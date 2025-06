10 beste Instagram-planning-apps voor groei op sociale media in 2025

Het Instagram-algoritme tevreden stellen is geen sinecure, omdat er meerdere factoren meespelen. De kwaliteit en het format van de content zijn belangrijk, maar ook het tijdstip van publicatie heeft een aanzienlijke invloed op de engagement.

Alleen social media managers begrijpen hoe moeilijk het is om 's ochtends vroeg op te staan om een feestelijke reel te posten. In plaats van je aan te passen aan het tijdschema van Instagram, kun je Instagram-planning-apps gebruiken om controle te krijgen over je Instagram-posts en deze inplannen wanneer jij dat wilt.

Deze tools zijn eenvoudig en handig, zodat u van tevoren kalenders kunt plannen en een volledige contentpijplijn kunt onderhouden. Om uw werkstroom te vereenvoudigen, hebben we een lijst samengesteld met de beste Instagram-planning-apps en tools voor socialemediamanagement die u kunt verkennen.

De beste Instagram-planning-apps in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste Instagram-planningsapps en waar ze in uitblinken:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Contentplanning en teamsamenwerking AI-inzichten, whiteboards + kalender, automatisering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Hootsuite Planning en analyse van sociale media Ondersteuning voor meerdere berichttypes, analytics, AI-bijschriften, social listening Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Buffer Eenvoudige planning en contentplanning Postplanning met slepen en neerzetten, AI-bijschriften, engagement hub Gratis abonnement beschikbaar; ontgrendel geavanceerde functies met betaalde abonnementen SocialBee Evergreen Instagram-planning en automatisering van content Hergebruik van posts, contentcategorieën, AI-contenttools Gratis proefversie beschikbaar Later Visuele planning en scheduling voor Instagram Planner met slepen en neerzetten, AI-bijschriften, suggesties voor het beste moment, link in bio Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Sprout Social Geavanceerde analyses en teamsamenwerking Optimale verzendtijden, sentimentregistratie, SproutLink, goedkeuringswerkstromen Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Tailwind Hashtag-optimalisatie en geautomatiseerde Instagram-planning SmartSchedule, hashtagzoeker, rasterplanner, Smart. bio Gratis abonnement beschikbaar; ontgrendel geavanceerde functies met betaalde abonnementen Sendible Bureaus en beheer van meerdere accounts Hashtags voor eerste reacties, bulkplanning, dashboards voor clients, rapportage Gratis proefversie beschikbaar SocialPilot Budgetbewuste bureaus en kleine en middelgrote bedrijven Bulkplanning, AI-bijschriften, contentbibliotheek, white-label analytics Gratis proefversie beschikbaar Pallyy Social media management met Instagram als uitgangspunt Rastervoorbeeld, AI-hashtags, planning van eerste reacties, Bio Link Gratis abonnement beschikbaar; ontgrendel geavanceerde functies met betaalde abonnementen

Waar moet je op letten bij Instagram-planning-apps?

Een functie die ik graag zou zien in planning-apps is betere ondersteuning voor tijdzones... Het zou zeker handig zijn als deze apps beter zouden integreren met verschillende sociale platforms, zodat je niet voor elk platform een aparte tool nodig hebt.

Dit zijn alle functies die social media managers op Reddit hopen te vinden in een planning-app. Daarnaast zijn hier enkele fundamentele elementen die de beste planning-apps voor Instagram zouden moeten bieden:

Sleep berichten eenvoudig naar de gewenste plaats voor planning , plan vooruit en beheer je Instagram-feed met een duidelijke kalenderweergave

Plan Instagram Stories met nauwkeurige timing , net als gewone Instagram-posts

Bekijk precies hoe je posts, bijschriften en carrouselposts eruit zullen zien voordat je ze publiceert

Krijg waardevolle inzichten over likes, reacties, bereik en groei van je volgers om je socialemediastrategie te verfijnen

Beheer meerdere social media accounts en plan posts voor andere social media platforms vanuit één dashboard

Als je een team hebt dat Instagram beheert, vergeet dan niet om te zoeken naar goedkeuringswerkstromen

De 10 beste Instagram-planning-apps

Hier zijn de beste Instagram-tools die je helpen om je postschema zonder stress aan te houden.

