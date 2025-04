Top 10 DingTalk alternatieven en concurrenten in 2025

Het is maandagochtend en je speelt digitale detective, op zoek naar dat belangrijke bestand dat Jane deelde.

Was het in Slack? E-mail? Voor je het weet ben je 30 minuten bezig met het bedrijfsequivalent van het zoeken naar je sleutels.

Maar je bent niet de enige: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Het juiste samenwerkingsplatform zorgt ervoor dat je team verbinding houdt, Taken georganiseerd blijven en je geestelijke gezondheid intact blijft. Als DingTalk voor jou niet aan deze behoeften voldoet, ben je hier op de juiste plaats.

Laten we de top DingTalk alternatieven verkennen die je kunnen helpen om slimmer te werken, niet harder.

En als je op zoek bent naar een tool die zo slim werkt dat hij je wel eens zou kunnen overtreffen, kijk dan eens naar de eerste naam op onze lijst: ClickUp.

Wat is DingTalk?

DingTalk is een samenwerkingsplatform ontwikkeld door de Alibaba Group dat mobiele en zakelijke communicatie mogelijk maakt. Het combineert zakelijke messaging, videoconferenties, Taakbeheer en andere productiviteitstools in één platform.

Het is ontworpen om mobiele communicatie tussen teams te vereenvoudigen, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven die hun interne communicatie willen verbeteren. Hoewel het populair is in Azië, zoeken veel teams wereldwijd naar alternatieven vanwege de beperkte internationale functies en server locaties.

🧠 Fun feit: DingTalk zag een toename in gebruikers tijdens de golf van werk op afstand begin 2020 en bereikte een gebruikersaantal van 700 miljoen in de komende paar jaar.

Wat moet je zoeken in een Dingtalk-alternatief?

Dus je bent klaar om de limieten overboord te gooien en een samenwerkingsplatform te vinden dat bij je team past. Dit is waar je op moet letten:

Eenvoudige communicatie: Efficiënte teamcommunicatie is de ruggengraat van elk succesvol bedrijf. Zoek naar functies zoals instant messaging, chatten in groepen en videogesprekken die mobiele communicatie vergemakkelijken en directe spraakcommunicatie ondersteunen

Efficiënte samenwerking: Een goed platform moet betrouwbare samenwerkingstools bieden, zoals bestandsdeling, Taakbeheer en Scherm delen

Stevige veiligheid: Niemand wil dat zijn bedrijfsgeheimen uitlekken als een plotwending op reality-tv. Geef prioriteit aan end-to-endencryptie voor spraak- en videogesprekken, samen met veilige berichtenuitwisseling en bescherming van bedrijfsgegevens

Robuust projectmanagement: Je communicatieplatform moet helpen bij het beheren van taken, het organiseren van documenten en het bijhouden van projecten

Naadloze integraties: U hebt een platform nodig dat gemakkelijk verbinding maakt met andere essentiële zakelijke tools, zoals uw CRM of kalender

Gebruiksvriendelijke interface: Niemand heeft tijd om een platform te ontcijferen dat eruitziet alsof een raketgeleerde het heeft ontworpen. Het moet intuïtief zijn, zodat je team het kan gebruiken zonder een doctoraat in software engineering

💡 Pro Tip: Maak een sjabloon voor een communicatieplan met een overzicht van de behoeften van uw team en de vereisten voor de samenwerkingsstrategie voordat u een platform kiest. Zo zitten jullie op dezelfde pagina en kiezen jullie de meest effectieve tool die het werk ondersteunt in plaats van belemmert.

De 10 beste Dingtalk alternatieven

Nu je weet waar je op moet letten, gaan we op zoek naar een samenwerkingstool die voor jou werkt!

Probeer ClickUp Chat Chatten, bestanden delen en taken bijhouden op één plek met ClickUp Chat

De onbetwiste kampioen van unified workspaces is ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Het houdt je communicatie, taken en documenten perfect gesynchroniseerd.

Gebruik ClickUp Chat om gesprekken gekoppeld te houden aan uw projecten, taken en documenten voor context, zodat u nooit meer hoeft te vragen, "Kun je me die link nog een keer sturen?" U kunt met één klik taken maken van berichten en zelfs actie-items toewijzen voor snelle follow-ups zonder ooit het kanaal of DM-venster te verlaten.

Wilt u iemand betrekken bij een specifieke Taak of een belangrijke update markeren en ervoor zorgen dat hij/zij deze bevestigt? Plaats gewoon een opmerking en wijs deze toe met ClickUp Toegewezen opmerkingen.

