Top interne ticketingsoftware om team te ondersteunen in 2025 op een efficiënte manier

De berichten met 'Hé, even een vraagje...' houden nooit op. Iemand meldt een defecte printer in de gang. HR is op zoek naar onboardingdocumenten. En IT? Die probeert nog steeds uit te zoeken wie twee weken geleden dat toegangsverzoek heeft ingediend zonder ticket, context of follow-up.

Als het ondersteuningssysteem van uw team zo rommelig is, is het tijd voor verandering.

Interne ticketingsoftware is ontworpen om dit soort dagelijkse verzoeken van medewerkers af te handelen. Het vervangt verspreide berichten door een duidelijk proces, zodat teams op tijd kunnen reageren.

In deze blogpost delen we de beste interne ticketsystemen om teams te helpen georganiseerd te blijven en sneller te reageren. 📈

Waar moet u op letten bij interne ticketingsoftware?

Let bij het kiezen van interne helpdesksoftware vooral op functies die de efficiëntie verhogen, aansluiten bij uw werkstroom en het leven van alle betrokkenen gemakkelijker maken. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten voor uw interne ticketsoftware:

gebruiksvriendelijke navigatie: *Vereenvoudigt taken met een intuïtieve interface en sjablonen voor werknemershandboeken , waardoor uw team snel aan de slag kan en minimale training nodig heeft

Op maat gemaakte processen: Past zich naadloos aan de specifieke operationele behoeften van uw team aan met aanpasbare werkstroom en voorkeuren

Datagestuurde inzichten: Levert gedetailleerde analyses via robuuste rapportage om prestaties bij te houden en verbeteringsmogelijkheden te identificeren

Uniforme systemen: synchroniseert moeiteloos met bestaande synchroniseert moeiteloos met bestaande samenwerkingstools voor bedrijven via naadloze integraties voor een samenhangende werkstroomervaring

Slimme toewijzingen: Leidt ondersteuningsverzoeken snel door naar de juiste teamleden met geautomatiseerde ticketroutering, waardoor oplossingen sneller worden gevonden

Toegang onderweg: Stelt uw team in staat om tickets vanaf elk apparaat en overal te beheren, dankzij mobiele toegankelijkheid

Toekomstbestendige groei: Ondersteunt de uitbreiding van uw organisatie zonder interne processen te verstoren dankzij een schaalbare architectuur en functionaliteit

Betrouwbare ondersteuning: Biedt snelle, effectieve hulp wanneer zich problemen voordoen, met betrouwbare ondersteuning, zodat uw team op koers blijft

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag om informatie te zoeken, waarbij bijna 1 op de 5 werknemers meer dan 50 berichten verstuurt. Dat kost veel tijd om alle details bij te houden. ClickUp helpt dit proces te stroomlijnen. Tickets worden aangemaakt en toegewezen aan de juiste persoon, en alle updates blijven op één plek. Doordat alles georganiseerd is, kunt u heen-en-weer-gepraat voorkomen en u concentreren op het oplossen van het probleem.

