12 gratis sjablonen voor marketingmateriaal voor teams in 2025

Het is niet leuk om oude mappen door te spitten, teksten uit de brochure van vorig kwartaal te kopiëren en plakken en te hopen dat het lettertype nog steeds bij uw merk past.

Marketing gaat snel. Uw middelen moeten dat ook doen.

We hebben 12 gratis sjablonen voor marketingmateriaal van ClickUp verzameld, zodat uw team het drukke werk kan overslaan en scroll-stopping, klantwinnende content kan creëren.

Laten we aan de slag gaan. 📝

Wat zijn sjablonen voor marketingmateriaal?

Sjablonen voor marketingmateriaal zijn kant-en-klare formats voor het maken van marketingmateriaal zoals aanvraagformulieren, campagneplannen en posts voor sociale media. Ze helpen teams om snel consistente, merkgerichte content te creëren zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

Deze sjablonen bieden een structuur die kan worden aangepast aan de taak die moet worden uitgevoerd, zoals het plannen van een merkherkenningscampagne, het aanvragen van creatief werk of het beheren van assets. Bovendien zorgen ze ervoor dat alles in lijn blijft met de stijl en marketingdoelen van uw merk, waardoor u tijd en verkoopinspanningen bespaart.

🧠 Leuk weetje: De eerste gedrukte tekst? De Gutenbergbijbel, gedrukt in de jaren 1450, was zeker geen brochure, maar maakte wel de weg vrij voor massaal geproduceerde materialen zoals flyers en catalogi.

Wat maakt een goede sjabloon voor marketingmateriaal?

Een sjabloon voor marketingmateriaal moet het leven van uw verkoopteam gemakkelijker maken en zorgen voor consistentie in al uw materialen. Dit is wat een goede sjabloon onderscheidt:

Zorgt voor merkconsistentie: Gebruikt logo's, kleuren en lettertypes om een uniforme merkstem in alle materialen te behouden

Vereenvoudigt het aanmaken van content: Biedt duidelijke secties voor tekst, afbeeldingen en call-to-actions voor snelle aanpassing

Aanpasbaar aan meerdere formats: Ondersteunt diverse soorten verkoopmateriaal, zoals brochures of digitale advertenties, met veelzijdige layouts

Prioriteit voor visuele aantrekkelijkheid: Evenwicht tussen witruimte, afbeeldingen en typografie voor betere leesbaarheid en meer aandacht

Inclusief strategische berichten: Biedt plaatshouders voor sleutelberichten die kunnen worden afgestemd op de doelstellingen van marketingcampagnes

Stroomlijnt samenwerking: maakt eenvoudige bewerkingen en feedback mogelijk, waardoor bruikbaarheid voor teams en ontwerpers wordt gegarandeerd

🔍 Wist u dat? Visitekaartjes zijn ontstaan als formele introductie. In het 15e-eeuwse China gebruikten mensen 'visitekaartjes', of Meishi, om aan te kondigen dat ze iemand wilden bezoeken.

12 sjablonen voor marketingmateriaal

Laten we eens kijken naar 12 van de handigste sjablonen voor marketingmateriaal en ze in detail bekijken. 👇

1. Sjabloon voor ClickUp-aanvraagformulier

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn creatieve intake met de sjabloon voor het aanvragen van marketingmateriaal van ClickUp

De sjabloon voor het ClickUp-aanvraagformulier is gemaakt om creatieve en marketingteams te helpen bij het afhandelen van aanvragen voor bedrijfsmiddelen zonder dat ze verdrinken in Slack-berichten of verspreide e-mails.

Deze sjabloon biedt uw team een gestructureerd systeem om marketingmateriaal te verzamelen, sorteren en verwerken, zoals one-pagers, afbeeldingen voor sociale media, pitchdecks of banners voor e-mailnieuwsbrieven. Het formulier legt vooraf alle belangrijke details vast, zodat ontwerpers en makers van content niet achter de feiten aan hoeven te lopen.

