Glean vs Perplexity AI: wat is het beste voor zoekfuncties en kennisbeheer?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: racen tegen een strakke deadline, op zoek naar dat ene stukje informatie om uw project te ondersteunen.

Maar in plaats van snelle antwoorden, geeft uw zoekmachine eindeloze pagina's met irrelevante resultaten. Of misschien bent u bedolven onder een berg informatie binnen uw organisatie en worstelt u om te vinden wat u eigenlijk nodig hebt.

De gemiddelde kenniswerker besteedt 8,2 uur per week aan het zoeken, opnieuw creëren en dupliceren van informatie en expertise. Hoewel deze activiteiten essentieel zijn, moeten ze duidelijk worden gestroomlijnd, zodat ze niet 20 procent van de werkweek in beslag nemen.

Dat is elke week een hele dag verspild!

Deep learning-gebaseerde LLM's, met geavanceerd semantisch begrip, zijn er om daar verandering in te brengen! 🚀

In deze blogpost worden twee krachtige tools vergeleken, Glean en Perplexity AI, die zijn bedoeld om de manier waarop u kennis beheert en AI-zoekopdrachten uitvoert binnen uw onderneming te transformeren.

Glean vs. Perplexity AI in één oogopslag

Functie Glean Verwarring Bonus: ClickUp ✨ Doel Intern zoeken binnen ondernemingen en kennisbeheer Extern onderzoek en kennissynthese Alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert Uniforme zoekfunctie Verbindt interne databases, cloud opslagruimte en communicatieplatforms Combineert interne bedrijfsgegevens met externe webbronnen Uniforme zoekfunctie voor de hele werkruimte, gekoppelde apps van derden en zoeken op internet Personalisatie Zoekresultaten op maat op basis van de rol van de gebruiker, projecten en werkstromen binnen de organisatie Geen diepgaande personalisatie voor individuele gebruikers binnen de onderneming Volledig aanpasbaar op basis van rollen van gebruikers, toestemmingen en meer Toestemming Geeft alleen informatie weer waartoe gebruikers toegang hebben Geen ingebouwde toegangsbeperking voor interne kennis Mogelijkheid om gedetailleerde toestemmingen in te stellen voor elke rol Realtime informatie Beperkt tot interne, reeds bestaande kennis Biedt actuele externe informatie met bronvermeldingen Actuele informatie via zoeken op internet AI-aangedreven samenvattingen Niet beschikbaar Levert door AI gegenereerde samenvattingen met bronvermeldingen Beschikbaar in de hele werkruimte: documenten, chatten, taken en meer Diepgaand onderzoek Niet beschikbaar Automatiseert analyses op expertniveau en genereert gedetailleerde rapporten Beschikbaar. Kan direct inzichten uit gegevens genereren Prijzen Uniforme zoekfunctie voor de werkruimte, gekoppelde apps van derden en zoeken op internet Free (Standard), $ 20/maand per gebruiker (Pro), Enterprise (neem contact op voor prijzen) Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $7 Het beste voor Interne kennisopvraging en samenwerking binnen de onderneming Externe informatievergaring en snel onderzoek met realtime updates Zoeken, projectmanagement en kennismanagement integreren in één AI-aangedreven werkruimte Integratie van werkstromen Beperkt Geen directe integratie in de werkstroom Integreert met meer dan 1000 apps voor naadloze werkstromen

Wat is Glean?

Glean is een AI-aangedreven platform voor zoeken en kennisbeheer binnen ondernemingen, ontworpen om werknemers te helpen snel de informatie te vinden die ze nodig hebben, ongeacht waar deze is opgeslagen.

Het is een centrale hub voor alle interne databases van uw bedrijf, die verbinding maakt met verschillende applicaties en opslagplaatsen om een uniforme zoekervaring te bieden.

Functies van Glean

Glean biedt krachtige functies die samenwerken om een naadloze kenniservaring te creëren, de toegang tot kennis te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

Glean maakt verbinding met alle interne databronnen van uw bedrijf, inclusief cloudopslag, interne wiki's en communicatieplatforms. Met behulp van query's in natuurlijke taal kunt u alles vanuit één interface doorzoeken, waardoor u niet meer in meerdere applicaties hoeft te zoeken.

Nooit meer schakelen tussen tabbladen of frustratie omdat u niet weet waar dat cruciale document is opgeslagen. Glean brengt alles samen, waardoor u kostbare tijd en moeite bespaart.

