtijdig op te sporen. Slimme automatisering neemt ook routinetaken zoals het plannen van audits, het versturen van herinneringen en het genereren van rapportages uit handen. De AI kan worden geïntegreerd met externe tools voor diepgaandere analyses.

De beste functies van AuditBoard

Krijg inzicht in campagnestatistieken, risicokaarten en audittrails

Gebruik kant-en-klare sjablonen of maak uw eigen sjablonen om werkstromen voor compliance te standaardiseren

Bepaal wie compliance-documenten kan weergeven, bewerken of goedkeuren om de veiligheid en verantwoordingsplicht te waarborgen

Houd een duidelijk overzicht van compliance-activiteiten voor eenvoudig bijhouden en transparantie

Beperkingen van AuditBoard

Het beheren van problemen kan omslachtig zijn

Rapportage geeft niet altijd de benodigde velden optimaal weer

Gedifferentieerde prijzen beperken de toegang tot bepaalde functies

Prijzen van AuditBoard

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AuditBoard

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over AuditBoard

Een G2-gebruiker zegt:

Er is een grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor het bedrijf, waardoor het aan alle behoeften van het bedrijf kan worden aangepast en de teamleden efficiënter kunnen werken.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – voor het genereren van content, het analyseren van gegevens en meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

3. Filestage (het beste voor het beoordelen, goedkeuren en bijhouden van content voor compliance)

via FileStage

Filestage vereenvoudigt goedkeuringen door feedback op één plek te bewaren. De gestructureerde werkstromen helpen de compliance teams om problemen vroegtijdig op te sporen door ervoor te zorgen dat alles wordt gecontroleerd voordat het live gaat.

Taakbeheer en redactie tools houden revisies op schema, terwijl versiebeheer ervoor zorgt dat niets over het hoofd wordt gezien. Real-time dashboards geven de status van projecten, knelpunten en tijdlijnen van goedkeuringsprocessen weer.

Met alles op één plek verloopt de samenwerking tussen marketing-, juridische en compliance-teams soepel en zonder stress.

De beste functies van Filestage

Houd elke versie van een bestand bij met duidelijke bewerkingen, opmerkingen en goedkeuringen

Maak verbinding met tools zoals Slack, Trello en Asana om uw werkstromen soepel en verbonden te houden

Maak feedback duidelijk, nauwkeurig en gemakkelijk uitvoerbaar door opmerkingen rechtstreeks in bestanden achter te laten

Filestage-limieten

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk een eerste training nodig om effectief met het platform te kunnen werken

De kosten kunnen een overweging zijn voor freelancers

Prijzen van Filestage

Free

Basis: $ 129/maand

Professioneel: $369/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Filestage

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Filestage

Een Capetrra-gebruiker zegt:

Het maakt opslagruimte voor bestanden en de goedkeuringservaring voor clients ongelooflijk.

4. Ziflow (het beste voor het organiseren van content review- en goedkeuringsprocessen)

via Ziflow

Wilt u creatieve content samenwerking organiseren en compliance verbeteren via een centrale hub voor proefdrukken, feedback en goedkeuringen? Ziflow kan u helpen.

Het centraliseert feedback direct op assets en creëert een duidelijk controlespoor om naleving aan te tonen. Hoewel het niet AI-gestuurd is, voorkomt de gestructureerde aanpak problemen door een grondige controle te garanderen.

De redactie tools vereenvoudigen versiebeheer, zodat iedereen de meest recente bestanden gebruikt en verouderd materiaal wordt voorkomen. Last-minute wijzigingen? Ziflow verwerkt ze moeiteloos.

Dashboards bieden inzicht in goedkeuringen en tonen de status van projecten, knelpunten en tijdlijnen voor geoptimaliseerde, compliant werkstromen.

De beste functies van Ziflow

Pas het uiterlijk van Ziflow aan met uw huisstijl

Eenvoudige integratie met Adobe Creative Cloud en andere essentiële tools

White-label het platform om een volledig merkgebonden ervaring voor clients te bieden

Versnel goedkeuringen met realtime, interactieve feedback sessies

Beperkingen van Ziflow

De prijzen van Ziflow kunnen hoger zijn, vooral voor de volledige set functies

Hoewel Ziflow veel tools integreert, zouden sommige gebruikers graag zien dat het met nog meer marketingplatforms verbonden zou zijn

Prijzen van Ziflow

Free Forever

Standaard: $ 199/maand

Pro: $ 329/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Ziflow

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Ziflow

Een G2-gebruiker , zegt:

Onze creatieve werkstroom is echt getransformeerd door Ziflow! Als team met een gestage werkstroom van projecten hadden we behoefte aan een tool die onze beoordelings- en goedkeuringsprocessen kon stroomlijnen, en Ziflow heeft voor ons uitstekend gewerkt. Het platform is opmerkelijk gebruiksvriendelijk en duidelijk te navigeren. Zelfs onze minder technisch onderlegde teamleden vinden het eenvoudig te bedienen, waardoor onze onboarding-tijd tot bijna nul is teruggebracht.

