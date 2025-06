Gratis Agile Epic-sjablonen voor betere Sprint-planning in 2025

Het beheren van complexe projecten is lastig. Uw team moet een miljoen bewegende delen bijhouden, deadlines verschuiven en prioriteiten veranderen dagelijks.

De echte uitdaging? Grote initiatieven opsplitsen in behapbare brokken die uw team kan aanpakken. Dat is waar agile epics om de hoek komen kijken: ze slaan een brug tussen uw grote doelen en het dagelijkse werk dat u daar naartoe brengt.

Maar het maken van een effectieve sjabloon voor agile epics is niet zo eenvoudig als het opschrijven van een paar punten. U hebt een raamwerk nodig dat u helpt afhankelijkheid in kaart te brengen, voortgang bij te houden en iedereen op één lijn te houden.

Zodra u dat epische project in kaart heeft gebracht, moet u het opsplitsen in kleinere user stories waaraan uw team sprint voor sprint kan werken. Deze blog biedt agile sjablonen met voorbeelden, tips voor sprintplanning en beproefde methoden voor het bijhouden van projecten.

Wat zijn sjablonen voor Agile Epic?

Een agile epic-sjabloon is een blauwdruk voor uw agile team. Het is een gestructureerd raamwerk dat teams helpt bij het organiseren van grote stukken werk die te groot zijn om in één sprint af te ronden.

Als u bijvoorbeeld een app voor maaltijdbezorging bouwt, kunnen de agile waarden 'Systeem voor het aanmaken van gebruikersaccounts' zijn. Dit omvat kleinere onderdelen zoals inlogschermen, wachtwoordherstel en profielinstellingen.

Uw epic-sjabloon organiseert al uw user stories op één plek. In ons voorbeeld van een app kunnen stories bijvoorbeeld zijn: 'Als gebruiker wil ik me aanmelden met mijn e-mailadres' of 'Als gebruiker wil ik mijn vergeten wachtwoord opnieuw instellen'.

De sjabloon definieert ook acceptatiecriteria: de specifieke voorwaarden waaraan een taak moet voldoen om als voltooid te worden gemarkeerd. Voor de functie voor het opnieuw instellen van het wachtwoord kunnen de criteria bijvoorbeeld zijn dat er binnen 30 seconden een herstel-e-mail moet worden verzonden en dat er een sterk nieuw wachtwoord moet worden opgegeven.

🧠 Leuk weetje: Het concept van het opsplitsen van grote taken in kleinere stukken is niet uniek voor softwareteams. Ernest Hemingway gebruikte een vergelijkbare aanpak bij het schrijven en verdeelde zijn romans in kleine, dagelijkse woordentargets.

Wat maakt een goede sjabloon voor Agile Epic?

Wilt u succesvolle sprints uitvoeren? Uw agile epic-sjabloon moet net zo hard werken als uw ontwikkelingsteam: het moet duidelijkheid brengen in complexe projecten en ervoor zorgen dat iedereen gefocust blijft op de belangrijkste deliverables.

Dit is wat u kunt verwachten:

Duidelijke naamgeving: Gebruik beschrijvende titels voor epics die direct het doel weergeven

Successtatistieken: definieer hoe succes wordt gemeten, zoals positieve feedbackpercentages of implementatietijd

Organisatie van gebruikersverhalen: Groepeer verhalen op functionaliteit, zoals betalingsfuncties of zoekhulpmiddelen

Prioriteringstools: Wijs story points toe om werklasten in evenwicht te brengen en knelpunten vroegtijdig op te sporen

Voortgang bijhouden: Kies sjablonen met statuskolommen, Sprint-tracking en visuele indicatoren

Aanpassingsopties: Zorg ervoor dat de sjabloon kan worden aangepast aan verschillende teamgroottes, projecttypes en methodologieën

Met de juiste sjabloon kan uw team grote ideeën opsplitsen in uitvoerbare taken, waardoor elke Sprint productiever wordt

10 gratis sjablonen voor Agile Epic

Verspreide tools en gescheiden systemen vertragen teams, waardoor 60% van hun tijd wordt verspild aan het zoeken naar en bijwerken van informatie.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, lost dit op door projecten, kennis en chatten samen te brengen op één platform, aangedreven door 's werelds meest samenhangende AI-werkassistent.