Interne ticketingsoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste interne helpdesksystemen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Het beste voor alles-in-één interne verzoektracking en taakbeheer Teamgrootte: ideaal voor teams die behoefte hebben aan een gecentraliseerde hub voor ondersteunen met formulieren, automatisering, AI Notetaker en taakbeheer ClickUp Forms, AI Notetaker, sjabloon voor notulen van vergaderingen, automatisering, taakbeheer, integraties met Zoom, Slack, Microsoft Teams Voor altijd gratis; aangepast beschikbaar voor ondernemingen Hiver Het meest geschikt voor teams die al in Gmail hebben geïnvesteerd Teamgrootte: ideaal voor teams die Gmail als hun belangrijkste communicatiemiddel gebruiken Verandert Gmail in een helpdesk, ticketvolgsysteem, teamsamenwerking, realtime bijhouden, e-mailsjablonen Gratis; Lite: $ 24/maand per gebruiker; Growth: $ 34/maand per gebruiker; Pro: $ 59/maand per gebruiker Zendesk Het beste voor een evenwicht tussen eenvoud en geavanceerde mogelijkheden Teamgrootte: ideaal voor grotere teams die een eenvoudige interface met krachtige tools nodig hebben Aangepaste ticketformulieren, interne kennisbank, prestatieanalyses, integraties met derde partijen Suite Team: $ 55/maand per agent; Suite Growth: $ 89/maand per agent; Suite Professional: $ 115/maand per agent HappyFox Het meest geschikt voor aangepaste werkstroom zonder code Teamgrootte: ideaal voor niet-technische teams die behoefte hebben aan geautomatiseerde werkstroom en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden Slimme automatisering, aanpasbare ticketvelden, geplande rapporten, ticketsegmentatie Basic: $ 29/maand per gebruiker; Team: $ 69/maand per gebruiker; Pro: $ 119/maand per gebruiker Zoho Desk Het meest geschikt voor budgetbewuste kleine tot middelgrote teams Teamgrootte: Ideaal voor kleine teams die behoefte hebben aan AI-gestuurde ondersteuning en automatisering AI-assistent Zia, ticketautomatisering, contextgevoelige helpartikelen, aanpasbare dashboards Express: $ 9/maand; Standaard: $ 20/maand; Professioneel: $ 35/maand Freshservice Het meest geschikt voor ITIL-georiënteerd servicemanagement Teamgrootte: ideaal voor IT-teams die gestructureerde werkstroom en activabeheer nodig hebben Assetbeheer, verandermanagement, servicecatalogus, visuele procesontwerper Starter: $ 19/maand per gebruiker; Growth: $ 49/maand per gebruiker; Pro: $ 99/maand per gebruiker SysAid Het meest geschikt voor uitgebreide IT-assetintegratie Teamgrootte: ideaal voor IT-teams die behoefte hebben aan diepgaand zichtbaarheid in assets en geautomatiseerde ticketing Assetbeheer, geautomatiseerde ticketgeneratie, selfserviceportaal, afstandsbediening Aangepaste prijzen ServiceNow Het meest geschikt voor procescoördinatie op bedrijfsniveau Teamgrootte: ideaal voor grote ondernemingen die procesbeheer tussen verschillende afdelingen nodig hebben Virtuele agent-chatbots, servicecatalogi, prestatieanalyses, aanpasbare werkstroom Aangepaste prijzen Jira Service Management Het meest geschikt voor ondersteuningsteams die nauw betrokken zijn bij ontwikkeling Teamgrootte: ideaal voor teams die Jira-tools gebruiken om ontwikkelings- en ondersteuningswerkstroom met elkaar in verbinding te brengen SLA-bijhouden, geautomatiseerde escalaties, Jira-integratie, vooraf gedefinieerde regels voor taakcategorisering, toewijzing en statusupdates Gratis (voor drie agenten); Standaard: $ 19,04/maand per gebruiker; Premium: $ 47,82/maand per gebruiker Spiceworks Het meest geschikt voor kleine IT-teams die op zoek zijn naar gratis oplossingen Teamgrootte: ideaal voor kleine IT-teams die behoefte hebben aan basisfuncties voor ticketing en netwerkscanning Problemen bijhouden, netwerkscans uitvoeren, basisrapportage maken, toegang tot community Free

🔍 Wist u dat? Sommige bedrijven gebruiken slimme ticketnummeringssystemen waarbij de eerste cijfers verwijzen naar projectcodes, afdelingen of zelfs prioriteit.

De beste interne ticketingsoftware

Ontdek deze uitstekende tools om de dagelijkse werkzaamheden van uw team soepeler te laten verlopen. 🗂️

*clickUp (het beste voor alles-in-één interne verzoekbijhouden en taakbeheer)

Een teamgenoot tagt u in een Slack-bericht over een laptopprobleem. Iemand anders registreert het in een spreadsheet. Ondertussen doet IT werk aan een whiteboard. U staart naar vijf verschillende tabbladen en vraagt zich af of het verzoek is afgehandeld of in het niets is verdwenen.

Dit is wat interne ondersteuning wordt wanneer verzoeken overal worden ingediend, behalve op de plek waar het werk wordt uitgevoerd.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, lost dat op.

Het is ontwikkeld om elk onderdeel van de interne ticketingwerkstroom af te handelen, zodat uw team geen tijd verspilt met het samenvoegen van alle onderdelen. Laten we de mogelijkheden eens nader bekijken. 👇

ClickUp Formulier

Probeer ClickUp Formulieren Verzamel duidelijke, consistente interne verzoeken met behulp van ClickUp Formulieren

Stel dat u wilt standaardiseren hoe verschillende afdelingen verzoeken indienen. ClickUp Forms biedt u een overzichtelijke manier om dat te doen. U kunt voorwaardelijke logica toevoegen om dynamische formulieren te maken die zich aanpassen aan wat iemand selecteert.

Als HR bijvoorbeeld 'Onboarding' als verzoektype kiest, worden in het formulier direct velden weergegeven voor het invoeren van de startdatum, het gewenste apparaat en de teammanager van een nieuwe medewerker. Als IT 'Toegangsverzoek' selecteert, krijgen ze andere velden te zien, zoals de benodigde software en de afdeling.

Elke verzending wordt omgezet in een ClickUp-taak die naar de juiste wachtrij wordt doorgestuurd.

U kunt sneller aan de slag met de ClickUp Help Desk Ticket Template, die een vooraf opgesteld ticketformulier en handige weergaven bevat, zoals ticketcategorieën, ticketstatus, ticketprioriteit en een centraal ticketformulier.

✅ Bekijk deze video en ontdek hoe uw team met automatiseringen en zonder herinneringen werkstroom binnen enkele seconden kan verplaatsen.

Zodra er verzoeken binnenkomen, neemt ClickUp Automation het repetitieve werk uit handen. Stel dat iemand van het ontwerpteam 'MacBook' en 'Urgent' selecteert in het formulier. U kunt dan een automatisering triggeren die de taak toewijst aan IT, een rode 'Urgent'-tag toevoegt en deze direct naar de kolom 'Nog te doen' verplaatst.

