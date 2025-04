13 Beste CRM-software voor callcenters om klanten naadloos te ondersteunen

10 uur en 43 minuten. Dat is hoelang een lid van het Zappos klantloyaliteitsteam ooit heeft besteed aan één gesprek met een klant.

Maar waar ging het gesprek over? Het was een diepe duik in het leven in Las Vegas. En hier is de belangrijke aantekening: aan het einde van dat bijna 11 uur durende gesprek plaatste de klant een bestelling.

Dit incident is vooral indrukwekkend omdat het laat zien dat een toegewijde klantenservice u kan helpen uw zakelijke doelen te bereiken en tegelijkertijd vruchtbare relaties op te bouwen voor de lange termijn. Dit is precies waarom CRM callcentersystemen zo waardevol zijn in verschillende sectoren.

Hoe kunnen callcenters deze kracht benutten? Laten we de beste contact center CRM-software voor uw bedrijf vergelijken.

60 seconden samenvatting Dit is onze keuze voor de 13 beste oplossingen voor relatiebeheer (CRM) voor callcenters: ClickUp (Het beste voor CRM-werkstromen en het beheren van relaties met klanten) (Het beste voor CRM-werkstromen en het beheren van relaties met klanten) HubSpot (Beste voor naadloze CRM-integratie in kleine callcenters) Zendesk (Beste voor AI-aangedreven call management en omnichannel ondersteuning) Freshdesk (Beste voor omnichannel ondersteuning en automatisering van helpdesks) Zoho CRM (Beste voor consolidatie van klantgegevens en real-time bijhouden van gesprekken) Five9 (Beste voor callcenters in de cloud met naadloze CRM-integratie) Aircall. io (Beste voor communicatie via meerdere kanalen en naadloze CRM-integratie) Dialpad (het beste voor AI-gestuurde gesprekstranscriptie en realtime assistentie) Nextiva (Beste voor ingebouwde CRM-functionaliteit in een callcenterplatform) CloudTalk (Het beste voor AI-aangedreven callmanagement en automatisering van CRM) Talkdesk (Beste voor AI-gestuurde automatisering en omnichannel klantinteracties) Avaya (Beste voor meerkanaals CRM-integratie en realtime klantinzicht) EngageBay (het beste voor starters en kleine bedrijven die een alles-in-één CRM- en callcenteroplossing nodig hebben)

Waar moet u op letten bij Call Center CRM?

In 2005 koppelde Jeff Bezos onbeperkt verzenden aan snellere leveringen en plotseling had online winkelen een nieuwe gouden standaard. Of, zoals Amazon het graag noemt, klantobsessie.

En dat is wat er nodig is om vandaag de dag te slagen - 100% toewijding om klanten tevreden te houden.

CRM's voor callcenters bevorderen deze agenda: ze helpen bedrijven om communicatiekloven te overbruggen en naadloze service te leveren. De software geeft agenten een gecentraliseerd platform dat direct toegang geeft tot klantgegevens, waardoor interacties soepeler en effectiever verlopen.

Hier is een checklist voor alle functies die een callcenter CRM-systeem idealiter moet hebben:

Naadloze CRM-integratie: Verbinding maken met tools zoals advertentieplatforms en meer om bedrijfsactiviteiten te verenigen

Ondersteuning voor meerdere apparaten : Zorg voor een soepele werkstroom met een eenvoudig te synchroniseren desktopapplicatie

Omnichannel ondersteuning : Beheer alles vanaf één platform met eenvoudige applicatie-integratie

Prestatie bijhouden : Stel managers in staat om callcenteractiviteiten te monitoren en gesprekken bij te houden

Uitgebreide klantgeschiedenis : Voorzie agenten van klantgegevens voor persoonlijke service

IVR-integratie : Automatiseer routinevragen om tijd en mankracht te besparen

Intelligente oproeproutering : Wijs oproepen toe op basis van beschikbaarheid en expertise van agenten

Bijhouden van gemiste oproepen en voicemails : Log gemiste oproepen en voicemails automatisch en wijs ze toe aan de juiste agent

Real-time en historische rapportage: Bijhouden van statistieken zoals gemiddelde gesprekstijd, wachttijd en meer

voorbeeld: De kracht van klantobsessie is ook iets waar Unilever in uitblinkt. De wereldwijde producent van consumentengoederen gebruikt callcenter-CRM-systemen om realtime klantinzichten te verzamelen via meerdere kanalen, marketingcampagnes te personaliseren en klanten te segmenteren op basis van hun behoeften.

