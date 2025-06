Top 11 alternatieven voor Zoho Forms voor slimmere gegevensverzameling

Zoho Forms is een populaire tool voor het maken van aangepaste formulieren voor gegevensverzameling, feedback van klanten en projectmanagement.

Als u echter op zoek bent naar meer geavanceerde automatisering, naadloze integraties en meer aanpassingsmogelijkheden, zijn er verschillende alternatieven voor Zoho Forms die wellicht beter aan uw behoeften voldoen.

Of u nu een bedrijfseigenaar, marketeer, projectmanager of lid van een HR-team bent, met de juiste tool voor het maken van formulieren kunt u uw gegevensverzamelingsprocessen efficiënter en overzichtelijker maken.

Lees verder terwijl we enkele van de beste alternatieven voor Zoho Forms verkennen die diverse functies en functionaliteiten bieden.

Waar Zoho Forms tekortschiet: 6 beperkingen die u moet kennen

Zoho Forms werkt prima als u net begint met het verzamelen van gegevens. Het is gebruiksvriendelijk, kan goed worden geïntegreerd met andere Zoho-producten en biedt alle basisfuncties voor het maken van online formulieren. Maar naarmate uw behoeften groeien, beginnen er tekortkomingen aan het licht te komen.

Hier begint het probleem voor teams:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: U kunt kleuren en lettertypes wijzigen, maar als u volledig aangepaste formulieren wilt die aansluiten bij uw huisstijl of campagne-uitstraling, dan voelt deze tool beperkend aan

Gebrek aan geavanceerde sjablonen: De selectie van sjablonen is minimaal, waardoor teams elke keer weer helemaal opnieuw formulieren moeten opbouwen

Beperkte integraties met andere apps: Buiten het Zoho-ecosysteem werkt het niet goed samen met andere apps, met name nichetools waar marketeers en freelancers vaak op vertrouwen

Vertraagt bij grote formulieren: Als u gedetailleerde informatie uit meerdere secties wilt verzamelen, neemt de prestatie van het formulier merkbaar af

Leren kost tijd: Voor gebruikers die nog niet bekend zijn met de uitgebreide suite van Zoho, kunnen de layout en logica onintuïtief zijn en uw werkstroom vertragen

Geen echte drag-and-drop: De formulierbouwer bestaat, maar mist de flexibiliteit en snelheid van moderne drag-and-drop editors die anderen bieden

De beste alternatieven voor Zoho Forms in één oogopslag

Hier zijn enkele alternatieven voor Zoho Forms die niet alleen aan de basisvereisten voldoen, maar u ook meer mogelijkheden, betere aanpassingsmogelijkheden en minder hoofdpijn bieden:

Tool Het beste voor Gebruiksscenario ClickUp Automatisering van werkstromen en integratie van taken Converteer formulierreacties naar bruikbare taken en trigger direct werkstromen Jotform Dynamische formulieren met logica en betalingsmogelijkheden Maak geavanceerde formulieren met betalingen, voorwaardelijke logica en automatisering Microsoft Forms Teams die Microsoft 365 gebruiken Interne enquêtes, onboarding en snelle gegevensvastlegging binnen het MS-ecosysteem Wufoo Snelle formulieren met ingebouwde betalingsopties Betaalingen innen, enquêtes maken en snel eenvoudige formulieren lanceren Paperform Formulieren met uw eigen huisstijl en flexibele logica Maak interactieve formulieren met prijsregels, planning en aangepast ontwerp Typeform Gespreksformulieren en merkervaringen Maak formulieren met één vraag per keer voor een betere betrokkenheid Google Forms Snel en gratis formulieren aanmaken met realtime gegevenssynchronisatie Voer interne polls, enquêtes en quizzen uit met automatische synchronisatie met Google Spreadsheets Formstack Beveiligde formulieren en geavanceerde automatisering van werkstromen Automatiseer processen in de gezondheidszorg, financiën en werkstromen met veel compliance-eisen Cognito Forms Complexe werkstromen en taakgebaseerde automatisering Gebruik logica, e-handtekeningen en betalingen om formulieren met meerdere stappen te ondersteunen 123FormBuilder Compliance-gedreven formulieren voor gebruik binnen ondernemingen Maak HIPAA/GDPR-conforme formulieren met diepgaande Salesforce-integraties Formsite Basisformulieren met documentgeneratie Maak beveiligde formulieren die PDF's genereren en werkstromen automatiseren