Met flexibele sjablonen voor naadloze sprintplanning, backlogbeheer en het bijhouden van voortgang helpt ClickUp teams sneller te werken, op één lijn te blijven en ideeën om te zetten in actie, zonder te hoeven schakelen tussen tools.

Vani Gupta, software engineer bij Hiver, een gebruiker van ClickUp, zegt:

ClickUp is erg handig bij het toewijzen van taken en het volgen ervan tijdens de sprint. Het heeft functies zoals lijsten wijzigen, taken koppelen, andere taken blokkeren, opmerkingen toevoegen, afbeeldingen toevoegen, aangepaste velden, mensen taggen, meerdere mensen aan één taak toewijzen, emoji's toevoegen aan opmerkingen en nog veel meer. Het heeft enorme mogelijkheden als het gaat om instellingen. "

Hier zijn 10 agile epic-sjablonen om uw Scrum-gebeurtenissen te structureren:

1. De sjabloon voor Agile-projectmanagement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer sprints, verzamel feedback met formulieren, automatiseer notificaties en meer met de ClickUp Agile-sjabloon voor projectmanagement

Wilt u agile methoden introduceren bij uw niet-softwareteams? Met de sjabloon voor agile projectmanagement van ClickUp kunnen meerdere teams hun werk organiseren in beheersbare taken.

Dit is wat deze sjabloon zo bijzonder maakt:

Aan de slag: Lees de documenten bij de sjabloon en voltooi de leertaken om de hiërarchie van uw werkruimte in te stellen met ruimtes, mappen en lijsten

Agile ceremonies uitvoeren: Plan en beheer agile vergaderingen rechtstreeks in ClickUp, zoals sessies voor sprintplanning, dagelijkse stand-ups, werkdemo's in reviews en retrospectieven

Uw backlog beheren: Organiseer uw projectpijplijn, geef taken een duidelijke titel, verzamel nieuwe verzoeken met formulieren en prioriteer taken met aangepaste velden

Gebruik van het Kanban-bord: Visualiseer fasen van het werk, verplaats taken tussen kolommen, houd de voortgang bij en identificeer knelpunten in de werkstroom

Sprints instellen: Maak en organiseer sprints, wijs taken toe aan cycli en volg de voortgang met behulp van de kalender of Gantt-weergave

Ideaal voor: Agile productteams die hun projectmanagementcapaciteiten willen verbeteren.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams jongleren vier keer vaker met meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

2. De ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen

Gratis sjabloon downloaden Schrijf en houd gebruikersverhalen effectief bij met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen

De ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen helpt productteams om de behoeften en vereisten van gebruikers tijdens het hele ontwikkelingsproces te monitoren.

Dit kunt u doen met deze sjabloon:

Taken aanmaken: Gebruik aangepaste statussen om de voortgang van elk verhaal bij te houden – zie in één oogopslag waar elk gebruikersverhaal staat

Voeg gedetailleerde beschrijvingen toe: Pas aangepaste velden toe om consistentie tussen alle user stories te garanderen

Subtaken maken: splits complexe verhalen op in geneste subtaken en beheer afhankelijkheden

Eenvoudig delegeren: gebruik reacties op opmerkingen en meerdere toegewezen personen om de communicatie binnen het team te verbeteren

Stel prioriteiten: Wijs prioriteiten toe om backlog grooming en sprint planning te stroomlijnen

Ideaal voor: Agile productteams die het aanmaken en beheren van user stories willen verbeteren en tegelijkertijd willen zorgen voor een betere afstemming tussen ontwikkelingswerk en gebruikersbehoeften.

3. De ClickUp-sjabloon voor basistaakverhalen van gebruikers

Gratis sjabloon downloaden Maak, volg en beheer gebruikersverhalen effectief met de ClickUp Basic User Story Task Template

De ClickUp Basic User Story Task Template helpt productteams om niet alleen vereisten te documenteren, maar ook actief aan te pakken. Deze sjabloon creëert een duidelijk pad naar het bereiken van uw bedrijfsdoelen door user stories op te splitsen in kleinere taken.

