Hoe AI-tools voor personeelsbeheer de productiviteit verhogen

Leidinggevenden verwachten dat in 2028 70% van de werknemers AI zal gebruiken om te helpen bij dagelijkse zakelijke beslissingen, werkstromen en zelfs bij het plannen van het grote geheel.

En de meesten van ons ervaren dit elke dag.

Maar verouderde tools voor personeelsplanning en handmatige planningssystemen, die ons tot nu toe hebben gebracht, beginnen hun leeftijd te vertonen. Ze kunnen de veranderende behoeften van klanten niet bijhouden en missen de vroege waarschuwingssignalen van burn-out bij medewerkers. De meeste zijn simpelweg niet gebouwd voor het tempo waarin we vandaag de dag werken.

Als u in de workforce management-sector werkt en voorop wilt blijven lopen, bent u hier aan het juiste adres.

Lees verder om te zien hoe moderne AI-tools voor personeelsbeheer helpen bij het opbouwen van goed presterende teams en hoe u dit ook kunt realiseren.

Wat is AI-personeelsbeheer?

AI-personeelsbeheer maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, machine learning en voorspellende analyses om elk onderdeel van het personeelsbeheer te optimaliseren, van planning en taakverdeling tot training, bijhouden van prestaties en ondersteuning van medewerkers.

Zo ziet het er in de praktijk uit:

Voorspel hoeveel werknemers er nodig zijn op basis van zakelijke trends en realtime gegevens

Automatisering van ploegendienstplanning op basis van beschikbaarheid van medewerkers en bedrijfsbehoeften

De prestaties en productiviteit van medewerkers bijhouden met data-inzichten

Bied gepersonaliseerde training en ontwikkeling op basis van vaardigheidstekorten

Automatisering van repetitieve HR-taken zoals tijdregistratie, salarisadministratie en verlofbeheer

Welke uitdagingen lost AI-personeelsplanning op?

AI-tools voor personeelsbeheer zijn ontwikkeld om de dagelijkse uitdagingen op te lossen die bedrijven tijd, geld en teammotivatie kosten.

Hier zijn enkele uitdagingen die het oplost:

Overbezetting en onderbezetting: Als HR-manager wilt u niet geconfronteerd worden met situaties van onderbezetting, overbezetting of planningsconflicten. U kunt AI-algoritmen gebruiken om het personeelsaanbod dynamisch af te stemmen op de realtime vraag van het bedrijf

Handmatige dienstroosters: Voor teammanagers en bedrijfsleiders genereert AI automatisch dienstroosters op basis van de beschikbaarheid van medewerkers, vaardigheden, arbeidswetgeving en bedrijfsbehoeften. Omdat AI redundante taken automatiseert, houdt u meer tijd over voor strategische personeelsplanning

Compliance-risico's: van overwerkregels tot rustperiodes, AI-tools signaleren mogelijke overtredingen van de arbeidswetgeving voordat ze zich voordoen. Dit maakt constante handmatige controles overbodig en helpt uw teams te voldoen aan regionale en branchespecifieke regelgeving

Last-minute afwezigheid: Wanneer een lid van uw team zich ziek meldt, kunt u AI-gestuurd personeelsbeheer gebruiken om de beste vervanger voor te stellen op basis van beschikbaarheid, prestaties in het verleden en huidige werklast

Gebrek aan realtime zichtbaarheid van activiteiten: Als manager weet u hoe lastig het is om met verouderde informatie te werken, wat leidt tot trage reacties. Met AI-gestuurde dashboards krijgt u realtime inzicht in personeelsbezetting, prestaties van ploegen, pieken in de vraag, enz

Overload aan gegevens zonder bruikbare inzichten: AI-tools voor personeelsbeheer genereren veel gegevens. Daarnaast halen ze ook gegevens uit salarisadministratie-, tijdsregistratie-, prestatie- en HR-systemen. Maar het is aan het management om deze inzichten te interpreteren. AI zet personeelsgegevens om in bruikbare inzichten

📚 Bonus: Hoe AI-procesmapping creëren en optimaliseren

Hoe AI personeelsbeheer verandert

1. Voorspellende aanwezigheidsplanning

Een van de meest onderschatte oorzaken van inefficiëntie bij personeelsplanning is ongepland verzuim. AI pakt dit aan door over te stappen van reactieve planning naar voorspellende aanwezigheidsmodellen.