Functie #2 Gepersonaliseerde resultaten

De AI van Glean leert uw werkgewoonten en informatiebehoeften, zodat de zoekresultaten worden aangepast op basis van uw rol, projecten en interacties binnen de onderneming.

Deze personalisatie zorgt ervoor dat u de meest relevante informatie voor uw werk ontvangt, waardoor u niet meer hoeft te zoeken in generieke databronnen. In plaats van pagina's met irrelevante informatie te doorzoeken, ziet u eerst de meest relevante resultaten.

Functie #3 Toegang met toestemming

Glean respecteert bestaande toestemmingen voor gegevens en zorgt ervoor dat gebruikers alleen de informatie zien waartoe zij toegang hebben.

Deze functie verhoogt de veiligheid en bouwt vertrouwen op binnen de onderneming. U kunt met een gerust hart zoeken naar gevoelige bedrijfsinformatie zonder u zorgen te maken over ongeoorloofde blootstelling, waardoor kennisbeheer veiliger en efficiënter wordt.

Door deze geavanceerde functies te integreren in dagelijkse werkstromen, transformeert Glean de manier waarop teams omgaan met informatie, waardoor zoeken en kennisbeheer een naadloos onderdeel worden van hun activiteiten.

Prijzen van Glean

Aangepaste prijzen

(Glean stemt zijn prijzen af op de grootte van een organisatie, specifieke zoekvereisten voor ondernemingen en de benodigde functies)

📮ClickUp Insight: 30% van onze respondenten vertrouwt op AI-tools voor onderzoek en het verzamelen van informatie. Maar bestaat er een AI die u helpt dat ene verloren bestand op het werk terug te vinden of die cruciale Slack-thread die u bent vergeten op te slaan? Ja! De AI-aangedreven Connected Search van ClickUp kan direct zoeken in alle content in uw werkruimte, inclusief geïntegreerde apps van derden, en inzichten, bronnen en antwoorden naar boven halen. Met de geavanceerde zoekfunctie van ClickUp kunt u tot wel 5 uur per week besparen!

Wat is Perplexity?

Perplexity is een AI-aangedreven zoekmachine die onderzoek versnelt en efficiënter maakt door de rommel van traditionele zoekresultaten weg te filteren.

De antwoordengine doet meer dan alleen links weergeven in een lijst. Het synthetiseert informatie uit diverse bronnen om het onderwerp en de bron-URL's volledig te begrijpen.

Functies van Perplexity

Perplexity biedt functies en voordelen die de gebruikerservaring verbeteren door duidelijke, nauwkeurige en contextueel relevante informatie te verstrekken. Laten we eens kijken naar enkele van de sleutelfuncties die Perplexity onderscheiden.

Functie #1: Intern zoeken naar kennis

Met de interne kenniszoekfunctie van Perplexity hebben gebruikers naadloos toegang tot de interne werkberichten, documenten en externe databronnen van de onderneming in één enkele zoekopdracht.

Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig voor organisaties, omdat het onderzoeksprocessen stroomlijnt en de besluitvorming verbetert door tegelijkertijd uitgebreide inzichten uit meerdere bronnen te bieden.

Perplexity kan verschillende grote taalmodellen gebruiken om uw vragen te beantwoorden en bronnen direct te citeren. Zo kunt u snel de sleutelinformatie vinden en de juistheid ervan controleren. U hoeft niet langer meerdere websites af te speuren om het antwoord te vinden dat u zoekt.

Het levert informatie in een natuurlijk, conversatie-achtig format dat meer aanvoelt als een boeiende dialoog dan als een standaard zoekresultaat. Deze aanpak stelt gebruikers in staat om vervolgvragen te stellen en onderwerpen dieper te verkennen zonder de context te verliezen.

Bovendien krijgt u het antwoord meteen, onderbouwd met bewijzen en gebaseerd op realtime updates. Perplexity zorgt ervoor dat gebruikers de meest actuele informatie ontvangen.

🧠 Leuk weetje: LLMs 'begrijpen' taal eigenlijk niet! Ondanks hun vloeiendheid denken of begrijpen grote taalmodellen (LLMs) woorden niet zoals mensen dat doen. Ze genereren gewoon woord voor woord antwoorden op basis van enorme hoeveelheden gegevens.