👀 Wist u dat? De wereldwijde markt voor compliance-software wordt geschat op een waarde van 36,22 miljard dollar.

5. Brandfolder (het beste voor het organiseren en delen van merkmiddelen)

via Brandfolder

Wilt u uw marketingmiddelen organiseren en aan de regels houden? Brandfolder kan de oplossing zijn. Het organiseert uw volledige contentproces, waardoor u eenvoudig gebruik kunt maken van goedgekeurde middelen. Dankzij gecentraliseerde middelen en toegangscontrole wordt alleen goedgekeurd materiaal gebruikt.

Het beheren van campagnes en goedkeuringen is ook eenvoudiger: ingebouwde werkstromen en het bijhouden van taken zorgen ervoor dat alles op schema blijft, terwijl goedkeuringsrecords helpen om de naleving te handhaven. Brandfolder vereenvoudigt de organisatie en optimalisatie van content.

De beste functies van Brandfolder

Groepeer gerelateerde assets voor eenvoudige toegang, zoals het maken van checklists voor uw marketingmateriaal

Laat verouderde assets automatisch verlopen om uw content actueel en compliant te houden

Sla het merkbeleid op één plek op, zodat iedereen de laatste regels volgt

Voeg aangepaste tags en metadata toe om creatieve assets gemakkelijker te vinden en te organiseren

Beperkingen van Brandfolder

De prijzen van Brandfolder kunnen aan de hoge kant zijn

Het instellen van Brandfolder kan tijd kosten, vooral als u een grote bibliotheek met assets moet organiseren

Prijzen van Brandfolder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brandfolder

G2: 4,5/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Brandfolder

Een G2-gebruiker , zegt:

Een van de redenen waarom we voor Brandfolder hebben gekozen, was omdat het kan worden geïntegreerd met Adobe-software. Het gebruik van CI Hub is echter moeilijk en eerlijk gezegd vermijden we het gebruik ervan. Meestal downloaden we gewoon de assets die we nodig hebben via de webinterface van Brandfolder. Ofwel moet CI Hub een UI-revisie ondergaan, ofwel moet Brandfolder op zoek gaan naar een andere leverancier voor de app-integratie.

👀 Wist u dat? Noord-Amerika is marktleider op het gebied van software voor compliance management en daarmee de grootste regio in de branche!

6. Aprimo (het beste voor het beheer van marketingactiviteiten, waaronder content compliance en werkstromen voor digitale assets)

via Aprimo

Als u op zoek bent naar een marketingplatform dat campagneplanning en compliance kan afhandelen, is Aprimo wellicht precies wat uw team nodig heeft.

Aprimo is een uitgebreide tool voor marketing resource management (MRM) die werkstromen organiseert en naleving garandeert. Het blinkt uit in het plannen, toewijzen, bijhouden en goedkeuren van campagnes.

Hoewel het niet expliciet AI-gestuurd is voor compliance, voorkomt het problemen via gecentraliseerde assets, beheerde werkstromen en bijgehouden goedkeuringen.

Het projectmanagement van Aprimo is sterk, terwijl de tools voor taken en redactie de samenwerking en revisies vereenvoudigen en een compliance-audittrail creëren. De rapportage biedt inzicht in prestaties, houdt statistieken bij en verbetert compliance-rapporten, waardoor uw marketingproces van begin tot eind wordt beheerd.

De beste functies van Aprimo

Automatiseer taken zoals e-mailmarketing, posts op sociale media en lead nurturing, zodat uw team zich kan concentreren op de strategie

Beheer mensen, budgetten en middelen op één plek om resources te optimaliseren en knelpunten te voorkomen

Krijg gedetailleerd inzicht in campagneprestaties, houd sleutelcijfers bij en verfijn uw marketingstrategie

Koppel Aprimo aan CRM, ERP en andere zakelijke tools voor een soepele, geïntegreerde werkstroom

Beperkingen van Aprimo

Aprimo heeft een steile leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers

Het kan soms traag aanvoelen, vooral bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Prijzen van Aprimo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Aprimo

G2: 4,3 / 5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Aprimo

Een gebruiker van G2 zegt:

Aprimo is eenvoudig genoeg om te gebruiken zonder dat er een fulltime curator/bibliothecaris in dienst hoeft te zijn om de digitale assets te beheren. De manier waarop toestemmingen worden geïmplementeerd is heel duidelijk en eenvoudig te beheren. Het is vooral handig bij InDesign-pakketten... iets waar andere DAM-systemen moeite mee hebben. Hun case support-systeem werkt erg goed.