Elke aanvraag wordt automatisch gesorteerd in relevante weergaven:

Nieuwe weergave van aanvragen markeert verzonden aanvragen die nog moeten worden opgehaald

Weergave van de status van aanvragen houdt het werk in verschillende fasen bij: Nieuw, In uitvoering, Toegekend of Geweigerd

Lijstweergave gebruikers toont wie wat indient, zodat u herhaalde verzoeken of patronen gemakkelijk kunt opsporen

Weergave van het aanvraagformulier voor nieuwe gebruikers vereenvoudigt het aanmaken van aanvragen voor belanghebbenden buiten het team

📌 Ideaal voor: Teams die een gestandaardiseerde manier nodig hebben om aanvragen voor brochures, flyers, verkooppresentaties en andere merkmiddelen te verzamelen, bijhouden en uitvoeren.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

2. Sjabloon voor creatieve verzoeken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer creatieve deliverables overzichtelijk met de sjabloon voor creatieve aanvragen van ClickUp

Het sjabloon voor creatieve aanvragen van ClickUp vereenvoudigt de manier waarop marketingteams aanvragen voor marketingmateriaal ontvangen en beheren. Stakeholders dienen aanvragen in met belangrijke informatie zoals tijdlijnen, formats en beoogde kanalen, zodat creatieve medewerkers zonder heen-en-weer-gepraat boeiende content kunnen maken.

Elke aanvraag doorloopt verschillende statussen, zoals In uitvoering, Ter revisie en Geleverd, waardoor u eenvoudig knelpunten kunt opsporen en prioriteit kunt geven aan dringende zaken.

Aangepaste velden in ClickUp, zoals Type verzoek en Aangevraagd door, helpen bij het filteren en organiseren van taken, terwijl ingebouwde weergaven, zoals de Pijplijn voor creatieve verzoeken, teams zichtbaarheid geven in elke fase van de productie.

Terwijl het sjabloon voor aanvraagformulieren is gericht op het vastleggen van input van belanghebbenden, is het sjabloon voor creatieve aanvragen op maat gemaakt voor interne marketingteams om de werkstroom van creatieve projecten efficiënter te beheren.

Terwijl het sjabloon voor aanvraagformulieren is gericht op het vastleggen van input van belanghebbenden, is het sjabloon voor creatieve aanvragen speciaal ontworpen voor interne marketingteams om de werkstroom van creatieve projecten efficiënter te beheren.

📌 Ideaal voor: Marketingteams die veel ontwerp- of kopieeraanvragen verwerken en op zoek zijn naar een centrale manier om projectdetails te verzamelen en de werkstromen voor het aanmaken van content te stroomlijnen.

3. Sjabloon voor serviceaanvragen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd aanvragen voor marketingmateriaal bij, sorteer ze en voer ze uit met de sjabloon voor serviceaanvragen van ClickUp

De sjabloon voor serviceaanvragen van ClickUp helpt marketingmedewerkers en creatieve teams bij het beheren van een groot aantal interne aanvragen voor marketingmateriaal zonder dat er iets misgaat.

Elk verzonden formulier wordt opgenomen in een gestructureerde pijplijn die is afgestemd op de werkstromen voor marketingmateriaal, waarbij aanvragen worden gefilterd op type, prioriteit of aanvrager. Stakeholders zien precies waar hun assets zich bevinden en teams weten wat er in de wachtrij staat, wat is geblokkeerd en wat klaar is om te worden beoordeeld.

Met weergaven zoals Opgeloste fouten en Serviceoverzicht kunt u eenvoudig herhaalde verzoeken opsporen, ontbrekende informatie markeren of patronen ontdekken die helpen om toekomstig werk te standaardiseren.

📌 Ideaal voor: Interne afdelingen of externe partners die marketingondersteuning willen aanvragen via een gestructureerd intake-proces.

