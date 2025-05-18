13 beste alternatieven voor SlidesAI in 2025

Het maken van presentaties die echt boeien en aanslaan kost tijd en creatieve energie. Daarom winnen AI-tools zoals SlidesAI aan populariteit: ze zetten ruwe ideeën binnen enkele minuten om in gepolijste presentaties. 🎨

🔍 Wist u dat? AI kan de productiviteit van uw team met 66% verbeteren, waardoor het cruciaal is voor het maken van presentaties!

Hoewel SlidesAI superhandig is en snelheid en behoorlijke kwaliteit biedt, heeft het ook enkele nadelen.

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt en de tool biedt geen geavanceerde ontwerpflexibiliteit. Gebruikers hebben ook melding gemaakt van incidentele storingen en beperkte integratiemogelijkheden. Als SlidesAI niet helemaal aan uw presentatiebehoeften voldoet, hoeft u zich geen zorgen te maken: er zijn tal van krachtige alternatieven beschikbaar.

In deze blog verkennen we 13 alternatieven voor SlidesAI die u zou moeten proberen, variërend van andere AI-generators tot uitgebreide ontwerpplatforms en geïntegreerde oplossingen voor werkbeheer.

In één oogopslag: de beste alternatieven voor Slides AI

Voordat we in detail treden, volgt hier een overzicht van de beste tools die goed werken als alternatief voor Slides AI.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één project- en presentatiemanagement Teamgrootte: individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Taak- en projectmanagement, AI-aangedreven presentatiegeneratie, naadloze kalenderintegratie, Whiteboards voor teamsamenwerking Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Prachtige AI Automatisering van kleine diaontwerpen Teamgrootte: het beste voor individuen en kleine teams Automatiseert lay-outs van dia's, ontwerp, merkconsistentie en tools voor teamsamenwerking Vanaf $ 12/maand per gebruiker Canva Creatief en visueel storytelling Grootte van het team: Individuen, teams en bedrijven Drag-and-drop editor, AI-aangedreven tools (Magic Design, Magic Write), realtime samenwerking Gratis; vanaf $ 10/maand per gebruiker Prezi Niet-lineaire, dynamische presentaties Teamgrootte: Ideaal voor teams en individuen die creatieve presentaties nodig hebben Zoomable dia's, dynamische storytelling, AI-verbeteringen, integratie met PowerPoint Vanaf $ 5 per maand Pitch Samenwerkende teampresentaties Grootte van het team: Teams, met name verkoop en marketing Realtime samenwerking, AI-aangedreven ontwerp, sjablonen voor verkooppitch-decks Gratis; vanaf $ 25/maand (inclusief 2 editors) Zoho Show Naadloze integratie met het Zoho-ecosysteem Teamgrootte: Kleine bedrijven, teams Integratie met Zoho, realtime samenwerking, multimedia-integratie Gratis; vanaf $ 2,50/maand per gebruiker Visme Presentaties en infographics met uw eigen huisstijl Grootte van het team: Individuen, bedrijven Datavisualisaties, infographics, interactieve presentaties, teamsamenwerking Gratis; vanaf $ 12,25/maand per gebruiker Decktopus Snelle, door AI gegenereerde presentaties Grootte van het team: Individuen en teams die snel dia's moeten aanmaken AI-gegenereerde content, interactieve functies zoals polls, Q&A, coaching van presentatoren Vanaf $ 24,99/maand per gebruiker Mentimeter Interactieve, publieksgerichte presentaties Grootte van het team: Onderwijsinstellingen, workshops, conferenties Live polls, quizzen, enquêtes, feedback van het publiek, bijhouden van deelname Gratis; vanaf $ 17,99/maand per presentator MagicSlides Snelle, AI-aangedreven contentgeneratie Teamgrootte: Individuen en teams die snel dia's moeten maken Converteert documenten/URL's naar dia's, integratie met PowerPoint en Google Slides Vanaf $ 8 per maand Gamma Moderne, mobielvriendelijke storytelling Grootte van het team: Teams en individuen die dynamische presentaties maken Interactieve elementen, video en media-integratie, geavanceerde analyses Gratis; vanaf $ 10/maand per zetel Plus AI AI integreren in Google Slides Grootte van het team: Teams die Google Slides of PowerPoint gebruiken AI-aangedreven bewerking, suggesties voor content, integratie met Google Slides en PowerPoint Vanaf $ 15/maand per gebruiker Slidesgo Visueel aantrekkelijke sjablonen Grootte van het team: Individuen, teams die behoefte hebben aan gepolijste sjablonen Aanpasbare sjablonen, door AI gegenereerde dia's, integratie met Google Slides en PowerPoint Gratis; vanaf $ 5,99/maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Slides AI?