Top alternatieven voor Zoho Forms

Niet elk team kan of moet zich beperken tot het Zoho-ecosysteem. Als u op zoek bent naar alternatieven voor Zoho Forms die flexibelere formulieropbouw, betere automatisering van werkstromen en naadloze integratie met uw projectmanagementtool bieden, dan hebben wij wat u zoekt.

Dit zijn de beste alternatieven om te overwegen:

1. ClickUp (het beste voor automatisering van werkstromen en taakintegratie)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, gaat verder dan basis taakbeheer. Het brengt documenten, chats, whiteboards, doelen, dashboards, tijdregistratie en meer samen op één platform, waardoor bedrijven hun werk kunnen centraliseren en het wisselen tussen tools kunnen elimineren.

Zet formulierreacties direct om in taken met ClickUp Forms

ClickUp Forms is diep geïntegreerd in uw werkstromen. Wanneer iemand een formulier invult, kan dit direct het aanmaken van een taak triggeren, teamleden toewijzen en updates naar dashboards pushen. Dat betekent dat u verzonden formulieren niet meer handmatig hoeft te controleren. Op deze manier wordt alles direct uitvoerbaar.

Bovendien kunt u elk formulier aanpassen met op logica gebaseerde velden, afbeeldingen, merkkleuren en achtergrondafbeeldingen, zodat het perfect aansluit op de behoeften van uw team.

Met ClickUp Dashboards krijgt u snel een overzicht van de gegevens van uw verzonden formulieren. Zet uw verzonden formulieren om in aangepaste dashboards, zodat u altijd een actuele weergave hebt om naar te verwijzen!

Dashboards kunnen u ook helpen bij het beheren van gegevens over uw formulieren, zoals verzendpercentages, tijd in status, enz., en u kunt ook inzoomen op specifieke taken.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen door verspreide documentatie, waarbij slechts 8% projectmanagementtools gebruikt om actiepunten bij te houden. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit chats, taakopmerkingen, documenten en e-mails met één enkele klik!

Gratis sjabloon Leg feedback vast, organiseer deze en onderneem actie met de plug-and-play sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp

ClickUp biedt ook sjablonen voor feedbackformulieren met vooraf ontworpen velden en aanpasbare opties waarmee u eenvoudig waardevolle inzichten kunt verzamelen, of deze nu afkomstig zijn van klanten, medewerkers of belanghebbenden.

De sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp wordt geleverd met vooraf geconfigureerde aangepaste velden, weergaven en statussen. Hiermee kunt u reacties bijhouden, serviceproviders beoordelen en terugkerende problemen opsporen, allemaal op één plek.

U kunt ook sjablonen voor aanmeldingsformulieren gebruiken om registraties voor gebeurtenissen te beheren, contactgegevens te verzamelen of sollicitaties te vragen. ClickUp heeft ook sjablonen voor intakeformulieren waarmee u de verwachtingen van clients kunt beheren en direct complexe formulieren, dashboards en werkstromen kunt opzetten.

Automatiseer repetitief werk met op regels gebaseerde triggers die uw werkstromen voor u uitvoeren met ClickUp Automatisering

Op basis van antwoorden op formulieren kunt u met ClickUp Automation regels instellen om automatisch taken toe te wijzen, prioriteiten te wijzigen, statussen bij te werken, e-mails te verzenden en nog veel meer, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Het is ontwikkeld voor teams die repetitief beheerwerk willen elimineren.

Het kan worden gebruikt als een krachtige tool voor formulierautomatisering, waarmee u gegevensverzameling kunt optimaliseren, acties kunt triggeren op basis van formulierreacties en werkstromen kunt automatiseren, allemaal op één plek.

