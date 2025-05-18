13 beste alternatieven voor SlidesAI in 2025

Het maken van presentaties die echt boeien en aanslaan kost tijd en creatieve energie. Daarom winnen AI-tools zoals SlidesAI aan populariteit: ze zetten ruwe ideeën binnen enkele minuten om in gepolijste presentaties. 🎨
Het maken van presentaties die echt boeien en aanslaan kost tijd en creatieve energie. Daarom winnen AI-tools zoals SlidesAI aan populariteit: ze zetten ruwe ideeën binnen enkele minuten om in gepolijste presentaties. 🎨
🔍 Wist u dat? AI kan de productiviteit van uw team met 66% verbeteren, waardoor het cruciaal is voor het maken van presentaties!
Hoewel SlidesAI superhandig is en snelheid en behoorlijke kwaliteit biedt, heeft het ook enkele nadelen.
De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt en de tool biedt geen geavanceerde ontwerpflexibiliteit. Gebruikers hebben ook melding gemaakt van incidentele storingen en beperkte integratiemogelijkheden. Als SlidesAI niet helemaal aan uw presentatiebehoeften voldoet, hoeft u zich geen zorgen te maken: er zijn tal van krachtige alternatieven beschikbaar.
In deze blog verkennen we 13 alternatieven voor SlidesAI die u zou moeten proberen, variërend van andere AI-generators tot uitgebreide ontwerpplatforms en geïntegreerde oplossingen voor werkbeheer.
In één oogopslag: de beste alternatieven voor Slides AI
Voordat we in detail treden, volgt hier een overzicht van de beste tools die goed werken als alternatief voor Slides AI.
|Tool
|Het beste voor
|Beste functies
|Prijzen
|ClickUp
|Alles-in-één project- en presentatiemanagement Teamgrootte: individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen
|Taak- en projectmanagement, AI-aangedreven presentatiegeneratie, naadloze kalenderintegratie, Whiteboards voor teamsamenwerking
|Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen
|Prachtige AI
|Automatisering van kleine diaontwerpen Teamgrootte: het beste voor individuen en kleine teams
|Automatiseert lay-outs van dia's, ontwerp, merkconsistentie en tools voor teamsamenwerking
|Vanaf $ 12/maand per gebruiker
|Canva
|Creatief en visueel storytelling Grootte van het team: Individuen, teams en bedrijven
|Drag-and-drop editor, AI-aangedreven tools (Magic Design, Magic Write), realtime samenwerking
|Gratis; vanaf $ 10/maand per gebruiker
|Prezi
|Niet-lineaire, dynamische presentaties Teamgrootte: Ideaal voor teams en individuen die creatieve presentaties nodig hebben
|Zoomable dia's, dynamische storytelling, AI-verbeteringen, integratie met PowerPoint
|Vanaf $ 5 per maand
|Pitch
|Samenwerkende teampresentaties Grootte van het team: Teams, met name verkoop en marketing
|Realtime samenwerking, AI-aangedreven ontwerp, sjablonen voor verkooppitch-decks
|Gratis; vanaf $ 25/maand (inclusief 2 editors)
|Zoho Show
|Naadloze integratie met het Zoho-ecosysteem Teamgrootte: Kleine bedrijven, teams
|Integratie met Zoho, realtime samenwerking, multimedia-integratie
|Gratis; vanaf $ 2,50/maand per gebruiker
|Visme
|Presentaties en infographics met uw eigen huisstijl Grootte van het team: Individuen, bedrijven
|Datavisualisaties, infographics, interactieve presentaties, teamsamenwerking
|Gratis; vanaf $ 12,25/maand per gebruiker
|Decktopus
|Snelle, door AI gegenereerde presentaties Grootte van het team: Individuen en teams die snel dia's moeten aanmaken
|AI-gegenereerde content, interactieve functies zoals polls, Q&A, coaching van presentatoren
|Vanaf $ 24,99/maand per gebruiker
|Mentimeter
|Interactieve, publieksgerichte presentaties Grootte van het team: Onderwijsinstellingen, workshops, conferenties
|Live polls, quizzen, enquêtes, feedback van het publiek, bijhouden van deelname
|Gratis; vanaf $ 17,99/maand per presentator
|MagicSlides
|Snelle, AI-aangedreven contentgeneratie Teamgrootte: Individuen en teams die snel dia's moeten maken
|Converteert documenten/URL's naar dia's, integratie met PowerPoint en Google Slides
|Vanaf $ 8 per maand
|Gamma
|Moderne, mobielvriendelijke storytelling Grootte van het team: Teams en individuen die dynamische presentaties maken
|Interactieve elementen, video en media-integratie, geavanceerde analyses
|Gratis; vanaf $ 10/maand per zetel
|Plus AI
|AI integreren in Google Slides Grootte van het team: Teams die Google Slides of PowerPoint gebruiken
|AI-aangedreven bewerking, suggesties voor content, integratie met Google Slides en PowerPoint
|Vanaf $ 15/maand per gebruiker
|Slidesgo
|Visueel aantrekkelijke sjablonen Grootte van het team: Individuen, teams die behoefte hebben aan gepolijste sjablonen
|Aanpasbare sjablonen, door AI gegenereerde dia's, integratie met Google Slides en PowerPoint
|Gratis; vanaf $ 5,99/maand per gebruiker
Waar moet u op letten bij alternatieven voor Slides AI?