Vereenvoudig uw werkstroom met ClickUp-taaken die automatisch verbinding maken met uw documenten, chats en vergaderingen

Zeg maar dag tegen plakbriefjes en spreadsheets voor het beheren van to-dos. Met ClickUp-taken kunt u al uw grote projecten opdelen in beheersbare stappen met aanpasbare projectchecklists, voortgangstrackers en deadlines.

Je kunt ook taakbeschrijvingen toevoegen, links en andere details delen in aangepaste velden en relevante documenten bij de taken voegen. Nu is alles met betrekking tot de Taak precies waar je het nodig hebt.

Zet verspreide ideeën om in uitvoerbare abonnementen met ClickUp Whiteboards

Wanneer het tijd is om te brainstormen, geven ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps u een digitaal canvas om ideeën te schetsen. U kunt deze functies gebruiken om samen visieborden, actieplannen en meer in realtime te ontwerpen.

Schrijf mee aan zakelijke documenten, bewerk ze en krijg onmiddellijk feedback met ClickUp Docs

Maak, deel en werk samen aan documenten met ClickUp Docs. Met ClickUp's Live Collaboration Detection ziet u ook wanneer teamgenoten content bewerken of opmerkingen toevoegen.

Show, don't tell, door snelle voice-over video's op te nemen met ClickUp Clips

Voor momenten waarop woorden gewoon niet genoeg zijn, kunt u met ClickUp Clips uw scherm opnemen met voice-overs. Ze zijn perfect voor het delen van snelle tutorials of het uitleggen van complexe concepten.

En hier is de echte game-changer: ClickUp Brain, je AI-werkassistent. Gebruik het om rapporten te schrijven, lange documenten of threads samen te vatten en verbanden te leggen tussen gesprekken en taken waarvan je niet eens wist dat ze verband met elkaar hielden.

Haal onmiddellijk informatie uit uw werkruimte met ClickUp Brain

Dat is veel om te verwerken, toch? Het is niet erg als u het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. Neem gewoon een sjabloon uit de sjabloonbibliotheek van ClickUp, pas het aan je behoeften aan en je bent klaar.

Instance, het ClickUp communicatieplan Whiteboard sjabloon helpt de berichtgeving te vereenvoudigen, zodat alle betrokkenen de juiste informatie op het juiste moment krijgen.

Ontvang gratis sjabloon Communiceer efficiënt met alle belanghebbenden met het ClickUp communicatieplan Whiteboard sjabloon

Dit is wat je er allemaal mee kunt doen:

Houd uw medewerkers en management op de hoogte van belangrijke updates

Beschrijf doelstellingen en sleutelboodschappen voor duidelijkheid en consistentie

Gebruik bedrijfsbrede e-mails, chatberichten en vergaderingen voor betere communicatie

Stel communicatiefrequenties in om iedereen op de hoogte te houden

Met dit sjabloon kun je transparantie behouden, miscommunicatie verminderen en een multifunctioneel team opbouwen.

Stel dat je op zoek bent naar een meer gedetailleerd sjabloon voor teamsamenwerking dat je helpt rollen te definiëren, vergaderingen in te plannen en regelmatige check-ins toe te staan. In dat geval is het ClickUp sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen iets voor jou!

ClickUp beste functies

Wijs opmerkingen toe, vermeld teamgenoten en krijg onmiddellijke goedkeuringen zonder eindeloze e-mailketens

Chatten met teamgenoten zonder ClickUp te verlaten of te verdrinken in meerdere tabbladen en tools

Neem je scherm op (met voice-over!) en leg complexe ideeën visueel uit in plaats van lange berichten te typen

Gemakkelijk taken aanmaken, toewijzen en bijhouden met de geavanceerde functies van ClickUp-taakbeheer

Creëer content, brainstorm ideeën en extraheer details over uw Taken en documenten binnen ClickUp met behulp van ingebouwde ClickUp AI

Integreer al uw platforms, zoals Google Spreadsheets, CRM's en 1000+ apps, in één werkruimte met ClickUp-integraties

ClickUp beperkingen

Eerste leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

ClickUp Brein: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Onze productiviteit is wereldwijd aanzienlijk gestegen sinds we ClickUp hebben geïmplementeerd. We hebben momenteel meer dan 50 gebruikers verspreid over 5 continenten die samenwerken aan zeer gedetailleerde projecten. Hierdoor hebben we de levertijd van projecten aanzienlijk kunnen verkorten.