De beste functies van ClickUp

Maak formulieren op maat en deel of sluit ze overal in

Verander verzonden formulieren in uitvoerbare taken met triggers voor marketingautomatisering en regels voor toegewezen personen

Verminder handmatige rapportage met AI-aangedreven samenvattingen en projectupdates met ClickUp Brain

Bouw uitgebreide dashboards die in realtime worden bijgewerkt met behulp van formulier- en taakgegevens

Vind al uw formulieren centraal georganiseerd in een doorzoekbare Forms Hub in ClickUp

Breid de functionaliteit van uw formulier uit met de meer dan 1000 integraties van ClickUp met tools zoals Slack, HubSpot en meer

Beperkingen van ClickUp

De formulierbouwer is niet beschikbaar in de mobiele app

Het kost wat tijd om dashboards volledig aan te passen voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5,0 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Philip Storry, Senior Systeembeheerder, zei:

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer sommige platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.

2. Jotform (het beste voor krachtige formulieren met ingebouwde betalingsmogelijkheden en logica)

via Jotform

Jotform richt zich op het maken van formulieren die niet alleen eenvoudig zijn, maar ook dynamisch en functioneel voor serieuze werkstromen.

Het geeft u toegang tot slimme voorwaardelijke logica, betalingsintegraties en geautomatiseerde werkstromen zonder ook maar één regel code aan te raken. Wat opvalt is de snelheid: u kunt binnen enkele minuten een gepolijst, multifunctioneel formulier maken en dit overal insluiten.

Het is gemaakt voor teams die de technische rompslomp willen overslaan en formulieren willen lanceren die er goed uitzien, goed functioneren en verbinding maken met meer dan 150 zakelijke tools. Van het vragen van feedback van gebruikers tot interne goedkeuringen en registraties, het kan alles aan zonder aan eenvoud in te boeten.

De beste functies van Jotform

Trigger werkstromen en notificaties met behulp van voorwaardelijke logica op basis van reacties van gebruikers

Accepteer online betalingen rechtstreeks via formulieren met Stripe, PayPal en meer

Gebruik meer dan 10.000 sjablonen om alles te maken, van enquêtes tot formulieren voor het genereren van leads

Maak verbinding met meer dan 150 apps, zoals Google Spreadsheets, Mailchimp, Salesforce en Slack

Beperkingen van Jotform

De mobiele responsiviteit is op sommige apparaten inconsistent

Sommige functies zijn verborgen, tenzij u al bekend bent met het platform

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/maand per gebruiker

Silver: $49/maand per gebruiker

Gold: $129/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5,0 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 2400 beoordelingen)

3. Microsoft Forms (het beste voor teams die al Microsoft 365 gebruiken)

via Microsoft

Als uw team al werkt binnen de Microsoft 365-omgeving, is Microsoft Forms een eenvoudige maar efficiënte optie voor het maken van medewerkerstevredenheidsonderzoeken, polls en quizzen zonder het platform te verlaten.

Het synchroniseert eenvoudig met Excel voor gegevensanalyse, kan worden geïntegreerd met Teams voor gezamenlijke reacties en maakt gebruik van AI-aangedreven suggesties om het aanmaken van formulieren te versnellen.

Het is overzichtelijk, intuïtief en vereist geen installatie als u al Microsoft-tools gebruikt. Voor interne toepassingen, zoals feedback van medewerkers, onboarding of snelle Pulse-enquêtes, sluit het naadloos aan op de rest van de Microsoft-stack.

Beste functies van Microsoft Forms

Maak snel enquêtes en quizzen met slimme suggesties en sjablonen

Naadloze integratie met Excel, SharePoint en Teams voor realtime samenwerking

Pas formulieren aan met thema's en media voor een aantrekkelijkere ervaring

Krijg toegang tot reacties op verschillende apparaten en beheer ze met uw Microsoft 365-account

Beperkingen van Microsoft Forms

Het biedt beperkte visuele aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met speciale formulierbouwers

De mobiele responsiviteit is op sommige apparaten inconsistent

Prijzen voor Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15,00/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor Business: $ 9,90/maand per gebruiker