Deze systemen maken gebruik van machine learning-algoritmen, met name tijdreeksvoorspellingen en classificatiemodellen, om aanwezigheids patronen te identificeren. Ze houden rekening met historische aanwezigheidsgegevens, team-specifieke trends, vakanties, gedrag in het verleden van individuele werknemers en zelfs externe variabelen zoals weergegevens of publieke gebeurtenissen.

Hier signaleren AI-algoritmen periodes waarin het verzuim waarschijnlijk zal pieken of specifieke teamleden die het risico lopen op ongepland verzuim.

📍 Voorbeeld: Stel u een landelijk logistiek bedrijf voor met meer dan 1.000 magazijnmedewerkers in de frontlinie. Zij merken een ongebruikelijke piek in het aantal no-shows tijdens regionale festivals in specifieke zones. Het bedrijf maakte gebruik van AI-persoonlijke assistenten die waren getraind op basis van historische gegevens, zoals aanwezigheidsregistraties, lokale kalenders en ploegendienstroosters. Doordat afwezigheden ruim van tevoren worden gemeld, hebben operationele managers voldoende tijd om diensten opnieuw toe te wijzen, incentives aan te bieden of het aantal beschikbare medewerkers te verhogen. Dit soort prognoses is vooral cruciaal voor operationele en arbeidsintensieve sectoren waar de zichtbaarheid al beperkt is en handmatige planning vaak achterloopt door externe factoren.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

En terwijl teams binnen ondernemingen voorspellende AI beginnen te verkennen in geïsoleerde planningstools, komt de echte kracht pas tot uiting wanneer deze wordt geïntegreerd in het bredere systeem waarin het werk plaatsvindt.

Maak kennis met ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Met de werklastweergave van ClickUp kunnen teamleiders de individuele capaciteit, vrije tijd en werkverdeling over tijdzones en teams heen visualiseren.

Visualiseer de taken en capaciteit van teamleden met kleurgecodeerde balken met behulp van ClickUp Werklastweergave

Combineer het met ClickUp Brain en u begrijpt waarom de capaciteit tekortschiet, welke patronen zich voordoen en welke komende weken mogelijk risico lopen. Door AI te gebruiken in HR kunnen uw teams bovendien sneller handelen, omdat Brain het werk samenvat, de volgende stappen voorstelt en projectspecifieke vragen beantwoordt.

Gebruik ClickUp Brain en krijg direct inzicht in de status van verschillende taken

2. Slimmer werven en talent aantrekken

Werving is altijd een van de meest resource-intensieve processen voor bedrijven geweest. Traditionele methoden, zoals het handmatig screenen van cv's, meerdere sollicitatiegesprekken en subjectieve beoordelingen, zijn tijdrovend en worden vaak beïnvloed door onbewuste vooroordelen.

AI op de werkplek verandert dat door screening in een vroeg stadium te automatiseren en datagestuurde inzichten over kandidaten te bieden.

📍 Voorbeeld: Unilever heeft zijn wervingsproces voor jong talent vernieuwd met behulp van een AI-systeem dat het handmatig selecteren van cv's heeft vervangen door gamified cognitieve assessments en geautomatiseerde video-interviews. Kandidaten speelden op neurowetenschap gebaseerde games waarin eigenschappen zoals risicotolerantie en probleemoplossende vaardigheden werden gemeten. Vervolgens namen ze korte video-antwoorden op die door AI werden geanalyseerd op toon, woordkeuze en zelfs micro-uitdrukkingen. Dit digitale transformatieproces heeft de wervingstijd met 75% verkort, terwijl de kwaliteit behouden is gebleven en de diversiteit is verbeterd, omdat de AI veel traditionele vooroordelen die bij menselijke beoordelingen een rol spelen, heeft weggenomen.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – voor het genereren van content, het analyseren van gegevens en nog veel meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Als het gaat om het organiseren van wervingswerkstromen, het beheren van kandidaatgegevens en het nemen van slimmere beslissingen over talent, zijn ClickUp Brain en ClickUp Knowledge Management uw krachtige bondgenoten.

