Copilot-prompts maken met 10 voorbeelden

Microsoft 365 Copilot kan wonderen doen voor uw werkstroom – als u de taal ervan spreekt!

🧠 Leuk weetje: 72% van de bedrijven wereldwijd maakt gebruik van een of andere vorm van kunstmatige intelligentie

In dit bericht leert u hoe u Copilot-prompts schrijft die de productiviteit maximaliseren, met 10 praktische voorbeelden en de resultaten die u kunt verwachten.

Wat zijn Copilot-prompts?

Copilot-prompts zijn instructies die u aan AI-aangedreven tools zoals Microsoft Copilot geeft om hen te begeleiden bij het uitvoeren van taken.

Zie ze als gespreksopeners: ze helpen de AI uw behoeften te begrijpen en precies te leveren wat u wilt. Hoe meer u uw prompts verfijnt, hoe hoger de productiviteit en effectiviteit van uw AI-assistent worden!

Of u nu aan een presentatie werkt, gegevens analyseert of een blogpost schrijft, uw prompt vormt hoe de AI reageert. Een goed opgestelde prompt is duidelijk, beknopt en gedetailleerd, zodat u de beste resultaten uit de AI haalt.

Door AI in te zetten bij projectmanagement kunt u teams helpen complexe taken op te splitsen in behapbare delen. Een marketingteam kan prompts bijvoorbeeld gebruiken om e-mailcampagnes op te stellen, terwijl ontwikkelaars ze gebruiken om code te debuggen of documentatie te genereren.

💡 Pro-tip: Gebruik AI om inzichten te verkrijgen, niet alleen om content te maken. Vraag Copilot om trends te vergelijken, sentiment te analyseren of sleutelconclusies te trekken uit grote datasets, in plaats van alleen maar samenvattingen te maken.

Voordelen van het gebruik van Copilot-prompts

Heb je ooit een recept geprobeerd zonder duidelijke instructies? De kans is groot dat het resultaat niet helemaal was wat je had gehoopt. Zo voelt het ook aan om met AI te werken zonder duidelijke Copilot-prompts. Specifieke aanwijzingen zorgen ervoor dat je AI-assistent voldoet aan je behoeften op het gebied van schrijven, analyseren of organiseren.

Lees ook: Hoe u Microsoft Copilot in Word kunt gebruiken en meer kunt bereiken met AI

Zo zorgt het schrijven van duidelijke, betere prompts in Microsoft Copilot ervoor dat u de resultaten krijgt die u nodig hebt:

Verhoogde productiviteit: Duidelijke instructies helpen de AI bij het stroomlijnen van taken zoals het genereren van content, het analyseren van gegevens of het maken van presentaties, waardoor u tijd bespaart en u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is

Verbeterde nauwkeurigheid: Goed opgestelde prompts zorgen ervoor dat de AI nauwkeurige en relevante antwoorden geeft, of het nu gaat om het opstellen van e-mails, het samenvatten van rapporten of het berekenen van gegevens

Consistente resultaten: Copilot-prompts zorgen voor consistentie in uw werk, waardoor u elke keer weer voorspelbare en betrouwbare resultaten krijgt

Hulp in alle apps: Dankzij slimme prompts kunt u Copilot gebruiken in alle Microsoft 365-tools, van e-mails tot presentaties. Begin met een verslag van een vergadering in Outlook en zet dit om in een PowerPoint-presentatie, allemaal via gerichte prompts

Zet context om in inzichten: Copilot leert van uw werkpatronen, signaleert trends en stelt automatiseringen voor, zoals het maken van antwoordsjablonen op basis van feedback van klanten

👀 Wist u dat? Microsoft Copilot maakt gebruik van geavanceerde taalmodellen zoals GPT-4, waardoor het mensachtige tekst kan begrijpen en genereren. Dankzij deze basis kan Copilot meer doen dan alleen vragen beantwoorden: het kan Taaken uitvoeren, documenten maken en zelfs helpen bij het codeen!

Hoe maak je effectieve Copilot-prompts?

Het maken van effectieve Copilot-prompts betekent een balans vinden tussen duidelijkheid, relevantie en betrokkenheid. Hier zijn sleutelstrategieën om betere prompts te maken voor zinvollere, productievere interacties:

Gebruik duidelijke en specifieke taal : Vermijd dubbelzinnigheid — maak uw instructies duidelijk, zodat Copilot snel begrijpt wat u nodig hebt

Houd het beknopt : Details zijn belangrijk, maar te lange prompts kunnen de AI overweldigen

Geef context en relevantie : Hoe meer context u geeft, hoe beter de AI de situatie kan begrijpen. Bijvoorbeeld: “Wat zijn de drie belangrijkste kwaliteiten die u zou benadrukken met betrekking tot uw ervaring in projectmanagement tijdens een sollicitatiegesprek?”