Microsoft 365 Copilot: Beschikbaar als add-on voor Business-abonnementen (prijzen niet beschikbaar)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Forms

G2: 4,4/5,0 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 200 beoordelingen)

Dit is wat een G2-gebruiker zei:

De waarheid is dat deze tool het proces van het opstellen van formulieren voor mij enorm heeft vereenvoudigd. We verspilden veel tijd vanwege de hoeveelheid tijd en moeite die het kostte om iets te ontwerpen dat er professioneel uitzag, vooral zonder geavanceerde kennis van ontwerp of programmeren. Maar nu kan ik met alleen maar slepen en neerzetten componenten formulieren maken die niet alleen functioneel zijn, maar er ook nog eens verzorgd en aantrekkelijk uitzien.

4. Wufoo (het beste voor het snel aanmaken van formulieren met ingebouwde betalingsopties)

via Wufoo

Wufoo is een veteraan op het gebied van formulierbouwers en staat bekend om zijn gebruiksgemak en eenvoudige installatie. Als u snel formulieren, enquêtes of applicaties met betalingsmogelijkheden wilt maken, biedt Wufoo vooraf ontworpen sjablonen, drag-and-drop-elementen en een gebruiksvriendelijke interface.

Het is vooral aantrekkelijk voor gebruikers die iets lichtgewichts, zonder code en snel te implementeren willen. Het ondersteunt ook een bereik van betalingsverwerkers zoals PayPal, Stripe en Square, waardoor het een go-to is voor donatieformulieren, betalingen voor gebeurtenissen of registraties.

Beste functies van Wufoo

Maak en lanceer formulieren met meer dan 400 sjablonen en een gebruiksvriendelijke drag-and-drop-bouwer

Verzamel betalingen met Stripe, PayPal, Square of Authorize. Net

Pas formulier-thema's aan met uw eigen huisstijl met behulp van CSS of de ingebouwde ontwerper

Integreer met tools zoals Salesforce, Mailchimp, WordPress en Asana

Beperkingen van Wufoo

Het biedt geen ondersteuning voor CAPTCHA, waardoor het zeer kwetsbaar is voor spam en botmisbruik

De functies voor veiligheid zijn beperkt voor formulieren met geïntegreerde betalingen

Prijzen van Wufoo

Free Forever

Starter: $ 22/maand per gebruiker

Professional: $39/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 99/maand per gebruiker

Ultimate: $ 249/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Wufoo

G2: 4,2/5,0 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (meer dan 200 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Formulieren met logische voorwaardelijke werkstromen kunnen de conversie met wel 160% verhogen, vooral voor enquêtes, offertes of boekingen.

5. Paperform (het beste voor formulieren met merknaam, betalingen en flexibele logica)

via Paperform

Paperform combineert het maken van formulieren met de ontwerpvrijheid van een editor voor landingspagina's. Het is zo ontworpen dat het meer aanvoelt als het schrijven van een document dan het verslepen van vakjes, en dat is wat het onderscheidt.

Of u nu diensten verkoopt, boekingen aanneemt, feedback van klanten verzamelt of aangepaste formulieren met dynamische prijsregels maakt, Paperform regelt het allemaal met één overzichtelijke, minimalistische interface.

U kunt uw formulier aanpassen aan uw merk, werkstromen automatiseren, berekeningen toevoegen en zelfs uw formulier omzetten in een mini-winkel met ondersteuning voor betalingen.

Beste functies van Paperform

Maak interactieve formulieren die op logica gebaseerde prijzen, planning en betalingen op één plek ondersteunen

Voeg berekeningen, voorwaardelijke werkstromen en dynamische succespagina's toe zonder code

E-handtekeningen insluiten, boekingen verzamelen en taken automatiseren via meer dan 2000 integraties

Volledig aanpasbare visuals, typografie, layout en achtergrond, passend bij uw merk

Beperkingen van Paperform

Beperkte zoek- of filteropties voor meerkeuzevragen met grote antwoordreeksen

Gedeeltelijk verzonden formulieren kunnen niet altijd worden hersteld als een gebruiker halverwege afbreekt