1. ClickUp (beste tool voor contentplanning en teamsamenwerking op Instagram)

Vereenvoudig elke stap van het aanmaken en verdelen van je social media content met ClickUp voor marketingteams

Als social media managers de perfecte tool voor Instagram-projectmanagement zouden kunnen maken, zou die veel op ClickUp lijken. Dat komt omdat ClickUp contentplanning, teamsamenwerking en AI samenvoegt in één krachtig platform dat als alles-in-één app voor werk fungeert.

Om de unieke verkoopargumenten beter te begrijpen, bekijken we de verschillende fasen van het aanmaken van content voor sociale media en hoe ClickUp voor marketingteams elke stap vereenvoudigt:

Content ideation: Het kan een uitdaging zijn om steeds weer nieuwe Instagram-content te bedenken. Een sterk ideation-proces houdt rekening met:

Inzicht in je publiek: Waar zijn ze het meest mee bezig?

Trends bijhouden: Wat werkt voor concurrenten en influencers?

Verschillende formats verkennen: videoposts, carrouselposts, polls en stories

Content hergebruiken: Bijwerken en opnieuw delen van goed presterende posts

Om ideeën georganiseerd te houden, kunnen AI-aangedreven tools helpen bij het onderzoeken van trends, het analyseren van eerdere engagement en het suggereren van contentideeën die resoneren met je publiek.

ClickUp Brain, de native, multifunctionele AI-assistent van ClickUp, kan bijvoorbeeld posts op sociale media, online reviews en consumenteninzichten verwerken om je contentstrategie te verfijnen en hiaten te ontdekken die het onderzoeken waard zijn.

Maak je eigen app met Brain Genereer contentideeën, analyseer trends en verfijn je socialemediastrategie met ClickUp Brain

Visuele werkstroom via mindmapping: zodra je een lijst met contentideeën hebt, kun je je abonnement verfijnen door de verbanden tussen deze ideeën te visualiseren. Mindmapping is een geweldige manier om een contentstroom te schetsen, van brainstormen tot uitvoering, en om verbanden tussen verschillende Instagram-posts te identificeren (bijvoorbeeld door een post te koppelen aan een gerelateerd Instagram-verhaal).

In plaats van pen en papier te gebruiken, kun je met ClickUp Whiteboards mindmaps maken met slepen en neerzetten, visuele content (en door AI gegenereerde afbeeldingen) toevoegen om je postideeën te ondersteunen en in realtime samenwerken aan socialemediaposts. Zo zie je gemakkelijker hoe verschillende stukjes content in je algehele strategie passen.

Breng contentideeën, werkstromen en campagnestructuren visueel in kaart voor een naadloze planning met ClickUp Whiteboards

Een taakgebaseerde werkstroom structureren: Een duidelijke content-werkstroom helpt bij het bijhouden van de voortgang en het efficiënt plannen van Instagram-berichten.

Met projectmanagementtools zoals ClickUp-taken kun je verantwoordelijkheden toewijzen voor het aanmaken en verdelen van content, deadlines toevoegen en aangepaste statussen instellen in ClickUp (In beoordeling, Moet worden bewerkt, Goedgekeurd). Zo weet je zeker dat elke post wordt gecontroleerd en verbeterd voordat deze live gaat.

Organiseer uw content-werkstroom met taaktoewijzingen, deadlines en goedkeuringsfasen met behulp van ClickUp-taken

💡 Pro-tip: Als je aan een gedeeld document werkt, kun je met ClickUp Docs feedback en opmerkingen van je team omzetten in uitvoerbare taken, rechtstreeks in het document, zodat je ze gemakkelijker kunt opvolgen.

Een kalender voor social media content organiseren: Een contentkalender helpt teams georganiseerd te blijven en voorkomt last-minute stress.

In plaats van spreadsheets te gebruiken, kunnen teams met visuele contentkalendersoftware, zoals de kalenderweergave van ClickUp, meerdere posts plannen, tijdlijnen aanpassen en de voortgang in realtime bijhouden. Zo weet iedereen wat er wanneer op het programma staat.

Plan, schedule en beheer je volledige contentpijplijn met een visuele contentkalender met behulp van ClickUp Kalenderweergave

Net als een contentkalender biedt de sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp een gestructureerd raamwerk dat socialemediamanagers helpt om consistent te blijven.

Verfijn je socialemediastrategie op basis van realtime inzichten met de sjabloon voor het plannen van socialemediaposts van ClickUp

Door je in staat te stellen berichten van tevoren op meerdere platforms in te plannen, zorgt het ervoor dat je content op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. Bovendien kun je met de ingebouwde prestatie- en analysefuncties je socialemediastrategie verfijnen op basis van realtime inzichten.