Lees ook: Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw business?

De 13 beste callcentersoftware voor CRM

Hoeveel we ook preken over de waarde van urenlang aan één klant besteden, de realiteit is dat callcenter agents met vijf taken tegelijk bezig zijn. Een halve shift aan één gesprek besteden is gewoon geen optie.

Dat is waar een callcenter CRM-systeem in het spel komt.

Of u nu een klantenserviceagent, leidinggevende of manager bent, er is een CRM-oplossing die aan al uw eisen voldoet. Dit is onze selectie van de 13 beste callcenter CRM-software:

1. ClickUp (het beste voor CRM-werkstromen en het beheren van relaties met klanten)

ClickUp's uitgebreide CRM+Projectmanagement Software stimuleert het genereren van leads en sales door verbeterde klantbehandeling en -management

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennis en chatten combineert. Met ClickUp-taak kunt u takenbeheer, samenwerking, automatisering en rapportage op één plek combineren, zodat u het gebruik van meerdere tools kunt overslaan om dezelfde voordelen te krijgen.

Om de impact aan te tonen, overlopen we wat er gebeurt als u in de ClickUp-werkruimte stapt. Om te beginnen kunt u klantworkflows automatiseren, gesprekken efficiënt routeren en prestaties in realtime bijhouden. Uw dagelijkse taken zien er ongeveer zo uit:

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten.

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten.

ClickUp-taak

het bijhouden en beheren van gespreksinteracties is veel gemakkelijker met ClickUp-taak.

U kunt voortgang, updates en herinneringen toewijzen en bijhouden met ClickUp-taak

ClickUp Taken helpt u bij het toewijzen en beheren van taken, het bijhouden van de status van klanten, updates en meer. Voeg de sjablonen voor klantenservice van ClickUp toe aan de mix en feedback en het bijhouden van taken wordt een fluitje van een cent! U zult ook dol zijn op de weergave van ClickUp's Gantt-taak, die het bijhouden van klantinteracties en het beheren van taken eenvoudiger dan ooit maakt.

U kunt het bijhouden van taken en informatie vereenvoudigen met de weergave ClickUp-taak

✅ Met ClickUp's aangepaste formulieren met voorwaardelijke logica maakt u automatisch taken en stroomlijnt u het inwerken van klanten en het verzamelen van gegevens.

Als u een selectie wilt maken van belangrijke personen die u in specifieke situaties wilt benaderen, kunt u in een mum van tijd aan de slag met het sjabloon Contactlijstbeheer van ClickUp.

✅ Wilt u belworkflows naar een hoger niveau tillen? ClickUp's CRM workflows met automatisering integreren naadloos met IVR-systemen, zodat u gesprekken efficiënt kunt routeren en self-service opties kunt aanbieden.

ClickUp integraties

over integraties gesproken: ClickUp is compatibel met meer dan 1000 apps. Dus elke bestaande werkstroom zal automatisch profiteren van de toevoeging van ClickUp. Zo zullen bijvoorbeeld gegevens in HubSpot en Zapier consistent worden en updates in de ene tool zullen in de andere verschijnen met ClickUp integraties.

Maak verbinding met 1000+ apps en tools en verenig uw werkruimte met ClickUp-integraties

📮 ClickUp Insight: Bijna de helft van uw werknemers verlangt naar betere samenwerkingstools. Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt dagelijks slechts 0-10 berichten. Hoewel dit een teken kan zijn van meer bewuste communicatie, kan het ook wijzen op hiaten in de samenwerking - waar sleutelgesprekken verspreid zijn over e-mails en andere platforms. Om minder vaak van app te hoeven wisselen en alles op één plek te hebben, heb je een alles-in-één hub zoals ClickUp nodig. Deze integreert projecten, kennis en chatten naadloos met tools met ClickUp AI die zijn ontworpen om de efficiëntie te verhogen en het teamwerk te stroomlijnen.