Dit is wat deze sjabloon zo baanbrekend maakt voor productteams:

Aangepast bijhouden van status: Houd de voortgang van elk verhaal bij met statussen om knelpunten vroegtijdig te identificeren, zodat u kunt beginnen met het plannen van oplossingen voordat deze van invloed zijn op de levering

Rijke context met aangepaste velden: voeg beschrijvingen van gebruikersverhalen, acceptatiecriteria en verhaalpunten rechtstreeks toe aan de taak

Flexibele weergaven voor verschillende behoeften: Schakel tussen lijstweergave voor snelle updates, Gantt voor planning op tijdlijn of kalender om meerdere sprints te beheren. Elk teamlid kan de weergave kiezen die voor hem of haar het beste werkt

Gebruik slimme functies voor projectmanagement: Voeg geneste subtaken toe om complexe verhalen op te splitsen in behapbare stukken, tag meerdere teamleden bij verhalen waarvoor samenwerking nodig is en gebruik reacties op opmerkingen voor snelle feedback en goedkeuringen

Ideaal voor: Productmanagers en agile teams die user stories efficiënt willen organiseren en ontwikkelingscycli soepel willen laten verlopen.

💡Pro-tip: Definieer vooraf duidelijke criteria voor succes. Voorkom vage epics door ervoor te zorgen dat elke user story binnen de epic meetbare voortgang bijdraagt aan het grotere doel.

4. De sjabloon voor het in kaart brengen van verhalen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Breng de trajecten van gebruikers in kaart en houd ze bij, organiseer verhalen in sprints en volg de voortgang met de sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen helpt teams om complexe gebruikersbehoeften op te splitsen in behapbare stukken. Deze sjabloon blinkt uit in het organiseren van uw productbacklog en het stap voor stap in kaart brengen van het traject van de gebruiker.

Dit is wat deze sjabloon zo bijzonder maakt:

Aangepaste velden instellen: Splits grote gebruikersverhalen op in kleinere, behapbare stukken met behulp van velden voor gebruikersprofielen en probleemstellingen

Bron van waarheid: Houd epics en user stories bij op één centrale plek met de Sprint Backlog-weergave

Visualiseer impact: zie hoe verschillende functies van invloed zijn op eindgebruikers via de kaartweergave van verhalen

Voortgang bijhouden: Monitor de voortgang met aangepaste statussen (Nog te doen, In uitvoering, Review, Klaar)

Zicht op knelpunten: spot potentiële obstakels vroegtijdig met de taakbordweergave

Ideaal voor: Productmanagers en agile teams die gebruikersgerichte producten willen maken door middel van georganiseerde sprintplanning.

5. De ClickUp Agile Scrum Management-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd product-, engineering- en QA-teams gesynchroniseerd met de ClickUp Agile Scrum Management-sjabloon

De ClickUp Agile Scrum Management Template is speciaal ontwikkeld voor teams die werken volgens de agile-methodologie en biedt structuur voor alles, van het verfijnen van de backlog tot sprint reviews.

Het helpt uw ontwikkelingsteam om gedurende de hele cyclus van softwarelevering goed gecoördineerd te blijven werken. De sjabloon zit boordevol praktische functies om uw team op koers te houden:

Sprintplanning & backlog: Plan sprints effectief en houd een goed georganiseerde productbacklog bij. Teams kunnen taken inschatten, prioriteiten stellen en ervoor zorgen dat iedereen duidelijkheid heeft over het komende werk

Voortgang bijhouden: Houd taken in de gaten met 30 verschillende statusopties, van 'Open' tot 'Klaar voor implementatie'

Meerdere weergaven: Lijstweergave: bekijk alle taken op één plek met snelle filters om u te concentreren op wat aandacht nodig heeft. Bordweergave: krijg een visueel overzicht van de voortgang van taken in verschillende fasen. Procesweergave: houd gedetailleerde taaklevenscycli bij van begin tot eind. Welkomstweergave: korte handleiding om nieuwe teamleden op weg te helpen

Lijstweergave: bekijk alle taken op één plek met snelle filters om u te concentreren op wat aandacht nodig heeft

Bordweergave: krijg een visueel overzicht van de voortgang van taken in verschillende fasen