Bij het selecteren van een AI-aangedreven presentatietool, geef prioriteit aan de volgende functies voor een naadloze ervaring:
- AI-aangedreven contentgeneratie: zoek naar tools die AI niet alleen gebruiken om tekst te genereren, maar ook om layouts en designelementen voor te stellen of informatie effectief samen te vatten
- Diverse professionele sjablonen: Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen is cruciaal voor het maken van visueel aantrekkelijke presentaties in verschillende sectoren. Sjablonen besparen bovendien veel tijd en zorgen voor een gepolijst startpunt
- Functies voor samenwerking: Het maken van een presentatie is vaak geen taak voor één persoon. Als uw team dus moet samenwerken voor de taak, moet de tool realtime bewerking, opmerkingen en eenvoudig delen ondersteunen voor een snelle brainstormsessie en actie
- Aangepaste ontwerp mogelijkheden: Het Slides AI alternatief moet flexibiliteit bieden bij het personaliseren van layouts, lettertypes, kleurenschema's en meer. Het moet ook het insluiten van media-elementen zoals afbeeldingen, video's, GIF's en grafieken ondersteunen
- Interactieve functies: Sleutel functies zoals animaties, overgangen en live publieksbetrokkenheid maken de presentatie interessant voor zowel team leden als project stakeholders
- Exportformaten: De AI-presentatietool moet gebruikers in staat stellen om diavoorstellingen te exporteren als Microsoft PowerPoint- en Google Slides-bestanden, zodat ze universeel toegankelijk en compatibel zijn
💡 Pro-tip: Sjablonen maken alles eenvoudiger. Om uw presentaties eenvoudig en snel te maken, kunt u de beste gratis Google Slides-sjablonen ontdekken met het overzichtelijke ontwerp en de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw vereisten!
De 13 beste alternatieven voor Slides AI
Hier is een overzicht van de beste alternatieven voor SlidesAI om AI-presentaties te genereren:
1. ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en presentatiemanagement)
ClickUp is echt de alles-in-één app voor werk. Het gaat verder dan taakbeheer en biedt krachtige tools voor het maken van professionele en gepolijste presentaties.
Werk samen aan presentaties met ClickUp Whiteboards
Geef uw PowerPoint een boost met de ClickUp Whiteboards-functie. Deze functie biedt een collaboratieve sfeer, waardoor teams kunnen brainstormen en visueel aantrekkelijke dia's kunnen maken.
Zie het als een visuele ruimte waar u uw concepten kunt omzetten in aantrekkelijke formulieren en ontwerpen.
U kunt vrijelijk plaknotities, stroomdiagrammen, taaklinks, mindmaps en zelfs schetsen toevoegen, waardoor het eenvoudig is om ruwe ideeën om te zetten in gestructureerde presentatielayouts. Whiteboards werken als een visuele werkruimte waar iedereen kan bijdragen, aantekeningen maken en afstemmen op de uiteindelijke diapresentatie voordat deze naar uw favoriete presentatietool wordt verplaatst.
Genereer direct visuals met Whiteboard AI Image Creation
Heb je ondersteunend beeldmateriaal nodig voor een dia? Met ClickUp Whiteboards kun je ook rechtstreeks afbeeldingen genereren en invoegen met behulp van AI. Of je nu een concept illustreert, een proces visualiseert of pictogrammen en ontwerpelementen toevoegt, met het genereren van afbeeldingen hoef je niet meer te wisselen tussen tools of externe bibliotheken te doorzoeken. Het is een snelle manier om je dia's te verrijken zonder je creatieve werkstroom te onderbreken.
Schrijf slimmere slides met ClickUp Brain
Je hebt ClickUp Brain, een AI-aangedreven tool voor het genereren van content voor je slideshow. Geef gewoon een tekstprompt met je essentiële behoeften en ClickUp Brain genereert met slechts een paar klikken de content voor elke slide.
ClickUp Brain kan ook bestaande content op ClickUp Docs aanpassen , waarbij het format en de toon worden aangepast aan uw presentatieproces. Docs fungeert als een centrale hub voor het opslaan, bewerken en samenwerken aan presentatiecontent met uw team.
Wilt u dit proces versnellen? De ClickUp-presentatiesjabloon vereenvoudigt het ontwerpen van professionele dia's. Deze flexibele tool verzamelt input van alle teamleden en zorgt zo voor een goed georganiseerd ontwikkelingsproces van presentaties.
📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraagt u de AI-afbeeldingsgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!