Functie #3 Geautomatiseerde analyse op expertniveau

Deep Research, een recent geïntroduceerde functie, automatiseert analyses op expertniveau en levert gedetailleerde antwoorden die normaal gesproken uren handmatig onderzoek vergen.

De tool voert tientallen zoekopdrachten uit, leest honderden bronnen en maakt gebruik van geavanceerde AI-algoritmen om ervoor te zorgen dat de informatie gedetailleerd en contextueel verrijkt is.

Deep Research genereert rapporten in minder dan drie minuten, die kunnen worden geëxporteerd als PDF's of Perplexity Pages om gemakkelijk te delen.

Prijzen van Perplexity

Standaard: Gratis

Pro: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

👀 Wist u dat? Retrieval-Augmented Generation (RAG) is een techniek waarmee AI-modellen relevante informatie uit externe bronnen kunnen ophalen voordat ze antwoorden genereren. Dit betekent dat wanneer u een vraag stelt, de AI eerst de meest relevante gegevens uit een specifieke set documenten of databases opzoekt. Vervolgens combineert het deze opgehaalde informatie met bestaande kennis om een nauwkeuriger en contextueel relevanter antwoord te geven. Stel u bijvoorbeeld voor dat een medewerker van een bedrijf in een kennisbeheerscenario aan een AI-tool vraagt: "Wat is ons huidige vakantiebeleid?" In plaats van uitsluitend te vertrouwen op verouderde trainingsgegevens, gebruikt de AI RAG om het meest recente document met het vakantiebeleid uit de interne database van het bedrijf te halen. Zo krijgt de medewerker de meest accurate en actuele informatie zonder dat hij meerdere bestanden hoeft door te zoeken.

Glean versus Perplexity: functies vergeleken

In de voortdurende vergelijking tussen Glean en Perplexity hebben beide hun sterke punten, maar bepaalde aspecten kunnen de ene oplossing geschikter maken dan de andere, afhankelijk van de specifieke behoeften van de gebruiker.

Laten we eens kijken naar een uitgebreide vergelijking van alle functies van Glean en Perplexity

Functie #1: Eén zoekfunctie

Zowel Glean als Perplexity bieden een uniforme zoekfunctie, maar voorzien in verschillende behoeften.

Glean maakt verbinding met interne databases van ondernemingen, cloudopslag en communicatieplatforms, waardoor werknemers met één query in meerdere opslagplaatsen kunnen zoeken

Perplexity voegt interne bedrijfsgegevens samen met externe webbronnen en biedt zo een bredere zoekmogelijkheid met actuele inzichten op basis van het internet

🏆 Winnaar: Aangezien ze verschillende doelen dienen – Glean voor interne zoekopdrachten binnen ondernemingen en Perplexity voor het ophalen van bredere kennis – eindigt deze functie in een gelijkspel.

Functie #2: Gepersonaliseerde en directe antwoorden

De AI-gestuurde personalisatie van Glean stemt zoekresultaten af op de rol van een medewerker, eerdere zoekopdrachten en werkstromen binnen de organisatie.

Dit zorgt ervoor dat gebruikers van Glean zeer relevante informatie ontvangen, waardoor het niet meer nodig is om irrelevante gegevens te doorzoeken

Hoewel Perplexity uitstekend is in het beantwoorden van vragen, ontbreekt het aan diepgaande personalisatie voor individuele gebruikers binnen een onderneming

🏆 Winnaar: Voor organisaties die contextbewuste interne kennisopvraging nodig hebben, is Glean de duidelijke winnaar.

Functie #3: Toestemming/diepgaand onderzoek

Perplexity biedt direct door LLM gegenereerde antwoorden met realtime citaten, waardoor het zeer effectief is voor extern onderzoek en diepgaande analyse.

Perplexity synthetiseert gegevens uit meerdere bronnen, levert beknopte samenvattingen en stelt gebruikers in staat om vervolgvragen te stellen in een natuurlijke taal

Hoewel Glean sterk is in het terugvinden van documenten, genereert het geen AI-gestuurde samenvattingen en biedt het geen realtime, brongebaseerde inzichten

🏆 Winnaar: Perplexity is de onbetwiste winnaar voor snelle, AI-aangedreven kennissynthese.

Oordeel: Over het algemeen is Glean ideaal voor gestructureerde kennisopvraging binnen ondernemingen, terwijl Perplexity de tool bij uitstek is voor op onderzoek gebaseerde AI-zoekopdrachten.