Herhalende taken automatiseren: Automatisering kan uren handmatig werk besparen, waardoor marketeers zich kunnen concentreren op het aanmaken van content in plaats van administratieve taken. Overweeg automatisering voor:

Taaktoewijzingen (bijv. automatisch een ontwerper en copywriter toewijzen wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd)

Content goedkeuring (bijv. editors op de hoogte stellen wanneer een concept klaar is voor beoordeling)

Postplanning (bijvoorbeeld met behulp van Instagram-planningstools voor sociale media om automatisch content te posten)

U kunt het bovenstaande doen met ClickUp Automations — vereenvoudig deze processen, verminder fouten en houd uw werk soepel in de werkstroom.

Automatiseer repetitieve taken op sociale media, zoals goedkeuringen, toewijzingen en het plannen van posts, en bespaar tijd met ClickUp-automatisering

Prestaties bijhouden met analytics: zodra je content live is, kun je engagementstatistieken, zoals bereik en groei van het aantal volgers, bijhouden om toekomstige strategieën te verbeteren.

ClickUp Dashboards geven realtime prestatiegegevens weer, waardoor je je aanpak gemakkelijker kunt aanpassen op basis van wat werkt.

Houd prestatiestatistieken in realtime bij en krijg waardevolle inzichten om uw inspanningen op sociale media te optimaliseren door ClickUp Dashboards in te stellen

Op zoek naar een voorsprong? De ClickUp Social Media Template fungeert als een centrale hub voor het nauwkeurig organiseren, plannen en uitvoeren van uw socialemediastrategie. Probeer het uit als u de concurrentie voor wilt blijven en moeiteloos datagestuurde beslissingen wilt nemen.

De beste functies van ClickUp

Beheer content , planning en samenwerking op één plek met AI-gestuurde inzichten om je socialemediastrategie te verfijnen

Brainstorm en organiseer ideeën visueel met ClickUp Whiteboards om campagnes en werkstromen in kaart te brengen

Vereenvoudig werkstromen en taakbeheer met ClickUp-taken, instellingen voor deadlines, statussen en goedkeuringen

Plan en plan berichten moeiteloos met de kalenderweergave van ClickUp om een consistente Instagram-feed te behouden

Automatiseer repetitieve taken zoals goedkeuringen, toewijzingen en automatisch posten om tijd te besparen

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-gestuurde schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

Beperkingen van ClickUp

Vereist enige tijd om te leren vanwege de geavanceerde aanpassingsmogelijkheden

Soms zijn de laadtijden wat traag

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Bij elk project kunnen er problemen of hindernissen zijn die het team moet overwinnen, maar met ClickUp kunnen we snel communiceren met degenen die we moeten bereiken. Dankzij automatisering hebben we een zeer verouderd en tijdrovend proces kunnen versnellen en nauwkeuriger maken.

2. Hootsuite (het beste voor Instagram-planning en social media-analyse)

via Hootsuite

Social media managers weten dat het bijhouden van postschema's, het bijhouden van engagement en het reageren op interacties met het publiek al snel overweldigend kan worden.

Hootsuite deelt deze verantwoordelijkheid door een gecentraliseerd dashboard aan te bieden voor het plannen van Instagram-posts, Stories, Reels en carrouselposts. Het biedt ook analyses om de prestaties te meten.

De beste functies van Hootsuite

Plan en beheer Instagram-content op één plek, van Stories tot Reels en carrouselposts

Analyseer prestaties met Instagram-analyses, identificeer best presterende content en optimaliseer engagementstrategieën

Gebruik AI-aangedreven tools zoals OwlyWriter AI om bijschriften te genereren en content efficiënt te hergebruiken

Volg trends en concurrenten met ingebouwde social listening om voorop te blijven lopen bij veranderingen in de branche

Beheer organische en betaalde campagnes naast elkaar, zodat je je advertentie-inspanningen gemakkelijker kunt overzien

Beperkingen van Hootsuite

De relatief hogere prijs maakt het minder toegankelijk voor freelancers en kleine bedrijven

De complexe gebruikersinterface vereist tijd om volledig te begrijpen en effectief in te stellen

Prijzen van Hootsuite

Professioneel : $ 99/maand per gebruiker

Team : $ 249/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2 : 4,2/5 (meer dan 5500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Hootsuite

Vrijwel de best beoordeelde app voor planning, kalender en het beheren van accounts voor sociale media. Ik denk dat Hootsuite meer gericht is op grote bedrijven. Het nadeel is dat het duur is in vergelijking met andere apps.