De beste functies van ClickUp
- Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën te brainstormen en een diapresentatie te maken
- Werk in realtime samen met uw team om presentaties als team te maken
- Gebruik ClickUp Brain om presentatieschema's en de content ervan te maken
- Zet actiepunten in presentaties om in traceerbare taken met deadlines
- Integreer met verschillende presentatietools zoals Microsoft PowerPoint en Google Slides
Beperkingen van ClickUp
- Hoewel ClickUp een uitgebreide toolset biedt, kan het brede bereik aan functies overweldigend zijn als u net begint
- De mobiele ervaring is mogelijk niet zo soepel als de desktopversie
Prijzen ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
Dit is wat Long Nguyen Vu te zeggen heeft over de gecentraliseerde hub van ClickUp:
Dankzij de synchronisatie tussen individuen hielp ClickUp ons om aan een uniform ontwerp en een uniforme werkstroom te werken. Als resultaat kon elk lid zijn taken duidelijker zien in het licht van het hoofddoel van ons team. Bovendien was er geen standaardprocedure tussen de leden, omdat we allemaal akkoord gingen met een vereenvoudigde, uniforme interface.
Dankzij de synchronisatie tussen individuen hielp ClickUp ons om te werken aan een uniform ontwerp en een uniforme werkstroom. Als resultaat kon elk lid zijn taken duidelijker zien in het licht van het hoofddoel van ons team. Bovendien was er geen standaardprocedure tussen de leden, omdat we allemaal akkoord gingen met een vereenvoudigde, uniforme interface.
2. Beautiful AI (het beste voor automatisering van kleine diaontwerpen)
Beautiful AI maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het ontwerpproces van presentaties te automatiseren. De AI-presentatiemaker zorgt voor de aanpassingen van de layout, de esthetiek en het ontwerp van de dia's, zodat u zich kunt concentreren op de content.
Deze focus en toegang tot rijke media content, zoals afbeeldingen en iconen, helpen u om een presentatie met een impactvolle knal af te sluiten.
De beste functies van Beautiful AI
- Automatiseer het ontwerpen van dia's voor professionele en consistente layouts
- Voeg moderne afbeeldingen en pictogrammen toe om de visuele aantrekkingskracht van de hele presentatie te vergroten
- Zorg voor merkconsistentie met functies zoals universele updates en totale merkcontrole
- Werk samen met teamgerichte tools voor naadloos delen en bewerken
Prachtige AI-limieten
- Biedt beperkte aanpassingsfuncties in vergelijking met traditionele AI-presentatietools
- Problemen met prestaties, zoals trage laadtijden
Mooie AI-prijzen
- Pro: $ 12/maand per gebruiker
- Team: $ 50/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- Ad-hocprojecten: $ 45 per presentatie
Prachtige AI-beoordelingen en recensies
- G2: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)
Dit is wat een gebruiker te zeggen had over Beautiful AI
Layout-bibliotheek met een eigenzinnig geautomatiseerd lay-outsysteem dat u op het juiste spoor houdt. Dankzij de fantastische bibliotheek met stockfoto's en pictogrammen kunt u eenvoudig de afbeelding kiezen die uw dia laat opvallen! Met de thema-editor kunt u eenvoudig een consistente look toepassen op al uw bedrijfspresentaties. De grafieken zijn geweldig.
Layout-bibliotheek met een eigenzinnig geautomatiseerd lay-outsysteem dat u op het juiste spoor houdt. Dankzij de fantastische bibliotheek met stockfoto's en pictogrammen kunt u eenvoudig de afbeelding kiezen die uw dia laat opvallen! Met de thema-editor kunt u eenvoudig een consistente look toepassen op al uw bedrijfspresentaties. De grafieken zijn geweldig.
➡️ Lees meer: Beste AI-kunstgenerators voor ontwerpers
3. Canva (het beste voor creatieve en visuele storytelling)
Canva is een enorm populair, intuïtief ontwerpplatform met duizenden sjablonen voor presentaties. Dankzij de interface met slepen en neerzetten en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en lettertypen is het een uitstekende keuze voor elke merkidentiteit.
Canva's Magic Studio maakt gebruik van AI-tools zoals Magic Write voor tekst en Magic Design voor layoutsuggesties, zodat u binnen enkele minuten strakke presentaties met uw huisstijl kunt maken.
Beste functies van Canva
- Zorg voor een consistente ontwerpesthetiek in alle dia's met herbruikbare sjablonen
- Sla aangepaste merkelementen op om elke keer gepersonaliseerde ontwerpen te maken
- Verbeter uw creativiteit met AI-aangedreven tools zoals de functies Magic Design en Magic Write
- Werk samen met uw team via realtime bewerking en de functie voor opmerkingen
Beperkingen van Canva
- Mist geavanceerde ontwerpfuncties die professionele ontwerpers nodig hebben om meer controle uit te oefenen
- Hoewel het samenwerking ondersteunt, verbleekt het in vergelijking met wat speciale teamplatforms te bieden hebben
Prijzen Canva
- Canva Free
- Canva Pro: $ 15/maand per gebruiker
- Canva Teams: $ 10/maand per gebruiker
- Canva Enterprise: aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Canva
- G2: 4,7/5 (4.410+ beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (12.380+ beoordelingen)
Dit is wat een gebruiker te zeggen heeft over de sjablonen en ontwerpmogelijkheden van Canva:
Het heeft alles wat u nodig hebt om uw materiaal te ontwerpen. Dus als u een beginner bent en niet bekend bent met professionele tools die op de markt beschikbaar zijn, is dit iets voor u. Honderden vooraf gemaakte sjablonen voor alle soorten materiaal – PowerPoint-presentaties, flyers, brochures, visitekaartjes, video's en posts voor sociale media. En dan hebt u ook nog AI om uw ontwerp naar een hoger niveau te tillen.