Prijzen Paperform

Essentials: $29/maand per gebruiker

Pro: $ 59/maand per gebruiker

Business: $ 129/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Paperform

G2: 4,5/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5,0 (meer dan 100 beoordelingen)

Van een G2-gebruiker:

Ik heb een aantal andere oplossingen onderzocht en gebruikt voordat ik Paperform ontdekte, en tot nu toe is Paperform de enige die functies en integraties biedt die aan al mijn behoeften voldoen. Ik werk meestal met zeer lange en complexe formulieren en de eenvoudige interface van Paperform maakt het een stuk eenvoudiger. Paperform communiceert ook heel goed met Zapier, wat een van mijn grootste problemen was voordat ik ermee ging werken.

6. Typeform (het beste voor conversatieformulieren en merkervaringen)

via Typeform

Typeform onderscheidt zich van de verschillende alternatieven voor Zoho Forms door een ontwerpfilosofie die draait om communicatie met uw publiek, niet om communicatie naar uw publiek. De interface met één vraag per keer voelt meer als een gesprek dan als een formulier, wat de betrokkenheid en voltooiingspercentages verhoogt.

U kunt video's insluiten, logische follow-ups toevoegen en uw formulieren volledig van uw eigen huisstijl voorzien, waardoor ze ideaal zijn voor het vastleggen van leads, enquêtes en onboarding-werkstromen die niet als transacties aanvoelen.

Typeform biedt ook slimme inzichten, ingebouwde analyses en AI-aangedreven responsanalyse, zodat teams echte betekenis kunnen halen uit hun verzamelde gegevens.

Beste functies van Typeform

Maak veelzijdige formulieren voor enquêtes, polls, quizzen, beoordelingen en meer

Voeg video, aangepaste variabelen, logische sprongen en voorwaardelijke follow-ups toe zonder code te schrijven

Krijg toegang tot gedetailleerde analyses van formulierprestaties en inzichten op vraagniveau

Exporteer formulierantwoorden naar Excel- of CSV-bestanden

Integreer met meer dan 500 tools zoals Google Spreadsheets, HubSpot, Salesforce, Slack en Calendly

Beperkingen van Typeform

Het basisabonnement biedt geen zetels voor alleen-lezen, waardoor teams die alleen-lezen toegang nodig hebben, moeten zoeken naar oplossingen

De limiet voor het aantal reacties kan snel oplopen, wat het duur maakt voor gebruikers die veel formulieren versturen

Prijzen Typeform

Free

Basis: $ 29/maand per gebruiker

Plus: $59/maand per gebruiker

Business: $ 99/maand per gebruiker

Growth Essentials: $ 199/maand per gebruiker

Growth Pro: $ 349/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5,0 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 900 beoordelingen)

Van een G2-gebruiker:

Ik vind het prettig dat je veel vrijheid hebt voor verschillende enquêtepaden. Als je negatieve feedback ontvangt, kun je met één vraag meer informatie krijgen, terwijl je bij positieve feedback toestemming kunt vragen om deze als beoordeling in een andere vraag te gebruiken.

7. Google Forms (het beste voor snelle, eenvoudige enquêtes met realtime samenwerking)

via Google Forms

Google Forms is de beste keuze voor iedereen die al deel uitmaakt van het Google-ecosysteem. Het is eenvoudig, snel en ontworpen voor naadloze samenwerking. Het maakt rechtstreeks verbinding met Google Spreadsheets voor directe gegevenssynchronisatie en analyse.

De interface met slepen en neerzetten, realtime bewerking en solide deelopties maken het ideaal voor het optimaliseren van gegevensverzameling. Het beste van alles is dat het volledig gratis is met een Google-account. U hoeft geen nieuwe tools te leren als u al gebruikmaakt van Werkruimte.