Volgende: chaos in reacties.

Zet opmerkingen om in actiepunten met ClickUp Assign Comments

Wanneer taken interne aantekeningen, checklist en vragen beginnen te verzamelen, kan het rommelig worden. Met ClickUp Assign Comments kunt u specifieke actiepunten uit de thread halen en deze direct toewijzen. Op deze manier is er geen verwarring over wie wat doet.

Als iemand van de beheerder bijvoorbeeld opmerkt: 'Kunt u de monitorinstallatie voor donderdag bevestigen?', kan hij die opmerking toewijzen aan de contactpersoon van Faciliteiten. Die persoon ziet het in zijn inbox, weet precies wat er verwacht wordt en kan het oplossen zonder de hele commentaarhistorie door te spitten.

ClickUp Brain

Blijf snel op de hoogte met ClickUp Brain summaries

Wanneer iemand nieuw halverwege een stap zet, helpt ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, hen binnen enkele seconden op gang te komen.

Stel dat een IT-manager ziek is en zijn back-up het werk moet overnemen. In plaats van pagina's met opmerkingen door te lezen, kan hij de taak openen en een realtime AI-samenvatting bekijken van alles wat er is gedaan, wat er nog moet gebeuren en wat er blokkeert.

De beste functies van ClickUp

zorg ervoor dat intakeformulieren bij uw merk passen: *Pas uw formulieren aan met uw logo, achtergrondthema's en knopkleuren die de identiteit van uw bedrijf weerspiegelen

Centraliseer interne communicatie: Gebruik Gebruik ClickUp Chatten om alle ticketgerelateerde discussies binnen speciale kanalen of directe berichten te beheren

Monitor het verzoekverloop op grote schaal: Ga naar de Forms Hub om alle verzendingen van alle afdelingen te bekijken en de voortgang te volgen in één dashboard

gebruik de ingebouwde werkbelastingtracking: *Monitor de capaciteit van uw team met ClickUp Werklastweergave om knelpunten te voorkomen en interne ondersteuning in evenwicht te houden

*limieten van ClickUp

Hoewel ClickUp een mobiele app biedt, vinden sommige gebruikers dat deze niet alle functies van de desktop versie heeft

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4440 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Lees wat deze Reddit-gebruiker te zeggen had:

Ik vind de vormfunctie erg mooi. Het lijkt intuïtief en de AI-functie is best cool. Ik krijg niet veel reacties op formulieren, maar ik begrijp dat dit tijd bespaart als je constant feedback of verzoeken moet sorteren. Bovendien kun je formulieren meer aangepast. Ik heb wat gespeeld met de omslagafbeeldingen en knopkleuren, en het is fijn dat je niet vastzit aan de standaardinstellingen.

Ik vind de vormfunctie erg mooi. Het lijkt intuïtief en de AI-functie is best cool. Ik krijg niet veel reacties op formulieren, maar ik begrijp dat dit tijd bespaart als je constant feedback of verzoeken moet sorteren. Bovendien kun je formulieren meer aangepast. Ik heb wat gespeeld met de omslagafbeeldingen en knopkleuren, en het is fijn dat je niet vastzit aan de standaardinstellingen.

🧠 Leuk weetje: Een piek in het aantal tickets lijkt misschien een probleem, maar in gezonde organisaties weerspiegelt dit vaak een toename in transparantie en communicatie. Teams die geen tickets registreren, laten problemen vaak offline voortwoekeren. Een goed gebruikt systeem is meestal een goed beheerd systeem.

2. Hiver (het meest geschikt voor teams die al in Gmail investeren)

via Hiver

Hiver transformeert uw Gmail-inbox in functionele helpdesksoftware zonder dat teams hun vertrouwde e-mailomgeving hoeven te verlaten. De meeste werknemers brengen dagelijks uren door in hun inbox, en Hiver speelt hierop in door ticketfunctionaliteit toe te voegen op de plek waar mensen al werk.

De installatie duurt ongeveer 10 minuten, waarna iedereen gewoon vanuit de vertrouwde Gmail-interface zijn werk kan doen. Het leuke hieraan? U ziet in realtime wie waar mee bezig is en uw team kan samenwerken aan antwoorden zonder die verwarrende e-mailketens.

De beste functies van Hiver

Wijs de eigendom van tickets toe aan specifieke leden van het team met transparante statusregistratie, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk blijft

Gebruik botsingsdetectie om te voorkomen dat meerdere mensen op hetzelfde ticket reageren

Genereer prestatierapporten met oplossingstijden en de verdeling van de werklast binnen het team om interne ondersteuningsprocessen te optimaliseren

Implementeer e-mailsjablonen voor gestandaardiseerde antwoorden op veelgestelde vragen om de communicatie consistent te houden

Beperkingen van Hiver

Geavanceerde automatisering-functies blijven enigszins beperkt in vergelijking met andere ticketplatforms

Geen ingebouwde kennisbankfunctie voor selfservice

Limiet aangepaste mogelijkheden voor ticketvelden en werkstroom

Prijzen van Hiver

Omnichannel-suite

Free

Lite: $ 24/maand per gebruiker

Groei: $ 34/maand per gebruiker

Pro: $59/maand per gebruiker

Elite: Aangepaste prijzen

Live chatten

Free

Pro: $ 11/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Hiver

G2: 4,6/5 (meer dan 1175 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 115 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Hiver?