Het heeft alles wat u nodig hebt om uw materiaal te ontwerpen. Dus als u een beginner bent en niet bekend bent met de professionele tools die op de markt beschikbaar zijn, is dit iets voor u. Honderden kant-en-klare sjablonen voor alle soorten materiaal – PowerPoint-presentaties, flyers, brochures, visitekaartjes, video's en posts voor sociale media. En dan hebt u ook nog AI om uw ontwerp naar een hoger niveau te tillen.
4. Prezi (het beste voor niet-lineaire, dynamische presentaties)
Prezi is een unieke AI-presentatietool die professionele dia's maakt met behulp van een dynamische, niet-lineaire aanpak. U kunt inzoomen op diavoorstellingen, wat het vertellen van verhalen verbetert. Dit format is zeer boeiend en visueel aantrekkelijk.
Bovendien helpt Prezi AI bij het automatiseren van repetitieve taken en past het de content aan op basis van de voorkeuren van het publiek.
Beste functies van Prezi
- Maak niet-lineaire, zoomable presentaties voor dynamische storytelling
- Gebruik een breed scala aan ontwerptools om interactieve en esthetische content te creëren
- Integreer met Prezi AI om content te verbeteren en repetitieve taken te automatiseren
- Importeer als PowerPoint-presentatie voor offline toegang
Beperkingen van Prezi
- De unieke presentatiestijl biedt een steile leercurve
- Het prijsmodel is hoog, vooral voor mensen die het af en toe gebruiken
Prijzen Prezi
- Standaard: $ 5/maand
- Plus: $ 15/maand
- Premium: $ 25/maand
- EDU Plus: $ 4/maand
- EDU Pro: $ 8/maand
- EDU Teams: $ 19/maand per gebruiker
- Business Plus: $ 15/maand
- Business Premium: $ 25/maand
- Business Teams: $ 39/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Prezi
- G2: 4,2/5 (5.150+ beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 2210 beoordelingen)
Dit is wat een Prezi-gebruiker over zijn ervaring heeft gedeeld:
Ik ben blij dat ik Prezi kan gebruiken om belangrijke gegevens te presenteren zonder de informatie voor mijn colleges als docent te overladen. Het is zeer functioneel en heeft me geholpen om sleutelpunten te presenteren terwijl mijn studenten geïnteresseerd bleven.
Ik gebruik Prezi graag om belangrijke gegevens te presenteren zonder de informatie voor mijn colleges als docent te overladen. Het is zeer functioneel en heeft me geholpen om sleutelpunten te presenteren en tegelijkertijd de rente van mijn studenten vast te houden.
💡 Pro-tip: Combineer kleine tekstfragmenten met een relevante afbeelding om de hoofdgedachte te benadrukken zonder dat het er blokkerig of rommelig uitziet. Een dergelijke layout maakt de boodschap in één oogopslag duidelijk.
5. Pitch (het beste voor gezamenlijke teampresentaties)
Zoals de naam al doet vermoeden, is Pitch een presentatieplatform voor sales- en marketingteams. Het stelt teamleden in staat om in een realtime samenwerkingsomgeving te werken aan een boeiende en overtuigende pitchdeck.
Bovendien kunnen gebruikers met de presentatiesoftware de pitchdeck integreren in slimme werkstromen en andere productiviteitstools om momentum op te bouwen, van pitch tot afsluiting!
Beste functies van Pitch
- Breng de marketing- en verkoopteams samen om een effectieve pitchdeck te creëren
- Voeg animaties, gratis assets en interactieve embeds toe om uw presentatie nog aantrekkelijker te maken
- Kies uit een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen of gebruik AI-tools om helemaal vanaf nul te beginnen
- Deel en presenteer uw pitchdeck met belanghebbenden via onbeperkte deelbare links
Beperkingen voor pitches
- Het platform is niet erg intuïtief voor nieuwe gebruikers
- Geavanceerde ontwerpfuncties zijn beperkt in vergelijking met andere AI-presentatietools
Pitch-prijzen
- Free
- Pro: $ 25/maand (inclusief twee editors)
- Business: $ 100/maand (inclusief vijf editors)
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van pitches
- G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)
- Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)
Dit is wat gebruikers zeggen over de aanpassingsfuncties van Pitch:
De mogelijkheid om dia's in enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt. De mogelijkheid om samen te werken en uw team in realtime toevoegingen of bewerkingen te laten doen, maakt het proces een fluitje van een cent.
De mogelijkheid om dia's in enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt. De mogelijkheid om samen te werken en uw team in realtime toevoegingen of bewerkingen te laten doen, maakt het proces een fluitje van een cent.
6. Zoho Show (het beste voor naadloze integratie met het Zoho-ecosysteem)
Zoho Show is een cloudgebaseerde AI-presentatiemaker waarmee teams en kleine bedrijven met minimale inspanning professionele presentaties kunnen maken, samenwerken en geven. Het integreert native met Zoho-applicaties.