Stimuleer diepgaander denken: Bouw uw prompts op in lagen voor meer doordachte antwoorden. Als voorbeeld: “Vergelijk de succesfactoren van traditionele en digitale marketingstrategieën voor kleine bedrijven.”

Geef de toon en stijl aan : Geef duidelijk aan of u antwoorden in een bepaalde toon of stijl nodig hebt. Als voorbeeld: “Stel een vriendelijk bedankbriefje op voor een sollicitatiegesprek, waarin u de belangrijkste besproken punten benadrukt.”

Herhaal en verfijn: Pas uw prompts aan op basis van feedback. Als een bepaalde prompt consequent uitstekende resultaten oplevert, analyseer dan waarom deze zo goed werkt en verfijn deze voor toekomstig gebruik

10 voorbeelden van Copilot-prompts

Hier zijn 10 Copilot-prompts die zijn afgestemd op verschillende sectoren en beroepen. Deze AI-voorbeelden laten zien hoe u Copilot kunt inzetten voor aangepaste klantenservice, financiën, juridische zaken en andere scenario's.

1. Marketing

Tegenwoordig is marketing afhankelijk van datagestuurde beslissingen en aangepaste klantervaringen. AI helpt bij het analyseren van klantgedrag, het voorspellen van voorkeuren en het opzetten van gerichte campagnes.

Met solide prompts kan uw marketingafdeling routinetaken automatiseren, efficiënter inzichten genereren en strategieën verfijnen voor een betere betrokkenheid, terwijl de productiviteit en creativiteit worden gestimuleerd.

Prompt: Maak een gesegmenteerde e-mailcampagne voor de lancering van onze voorjaarscollectie. Voeg productaanbevelingen en gepersonaliseerde kortingscodes toe.

Resultaat:

👀 Wist je dat? In 2023 bracht muzikante Holly Herndon een album uit met de titel “PROTO”, gemaakt in samenwerking met een AI-“baby” genaamd Spawn. Dit project onderzocht het raakvlak tussen menselijke creativiteit en machine learning, en daagde traditionele opvattingen over auteurschap in de muziek uit. Over de juiste prompts gesproken!

2. Softwareontwikkeling

Softwareontwikkelingsteams vinden nieuwe manieren om codeer- en testprocessen te versnellen zonder in te boeten aan kwaliteit.

Het gebruik van AI bij softwareontwikkeling helpt om bugs in een vroeg stadium op te sporen en zorgt voor duidelijkere, efficiëntere codefragmenten.

Prompt: Schrijf een Python-functie die wachtwoorden van gebruikers valideert. Controleer op minimale lengte (8 tekens), speciale tekens, nummers en hoofdletters en kleine letters. Voeg nuttige foutmeldingen toe voor elke mislukte validatie.

Resultaat:

3. Analyse in de gezondheidszorg

Zorgprofessionals gebruiken AI om patiëntgegevens te analyseren, vroege waarschuwingssignalen te herkennen en zelfs gepersonaliseerde behandelplannen op te stellen. AI helpt ook bij het interpreteren van medische beelden en het voorspellen van patiëntuitkomsten, waardoor alles, van diagnoses tot nazorg, veel efficiënter verloopt.

Prompt: Analyseer de vitale functies van patiënten van de afgelopen 24 uur. Markeer eventuele zorgwekkende patronen en stel preventieve maatregelen voor op basis van eerdere resultaten van patiënten.

Resultaat:

4. Financiële analyse

Financiële instellingen gebruiken AI-aangedreven prompts om markttrends te analyseren, fraude op te sporen en risico's efficiënter in te schatten. De juiste prompts helpen AI om enorme hoeveelheden financiële gegevens te verwerken, verborgen patronen te ontdekken en inzichten te genereren die de besluitvorming verbeteren.

Van de automatisering van rapportage tot het verbeteren van klantinteracties: AI-gestuurde prompts stroomlijnen financiële processen.

Prompt: Maak een financieel analyserapport voor een middelgroot bedrijf in de detailhandel. Analyseer de omzetgroei, winstmarges en cashflow van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar. Neem daarbij key performance indicators (KPI's), benchmarks voor de sector en eventuele risico's of kansen voor toekomstige groei mee.