Bij het selecteren van een AI-aangedreven presentatietool, geef prioriteit aan de volgende functies voor een naadloze ervaring:

AI-aangedreven contentgeneratie : zoek naar tools die AI niet alleen gebruiken om tekst te genereren, maar ook om layouts en designelementen voor te stellen of informatie effectief samen te vatten

Diverse professionele sjablonen : Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen is cruciaal voor het maken van visueel aantrekkelijke presentaties in verschillende sectoren. Sjablonen besparen bovendien veel tijd en zorgen voor een gepolijst startpunt

Functies voor samenwerking : Het maken van een presentatie is vaak geen taak voor één persoon. Als uw team dus moet samenwerken voor de taak, moet de tool realtime bewerking, opmerkingen en eenvoudig delen ondersteunen voor een snelle brainstormsessie en actie

Aangepaste ontwerp mogelijkheden : Het Slides AI alternatief moet flexibiliteit bieden bij het personaliseren van layouts, lettertypes, kleurenschema's en meer. Het moet ook het insluiten van media-elementen zoals afbeeldingen, video's, GIF's en grafieken ondersteunen

Interactieve functies : Sleutel functies zoals animaties, overgangen en live publieksbetrokkenheid maken de presentatie interessant voor zowel team leden als project stakeholders

Exportformaten: De AI-presentatietool moet gebruikers in staat stellen om diavoorstellingen te exporteren als Microsoft PowerPoint- en Google Slides-bestanden, zodat ze universeel toegankelijk en compatibel zijn

💡 Pro-tip: Sjablonen maken alles eenvoudiger. Om uw presentaties eenvoudig en snel te maken, kunt u de beste gratis Google Slides-sjablonen ontdekken met het overzichtelijke ontwerp en de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw vereisten!

De 13 beste alternatieven voor Slides AI

Hier is een overzicht van de beste alternatieven voor SlidesAI om AI-presentaties te genereren:

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en presentatiemanagement)

ClickUp is echt de alles-in-één app voor werk. Het gaat verder dan taakbeheer en biedt krachtige tools voor het maken van professionele en gepolijste presentaties.

Werk samen aan presentaties met ClickUp Whiteboards

Bedenk samen met ClickUp Whiteboards ideeën voor diavoorstellingen en presentaties

Geef uw PowerPoint een boost met de ClickUp Whiteboards-functie. Deze functie biedt een collaboratieve sfeer, waardoor teams kunnen brainstormen en visueel aantrekkelijke dia's kunnen maken.

Zie het als een visuele ruimte waar u uw concepten kunt omzetten in aantrekkelijke formulieren en ontwerpen.

U kunt vrijelijk plaknotities, stroomdiagrammen, taaklinks, mindmaps en zelfs schetsen toevoegen, waardoor het eenvoudig is om ruwe ideeën om te zetten in gestructureerde presentatielayouts. Whiteboards werken als een visuele werkruimte waar iedereen kan bijdragen, aantekeningen maken en afstemmen op de uiteindelijke diapresentatie voordat deze naar uw favoriete presentatietool wordt verplaatst.

Genereer direct visuals met Whiteboard AI Image Creation

Maak eenvoudig visuals met Whiteboard AI Image Creation

Heb je ondersteunend beeldmateriaal nodig voor een dia? Met ClickUp Whiteboards kun je ook rechtstreeks afbeeldingen genereren en invoegen met behulp van AI. Of je nu een concept illustreert, een proces visualiseert of pictogrammen en ontwerpelementen toevoegt, met het genereren van afbeeldingen hoef je niet meer te wisselen tussen tools of externe bibliotheken te doorzoeken. Het is een snelle manier om je dia's te verrijken zonder je creatieve werkstroom te onderbreken.

Schrijf slimmere slides met ClickUp Brain

Bedenk uw volgende presentatie met de alles-in-één assistent, ClickUp Brain

Je hebt ClickUp Brain, een AI-aangedreven tool voor het genereren van content voor je slideshow. Geef gewoon een tekstprompt met je essentiële behoeften en ClickUp Brain genereert met slechts een paar klikken de content voor elke slide.

ClickUp Brain kan ook bestaande content op ClickUp Docs aanpassen , waarbij het format en de toon worden aangepast aan uw presentatieproces. Docs fungeert als een centrale hub voor het opslaan, bewerken en samenwerken aan presentatiecontent met uw team.

Wilt u dit proces versnellen? De ClickUp-presentatiesjabloon vereenvoudigt het ontwerpen van professionele dia's. Deze flexibele tool verzamelt input van alle teamleden en zorgt zo voor een goed georganiseerd ontwikkelingsproces van presentaties.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraagt u de AI-afbeeldingsgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën te brainstormen en een diapresentatie te maken

Werk in realtime samen met uw team om presentaties als team te maken

Gebruik ClickUp Brain om presentatieschema's en de content ervan te maken

Zet actiepunten in presentaties om in traceerbare taken met deadlines

Integreer met verschillende presentatietools zoals Microsoft PowerPoint en Google Slides

Beperkingen van ClickUp

Hoewel ClickUp een uitgebreide toolset biedt, kan het brede bereik aan functies overweldigend zijn als u net begint

De mobiele ervaring is mogelijk niet zo soepel als de desktopversie

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit is wat Long Nguyen Vu te zeggen heeft over de gecentraliseerde hub van ClickUp:

Dankzij de synchronisatie tussen individuen hielp ClickUp ons om aan een uniform ontwerp en een uniforme werkstroom te werken. Als resultaat kon elk lid zijn taken duidelijker zien in het licht van het hoofddoel van ons team. Bovendien was er geen standaardprocedure tussen de leden, omdat we allemaal akkoord gingen met een vereenvoudigde, uniforme interface.