Een dergelijk geconsolideerd ecosysteem maakt het geven van presentaties aan clients op kantoor of op afstand een stuk eenvoudiger.
Beste functies van Zoho Show
- Naadloze integratie met de Zoho-omgeving voor een uniforme werkstroom
- Werk in realtime samen met functies voor gelijktijdige bewerking
- Voeg dia-overgangen en animaties toe om de betrokkenheid van uw publiek te vergroten
- Voeg multimedia-elementen zoals afbeeldingen en video's toe om presentaties te verrijken
Beperkingen van Zoho Show
- Ondersteunt geen offline functie
- Live bewerking kan storingen vertonen en onbetrouwbaar zijn
Prijzen Zoho Show
- Gratis abonnement
- Professioneel abonnement: $ 2,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Zoho Show
- G2: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)
Zo beschrijft een gebruiker zijn ervaring met het maken van presentaties met Zoho Show:
Zoho Show is een van de beste alternatieven voor Microsoft Office 365. Hoewel het verschillende functies biedt, zoals spreadsheets, tekst editor en slideshows, gebruik ik het vooral voor het maken van presentaties. En geloof me, het is een fluitje van een cent. Het is als een online versie van Microsoft PowerPoint met veel beschikbare middelen, wat het proces eenvoudig maakt. Er is ook een drive-functie waar je de bestanden kunt vinden waaraan je hebt gewerkt.
Zoho Show is een van de beste alternatieven voor Microsoft Office 365. Hoewel het verschillende functies biedt, zoals spreadsheets, tekst editor en slideshows, gebruik ik het vooral voor het maken van presentaties. En geloof me, het is een fluitje van een cent. Het is als een online versie van Microsoft PowerPoint met veel beschikbare middelen, wat het proces eenvoudig maakt. Er is ook een drive-functie waar je de bestanden kunt vinden waaraan je hebt gewerkt.
🧠 Leuk weetje: Het Amerikaanse hoofdkantoor van Zoho ligt op een landgoed ten zuidoosten van Austin, Texas, waar medewerkers kunnen helpen met het verbouwen van hun eigen voedsel of kunnen ontspannen!
7. Visme (het beste voor presentaties met uw eigen huisstijl en infographics)
Visme is een ontwerpplatform dat AI-tools gebruikt om visuele content te creëren, waaronder presentaties, posts voor sociale media, grafieken en infographics.
Het combineert een gebruiksvriendelijke drag-and-drop-interface met een bibliotheek met sjablonen en ontwerpelementen om het aanmaken van content te vereenvoudigen. Deze presentatiesoftware beweert uw ontwerpproces 5 keer te versnellen en formulieren te maken die 2 keer meer kans hebben om te converteren!
Beste functies van Visme
- Maak presentaties, documenten, datavisualisaties, afbeeldingen voor sociale media, videobewerking, wireframes en mockups
- Gebruik Visme AI Designer om tijd en moeite te besparen bij het maken van assets
- Voeg interactieve en visueel aantrekkelijke elementen toe om de betrokkenheid van uw publiek te vergroten
- Communiceer met uw team binnen Visme met behulp van functies voor commentaar en samenwerking
Beperkingen van Visme
- Navigeren door de diapresentatie is niet zo intuïtief als bij PowerPoint- en Google Slides-presentaties
- Het exporteren van presentaties en visuals verloopt niet soepel en de weergave is niet hetzelfde als in de online weergave
Prijzen van Visme
- Basic: Gratis
- Starterspakket: $12,25/maand
- Pro: $ 24,75/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Visme
- G2: 4,5/5 (430+ beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (710+ beoordelingen)
Dit is wat gebruikers zeggen over de krachtige animaties en editor van Visme:
1) Allereerst vond ik het ontwerp van Visme geweldig. Het is zo handig in gebruik.
2) Drag-and-drop-editor: dit is een geweldige functie die ik in Visme heb gezien; zelfs niet-ontwerpers zoals ik kunnen gemakkelijk goede presentaties maken
3) Er zijn veel stockfoto's, pictogrammen en animaties die handig kunnen zijn bij presentaties. Ik heb nog nooit zoveel stockfoto's bij een ander merk gezien.
1) Allereerst vond ik het ontwerp van Visme geweldig. Het is zo handig in gebruik.
2) Drag-and-drop-editor: dit is een geweldige functie die ik in Visme heb gezien; zelfs niet-ontwerpers zoals ik kunnen gemakkelijk goede presentaties maken
3) Er zijn veel stockfoto's, pictogrammen en animaties die handig kunnen zijn bij presentaties. Ik heb nog nooit zoveel stockfoto's bij een ander merk gezien.
8. Decktopus (het beste voor snelle, door AI gegenereerde presentaties)
Decktopus is een AI-presentatiemaker die een volledig ontworpen en presentabel deck maakt dat is afgestemd op de behoeften van gebruikers.
Voer de sleutelinformatie in en maak snel een rijke presentatie met ontwerpelementen, contentsuggesties en dynamische afbeeldingen. De presentatiesoftware bevat ook interactieve elementen, zoals Q&A-tools, om het publiek tijdens presentaties te betrekken.