ClickUp Documenten & Whiteboards

het is onmogelijk om over CRM te praten zonder samenwerking, en dat is waar de 'C' in ClickUp voor staat.

U krijgt ClickUp Docs om klanttrajecten te documenteren en ClickUp Whiteboards om te brainstormen. Het beste deel? Beide tools bieden real-time samenwerking. Dat betekent dat je collega aan de andere kant van de wereld kan zitten, in een andere tijdzone, en dat jullie samen kunnen werken terwijl hun bewerkingen live zichtbaar zijn. Hoe cool is dat voor teams op afstand?

Maar u kunt nog meer doen. Hier is een gedetailleerde video waarin alle mogelijkheden worden uitgelegd:

ClickUp Dashboards

✅ Analyseer en rapporteer ten slotte uw voortgang. Misschien wel een van de belangrijkste stappen in elk project - deze stap wordt belachelijk eenvoudig gemaakt met ClickUp. Of u nu verkoopactiviteiten in de gaten houdt of een berg clientgegevens beheert, ClickUp Dashboards geven u een real-time overzicht - alles op één plek. Met meer dan 50 aanpasbare widgets kunt u sleutelgegevens bijhouden zonder van het ene naar het andere tabblad te hoeven springen als een cafeïnehoudende octopus.

Verkoopteams kunnen de waarde van de klantlevenscyclus controleren, de nauwkeurigheid van gegevens beoordelen en gefundeerde beslissingen nemen met ClickUp Dashboards

Aan het einde van de dag krijgt uw werkstroom een directe upgrade met ClickUp, met gecombineerde functies voor CRM en projectmanagement.

ClickUp beste functies

Beheer van klantgegevens : Geef bellergegevens direct weer met belleridentificatie, zodat agents snel toegang hebben tot eerdere interacties

Prestatiebewaking en rapportage : Houd belvolume, wachttijden en oplossingspercentages bij om managers te helpen hun efficiëntie te optimaliseren

Helpdesk systeemintegratie : Automatiseer het aanmaken van tickets en krijg direct toegang tot de kennisbank

Verbinding met apps van derden : Synchroniseer met meer dan 1000 apps, waaronder HubSpot, Zapier en Salesforce, voor een naadloze werkstroom tussen platforms

Samenwerkingstools: Verbeter de teamcommunicatie met AI-aangedreven, realtime delen van documenten, whiteboards en tools voor taakbeheer

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om vertrouwd te raken met uitgebreide functies

Kan een leercurve hebben vanwege het hoge niveau van aanpassingen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Geweldige ervaring! De prijs was geweldig en het biedt veel functies die uw projectmanagement en werkstroom ten goede komen. Vergeleken met de meeste concurrenten kost het minder en de gebruikersinterface is gewoon gemakkelijk te gebruiken.

Geweldige ervaring! De prijs was geweldig en het biedt veel functies die uw projectmanagement en werkstroom ten goede komen. Vergeleken met de meeste concurrenten kost het minder en de gebruikersinterface is gewoon gemakkelijk te gebruiken.

Pro Tip: U kunt de lijstweergave gebruiken om eenvoudig alle CRM items weer te geven en te beheren zonder tussen meerdere applicaties te hoeven schakelen!

2. HubSpot (de beste voor naadloze CRM-integratie in kleine callcenters)

Via HubSpot

*werknemers wisselen volgens een studie Harvard Business Review 3600 keer per dag van app. Stel je deze inefficiëntie eens voor in een callcenter, waar elke seconde telt.

HubSpot lost dit op door een uniforme CRM-oplossing te bieden die klantenservice, verkoop en marketing naadloos integreert in één platform. De universele inbox van HubSpot houdt alle interacties met klanten op één plek en biedt een gecentraliseerde weergave over meerdere kanalen, directe toegang tot contactgegevens en functies voor live chatten.