Glean versus Perplexity op Reddit

We hebben Reddit onderzocht om te zien wat gebruikers zeggen over Glean versus Perplexity AI voor zoek- en kennisbeheer. Veel gebruikers waarderen de focus van Glean op interne bedrijfskennis:

Vroeger was het een nachtmerrie om op verschillende schijven en platforms te zoeken. Nu, met Glean, staat alles op één plek. Het is alsof u een speciale interne zoekmachine hebt.

Vroeger was het een nachtmerrie om op verschillende schijven en platforms te zoeken. Nu, met Glean, staat alles op één plek. Het is alsof u een speciale interne zoekmachine heeft.

Andere Reddit-gebruikers wijzen op de kracht van Perplexity op het gebied van extern onderzoek en informatiesynthese:

Bedankt, Perplexity, voor het zijn van een ongelooflijke bron en voor het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is met AI-ondersteunde informatievergaring.

Bedankt, Perplexity, voor het zijn van een ongelooflijke bron en voor het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is met AI-ondersteunde informatievergaring.

Sommige gebruikers gaven ook commentaar op de verschillende gebruikssituaties:

Als ik een antwoord op een vraag zoek, gebruik ik nu Perplexity in plaats van Google. De antwoorden van Perplexity zijn uiterst beknopt.

Als ik een antwoord op een vraag zoek, gebruik ik nu Perplexity in plaats van Google. De antwoorden van Perplexity zijn uiterst beknopt.

Over het algemeen is Glean beter geschikt voor intern kennisbeheer binnen een bedrijf, terwijl Perplexity geavanceerder is op het gebied van zoekfunctionaliteit en de tool bij uitstek is voor algemeen onderzoek en het verkennen van externe informatie.

🧠 Leuk weetje: Uw zoekgegevens kunnen AI-modellen vorm geven! Hoe vaker u AI-gestuurde zoekopdrachten gebruikt, hoe meer het van u leert en de resultaten aanpast aan uw rente, gewoonten en zelfs de manier waarop u vragen formuleert!

Maak kennis met ClickUp — het beste alternatief voor Glean vs. Perplexity

Glean en Perplexity bieden waardevolle oplossingen voor specifieke zoek- en kennisuitdagingen.

Geen van beide tools biedt echter de alles-in-één productiviteit en werkstroomintegratie van ClickUp, de alles-in-één app voor werk, die AI-aangedreven zoeken combineert met taakbeheer, automatisering en realtime samenwerking.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI

ClickUp Brain verbindt taken, documenten, mensen en de kennis van uw bedrijf met AI, waardoor zoeken en kennisbeheer een fluitje van een cent worden

ClickUp Brain brengt AI rechtstreeks in uw werkstroom, waardoor u sneller kunt vinden wat u nodig hebt. De AI-aangedreven zoekfunctie helpt teams snel documenten, taken en aantekeningen in de werkruimte te vinden. Het enige wat u hoeft te doen is letterlijk "AI vragen".

Stel je voor dat een marketingteam rapporten van eerdere campagnes of feedback van klanten nodig heeft. In plaats van eindeloos door mappen te bladeren, kunnen ze deze direct opvragen. Bovendien kunnen met AI-gebaseerde documentatiefuncties zoals de AI Notetaker vergaderingen met klanten automatisch worden getranscribeerd, belangrijke punten worden samengevat en taken worden aangemaakt, allemaal binnen ClickUp. Deze AI-productiviteitstool bespaart uren handmatig werk en zorgt ervoor dat niets door de mazen van het net glipt.

Dat is nog niet alles. Met ClickUp AI kunt u zelf kiezen met welk AI-model u wilt werken. Of u nu rechtstreeks in ClickUp wilt chatten met GPT-4o, o1 en o3-mini, alles is inbegrepen in uw AI-add-on. Er worden voortdurend nieuwe modellen toegevoegd, zoals Claude 3. 7, zodat u altijd beschikt over de allernieuwste AI.

Dit stroomlijnt het onderzoeksproces en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit. Glean en Perplexity kunnen u helpen relevante informatie te vinden, maar ze bieden niet deze integratie van werkstroom en automatisering.