🧠 Leuk weetje: De eerste gedrukte catalogus heeft zijn oorsprong in de wetenschap. In 1498 publiceerde Aldus Pius Manutius, oprichter van de Aldine Press in Venetië, een catalogus met een lijst van de boeken die zijn drukkerij aanbood. Deze catalogus gaf lezers een overzicht van de beschikbare titels en wordt beschouwd als een van de vroegste voorbeelden van gedrukt marketingmateriaal.

4. Sjabloon voor wijzigingsverzoeken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer verzoeken van belanghebbenden met de sjabloon voor wijzigingsverzoeken van ClickUp

Vliegen de wijzigingsverzoeken binnen via verschillende kanalen, stapelen de assets zich op en blijft de feedback eindeloos rondgaan? Breng alles in orde met de sjabloon voor wijzigingsverzoeken van ClickUp.

Dien aanvragen in via een gestroomlijnd formulier dat belangrijke details vastlegt, zoals de impact van de scope, de reviewer en de implementatiedatum. Verplaats elke aanvraag door statussen zoals Toegewezen reviewer, Voor implementatie en Geïmplementeerd om de voortgang bij te houden.

Schakel tussen aangepaste weergaven zoals Projectlocaties, Lijst met aanvragen en Formulier voor wijzigingsaanvragen om snel de juiste context te krijgen. Bovendien zorgen functies zoals tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailupdates ervoor dat uw team op de hoogte blijft en op koers blijft.

📌 Ideaal voor: Stakeholders die lopende campagnes of assets beheren en een formele manier nodig hebben om revisies of updates van bestaande marketingmaterialen in te dienen.

5. Sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voer multichannelcampagnes uit met de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

De meeste campagnes genereren een spoor van marketingmateriaal, zoals productbrochures, advertentieteksten, landingspagina's, sociale content en prestatieoverzichten. De sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp brengt al dit marketingmateriaal op één plek samen.

Wilt u inzoomen op een campagne of kanaal? De weergaven zijn al ingesteld. Houd de werkstromen voor productlanceringen bij, controleer uw socialemedia-output en houd budgetten in de gaten zonder door lagen te hoeven graven. De tabelweergave van de marketingfase verdeelt elke campagne in fasen, terwijl de ingebouwde marketingkalender planningen zichtbaar houdt en lanceringsdata op schema houdt.

📌 Ideaal voor: Marketingteams die multichannelcampagnes uitvoeren en een duidelijke structuur willen om taken, middelen, deadlines en feedback van belanghebbenden van begin tot eind te organiseren.

🔍 Wist u dat? Hoewel 92% van de B2B-marketeers korte artikelen en posts schrijft, 76% video's gebruikt en 75% zich richt op casestudy's of klantverhalen, is het video content die consequent het beste resultaat oplevert.

6. Sjabloon voor marketingcampagneplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Koppel strategie aan uitvoering met de sjabloon voor marketingcampagneplannen van ClickUp

Campagne-ideeën zijn eenvoudig. Ze omzetten in tijdlijnen, content en meetbare resultaten? Dat is waar de meeste teams vastlopen. De sjabloon voor marketingcampagneplannen van ClickUp overbrugt die kloof en zet strategie om in een concreet abonnement dat uw team kan volgen, waarbij alle middelen en mijlpalen worden bijgehouden in een account.

Met dit soort sjablonen voor marketingabonnementen kunt u uw campagneproces opsplitsen in duidelijke, traceerbare onderdelen. Voeg strategische details toe met aangepaste velden zoals Target Market, Purpose, Estimated Cost en Actual Cost, zodat teams op één lijn blijven.

Ga over naar de uitvoeringsmodus met de tijdlijn- en campagneplanweergave, of breng de te leveren resultaten per kanaal in kaart met het Marketingkanalen-bord.

📌 Ideaal voor: Marketeers die een blauwdruk nodig hebben voor het schetsen van campagnedoelen, doelgroepsegmenten, sleutelboodschappen en tactische abonnementen voordat de uitvoering begint.

7. Sjabloon voor campagneoverzicht van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Start succesvolle campagnes met de sjabloon voor campagneoverzichten van ClickUp

Voordat de assets worden gemaakt en de berichten live gaan, hebt u een campagneplan nodig dat alles samenbrengt. Dit is waar de ClickUp-sjabloon voor campagneoverzichten alles biedt wat u nodig hebt om uw team te plannen en op één lijn te brengen.