Resultaat:

5. Onderwijs

De onderwijssector maakt gebruik van AI-prompts om het leren interactiever en efficiënter te maken. Van de automatisering van beoordelingen tot het geven van directe feedback: AI-tools helpen docenten tijd te besparen en zich te richten op gepersonaliseerde betrokkenheid van studenten.

Met de juiste prompts kan AI lesplannen genereren, leeractiviteiten voorstellen, content beoordelen en deze zelfs afstemmen op verschillende vaardigheidsniveaus.

Prompt: Maak een lesplan voor wiskunde voor algebra in de 7e klas. Neem drie moeilijkheidsgraden, visuele hulpmiddelen en oefenopgaven met stapsgewijze oplossingen op.

Resultaat:

6. Klantenservice

Klantenservice draait om snelle, accurate reacties; AI-aangedreven prompts maken dat eenvoudiger. Door veelgestelde vragen te automatiseren, 24/7 ondersteuning te bieden en routinematige vragen af te handelen, stelt AI menselijke medewerkers in staat zich te concentreren op het oplossen van complexere klantproblemen en het bieden van een betere ondersteuningservaring.

Prompt: Maak antwoordsjablonen voor veelvoorkomende vragen over productretouren. Vermeld verzendinformatie, details over de retourtermijn en de volgende stappen. Gebruik empathische taal voor gefrustreerde klanten.

Resultaat:

7. HR en talentmanagement

AI verandert de HR-wereld door werving slimmer, sneller en inclusiever te maken.

Van de automatisering van vervelende taken zoals het screenen van cv's tot het matchen van kandidaten met rollen op basis van hun vaardigheden en ervaring: AI zorgt ervoor dat HR-teams zich kunnen richten op het opbouwen van relaties in plaats van zich door papierwerk te worstelen.

Prompt: Schrijf een e-mailreeks om passieve kandidaten aan te spreken met behulp van AI-inzichten. Gebruik personalisatie, vacatureaanbevelingen en herinneringen voor follow-up om de interesse vast te houden.

Resultaat:

8. Vastgoed

AI maakt het kopen, verkopen en beheren van onroerend goed slimmer en efficiënter. Van AI-aangedreven chatbots die kopers 24/7 bijstaan tot voorspellende analyses die vastgoedwaarden en markttrends voorspellen: AI helpt makelaars en klanten weloverwogen beslissingen te nemen.

Virtuele rondleidingen en AI-gestuurde aanbevelingen personaliseren de zoekervaring naar woningen, terwijl geautomatiseerde leadgeneratie en slimme contractverwerking transacties stroomlijnen.

Prompt: Voer een marktanalyse uit om de huidige trends en prijsstrategieën op de lokale vastgoedmarkt in kaart te brengen. Geef inzicht in vastgoedwaarden, huurprijzen en potentiële investeringsmogelijkheden: [Voeg locatiegegevens in]

Resultaat:

🧠 Leuk weetje: Computerwetenschapper John McCarthy bedacht de term 'kunstmatige intelligentie' voor het eerst in 1956 tijdens de Dartmouth-conferentie, die wordt beschouwd als de gebeurtenis die het begin van AI als veld markeert.

9. Productie

AI-gestuurd voorspellend onderhoud helpt productieteams om storingen aan apparatuur te anticiperen en kostbare stilstandtijd te verminderen. Bedrijven die AI inzetten voor onderhoudsplanning melden een afname van 20% in stilstandtijd, wat zorgt voor soepelere bedrijfsvoering en een betere toewijzing van middelen.

Prompt: Analyseer productielijngegevens om patronen te identificeren die gekoppeld zijn aan productdefecten [voeg productielijngegevens in].

Resultaat:

10. Juridisch

AI-aangedreven tools helpen juristen om snel grote hoeveelheden jurisprudentie, contracten en juridische documenten te analyseren, waardoor uren aan handmatig werk worden bespaard.

Chatbots behandelen eenvoudige vragen van cliënten, waardoor er tijd vrijkomt voor complexere juridische zaken. Ondertussen beoordelen voorspellende analyses de uitkomsten van zaken op basis van historische gegevens, en zorgen AI-gestuurde contractbeoordeling en -opstelling voor meer nauwkeurigheid en minder menselijke fouten, waardoor juridisch werk sneller en efficiënter verloopt.

Prompt: Treed op als een juridisch professional gespecialiseerd in civiele zaken. Mijn client, een huurder, wil zijn borgsom terugvorderen van een voormalige verhuurder die deze heeft ingehouden, ondanks dat de woning in perfecte staat is achtergelaten.