➡️ Lees ook: Een dag uit het leven van een marketingmanager: inzichten van experts

7. Fintel Connect (het beste voor het bijhouden en optimaliseren van financiële affiliate marketing compliance)

via Fintel Connect

Houdt uw huidige systeem u tegen om uw marketingdoelen te bereiken? Fintel Connect vereenvoudigt het bijhouden van campagnes, goedkeuringsbeheer, risicobeperking en werkstromen voor documentcompliance.

Met AI-aangedreven compliance tools kunnen teams opmerkingen en goedkeuringen centraliseren, waardoor transparantie en efficiëntie worden gewaarborgd. Project workflow management en Redactie organiseren de samenwerking, terwijl automatisering de marketinginspanningen vermindert en compliance risico's minimaliseert.

Door automatisering en AI te integreren, helpt Fintel Connect marketingteams om compliant en efficiënt te blijven en compliance-risico's voor te blijven zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid.

De beste functies van Fintel Connect

Beheer partners en affiliates eenvoudig met realtime bijhouden en prestatie-inzichten

Vereenvoudig goedkeuringen met aanpasbare werkstromen die uw team op één lijn houden

Optimaliseer uw campagnes met datagestuurde prestatieanalyses

Integreer met uw favoriete marketingtools voor een soepele werkstroom

Limieten van Fintel Connect

Behoefte aan een breder bereik van partners binnen het platform

Het platform biedt geen ingebouwde ondersteuning voor meerdere talen

Prijzen van Fintel Connect

Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Fintel Connect

G2: 4,8 / 5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Fintel Connect

Een G2-gebruiker zegt :

Ik heb een geweldige ervaring gehad met Fintel Connect tijdens een campagne. Dit was de tweede keer dat ik met hun team werkte en het verloopt altijd zo gemakkelijk en soepel. Ze zijn erg vriendelijk, deskundig, behulpzaam en makkelijk in de omgang, wat mijn werk een stuk gemakkelijker maakt! Ik hoop in de toekomst weer met hen samen te werken aan nieuwe projecten.

8. Adzooma (het beste voor het vereenvoudigen van het beheer van advertentiecampagnes)

via Adzooma

"Heeft iemand deze advertentietekst goedgekeurd? Welke versie van deze campagne-assets is definitief? Houden we de juiste statistieken bij?" Als deze vragen u bekend voorkomen, bent u niet de enige.

Dit is waar Adzooma om de hoek komt kijken. Marketing compliance software helpt teams slimmer te werken door campagnebeheer te centraliseren, goedkeuringen te automatiseren en risicocontroles te versterken.

De beste functies van Adzooma

Beheer meerdere advertenties in enkele seconden met aanpassingen in één klik

Krijg realtime inzichten met geautomatiseerde rapportages over prestaties

Maak naadloos verbinding met Google, Facebook en Microsoft Ads

Vereenvoudig advertentiebeheer met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface

Adzooma-beperkingen

Behoefte aan uitgebreide rapportage functies, met name voor aangepaste rapportage en datavisualisatie

Sommige geavanceerde functies hebben een leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Adzooma

Free

Zilver: $69/maand

Gold: $179/maand

Beoordelingen en recensies van Adzooma

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Adzooma

Een Trustpilot-gebruiker zegt:

Adzooma is een fantastische tool om meerdere advertentieaccounts op verschillende kanalen te beheren. Ik gebruik het om advertenties op Google Ads en Microsoft Ads te beheren en vind het heel gebruiksvriendelijk, met duidelijke mogelijkheden die me tijd besparen en onze advertentieaccounts veel efficiënter maken. Ik zou Adzooma aan iedereen aanbevelen die meerdere advertentieaccounts beheert.

9. Complyon (het beste voor het automatiseren van taken op het gebied van naleving van regelgeving en risicobeoordelingen)

via Complyon

Hoe zorgt u ervoor dat elke advertentie, e-mail en social media-post voldoet aan de compliance-normen zonder uw team te vertragen?

Complyon vermindert de inspanningen op het gebied van compliance door goedkeuringen te organiseren, gegevensstromen bij te houden en ervoor te zorgen dat elke campagne in overeenstemming is met de regelgeving. De geautomatiseerde herinneringen houden teams op koers en voorkomen gemiste goedkeuringen en last-minute complianceproblemen.