Dankzij de synchronisatie tussen individuen hielp ClickUp ons om te werken aan een uniform ontwerp en een uniforme werkstroom. Als resultaat kon elk lid zijn taken duidelijker zien in het licht van het hoofddoel van ons team. Bovendien was er geen standaardprocedure tussen de leden, omdat we allemaal akkoord gingen met een vereenvoudigde, uniforme interface.

2. Beautiful AI (het beste voor automatisering van kleine diaontwerpen)

via Beautiful AI

Beautiful AI maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het ontwerpproces van presentaties te automatiseren. De AI-presentatiemaker zorgt voor de aanpassingen van de layout, de esthetiek en het ontwerp van de dia's, zodat u zich kunt concentreren op de content.

Deze focus en toegang tot rijke media content, zoals afbeeldingen en iconen, helpen u om een presentatie met een impactvolle knal af te sluiten.

De beste functies van Beautiful AI

Automatiseer het ontwerpen van dia's voor professionele en consistente layouts

Voeg moderne afbeeldingen en pictogrammen toe om de visuele aantrekkingskracht van de hele presentatie te vergroten

Zorg voor merkconsistentie met functies zoals universele updates en totale merkcontrole

Werk samen met teamgerichte tools voor naadloos delen en bewerken

Prachtige AI-limieten

Biedt beperkte aanpassingsfuncties in vergelijking met traditionele AI-presentatietools

Problemen met prestaties, zoals trage laadtijden

Mooie AI-prijzen

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Team : $ 50/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Ad-hocprojecten: $ 45 per presentatie

Prachtige AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over Beautiful AI

Layout-bibliotheek met een eigenzinnig geautomatiseerd lay-outsysteem dat u op het juiste spoor houdt. Dankzij de fantastische bibliotheek met stockfoto's en pictogrammen kunt u eenvoudig de afbeelding kiezen die uw dia laat opvallen! Met de thema-editor kunt u eenvoudig een consistente look toepassen op al uw bedrijfspresentaties. De grafieken zijn geweldig.

Layout-bibliotheek met een eigenzinnig geautomatiseerd lay-outsysteem dat u op het juiste spoor houdt. Dankzij de fantastische bibliotheek met stockfoto's en pictogrammen kunt u eenvoudig de afbeelding kiezen die uw dia laat opvallen! Met de thema-editor kunt u eenvoudig een consistente look toepassen op al uw bedrijfspresentaties. De grafieken zijn geweldig.

3. Canva (het beste voor creatieve en visuele storytelling)

via Canva

Canva is een enorm populair, intuïtief ontwerpplatform met duizenden sjablonen voor presentaties. Dankzij de interface met slepen en neerzetten en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en lettertypen is het een uitstekende keuze voor elke merkidentiteit.

Canva's Magic Studio maakt gebruik van AI-tools zoals Magic Write voor tekst en Magic Design voor layoutsuggesties, zodat u binnen enkele minuten strakke presentaties met uw huisstijl kunt maken.

Beste functies van Canva

Zorg voor een consistente ontwerpesthetiek in alle dia's met herbruikbare sjablonen

Sla aangepaste merkelementen op om elke keer gepersonaliseerde ontwerpen te maken

Verbeter uw creativiteit met AI-aangedreven tools zoals de functies Magic Design en Magic Write

Werk samen met uw team via realtime bewerking en de functie voor opmerkingen

Beperkingen van Canva

Mist geavanceerde ontwerpfuncties die professionele ontwerpers nodig hebben om meer controle uit te oefenen

Hoewel het samenwerking ondersteunt, verbleekt het in vergelijking met wat speciale teamplatforms te bieden hebben

Prijzen Canva

Canva Free

Canva Pro : $ 15/maand per gebruiker

Canva Teams : $ 10/maand per gebruiker

Canva Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2 : 4,7/5 (4.410+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (12.380+ beoordelingen)

Dit is wat een gebruiker te zeggen heeft over de sjablonen en ontwerpmogelijkheden van Canva:

Het heeft alles wat u nodig hebt om uw materiaal te ontwerpen. Dus als u een beginner bent en niet bekend bent met professionele tools die op de markt beschikbaar zijn, is dit iets voor u. Honderden vooraf gemaakte sjablonen voor alle soorten materiaal – PowerPoint-presentaties, flyers, brochures, visitekaartjes, video's en posts voor sociale media. En dan hebt u ook nog AI om uw ontwerp naar een hoger niveau te tillen.

