10 beste alternatieven voor Day One Journal voor georganiseerd journaling

Day One is een populaire app voor schrijvers, dagboekschrijvers en liefhebbers van productiviteit, en staat bekend om zijn elegante interface en gebruiksgemak.

Maar als u hier terecht bent gekomen, is de kans groot dat het niet langer aan uw behoeften voldoet. Misschien bent u op zoek naar meer controle over uw gegevens, of functies die het schrijven van lange teksten, het bijhouden van uw stemming of het instellen van doelen beter ondersteunen. Misschien vindt u de abonnementskosten niet langer gerechtvaardigd voor wat u krijgt.

Wat je er ook toe heeft gebracht om Day One te heroverwegen, het goede nieuws is dat je opties hebt, en veel ook. Van op privacy gerichte journaling-apps tot veilige cloud-gebaseerde tools die ook dienst doen als persoonlijke kennisbanken, de alternatieven op deze lijst bieden meer dan alleen een plek om je gedachten op te schrijven.

In deze gids bespreken we 10 van de beste alternatieven voor Day One die je flexibiliteit en functies bieden die zijn ontworpen om mee te groeien met je dagboekpraktijk.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Day One Journal?

Hoewel Day One zijn plaats als top-app voor dagboeken heeft verdiend, heeft het zijn beperkingen, vooral voor gebruikers met veranderende behoeften of werkstromen.

Dit is waarom veel mensen overstappen:

Beperkte flexibiliteit van het platform : Day One is voornamelijk ontwikkeld voor Apple-gebruikers. Als u naadloze toegang via Android, Windows of het web nodig hebt, kunt u beperkingen ondervinden

Prijzen : De gratis versie van de digitale dagboek-app biedt beperkte functionaliteit en het premium abonnement is misschien niet de moeite waard voor incidentele of prijsbewuste gebruikers

Bullet journaling: Day One mist native bullet journaling-structuren zoals snel loggen, taakmigratie of indexering op basis van symbolen

Ontbrekende functies : Day One is goed voor dagelijkse logboeken. Maar het mist geavanceerde functies zoals het bijhouden van gewoontes, stemmingsanalyses of diepgaand zoeken in invoer, die allemaal worden aangeboden door andere tools

Integratie van productiviteit: Als u journaling wilt combineren met taakbeheer, het synchroniseren van uw kalender of het bijhouden van doelen, bieden sommige alternatieven meer productiviteitsopties

De beste alternatieven voor Day One Journal in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de 10 beste alternatieven voor Day One Journal:

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijs ClickUp – ClickUp Docs voor gezamenlijke, AI-aangedreven journaling – ClickUp Notepad voor snelle aantekeningen – ClickUp AI voor het samenvatten van aantekeningen, het maken van invoer op basis van voltooid werk, chatberichten enz. – Honderden aanpasbare sjablonen Het beste voor gestructureerd dagelijks journaling met taakbeheer en het instellen van doelen Gratis basisversie Notion – Aangepast dagboeksysteem – Gekoppelde databases – Herbruikbare dagelijkse sjablonen Het beste voor het bijhouden van gewoontes in een aangepaste werkruimte voor dagboeken Gratis basisversie Evernote – Dagelijkse prompts – Wachtwoordbeveiliging – Ingesloten video's, audio Het beste voor het vastleggen van kennis, het bijhouden van een dagboek en het snel ordenen van aantekeningen Gratis basisversie Grid Diary – Gestructureerde prompts – Widgets, zoals 'Gebeurtenis', 'Herinnering' en 'Citaat' Het beste voor minimalistisch dagboekschrijven en zelfreflectie Gratis basisversie Diarium – Spraak-naar-tekst voor handsfree journaling – Kalenderweergave – Gewoontes bijhouden Het beste voor een eenvoudige, gestructureerde en mediarijke dagboekervaring Gratis basisversie Reis – Zet dagboekinvoer om in fotoboeken – Beveiligd met wachtwoord – Kalender, tijdlijn en atlasweergave Het beste voor het documenteren van reizen en persoonlijke mijlpalen Gratis basisversie Joplin – Markdown-opmaak – Hiërarchische structuur – AI-assistent, Jarvis Beste open-source dagboek-app voor gestructureerd dagboekschrijven en gedetailleerde organisatie Gratis basisversie Penzu – Geavanceerd zoeken – Time Capsule-functie om aantekeningen naar je toekomstige zelf te sturen Het beste voor privé dagboeken met automatisch opslaan en berichten voor de toekomst Gratis basisversie Daylio – Dagelijkse registratie van stemming en activiteiten om patronen bij te houden en te monitoren – Lijst- of kalenderweergave Het beste voor het bijhouden van je stemming en activiteiten met visuele inzichten Gratis basisversie Obsidian – Vrije layout waarin u aantekeningen, afbeeldingen enz. kunt verslepen. – Bidirectionele koppelingen en visuele kaarten van dagboekinvoer Het beste voor verbonden journaling met links, grafische weergave en aanpasbare plug-ins Gratis basisversie