Beste functies van Decktopus
- Maak kant-en-klare presentaties met AI-tools op basis van input van gebruikers
- Bewerk uw diapresentatie in een intuïtieve editor met slepen en neerzetten
- Voeg elementen zoals polls en Q&A-sessies toe om de presentatie interactief te maken
- Maak gebruik van de AI Presenter Coach om uw presentatie te verbeteren
Beperkingen van Decktopus
- De prijs is aan de hoge kant en er is geen gratis model beschikbaar
- Geëxporteerde PowerPoint-presentaties kunnen niet worden bewerkt
Prijzen Decktopus
- Pro: $ 24,99/maand per gebruiker
- Business: $49,99/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Decktopus
- G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)
Dit is wat een gebruiker te zeggen had nadat hij snel een gepolijste, interactieve presentatie had gemaakt met Decktopus:
Decktopus is een geweldig platform! Ik kon in slechts enkele minuten een strakke, slimme en professioneel ogende presentatie maken! Ik vind de optie om formulieren toe te voegen en informatie van de respondenten te verzamelen geweldig. En je kunt ook je stem, video's en GIF's aan een dia toevoegen! Een echte aanrader!
Decktopus is een geweldig platform! Ik kon in slechts enkele minuten een strakke, slimme en professioneel ogende presentatie maken! Ik vind de optie om formulieren toe te voegen en informatie van de respondenten te verzamelen geweldig. En je kunt ook je stem, video's en GIF's aan een dia toevoegen! Een echte aanrader!
💡 Pro-tip: Gebruik opsommingstekens en interactieve checklists om de informatie in uw presentatie beter verteerbaar te maken.
9. Mentimeter (het beste voor interactieve, publieksgerichte presentaties)
Mentimeter is een AI-presentatietool die gebruikmaakt van realtime interactieve sleutelfuncties om het publiek te betrekken. U kunt live polls, quizzen en Q&A-sessies toevoegen aan de layouts van de dia's om het publiek aan te moedigen deel te nemen en feedback te verzamelen.
Deze mate van interactiviteit maakt Mentimeter een geweldige tool voor educatieve instellingen, zoals workshops, seminars en conferenties.
Beste functies van Mentimeter
- Voer tekst in AI-tools zoals AI Menti Builder om binnen enkele seconden een interactieve presentatie te maken
- Maak en integreer live polls, quizzen, enquêtes en vraag-en-antwoord-sessies in presentaties voor meer betrokkenheid
- Word Cloud weergeven om reacties van het publiek direct te visualiseren en te delen
- Krijg inzicht in het participatieniveau, het begrip en de betrokkenheid van het publiek
Beperkingen van Mentimeter
- Problemen met de verbinding tijdens live presentaties kunnen de gebruikerservaring negatief beïnvloeden
- Moeilijk te integreren met Google Slides en PowerPoint-presentaties
Prijzen Mentimeter
- Free
- Basis: $17,99/maand per presentator
- Pro: $ 24,99/maand per presentator
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Mentimeter
- G2: 4,7/5 (610+ beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)
Dit is wat echte gebruikers zeggen over het gebruiksvriendelijke platform van Mentimeter:
De vooraf ontworpen sjablonen van het programma stroomlijnen het invoerproces van gegevens en bieden ideeën om het publiek te boeien, bijvoorbeeld voor ijsbrekers. Andere opvallende voordelen zijn een gebruiksvriendelijke interface, de capaciteit om presentaties tijdig te maken, een beknopt overzicht van de resultaten, de mogelijkheid om alternatieve presentatieformaten te importeren en zelfs het gratis gebruik van geanimeerde GIF's.
De vooraf ontworpen sjablonen van het programma stroomlijnen het invoerproces van gegevens en bieden ideeën om het publiek te boeien, bijvoorbeeld voor ijsbrekers. Andere opvallende voordelen zijn een gebruiksvriendelijke interface, de capaciteit om presentaties tijdig te maken, een beknopt overzicht van de resultaten, de mogelijkheid om alternatieve presentatieformaten te importeren en zelfs het gratis gebruik van geanimeerde GIF's.
10. MagicSlides (het beste voor snelle, AI-aangedreven contentgeneratie)
De MagicSlides AI-presentatiemaker helpt bij het aanmaken van dia's door input uit verschillende bronnen te accepteren, zoals een onderwerp, een lang document (PDF/DOCX), een URL of zelfs een transcript van een YouTube-video.
Het integreert native met PowerPoint en Google Slides, zodat u dia's in een universeel format kunt krijgen. U kunt vervolgens het PowerPoint- of Google Slides-bestand in uw werkstroom opnemen en direct beginnen met presenteren.