Hier is een G2-recensie over deze interne ticketingsoftware:

Met Hiver kunnen we een team op afstand onderhouden dat effectief kan communiceren. Met Hiver kunnen we e-mail omzetten in een soort 'ticketsysteem', zonder dat we daarvoor extra software hoeven aan te schaffen. Door e-mails toe te wijzen en te communiceren in het aantekeningsgedeelte, kunnen we gemakkelijk samenwerken en blijven alle details over elke e-mail bij de e-mail gevoegd, zodat we nooit naar informatie hoeven te zoeken. Hiver was eenvoudig in te stellen en werkt naadloos samen met GMail.

Met Hiver kunnen we een team op afstand onderhouden dat effectief kan communiceren. Met Hiver kunnen we e-mail omzetten in een soort 'ticketsysteem', zonder dat we daarvoor extra software hoeven aan te schaffen. Door e-mails toe te wijzen en te communiceren in het aantekeningsgedeelte, kunnen we gemakkelijk samenwerken en blijven alle details over elke e-mail bij de e-mail gevoegd, zodat we nooit naar informatie hoeven te zoeken. Hiver was eenvoudig in te stellen en werkt naadloos samen met GMail.

3. Zendesk (het beste voor een evenwicht tussen eenvoud en geavanceerde mogelijkheden)

via Zendesk

Ken je dat gevoel wanneer iets gewoon werk is zonder dat je daarvoor door hoepels hoeft te springen? Dat is Zendesk.

Uw werknemers krijgen een eenvoudige portal om hun verzoeken in te dienen en uw ondersteuningsteam krijgt alle krachtige functies achter de schermen. Bovendien, wanneer uw team overspoeld wordt met tickets na een systeemstoring, helpen de geautomatiseerde routing- en prioriteringstools iedereen om het hoofd koel te houden.

De beste functies van Zendesk

Maak aangepaste ticketformulieren voor verschillende afdelingen waarmee alle essentiële informatie vooraf wordt vastgelegd

Creëer een intern kennisbeheersysteem dat zowel ondersteunende medewerkers als werknemers toegankelijk is, en stimuleer zelfservice voor veelvoorkomende problemen

Integreer met honderden applicaties van derden, waaronder Slack en Jira, om de continuïteit binnen uw bestaande tech stack te behouden

Blijf de prestaties van teams bijhouden via uitgebreide analytische dashboards die trends, knelpunten en mogelijkheden voor procesverbetering in kaart brengen

Limieten van Zendesk

De prijsstructuur wordt duurder naarmate u meer agents en functies toevoegt

De interface kan overweldigend zijn voor kleinere teams die niet alle aangeboden functies nodig hebben

Sommige gebruikers rapporteren dat Zendesk tijdens piekperiodes trager werkt, wat van invloed is op realtime chat en andere functies

Prijzen van Zendesk

Suite Team: $ 55/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Growth: $ 89/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Professional: $ 115/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4,3/5 (meer dan 6.150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4.030 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Wanneer een lastig probleem is opgelost, zet u dit om in een handleiding. Op die manier lost u het huidige probleem op en creëert u een hulpmiddel voor de toekomst, waardoor het aantal keren dat hetzelfde probleem wordt gemeld, afneemt.

4. HappyFox (het beste voor aanpasbare werkstroom zonder code)

via HappyFox

HappyFox maakt ticketing moeiteloos dankzij automatisering die het zware werk uit handen neemt. U stelt instellingen in om queries op basis van onderwerp of urgentie naar de juiste medewerker door te sturen, waardoor oplossingen sneller worden gevonden.

Het dashboard houdt de status van tickets overzichtelijk, zodat er niets verloren gaat. Het haalt klantgegevens op uit e-commerceplatforms, waardoor medewerkers snel context krijgen. Moet een verzoek drie goedkeuringen doorlopen voordat het bij de financiële afdeling terechtkomt? Breng dat dan gewoon in kaart. Het systeem handelt alles af, van IT-noodsituaties tot vervelende klachten over de temperatuur op kantoor.