Nu je weet waarom Day One misschien niet meer de juiste keuze is, gaan we eens kijken naar de beste alternatieven die meer flexibiliteit, betere functies en een dagboekervaring bieden die is afgestemd op jouw behoeften:

1. ClickUp (het beste voor gestructureerd dagelijks journaling met taakbeheer en het stellen van doelen)

Houd persoonlijke of werkgerelateerde reflecties dicht bij uw taakbeheer met ClickUp Documenten

Als je dagboekroutine versnipperd begint te raken of je aantekeningen ergens tussen meerdere dagboeken begraven liggen, is ClickUp misschien wel de structuur die je mist.

Deze alles-in-één app voor werk doet ook dienst als krachtig platform voor dagboeknotities. Schrijvers, professionals en productiviteitsliefhebbers gebruiken ClickUp als hun beste app voor dagboeknotities. Het organiseert je reflecties en takenlijsten, maakt ze doorzoekbaar en verbindt alles met het grotere geheel.

Een van de opvallende functies van deze gratis app is ClickUp Docs, waarmee je een naadloze, collaboratieve en georganiseerde gewoonte van journaling kunt ontwikkelen.

Log dagelijkse activiteiten, nest andere dagboekinvoer en maak alledaagse teksten aantrekkelijk met ClickUp Documenten

U kunt voor elke dag een nieuw document maken, weeklogboeken in mappen nesten en zelfs invoer koppelen aan specifieke taken of doelen. Om het visueel aantrekkelijk te maken, kunt u kopteksten, tabellen, checklists en aangepaste velden toevoegen om uw gedachten precies zo op te maken als u wilt.

U kunt meerdere dagboeken maken binnen ClickUp, en ze zijn volledig gratis. Maak bijvoorbeeld een map met de naam "Online dagboek" en maak hierin documenten voor verschillende doeleinden. Het bereik kan variëren van een ideeënlogboek tot een dankbaarheidsdagboek of wekelijkse reflecties. Hoewel elk document als een op zichzelf staand dagboek fungeert, kunt u geneste pagina's gebruiken om ze op te splitsen in dagelijkse logboeken, maandelijkse overzichten en onderwerpspecifieke invoer.

Om het bijhouden van een dagboek nog soepeler te maken, vooral voor snelle gedachten en dagelijkse reflecties, biedt ClickUp Notepad een snelle, afleidingsvrije manier om dingen op te schrijven wanneer de inspiratie toeslaat.

Leg gedachten, ideeën, ruwe brainstorms en reflecties vast met ClickUp Notepad

De reden dat dit een van de populairste dagboek-apps is, is dat je checklists voor terugkerende routines kunt toevoegen en deze kunt formatteren met kopteksten en markeringen. Ga nog een stap verder en voeg video's of spreadsheets toe om je dagboek visueel te maken.