📖 Lees meer: Weet je niet zeker of Hootsuite de juiste keuze is? Bekijk de beste alternatieven voor Hootsuite en ontdek krachtige tools voor socialemediamanagement die slimmere planning, diepgaandere analyses en betere samenwerking bieden.

3. Buffer (het beste voor eenvoudige Instagram-planning en contentplanning)

via Buffer

Niet elke social media manager heeft een super ingewikkelde planningstool nodig – soms is simpel de sleutel. Buffer richt zich op het makkelijk plannen van Instagram, zodat gebruikers posts, Reels, Stories en carrouselposts kunnen plannen zonder dat ze een marketingdiploma nodig hebben.

De intuïtieve interface is ideaal voor solo-marketeers, kleine bedrijven en makers die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om Instagram-content te plannen en bij te houden.

Beste functies van Buffer

Plan en publiceer automatisch Instagram-berichten, Stories en Reels met een eenvoudige interface met slepen en neerzetten

Houd de betrokkenheid bij met Instagram-analyses, zodat je de best presterende content en optimale posttijden kunt identificeren

Gebruik de AI-assistent van Buffer om bijschriften te genereren, ideeën te bedenken en content te verfijnen

Beheer reacties van Instagram en Facebook op één plek, zodat je gemakkelijker kunt reageren op je publiek

Sla contentideeën op en organiseer ze in een centrale hub voor toekomstige posts en campagnes

Buffer-limieten

Beperkte analytics en social listening maken het minder geschikt voor diepgaande concurrentieanalyses

In vergelijking met meer geavanceerde planningstools vereisen eenvoudige automatiseringsopties handmatige tussenkomst voor sommige taken

Prijzen van Buffer

Free

Essentials : $ 6/maand per kanaal

Team: $ 12/maand per kanaal

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2 : 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

👀 Wist je dat? Instagram was oorspronkelijk niet ontworpen met planning in gedachten. Dit veranderde in januari 2018 toen Instagram automatisch publiceren voor zakelijke accounts officieel inschakelde via de Graph API. Vóór deze update moesten planningstools zoals Later en Buffer vertrouwen op pushmeldingen om gebruikers eraan te herinneren handmatig te posten.

4. SocialBee (het beste voor het plannen van evergreen Instagram-content)

via SocialBee

Om een Instagram-account actief te houden, moet je regelmatig posten, maar niet alle content hoeft elke keer helemaal opnieuw te worden gemaakt. SocialBee is gespecialiseerd in het hergebruiken van evergreen content.

Zo werkt het: met deze tool kun je Instagram-posts één keer plannen en ze vervolgens automatisch opnieuw posten. Dit is vooral handig voor merken en bedrijven die met minimale inspanning maximale betrokkenheid willen genereren.

Beste functies van SocialBee

Automatiseer het plannen van evergreen content door posts te recyclen om je feed actief te houden

Organiseer posts met contentcategorieën en zorg voor een evenwichtige mix van verschillende contenttypes

Plan Instagram Stories, Reels en carrouselposts met flexibele timingopties

Gebruik AI-gegenereerde bijschriften en afbeeldingen om het aanmaken van content te versnellen

Bekijk een voorbeeld van je Instagram-layout om een consistente en visueel aantrekkelijke feed te behouden

Beperkingen van SocialBee

Beperkte analyses en het bijhouden van engagement maken het moeilijker om de prestaties van posts grondig te meten

Geen geavanceerde functies voor social listening, die het bijhouden van concurrenten en trendanalyses beperken

Prijzen van SocialBee

Bootstrap : $ 29/maand per gebruiker

Accelerate : $ 49/maand per gebruiker

Pro: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van SocialBee

G2 : 4,8/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over SocialBee

Ik vind het handig dat ik vanaf één plek op meerdere platforms kan posten. Het dashboard geeft een melding als je iets moet aanpassen om aan de regels van een bepaald kanaal te voldoen. Aan de slag gaan was ook heel eenvoudig. Zodra je je accounts hebt gekoppeld, kun je meteen beginnen met het posten van je content.