Procesoverzicht: houd gedetailleerde taaklevenscycli bij, van begin tot eind

Welkomstweergave: korte handleiding om nieuwe teamleden op weg te helpen

Dagelijkse ondersteuning bij stand-ups: Maak dagelijkse stand-ups productiever met ingebouwde functies. Teamleden kunnen snel de voortgang bijwerken en eventuele obstakels signaleren

Lijstweergave: bekijk alle taken op één plek met snelle filters om u te concentreren op wat aandacht nodig heeft

Bordweergave: krijg een visueel overzicht van de voortgang van taken in verschillende fasen

Procesoverzicht: houd gedetailleerde taaklevenscycli bij, van begin tot eind

Welkomstweergave: korte handleiding om nieuwe teamleden op weg te helpen

Ideaal voor: Productmanagers en scrum masters die cross-functionele teams moeten coördineren en consistent software moeten leveren.

6. Het sjabloon voor Agile Sprint-planning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan sprints effectief en houd de voortgang van het team bij met de ClickUp Agile Sprint Planning Template

Wilt u meer gerichte vergaderingen voor sprintplanning houden? Met de sjabloon voor Agile Sprint Planning van ClickUp kunnen teams taken plannen, voortgang bewaken en middelen beheren, allemaal in één overzichtelijke ruimte.

Met dit sjabloon kan een senior productmanager eenvoudig iedereen op één lijn houden met betrekking tot de doelen van de sprint. U kunt tijdens de planning feedback van gebruikers verzamelen en deze gebruiken om prioriteiten vorm te geven.

Dit is wat deze sjabloon zo bijzonder maakt:

Weergave van Sprint-backlogitems: Kies en wijs de juiste taken toe aan elke sprint

Weergave ontwikkelingsstatus: Bekijk in één oogopslag voltooid en lopend werk

Weergave van bronnen: Toegang tot sprintmateriaal wanneer dat nodig is

Aan de slag: Krijg een snel overzicht van de werkstroom voor sprintplanning

Ideaal voor: Agile teams die hun sprint planning sessies beter willen organiseren en productiever willen maken.

7. De ClickUp Agile Marketing-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Versnel marketingprojecten en verbeter de samenwerking binnen teams met de ClickUp Agile Marketing-sjabloon

De ClickUp Agile Marketing-sjabloon past agile projectmanagementprincipes toe op marketingwerkstromen, waardoor teams flexibel blijven en snel resultaten kunnen boeken.

Dit maakt deze sjabloon zo effectief voor marketingteams:

Houd de capaciteit van uw team bij: Breng werklasten in evenwicht met de werklastweergave , zodat niemand overbelast raakt terwijl anderen stil staan

Voortgang van taken monitoren: Signaleer en los vertragingen in realtime op met de voortgangsoverzicht voordat ze uw sprint ontsporen

Organiseer als een professional: Houd agile epic-taken bij met de Taaklijstweergave voor een duidelijk, bruikbaar overzicht

Breng uw team op snelheid: Neem nieuwe leden snel in dienst met de weergave Startgids, ideaal voor beginners in agile marketing

Ideaal voor: Marketingteams die klaar zijn voor een agile aanpak van campagneplanning en -uitvoering.

👀 Wist u dat? Agile-methodologieën worden niet alleen toegepast bij softwareontwikkeling. Het team van Wikispeed paste bijvoorbeeld Agile-principes toe om in minder dan drie maanden een auto te ontwerpen en bouwen die meer dan 100 mijl per gallon kan rijden. Dit toont de veelzijdigheid van Agile aan bij het stimuleren van snelle innovatie in verschillende sectoren.

8. De ClickUp Agile Story-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan en houd de vereisten van gebruikers effectief bij met de ClickUp Agile Story-sjabloon

De ClickUp Agile Story-sjabloon helpt teams om vereisten vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden te beheren, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor agile projectmanagement.

Dit is wat deze sjabloon zo bijzonder maakt:

Maak aparte projecten: Houd gerelateerde verhalen logisch gegroepeerd, splits grotere verhalen op in hapklare taken die teamleden één voor één kunnen aanpakken

Teamsamenwerking: Werk samen met belanghebbenden rechtstreeks in de sjabloon om vereisten vorm te geven en gebruik realtime commentaar om snel feedback te verzamelen

Taakbeheer: Definieer duidelijke acceptatiecriteria voor elk verhaal en stel automatische notificaties in wanneer verhalen verschillende fasen doorlopen

Ideaal voor: Agile teams die een gestructureerde manier nodig hebben om gebruikersvereisten te verzamelen, organiseren en bijhouden tijdens het ontwikkelingsproces.