De beste functies van MagicSlides
- Converteer gegevens uit meerdere bronnen naar boeiende nieuwe dia's
- Kies uit een selectie van kant-en-klare sjablonen om in een handomdraai dia's te maken
- Maak presentaties in meer dan 100 talen voor een betere toegankelijkheid
- Genereer presentaties in Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma, enz. met behulp van de MagicSlides-extensie
Beperkingen van MagicSlides
- Soms gaat de opmaak verloren bij het converteren van complexe documenten
- Beperkte integraties als je meerdere apps in je tech stack hebt
Prijzen MagicSlides
- Essentieel: $ 8/maand
- Pro-abonnement: $ 16/maand
- Premium-abonnement: $ 29/maand
Beoordelingen en recensies van MagicSlides
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Dit is wat een gebruiker deelde over het gebruik van MagicSlides om het ontwerpen van presentaties te vereenvoudigen:
MagicSlides heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen kan ik snel en eenvoudig professionele presentaties maken. Ik ben dol op de 'Quick Theme Switcher', waarmee ik de stijl van mijn dia's in een handomdraai kan wijzigen. Ik raad MagicSlides ten zeerste aan voor iedereen die zijn presentaties moeiteloos wil verbeteren.
MagicSlides heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen kan ik snel en eenvoudig professionele presentaties maken. Ik ben dol op de 'Quick Theme Switcher', waarmee ik de stijl van mijn dia's in een handomdraai kan wijzigen. Ik raad MagicSlides ten zeerste aan voor iedereen die zijn presentaties moeiteloos wil verbeteren.
11. Gamma (het beste voor moderne, mobielvriendelijke storytelling)
Gamma is een AI-presentatietool die tekst omzet in gepolijste presentaties en websites, waardoor u tijd en moeite bespaart. Het biedt enorme flexibiliteit, waardoor u rijke media-elementen zoals afbeeldingen, video's en websites kunt insluiten.
Deze mogelijkheden maken het een uitstekende keuze voor het in kaart brengen van uw content kalender. Het is ook schermonafhankelijk, waardoor u presentaties op elk scherm kunt geven.
Beste functies van Gamma
- Voeg interactieve video's, galerijen, grafieken, diagrammen, tabellen en embeds toe
- Maak en exporteer diavoorstellingen naar Microsoft PowerPoint en PDF met één klik
- Bescherm gevoelige bestanden met sterke wachtwoorden
- Houd het engagement bij met ingebouwde, geavanceerde analysefuncties
Gammabeperkingen
- Presentaties die zijn gemaakt in het gratis abonnement zijn voorzien van een 'Made With Gamma'-watermerk
- Mist basisfuncties voor bewerking, zoals overgangseffecten, die in andere tools vrij gebruikelijk zijn
Gamma-prijzen
- Free
- Plus: $ 10/maand per zetel
- Pro: $ 20/maand per zetel
Beoordelingen en recensies op Gamma
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: 4/5 (2 beoordelingen)
Dit is wat gebruikers zeggen over de verbluffende beelden van Gamma:
Ik ben student en ik gebruik Gamma vooral om me te helpen met mijn PowerPoint-presentaties en zakelijke voorstellen. Mijn grootste project tot nu toe was het ontwikkelen van een bedrijfsvoorstel en PowerPoint, gevolgd door een HR/marketingplan voor hetzelfde bedrijf en tot slot een financieel rapport. Mijn docent was onder de indruk van het eindresultaat en ik voelde me erg zelfverzekerd tijdens mijn presentatie. Gamma maakte het me gemakkelijk omdat het me hielp een beknopte en overtuigende tekst te schrijven met veel indrukwekkende afbeeldingen. Het heeft me zeker bewuster gemaakt van het potentieel van AI in samenwerkingsverbanden.
Ik ben student en ik gebruik Gamma vooral om me te helpen met mijn PowerPoint-presentaties en zakelijke voorstellen. Mijn grootste project tot nu toe was het ontwikkelen van een business proposal rapport en PowerPoint, gevolgd door een HR/Marketing plan voor hetzelfde bedrijf en tot slot een financieel rapport. Mijn docent was onder de indruk van het eindresultaat en ik voelde me erg zelfverzekerd tijdens mijn presentatie. Gamma maakte het me gemakkelijk omdat het me hielp een beknopte en overtuigende tekst te maken met veel impactvolle afbeeldingen. Het heeft me zeker meer bewust gemaakt van het potentieel van AI in samenwerkingsverbanden.
12. Plus AI (het beste voor het integreren van AI in Google Slides)
Als u op zoek bent naar een betrouwbaar alternatief voor Google Slides met krachtige AI-functies, biedt Plus AI een naadloze ervaring binnen Google Werkruimte. De AI-tools in Plus AI helpen bij het aanmaken van presentaties, het doen van suggesties voor content en het verbeteren van ontwerpen. Om ze te gebruiken, moet u de prompt invoeren en het PDF-, Word-, PowerPoint- of tekstbestand uploaden.
De presentatie wordt direct geopend in Google Slides, waar u deze naar wens kunt bewerken en verfijnen. U kunt ook de Plus AI-add-on aan uw PowerPoint toevoegen en deze binnen de app gebruiken.