De generatieve AI van ClickUp Brain kan automatisch profielen van kandidaten, eerdere sollicitatiegesprekken en aantekeningen samenvatten in een duidelijke, doorzoekbare kennisbank. In plaats van dat HR-teams handmatig feedback op sollicitatiegesprekken moeten doornemen, kan ClickUp Brain gemeenschappelijke thema's, sterke punten en risico's uit alle aantekeningen van interviewers halen en een samengevat overzicht presenteren.

Krijg uitgebreide antwoorden over de sterke punten, zorgen en vaardigheden van kandidaten met ClickUp Brain, de ultieme AI voor op het werk.

⚡️Bonussjabloon: Wilt u de werklast van uw medewerkers beter beheren? Download dan deze kant-en-klare sjabloon voor werklastbeheer: Gratis sjabloon

AI-kennisbeheer binnen ClickUp zorgt ervoor dat elk gesprek met een kandidaat, elke beoordeling van een cv en elke beslissing over een aanstelling correct wordt gedocumenteerd, gekoppeld aan functierollen en later gemakkelijk terug te vinden is.

Centraliseer informatie en beheer de kennis van je team efficiënt met de AI-kennisbeheermogelijkheden van ClickUp

3. Gepersonaliseerde ontwikkeling en opleiding van medewerkers

In de meeste organisaties zijn trainingsprogramma's gestandaardiseerd, reactief en vaak losgekoppeld van realtime prestaties. AI daarentegen past ontwikkelingspaden aan voor elk individu, op basis van hun doelen, huidige vaardigheidstekorten en zelfs hoe ze het beste leren.

Voorbeeld: Accenture heeft AI-gestuurde oplossingen geïmplementeerd om de ontwikkeling van het personeelsbestand te verbeteren. Deze tools begrijpen verschillende gegevenspunten, waaronder projectbijdragen, certificeringen, feedback van managers en samenwerkingspatronen, om uitgebreide vaardigheidsprofielen voor werknemers te creëren.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Om de ontwikkeling en productiviteit van medewerkers te combineren, helpt ClickUp Brain bij het extraheren en samenvatten van vaardigheidsgroei, prestatieaantekeningen en feedback in een gepersonaliseerd leer-dashboard.

Begin met de vraag 'Welke vaardigheidstekorten heeft [naam van de persoon] laten zien in de laatste twee projectretro's? Brain analyseert documenten, taken en 1:1-aantekeningen en geeft u een samengevat antwoord. U kunt deze informatie vervolgens gebruiken om uw medewerkers te begeleiden en te motiveren.

Vraag ClickUp Brain naar de prestaties van medewerkers en genereer binnen enkele seconden gedetailleerde inzichten

Om het nog aantrekkelijker te maken:

Maak aangepaste groeitrajecten als ClickUp-taken die zijn gekoppeld aan documenten, met ingebouwd lesmateriaal, deadlines en feedbackcontrolepunten

Gebruik AI-aangedreven documenten om leerjournaals of reflectielogboeken te hosten die dynamisch worden bijgewerkt wanneer nieuwe taken of mijlpalen worden voltooid

Bouw een kennis hub binnen ClickUp met samengestelde, rolspecifieke bronnen, georganiseerd op vaardigheidsclusters

4. Voorspellende personeelsplanning

Het laatste wat je als teamleider wilt, is beseffen dat je te weinig personeel hebt terwijl de deadline van een project nadert. Je kunt AI gebruiken om deze hiaten ruim van tevoren op te sporen. AI-tools kijken naar de huidige bandbreedte van je team, de tijdlijnen voor het aannemen van personeel, de omvang van projecten en zelfs eerdere signalen van burn-out om te voorspellen welke rollen je wanneer nodig hebt.