9. De ClickUp Agile Roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan, houd bij en lever productfuncties met de ClickUp Agile Roadmap-sjabloon

De ClickUp Agile Roadmap-sjabloon helpt productteams hun ontwikkelingsplannen af te stemmen op bedrijfsdoelen en belanghebbenden op de hoogte te houden.

Zo zorgt de sjabloon voor impact:

Doelgerichte planning: Stel duidelijke productdoelen en mijlpalen op met behulp van de weergave Strategische doelen

Vereenvoudigd functiebeheer: splits complexe functies op in behapbare stukken met de productplanweergave

Naadloos bijhouden van voortgang: Blijf op de hoogte van taken met visuele statusweergaven die laten zien wat er klaar is, in uitvoering is of aandacht nodig heeft

Afstemming op het grote geheel: zorg dat iedereen op dezelfde pagina zit met de Agile Product Roadmap View voor een overzicht vanuit vogelperspectief

Ideaal voor: Productmanagers en Agile teams die duidelijk moeten communiceren over de productstrategie en tegelijkertijd flexibel genoeg moeten blijven om bij te sturen wanneer dat nodig is.

10. De ClickUp Agile Sprints-sjabloon voor gebeurtenissen

Gratis sjabloon downloaden Documenteer sprintbeslissingen, gebeurtenissen en leerpunten met de sjabloon voor Agile Sprints-gebeurtenissen van ClickUp

Op zoek naar een eenvoudige manier om uw sprint-gebeurtenissen georganiseerd te houden? Met de sjabloon voor Agile Sprint-gebeurtenissen van ClickUp kunnen teams alle sprintgerelateerde activiteiten in één centrale hub documenteren en bijhouden.

Dit maakt deze sjabloon bijzonder nuttig:

Duidelijk bijhouden van sprints: Met aangepaste statussen ziet u precies waar elke taak zich bevindt, van Niet gestart tot In uitvoering tot Klaar

Gedetailleerde sprintinzichten: Voeg sleuteldetails toe zoals ontwikkelingsstatus, Epic-koppelingen en tijdsinschattingen met aangepaste velden

Flexibele voortgang weergaven: Houd sprints bij op uw manier met lijst, kalender, tijdlijn en andere dynamische weergaven

Naadloze teamsamenwerking: Ingebouwde functies voor samenwerking en automatisering zorgen ervoor dat iedereen moeiteloos gesynchroniseerd blijft

Ideaal voor: Agile teams die duidelijke documentatie van hun sprint-gebeurtenissen en beslissingen willen bijhouden en tegelijkertijd de Agile Scrum-methodologie willen volgen.

Breng uw epische planning in praktijk met ClickUp

Het plannen en bijhouden van epics hoeft geen hoofdpijn te zijn. De juiste sjabloon kan uw werkstroom stroomlijnen, waardoor het eenvoudiger wordt om gebruikersverhalen te groeperen, de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat uw app-ontwikkelingsteam op één lijn blijft.

Met ClickUp kunnen teams samenwerken op de plek waar het werk gebeurt, en updates, bestanden en feedback van klanten delen zonder te schakelen tussen apps. Of je nu een nieuwe mobiele app plant of functies in een bestaand project verfijnt, ClickUp houdt alles georganiseerd.

Moet u uw aanpak aanpassen?

Met de flexibele weergaven van ClickUp kunt u schakelen tussen lijst-, bord- en tijdlijn-layouts om te vinden wat het beste werkt voor uw team. Bovendien kunt u met krachtige automatisering repetitieve beheertaken elimineren en u concentreren op het leveren van waarde.

Wilt u een voorbeeld van een agile epic in actie zien? Probeer ClickUp vandaag nog en ervaar hoe de juiste tools uw werkstroom kunnen transformeren, van het bijhouden van nieuwe gebruikersverhalen tot het sneller leveren van hoogwaardige functies. 🚀