We zijn nog niet eens klaar. ClickUp tilt het naar een hoger niveau met zoeken op internet rechtstreeks vanuit uw werkruimte. Ja, geen Google-zoekopdrachten meer vanuit eindeloze vensters! Dit is wat u krijgt:✓ Directe toegang tot het web: Schakel web zoeken in en uit vanuit het AI-venster✓ Slimmer inzicht: Haal realtime informatie van het internet, zonder te schakelen tussen apps✓ Moeiteloze kracht: Zet AI aan het werk door het te vragen taken aan te maken, documenten te openen en/of inzichten te delen in Chat

Zoek op het web rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte

💡 Pro-tip: Houd uw kennisbank actueel met behulp van door AI gegenereerde documentsamenvattingen en het instellen van herinneringen voor periodieke beoordelingen.

ClickUp's One Up #2: Verbonden zoeken en geïntegreerd kennisbeheer

Begin uw zoekopdracht op uw manier: open Connected Search vanuit het commandocentrum, de globale actiebalk of uw desktop – met slechts één klik

De functies voor verbonden zoeken en AI-gestuurd kennisbeheer van ClickUp creëren een uniform ecosysteem voor toegang tot en gebruik van informatie, dat zowel Glean als Perplexity overtreft in de praktijk.

Het werkt als een centraal zenuwstelsel voor uw informatie. In plaats van te schakelen tussen verschillende apps zoals Google Drive voor documenten, Slack voor gesprekken en ClickUp voor taken, kunt u gewoon de zoekbalk van ClickUp gebruiken. Deze zoekt op intelligente wijze in al uw verbonden werkinstrumenten, filtert de gegevens en brengt relevante resultaten rechtstreeks naar u binnen ClickUp. Deze uniforme aanpak maakt een einde aan de frustratie van verspreide informatie, zodat u snel kunt vinden wat u nodig hebt zonder uw focus te verliezen of kostbare tijd te verspillen met het wisselen van context.

Met deze verbonden AI-zoekmachine kunnen nieuwe teamleden snel vinden wat ze nodig hebben. Tegelijkertijd zorgen de geïntegreerde functies voor kennisbeheer ervoor dat informatie up-to-date en gemakkelijk toegankelijk blijft.

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats voor kennis gegeven.

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats voor kennis gegeven.

ClickUp One Up #3: Projectmanagement, automatisering en samenwerkingsdocumenten

De functies voor projectmanagement, automatisering en samenwerking aan documenten van ClickUp vormen samen een dynamisch en onderling verbonden kennisecosysteem.

Terwijl Glean en Perplexity zich voornamelijk richten op het vinden van en toegang krijgen tot informatie, stelt ClickUp teams in staat om kennis te creëren, organiseren en gebruiken binnen de context van hun projecten en werkstromen.

Scenario: Uw team werkt aan een complex project met meerdere fasen. Om te beginnen kunnen ze ClickUp Docs gebruiken om een kennisbank en SOP's te creëren, waarbij relevante documenten rechtstreeks aan projecttaken worden gekoppeld. Als iemand een vraag heeft over een bepaalde taak, kan hij snel toegang krijgen tot alle gerelateerde informatie zonder op verschillende platforms te hoeven zoeken.

Maak prachtige documenten in ClickUp Docs, koppel ze aan werkstromen, bewerk ze in realtime, tag anderen met opmerkingen, wijs actiepunten toe aan uw team en zet actiepunten om in traceerbare taken

Zodra het project van start is gegaan, stellen de AI-aangedreven projectmanagementtools van ClickUp teams in staat om samen te werken, taken te organiseren, voortgang bij te houden en middelen efficiënt te beheren via ClickUp-taken en subtaken, elk compleet met toegewezen personen, deadlines en afhankelijkheid. De 'alles-in-één app voor werk'-filosofie maakt eenvoudige samenwerking mogelijk, zodat teams sneller kunnen werken, slimmer kunnen werken en tijd kunnen besparen.

De AI-aangedreven AI-agents en automatiseringen van ClickUp, die worden getriggerd door commando's in gewoon Engels, voegen nog een extra laag efficiëntie toe. AI-agents kunnen bijvoorbeeld automatisch samenwerkingstaken toewijzen op basis van de content van documenten of de status van projecten bijwerken op basis van de voltooiing van acties van het team.