Het heeft alles wat u nodig hebt om uw materiaal te ontwerpen. Dus als u een beginner bent en niet bekend bent met de professionele tools die op de markt beschikbaar zijn, is dit iets voor u. Honderden kant-en-klare sjablonen voor alle soorten materiaal – PowerPoint-presentaties, flyers, brochures, visitekaartjes, video's en posts voor sociale media. En dan hebt u ook nog AI om uw ontwerp naar een hoger niveau te tillen.

4. Prezi (het beste voor niet-lineaire, dynamische presentaties)

via Prezi

Prezi is een unieke AI-presentatietool die professionele dia's maakt met behulp van een dynamische, niet-lineaire aanpak. U kunt inzoomen op diavoorstellingen, wat het vertellen van verhalen verbetert. Dit format is zeer boeiend en visueel aantrekkelijk.

Bovendien helpt Prezi AI bij het automatiseren van repetitieve taken en past het de content aan op basis van de voorkeuren van het publiek.

Beste functies van Prezi

Maak niet-lineaire, zoomable presentaties voor dynamische storytelling

Gebruik een breed scala aan ontwerptools om interactieve en esthetische content te creëren

Integreer met Prezi AI om content te verbeteren en repetitieve taken te automatiseren

Importeer als PowerPoint-presentatie voor offline toegang

Beperkingen van Prezi

De unieke presentatiestijl biedt een steile leercurve

Het prijsmodel is hoog, vooral voor mensen die het af en toe gebruiken

Prijzen Prezi

Standaard : $ 5/maand

Plus : $ 15/maand

Premium : $ 25/maand

EDU Plus : $ 4/maand

EDU Pro : $ 8/maand

EDU Teams : $ 19/maand per gebruiker

Business Plus : $ 15/maand

Business Premium : $ 25/maand

Business Teams: $ 39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Prezi

G2: 4,2/5 (5.150+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2210 beoordelingen)

Dit is wat een Prezi-gebruiker over zijn ervaring heeft gedeeld:

Ik ben blij dat ik Prezi kan gebruiken om belangrijke gegevens te presenteren zonder de informatie voor mijn colleges als docent te overladen. Het is zeer functioneel en heeft me geholpen om sleutelpunten te presenteren terwijl mijn studenten geïnteresseerd bleven.

Ik gebruik Prezi graag om belangrijke gegevens te presenteren zonder de informatie voor mijn colleges als docent te overladen. Het is zeer functioneel en heeft me geholpen om sleutelpunten te presenteren en tegelijkertijd de rente van mijn studenten vast te houden.

💡 Pro-tip: Combineer kleine tekstfragmenten met een relevante afbeelding om de hoofdgedachte te benadrukken zonder dat het er blokkerig of rommelig uitziet. Een dergelijke layout maakt de boodschap in één oogopslag duidelijk.

5. Pitch (het beste voor gezamenlijke teampresentaties)

via Pitch

Zoals de naam al doet vermoeden, is Pitch een presentatieplatform voor sales- en marketingteams. Het stelt teamleden in staat om in een realtime samenwerkingsomgeving te werken aan een boeiende en overtuigende pitchdeck.

Bovendien kunnen gebruikers met de presentatiesoftware de pitchdeck integreren in slimme werkstromen en andere productiviteitstools om momentum op te bouwen, van pitch tot afsluiting!

Beste functies van Pitch

Breng de marketing- en verkoopteams samen om een effectieve pitchdeck te creëren

Voeg animaties, gratis assets en interactieve embeds toe om uw presentatie nog aantrekkelijker te maken

Kies uit een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen of gebruik AI-tools om helemaal vanaf nul te beginnen

Deel en presenteer uw pitchdeck met belanghebbenden via onbeperkte deelbare links

Beperkingen voor pitches

Het platform is niet erg intuïtief voor nieuwe gebruikers

Geavanceerde ontwerpfuncties zijn beperkt in vergelijking met andere AI-presentatietools

Pitch-prijzen

Free

Pro: $ 25/maand (inclusief twee editors)

Business: $ 100/maand (inclusief vijf editors)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van pitches

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Dit is wat gebruikers zeggen over de aanpassingsfuncties van Pitch:

De mogelijkheid om dia's in enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt. De mogelijkheid om samen te werken en uw team in realtime toevoegingen of bewerkingen te laten doen, maakt het proces een fluitje van een cent.

De mogelijkheid om dia's in enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt. De mogelijkheid om samen te werken en uw team in realtime toevoegingen of bewerkingen te laten doen, maakt het proces een fluitje van een cent.

6. Zoho Show (het beste voor naadloze integratie met het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Show

Zoho Show is een cloudgebaseerde AI-presentatiemaker waarmee teams en kleine bedrijven met minimale inspanning professionele presentaties kunnen maken, samenwerken en geven. Het integreert native met Zoho-applicaties.

Een dergelijk geconsolideerd ecosysteem maakt het geven van presentaties aan clients op kantoor of op afstand een stuk eenvoudiger.