Met aangepaste werkstromen wordt content automatisch naar de juiste reviewers gestuurd, waardoor onnodig heen-en-weer-gepraat wordt voorkomen en alles op één plek georganiseerd blijft.

Naast goedkeuringen laten de data-analysetools van Complyon zien hoe campagneactiviteiten, systemen en interacties met derden van invloed zijn op compliance. Door deze verbindingen in kaart te brengen, kunnen teams potentiële risico's identificeren voordat ze problemen worden.

De beste functies van Complyon

Sla compliance-documenten op en beheer ze op één centraal platform voor eenvoudige toegang

Pas compliance frameworks aan om te integreren met branchevoorschriften en intern beleid

Identificeer en beperk compliance-risico's efficiënt met geavanceerde tools voor risicobeoordeling

Eenvoudige integratie met bestaande bedrijfstools om de efficiëntie van de werkstroom te bevorderen

Beperkingen van Complyon

Kleinere bedrijven of bedrijven met een beperkt budget vinden de prijsstructuur een uitdaging

Prijzen van Complyon

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Complyon

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Complyon

Een Capterra-gebruiker zegt:

De software is eenvoudig te begrijpen en te gebruiken. Het creëert een eenvoudig maar effectief overzicht van gegevensprocessen binnen de hele organisatie en geeft inzicht in waarom en hoe gegevens worden verwerkt. U kunt ook governance implementeren om uw gegevens in kaart te brengen en verantwoordelijkheden toe te wijzen binnen de hele organisatie.

🧠 Leuk weetje: Marketing compliance software gaat niet alleen over het vermijden van boetes, maar ook over vertrouwen. 72% van de consumenten zegt dat ze niet meer zullen kopen van een merk dat ze niet vertrouwen. Compliant blijven betekent geloofwaardig blijven!

10. LogicGate (het beste voor het aanpassen en automatiseren van risicobeheerprocessen)

via LogicGate

LogicGate is een platform voor governance, risico en compliance (GRC) dat marketingteams controle geeft over hun complianceprocessen. Het brengt orde in de vaak chaotische wereld van marketingcompliance.

Met AI-gestuurde mogelijkheden vereenvoudigt LogicGate compliancebeheer door automatisch feedback te verzamelen en analyseren, allemaal op één centrale locatie.

Bovendien elimineren de automatiseringsfuncties vervelende handmatige taken door naadloze integratie met andere tools via de API, waardoor een soepele en efficiënte werkstroom van compliancegegevens wordt gegarandeerd.

De beste functies van LogicGate

Pas dashboards aan om risico's, goedkeuringen en complianceprocessen in realtime bij te houden

Centraliseer risicobeheer met een flexibel en schaalbaar platform zonder code

Bevorder samenwerking met op rollen gebaseerde toegang en geautomatiseerde notificaties

Genereer geavanceerde rapporten met AI-gestuurde inzichten voor betere besluitvorming

Beperkingen van LogicGate

De complexe interface van het platform leidt tot een langer onboardingproces

Werkstromen voor risicobeheer vinden de aanpassingsmogelijkheden ontoereikend

Prijzen van LogicGate

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogicGate

G2: 4,6 /5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7 /5 (50+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over LogicGate

Een Capterra-gebruiker zegt:

Gebruiksvriendelijk en ik vind snel wat ik zoek.

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor marketingcontracten in Word en ClickUp

Geef uw marketingteams meer mogelijkheden met intelligente compliance

Het blijft een uitdaging om impactvolle campagnes te voeren en tegelijkertijd binnen de grenzen van steeds veranderende regels te blijven. De kosten van niet-naleving – van hoge boetes en reputatieschade tot verlies van klantvertrouwen – zijn simpelweg te hoog.

Goede marketingcompliance-software kan u helpen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende normen en tegelijkertijd efficiënt en transparant te blijven.

Met ClickUp krijgt u een gecentraliseerd platform om goedkeuringen te beheren, naleving bij te houden en samenwerking te organiseren, terwijl uw gegevens veilig blijven.

Automatiseer vervelende werkstromen, houd uitgebreide gegevens bij en zorg ervoor dat elke campagne voldoet aan de regelgeving zonder uw team te vertragen. ClickUp betekent het gebruik van marketing compliance software die u helpt tijd te besparen, merkconsistentie te behouden en de regelgeving na te leven. Geen boetes meer voor het niet lezen van de kleine lettertjes.

Blijf compliant, blijf efficiënt en blijf voorop met ClickUp. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!