En als een vluchtige aantekening bruikbaar wordt, converteer deze dan naar een taak, compleet met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten. Elke nieuwe invoer kan uitgroeien tot brainstormen , plannen en diepergaand bijhouden van doelen .

Als je verder wilt gaan dan alleen schrijven en echt interactie wilt hebben met je gedachten, voegt ClickUp Brain een AI-aangedreven laag toe om je daarbij te helpen.

Stel dat u ClickUp Docs gebruikt om een dagboek bij te houden voor meer productiviteit of om snel ideeën vast te leggen in Notepad. ClickUp Brain kan direct al uw invoer doorzoeken en inzichten, samenvattingen of specifieke invoer ophalen door gewoon een vraag in natuurlijke taal te stellen, zoals "Waar heb ik afgelopen dinsdag over nagedacht?" of "Vat mijn gedachten over herstel van burn-out samen. "

Breng eerdere incidenten aan het licht, vat gedachten samen en krijg elke keer weer nauwkeurige antwoorden met ClickUp Brain

In tegenstelling tot andere dagboek-apps kunt u met ClickUp Brain automatisch prompts genereren op basis van uw dagboekthema's, inzichten omzetten in een takenlijst of vervolgvragen maken om terugkerende gedachten te verkennen.

Het digitale dagboek is contextbewust en helpt je verbanden te leggen tussen dagen, weken of zelfs maanden van persoonlijke content.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of zorgen over veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

De beste functies van ClickUp

Verander dagboeknotities in gestructureerde, uitvoerbare items met ClickUp-taken , compleet met deadlines, prioriteiten en toegewezen personen indien nodig

Stel intelligente herinneringen in met ClickUp Reminders om gedachten op te volgen, na te denken over je dag of een idee op het juiste moment opnieuw te bekijken

Houd persoonlijke groei, productiviteitsdoelen of mijlpalen voor het opbouwen van gewoontes bij met ClickUp Goals en visualiseer de voortgang in de loop van de tijd

Gebruik de AI-schrijfassistent van ClickUp Brain om lange aantekeningen samen te vatten, dagelijkse prompts te genereren of zelfs nieuwe invoer te bedenken tijdens je brainstormsessies op meerdere apparaten

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies van deze populaire dagboek-app hebben een leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Ik heb een blog nodig om alles wat ik leuk vind aan ClickUp te schrijven. Ze hebben alles: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz. ), documenten, AI, dashboards en automatiseringen. Je kunt openbare links van taken of documenten delen. De taken hebben een activiteitentabblad, zodat je de volledige geschiedenis van die taak kunt zien. Het is zo flexibel en professioneel. Met ClickUp als enige app zijn er geen excuses meer om niet extreem productief te zijn.

2. Notion (het beste voor het bijhouden van gewoontes in een aangepaste werkruimte voor dagboeken)

via Notion

Als je bij het bijhouden van een dagboek de voorkeur geeft aan een visuele structuur of het bijhouden van dagelijkse gewoontes, dan is Notion wellicht iets voor jou.

Je kunt speciale dagboekpagina's voor elke dag maken, media insluiten, je stemming bijhouden en sjablonen ontwerpen voor ochtendreflecties of evaluaties aan het einde van de dag. Met Notion kun je onbeperkt dagboeken maken om je dagelijkse, wekelijkse en periodieke activiteiten en gewoontes vast te leggen.

Notion kan je digitale dagboek ook verbinden met je bredere systeem, bijvoorbeeld door het te koppelen aan je takenlijst, contentkalender of projectroadmap.