Beste functies van Zoho Show

Naadloze integratie met de Zoho-omgeving voor een uniforme werkstroom

Werk in realtime samen met functies voor gelijktijdige bewerking

Voeg dia-overgangen en animaties toe om de betrokkenheid van uw publiek te vergroten

Voeg multimedia-elementen zoals afbeeldingen en video's toe om presentaties te verrijken

Beperkingen van Zoho Show

Ondersteunt geen offline functie

Live bewerking kan storingen vertonen en onbetrouwbaar zijn

Prijzen Zoho Show

Gratis abonnement

Professioneel abonnement: $ 2,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Zoho Show

G2: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Zo beschrijft een gebruiker zijn ervaring met het maken van presentaties met Zoho Show:

Zoho Show is een van de beste alternatieven voor Microsoft Office 365. Hoewel het verschillende functies biedt, zoals spreadsheets, tekst editor en slideshows, gebruik ik het vooral voor het maken van presentaties. En geloof me, het is een fluitje van een cent. Het is als een online versie van Microsoft PowerPoint met veel beschikbare middelen, wat het proces eenvoudig maakt. Er is ook een drive-functie waar je de bestanden kunt vinden waaraan je hebt gewerkt.

Zoho Show is een van de beste alternatieven voor Microsoft Office 365. Hoewel het verschillende functies biedt, zoals spreadsheets, tekst editor en slideshows, gebruik ik het vooral voor het maken van presentaties. En geloof me, het is een fluitje van een cent. Het is als een online versie van Microsoft PowerPoint met veel beschikbare middelen, wat het proces eenvoudig maakt. Er is ook een drive-functie waar je de bestanden kunt vinden waaraan je hebt gewerkt.

🧠 Leuk weetje: Het Amerikaanse hoofdkantoor van Zoho ligt op een landgoed ten zuidoosten van Austin, Texas, waar medewerkers kunnen helpen met het verbouwen van hun eigen voedsel of kunnen ontspannen!

7. Visme (het beste voor presentaties met uw eigen huisstijl en infographics)

via Visme

Visme is een ontwerpplatform dat AI-tools gebruikt om visuele content te creëren, waaronder presentaties, posts voor sociale media, grafieken en infographics.

Het combineert een gebruiksvriendelijke drag-and-drop-interface met een bibliotheek met sjablonen en ontwerpelementen om het aanmaken van content te vereenvoudigen. Deze presentatiesoftware beweert uw ontwerpproces 5 keer te versnellen en formulieren te maken die 2 keer meer kans hebben om te converteren!

Beste functies van Visme

Maak presentaties, documenten, datavisualisaties, afbeeldingen voor sociale media, videobewerking, wireframes en mockups

Gebruik Visme AI Designer om tijd en moeite te besparen bij het maken van assets

Voeg interactieve en visueel aantrekkelijke elementen toe om de betrokkenheid van uw publiek te vergroten

Communiceer met uw team binnen Visme met behulp van functies voor commentaar en samenwerking

Beperkingen van Visme

Navigeren door de diapresentatie is niet zo intuïtief als bij PowerPoint- en Google Slides-presentaties

Het exporteren van presentaties en visuals verloopt niet soepel en de weergave is niet hetzelfde als in de online weergave

Prijzen van Visme

Basic: Gratis

Starterspakket: $12,25/maand

Pro: $ 24,75/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visme

G2: 4,5/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (710+ beoordelingen)

Dit is wat gebruikers zeggen over de krachtige animaties en editor van Visme:

1) Allereerst vond ik het ontwerp van Visme geweldig. Het is zo handig in gebruik. 2) Drag-and-drop-editor: dit is een geweldige functie die ik in Visme heb gezien; zelfs niet-ontwerpers zoals ik kunnen gemakkelijk goede presentaties maken 3) Er zijn veel stockfoto's, pictogrammen en animaties die handig kunnen zijn bij presentaties. Ik heb nog nooit zoveel stockfoto's bij een ander merk gezien.

1) Allereerst vond ik het ontwerp van Visme geweldig. Het is zo handig in gebruik.

2) Drag-and-drop-editor: dit is een geweldige functie die ik in Visme heb gezien; zelfs niet-ontwerpers zoals ik kunnen gemakkelijk goede presentaties maken

3) Er zijn veel stockfoto's, pictogrammen en animaties die handig kunnen zijn bij presentaties. Ik heb nog nooit zoveel stockfoto's bij een ander merk gezien.

8. Decktopus (het beste voor snelle, door AI gegenereerde presentaties)

via Decktopus

Decktopus is een AI-presentatiemaker die een volledig ontworpen en presentabel deck maakt dat is afgestemd op de behoeften van gebruikers.

Voer de sleutelinformatie in en maak snel een rijke presentatie met ontwerpelementen, contentsuggesties en dynamische afbeeldingen. De presentatiesoftware bevat ook interactieve elementen, zoals Q&A-tools, om het publiek tijdens presentaties te betrekken.