Deze sjabloon is ingebouwd in ClickUp Docs en biedt u een slimme, gecentraliseerde ruimte om het doel van uw campagne te definiëren, uw team op één lijn te brengen en alle middelen en deliverables te organiseren voordat er ook maar één taak wordt gepland.

Stel duidelijke doelstellingen vast, breng berichten in kaart, schets target persona's en verdeel sleutelprestaties in één overzichtelijk document. U kunt ook de merkkit, creatieve referenties en productinformatie rechtstreeks in de briefing bijvoegen, zodat deze het enige referentiepunt voor uw campagne wordt.

📌 Ideaal voor: Marketingleads die interne teams of externe bureaus willen afstemmen op de strategische visie, reikwijdte en creatieve richting van een campagne.

🧠 Leuk weetje: Gedrukt materiaal heeft die 'kan-ik-niet-weggooien'-charme. In tegenstelling tot digitale advertenties kunnen potentiële klanten een mooie brochure niet wegvegen of een slimme ansichtkaart weggooien zonder er eerst even naar te kijken.

8. Sjabloon voor campagneoverzicht van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Lanceer slimmere campagnes met de sjabloon voor campagneoverzichten van ClickUp

Met de sjabloon voor campagneoverzichten van ClickUp kunt u uw campagne in slechts enkele klikken opsplitsen in duidelijke, gestructureerde fasen.

De verschillende weergaven – Campagnefasen, Tijdlijn, Implementatie en Campagnesamenvatting – geven u een overzicht op hoog niveau en gedetailleerde controle. Met elke weergave kunt u inzoomen op het werk dat ertoe doet en het momentum gedurende de hele levenscyclus van de campagne bijhouden.

Tik op een campagne en je vindt subtaak, details over de toegewezen persoon en feedback van belanghebbenden, allemaal op één plek. Het sjabloon is een campagneplanner en een levende tracker waarop je team kan voortbouwen.

📌 Ideaal voor: Teams die een campagnestructuur op hoog niveau nodig hebben om componenten zoals doelstellingen, kanalen en tijdlijnen te schetsen voordat ze een volledig campagneplan opstellen.

9. Sjabloon voor campagnevoorstel van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zet voorstellen om in bruikbare abonnementen met de sjabloon voor campagnevoorstellen van ClickUp

Van kick-off tot sign-off, de ClickUp-sjabloon voor campagnevoorstellen legt essentiële input vast, zoals contactgegevens van clients, target audience en campagnedoelstellingen.

Gebruik de vooraf opgebouwde secties om uw campagneraamwerk te schetsen, deliverables zoals landingspagina's, e-mails, video marketing assets en advertentieontwerpen in kaart te brengen en tijdlijnen te presenteren waarop uw stakeholders daadwerkelijk kunnen handelen.

De secties Voorbereid voor en Voorbereid door zorgen voor duidelijkheid over eigendom en verantwoordelijkheid, terwijl de bewerkbare omslag uw voorstel een gepolijste, professionele uitstraling geeft voor presentaties aan clients of interne goedkeuringen.

📌 Ideaal voor: Marketeers of bureaus die nieuwe campagne-ideeën pitchen aan clients, executives of stakeholders die een gepolijst, overtuigend format nodig hebben om hun visie te presenteren en de verkoop te stimuleren.

🔍 Wist u dat? Zelfs uw PDF-ontwerpkeuzes zijn belangrijk. Een verzorgde layout en huisstijlconforme visuals kunnen een groot verschil maken tussen het wel of niet lezen van uw content.

10. Sjabloon voor ClickUp-campagnekalender

Gratis sjabloon downloaden Coördineer doelen, tijdlijnen en middelen met de ClickUp-sjabloon voor een campagnekalender

De ClickUp-sjabloon voor campagnekalenders brengt duidelijkheid in de werklast van uw campagne, zodat u content kunt maken die converteert. Het helpt u bij het coördineren van B2B- en B2C-initiatieven door campagnedetails zoals duur, doelen, budget en fase in een toegankelijke ruimte te organiseren.