HubSpot beste functies

Toegang tot een gecentraliseerde inbox om klantinteracties via meerdere kanalen te stroomlijnen

Betrek klanten direct via live chatten op uw website

Efficiënt klantgegevens beheren met bijhouden van pijplijnen en automatisering van taken

Verbeter de samenwerking tussen teams met gedeelde inboxen en interactieopdrachten

Vereenvoudig de planning met een ingebouwde planner voor vergaderingen

HubSpot limieten

Beperkt functies voor callcenters zoals wachtrijen, gespreksopname en complexe gespreksroutering in lagere abonnementen

Beperkt het gebruik van telefoonnummers op basis van het abonnement

Beperkt de opslagruimte voor contactpersonen tot 1000 contactpersonen in het gratis abonnement, waardoor de schaalbaarheid voor grotere callcenters beperkt is

HubSpot prijzen

Marketing Hub Starter: $15/maand per gebruiker

Starter Klantenplatform: $15/maand per gebruiker

Marketing Hub Professional : $800/maand per gebruiker

Marketing Hub Enterprise: $3.600/maand per gebruiker

HubSpot beoordelingen en reviews

G2 : 4. 4/5 (12.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

Een gebruiker van Capterra zegt:

HubSpot CRM is een betrouwbaar hulpmiddel voor het beheren van verkoop- en marketingactiviteiten op één plek. Het is perfect voor kleine tot middelgrote Teams die op zoek zijn naar een eenvoudige invoer van CRM-software.

HubSpot CRM is een betrouwbaar hulpmiddel voor het beheren van verkoop- en marketingactiviteiten op één plek. Het is perfect voor kleine tot middelgrote Teams die op zoek zijn naar een eenvoudige invoer van CRM-software.

wist u dat? Snelheid is tegenwoordig alles. De 80/20 regel is de maatstaf -80% van de oproepen moet binnen 20 seconden beantwoord worden om de klanttevredenheid te behouden. Daarom geven CRM-oplossingen prioriteit aan het stroomlijnen van werkstromen en het automatiseren van gegevensinvoer, zodat agents zich kunnen richten op het oplossen van problemen zonder vast te lopen op handmatige invoer.

3. Zendesk (het beste voor AI-gebaseerd callbeheer en omnichannel ondersteuning)

Via Zendesk

Een callcenter runnen betekent alles tegelijk bijhouden, opnemen en rapporteren. Wat als uw CRM-systeem u mobiele toegang zou geven om klantinteracties vanaf elke locatie te beheren?

Dat is precies wat Zendesk levert. Een krachtig callcenter-CRM dat klantinteracties, het bijhouden en de analyse van gegevens centraliseert in één platform.

Sterker nog, het maakt telefonische ondersteuning rechtstreeks mogelijk vanuit dezelfde werkruimte die wordt gebruikt voor e-mail, chatten en sociale kanalen, waardoor een consistente klantenservice over meerdere communicatiekanalen wordt gegarandeerd.

De beste functies van Zendesk

Ondersteun omnichannel om telefoon, e-mail, chat en sociale interacties te verenigen

Routeer oproepen op intelligente wijze met behulp van AI-gestuurde prioritering

Genereer transcripties en samenvattingen van gesprekken voor sneller casemanagement

Houd gesprekken bij en volg de prestaties van agenten met realtime analyses

Verbeter zelfbedieningsopties met IVR en geautomatiseerde antwoorden

Zendesk limieten

Vereist codeervaardigheden voor het bouwen van aangepaste apps of het aanpassen van de interface

Sommige organisaties kampen met een lage gebruikersadoptie

Prijzen van Zendesk

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4. 3/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zendesk?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik hou van de manier waarop Zendesk de tickets, live chats en berichten ondersteunt en veel opties biedt om de gegevens bij hen te analyseren of de gegevens via API te extraheren en bij ons te analyseren.

Ik hou van de manier waarop Zendesk de tickets, live chats en berichten ondersteunt en veel opties biedt om de gegevens bij hen te analyseren of de gegevens via API te extraheren en bij ons te analyseren.

4. Freshdesk (het beste voor omnichannel ondersteuning en automatisering van de helpdesk)

Via Freshdesk

De waarde van de markt voor helpdeskautomatisering bedroeg 28,6 miljard dollar in 2024 en zal naar verwachting 130,9 miljard dollar bedragen in 2030, een duidelijk teken dat bedrijven prioriteit geven aan automatisering van de klantenservice.