Plus de beste AI-functies
- Werk in een vertrouwde omgeving van Google Slides en PowerPoint
- Gebruik AI om dia's te bewerken en uw presentatie te verfijnen
- Formatteer elke dia in een dia-layout met Remix
- Sla veelgebruikte prompts op, zoals bedrijfsupdates en voorstellen voor clients
Plus AI-beperkingen
- AI-functies en reacties zijn onbetrouwbaar en afhankelijk van het onderwerp
- Biedt geen gratis versie zoals andere opties
Plus AI-prijzen
- Basis: $ 15/maand per gebruiker
- Pro: $ 25/maand per gebruiker
- Team: $ 40/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Plus AI-beoordelingen en recensies
- G2: 3,8/5 (4 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Dit is wat een gebruiker deelde over het gebruik van Plus AI voor snelle, bewerkbare Google Slides-presentaties:
Dit is een geweldige tool om mijn aantekeningen, schetsen en documenten snel om te zetten in Google-presentaties. Ik heb ook Gamma en Beautiful AI geprobeerd, maar dit is de enige die kan worden geïntegreerd met Google Presentaties en presentaties maakt die ik kan delen en bewerken als een normale presentatie.
Dit is een geweldige tool om mijn aantekeningen, schetsen en documenten snel om te zetten in Google-presentaties. Ik heb ook Gamma en Beautiful AI geprobeerd, maar dit is de enige die kan worden geïntegreerd met Google Presentaties en presentaties maakt die ik kan delen en bewerken als een normale presentatie.
💡 Pro-tip: Gebruik een AI-generator om super niche- en contextuele afbeeldingen en video's te maken en op te nemen in uw diavoorstelling.
13. Slidesgo (het beste voor het kiezen uit visueel aantrekkelijke sjablonen)
Slidesgo is een uitgebreide bibliotheek met slimme sjablonen voor PowerPoint- en Google Slides-presentaties. Hier vindt u alle soorten sjablonen, van educatieve dia's tot proof of concept.
Gezien deze populariteit heeft Slidesgo nu een AI-aangedreven presentatietool ontwikkeld voor het maken van verschillende soorten presentaties. Met deze tool kunt u presentaties helemaal zelf maken of een bestaande sjabloon aanpassen.
De beste functies van Slidesgo
- Vertaal de content van uw presentatie in een mum van tijd
- Voeg afbeeldingen, grafieken en vectoren toe uit de Freepik-bibliotheek
- Pas bestaande sjablonen aan uw directe behoeften aan
- Exporteer presentaties als PowerPoint- en Google Slides-bestanden
Beperkingen van Slidesgo
- Het gratis abonnement voegt een bronvermelding toe, wat lelijk kan zijn
- Voor geavanceerde bewerking is men afhankelijk van externe tools, wat een limiet kan vormen en het doel van de presentatiesoftware teniet kan doen
Prijzen Slidesgo
- Free
- Premium: $ 5,99/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Slidesgo
- G2: 4,7/5 (18 beoordelingen)
- Capterra: 5/5 (1 beoordeling)
Dit is wat echte gebruikers te zeggen hebben over de samenwerkingsfuncties van Slidesgo:
1. Het belangrijkste is dat het een AI-tool is die met slechts één invoer automatisch geweldige presentaties genereert.
2. De functie slepen en neerzetten van dit platform is echt geweldig, waardoor ik de taken gemakkelijk en efficiënt kan uitvoeren.
3. Het ondersteunt alle soorten bestandsformaten. Samenwerken gaat ook heel goed. Het heeft echt coole functies zoals realtime bewerking, commentaar geven en chatten, waardoor ik mijn taken soepel kan uitvoeren.
1. Het belangrijkste is dat het een AI-tool is die met slechts één invoer automatisch geweldige presentaties genereert.
2. De functie slepen en neerzetten van dit platform is echt geweldig, waardoor ik de taken gemakkelijk en efficiënt kan uitvoeren.
3. Het ondersteunt alle soorten bestandsformaten. Samenwerken gaat ook heel goed. Het heeft echt coole functies zoals realtime bewerking, commentaar geven en chatten, waardoor ik mijn taken soepel kan uitvoeren.
Extra AI-presentatietools
- Presentations AI : maak snel prachtige presentaties met ChatGPT
- StoryDoc : Verwerk storytelling in uw presentaties en voorstellen voor meer betrokkenheid
- Glimmer : maak diavoorstellingen met GPT-3 en DALL-E 2 door spraakcommando's te geven
Kies een snellere en betere presentatietool met ClickUp
AI-tools zoals SlidesAI en zijn alternatieven bieden moeiteloze manieren om presentaties te maken. Ze kunnen writer's block doorbreken en gestructureerde startpunten bieden.
Het maken van een echt indrukwekkende presentatie vereist echter vaak meer strategische contentplanning, gezamenlijke verfijning, aangepast ontwerp en integratie in bredere projectdoelen.
Terwijl speciale AI-generators het aanmaken van de eerste dia's voor hun rekening nemen, biedt ClickUp het essentiële raamwerk om de hele levenscyclus van de presentatie te beheren. Gebruik ClickUp Brain om overzichten en dia-content te genereren, samen te werken aan scripts en visuals in documenten en Whiteboards, de voortgang en goedkeuringen bij te houden met Taken en ervoor te zorgen dat uw presentatie perfect aansluit op uw projectdoelstellingen.
Maak visueel aantrekkelijke presentaties en integreer ze in uw werkstromen – meld u nu aan voor ClickUp! 🚀