De beste functies van Google Forms

Werk in realtime samen met uw team aan een onbeperkt aantal formulieren met de vertrouwde editor in de stijl van Google Documenten

Voeg formulieren in enkele seconden in op websites of deel ze via e-mail, sociale media of aangepaste links

Organiseer reacties automatisch in Google Spreadsheets voor eenvoudige toegang en rapportage

Gebruik sjablonen voor snel aanmaken of bouw aangepaste quizzen, enquêtes en aanmeldingen

Beperkingen van Google Forms

Het wordt geleverd met beperkte visuele aanpassingsopties en een gebrek aan geavanceerde logische vertakkingen

Het kan te eenvoudig aanvoelen voor bedrijven die krachtigere werkstromen of integraties nodig hebben

Prijzen Google Forms

Free Forever

Business Starter: $ 6/maand per gebruiker

Business Standard: $ 12/maand per gebruiker

Business Plus: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2: 4,6/5,0 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Van een G2-gebruiker:

Eenvoudig te gebruiken en gekoppeld aan Google-spreadsheets. Een ander groot voordeel van Google-enquêtes is dat het verzenden van formulieren gekoppeld is aan een Google-account voor controle door de gebruiker.

8. Formstack (het beste voor het maken van veilige formulieren en het automatiseren van werkstromen)

via Formstack

Formstack is ontwikkeld voor teams die Zoho Forms-alternatieven nodig hebben voor meer dan alleen het maken van formulieren. Het is een compleet platform voor automatisering van werkstromen, dat formulieren, e-handtekeningen, documenten en integraties combineert in één toolkit.

De interface is beginnersvriendelijk, maar de kracht onder de motorkap is serieus, vooral als u te maken hebt met compliance-intensieve sectoren zoals de gezondheidszorg, overheid of financiën. De functies, zoals het vooraf invullen van formulieren, het toewijzen van taken en op logica gebaseerde werkstromen, helpen u om elk formulier om te zetten in een volledig functionerend proces. Het is niet flitsend, maar wel betrouwbaar en geschikt voor ondernemingen.

De beste functies van Formstack

Automatiseer end-to-end werkstromen met formulieren die het aanmaken van documenten, het doorsturen van taken en elektronische handtekeningen triggeren

Gebruik Formstack voor Salesforce om formulieren rechtstreeks in uw Salesforce-organisatie te maken en te beheren

Beheer toestemmingen, wijs revisors toe en houd goedkeuringen bij voor alle formulieren en documenten

Krijg toegang tot dashboards voor werkstromen, dynamische taaktoewijzingen en geavanceerde routeringslogica zonder ook maar één regel code te schrijven

Beperkingen van Formstack

Het formulierbouwpaneel voelt krap aan en is moeilijker te navigeren bij het bouwen van complexe formulieren

Het hernoemen of verwijderen van velden kan geautomatiseerde logica of notificaties zonder waarschuwing verstoren

Prijzen Formstack

Formulieren: $ 99/maand per gebruiker

Suite: $299/maand per vijf gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Formstack

G2: 4,3/5,0 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5,0 (meer dan 100 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Vraagt u zich af hoe u feedback kunt vragen om uw professionele groei te stimuleren? Hier zijn enkele tips die u kunt volgen: Houd het beknopt en to the point om hun tijd te respecteren 🕒

Stel specifieke vragen om bruikbare inzichten te verzamelen 💬

Focus op verbeterpunten in plaats van algemene feedback 🎯

Moedig eerlijke, constructieve kritiek aan om groei te bevorderen 👂

9. Cognito Forms (het beste voor krachtige werkstromen en automatisering van taken)

via Cognito Forms

Cognito Forms biedt een evenwicht tussen aanpassing en automatisering. U verzamelt niet alleen gegevens, u gebruikt ze ook om werkstromen te triggeren, taken toe te wijzen, documenten te genereren en zelfs betalingen te innen met Square of PayPal.

De opvallendste functie is Werkstroomtaken, waarmee u verschillende gebruikers in verschillende fasen van een proces kunt betrekken, zoals goedkeuringen, follow-ups en dynamische statuswijzigingen.

U kunt ook complexe formulieren maken met herhalende secties, berekeningen en geavanceerde logica, allemaal zonder code te schrijven. Het is een solide keuze als uw formulier meer moet doen dan alleen gegevens verzamelen.