5. Later (het beste voor visuele planning en scheduling op Instagram)

via Later

Als de esthetiek van Instagram belangrijk is voor je merk, biedt Later een visuele planner met slepen en neerzetten om een consistente feed samen te stellen.

Het is in de eerste plaats ontworpen voor Instagram-gebruikers en vereenvoudigt contentplanning met automatische publicatie voor posts, Stories, carrousels en Reels.

De tool biedt ook hashtag-suggesties, inzichten in het beste moment om te posten en een AI-onderschriftenschrijver.

Beste functies van Later

Plan en plan Instagram-berichten visueel met een kalender met slepen en neerzetten

Publiceer automatisch afzonderlijke afbeeldingen, carrousels, Stories en Reels om consistent te blijven

Optimaliseer de prestaties van je content met analyses, hashtagsuggesties en de beste posttijden

Gebruik AI-aangedreven bijschriften om het aanmaken van content te versnellen

De functie 'Link in Bio' genereert verkeer naar websites, online winkels en blogs

Later-beperkingen

Beperkte functies voor engagement maken het moeilijk om Instagram-interacties te beheren

Geen social listening tools voor het bijhouden van vermeldingen van je merk en inzichten van concurrenten

Later-prijzen

Starter : $ 25/maand per gebruiker

Groei : $ 45/maand

Geavanceerd : $ 80/maand

Agentschap : $ 200/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies later

G2 : 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Later

Ik vind de volledige kalenderweergave van je content voor de hele week erg handig. Ook de analysepagina vind ik erg nuttig voor mijn maandelijkse overzicht van de contentprestaties.

6. Sprout Social (het beste voor geavanceerde analyses en teamsamenwerking)

via Sprout Social

Hoewel Sprout Social duur is, is het een premium keuze die diepgaande analyses, AI-gestuurde inzichten en naadloze teamsamenwerking biedt.

Je krijgt planning voor meerdere platforms, werkstromen voor contentgoedkeuring, social listening en sentimentanalyse van je publiek, waardoor het een uitstekende optie is voor merken met complexe socialemedia-activiteiten.

De beste functies van Sprout Social

Verbeter bijschriften en postideeën met AI-aangedreven contentsuggesties

Houd gesprekken, vermeldingen van uw merk en de sentimenten van uw publiek bij met geavanceerde tools voor social listening

Voorspel het beste moment om te posten met de functie 'Optimale verzendtijden' op basis van engagementgegevens

Analyseer inzichten in je publiek en campagneprestaties met gedetailleerde analyses en aangepaste rapporten

Werk efficiënt samen met teamfuncties zoals goedkeuringswerkstromen en het taggen van berichten

Genereer websiteverkeer rechtstreeks vanuit Instagram met SproutLink (link-in-bio-tool)

Beperkingen van Sprout Social

De relatief hogere prijs maakt het minder geschikt voor solopreneurs of kleine bedrijven

Het prijsmodel per gebruiker kan duur worden naarmate uw team groeit

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van Sprout Social

Standaard : $ 249/maand per gebruiker

Professioneel : $ 399/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 499/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2 : 4,4/5 (3.837+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (595+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Sprout Social

Ik heb Sproutsocial bij twee verschillende bedrijven gebruikt en ik ga het weer gebruiken in mijn eigen digitale bureau. Het is een geweldige tool voor het organiseren, plannen en publiceren van berichten op sociale media.

📖 Lees meer: Beste alternatieven voor Sprout Social

7. Tailwind (het beste voor geautomatiseerde Instagram-planning en hashtag-optimalisatie)

via Tailwind

Als je op zoek bent naar een Instagram-planningstool die meer doet dan alleen posten, is Tailwind het overwegen waard. Deze tool biedt slimme planning, hashtag-aanbevelingen en visuele contentplanning.

Een erg handige functie: Tailwind's SmartSchedule vindt automatisch de beste tijden om te posten op basis van de activiteit van je publiek.