Beste functies van Decktopus

Maak kant-en-klare presentaties met AI-tools op basis van input van gebruikers

Bewerk uw diapresentatie in een intuïtieve editor met slepen en neerzetten

Voeg elementen zoals polls en Q&A-sessies toe om de presentatie interactief te maken

Maak gebruik van de AI Presenter Coach om uw presentatie te verbeteren

Beperkingen van Decktopus

De prijs is aan de hoge kant en er is geen gratis model beschikbaar

Geëxporteerde PowerPoint-presentaties kunnen niet worden bewerkt

Prijzen Decktopus

Pro: $ 24,99/maand per gebruiker

Business: $49,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Decktopus

G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Dit is wat een gebruiker te zeggen had nadat hij snel een gepolijste, interactieve presentatie had gemaakt met Decktopus:

Decktopus is een geweldig platform! Ik kon in slechts enkele minuten een strakke, slimme en professioneel ogende presentatie maken! Ik vind de optie om formulieren toe te voegen en informatie van de respondenten te verzamelen geweldig. En je kunt ook je stem, video's en GIF's aan een dia toevoegen! Een echte aanrader!

Decktopus is een geweldig platform! Ik kon in slechts enkele minuten een strakke, slimme en professioneel ogende presentatie maken! Ik vind de optie om formulieren toe te voegen en informatie van de respondenten te verzamelen geweldig. En je kunt ook je stem, video's en GIF's aan een dia toevoegen! Een echte aanrader!

💡 Pro-tip: Gebruik opsommingstekens en interactieve checklists om de informatie in uw presentatie beter verteerbaar te maken.

9. Mentimeter (het beste voor interactieve, publieksgerichte presentaties)

via Mentimeter

Mentimeter is een AI-presentatietool die gebruikmaakt van realtime interactieve sleutelfuncties om het publiek te betrekken. U kunt live polls, quizzen en Q&A-sessies toevoegen aan de layouts van de dia's om het publiek aan te moedigen deel te nemen en feedback te verzamelen.

Deze mate van interactiviteit maakt Mentimeter een geweldige tool voor educatieve instellingen, zoals workshops, seminars en conferenties.

Beste functies van Mentimeter

Voer tekst in AI-tools zoals AI Menti Builder om binnen enkele seconden een interactieve presentatie te maken

Maak en integreer live polls, quizzen, enquêtes en vraag-en-antwoord-sessies in presentaties voor meer betrokkenheid

Word Cloud weergeven om reacties van het publiek direct te visualiseren en te delen

Krijg inzicht in het participatieniveau, het begrip en de betrokkenheid van het publiek

Beperkingen van Mentimeter

Problemen met de verbinding tijdens live presentaties kunnen de gebruikerservaring negatief beïnvloeden

Moeilijk te integreren met Google Slides en PowerPoint-presentaties

Prijzen Mentimeter

Free

Basis: $17,99/maand per presentator

Pro: $ 24,99/maand per presentator

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mentimeter

G2: 4,7/5 (610+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Dit is wat echte gebruikers zeggen over het gebruiksvriendelijke platform van Mentimeter:

De vooraf ontworpen sjablonen van het programma stroomlijnen het invoerproces van gegevens en bieden ideeën om het publiek te boeien, bijvoorbeeld voor ijsbrekers. Andere opvallende voordelen zijn een gebruiksvriendelijke interface, de capaciteit om presentaties tijdig te maken, een beknopt overzicht van de resultaten, de mogelijkheid om alternatieve presentatieformaten te importeren en zelfs het gratis gebruik van geanimeerde GIF's.

De vooraf ontworpen sjablonen van het programma stroomlijnen het invoerproces van gegevens en bieden ideeën om het publiek te boeien, bijvoorbeeld voor ijsbrekers. Andere opvallende voordelen zijn een gebruiksvriendelijke interface, de capaciteit om presentaties tijdig te maken, een beknopt overzicht van de resultaten, de mogelijkheid om alternatieve presentatieformaten te importeren en zelfs het gratis gebruik van geanimeerde GIF's.

10. MagicSlides (het beste voor snelle, AI-aangedreven contentgeneratie)

via MagicSlides

De MagicSlides AI-presentatiemaker helpt bij het aanmaken van dia's door input uit verschillende bronnen te accepteren, zoals een onderwerp, een lang document (PDF/DOCX), een URL of zelfs een transcript van een YouTube-video.

Het integreert native met PowerPoint en Google Slides, zodat u dia's in een universeel format kunt krijgen. U kunt vervolgens het PowerPoint- of Google Slides-bestand in uw werkstroom opnemen en direct beginnen met presenteren.