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

2. Zoom Vergaderingen (het beste voor hoogwaardige virtuele samenwerking in teams)

via Zo om

Terwijl iedereen in 2020 onmiddellijke video chatting activeerde, bleef Zoom voor door van een eenvoudige vergaderingstool uit te groeien tot een volwaardige krachtpatser op het gebied van samenwerking.

De AI Companion maakt aantekeningen zodat jij dat niet hoeft te doen en dankzij de HD-kwaliteit zie je er zelfs op maandagochtend goed uit. Zoom beheerst de kunst om teams virtueel samen te brengen.

Zoom vergaderingen beste functies

Samenvattingen, items en agenda's van vergaderingen automatiseren

Organiseer discussies in kleinere groepen binnen grotere vergaderingen

Werk samen aan content met realtime discussies en whiteboarden

Toegang tot meertalige bijschriften voor wereldwijde teams

Beperkingen van Zoom vergaderingen

Video- en audiokwaliteit kunnen eronder lijden in omgevingen met weinig bandbreedte

Live ondertiteling is nog niet volledig efficiënt

Prijzen van Zoom vergaderingen

Basis: Free forever

Pro: $15.99/maand per gebruiker

Business: $21.99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoom Vergaderingen

G2: 4. 5/5 (56.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (14.000+ beoordelingen)

leuk feitje: Persoonlijke vergaderingen daalden van 63% in 2019 naar 33% in 2021 omdat meer mensen overstapten op audio- en videogesprekken, dankzij de veranderende demografie van het personeelsbestand.

📖 Lees ook: Gratis Interactieve Whiteboard Sjablonen voor Zoom & ClickUp

3. Microsoft Teams (het beste voor gebruikers van Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Als Microsoft Office een sociaal netwerk had, dan zou het Teams zijn. Terwijl andere platformen integreren met je favoriete tools, is Teams geboren in de Microsoft-familie en dat is te zien. Zie het als de centrale hub waar al je Microsoft 365 apps samenkomen om de samenwerking op de werkplek te verbeteren.

Of je nu samen een PowerPoint-presentatie schrijft of vergaderingen plant via Outlook, dit naadloos geïntegreerde berichtenplatform geeft je het gevoel dat alles in één werkruimte gebeurt.

De beste functies van Microsoft Teams

Bewerk documenten rechtstreeks in Teams met live updates

Maak gebruik van ingebouwde tools zoals PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard en AI-gegenereerde aantekeningen

Werk samen met externe clients en partners in gedeelde communicatiekanalen

Synchroniseer naadloos met Outlook, SharePoint en OneDrive voor een volledig geïntegreerde werkstroom

Beperkingen van Microsoft Teams

Mist ingebouwde groepskalenders en lijsten voor verdeling

Prestaties kunnen achterblijven tijdens grote vergaderingen

Prijzen van Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: $9.99/maand

Microsoft 365 Family: $12. 99/maand

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (9.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Microsoft Teams zeggen

*Over het algemeen heb ik Teams met veel plezier gebruikt! Ik hou echt van de manier waarop chats zijn georganiseerd, met berichten en bestanden gegroepeerd, en de verschillende teams groepen om het berichtenverkeer overzichtelijker te maken. Ik wou dat er meer geavanceerde zoekfuncties waren. Zoals in Outlook - zoeken op datum, namen, exacte of niet exacte woorden, enz

4. Slack (het beste voor snelle communicatie en samenwerking)

via Slack

Herinner je je instant messaging uit het begin van de jaren 2000? Slack is net zoiets, maar dan beter. Het heeft chatten veranderd in een legitiem hulpmiddel voor werk, waardoor het een van de populairste alternatieven voor e-mail is geworden.

Met kanalen voor elk denkbaar onderwerp (ja, inclusief dat #willekeurige kanaal waar mensen kattenmemes delen), heeft Slack de kunst onder de knie om gesprekken georganiseerd te houden terwijl het toch leuk blijft om te gebruiken.

De beste functies van Slack

Organiseer discussies per project, team of onderwerp met openbare en privékanalen

Werk veilig samen met externe partners in gedeelde kanalen

Ontvang geautomatiseerde samenvattingen van kanaalactiviteiten

Voer snel audio- of videogesprekken of deel opgenomen berichten

Slack beperkingen

Als je de limiet van 10.000 berichten bereikt in het gratis abonnement, zijn oudere berichten niet meer beschikbaar

De constante werkstroom van berichten kan overweldigend aanvoelen

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel het snelle en efficiënte uitwisselingen biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatten threads in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Prijzen van Slack

Free Forever

Pro abonnement: $8. 75maand per gebruiker

Business+ abonnement: $15/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4. 5/5 (33.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (23.500+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Gratis Slack sjablonen om je werkstroom te verbeteren

5. Raket. Chat (het beste voor organisaties die veiligheid voorop stellen)

Dit open-source berichtenplatform is gebouwd voor organisaties die de veiligheid van hun gegevens net zo serieus nemen als hun kopje koffie 's ochtends en biedt u alle communicatietools die u nodig hebt terwijl uw gesprekken veilig blijven.