De beste functies van HappyFox

Segmenteer binnenkomende verzoeken automatisch op basis van afdeling, prioriteit en vereiste vaardigheden om ervoor te zorgen dat tickets bij de juiste teamleden terechtkomen

Configureer slimme regels die specifieke acties trigger wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan

Maak aangepaste ticketvelden en categorieën voor verschillende afdelingen (IT, HR, Faciliteiten) die precies de benodigde informatie vastleggen

Genereer geplande rapporten die automatisch in de inbox van belanghebbenden terechtkomen, met relevante belangrijke statistieken

Beperkingen van HappyFox

Het ondersteunt afhankelijke of voorwaardelijke velden niet, wat complexe werkstroom en vereisten voor gegevensvastlegging kan beperken

Gebruikers hebben melding gemaakt van incidentele storingen, zoals het niet kunnen CC'en van anderen in e-mails of het niet kunnen openen van tickets die door andere teamleden zijn aangemaakt

Prijzen van HappyFox

Agentgebaseerde prijsstelling

Basis: $ 29/maand per gebruiker

Team: $ 69/maand per gebruiker

Pro: $ 119/maand per gebruiker

oNDERNEMING PRO: *Aangepaste prijs op aanvraag

Onbeperkt aantal agenten

Groei: $ 1.999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Schaal: $ 3.999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Scale Plus: $ 5.999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HappyFox

G2: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over HappyFox?

Dit is wat een G2-recensent zegt over hoe de interne ticketingsoftware de ervaring van mensen binnen hun organisatie heeft verbeterd:

HappyFox maakt communicatie tussen alle verschillende teams mogelijk om ons bedrijf te helpen bij het oplossen van problemen. Het is eenvoudig om bij te houden waar elk ticket zich in het proces bevindt, zodat u het gemakkelijk kunt volgen en opvolgen.

HappyFox maakt communicatie tussen alle verschillende teams mogelijk om ons bedrijf te helpen bij het oplossen van problemen. Het is eenvoudig om bij te houden waar elk ticket zich in het proces bevindt, zodat u het gemakkelijk kunt volgen en opvolgen.

5. Zoho Desk (het meest geschikt voor budgetbewuste kleine tot middelgrote teams)

via Zoho Desk

De opvallendste functie van Zoho Desk is de AI-assistent Zia, die de context en sentiment van tickets begrijpt. Dus wanneer iemand een boze e-mail in HOOFDLETTERS stuurt over de printer, markeert Zia deze automatisch als hoge prioriteit. De interface is zo overzichtelijk dat zelfs uw minst technisch onderlegde medewerkers verzoeken kunnen indienen zonder hulp te hoeven vragen.

Nog iets wat teams geweldig vinden: aan de hand van de tevredenheidsbeoordelingen van medewerkers kunt u zien of uw oplossingen het probleem daadwerkelijk hebben opgelost of dat ze alleen maar een vakje hebben aangevinkt.

De beste functies van Zoho Desk

Organiseer tickets via intuïtieve afdelingsportalen waar elk team zijn eigen wachtrij, automatisering en SLA's bijhoudt, terwijl er toch zichtbaarheid tussen afdelingen mogelijk is

Implementeer functies voor tijdsregistratie die bijhouden hoeveel tijd medewerkers besteden aan verschillende soorten tickets

Maak contextgevoelige helpartikelen die automatisch oplossingen voorstellen op basis van trefwoorden in de ticketbeschrijving, nog voordat een verzoek wordt ingediend

Stel team-dashboards in die relevante statistieken voor verschillende belanghebbenden weergeven, zonder hen te overspoelen met onnodige informatie

Beperkingen van Zoho Desk

Voor complexere aangepaste aanpassingen is kennis van de scripttaal Deluge van Zoho vereist

De telefonische functies van het platform hebben een limiet, waarbij sommige gebruikers de documentatie ontoereikend vinden en de functionaliteit tekortschiet

Gebruikers hebben problemen ondervonden bij het integreren van Zoho Desk met Office 365

Uit feedback blijkt dat de manier waarop Zoho wordt ondersteund traag kan reageren en mogelijk onvoldoende diepgaand is bij het oplossen van complexe problemen

Prijzen van Zoho Desk

Express: $9/maand

Standaard: $ 20/maand

Professional: $35/maand

onderneming: *$50/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Desk

G2: 4,4/5 (meer dan 6.345 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Zoho Desk?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Zoho Desk is de intuïtieve interface en het gemak waarmee supporttickets kunnen worden beheerd. De automatiseringen en workflowregels helpen de efficiëntie van het team te verbeteren en de responstijden te verkorten. Bovendien maakt de integratie met andere tools in het Zoho-ecosysteem de ervaring nog vollediger en gecentraliseerder.

Wat ik het leukste vind aan Zoho Desk is de intuïtieve interface en het gemak waarmee supporttickets kunnen worden beheerd. De automatiseringen en workflowregels helpen de efficiëntie van het team te verbeteren en de responstijden te verkorten. Bovendien maakt de integratie met andere tools in het Zoho-ecosysteem de ervaring nog vollediger en gecentraliseerder.

💡 Pro-tip: Het aantal tickets kan leiden tot burn-out. Houd de werklast van uw team in de gaten en houd de ticketvermoeidheid bij door de verwerkingstijd van tickets te monitoren. Als dezelfde persoon een groot aantal tickets verwerkt, bied dan een pauze aan of wissel de verantwoordelijkheden af om de zaken fris te houden.