Beste functies van Notion

Bouw een volledig aangepast dagboeksysteem met geneste pagina's, gekoppelde databases en herbruikbare dagelijkse sjablonen

Voeg video's, audio, afbeeldingen en bestanden rechtstreeks in dagboekinvoer in voor een rijkere documentatie

Koppel dagboekpagina's aan taken, projecten of doelen met behulp van relationele databases voor contextbewuste productiviteit

Beperkingen van Notion

De app kan veel bronnen gebruiken, waardoor de prestaties soms worden vertraagd of het geheugengebruik toeneemt, zelfs voor eenvoudige taken zoals het maken van aantekeningen

De gratis app heeft een beperkte bestandsgrootte van 5 MB voor uploads, dus als je dagboek pdf's, meerdere foto's of audio-invoer bevat, heb je snel onvoldoende opslagruimte

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus : $ 12 per zetel/maand

Business : $ 18 per zetel/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

3. Evernote (het beste voor het vastleggen van kennis, het bijhouden van een dagboek en het snel ordenen van aantekeningen)

via Evernote

Met krachtige zoekfuncties en naadloze synchronisatie tussen apparaten houdt Evernote je herinneringen en gedachten goed georganiseerd. Voor elke dagboekinvoer kun je een nieuwe notitie maken en een consistente, op datum gebaseerde titel gebruiken, zoals '2025-04-23 Dagboekinvoer'. Zo blijven je notities in chronologische volgorde en kun je gemakkelijker terugkijken naar specifieke dagen.

Met dit alternatief voor Day One Journal kun je tags toevoegen, zoals #werk, #persoonlijk, #reizen, #ideeën of #dankbaarheid, waardoor je invoer gemakkelijk kunt filteren en vinden op basis van thema's of onderwerpen. Als je artikelen of citaten tegenkomt die je inspireren, kun je ze rechtstreeks in je dagboek knippen en er later over nadenken.

Beste functies van Evernote

Verbeter uw invoer door afbeeldingen, schermafbeeldingen of zelfs spraakmemo's toe te voegen

Stel dagelijkse prompts in, 's ochtends of 's avonds, om consistentie te stimuleren en journaling in je routine op te nemen

Vergrendel je dagboeknotities of je hele notitieboek met een wachtwoord om je gedachten veilig te bewaren

Beperkingen van Evernote

De gratis versie van Evernote is beperkt tot slechts 60 MB ruimte per maand en je mag deze slechts op twee apparaten tegelijk gebruiken

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk : $ 14,99/maand

Professioneel : $ 17,99/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Hier is een G2-recensie:

Ik gebruik Evernote al heel lang voor het maken van aantekeningen en kennisbeheer. De app heeft een eenvoudige en duidelijke gebruikersinterface en synchroniseert snel op alle apparaten.

4. Grid Diary (het beste voor minimalistisch dagboekschrijven en zelfreflectie)

via Grid Diary

Grid Diary is een gebruiksvriendelijke dagboek-app en alternatief voor Day One Journal die een rasterformaat gebruikt om u te helpen op een zinvolle manier te reflecteren zonder overweldigd te raken. In plaats van lange, open dagboeknotities te schrijven, biedt de app elke dag een reeks gestructureerde vragen voor begeleide reflectie.

Omdat de invoer kort en gestructureerd is, heb je slechts 5 tot 10 minuten per dag nodig, waardoor het zelfs voor drukke agenda's een duurzame gewoonte wordt.

Beste functies van Grid Diary

Maak of pas je raster aan met prompts die passen bij je persoonlijke of professionele doelen

Beoordeel je bredere doelen, evalueer je persoonlijke groei en herken terugkerende patronen of thema's

Voeg widgets toe, verwijder ze en herschik ze, zoals 'Gebeurtenis', 'Herinnering' en 'Citaat' voor een meer gepersonaliseerde ervaring

Beperkingen van Grid Diary

De tool biedt alleen eenvoudige tijdlijnweergaven en dagelijkse logboeken en ondersteunt geen geavanceerde analyses of dashboards voor productiviteit

Prijzen van Grid Diary

Free

Lidmaatschap abonnement: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Grid Diary

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Diarium (het beste voor een eenvoudige, gestructureerde en mediarijke dagboekervaring)

via Diarium

Diarium maakt automatisch een invoer voor elke dag, waardoor het gemakkelijk wordt om een dagelijkse gewoonte van journaling op te bouwen. Als u liever spreekt dan typt, kunt u met het alternatief voor Day One Journal uw gedachten rechtstreeks opnemen of spraak-naar-tekst gebruiken voor handsfree journaling — ideaal voor reflecties onderweg of wanneer u te moe bent om te schrijven.