Rocket.Chat combineert real-time chatten, VoIP-gesprekken, video vergaderingen en omnichannel communicatie met veiligheid op ondernemingsniveau.

Raket. Chat beste functies

Communiceer via chatten, spraak en video, voor moeiteloze samenwerking vanaf elke locatie

Maak openbare of privékanalen en organiseer discussies op project of onderwerp

Integreer klantinteracties via WhatsApp, live chat, sms en meer

Pas werkstromen aan, voeg integraties toe of ontwikkel aangepaste apps voor functionaliteit op maat

Raket. Beperkingen van chatten

Uitgebreide aanpassingen kunnen tijd en technische kennis vereisen

De interface kan minder intuïtief aanvoelen dan andere samenwerkingsplatforms

Raket. Chat prijzen

Starter: Free forever

Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Rocket. Beoordelingen en recensies over chatten

G2: 4. 2/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (150+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Rocket zeggen. Chatten

Rocket. chatten was echt leuk aan het begin van de pandemie, ik gebruikte het voor een team van 20 mensen en het maakte WFH een stuk draaglijker. Sindsdien was er een enorme drang om premium functies te pushen die varieerden van irritant tot op het randje van onaanvaardbaar.

6. Brosix (het beste voor veilige instant messaging)

via Brosix

Brosix is een privé, versleutelde softwaretool voor interne communicatie, ontwikkeld voor bedrijven die prioriteit geven aan veilige en efficiënte communicatie. Een speciaal privénetwerk zorgt ervoor dat alle interne gesprekken, bestandsoverdrachten en videogesprekken beschermd blijven tegen bedreigingen van buitenaf.

Ontworpen voor sectoren die strikte privacy van gegevens vereisen, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg en IT, elimineert Brosix de risico's van onbeveiligde messaging apps en vergemakkelijkt het samenwerken door middel van chatten, delen van schermen en interactieve whiteboards.

Brosix beste functies

Houd interne communicatie veilig met end-to-endencryptie en gecontroleerde toegang voor gebruikers

Voer snelle, veilige berichten-, spraak- en videogesprekken voor productiviteit in een team

Deel grote bestanden snel en veilig met automatische compressie en peer-to-peer overdracht

Brainstorm en visualiseer ideeën tijdens gesprekken voor betere samenwerking

Brosix beperkingen

Updates kunnen de interface verstoren

De gratis versie staat slechts drie gebruikers toe

Brosix prijzen

Startup: Free forever

Business: $5/maand per gebruiker

Premium: $8/maand per gebruiker

Brosix beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

7. Troop Messenger (het beste voor granulaire controle en effectieve communicatie)

via Troepenmessenger

Troop Messenger is een functierijk communicatie- en samenwerkingsplatform dat je uitgebreide controle geeft over de samenwerking op je werkruimte.

Van één-op-één berichten en chatsessies in groepen tot audio- en videogesprekken, het delen van bestanden en zelfs geavanceerde functies zoals code snippets en het bijhouden van locaties, Troop Messenger dekt al je communicatiebasissen.

Beste functies van Troop Messenger

Stuur berichten of bijlagen tegelijkertijd naar een groot aantal gebruikers of groepen met de functie Forkout

Gebruik de Jointly Code Editor voor codering in realtime tijdens audio-/videogesprekken

Verzend dringende berichten die als sticky notes op het scherm van gebruikers verschijnen met geluidsnotificaties

Beperkingen van Troop Messenger

Heeft een steile leercurve

Uitgebreide aanpassingsopties kunnen de interface minder intuïtief maken

Prijzen van Troop Messenger

7-daagse gratis proefversie

Premium: $2. 5/maand per gebruiker

Enterprise: $5/maand per gebruiker

Superieur: $9/maand per gebruiker

TM Monitor: $24/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Troop Messenger zeggen

Ik heb echt het gevoel dat teams die Troop Messenger gebruiken als hun officiële communicatiemiddel voor teams een gave hebben. Deze tool stimuleert teamwork en communicatie. Iedereen heeft toegang tot deze tool, ook al hebben ze minder technische kennis.