Een projectmanager die bijvoorbeeld op zoek is naar een statusrapport van een project, heeft direct toegang tot het document en kan vervolgens de ingebouwde AI-gestuurde functies voor automatisering van de werkstroom gebruiken om notificaties naar teamleden te triggeren voor beoordeling. Dit niveau van automatisering vermindert handmatige inspanningen en zorgt ervoor dat kennis actief wordt beheerd en dat er op basis daarvan wordt gehandeld.

Glean en Perplexity kunnen u helpen bij het vinden van externe bronnen of specifieke interne bestanden; ClickUp verbindt uw interne kennis rechtstreeks met de werkstroom, waardoor deze bruikbaar en direct beschikbaar is binnen de context van uw projecten.

ClickUp One Up #4: Sjabloon voor kennisbank van

Gratis sjabloon Gebruik het sjabloon voor de kennisbank van ClickUp om een digitale bibliotheek met informatie te maken, te organiseren en te delen. Het bevat secties voor kennisartikelen, veelgestelde vragen en andere bronnen

De ClickUp Knowledge Base Template stroomlijnt het zoeken en kennisbeheer door een gestructureerde, gecentraliseerde opslagplaats voor kritieke informatie te bieden.

Laten we eens kijken hoe dit sjabloon zou helpen in een typisch zoek- en kennisbeheerscenario:

Een marketingbureau worstelt met verspreide documentatie: merkrichtlijnen, client-briefs en SOP's staan verspreid over e-mails, chats en persoonlijke mappen.

Of een nieuw lid van het team moet het nieuwste SEO-strategiedocument vinden, maar is 30 minuten bezig met zoeken op verschillende platforms.

Zo lost de sjabloon voor kennisdatabases van ClickUp dit op:

Gecentraliseerde opslagplaats: alle kennis – veelgestelde vragen, werkstromen, best practices – bevindt zich op één locatie, waardoor overbodig zoeken wordt voorkomen Geavanceerd zoeken en taggen: In plaats van door bestanden te bladeren, typen gebruikers 'SEO-strategie' in de zoekbalk van ClickUp en hebben ze direct toegang tot het meest recente document Realtime samenwerking en updates: De SEO-lead bewerkt het strategiedocument rechtstreeks in ClickUp, zodat het team altijd naar de laatste versie verwijst en er geen verouderde PDF's rondzwerven Categorisering en aanpassing: Secties zoals Client Campaigns, Internal Guidelines en Resources stellen gebruikers in staat om op onderwerp te zoeken, waardoor zoekopdrachten sneller verlopen Integratie met werkstromen: De SEO-strategie is gekoppeld aan een takenlijst en een tijdlijn voor het project, waardoor directe uitvoering mogelijk is zonder van tool te wisselen Schaalbaarheid en kostenefficiëntie: Naarmate het bureau groeit, breidt de kennisbank zich dynamisch uit, waardoor meer teamleden zonder extra kosten kunnen worden ondersteund

Met dit sjabloon van ClickUp wordt kennis doorzoekbaar, toegankelijk en bruikbaar, waardoor verspilde tijd wordt verminderd en teams altijd met actuele, nauwkeurige en volledige informatie werken.

De toekomst van zoeken en kennisbeheer

Hoewel Glean en Perplexity AI indrukwekkende zoek- en kennisbeheermogelijkheden bieden, blijven ze beperkt tot tools voor één doel. Glean richt zich op zoeken binnen ondernemingen, terwijl Perplexity uitblinkt in AI-aangedreven antwoorden, maar geen van beide biedt een alles-in-één werkruimte voor het beheren van taken, documenten en samenwerking.

Bedrijven hebben meer nodig dan alleen zoeken: ze hebben een verbonden ecosysteem nodig voor productiviteit. Dit is waar ClickUp zich onderscheidt.

In tegenstelling tot Glean of Perplexity combineert ClickUp een kennismanagementsysteem met projectuitvoering, het bijhouden van taken en AI-gestuurde inzichten in één uniform platform. Met ingebouwde documenten, wiki's en naadloze integraties vinden teams niet alleen informatie, maar kunnen ze er ook direct mee aan de slag.

Als u op zoek bent naar meer dan alleen AI-zoekfuncties voor ondernemingen, is het tijd om te upgraden naar een echte alles-in-één app. Met ClickUp kunt u kennis organiseren, samenwerken en beheren op een manier die geen enkele andere tool kan evenaren. Meld u vandaag nog gratis aan!