Je kunt zien op welke dagen je hebt geschreven met de 'Kalenderweergave' of door je invoer scrollen in een tijdlijn-format om maandelijkse reflecties te bekijken en de consistentie te controleren.

De beste functies van Diarium

Verander invoer in een reisdagboek met locatie, weer en stappentellergegevens

Geeft uw foto's, agenda-afspraken, posts op sociale media of fitnessgegevens weer door integratie met Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, enz.

Krijg statistieken zoals hoe vaak je een dagboek bijhoudt, invoerreeksen en hoeveel woorden je hebt geschreven om je gewoontes effectief bij te houden

Beperkingen van Diarium

Het ondersteunt geen realtime samenwerking of gedeelde dagboekinvoer

Prijzen van Diarium

Free

Pro-versie: $ 9,99 (eenmalige betaling)

Beoordelingen en recensies van Diarium

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Diarium?

Hier is een recensie uit de Apple App Store:

Ik ben dol op deze app. Het maakt het gemakkelijk om dagelijkse invoer te doen, eerdere invoer terug te vinden en invoer uit andere apps naar deze app te verplaatsen.

Ik ben dol op deze app. Het maakt het gemakkelijk om dagelijkse invoer te doen, eerdere invoer terug te vinden en invoer uit andere apps naar deze app te verplaatsen.

6. Journey (het beste voor het documenteren van reizen en persoonlijke mijlpalen)

via Journey

Journey is een digitale dagboek-app die automatisch tijdstempels en locatiegegevens toevoegt om uw dagboeknotities van betekenisvolle context te voorzien. Met de kalender, tijdlijn en atlasweergave van de app kunt u uw dagboekactiviteiten in de loop van de tijd bekijken en invoer op basis van datum of locatie opnieuw bekijken. U kunt ook stemmingen en dagelijkse activiteiten bijhouden, wat u kan helpen emotionele patronen te herkennen en uw mentale welzijn te verbeteren.

De beste functies van Journey

Voeg foto's, video's, audio-opnames, weergegevens en locatietags toe aan uw invoer

Exporteer invoer naar PDF of DOCX en zet deze om in prachtig opgemaakte fotoboeken

Bescherm uw invoer met een wachtwoord, vingerafdruk of Face ID

Beperkingen van Journey

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de cloudopslagruimte en het aantal dagboekinvoer beperkt zijn, waardoor de webversie van de app beperkend kan zijn

Prijzen voor Journey

Free

Lidmaatschap : $ 4,17/maand (jaarlijks gefactureerd)

Levenslang: $ 199,99

Beoordelingen en recensies van Journey

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Joplin (Beste open-source dagboek-app voor gestructureerd dagboekschrijven en gedetailleerde organisatie)

via Joplin

Het alternatief voor Day One Journal, Joplin, is een open-source app voor het maken van notities die je gemakkelijk kunt gebruiken voor het bijhouden van een dagboek, vooral als je de voorkeur geeft aan een meer gestructureerde en aanpasbare ervaring. Het ondersteunt Markdown-opmaak, zodat je invoer kunt maken met afbeeldingen, video's, pdf's en links.

Met notitieblokken en subnotitieblokken kunt u uw invoer ordenen in een overzichtelijke, hiërarchische structuur, zodat gerelateerde onderwerpen gegroepeerd blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn. En de Jarvis (AI Assistant)-plug-in verbetert uw notities met functies zoals samenvattingen van content, herschrijven van tekst en genereren van content, waardoor u uw dagboeknotities gemakkelijk kunt verfijnen of uitbreiden.