📍 Voorbeeld: Stel dat u leiding geeft aan de operaties bij een bedrijf in gezondheidstechnologie dat een nieuw diagnostisch platform uitrolt in vijf staten. Uw AI-model signaleert dat u, op basis van de uitrolsnelheid en het aantal supporttickets, in juli waarschijnlijk te maken krijgt met een tekort aan klinisch onboardingpersoneel in New York. Tegelijkertijd signaleert het onderbenutte supportmedewerkers in Chicago. Dankzij dit inzicht kunt u eerder rollen openstellen of mensen vroegtijdig herplaatsen.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om direct project tijdlijnen, wervingsachterstanden en knelpunten in de middelen samen te vatten door taken, documenten en updates te scannen. U kunt vragen: 'Waar hebben we te weinig personeel op basis van aankomende lanceringen? en het antwoord krijgen, met links naar ondersteunende gegevens.

Gebruik ClickUp Brain om knelpunten in uw middelen te ontdekken door taken, documenten en updates in uw werkruimte te bekijken

Houd bovendien alle aannames over het personeelsbestand, wervingsplannen en gegevens over de teambelasting georganiseerd in ClickUp-documenten, gekoppeld aan taken. Nog beter: gebruik ClickUp-weergaven om te zien welke afdelingen bijna overcapaciteit hebben of waar vaardigheden onderbenut worden.

5. Routinetaken op HR-gebied automatiseren

Als HR-team besteedt u waarschijnlijk meer tijd dan u zou willen aan repetitieve taken, zoals het goedkeuren van verlofaanvragen, het toewijzen van checklists voor nieuwe medewerkers, het beantwoorden van eindeloze vragen over het beleid en het bijwerken van organigrammen. Natuurlijk is dit allemaal noodzakelijk. Maar het gaat ten koste van de tijd die u zou kunnen besteden aan wat echt belangrijk is: het ontwikkelen van een sterkere personeelsstrategie en het stimuleren van de bedrijfsgroei.

📍 Voorbeeld: Stel dat u een SaaS-startup met 100 medewerkers aan het opschalen bent. Elke keer dat er een nieuwe medewerker in dienst treedt, stuurt iemand van HR handmatig het onboarding-pakket, regelt hun IT-aanvragen, werkt het welkomstdocument voor het team bij en registreert hun papierwerk in het HR-systeem. Stel je nu eens voor dat AI dat allemaal afhandelt. Zodra een taak voor een nieuwe medewerker wordt aangemaakt, wordt een werkstroombeheerproces getriggerd dat checklistitems toewijst, een onboarding-schema genereert en de relevante teams op de hoogte stelt.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Om werkstroomautomatisering te benutten, hebben uw personeelsactiviteiten een centraal brein en een georganiseerd kennissysteem nodig.

Begin bij het begin. Gebruik AI-kennisbeheer via ClickUp Brain om onboarding-schema's te genereren, beleidsupdates samen te vatten of in realtime te reageren op interne HR-query's. Stel dat een teamlid typt: 'Wat is ons ouderschapsverlofbeleid?', dan haalt ClickUp Brain binnen enkele seconden de relevante sectie uit uw HR-documenten.

Genereer samenvattingen, projectupdates of opmerkingen met ClickUp Brain

En nog veel meer:

Automatiseer repetitieve werkstromen zoals goedkeuringen van verlof, documentoverdrachten en statusupdates met ClickUp Automatisering

Stel door formulieren getriggerde automatiseringen in die direct onboarding-taken aanmaken wanneer iemand een wervingsformulier invult

6. Verbeter de betrokkenheid en ervaring van medewerkers

Als u nog steeds vertrouwt op een jaarlijkse enquête om de betrokkenheid bij te houden, loopt u al achter. Met AI kunt u desinteresse signaleren zodra deze zich voordoet, ondersteuning personaliseren voordat frustraties zich opstapelen en realtime feedbackloops creëren die uw medewerkers maandelijks of driemaandelijks laten zien dat er naar hen wordt geluisterd.