De beste functies van Tailwind

Publiceer automatisch Instagram-posts, Stories en carrousels, zodat je minder handmatig hoeft te posten

Vind en plan hashtags automatisch met Tailwind's Hashtag Finder om de zichtbaarheid van je posts te vergroten

Plan en bekijk je feed visueel met behulp van het drag-and-drop-raster voor een samenhangende Instagram-esthetiek

Optimaliseer je postschema met SmartSchedule, dat de beste tijden voor engagement bepaalt

Genereer meer verkeer met Smart Bio, een automatisch bijgewerkte link-in-bio-tool die posts koppelt aan belangrijke content

Beperkingen van Tailwind

Beperkingen voor automatisch posten vereisen handmatige publicatie voor posts met meerdere afbeeldingen

Basisanalyses missen de diepgaande inzichten die andere Instagram-planningstools bieden

Prijzen van Tailwind

Free Forever

Pro : $ 24,99/maand per gebruiker

Geavanceerd : $49,99/maand

Max: $99,99/maand

Beoordelingen en recensies van Tailwind

G2 : 4,3/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor sociale media-kalenders in Google Spreadsheets

8. Sendible (het beste voor bureaus en teamsamenwerking)

via Sendible

Iets waar de meeste social media managers mee te maken hebben, is het beheren van meerdere social media accounts. Dit brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het coördineren van teams en het bijhouden van prestaties, wat al snel overweldigend kan worden.

Sendible is ontworpen met bureaus en marketingteams in gedachten en biedt een uniform dashboard om Instagram-berichten te plannen, betrokkenheid te monitoren en gedetailleerde rapporten te genereren.

De beste functies van Sendible

Plan en plaats automatisch Instagram-content, inclusief Stories, carrousels en hashtags voor eerste reacties

Beheer meerdere accounts efficiënt met goedkeuringswerkstromen en client dashboards, perfect voor bureaus

Monitor Instagram-reacties en -berichten in realtime en wijs ze toe aan teamleden voor snellere reacties

Genereer automatische rapporten en houd prestaties bij, met professionele analyses en aangepaste branding

Importeer content in bulk en maak wachtrijen om het opnieuw posten van evergreen content te automatiseren zonder handmatige tussenkomst

Sendible-limieten

Vereist handmatig aanmaken van posts vanwege het ontbreken van AI-aangedreven generatie van bijschriften of content

Het ontbreekt aan diepgaande social listening-tools, waardoor het bijhouden van concurrenten minder robuust is dan bij sommige alternatieven

Prijzen van Sendible

Maker : $ 29/maand per gebruiker

Traction : $ 89/maand

Schaalbaarheid : $ 199/maand

Geavanceerd : $ 299/maand

Enterprise: $ 750/maand

Beoordelingen en recensies van Sendible

G2 : 4,5/5 (880+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste Instagram-planners voor groei op sociale media

9. SocialPilot (het beste voor budgetbewuste bureaus en kleine en middelgrote bedrijven)

via SocialPilot

Op zoek naar een kosteneffectieve maar krachtige tool voor social media management? SocialPilot is ontworpen voor bureaus, kleine bedrijven en solopreneurs die een planner met veel functies nodig hebben.

In vergelijking met concurrenten zoals Hootsuite biedt SocialPilot vergelijkbare functies voor een fractie van de prijs. Het biedt gebruiksvriendelijke tools voor planning, analyse en teamsamenwerking.

De beste functies van SocialPilot

Plan alle soorten Instagram-content (posts, reels, stories en carrousels) met gemak

Genereer boeiende bijschriften en hashtagsuggesties met behulp van AI Pilot

Automatiseer het plannen van eerste reacties om bijschriften overzichtelijk te houden en het bereik te vergroten

Krijg direct toegang tot herbruikbare posts met de Content Library en bespaar tijd bij het aanmaken van content

Upload tot 500 posts tegelijk met bulkplanning

Analyseer prestaties met geavanceerde analyses en rapportage, inclusief white-label branding voor bureaus

Beheer berichten en reacties op Facebook, Instagram, LinkedIn en Google Business met de Social Inbox

Beperkingen van SocialPilot

Geen automatische publicatie op TikTok

Geen geavanceerde functies voor social listening voor merkmonitoring

Minder integraties met derde partijen in vergelijking met concurrenten zoals Hootsuite

Prijzen van SocialPilot

Essentials : $30/maand

Standaard : $ 50/maand

Premium : $ 100/maand

Ultimate: $ 200/maand

Beoordelingen en recensies van SocialPilot

G2 : 4,5/5 (820+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 370 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over SocialPilot

Het is super eenvoudig om onze accounts te koppelen en onze posts in te plannen! Het was eenvoudig te implementeren met ons team en onze gebruikers. We posten wekelijks op meer dan 75 sociale accounts, dus een tool die gemakkelijk te gebruiken is, is ontzettend handig.