6. Freshservice (het beste voor ITIL-georiënteerd servicemanagement)

via Freshservice

Freshservice maakt de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) verrassend toegankelijk. U hebt geen stapel certificaten nodig om dit systeem effectief te gebruiken.

Wat maakt het anders? De relaties tussen uw tickets, assets en wijzigingen vormen allemaal een visuele verbinding. Dus wanneer iemand rapportage doet dat de boekhoudsoftware niet werkt, ziet u meteen op welke server deze staat, wie er nog meer last van heeft en of recente wijzigingen dit mogelijk hebben veroorzaakt.

De servicecatalogus zet ook die vage 'help me dit oplossen'-e-mails om in gestructureerde verzoeken met alle details die u vooraf nodig hebt.

De beste functies van Freshservice

Houd hardware- en software-assets gedurende hun hele levenscyclus bij met geautomatiseerde detectietools

Implementeer veranderingsmanagementprocessen met ingebouwde risicobeoordeling, goedkeuringswerkstroom en terugdraaiprogramma's om serviceonderbrekingen te voorkomen

Creëer bovenliggende-kindrelaties tussen tickets om onderliggende problemen aan te pakken en tegelijkertijd individuele incidenten en hun specifieke oplossingen bij te houden

Gebruik de visuele procesontwerper om complexe serviceworkflows in kaart te brengen die meerdere afdelingen en goedkeuringsfasen omvatten, zonder code te schrijven

Beperkingen van Freshservice

Gebruikers melden beperkingen bij het aanpassen van aangepaste formulieren, categorieën en de interface voor agenten

De AI-agent Freddy is opgemerkt als gevolg van het feit dat hij verzoeken van gebruikers verkeerd interpreteert

De Werkstroom Automatisering mist functies zoals looping en kan complex zijn om te configureren in vergelijking met de meeste interne ticketsystemen

Prijzen van Freshservice

Starter: $19/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Groei: $ 49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Freshservice

G2: 4,6/5 (meer dan 1250 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (595+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Freshservice?

Een G2-recensent vatte het als volgt samen:

Freshservice bood ons wereldwijde IT-team één plek om tickets, verzoeken en wijzigingen te beheren, met een overzichtelijke interface en soepele werkstroom. Sinds de implementatie hebben we de oplostijd met ongeveer 35% verkort en is de productiviteit met 25% gestegen. De servicecatalogus, automatisering en Microsoft 365-integratie hebben het zowel voor IT als voor gebruikers gemakkelijker gemaakt. De rapportage zou iets flexibeler kunnen zijn – het bouwen van aangepaste dashboards voor onze specifieke behoeften kost wat werk. En voor onze gebruikers in China zijn er af en toe prestatieproblemen. Maar over het algemeen is het een solide platform en zijn dat slechts punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Freshservice bood ons wereldwijde IT-team één plek om tickets, verzoeken en wijzigingen te beheren, met een overzichtelijke interface en soepele werkstroom. Sinds de implementatie hebben we de oplostijd met ongeveer 35% verkort en is de productiviteit met 25% gestegen. De servicecatalogus, automatisering en Microsoft 365-integratie hebben het zowel voor IT als voor gebruikers gemakkelijker gemaakt. De rapportage zou iets flexibeler kunnen zijn – het bouwen van aangepaste dashboards voor onze specifieke behoeften kost wat werk. En voor onze gebruikers in China zijn er af en toe prestatieproblemen. Maar over het algemeen is het een solide platform en zijn dat slechts punten die voor verbetering vatbaar zijn.

7. SysAid (het beste voor uitgebreide IT-assetintegratie)

via SysAid

SysAid maakt de verbinding tussen uw ticketsysteem en de hardware en software die de problemen veroorzaken. U stelt werkstroom op om tickets toe te wijzen op basis van het type probleem of de expertise van de technicus, waardoor u tijd bespaart. Het activabeheer houdt apparaten zoals servers en laptops in realtime bij.

Het selfserviceportaal vermindert het aantal tickets dankzij een kennisbank die organisch groeit naarmate ondersteuningsteams oplossingen voor veelvoorkomende problemen documenteren. Indrukwekkend is dat SysAid sleutelinfrastructuurcomponenten bewaakt en automatisch tickets aanmaakt wanneer zich mogelijke problemen voordoen.

De beste functies van SysAid

De problemen sneller op met functies voor externe bediening waarmee technici rechtstreeks vanuit de ticketinterface de controle over de apparaten van gebruikers kunnen overnemen

Monitor kritieke activa continu en genereer automatisch tickets wanneer vooraf gedefinieerde drempels worden overschreden

Bouw een uitgebreide configuratiebeheerdatabase (CMDB) die relaties tussen assets, services en processen in kaart brengt om inzicht te krijgen in de impact wanneer er problemen optreden

Maak dynamische formulieren die de beschikbare velden aanpassen aan het type verzoek, zodat u precies de informatie verzamelt die nodig is voor elke specifieke probleemcategorie

Beperkingen van SysAid

Gebruikers hebben gemeld dat de mobiele interface niet gebruiksvriendelijk is, met problemen zoals slechte plaatsing en grootte van pictogrammen

De frequentie van e-mailpeilingen van SysAid is vastgelegd op ongeveer 10 minuten en kan niet worden aangepast

Er zijn meldingen van hardnekkige bugs in het systeem, waaronder problemen met het toewijzen van tickets en het onvermogen om afbeeldingen in te voegen in tekstuele reacties

Prijzen van SysAid

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SysAid

G2: 4,5/5 (710+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (485+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over SysAid?