Beste functies van Joplin

Houd taken bij, stel herinneringen in en organiseer lijsten met de ingebouwde taakbeheerfuncties van Joplin om zowel je dagelijkse taken als reflectieve teksten op één plek te beheren

Sla hele webpagina's, artikelen of fragmenten op met de browserextensie van Joplin, zodat je eenvoudig naar online content kunt verwijzen in je dagboeken

Synchroniseer uw aantekeningen op verschillende apparaten met Joplin Cloud en deel ze via openbare links of gebruik ze voor samenwerking

Beperkingen van Joplin

Joplin is voornamelijk ontworpen voor persoonlijk gebruik en biedt geen realtime samenwerking zoals Google Documenten of Notion

Prijzen van Joplin

Free

Basis: $ 3,40/maand (€ 2,99/maand)

Pro: $ 6,81/maand (€ 5,99/maand)

Teams: $ 9,09/maand per gebruiker (€ 7,99/maand per gebruiker)

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Joplin?

Hier is een G2 -recensie:

Ik vind de organisatiestructuur van de notities geweldig, waarbij je notitieboeken kunt aanmaken met daarin verschillende notities. Ik vind het ook geweldig dat de notities worden opgeslagen in Markdown, waardoor ze gemakkelijk te lezen zijn. Ik gebruik het elke dag en het is heel gemakkelijk te gebruiken en te integreren in je dagelijkse leven.

8. Penzu (het beste voor privé dagboeken met automatisch opslaan en berichten voor de toekomst)

via Penzu

Penzu biedt een flexibele dagboekervaring waarmee u een onbeperkt aantal invoer kunt vastleggen, zodat u elk detail van uw leven zonder beperkingen kunt documenteren.

Terwijl u schrijft, werkt automatisch opslaan stil op de achtergrond, zodat uw gedachten nooit verloren gaan. Schrijvers die graag de voortgang bijhouden, zullen dol zijn op de functie voor het tellen van woorden, die ideaal is voor het behalen van persoonlijke doelen.

Met Penzu Time Capsule kun je zelfs berichten naar je toekomstige zelf sturen – een unieke manier om na te denken over groei en mijlpalen. Wanneer je klaar bent om te delen, kun je kiezen tussen een privé e-mail of een openbare deel-link, afhankelijk van hoe persoonlijk de invoer is.

Beste functies van Penzu

Bekijk eenvoudig eerdere reflecties met de zoekfunctie en zie hoe ver je bent gekomen aan de hand van specifieke herinneringen

Pas je dagboek aan met unieke omslagen, achtergronden en aanpasbare schrijfblokken voor een meer persoonlijke ervaring

Bescherm uw invoer met versleutelde dagboeksloten die uw schrijfsels privé en veilig houden

Beperkingen van Penzu

Penzu biedt geen integraties met andere apps of diensten, wat het nut ervan kan beperken voor gebruikers die op zoek zijn naar een meer verbonden dagboekervaring

Prijzen van Penzu

Free

Pro: $ 4,99/maand

Pro+: $9,99/maand

Penzu Pro+ voor het leven: $ 199,99

Beoordelingen en recensies van Penzu

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Daylio (het beste voor het bijhouden van je stemming en activiteiten met visuele inzichten)

via Daylio

Daylio, een alternatief voor Day One Journal, maakt het gemakkelijk om je stemmingen en dagelijkse activiteiten bij te houden, zodat je met slechts een paar tikken inzicht krijgt in je emotionele patronen. Met de stemmingsregistratie van Daylio kun je dagelijks je gevoelens vastleggen, waarbij je kunt kiezen uit opties als 'Blij', 'Verdrietig' of 'Angstig', en kun je trends in de loop van de tijd ontdekken.

Je kunt bijvoorbeeld meerdere dagboeken aanmaken om bij te houden hoe sociale contacten je humeur verbeteren of hoe werkgerelateerde stress je beïnvloedt. Met de app kun je ook je dagelijkse activiteiten vastleggen, zoals hardlopen of yoga, om te zien hoe specifieke acties je emoties beïnvloeden.