📖 Lees ook: Beste tools voor social media management voor bureaus

10. Pallyy (het beste voor socialemediabeheer gericht op Instagram)

via Pally

Als je socialemediastrategie sterk draait om Instagram, is Pallyy een krachtig en toch budgetvriendelijk alternatief voor traditionele tools voor socialemediamanagement.

Pallyy is oorspronkelijk ontwikkeld als een Instagram-analysetool, maar is uitgegroeid tot een volwaardige social media planner met krachtige functies voor het plannen van visuele content.

De beste functies van Pallyy

Navigeer door een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface met een kalender voor content die je kunt verslepen

Genereer geoptimaliseerde bijschriften en hashtags met AI-aangedreven tools

Bekijk een voorbeeld van je Instagram-raster om posts te ordenen voordat je ze publiceert

Plan eerste reacties om hashtags toe te voegen zonder dat je bijschriften onoverzichtelijk worden

Houd de betrokkenheid, posts en groei van concurrenten bij met Instagram-tracking

Ontvang automatische rapporten rechtstreeks in uw e-mail (dagelijks, wekelijks of maandelijks)

Maak een aangepaste landingspagina met traceerbare links met behulp van de Bio Link-tool

Beperkingen van Pallyy

Het beste voor Instagram — analyses voor andere platforms zijn minder gedetailleerd

Geen geavanceerde automatiseringsfuncties (bijv. hergebruik van posts, door AI gegenereerde postsuggesties)

Geen white-label-optie voor bureaus die aangepaste branding nodig hebben

Prijzen van Pallyy

Free Forever

Premium-abonnement : $ 25/maand per gebruiker

Team-abonnement: $ 29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pallyy

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (65+ beoordelingen)

📖 Lees meer: Heb je moeite met het beheren van klantinteracties op meerdere platforms? Ontdek deze beste CRM-tools voor sociale media om de betrokkenheid te stroomlijnen, gesprekken bij te houden en duurzame relaties op te bouwen.

Hier zijn 3 extra tools die je contentbeheer op sociale media en klantbetrokkenheid kunnen verbeteren:

CoSchedule : helpt marketingteams bij het plannen, organiseren en automatiseren van content voor sociale media, blogposts en e-mailcampagnes via hun marketingkalender en planningplatform. : helpt marketingteams bij het plannen, organiseren en automatiseren van content voor sociale media, blogposts en e-mailcampagnes via hun marketingkalender en planningplatform.

Loomly : Automatiseert publicaties om bedrijven te helpen een consistente online aanwezigheid te behouden. Het biedt ook previews van content en slaat ideeën voor posts op. : Automatiseert publicaties om bedrijven te helpen een consistente online aanwezigheid te behouden. Het biedt ook previews van content en slaat ideeën voor posts op.

eClincher : Biedt visuele kalenderplanning en slimme planning voor geoptimaliseerde posttijden, naast een engagementtool met automatisering van wachtrijen. : Biedt visuele kalenderplanning en slimme planning voor geoptimaliseerde posttijden, naast een engagementtool met automatisering van wachtrijen.

🧠 Leuk weetje: De eerste foto die ooit op Instagram werd geplaatst, door medeoprichter Kevin Systrom in juli 2010, was van een hond en een voet (van zijn vriendin Nicole) en had als bijschrift "test".

Plan met ClickUp voor Insta(nt) groei

Hoewel de Instagram-planning-apps die we hebben besproken hun unieke sterke punten hebben, onderscheidt ClickUp zich doordat het het wisselen tussen apps vermindert. Gebruikers zijn tevreden dat ze alle functies die ze nodig hebben op één plek kunnen vinden. En het resultaat?

Vraag het maar aan Anna Shelton, Membership Experience Manager bij ICPSR, Universiteit van Michigan:

Ons team verzorgt alles, van grafisch ontwerp tot verkoop, sociale media en evenementen. We hadden een tool nodig die het werk via meerdere kanalen zoals Slack en Jira kon organiseren. Nadat andere producten niet voldeden, ontdekten we ClickUp en hebben we nooit meer achterom gekeken!

Met AI-gestuurde inzichten, een visuele contentkalender, geautomatiseerde werkstromen en naadloze teamsamenwerking vereenvoudigt ClickUp planning, contentplanning en het bijhouden van prestaties.

Klaar om je Instagram-account sneller te laten groeien? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!