De beste functies van Cognito Forms

Automatiseer werkstromen met meerdere stappen met op rollen gebaseerde statuswijzigingen en taaktoewijzingen in de app

Gebruik gegevenslookups, berekeningen en logica om formulieren te maken die zich in realtime aanpassen

Verzamel juridisch bindende e-handtekeningen en genereer documenten rechtstreeks vanuit ingediende formuliergegevens

Accepteer betalingen met Stripe, Square of PayPal en pas regels toe zoals limieten voor hoeveelheden of kortingen

Beperkingen van Cognito Forms

Minder aanpassingsmogelijkheden voor het opmaken van formulieren zonder CSS toe te voegen

De integratie ziet er standaard eenvoudig uit, tenzij deze handmatig wordt aangepast

Prijzen Cognito Forms

Free Forever

Pro: $19/maand voor maximaal 2 gebruikers

Team: $ 39/maand voor maximaal 5 gebruikers

Enterprise: $ 129/maand voor maximaal 20 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 130 beoordelingen)

Van een G2-gebruiker:

Formulieren zijn de voordeur van mijn bedrijf. Ik maak vaak gebruik van meerdere bedrijven om van al hun sterke punten te profiteren. Cognito begon als onze basisformulieren voor het vastleggen van gegevens, maar dankzij de e-commerceoptie zijn onze Cognito-formulieren in de loop van de tijd uitgegroeid tot de workflow voor het registreren van gebeurtenissen en het aanbetalen van bedragen. Het ontwerp was eenvoudig en gestroomlijnd.

10. 123FormBuilder (het beste voor compliance-gedreven formulieren en werkstromen voor ondernemingen)

via 123FormBuilder

123FormBuilder hecht meer waarde aan veiligheid en naleving dan de meeste andere aanbieders. Als uw werkstromen gevoelige gegevens omvatten, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij de overheid of in de financiële sector, maakt dit platform het gemakkelijker om aan alle eisen te voldoen. Het omvat alles van GDPR en HIPAA tot geavanceerde versleuteling en opties voor gegevensopslag.

Wat het onderscheidt, is de nauwe integratie met Salesforce, ondersteuning voor meer dan 45 native apps en de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het verzonden formulier pdf's of aangepaste rapporten te genereren. Of het nu gaat om een donatie, patiëntenregistratie of inschrijving, dit is gemaakt voor teams die zowel controle als flexibiliteit nodig hebben.

De beste functies van 123FormBuilder

Maak veilige formulieren met gegevensversleuteling en naleving van de AVG en HIPAA

Push gegevens rechtstreeks en in realtime naar Salesforce, Google Spreadsheets of uw CRM

Genereer PDF-documenten en trigger e-mail-werkstromen na verzenden

Krijg toegang tot meer dan 3000 kant-en-klare sjablonen voor alles, van toestemmingsformulieren tot evaluaties

Beperkingen van 123FormBuilder

Incidentele bugs tijdens updates, vooral rond omleidings-URL's

De gebruikersinterface kan inconsistent aanvoelen tijdens het opstellen van formulieren

Prijzen van 123FormBuilder

Free Forever

Gold : $37/maand per gebruiker

Platinum: $49/maand per gebruiker

Diamond: $ 99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 225/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van 123FormBuilder

G2: 4,5/5,0 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (meer dan 170 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Wanneer een formulier wordt ingediend (bijvoorbeeld een clientverzoek, interne feedback of creatieve briefing), stuur dan niet alleen een notificatie, maar gebruik taakbeheertools die reacties omzetten in gestructureerde taken met deadlines, subtaken en toegewezen eigenaren. Het helpt u: Krijg inzicht door verzendingen bij te houden in realtime dashboards 📊

Zet verzonden formulieren om in uitvoerbare taken met duidelijke eigendom ✅

Stel deadlines en subtaak in om projecten op schema te houden 📅

Automatiseer werkstromen om handmatige follow-ups te verminderen 🔄

11. Formsite (het beste voor eenvoudige formulieren en ouderwetse betrouwbaarheid)

via Formsite

Formsite bestaat al sinds eind jaren '90, en dat merk je. Hoewel het misschien geen prijzen wint voor moderne UX of snelle innovatie, doet het wat het moet doen. Het is betrouwbaar, veilig en boordevol essentiële functies zoals betalingsverwerking, PDF-export, logica voor meerdere pagina's en robuuste integraties.