De app biedt een jaaroverzicht in pixels met een visuele weergave van je stemming gedurende het hele jaar, zodat je snel emotionele patronen en trends kunt ontdekken. Met deze dagboek-app kun je bijhouden hoe productief je bent na het werk.

Beste functies van Daylio

Genereer grafieken en inzichten die u een duidelijk beeld geven van trends en patronen in uw stemming

Schakel over naar lijst- of kalenderweergave om uw invoer eenvoudig te ordenen en te doorbladeren

Houd je streaks bij, word beloond voor consistente invoer en blijf gemotiveerd met dagelijkse stemmings- en activiteitenregistratie

Beperkingen van Daylio

Niet ideaal als standaard dagboek-app, aangezien het platform voornamelijk is ontworpen voor mindfulness en zelfzorg

Prijzen van Daylio

Free

Premium: Vanaf $ 4,99/maand

Beoordelingen en recensies van Daylio

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Daylio?

Hier is een Reddit-recensie:

Ik heb Daylio door de jaren heen af en toe gebruikt om mijn mentale gezondheid bij te houden en ik vind dat het heel goed heeft gewerkt.

via Obsidian

Met Obsidian Canvas kun je je gedachten visueel ordenen door aantekeningen, afbeeldingen en andere content naar een vrije layout te slepen. Bovendien kun je sjablonen gebruiken om consistentie aan te brengen in je journalingproces en gestructureerde invoer maken voor dagelijkse reflecties, het bijhouden van doelen en meer.

Obsidian wordt ook beschouwd als een van de beste dagboek-apps en een alternatief voor Day One Journal voor liefhebbers van productiviteit. Je kunt je invoer koppelen via bidirectionele links en een web van gerelateerde ideeën opbouwen in je aantekeningen. De grafische weergave toont een visuele kaart van je dagboek, zodat je patronen in je gedachten kunt ontdekken en gemakkelijk door eerdere invoer kunt navigeren naarmate je reflecties groeien.

Beste functies van Obsidian

Zoek snel in aantekeningen met behulp van tags, trefwoorden of links om te vinden wat je nodig hebt zonder je hele kluis te doorzoeken

Tag invoer om ideeën of thema's te groeperen en maak je dagboek gemakkelijker te doorbladeren en te filteren

Keer wijzigingen op elk moment terug met de versiegeschiedenis, zodat uw eerdere invoer veilig en herstelbaar blijft

Beperkingen van Obsidian

gebruiken om woorden te onderstrepen, omdat er geen knop voor is Soms moet u alleen op commando's vertrouwen om specifieke acties uit te voeren. U moet bijvoorbeeld HTML-

Prijzen van Obsidian

Free

Synchroniseren: $ 5 per gebruiker, per maand

Publiceren: $10 per site, per maand

Catalyst: $25 eenmalige betaling

Commercieel: $50 per gebruiker, per jaar

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Stroomlijn dagelijks journaling en planning met ClickUp

Wat ooit begon als een rustige ruimte om gedachten vast te leggen, moet nu misschien meer ondersteunen: gestructureerde planning, het bijhouden van doelen, taakintegratie en zelfs gezamenlijke notities maken.

Het bijhouden van een dagboek is tegenwoordig nauw verbonden met productiviteit, geheugen en momentum. En het is prima om meer van je dagboek te willen. Misschien wil je invoer koppelen aan je takenlijst, willekeurige hersenspinsels omzetten in doelen of één werkruimte gebruiken voor zowel planning als persoonlijke inzichten.

Als dat iets voor u is, is ClickUp, een van de beste apps voor dagboekschrijven, zeker het proberen waard. Wat deze app tot een van de beste alternatieven voor Day One Journal maakt, zijn de geavanceerde functies zoals documenten, notitieblok, taken, doelen en AI-aangedreven ClickUp Brain. Al deze functies brengen reflecties, acties en duidelijkheid samen in één app.

Meld u gratis aan bij ClickUp om uw eerste digitale dagboek te maken.