📍 Voorbeeld: Qualtrics gebruikt AI-gestuurde sentimentanalyse om de feedback van werknemers continu te monitoren, niet alleen na belangrijke gebeurtenissen. Hun systeem analyseert enquêtereacties, aantekeningen van vergaderingen en zelfs open tekstcommentaar om vroege tekenen van ontevredenheid, stress of demotivatie op te sporen. Als de AI signaleert dat medewerkers in een bepaalde afdeling een daling in het sentiment rond leiderschapscommunicatie vertonen, kunnen managers snel ingrijpen met town hall-bijeenkomsten, skip-level vergaderingen of anonieme feedbackforums.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Om dit soort realtime feedbackloops in de praktijk te laten werken, moet u verder gaan dan enquêtes. U hebt AI nodig die automatisch luistert, en dat is waar ClickUp AI Notetaker een gamechanger wordt.

ClickUp AI Notetaker neemt interne vergaderingen, 1-op-1-gesprekken en teamcheck-ins automatisch op, transcribeert ze en vat ze samen. Als er bijvoorbeeld tijdens meerdere wekelijkse stand-ups herhaaldelijk frustratie over de tijdlijnen van projecten naar voren komt, legt de AI Notetaker deze zorgen vast en markeert ze zodat het management ze kan bekijken.

Ontvang automatische samenvattingen of overzichten van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

Samenvattingen van de AI Notetaker kunnen worden opgeslagen in ClickUp Docs, waardoor feedback wordt omgezet in gestructureerde, doorzoekbare kennis die perfect is voor driemaandelijkse engagementbeoordelingen of directe actieplannen.

7. Realtime prestatiebeheer

De oude manier van prestatiebeheer – één beoordelingsvergadering aan het einde van het jaar – raakt snel achterhaald. Tegenwoordig hebben teams behoefte aan continue feedback, snelle koersaanpassingen en echte zichtbaarheid van hoe ze presteren ten opzichte van hun doelen.

AI voor werkstroombeheer biedt nu realtime inzicht in prestaties, zodat uw managers het hele jaar door zinvolle gesprekken kunnen voeren.

📍 Voorbeeld: Adobe heeft de jaarlijkse functioneringsgesprekken afgeschaft en vervangen door een doorlopend proces dat 'Check-Ins' wordt genoemd. Managers voeren regelmatig gesprekken over doelen, groei en feedback, ondersteund door AI-gestuurde tools die aangeven wanneer medewerkers meer ondersteuning of erkenning nodig hebben. Na de implementatie van deze verandering constateerden ze een hogere werknemerstevredenheid en een lager personeelsverloop.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Om realtime prestatiebeheer in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren, hebt u zichtbaarheid nodig op taken, doelen, feedback en prioriteiten. Dat is waar ClickUp Dashboards en ClickUp Brain een grote impact hebben.

Maak aanpasbare dashboards in ClickUp om projectprestaties te visualiseren en de werklast van teams bij te houden

Met dashboards kunnen managers live updates zien over voltooide taken, voortgang van doelen, de status van projecten en individuele werklasten, allemaal in één overzicht. U kunt bijvoorbeeld een dashboard instellen waarop de wekelijkse taakvoltooiingspercentages, achterstallige items en mijlpalen van elk teamlid worden weergegeven. In één oogopslag ziet u wie hulp of erkenning nodig heeft.

Terwijl dat gebeurt, vat ClickUp Brain automatisch prestatieaantekeningen uit wekelijkse stand-ups, Sprint-evaluaties en één-op-één-gesprekken samen tot belangrijke inzichten. In plaats van door documenten of taken te spitten, krijg je een slim overzicht dat klaar is voor je volgende check-in.

En nog veel meer:

Managers kunnen realtime KPI's, OKR-voortgang en project tijdlijnen rechtstreeks in het dashboard integreren, waardoor elk gesprek over prestaties datagestuurd en bruikbaar wordt

Bovendien biedt de software voor taakautomatisering triggers om herinneringen of prompts te versturen op basis van prestatietrends. Als een doel bijvoorbeeld 20% achterloopt, krijgen managers automatisch een waarschuwing om vroegtijdig in te grijpen

8. AI-gestuurde kennisbehoud en -overdracht

Wanneer medewerkers vertrekken of van team wisselen, nemen ze vaak jarenlange inzichten, processen en knowhow mee, wat leidt tot enorme hiaten die nieuwe medewerkers vertragen. Dit gaat ook ten koste van de productiviteit. Bij traditionele overdrachten of ad-hocdocumentatie gaat vaak cruciale context verloren.