Het biedt ook een gratis proefversie van 14 dagen waarvoor geen kredietkaart nodig is, wat zeldzaam is. Als u op zoek bent naar iets degelijks, maar niet geeft om toeters en bellen of een mooie gebruikersinterface, dan is Formsite nog steeds een kanshebber onder de alternatieven voor Zoho Forms.

Beste functies van Formsite

Maak moeiteloos formulieren met een drag-and-drop editor, het uploaden van afbeeldingen en gegevens, en meer dan 40 vraagtypes

Verzamel betalingen naadloos met Stripe, PayPal, Braintree en Authorize. net

Beveilig het verzenden met CAPTCHA-bescherming en SSL-encryptie

Automatiseer werkstromen met PDF-uitvoer, opties voor opslaan en terugsturen en geavanceerde logica

Beperkingen van Formsite

De gebruikersinterface voelt verouderd en onhandig aan in vergelijking met nieuwere tools

De prijs is gestegen, terwijl de functies grotendeels ongewijzigd zijn gebleven

Prijzen Formsite

Persoonlijk: $ 24,95/maand per gebruiker

Professioneel: $39,95/maand per gebruiker

Business: $69,95/maand per gebruiker

Business Plus: $99,95/maand per gebruiker

Enterprise: $ 249,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Formsite

G2: 4,4/5,0 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Van een G2-gebruiker:

Formsite is een krachtige tool met eindeloze toepassingen in een verkoopomgeving. Bijna elk aspect kan worden aangepast. Het maken van formulieren is eenvoudig gemaakt door toegang tot meerdere sjablonen en een functie voor slepen en neerzetten. Formsite biedt tal van integraties met andere krachtige software, zoals Salesforce. Afhankelijk van uw abonnement is er zelfs een API-optie beschikbaar. Het automatiseren van werkstromen met notificaties en goedkeuringen maakt dit een uitstekende keuze voor complexe processen waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn.

Hier zijn enkele extra tools voor het maken van formulieren die unieke functies en mogelijkheden bieden en kunnen worden beschouwd als alternatieven voor Zoho Forms:

FormKeep: Biedt een lichtgewicht formulier-backend voor ontwikkelaars die flexibiliteit aan de voorkant nodig hebben zonder zware integraties

SurveySparrow: Biedt conversatie-enquêtes, automatisering van terugkerende enquêtes en responsiviteit op meerdere apparaten

FormAssembly: richt zich op het verzamelen van bedrijfsgegevens en Salesforce-native integratie voor veilige werkstromen

Upgrade uw formulieren en werkstroom met ClickUp

Formulieren stroomlijnen gegevensverzameling en spelen een cruciale rol bij het bijhouden van voortgang en het automatiseren van werkstromen.

Zoho Forms is een degelijke tool voor het maken van eenvoudige formulieren en het verzamelen van gegevens, maar het heeft zijn beperkingen, vooral als uw team meer automatisering, flexibiliteit en naadloze integratie met andere tools nodig heeft.

Of u nu bezig bent met client management, feedback verzamelen, projectaanvragen beheren of goedkeuringen automatiseren, er is altijd een slimmere tool voor uw team.

De juiste formulierbouwer moet meer doen dan alleen gegevens vastleggen; hij moet die gegevens koppelen aan uw werkstroom, CRM en beslissingen.

In dit opzicht onderscheidt ClickUp zich van andere alternatieven voor Zoho Forms door krachtige automatisering, diepgaande integraties en een projectmanagementsuite te bieden die is ontworpen om verzonden formulieren om te zetten in echt, uitvoerbaar werk. Het helpt u de handmatige inspanningen achterwege te laten en over te stappen op een tool die past bij de efficiëntie en groei van uw team.

Meld u aan bij ClickUp en upgrade uw formulieren en werkstroom!