8. Flock (het beste voor vereenvoudigde communicatie voor kleine tot middelgrote teams)

via Flock

Als je een nieuw team bent, kost het tijd om een sterke interne (en externe!) communicatie op te bouwen. Flock helpt je daar echter bij. Het is een samenwerkingstool voor kleine bedrijven om discussies en workflows te organiseren terwijl de communicatie rommeliger wordt.

Flock houdt gesprekken gestructureerd en toegankelijk, zodat teams gemakkelijk op één lijn en productief kunnen blijven. De intuïtieve interface zorgt ervoor dat zelfs niet-technische gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en het platform kunnen gebruiken.

De beste functies van Flock

Organiseer gesprekken in openbare of privé kanalen

Voer video- of spraakvergaderingen rechtstreeks in de app

Nodig externe belanghebbenden of clients uit voor specifieke kanalen

Vind snel berichten, bestanden of koppelingen met de krachtige zoekfunctie

Kudde beperkingen

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement

Door ontbrekende threads zijn gesprekken moeilijker te volgen

Flock prijzen

Starter: Free forever

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pro: $6/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Flock

G2: 4. 4/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

9. Trello (het beste voor visueel productiviteitsbeheer)

via Trello

Als je ervan houdt om projecten visueel te organiseren, dan houdt Trello het leuk en eenvoudig met borden, lijsten en kaarten waarmee teams projecten kunnen bijhouden, taken kunnen toewijzen en moeiteloos kunnen samenwerken.

Of je nu een productlancering plant, het werk van je clienten beheert of gewoon je dagelijkse taken in de gaten houdt, het intuïtieve ontwerp van Trello zorgt ervoor dat iedereen weet wat er gebeurt - geen rommelige spreadsheets nodig!

Trello beste functies

Organiseer projecten visueel met een drag-and-drop systeem dat taken in beweging houdt

Gebruik Butler om workflows te automatiseren en de efficiëntie te verhogen

Trello aanpassen met integraties zoals Slack, Google Drive en Jira

Gebruik de weergaven Kalender, Tijdlijn en Dashboard om de voortgang op verschillende manieren te visualiseren

Trello beperkingen

Het gratis abonnement staat slechts 10 medewerkers toe

Mist ingebouwde Gantt grafieken of resource management

Trello prijzen

Free Forever

Standaard: $5/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (13.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Trello zeggen

Ik hou echt van Trello omdat het makkelijk is om in een team te werken en ik kan er ook snel mijn projecten mee organiseren. Het is makkelijk te implementeren, ik had geen complicaties en ik gebruik het vaak.

10. Lark (Beste voor een alles-in-één oplossing voor productiviteit)

via Lark

Lark is een nieuw communicatieplatform voor klanten dat videoconferenties, samenwerking bij documenten en projectmanagement biedt in één intuïtieve ruimte. Zeg maar dag tegen de overvloed aan apps en hallo tegen moeiteloos teamwerk!

Of u nu vergaderingen plant, samenwerkt aan bestanden of chatten in realtime, Lark houdt alles georganiseerd, zodat uw team zich kan concentreren op wat belangrijk is: dingen Klaar krijgen. De gebruiksvriendelijke interface zorgt voor eenvoudige interactie tussen de leden van het team.

De beste functies van Lark

Houd gesprekken werkstroom met realtime chats, delen van bestanden en threaded discussies

Gebruik Lark Agenda om vergaderingen rechtstreeks vanuit uw chats of documenten te plannen

Organiseer vergaderingen met scherm delen, automatische transcriptie en real-time vertaling

Samen documenten bewerken, wijzigingen bijhouden en toestemming beheren - alles op één plek

Limieten

Sommige gebruikers rapporteren onbevredigende klantenservice

De interface is soms traag

Lark prijzen

Starter: Free forever

Pro: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lark

G2: 4. 5/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (30+ beoordelingen)

Unified Collaboration voor moderne Teams

Samenwerktools werken het beste als ze aansluiten bij de samenwerkingsstrategieën van je team. En deze DingTalk alternatieven? Zij zijn de crème de la crème en bieden krachtige functies die DingTalk misschien mist.

Maar als je op zoek bent naar de ultieme samenwerkingsoplossing, dan is ClickUp de enige echte. Met Taakbeheer, documenten, whiteboards en AI-ondersteuning in één gestroomlijnd platform, is het alles wat je nodig hebt om je projecten te creëren, te verbinden en te overwinnen.

