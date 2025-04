Notion vs. Asana: Welke productiviteitstool wint?

Nu projecten steeds complexer worden, kan het vinden van de juiste tool voor productiviteit het succes van je team maken of breken.

In gesprekken komen steeds twee grote spelers naar voren: Notion en Asana. Beide beloven de manier waarop u werkt te veranderen, maar ze benaderen productiviteit vanuit verschillende invalshoeken.

Notion combineert flexibiliteit met een krachtige mogelijkheid om aantekeningen te maken, waardoor gebruikers aangepaste dashboards, databases en samenwerkingsdocumenten kunnen maken. Asana blinkt uit in taakbeheer en biedt teams robuuste functies voor bijhouden, rapportage en integratie.

Dus, welke verdient uw aandacht? Dat hangt af van waar je naar op zoek bent.

In deze blog verkennen we de sterke en zwakke punten van Notion en Asana, zodat je kunt beslissen welke productiviteitstool het beste past bij de behoeften van jouw team.

60-seconden samenvatting Hier volgt een korte samenvatting van de sleutel verschillen tussen Notion, Asana en ClickUp, de alles app voor werk en het beste alternatief voor Notion en Asana: Functies Notion Asana ClickUp Type werkruimte Flexibele werkruimte voor aantekeningen, aantekeningen en taken Tool voor gestructureerd projectmanagement Combineert de flexibiliteit van Notion met de automatisering van Asana Projectorganisatie Dashboards, kanban-borden, geneste pagina's Taken, subtaken, afhankelijkheden Borden, tijdlijnen, whiteboards, dashboards AI-mogelijkheden Samenvatten, opstellen, automatiseren van beheerderstaken AI samenvattingen, slimme suggesties, automatisering ClickUp Brain zet chats/e-mails om in Taken Taakbeheer Taken toewijzen, voortgang bijhouden Taken toewijzen, prioriteren en automatiseren Updates automatiseren, deadlines beheren, werklasten herverdelen Integraties Slack, Google Drive, anderen Slack, Salesforce, anderen 1.000+ apps waaronder Slack en Google Drive Rapportage Handmatige dashboards Ingebouwde rapportages Geavanceerde dashboards, agile rapportage Samenwerking Basis commentaar en delen van pagina's Real-time berichten, opmerkingen, delen van bestanden Chatten, opmerkingen, bewerking in realtime Prijzen Free abonnement; Betaald begint bij $10/gebruiker/maand Free abonnement; Betaald begint bij $10. 99/gebruiker/maand Free Forever; Betaald begint bij $7/gebruiker/maand (Unlimited)

Wat is Notion?

via Notion

Volgens Notion is het "een enkele ruimte waar je kunt denken, schrijven en plannen. " Of je nu ideeën vastlegt, projecten beheert of een heel bedrijf leidt, Notion biedt de flexibiliteit om het te doen zoals jij dat wilt.

Een gebruiker van Notion noemt het "het tweede brein". "Dat komt door de verschillende manieren waarop Notion helpt om hun werkstromen te vereenvoudigen door aantekeningen maken, projectmanagement en projectmanagement te combineren:

Onderzoeksmateriaal, transcripties en interviews met gebruikers opslaan

Win inzichten met behulp van AI

Organiseer en herstructureer informatie met geneste pagina's

Taken automatiseren zoals samenvattingen en follow-up e-mails

Functies van Notion

Hier zijn enkele van de nuttigste functies van Notion die eruit springen:

Functie #1: Aanpasbare werkruimtes die echt werken

via Notion

In een wereld van one-size-fits-all productiviteitstools is Notion meer een bouw-je-eigen-projectmanagement-platform. Gebruikers kunnen projecten creëren, taken beheren en hun eigen dashboards ontwerpen met databases, kanban-borden en lijsten met taken.

Pro Tip: AI kan uw werkstroom vereenvoudigen, maar niet alle AI-tools zijn gelijk. ClickUp AI vs. Notion AI: Welke AI-tool is de beste? Hier wordt uiteengezet hoe elke tool helpt bij het beheren van taken, automatisering en het aanmaken van content, zodat je de tool kunt vinden die het beste bij je team past.

Functie #2: Een tweede brein voor aantekeningen en kennisbeheer

Als je brein in feite uit 72 open browser tabbladen bestaat, biedt Notion een uniforme werkruimte waar je aantekeningen kunt maken, onderzoek kunt opslaan en alles netjes kunt organiseren. Van UX-ontwerpers die onderzoekstranscripties opslaan tot schrijvers die hele romans plannen, gebruikers vinden het geweldig hoe gemakkelijk het is om informatie te organiseren en terug te vinden met geneste pagina's en databases.

Functie #3: Notion AI: de ingebouwde productiviteitsassistent van Notion

via Notion

Samenvattingen maken ons leven gemakkelijker. Notion AI helpt hierbij door documenten samen te vatten, content op te stellen, rapporten te genereren en follow-up e-mails te automatiseren. Deze tools zijn ontworpen om alledaagse schrijf- en organisatietaken binnen een project werkruimte te ondersteunen.

Pro Tip: Notion AI kan je werkstroom versnellen, maar gebruik je het ook optimaal? Hoe Notion AI te gebruiken: maximaliseer efficiëntie met Notion AI verkent de beste AI-functies en top sjablonen.

Functie #4: Naadloze samenwerking voor meerdere leden van een team

via Notion

Notion is ontworpen om samen te werken. Teams kunnen taken toewijzen, de voortgang van projecten bijhouden en gemakkelijk communiceren. Of je nu meerdere projecten beheert of een heel bedrijf, Notion stelt je in staat met real-time updates en gedeelde sjablonen.

Het is moeilijk om te werken met een productiviteitstool die niet goed samenwerkt met anderen. Notion integreert met Google Drive, Slack en andere productiviteitstools, zodat je team geen tijd verliest met het wisselen tussen apps om het werk Klaar te krijgen.

Pro Tip: Notion is geweldig voor documentatie, maar ClickUp gaat verder dan ingebouwde Taken, automatisering en real-time samenwerking - alles op één plek. Bekijk waarom teams overstappen in Why Teams Choose ClickUp Over Notion.

Notion prijzen

Notion biedt een bereik van prijsabonnementen geschikt voor individuen, kleine Teams en grote ondernemingen. Hier is een overzicht:

Gratis

Pluspunten : $10/maand per gebruiker

Business : $15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

📮 ClickUp Insight: Praktisch uw hele personeelsbestand verdrinkt in onnodige informatie 92% van de kenniswerkers loopt het risico dat sleutel beslissingen verloren gaan in verspreide chats, overvolle inboxen en eindeloze spreadsheets. Zonder een gecentraliseerd systeem om deze beslissingen vast te leggen en bij te houden, verdwijnen waardevolle bedrijfsinzichten in de digitale leegte. ClickUp-taakbeheer zorgt ervoor dat dit nooit gebeurt: zet chats, opmerkingen, documenten en e-mails met één klik om in uitvoerbare Taken.

Wat is Asana?

De missie van Asana is eenvoudig: "Werken aan Asana is een kans om de problemen rond "werk over werk" op te lossen voor teams overal, wat betekent dat we een rol spelen in al deze vormen van voortgang, in plaats van ons te richten op slechts één. "

via Asana

Deze waarden komen tot uiting in de volgende functies die Asana biedt:

Taken toewijzen, deadlines instellen en voortgang bijhouden in teams

Splits complexe projecten op in taken en subtaken

Organiseer werk met behulp van prioriteitsniveaus, deadlines en samenwerkingstools

Gebruik de ingebouwde kalender en notificaties om op schema te blijven

Integreer met apps zoals Salesforce en Slack

Pro Tip: Complexe projecten beheren in Asana kan beperkend aanvoelen door de beperkte functies voor projectmanagement. 20 No-Brainer Reasones To Choose ClickUp Over Asana laat zien hoe ClickUp uw team de flexibiliteit, automatisering en samenwerkingstools biedt die nodig zijn om projecten naadloos uit te voeren.

Asana functies

Hier is een overzicht van de populairste (en nuttigste) functies van Asana:

Functie #1: Taakbeheer dat alles (en iedereen) bijhoudt

via Asana

Asana biedt een taakbeheersysteem waarmee teams taken kunnen toewijzen, prioriteiten kunnen instellen en de voortgang kunnen bijhouden - alles op één plek. In tegenstelling tot sommige traditionele tools voor projectmanagement kunnen taken in Asana in meerdere projecten worden uitgevoerd, zodat verschillende teams kunnen samenwerken zonder dubbel werk te doen.

Functie #2: Werkstroom automatisering die u tijd bespaart

via Asana

Met de functies van Asana voor automatisering kunnen teams regels en triggers instellen om automatisch taken te verplaatsen, teamleden toe te wijzen en herinneringen te sturen.

Functie #3: Meerdere weergaven van projecten voor ultieme flexibiliteit

via Asana

Asana biedt meerdere manieren om projectgegevens weer te geven, waaronder lijstweergave, kanban-borden, kalenderweergave en tijdlijnen in Gantt-stijl. Of u nu een visuele planner bent of een liefhebber van gestructureerde lijsten, met Asana kunt u projecten bijhouden op de manier die voor u het beste werkt.

Pro Tip: Asana is geweldig voor eenvoudig taakbeheer, maar als je team ingebouwde chatten, toewijzen van taken aan meerdere gebruikers of CRM-mogelijkheden nodig heeft, kan het je tegenhouden. Top 15 Asana Alternatieven en Concurrenten verkent de beste tools die meer flexibiliteit, automatisering en schaalbaarheid bieden voor groeiende teams.

Functie #4: Naadloze samenwerking tussen teams

Asana biedt een werkruimte voor samenwerking waar leden van het team commentaar kunnen geven op taken, bestanden kunnen toevoegen en teamleden in realtime kunnen taggen. Gebruikers vinden het geweldig dat ze taken rechtstreeks naar Asana kunnen e-mailen en ze kunnen integreren met tools zoals Google Drive, Slack en Salesforce, waardoor het een echte alles-in-één werkruimte is.

Functie #5: Aanpasbare dashboards en rapportage

via Asana

Wilt u weten hoe de voortgang van uw project zich vormt? Asana biedt aanpasbare dashboards en geavanceerde rapportagehulpmiddelen om de sleutelgegevens van projectmanagement bij te houden. Dit helpt projectmanagers een duidelijk beeld te krijgen van de afhankelijkheid van taken, komende deadlines en de verdeling van de werklast, zodat het team nergens door wordt verrast.

Pro Tip: In How Teams Channel Their Productivity With ClickUp ziet u hoe echte teams de chaos doorbreken, het drukke werk automatiseren en zich blijven concentreren op wat echt belangrijk is.

Asana prijzen

Asana biedt verschillende prijsabonnementen voor individuen, kleine teams en grote ondernemingen. Hier zijn alle niveaus:

Persoonlijk : Free

Starter : $10. 99/maand per gebruiker

Geavanceerd : $24. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pro Tip: Asana limiet functies voor projectmanagement achter betaalmuren, terwijl ClickUp meer tools biedt - free, forever. Van aangepaste statussen voor taken tot ingebouwde Documenten en Automatiseringen, ontdek waarom teams voor ClickUp kiezen als flexibel alternatief voor Asana.

Notion vs Asana: Functies vergeleken

Zowel Notion als Asana bieden krachtige functies voor productiviteit en robuust projectmanagement, maar ze benaderen organisatie en samenwerking anders.

Laten we de sleutel functies opsplitsen en zien welke tool als beste uit de bus komt.

Functie #1: Projectmanagement en Taakbeheer

Asana blinkt uit in gestructureerd taakbeheer met Kanban-borden, lijsten en tijdlijnen, waardoor het gemakkelijk is om taken toe te wijzen, afhankelijkheden in te stellen en de voortgang bij te houden.

Notion, aan de andere kant, biedt aanpasbare werkruimten met ingebouwde databases die kunnen fungeren als to-do lijsten, taakborden en kennis hubs. Het mist echter Asana's ingebouwde automatisering voor afhankelijkheid van taken en herinneringen.

winnaar: Asana

Functie #2: Samenwerking en teamcommunicatie

Met Notion kunnen teams in realtime samenwerken aan documenten, wiki's en databases. Je kunt leden van een team taggen, opmerkingen achterlaten en gedeelde sjablonen integreren.

Asana tilt de samenwerking naar een hoger niveau met ingebouwde berichten, video-opname, opmerkingen over Taken en realtime notificaties. Teams kunnen ook updates automatiseren, zodat iedereen gesynchroniseerd blijft zonder extra handmatige inspanning.

winnaar: Asana

Functie #3: Aanpassing en flexibiliteit

Notion is ongeëvenaard flexibel - gebruikers kunnen aangepaste dashboards maken, spreadsheets insluiten en unieke workflows ontwerpen die zijn afgestemd op hun behoeften. Je kunt je hele werkomgeving structureren zoals jij dat wilt.

In tegenstelling tot Notion is Asana stijver en heeft het een steilere leercurve. Asana wordt geleverd met gestructureerde sjablonen voor projecten, automatisering en tools voor rapportage, waardoor het gemakkelijker is op te schalen zonder veel handmatige installatie.

winnaar: Notion

Pro Tip: Vind het wiel niet steeds opnieuw uit bij elk nieuw project! 30 Free Project Management Templates for All Types of Projects geeft u kant-en-klare, aanpasbare sjablonen die workflows vereenvoudigen en uw team op koers houden.

Functie #4: Automatisering en AI-mogelijkheden

Notion AI is meer gericht op het aanmaken van content dan op automatisering van de workflow. Het blinkt uit in het samenvatten van aantekeningen, het genereren van ideeën en het organiseren van informatie, maar mist hetzelfde niveau van automatisering van workflows als Asana.

winnaar: Gelijkspel!

Functie #5: Rapportage en analyses

Asana biedt krachtige automatiseringstools waarmee gebruikers terugkerende taken, afhankelijkheid, aangepaste workflows en op regels gebaseerde triggers kunnen instellen. Het bevat ook Asana Intelligence (AI-gebaseerde inzichten), dat slimmere doelen kan voorstellen, taken kan samenvatten en projectaanbevelingen kan geven.

Asana biedt geavanceerde rapportagetools zoals aangepaste dashboards, real-time bijhouden van voortgang, werklastbeheer en tijdlijnrapporten. Teams kunnen knelpunten visualiseren en werklasten aanpassen op basis van inzichten.

Notion heeft geen ingebouwde rapportage tools, maar gebruikers kunnen aangepaste dashboards maken met gekoppelde databases, voortgang trackers en grafieken. Het instellen van analyses in Notion vereist echter handmatige configuratie, in tegenstelling tot het kant-en-klare rapportagesysteem van Asana.

winnaar: Asana

Ook lezen: 15+ Free Asana Projectmanagement Sjablonen

Notion vs Asana op Reddit

Bij het vergelijken van Notion en Asana biedt feedback van gebruikers op Reddit een waardevol inzicht in hoe mensen deze tools gebruiken, ervan houden of ermee worstelen.

Allereerst zijn gebruikers dol op de flexibiliteit van Notion en de mogelijkheid om meerdere werkruimten in één systeem te integreren. Zoals een gebruiker opmerkte:

Notion is erin geslaagd om een krachtige tool te maken waarmee ik kan spiegelen wat er in mijn hoofd omgaat. Ik kan supergedetailleerd en gestructureerd te werk gaan, een dumpplaats, een kanbanbord of wiki hebben, allemaal op dezelfde plaats en op hetzelfde moment.

Notion is erin geslaagd om een krachtige tool te maken waarmee ik kan spiegelen wat er in mijn hoofd omgaat. Ik kan supergedetailleerd en gestructureerd te werk gaan, een dumpplaats, een kanbanbord of wiki hebben, allemaal op dezelfde plaats en op hetzelfde moment.

Er zijn echter reviews waarin gebruikers delen dat ze zich overweldigd voelen door de eindeloze instellingen van Notion en meer tijd besteden aan het instellen van hun systeem dan aan het voltooien van taken.

Door de eindeloze aanpassingsmogelijkheden heb ik echt geen tijd meer om de dingen op mijn mooie lijst te doen.

Door de eindeloze aanpassingsmogelijkheden heb ik echt geen tijd meer om de dingen op mijn mooie lijst te doen.

Ondertussen waarderen gebruikers van Asana, vooral zij die behoefte hebben aan een gestructureerde takenlijst met een sterke mobiele functie, het persoonlijke taakbeheer.

Persoonlijk vind ik dat ik liever Asana gebruik voor persoonlijk beheer. Buiten mijn fulltime baan heb ik altijd wel een miljoen dingen aan mijn hoofd en ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen voordat ik Asana vond.

Persoonlijk vind ik dat ik liever Asana gebruik voor persoonlijk beheer. Buiten mijn fulltime baan heb ik altijd wel een miljoen dingen aan mijn hoofd en ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen voordat ik Asana vond.

Maar net als Notion zijn er ook critici van Asana, die gefrustreerd zijn over de complexiteit van de tool, het gebrek aan duidelijke best practices en de beperkte klantenservice.

Na anderhalf jaar Asana Business hebben we een episch ERP voor ons bedrijf in Asana gebouwd. Het is een hele leercurve geweest om uit te vinden hoe je dit platform moet gebruiken omdat er geen gids met best practices is.

Na anderhalf jaar Asana Business hebben we een episch ERP voor ons bedrijf in Asana gebouwd. Het is een hele leercurve geweest om uit te vinden hoe je dit platform moet gebruiken omdat er geen gids met best practices is.

Ook Reddit: Beste Notion AI Alternatieven en Concurrenten

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Notion vs Asana

Notion en Asana zijn productiviteitstools die duizenden gebruikers voor zich hebben gewonnen.

Ze hebben echter allebei hiaten:📌 Notion is uitstekend voor brain dumping, AI-gestuurde contentgeneratie, gestructureerde pagina's en aangepaste dashboards voor productiviteit. Het mist echter geavanceerde automatisering en het bijhouden van de werklast van teams. asana is geweldig voor automatisering van werkstromen. Het helpt managers te zien wie overbelast is met werk, herverdeelt taken en houdt ze bij, en biedt diepgaande integraties met ondernemingen zoals Salesforce, Tableau en Power BI. Het mist echter de flexibiliteit en het maatwerk dat Notion biedt.

Deze ontbrekende functies zorgen voor gaten in de productiviteit, maar ClickUp - de Everything app voor werk - overbrugt ze perfect!

En gebruikers van Reddit lijken het ermee eens te zijn:

Ik vind dat ClickUp vrij goed werkt. Het heeft veel meer flexibiliteit dan Asana, maar mijn favoriete voordeel is dat ik meerdere toegewezen personen heb die het samenwerken aan taken nog makkelijker maken.

Ik vind dat ClickUp vrij goed werkt. Het heeft veel meer flexibiliteit dan Asana, maar mijn favoriete voordeel is dat ik meerdere toegewezen personen heb, wat samenwerken aan taken nog makkelijker maakt.

Met ClickUp krijgt u productiviteit, projectmanagement en samenwerkingstools in één platform. Laten we snel begrijpen wat u allemaal kunt doen met ClickUp.

Pro Tip: Voortdurend schakelen tussen apps is slecht voor de productiviteit en focus. Welke voordelen ClickUp uniek maken legt uit hoe een alles-in-één hub voor werk afleiding elimineert.

ClickUp's One Up #1: Projectmanagement met AI

U leidt een productlancering met meerdere teams, deadlines en afhankelijkheid. Normaal gesproken besteden projectmanagement teams uren aan het coördineren van taken, het bijhouden van voortgang en het versturen van updates.

Met ClickUp-taaks gebeurt dit allemaal automatisch.

het systeem analyseert de werklast van teams en herverdeelt taken - niemand raakt overbelast

aI detecteert vertragingen of knelpunten en past deadlines dynamisch aan om dingen op schema te houden

Statusupdates? ClickUp schrijft ze voor u op basis van realtime projectgegevens

Visualiseert tijdlijnen, houdt afhankelijkheid bij en past deadlines in realtime aan

Van gestructureerde lijsten tot dynamische whiteboards, blijf op koers met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp, inclusief ClickUp-taakweergave

Met ingebouwde automatiseringen kunnen terugkerende taken zoals het toewijzen van teamleden, het bijwerken van statussen of het triggeren van notificaties worden uitgevoerd zonder een vinger uit te steken. Nog beter? Je kunt verzonden formulieren direct omzetten in Taken.

Om een burn-out te voorkomen, verdeelt de werklastweergave van ClickUp de opdrachten over uw team, terwijl ClickUp Dashboards realtime inzicht bieden in KPI's, de gezondheid van het budget en tijdlijnen voor oplevering.

Met ClickUp's sjabloon voor projectmanagement kunt u de vermelde functies ervaren zonder enige voorbereiding of training.

Ontvang gratis sjabloon Houd alles met elkaar verbonden zodat teams naadloos kunnen samenwerken met ClickUp's sjabloon voor projectmanagement

Het bijhouden van grote, multifunctionele projecten is een uitdaging wanneer teams verspreid zijn over verschillende tools en de communicatie hapert. Dit sjabloon begrijpt deze uitdaging en centraliseert onbeperkte taken, tijdlijnen en samenwerking op één plek.

Met duidelijke werkstromen en automatische automatisering blijven teams op één lijn en wordt het onmogelijk om deadlines te missen.

ClickUp's One Up #2: AI-gestuurde documenten die uitvoeren

Notion is geweldig voor documentatie, maar statische pagina's helpen projecten niet vooruit. Idealiter moeten ze verbinding maken met werk en de uitvoering automatiseren.

ClickUp Docs is intelligent, actiegestuurd en diep geïntegreerd in uw werkstroom.