📍 Voorbeeld: Stel dat u de bedrijfsvoering bij een groeiend fintech-bedrijf beheert. Uw hoofdanalist, die alle eigenaardigheden van uw rapportagesysteem kent, zegt op. In allerijl overhandigt ze een eenvoudige checklist, maar de 'waarom'-vragen achter bepaalde werkstromen, de verborgen risico's en de clientspecifieke nuances gaan verloren. Stel je nu eens voor dat AI-agents voor productiviteit al die tijd stilletjes haar best practices hadden vastgelegd, aantekeningen van vergaderingen hadden samengevat, projectevaluaties hadden gedocumenteerd en beslissingsgeschiedenissen aan elkaar hadden gekoppeld. Als ze vertrekt, gaat haar kennis niet verloren. Deze is georganiseerd, doorzoekbaar en klaar voor de volgende medewerker om zonder vertraging over te nemen.

Workforce management stroomlijnen met ClickUp

Het vastleggen en overdragen van institutionele kennis had nooit chaotisch mogen zijn. Los dit op met ClickUp Knowledge Management om automatisch updates over projecten, retrospectieven en belangrijke taakbesprekingen bij te houden in overzichtelijke, georganiseerde kennisdocumenten.

Stel dat een manager vraagt: 'Wat waren de grootste uitdagingen bij de laatste implementatie bij onze client?' ClickUp Brain haalt dan een kant-en-klare samenvatting uit alle taken, aantekeningen van vergaderingen en sprint-evaluaties.

Stel al uw vragen over uw werk en ontvang direct updates met ClickUp Brain

In één oogopslag kunt u zelfs:

Sla team-specifieke handleidingen, veelgestelde vragen en aantekeningen voor overdrachten op in ClickUp Documenten, zodat cruciale kennis doorzoekbaar is en gekoppeld kan worden aan relevante projecten

Sla teamspecifieke documenten op en creëer een kennis hub met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om proactief hiaten in de documentatie aan te geven, bijvoorbeeld door projecten te markeren die zijn gesloten zonder een laatste retrospectieve samenvatting

Bouw een dynamische Knowledge Hub waar kennis van medewerkers in de loop van de tijd groeit, georganiseerd op basis van tags zoals team, onderwerp of projectfase

📚 Lees ook: Hoe AI te gebruiken voor productiviteit (gebruiksscenario's en tools)

Beste AI-software voor personeelsbeheer

1. Binnenkort

via Soon

Met de AI Shift Plan Generator van Soon beschrijft u wat uw team nodig heeft, zoals rustperiodes, rollen, nummers, timing en locaties. En met één klik maakt het een compleet weekrooster voor u.

Het kiezen van de juiste teamleden wordt ook eenvoudiger met Smart People Picker. Deze tool koppelt mensen aan diensten op basis van beschikbaarheid, vaardigheden en voorkeuren. En met Soon Pulse, dat dagelijks feedback van uw team verzamelt, krijgt u een duidelijk beeld van de prestaties van uw medewerkers.

Sleutel functies

Pas de regels voor personeelsplanning aan de specifieke behoeften van uw organisatie aan, zodat u zeker bent van naleving en efficiëntie

Voorspel de personeelsbehoefte nauwkeurig met intervallen van 15 minuten, per uur of per dag

Koppel historische gegevens via API, directe databaseverbindingen of CSV-uploads voor nauwkeurige prognoses

2. Quinyx

via Quinyx

Quinyx helpt u de diensten van uw medewerkers af te stemmen op de werkelijke vraag en zorgt er tegelijkertijd voor dat de roosters voldoen aan de arbeidswetgeving en interne regels. U kunt deze tool gebruiken om de verkoop live te volgen. Als er wijzigingen zijn, helpt het u om de personeelsbezetting aan te passen.