De beste functies van MagicSlides

Converteer gegevens uit meerdere bronnen naar boeiende nieuwe dia's

Kies uit een selectie van kant-en-klare sjablonen om in een handomdraai dia's te maken

Maak presentaties in meer dan 100 talen voor een betere toegankelijkheid

Genereer presentaties in Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma, enz. met behulp van de MagicSlides-extensie

Beperkingen van MagicSlides

Soms gaat de opmaak verloren bij het converteren van complexe documenten

Beperkte integraties als je meerdere apps in je tech stack hebt

Prijzen MagicSlides

Essentieel: $ 8/maand

Pro-abonnement : $ 16/maand

Premium-abonnement: $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van MagicSlides

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een gebruiker deelde over het gebruik van MagicSlides om het ontwerpen van presentaties te vereenvoudigen:

MagicSlides heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen kan ik snel en eenvoudig professionele presentaties maken. Ik ben dol op de 'Quick Theme Switcher', waarmee ik de stijl van mijn dia's in een handomdraai kan wijzigen. Ik raad MagicSlides ten zeerste aan voor iedereen die zijn presentaties moeiteloos wil verbeteren.

MagicSlides heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen kan ik snel en eenvoudig professionele presentaties maken. Ik ben dol op de 'Quick Theme Switcher', waarmee ik de stijl van mijn dia's in een handomdraai kan wijzigen. Ik raad MagicSlides ten zeerste aan voor iedereen die zijn presentaties moeiteloos wil verbeteren.

11. Gamma (het beste voor moderne, mobielvriendelijke storytelling)

via Gamma

Gamma is een AI-presentatietool die tekst omzet in gepolijste presentaties en websites, waardoor u tijd en moeite bespaart. Het biedt enorme flexibiliteit, waardoor u rijke media-elementen zoals afbeeldingen, video's en websites kunt insluiten.

Deze mogelijkheden maken het een uitstekende keuze voor het in kaart brengen van uw content kalender. Het is ook schermonafhankelijk, waardoor u presentaties op elk scherm kunt geven.

Beste functies van Gamma

Voeg interactieve video's, galerijen, grafieken, diagrammen, tabellen en embeds toe

Maak en exporteer diavoorstellingen naar Microsoft PowerPoint en PDF met één klik

Bescherm gevoelige bestanden met sterke wachtwoorden

Houd het engagement bij met ingebouwde, geavanceerde analysefuncties

Gammabeperkingen

Presentaties die zijn gemaakt in het gratis abonnement zijn voorzien van een 'Made With Gamma'-watermerk

Mist basisfuncties voor bewerking, zoals overgangseffecten, die in andere tools vrij gebruikelijk zijn

Gamma-prijzen

Free

Plus: $ 10/maand per zetel

Pro: $ 20/maand per zetel

Beoordelingen en recensies op Gamma

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4/5 (2 beoordelingen)

Dit is wat gebruikers zeggen over de verbluffende beelden van Gamma:

Ik ben student en ik gebruik Gamma vooral om me te helpen met mijn PowerPoint-presentaties en zakelijke voorstellen. Mijn grootste project tot nu toe was het ontwikkelen van een bedrijfsvoorstel en PowerPoint, gevolgd door een HR/marketingplan voor hetzelfde bedrijf en tot slot een financieel rapport. Mijn docent was onder de indruk van het eindresultaat en ik voelde me erg zelfverzekerd tijdens mijn presentatie. Gamma maakte het me gemakkelijk omdat het me hielp een beknopte en overtuigende tekst te schrijven met veel indrukwekkende afbeeldingen. Het heeft me zeker bewuster gemaakt van het potentieel van AI in samenwerkingsverbanden.

Ik ben student en ik gebruik Gamma vooral om me te helpen met mijn PowerPoint-presentaties en zakelijke voorstellen. Mijn grootste project tot nu toe was het ontwikkelen van een business proposal rapport en PowerPoint, gevolgd door een HR/Marketing plan voor hetzelfde bedrijf en tot slot een financieel rapport. Mijn docent was onder de indruk van het eindresultaat en ik voelde me erg zelfverzekerd tijdens mijn presentatie. Gamma maakte het me gemakkelijk omdat het me hielp een beknopte en overtuigende tekst te maken met veel impactvolle afbeeldingen. Het heeft me zeker meer bewust gemaakt van het potentieel van AI in samenwerkingsverbanden.

12. Plus AI (het beste voor het integreren van AI in Google Slides)

via Plus AI

Als u op zoek bent naar een betrouwbaar alternatief voor Google Slides met krachtige AI-functies, biedt Plus AI een naadloze ervaring binnen Google Werkruimte. De AI-tools in Plus AI helpen bij het aanmaken van presentaties, het doen van suggesties voor content en het verbeteren van ontwerpen. Om ze te gebruiken, moet u de prompt invoeren en het PDF-, Word-, PowerPoint- of tekstbestand uploaden.

De presentatie wordt direct geopend in Google Slides, waar u deze naar wens kunt bewerken en verfijnen. U kunt ook de Plus AI-add-on aan uw PowerPoint toevoegen en deze binnen de app gebruiken.