Hier volgt de mening van een Capterra-recensent over deze interne ticketingsoftware:

Mijn algemene ervaring met SysAid is positief wat betreft de kernfuncties, zoals activabeheer, het bijhouden van werkorders en geautomatiseerde werkstroom voor inkoopaanvragen. Deze functies hebben onze efficiëntie aanzienlijk verbeterd, vooral in onze kleine IT-afdeling. De gebruikersinterface zou echter gebruiksvriendelijker kunnen zijn en we hebben enkele problemen ondervonden met het selfserviceportaal, met name met de functie voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Hoewel de out-of-the-box-ervaring redelijk was, vinden we dat er ruimte is voor verdere verbeteringen om volledig aan onze behoeften te voldoen.

Mijn algemene ervaring met SysAid is positief wat betreft de kernfunctionaliteiten, zoals activabeheer, het bijhouden van werkorders en geautomatiseerde workflows voor inkoopaanvragen. Deze functies hebben onze efficiëntie aanzienlijk verbeterd, vooral in onze kleine IT-afdeling. De gebruikersinterface zou echter gebruiksvriendelijker kunnen zijn en we hebben enkele problemen ondervonden met het selfserviceportaal, met name met de functie voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Hoewel de standaardervaring redelijk was, vinden we dat er ruimte is voor verdere verbeteringen om volledig aan onze behoeften te voldoen.

🧠 Leuk weetje: In sommige verouderde systemen, vooral bij grote bedrijven of overheidsinstanties, vind je nog steeds openstaande tickets die al tientallen jaren oud zijn. Deze 'zombietickets' zijn als digitale fossielen: niemand sluit ze, maar niemand wil ze ook verwijderen.

8. ServiceNow (het beste voor procescoördinatie op ondernemingsniveau)

via ServiceNow

Heb je ooit geprobeerd een complex verzoek door meerdere afdelingen te leiden, om het vervolgens in de bedrijfsleegte te zien verdwijnen? ServiceNow pakt precies dat probleem aan.

Het platform blinkt uit in die lastige overdrachten waar de meeste tickets verloren gaan. Uw financiële werkstroom gaat rechtstreeks naar IT-provisioning en vervolgens naar faciliteiten voor installatie, zonder dat iemand de bal laat vallen. De chatbot begrijpt wanneer iemand 'mijn laptop is kapot' typt versus 'ik heb toegang tot software nodig', en start automatisch totaal verschillende processen.

Bovendien biedt de uitgebreide marktplaats kant-en-klare applicaties voor gespecialiseerde functies die verder gaan dan basisticketing.

De beste functies van ServiceNow

Implementeer Virtual Agent-chatbots die routinematige verzoeken automatisch afhandelen, de benodigde informatie verzamelen en backend-processen uitvoeren zonder menselijke tussenkomst

Maak servicecatalogi met gelaagde aanbiedingen waarin de beschikbare diensten, verwachte levertijden en bijbehorende kosten voor de hele organisatie worden gecommuniceerd

Gebruik prestatieanalyses om knelpunten, inefficiënties in processen en verbetermogelijkheden te identificeren via interactieve dashboard en trendanalyses

Configureer op rollen gebaseerde startpagina's en werkruimten die alleen de relevante tools en informatie weergeven die elk lid van het ondersteuningsteam nodig heeft op basis van zijn of haar functie

Beperkingen van ServiceNow

De complexiteit van het platform vereist vaak speciale beheerders en ontwikkelaars, wat leidt tot hogere operationele kosten

Gebruikers hebben melding gemaakt van trage laadtijden en slechte prestaties in bepaalde modules

Door de hogere prijs is het voor veel middelgrote bedrijven onbereikbaar

Beheerders hebben een aantekening gemaakt dat onvoldoende documentatie het configureren en oplossen van problemen kan bemoeilijken

Prijzen van ServiceNow

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow

G2: 4,4/5 (meer dan 2290 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 310 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Waarom zou u het proces niet wat leuker maken? Maak een ranglijst voor het oplossen van tickets, waarbij teams punten verdienen voor snelle oplossingen. Dat houdt het moreel hoog en iedereen gemotiveerd.

9. Jira Service Management (het meest geschikt voor ondersteuningsteams die nauw betrokken zijn bij ontwikkeling)

via Jira Service Management

Ondersteuningsteams en ontwikkelaars spreken zelden dezelfde taal, totdat Jira Service Management begint te chatten. Dit platform zorgt voor een naadloze overdracht tussen uw ondersteuningsteam en uw ontwikkelingsteam.

De magie gebeurt achter de schermen: supportmedewerkers werken in een helpdeskinterface, terwijl ontwikkelaars diezelfde tickets zien in hun vertrouwde Jira-boards. Dat marketingverzoek verschijnt automatisch in de sprintplanning van het ontwikkelteam, zonder dat iemand details hoeft te kopiëren en te plakken. Alles blijft gedurende de hele levenscyclus met elkaar verbonden.

Teams die al andere Atlassian-producten zoals Confluence gebruiken, vinden de installatie eenvoudig dankzij de ingebouwde sjablonen voor veelvoorkomende werkstroom.

De beste functies van Jira Service Management

Maak verbinding met supporttickets rechtstreeks aan ontwikkelingsproblemen in Jira Software, zodat de traceerbaarheid tussen door gebruikers gemelde problemen en de code-wijzigingen die deze oplossen, behouden blijft

Implementeer SLA-bijhouden met geautomatiseerde escalaties die ervoor zorgen dat kritieke problemen de juiste aandacht krijgen voordat deadlines worden gemist

Configureer wachtrijen gebaseerde weergaven waarmee medewerkers zich kunnen concentreren op hun toegewezen werk, terwijl managers zichtbaarheid krijgen in de algehele werklastverdeling

Ontwerp vooraf gedefinieerde regels met een visuele builder die routinetaken zoals ticketcategorisering, toewijzing en statusupdates afhandelt

Limieten van Jira Service Management

Voor de configuratie is kennis van Jira-concepten vereist

De kennisbankfunctie is minder robuust dan die van speciale oplossingen

Voor geavanceerde aangepaste aanpassingen zijn mogelijk Atlassian Marketplace-apps nodig, waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht

Prijzen voor Jira Service Management

Gratis (voor drie agenten)

Standaard: $19,04/maand per gebruiker

Premium: $ 47,82/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Jira Service Management

G2: 4,2/5 (780+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (715+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Vragen die u uw werknemers kunt stellen voor een betere betrokkenheid

10. Spiceworks (het meest geschikt voor kleine IT-teams die op zoek zijn naar gratis oplossingen)

via Spiceworks

Kleine IT-teams staan vaak voor de frustrerende keuze om hun budget aan tools te besteden of genoegen te nemen met e-mailthreads. Spiceworks maakt een einde aan dit dilemma.

U krijgt de essentiële functies – het bijhouden van problemen, e-mailnotificaties, basisrapportage – plus onverwachte extra's zoals netwerkscanning om apparaten automatisch te detecteren. De interface zal geen designprijzen winnen, maar zorgt wel voor een efficiënte manier om de dagelijkse ondersteuning uit te voeren.

De verborgen schat ligt in de toegang tot de community. Duizenden IT-professionals uit het Spiceworks-netwerk delen oplossingen die ze al in de praktijk hebben getest. Voor teams die net formele ondersteuningsprocessen opzetten, neemt dit de financiële barrière weg en voorkomt het dat ze alles alleen moeten uitzoeken.

De beste functies van Spiceworks

Scan uw netwerk automatisch om apparaten te detecteren en te inventariseren, en creëer zo een basisdatabase met bedrijfsmiddelen die rechtstreeks gekoppeld is aan supporttickets

Creëer een basiskennisbank met veelvoorkomende oplossingen die herhaalde tickets helpt verminderen en gebruikers direct antwoord geeft op veelgestelde vragen

Genereer essentiële rapporten over het aantal tickets, responstijden en oplossingsstatistieken die inzicht geven in de prestaties van team en ondersteuningstrends

Exporteer ticketlogboeken voor nalevingsaudits en zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten met uitgebreide, georganiseerde records

Beperkingen van Spiceworks

Een advertentie-ondersteunend model betekent dat advertenties de interface onoverzichtelijk maken

Naarmate organisaties groeien, kan de SQLite-databasebackend prestatieknelpunten veroorzaken

Het ontwikkelingstempo ligt lager dan dat van commerciële concurrenten

Gebruikers hebben aantekening gemaakt dat de mogelijkheden voor rapportage beperkt zijn en dat de zoekfunctie onhandig kan zijn

Prijzen van Spiceworks

Free

Beoordelingen en recensies van Spiceworks

G2: 4,3/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (565+ beoordelingen)

Uw interne afdelingen hebben gewacht op ClickUp

Interne ticketing werkt het beste wanneer alles, van het verzenden van formulieren tot het oplossen van problemen, op één plek gebeurt.

ClickUp biedt u die structuur. U kunt dynamische formulieren maken, routering automatiseren, verantwoordelijkheden toewijzen en elk verzoek binnen alle afdelingen bijhouden zonder afhankelijk te zijn van verspreide tools of handmatige updates.

Terwijl andere platforms specifieke sterke punten bieden, dekt ClickUp de interne ondersteuningswerkstroom zonder extra complexiteit. Het is gebouwd om mee te groeien met uw team en flexibel genoeg om aan te sluiten bij hoe u al werkt.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