Door gegevens zoals bezoekersaantallen, transacties, omzet en zelfs het weer te combineren, voorspelt Quinyx hoeveel mensen u op elke locatie nodig heeft.

Sleutel functies

Houd de in- en uitkloktijden, pauzes en verlofaanvragen van medewerkers rechtstreeks bij via de mobiele app van Quinyx, zodat alle aanwezigheidsgegevens nauwkeurig en gecentraliseerd worden bijgehouden

Gebruik werkstroomanalyses om trends te visualiseren, prestaties te vergelijken en sleutelcijfers voor verschillende afdelingen en locaties bij te houden

Simuleer personeelsbezettingsscenario's, voorspel arbeidskosten en plan toekomstige wervings- of opleidingsbehoeften

3. Scheduly. ai

Scheduly.ai is een tool voor personeelsplanning die gebruikmaakt van geavanceerde analyses en grote taalmodellen om de personeelsbehoefte te voorspellen. Het houdt rekening met factoren uit de praktijk, zoals pieken in het winkelverkeer, seizoensgebonden promoties en productlanceringen. Met AI-gestuurde planning en vooraf opgestelde sjablonen kunt u sneller ploegendienstroosters opstellen die automatisch de juiste mensen toewijzen op basis van vraagvoorspellingen.

U krijgt ook toegang tot realtime, aanpasbare dashboards die personeelsbezetting, ploegendienstdekking, arbeidskosten en KPI's voor personeelsbeheer op één plek weergeven.

Sleutel functies

Geef uw team de flexibiliteit om hun schema's zelfstandig te beheren via de mobiele selfservice-tool van Scheduly. ai

Blijf compliant door roosters automatisch af te stemmen op arbeidswetgeving, vakbondsregels en bedrijfsbeleid en voorkom juridische problemen

Beheer accounts van medewerkers op verschillende niveaus met op rollen gebaseerde controles om de veiligheid van gegevens en toegang op maat te garanderen

4. Japfu. ai

Als AI-aangedreven tool voor personeelsbeheer helpt Japfu. ai u bij het automatiseren van overbodige HR-taken. Met de AI-aangedreven urenregistratie kan uw team hun uren registreren, terwijl het systeem automatisch controleert op fouten en goedkeuringen versnelt.

Japfu. ai automatiseert ook de salarisadministratie en verwerkt lonen, inhoudingen en vergoedingen voor al uw projecten met AI-gecontroleerde nauwkeurigheid. Bovendien automatiseert Japfu. ai de toewijzing van rollen en de overdracht van taken tijdens onboarding, rolwijzigingen en offboarding voor personeelswisselingen.

Sleutel functies

Beantwoord HR-query's en automatiseer taken zoals het opvolgen van documenten, herinneringen voor urenregistratie en updates over onboarding met Mivi, de AI-assistent van Japfu. ai

Controleer eenvoudig of werknemers in aanmerking komen tijdens de onboarding met Japfu. ai's directe integratie met het USCIS E-Verify-systeem

Beheer alle personeelsdocumenten, van contracten tot onboarding- en exitformulieren, in een gecentraliseerd, gemakkelijk toegankelijk systeem voor beter bijhouden en naleving van de regels

Breng uw personeelsbeheer naar een hoger niveau met ClickUp

Het beheren van een groeiend, verspreid personeelsbestand hoeft niet te betekenen dat u eindeloze handmatige taken, reactieve planning of versnipperde activiteiten moet uitvoeren.

Met AI-gestuurde tools voor personeelsbeheer kunt u uw bedrijfsvoering stroomlijnen, personeelsbehoeften voorspellen, de betrokkenheid van uw medewerkers vergroten en slimmere, snellere beslissingen nemen op elk niveau.

ClickUp maakt deze overstap eenvoudiger. Met krachtige tools zoals werklastweergave, dashboards, kennisbeheer, Brain en automatisering zorgt ClickUp voor zichtbaarheid en structuur in het werk van uw team.

Bent u klaar om uw personeelsbestand te automatiseren, optimaliseren en het volledige potentieel ervan te benutten met AI? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp.