Tactiq vs. Otter AI: Welk hulpmiddel voor het transcriberen van vergaderingen is het beste voor u?

Achter elkaar gesprekken voeren met Zoom, waarbij je half luistert, half aantekeningen maakt en volledig gestrest bent. Later heb je gefragmenteerde gedachten en nul duidelijkheid over wie welke actie-items moet uitvoeren.

Daarom zijn tools voor het transcriberen van vergaderingen zo belangrijk. Nu de markt voor zakelijke transcriptie jaarlijks met 12,2% groeit, worden AI-tools zoals Tactiq en Otter AI net zo belangrijk als uw agenda.

Maar welke past bij jou? Degene die namen goed noteert, sleutelbeslissingen vastlegt en je behoedt voor opvolgingschaos?

Laten we alles eens op een rijtje zetten, zodat je de beste keuze kunt maken voor virtuele vergaderingen en je tijd kunt terugwinnen. Het is tijd voor de confrontatie tussen Tactiq en Otter AI.

60-seconden samenvatting Hier volgt een kort overzicht van Tactiq versus Otter AI Hier vindt u een handige tabel met de belangrijkste functies van Tactiq en Otter AI: Functies Tactiq Otter AI Transcripties in realtime Transcribeert live tijdens vergaderingen, benadrukt sleutelpunten AI-gestuurde live transcripties met sprekeridentificatie AI-gestuurde samenvattingen Genereert samenvattingen van vergaderingen en actie items Automatisch samenvatten van vergaderingen met sleutelpunten en hoogtepunten Geautomatiseerde deelname Handmatig starten, werkt als een extensie voor Chrome Neemt automatisch deel aan vergaderingen als AI-assistent Integraties Verbindingen met Notion, Slack, Google Documenten en meer Integreert met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Dropbox Samenwerking Deel hoogtepunten direct met teams Maakt samenwerking tussen teams mogelijk met gedeelde werkruimten Maar voor een tool die de sterke punten van beide combineert en de hiaten opvult, hoef je niet verder te zoeken dan ClickUp!

Wat is Tactiq?

via Tactiq

Tactiq is een AI-gebaseerde transcriptietool die de productiviteit van vergaderingen verbetert door realtime transcripties en bruikbare inzichten te bieden. Met krachtige functies voor het bijhouden van gesprekken integreert Tactiq naadloos met platforms als Google Meet, Zoom en Teams van Microsoft. Elk woord wordt nauwkeurig vastgelegd, zodat je je kunt concentreren op de discussie zonder de afleiding van handmatige aantekeningen.

Tactiq functies

Tactiq doet het zware werk tijdens vergaderingen, zodat jij dat niet hoeft te doen. De functies organiseren discussies, benadrukken wat belangrijk is en synchroniseren zelfs bruikbare informatie met al je tools. Dit is wat het onderscheidt:

functie #1: Transcripties in realtime

via Tactiq

Tactiq transcribeert vergaderingen live, zodat u nooit een sleutel detail mist - geen bots, geen onderbrekingen. Het ondersteunt meer dan 30 talen en legt gesprekken nauwkeurig vast, zelfs in meertalige discussies.

Bovendien worden sleutelpunten en actie-items gemarkeerd terwijl je spreekt, zodat je aantekeningen zichzelf schrijven.

tip: Gebruik de live markeerfunctie van Tactiq om belangrijke beslispunten of actie-items te markeren terwijl ze plaatsvinden

functie #2: AI-gegenereerde inzichten

via Tactiq

Tactiq maakt niet alleen gebruik van transcriptie, maar ook van geavanceerde AI om gedetailleerde samenvattingen, items voor actie en follow-up e-mails te genereren. Met slechts één klik kunt u uw besprekingen tijdens vergaderingen omzetten in gestructureerde inzichten, zodat u minder handmatige taken na de vergadering hoeft uit te voeren.

functie #3: Naadloze integratie

Tactiq past in je werkstroom en synchroniseert moeiteloos met Google Drive, Notion, Slack en meer. Sla transcripties direct op en deel ze waar je team al samenwerkt - zonder extra stappen.

Met automatische gespreksanalyse en samenvattingen op basis van AI blijven uw inzichten in vergaderingen overzichtelijk en bruikbaar zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Prijzen van Tactiq

Free Forever: Tot 10 transcripties/maand

Pro: $8/maand per gebruiker

Teams: $16.67/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

🧠 Wist je dat? Volgens een onderzoek van Atlassian verlaat 54% van de werknemers regelmatig vergaderingen zonder een duidelijk idee van de volgende stappen of wie de eigenaar is van welke Taak.

Wat is Otter AI?

via Otter AI

Otter AI is een krachtige AI-gestuurde transcriptietool die vergaderingen, interviews en lezingen productiever maakt. Het transcribeert gesprekken automatisch in realtime, markeert sleutelpunten en genereert samenvattingen.

Door middel van automatische spraakherkenning maakt u van gesproken gesprekken uw meest waardevolle doorzoekbare database.

Otter AI functies

Otter gaat verder dan eenvoudige transcriptie en biedt tools voor het analyseren, organiseren en extraheren van sleutelinzichten uit je audio. Hier volgt een blik op de functies:

functie #1: AI-gebaseerde assistent voor vergaderingen

via Otter AI

Stel je voor dat je bij elke vergadering een onvermoeibare assistent hebt die elk woord en elke nuance vastlegt. Dat is OtterPilot. Het biedt realtime transcripties, markeert sleutelmomenten en genereert geautomatiseerde samenvattingen tijdens de vergadering, zodat u volledig betrokken kunt blijven zonder ook maar iets te missen.

💡Pro Tip: Train de aangepaste woordenschatfunctie van Otter. ai met branchespecifiek jargon of veelgebruikte namen om de transcriptienauwkeurigheid aanzienlijk te verbeteren.

functie #2: Direct chatten tijdens vergaderingen

Otter Chat is je metgezel bij vergaderingen, waarmee je vragen kunt stellen en direct inzicht krijgt in eerdere discussies. Heb je snel een samenvatting of een sleutelbeslissing nodig? Vraag Otter Chat om relevante details direct op te halen.

Het helpt je:

Zoek inzichten over vergaderingen in het verleden, zoals "Wat was de deadline voor Project X?"

Direct antwoorden uit je gespreksgeschiedenis

Werk samen met teamgenoten door opmerkingen toe te voegen aan elk deel van het transcript

functie #3: Geautomatiseerde samenvattingen

Tijd is kostbaar en niet elke vergadering vereist een diepgaand onderzoek. Otter AI's geautomatiseerde samenvattingen vatten lange discussies samen in beknopte, verteerbare overzichten. U krijgt de essentie van de vergadering binnen enkele minuten, met de nadruk op sleutelbeslissingen, actie-items en cruciale punten. Het is perfect voor een snelle evaluatie van vergaderingen of voor het delen van inzichten met belanghebbenden.

functie #4: Actie-items in één oogopslag

Otter AI's 'Takeaways' functie haalt automatisch de belangrijkste beslissingen en stappen eruit en presenteert deze in een duidelijk, bruikbaar format. Het is alsof je een persoonlijke Taakmanager hebt voor je video vergaderingen, die ervoor zorgt dat er niets tussenkomt. Zet moeiteloos gesprekken om in tastbare resultaten met AI-inzichten.

Otter AI prijzen

Basis: Free

Pro: $8.33/maand per gebruiker

Business: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

🌟 Leuk weetje: De gemiddelde werknemer woont 62 vergaderingen per maand bij!

Tactiq vs. Otter AI: functies vergeleken

Zowel Tactiq als Otter AI zijn krachtige AI-tools voor vergaderingen , maar ze blinken uit op verschillende gebieden. Tactiq is lichtgewicht voor naadloze aantekeningen en realtime samenwerking, terwijl Otter AI AI-gestuurde automatisering, samenvattingen en scherpe inzichten biedt.

Laten we hun belangrijkste functies vergelijken om te zien welke het beste bij jou past.

Functie #1: Real-time transcripties

Nauwkeurige transcripties zijn essentieel voor het vastleggen van belangrijke discussies en beslissingen. Zowel Tactiq als Otter AI bieden functies voor realtime transcriptie om het maken van aantekeningen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

Tactiq

De realtime transcriptie van Tactiq is een levend, collaboratief canvas binnen uw vergadering. Stelt u zich eens voor: woorden verschijnen onmiddellijk, onderbroken door highlights van sprekers en klaar voor live annotaties.

Tactiq zet passief luisteren om in actieve deelname, direct binnen Google Meet, Zoom of Microsoft Teams. Het is een naadloze metgezel tijdens vergaderingen die elk detail vastlegt terwijl het zich ontvouwt.

Otter AI

Otter AI's realtime transcriptie legt de audio nauwkeuriger vast, met als doel een gedetailleerd verslag voor analyse na de vergadering. Hoewel het live transcriptie biedt, ligt de kracht in het vermogen om de audio te verwerken en te verfijnen, zodat er een zeer nauwkeurige versie van de tekst ontstaat die later kan worden doorzocht en geanalyseerd.

De live functie van Otter AI is bedoeld om een zeer nauwkeurige basis te creëren voor de krachtigere analyse na vergaderingen.

🏆 Winnaar: Tactiq voor dynamische samenwerking tijdens vergaderingen en live annotatie. Otter AI voor zijn focus op zeer nauwkeurige analyse na vergaderingen en gedetailleerde audioverwerking

Functie #2: AI-ondersteunde samenvattingen en notities

De mogelijkheid om automatisch beknopte samenvattingen en actiepunten te genereren is van vitaal belang voor de duidelijkheid na een vergadering. Zowel Otter AI als Tactiq bieden hiervoor AI-functies.

Tactiq

Tactiq vereenvoudigt het nakijken van vergaderingen met perfecte highlights en het taggen van items. Naarmate de vergadering vordert, kunt u handmatig belangrijke beslissingen markeren, follow-ups toewijzen en gestructureerde aantekeningen maken. Hoewel Tactiq geen volledig geautomatiseerde samenvattingen biedt, zorgt het ervoor dat u elke vergadering verlaat met duidelijke aantekeningen die netjes zijn georganiseerd in Google Documenten, Notion of Slack.

Otter AI

Otter AI tilt samenvatten naar een hoger niveau met zijn AI-ondersteunde Takeaways. Het haalt automatisch sleutelpunten, actie items en beslissingen eruit zonder handmatige invoer. Deze door AI gegenereerde samenvattingen helpen teams om discussies snel door te nemen, waardoor het minder vaak nodig is om volledige transcripties door te spitten. Otter AI biedt ook slimme trefwoorden voor snelle referentie, waardoor informatie moeiteloos kan worden teruggevonden.

🏆 Winnaar: Otter AI voor zijn volledig geautomatiseerde AI-gestuurde samenvattingen en actie-items. Als je echter meer controle wilt over wat wordt gemarkeerd, is Tactiq de betere optie voor handmatig taggen en gestructureerd aantekeningen maken

Functie #3: Naadloze integraties

De mogelijkheid om transcriptieservices te koppelen aan andere toepassingen verhoogt de algehele efficiëntie. Zowel Tactiq als Otter AI bieden opties voor naadloze integraties.

Tactiq

Tactiq integreert moeiteloos met populaire productiviteitstools zoals Google Documenten, Notion en Slack, zodat uw transcripties en aantekeningen van vergaderingen direct toegankelijk zijn, waar u ook werkt.

Het ondersteunt ook directe exports naar projectmanagement tools, waardoor teams discussies zonder extra stappen kunnen omzetten in uitvoerbare Taken.

Otter AI

Otter AI gaat verder dan de standaardintegraties met diepgaande verbindingen met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, en neemt zelfs automatisch deel aan vergaderingen om op te nemen en te transcriberen.

Het synchroniseert ook met Google Agenda, waardoor je geplande gesprekken gemakkelijk kunt bijhouden en transcriberen. Bovendien kan Otter AI integreren met Dropbox en Salesforce, waardoor de samenwerking tussen verschillende zakelijke functies wordt verbeterd.

Winnaar: Gelijkspel. De eenvoud van Tactiq is ideaal voor snelle samenwerking, terwijl Otter AI meer diepgang biedt voor degenen die behoefte hebben aan geavanceerde analyse en organisatie

Tactiq vs. Otter AI op Reddit

Gebruikers van Reddit geven hun mening over Tactiq en Otter.ai en geven een realistisch beeld van hun sterke en zwakke punten. Deze discussies zijn goudmijntjes als u door het landschap van transcriptietools aan het navigeren bent.

Een gebruiker van Reddit prees Tactiq en zei:

Ik zou aanraden om Tactiq eens te proberen. Het is een extensie voor je browser, dus je hoeft je geen zorgen te maken over een bot. Het is betaalbaar voor drukke vergaderingen en voegt aantekeningen in realtime samen met transcripties.

Ik zou aanraden om Tactiq eens te proberen. Het is een extensie voor je browser, dus je hoeft je geen zorgen te maken over een bot. Het is betaalbaar voor drukke vergaderingen en voegt aantekeningen in realtime samen met transcripties.

Een andere gebruiker stemde voor Otter AI vanwege de sleutel tot het samenvatten:

Ik vind het geweldig. Mijn dagelijkse chauffeur voor vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen nog een beetje worden aangepast om jargon, mompelingen en een paar foute uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, is Otter bot geweldig. Ik vraag hem dingen voor me samen te vatten, e-mails op te stellen voor follow-ups en zelfs gesprekken te analyseren op hoofdoorzaken.

Ik vind het geweldig. Mijn dagelijkse driver voor vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen nog een beetje worden aangepast om jargon, mompelingen en een paar foute uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, is Otter bot geweldig. Ik vraag hem dingen voor me samen te vatten, e-mails op te stellen voor follow-ups en zelfs gesprekken te analyseren op hoofdoorzaken.

Afgezien van de discussies op Reddit bieden Tactiq en Otter AI allebei krachtige functies voor het transcriberen van vergaderingen. Maar als je op zoek bent naar meer dan aantekeningen maken - iets dat je helpt om inzichten uit vergaderingen vast te leggen, te organiseren en er naadloos op te reageren - dan is er een beter alternatief voor Tactiq en Otter AI.

Als je moe bent van het gegoochel met transcripties, Taken en follow-ups in verschillende tools, lees dan verder.

Leuk weetje: De term 'notulen' in vergaderingen komt van de Latijnse term ' minuta scriptura', wat 'klein schrift' betekent. het verwees oorspronkelijk naar ruwe aantekeningen of kladjes.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Tactiq vs. Otter AI

Wat als uw tool voor vergaderingen gesprekken niet alleen zou transcriberen, maar ook zou uitvoeren?

Terwijl Tactiq en Otter AI woorden vastleggen, zet ClickUp discussies over vergaderingen om in taken, documenten en geautomatiseerde werkstromen - alles op één plek.

ClickUp wordt gebruikt door meer dan 2M Teams en maakt een einde aan de chaos van het wisselen tussen apps.

ClickUp verandert de manier waarop je vergaderingen afhandelt:

ClickUp's One Up #1: Vereenvoudig uw vergaderingen met ClickUp AI notulist

Jongleren tussen aantekeningen van vergaderingen, follow-ups en actie-items kan aanvoelen als een eindeloze Taak - vooral wanneer u moet schakelen tussen meerdere tools. ClickUp AI Notetaker maakt een einde aan de chaos door alles op één plek af te handelen.

*Laat ClickUp AI Notetaker de aantekeningen maken terwijl u zich concentreert op het gesprek!

Met ClickUp AI Notetaker kunt u gesprekken omzetten in bruikbare inzichten. Lees hier hoe:

Automatisering van aantekeningen voor vergaderingen : ClickUp AI transcribeert en vat gesprekken samen en slaat ze op in een privé document, zodat u nooit meer hoeft te zoeken naar details

Slimme samenvattingen en actie-items: Het haalt automatisch de belangrijkste beslissingen eruit en zet ze om in uitvoerbare Taken - geen verwarring meer na een vergadering

Moeiteloze doorzoekbaarheid: Probeert u zich te herinneren wat uw CEO zei over de strategie van het volgende kwartaal? Met ClickUp kunt u transcripties doorzoeken op spreker, trefwoord of onderwerp, zodat u niet eindeloos hoeft te herhalen

Naadloze integratie met werkstromen: In tegenstelling tot standalone transcriptieprogramma's is ClickUp AI Notetaker verbonden met documenten, taken en live chatprogramma's, zodat inzichten uit vergaderingen direct in uw werk stromen - zonder extra handmatige inspanning

📌 Voorbeeld: Een marketingteam gebruikt ClickUp AI Notetaker tijdens brainstormsessies. Het transcribeert en categoriseert ze ook in campagnethema's, doelgroepsegmenten en potentiële actiepunten, wat uren aan analyse na de vergadering bespaart

ClickUp's One Up #2: Laat ClickUp Brain de magie van het samenvatten doen

ClickUp Brain gaat nog een stap verder en verandert uw transcripties van vergaderingen in een doorzoekbare, onderling verbonden kennisbank. Stelt u zich eens voor dat u ClickUp Brain vraagt: "Wat hebben we besloten over het Q3-budget?" en onmiddellijk een geconsolideerd antwoord krijgt, gebaseerd op meerdere vergaderingen en gerelateerde taken.

Moeiteloos zoeken en analyseren van beschrijvingen van vergaderingen met ClickUp Brain

Lees hier hoe ClickUp Brain vergaderingen productiever maakt:

Genereert slimme samenvattingen van vergaderingen en vertaalt aantekeningen van vergaderingen

Wijst actiepunten toe als ClickUp-taak zodra de vergadering is beëindigd, zodat u er verantwoording over kunt afleggen

Bespreek belangrijke onderwerpen en beslissingen tijdens de vergadering

Het beste deel is dat ClickUp Brain achter de schermen met meerdere LLM's werkt, waaronder Gemini, ChatGPT en Claude, rechtstreeks vanuit hun ClickUp-werkruimte.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp AI Notetaker om lange transcripties van vergaderingen samen te vatten en vraag ClickUp Brain vervolgens om alle actie-items uit de samenvatting te halen en zo een snelle lijst met taken te maken.

ClickUp's OneUp #3: Zet vergaderingen om in actie met ClickUp Meetings

ClickUp Meetings verandert uw vergaderingen in gestructureerde, actiegerichte sessies waarbij elke discussie tot een duidelijk resultaat leidt.

Het platform biedt functies voor samenwerking die communicatie naar een hoger niveau tillen door de integratie van de beste tools voor videoconferenties, zodat je gesprekken, aantekeningen en taken met elkaar verbonden blijven.

Koppel agenda's, aantekeningen en follow-ups aan Taken met ClickUp-vergaderingen

Lees hier hoe ClickUp Meetings zich onderscheidt:

Live samenwerking: Of uw team nu op afstand of op kantoor werkt, met de hub Meetings van ClickUp kan iedereen in realtime samenwerken. De leden van het team kunnen opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en de voortgang tijdens de bespreking bijwerken

Activeerbare notulen van vergaderingen: In plaats van weg te gaan met een vaag gevoel van wat er is besproken, zet ClickUp inzichten uit vergaderingen om in traceerbare Taken, voltooid met deadlines, eigenaren en prioriteiten

Naadloze integratie met workflows: Alles, van vergaderagenda's tot follow-ups, blijft in verbinding met ClickUp Docs, Taken en Kalender

Voorbeeld: Een ontwerpteam gebruikt ClickUp Meetings om de Sprint te plannen. Ze kunnen user stories en design mockups direct koppelen aan de gebeurtenis van de vergadering, waardoor real-time samenwerking en feedback tijdens de sessie mogelijk is

ClickUp's OneUp #4: Notulen voor vergaderingen die echt resultaat opleveren

Hoe vaak heb je een vergadering niet verlaten met de gedachte: "Wat hebben we precies besloten?" Zonder gestructureerde notulen van vergaderingen vervagen de sleutelbegrippen, raken items voor actie zoek en wordt de follow-up een raadspelletje.

Het ClickUp Meeting Minutes Template maakt een einde aan de chaos door een duidelijk, gestructureerd en bruikbaar format te bieden voor het vastleggen van alles wat belangrijk is, zodat uw team van discussie naar uitvoering kan gaan zonder een slag te missen.

Ontvang gratis sjabloon Leg inzichten in vergaderingen moeiteloos vast, organiseer ze en handel ernaar met het ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen

De belangrijkste functies van dit sjabloon zijn:

Voorgestructureerd format voor duidelijkheid: ClickUp Meeting Minutes Template biedt een strakke, georganiseerde layout die uw aantekeningen automatisch structureert, zodat de sleutel tot de details consistent worden vastgelegd

Real-time samenwerking: Of je team nu op kantoor, op afstand of gemengd werkt, iedereen kan in realtime bijdragen aan de aantekeningen van vergaderingen, zodat je altijd op één lijn zit

Ingebouwde toewijzing van actiepunten: In plaats van alleen maar een lijst met beslissingen te maken, kun je met dit sjabloon direct vanuit de notulen van je vergadering taken toewijzen, zodat er geen verwarring ontstaat over de volgende stappen

Naadloze integratie met ClickUp-documenten en -taken: Uw notulen van vergaderingen zijn niet zomaar een statisch document; ze zijn direct gekoppeld aan uw taken, projecten en werkstromen, zodat u direct actie kunt ondernemen

📮 ClickUp Insight: Behoort u tot de 16% van de respondenten die hun vergaderingen als 'zeer ineffectief' beoordelen of tot de 12% die ze als 'super effectief' beschouwen? Als je zoals de meeste teams bent, zit je waarschijnlijk in het midden - 35% van de respondenten geeft vergaderingen een neutrale 3/5 beoordeling, wat aangeeft dat ze niet regelrecht falen maar ook geen maximale waarde opleveren. ClickUp verandert de effectiviteit van vergaderingen in elke fase! Abonneer u op samenwerkingsagenda's, leg beslissingen vast met AI Notetaker en zet discussies om in uitvoerbare Taken - alles in één platform. 💫 Echte resultaten: Teams die gebruik maken van ClickUp's functies voor het beheer van vergaderingen rapporteren maar liefst 50% minder onnodige gesprekken en vergaderingen!

ClickUp's One Up #5: Documenten om aantekeningen voor vergaderingen netjes te organiseren

Het maken van goede aantekeningen voor vergaderingen is slechts de helft van de strijd - het opslaan, organiseren en toegankelijk maken wanneer nodig is net zo cruciaal. Verspreid liggende documenten over verschillende tools zorgen voor wrijving, waardoor teams tijd verliezen met het zoeken naar sleutel beslissingen en actie items.

Met ClickUp Docs leven uw aantekeningen, actie-items en follow-ups in één ruimte, naadloos gekoppeld aan uw Taken en werkstromen.

Zet gesprekken om in bruikbare inzichten met ClickUp Documenten - waar uw transcripties, aantekeningen en follow-ups in één dynamische werkruimte staan

Lees hier waarom ClickUp Docs uw beste bondgenoot is:

Eén bron van waarheid: In plaats van eindeloze e-mails of meerdere apps door te spitten, bewaart u al uw aantekeningen en beslissingen in één doorzoekbare locatie in ClickUp

Realtime samenwerking: Of u nu in een team op afstand, een hybride team of een team op kantoor werkt, ClickUp Docs maakt live bewerking, commentaar en feedback mogelijk, zodat iedereen op één lijn blijft

Automatisch gekoppeld aan workflows: In tegenstelling tot statische apps voor het maken van aantekeningen, integreert ClickUp Docs direct met ClickUp Taken en Vergaderingen, waardoor u aantekeningen van vergaderingen direct kunt omzetten in traceerbare taken, zodat u geen risico loopt op vergeten items

Gemakkelijk zoeken en organiseren: Weet je niet meer wat er is besloten tijdens de vergadering van vorige maand? Geen probleem. Met de krachtige zoekfunctie van ClickUp vindt u binnen enkele seconden specifieke aantekeningen, beslissingen of actie-items

Wist je dat? Organisaties met meer dan 100 werknemers verspillen gemiddeld 420.000 dollar per jaar aan onproductieve vergaderingen.

Om vergaderingen nog effectiever te maken, biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen die ervoor zorgen dat elke discussie gestructureerd, bruikbaar en productief is.

Lees meer: Hoe gebruik je AI voor aantekeningen van vergaderingen?

ClickUp Vergaderingen sjabloon

Tot slot helpt het ClickUp Vergaderingssjabloon u bij het maken van agenda's, het bijhouden van belangrijke punten en het toewijzen van taken - alles in één document. Dit dynamische sjabloon past zich aan uw specifieke behoeften aan.

Ontvang gratis sjabloon Blijf georganiseerd en houd elke vergadering bij met het ClickUp Vergaderingen sjabloon

Door gebruik te maken van het sjabloon voor ClickUp Vergaderingen hoeft u geen notulen meer te maken, bespaart u kostbare tijd en zorgt u ervoor dat alle sleutelinformatie wordt vastgelegd.

🌟 Leuk weetje: Studies tonen aan dat werknemers maandelijks gemiddeld 31 uur besteden aan onproductieve vergaderingen. Met automatische samenvattingen en het bijhouden van actie-items kun je die verspilde tijd halveren!

ClickUp: De perfecte oplossing voor het debat tussen Tactiq en Otter AI

Tactiq en Otter AI zijn allebei krachtige tools, maar ze laten nog steeds ruimte over om gesprekken om te zetten in actie. Of je team nu moet jongleren met meerdere tools voor aantekeningen van vergaderingen, worstelt met gefragmenteerde workflows of taken handmatig moet opvolgen, deze beperkingen kunnen het team vertragen.

ClickUp stapt hier in voor transcriptie en aantekeningen maken. Het is een uitgebreid ondersteuningssysteem dat verder gaat dan alleen transcriptie.

Met ClickUp krijgt u realtime samenvattingen van vergaderingen, geautomatiseerde actiepunten, planning, follow-ups, slimme automatisering van taken en meer. Geen verspreide aantekeningen meer. Geen verloren items meer. Gewoon naadloze samenwerking, productiviteit en uitvoering - alles op één plek.

Klaar om uw vergadering te upgraden? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en ervaar de toekomst van productiviteit tijdens vergaderingen.