✅ Maak gestructureerde documenten, wiki's en SOP's in enkele seconden

markeer tekst en zet deze onmiddellijk om in een toewijsbare, traceerbare Taak

✅ Samen bewerken, opmerkingen achterlaten en AI-gegenereerde samenvattingen van discussies krijgen

✅ Koppel project abonnementen direct aan taken, automatiseringen en dashboards

Centraliseer al uw informatie voor eenvoudige toegang, samenwerking en uitvoering binnen uw werkstromen met ClickUp Docs

Dit zijn slechts de basisfuncties - ClickUp Docs gaat nog verder.

Gebruik sjablonen, geneste pagina's en rijke formattering met /Slash commando's om snel alles te bouwen, van een stappenplan tot een draaiboek voor klanten. Gebruik drag-and-drop tabellen, voeg bladwijzers toe, maak grafieken en knoppen om gebruikers door interactieve content te leiden. En met de Focusmodus kun je moeiteloos schrijven zonder afgeleid te worden.

Alles in ClickUp Docs is doorzoekbaar, veilig en gemakkelijk te delen - of u nu privé, met een team of met externe clients werkt. En dankzij de Docs Hub blijft uw hele bibliotheek met pagina's, sjablonen en bronnen georganiseerd en direct toegankelijk.

Als u echter een projectmanager bent die meteen aan de slag wil, kunt u ClickUp's Project Management Schedule Template bekijken - het vereenvoudigt het plannen door een duidelijke tijdlijn, gestructureerde lijsten met taken en real-time bijhouden te bieden om projecten georganiseerd en op schema te houden.

ClickUp's One Up #3: ClickUp AI mogelijkheden

We hebben AI al een beetje besproken, maar laten we dieper gaan om de gebruikssituaties en de impact ervan te begrijpen. Andere AI-tools genereren meestal alleen content. ClickUp Brain gaat een stap verder en zet content om in actie.

Stel dat je marketingteam een nieuwe campagnestrategie aan het uitwerken is.

In Notion typte je ideeën in een document.

In Asana maak je Taken handmatig aan.

In ClickUp? U schrijft één keer en AI doet de rest.

clickUp genereert onmiddellijk een campagneplan met doelstellingen, tijdlijnen en sleutelresultaten

✅ AI zet strategiepunten om in actie-items en wijst ze toe aan de juiste leden van het team

Distilleer lange documenten, threads en rapporten snel tot beknopte, bruikbare inzichten met ClickUp Brain

U zult de impact van ClickUp Brain echt voelen zodra u het in actie ziet. Allereerst krijgt u meer dan alleen slimme suggesties. U krijgt een neuraal netwerk dat uw werkruimte begrijpt.

Stel vragen als "Wat is het laatste nieuws over de advertentiecampagne in Q3?" of "Wie is verantwoordelijk voor de SEO-audit?" en krijg direct contextuele antwoorden.

Daarnaast transformeert ClickUp Brain de manier waarop teams met hun werk omgaan met mogelijkheden zoals spraak-naar-tekst transcriptie, automatisch blokkeren van tijd en een geïntegreerde schrijfassistent die spelling en toon controleert.

Ook lezen: Beste AI-samenwerkingstools om te gebruiken

Waarom taken in twee apps beheren als ClickUp het in één app doet?

Projecten beheren met meerdere apps is dodelijk voor de productiviteit. Gebruikers van ClickUp kennen die worsteling maar al te goed en dat is precies waarom ze zijn overgestapt. Andrea Park, Business Operations Coordinator bij Spekit, zegt het het beste:

ClickUp was voor ons de beste oplossing omdat het meerdere tools voor projectmanagement in één combineert. Van mindmaps tot documenten tot Sprint, ClickUp is een dynamische tool om de behoeften van elke afdeling op het gebied van taakbeheer te organiseren en zichtbaarheid te geven in het hele bedrijf.

ClickUp was voor ons de beste oplossing omdat het meerdere tools voor projectmanagement in één combineert. Van mindmaps tot documenten tot Sprint, ClickUp is een dynamische tool om de behoeften van elke afdeling op het gebied van taakbeheer te organiseren en zichtbaarheid te geven in het hele bedrijf.

In plaats van te switchen tussen Notion voor aantekeningen, Asana voor taken en andere apps voor rapportage, kunt u ClickUp gebruiken, een speciaal hulpmiddel voor projectmanagement dat alles onder één dak brengt. Met meer dan 15+ weergaven van werk, ingebouwde AI automatisering en diepgaande integraties vereenvoudigt het taakbeheer, het bijhouden van doelen, samenwerking in teams en rapportage.

Maak gratis een account aan en verbind uw mensen, content en tools in één intelligent systeem met ClickUp.