Als mijn client de zaak verliest, geef dan een gedetailleerde analyse van de mogelijke gevolgen [volgens de wetgeving van de staat]. Behandel de financiële, persoonlijke en reputatiegerelateerde gevolgen, waaronder juridische kosten, gevolgen voor de kredietwaardigheid, toekomstige uitdagingen bij het huren van een woning en eventuele bredere effecten op hun zakelijke of persoonlijke leven. Zorg ervoor dat het antwoord grondig is en zowel de onmiddellijke als de langetermijngevolgen in aanmerking neemt.

Resultaat:

via Copilot

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Het maken van effectieve Copilot-chatprompts is de sleutel tot het verkrijgen van nauwkeurige en waardevolle resultaten. Of u nu Microsoft Copilot, Copilot Chat of AI binnen Microsoft 365 Copilot gebruikt, onduidelijke prompts kunnen leiden tot vage of irrelevante antwoorden. Om het meeste uit uw prompts te halen, vermijdt u deze veelgemaakte fouten:

Te vaag zijn: AI gedijt bij duidelijkheid. In plaats van te zeggen: “Vat dit document samen,” specificeer: “Vat dit rapport samen in drie punten, met de nadruk op financiële trends”

Context negeren: Copilot-prompts werken het beste met een duidelijke context. Geef altijd de branche, het doel of de doelgroep op om het antwoord te verfijnen

Overbelasting door te veel informatie: Hoewel context essentieel is, kunnen langdradige prompts Microsoft Copilot overbelasten. Houd ze beknopt maar informatief

Vergeten het uitvoerformat te specificeren: Als u een lijst, tabel of alinea nodig hebt, geef dat dan aan. Voorbeeld: “Geef deze gegevens weer in een tabel met drie kolommen”

De limieten van AI niet uit het oog verliezen: Hoewel Copilot put uit een enorme Hoewel Copilot put uit een enorme AI-kennisbank , vervangt het niet het oordeel van een expert. Controleer kritieke informatie altijd

Beperkingen van Copilot

Het is essentieel om te weten wat deze AI-assistent wel en niet kan voordat u uw prompts voor Microsoft Copilot opstelt. Door realistische verwachtingen te hebben, kunt u effectievere prompts maken en de beste resultaten behalen.

Hier zijn enkele belangrijke limieten om in gedachten te houden:

Geen zelfstandige acties: Copilot biedt ondersteuning, maar handelt niet zelfstandig. Het geeft suggesties, maar u moet de antwoorden controleren en goedkeuren voordat u ze deelt

Geen geheugen tussen chats: Elk gesprek begint opnieuw. Als u gisteren een marketingstrategie hebt besproken, onthoudt Copilot dat vandaag niet meer – u moet de context opnieuw aangeven

Beperkte gegevensanalyse: Copilot verwerkt een vaste hoeveelheid gegevens per query. Het kan informatie samenvatten, maar is niet ontworpen voor diepgaande analyse of het vaststellen van oorzaak-gevolgrelaties. Daarvoor zijn gespecialiseerde analytische tools beter geschikt

Kennisgrens: De kernkennis van Copilot stopt rond 2021. Hoewel Copilot, afhankelijk van de configuratie van uw organisatie, actuele informatie kan ophalen, wordt de kennis van het kernmodel niet continu bijgewerkt

Inconsistente antwoorden: Stel dezelfde vraag twee keer, en u krijgt mogelijk iets andere antwoorden. Dit gebeurt omdat Copilot antwoorden genereert op basis van waarschijnlijkheid in plaats van vaste regels

Chatbeperkingen: Gesprekken hebben een limiet van 30 interacties per sessie en kunnen verlopen. Als iets essentieel is, zorg er dan voor dat u het opslaat – oude chats kunnen niet worden hervat

Limieten voor bestandstoegang: De toegang van Copilot tot bestanden is afhankelijk van uw installatie. Het kan mogelijk alleen bestanden ophalen van specifieke locaties, zoals de SharePoint van uw bedrijf, waardoor het beperkt is in het ophalen van documenten die elders zijn opgeslagen

Korter en bondiger in de werkmodus: Wanneer u Copilot in de werkmodus gebruikt, kunnen de antwoorden korter en bondiger zijn in vergelijking met andere GPT-4-tools

Hoewel we ons nog in de beginfase bevinden van de integratie van ClickUp in cross-functionele teamprojecten, is het nut ervan vooral duidelijk geworden in teams die in meerdere landen actief zijn. De uitgebreide functieset van het platform biedt een effectieve oplossing voor de complexiteit en omvang van taken die zich over meerdere landen uitstrekken, waardoor zowel de communicatie als de coördinatie worden gestroomlijnd.