Plus de beste AI-functies

Werk in een vertrouwde omgeving van Google Slides en PowerPoint

Gebruik AI om dia's te bewerken en uw presentatie te verfijnen

Formatteer elke dia in een dia-layout met Remix

Sla veelgebruikte prompts op, zoals bedrijfsupdates en voorstellen voor clients

Plus AI-beperkingen

AI-functies en reacties zijn onbetrouwbaar en afhankelijk van het onderwerp

Biedt geen gratis versie zoals andere opties

Plus AI-prijzen

Basis: $ 15/maand per gebruiker

Pro: $ 25/maand per gebruiker

Team: $ 40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Plus AI-beoordelingen en recensies

G2: 3,8/5 (4 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een gebruiker deelde over het gebruik van Plus AI voor snelle, bewerkbare Google Slides-presentaties:

Dit is een geweldige tool om mijn aantekeningen, schetsen en documenten snel om te zetten in Google-presentaties. Ik heb ook Gamma en Beautiful AI geprobeerd, maar dit is de enige die kan worden geïntegreerd met Google Presentaties en presentaties maakt die ik kan delen en bewerken als een normale presentatie.

Dit is een geweldige tool om mijn aantekeningen, schetsen en documenten snel om te zetten in Google-presentaties. Ik heb ook Gamma en Beautiful AI geprobeerd, maar dit is de enige die kan worden geïntegreerd met Google Presentaties en presentaties maakt die ik kan delen en bewerken als een normale presentatie.

💡 Pro-tip: Gebruik een AI-generator om super niche- en contextuele afbeeldingen en video's te maken en op te nemen in uw diavoorstelling.

13. Slidesgo (het beste voor het kiezen uit visueel aantrekkelijke sjablonen)

via Slidesgo

Slidesgo is een uitgebreide bibliotheek met slimme sjablonen voor PowerPoint- en Google Slides-presentaties. Hier vindt u alle soorten sjablonen, van educatieve dia's tot proof of concept.

Gezien deze populariteit heeft Slidesgo nu een AI-aangedreven presentatietool ontwikkeld voor het maken van verschillende soorten presentaties. Met deze tool kunt u presentaties helemaal zelf maken of een bestaande sjabloon aanpassen.

De beste functies van Slidesgo

Vertaal de content van uw presentatie in een mum van tijd

Voeg afbeeldingen, grafieken en vectoren toe uit de Freepik-bibliotheek

Pas bestaande sjablonen aan uw directe behoeften aan

Exporteer presentaties als PowerPoint- en Google Slides-bestanden

Beperkingen van Slidesgo

Het gratis abonnement voegt een bronvermelding toe, wat lelijk kan zijn

Voor geavanceerde bewerking is men afhankelijk van externe tools, wat een limiet kan vormen en het doel van de presentatiesoftware teniet kan doen

Prijzen Slidesgo

Free

Premium: $ 5,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

Dit is wat echte gebruikers te zeggen hebben over de samenwerkingsfuncties van Slidesgo:

1. Het belangrijkste is dat het een AI-tool is die met slechts één invoer automatisch geweldige presentaties genereert. 2. De functie slepen en neerzetten van dit platform is echt geweldig, waardoor ik de taken gemakkelijk en efficiënt kan uitvoeren. 3. Het ondersteunt alle soorten bestandsformaten. Samenwerken gaat ook heel goed. Het heeft echt coole functies zoals realtime bewerking, commentaar geven en chatten, waardoor ik mijn taken soepel kan uitvoeren.

1. Het belangrijkste is dat het een AI-tool is die met slechts één invoer automatisch geweldige presentaties genereert.

2. De functie slepen en neerzetten van dit platform is echt geweldig, waardoor ik de taken gemakkelijk en efficiënt kan uitvoeren.

3. Het ondersteunt alle soorten bestandsformaten. Samenwerken gaat ook heel goed. Het heeft echt coole functies zoals realtime bewerking, commentaar geven en chatten, waardoor ik mijn taken soepel kan uitvoeren.

Presentations AI : maak snel prachtige presentaties met ChatGPT

StoryDoc : Verwerk storytelling in uw presentaties en voorstellen voor meer betrokkenheid

Glimmer : maak diavoorstellingen met GPT-3 en DALL-E 2 door spraakcommando's te geven

Kies een snellere en betere presentatietool met ClickUp

AI-tools zoals SlidesAI en zijn alternatieven bieden moeiteloze manieren om presentaties te maken. Ze kunnen writer's block doorbreken en gestructureerde startpunten bieden.

Het maken van een echt indrukwekkende presentatie vereist echter vaak meer strategische contentplanning, gezamenlijke verfijning, aangepast ontwerp en integratie in bredere projectdoelen.

Terwijl speciale AI-generators het aanmaken van de eerste dia's voor hun rekening nemen, biedt ClickUp het essentiële raamwerk om de hele levenscyclus van de presentatie te beheren. Gebruik ClickUp Brain om overzichten en dia-content te genereren, samen te werken aan scripts en visuals in documenten en Whiteboards, de voortgang en goedkeuringen bij te houden met Taken en ervoor te zorgen dat uw presentatie perfect aansluit op uw projectdoelstellingen.

Maak visueel aantrekkelijke presentaties en integreer ze in uw werkstromen – meld u nu aan voor ClickUp! 🚀