Alles in één oogopslag: productlancering in Planning, Valentijnsdag in Productie of een interview met een client in Lancering. U kunt uw inspanningen segmenteren op basis van bedrijfsdoelen (zoals Gebruikerswerving of Upselling) en middelen toewijzen op basis van verwachte uitgaven en markttype.

Dit sjabloon bevat een complete checklist voor marketingcampagnes, een kalender met gebeurtenissen en een visuele tijdlijn om u te helpen bij het afstemmen van creatieve middelen, sociale drops, productberichten en verdeling.

📌 Ideaal voor: Teams die overlappende campagnes beheren en op zoek zijn naar een visuele en gemakkelijk te delen manier om deliverables te plannen, tijdlijnen op elkaar af te stemmen en conflicten tussen kanalen te voorkomen.

11. Sjabloon voor merkrichtlijnen voor marketingmateriaal van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Standaardiseer merkactiva met behulp van de sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp

De sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp helpt teams om consistentie te behouden in al hun marketingmateriaal. Pas deze toe om uw merkkleuren, missie, logoregels, typografie en gebruiksrichtlijnen te organiseren.

Elke sectie is overzichtelijk ingedeeld, zodat uw merkidentiteit gemakkelijk te begrijpen en toe te passen is. De bewerkbare layout in Whiteboards ondersteunt realtime samenwerking, waardoor het eenvoudiger wordt om interne teams en externe partners op één lijn te brengen wat betreft ontwerp- en berichtgevingsnormen.

📌 Ideaal voor: Ontwerpers en brand managers die visuele en stilistische richtlijnen voor marketingmateriaal moeten vastleggen om de consistentie van het merk in al het materiaal te waarborgen.

12. Sjabloon voor posts op sociale media van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd content sneller bij, bekijk deze en lanceer deze met behulp van de sjabloon voor posts op sociale media van ClickUp

De sjabloon voor posts op sociale media van ClickUp vereenvoudigt het plannen, aanmaken en publiceren van content op meerdere sociale profielen.

Deze sjabloon zit boordevol functies die marketeers nodig hebben: statussen zoals In behandeling of Gepubliceerd, speciale velden voor hashtags, links en engagementstatistieken, en visuele indicatoren om bij te houden wat klaar is om live te gaan. Je kunt aangepaste weergaven maken per kanaal (Facebook, Twitter, Pinterest), zodat elk team kan werken met de details die voor hen belangrijk zijn.

De functies voor projectmanagement van ClickUp, zoals start- en deadlines, tijdsinschattingen en terugkerende taken, maken het eenvoudig om berichten nauwkeurig in te plannen.

📌 Ideaal voor: Socialemediamarketeers die campagnes of eenmalige posts plannen en die teksten willen opstellen, goedkeuringen willen bijhouden en willen samenwerken aan visuals.

Marketing is nu nog eenvoudiger met ClickUp

Het maken van marketingmateriaal kan al snel uitmonden in een chaos van deadlines, revisies en gemiste details. Maar wat als dat niet zo hoeft te zijn?

Maak kennis met ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Het biedt aanpasbare sjablonen die zijn ontworpen om het verkoopproces te stroomlijnen en u tijd te besparen. Zo blijft u georganiseerd, werkt u naadloos samen en produceert u zonder gedoe professioneel marketingmateriaal.

Marketingmateriaal hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met sjablonen klikt alles gewoon in elkaar: u houdt het overzicht over aanvragen en kunt uw campagnes bijhouden.

De marketingsjablonen van ClickUp zorgen voor een naadloze werkstroom. Ze helpen u aanvragen te beheren, voortgang bij te houden en iedereen op één lijn te houden. U stroomlijnt processen, vermindert heen-en-weer-gepraat en besteedt minder tijd aan organiseren.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