En wat gebeurt er als u helpdeskfuncties combineert met CRM-software? Dan krijg je een speciale callcenteroplossing zoals Freshdesk.

Freshdesk integreert omnichannel ondersteuning met een geautomatiseerd ticketingsysteem. Dit stelt bedrijven in staat workflows te stroomlijnen, klantinteracties te verenigen en klantgegevens bij te houden, allemaal op één plek.

De beste functies van Freshdesk

Automatiseer tickettoewijzingen en bijhouden om handmatige inspanningen te verminderen

Verenig klantinteracties via meerdere communicatiekanalen

AI-gestuurde klantenservice inschakelen met geautomatiseerde chatbots voor snelle oplossingen

Werkstromen en sjablonen aanpassen om de efficiëntie van agenten te verbeteren

Zorg voor naadloze CRM-integratie met populaire zakelijke tools

Freshdesk limieten

Hogere kosten bij het toevoegen van geavanceerde functies

Vereist een betaald abonnement om premium functies en ondersteuning voor grotere teams te ontgrendelen

Freshdesk prijzen

Gratis

Groei: $999/maand per gebruiker

Pro: $3.599/maand per gebruiker

Enterprise: $5.699/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshdesk

G2: 4. 4/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Freshdesk?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Freshdesk is een van mijn favoriete helpdesktools omdat het intuïtief en eenvoudig te gebruiken is, zelfs voor beginnende gebruikers. Het vinden van vergelijkbare tickets is net zo eenvoudig als het uitvoeren van een Google zoekopdracht, en er zijn talloze filteropties waaruit u kunt kiezen.

Freshdesk is een van mijn favoriete helpdesktools omdat het intuïtief en eenvoudig te gebruiken is, zelfs voor beginnende gebruikers. Het vinden van vergelijkbare tickets is net zo eenvoudig als het uitvoeren van een Google zoekopdracht, en er zijn talloze filteropties waaruit u kunt kiezen.

🧠 Did You Know? Een bedrijf met 5.000 bezoekers verwerkt maandelijks 448 live chats, terwijl 50.000 bezoekers 1.000 chats betekenen - en dat is veel typen! Maar met AI-gestuurde chatbots worden routine query's direct afgehandeld, zodat call center agents zich kunnen concentreren op complexere problemen.

5. Zoho CRM (het beste voor consolidatie van klantgegevens en real-time bijhouden van gesprekken)

Via Zoho CRM

Het centraliseren van klantgegevens is essentieel in een callcenter. Agenten moeten direct toegang hebben tot client gegevens en case details om een soepele afhandeling van gesprekken en snelle oplossingen te garanderen. Zoho CRM vereenvoudigt dit proces door een gecentraliseerd platform te bieden waar agents direct toegang hebben tot klantinteracties, gesprekken in realtime kunnen registreren en case bijhouden kunnen beheren.

Het zorgt ook voor een efficiënte routering van oproepen en een betere productiviteit van agenten. Met tools zoals click-to-dial, live call monitoring en AI-gebaseerde analyses helpt Zoho CRM de activiteiten te stroomlijnen en de klantervaring te verbeteren.

Zoho CRM beste functies

Sla klantgeschiedenis op en raadpleeg deze om persoonlijke klantenservice te bieden

Log gespreksgegevens automatisch voor beter bijhouden van prestaties

Routeer oproepen efficiënt naar de meest geschikte agent

Maak gebruik van click-to-dial om de efficiëntie van agenten te verbeteren

Monitor live gesprekken voor real-time coaching en kwaliteitscontrole

Zoho CRM limieten

Beperk aanpassingen in de gratis versie

Steile leercurve

Prijzen van Zoho CRM

Standaard: $800/maand per gebruiker

Professioneel: $ 1.400/maand per gebruiker

Enterprise: $2.400/maand per gebruiker

Ultiem: $2.600/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (2.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (6.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho?

Een G2 gebruiker zegt:

Zoho CRM onderscheidt zich door de intuïtieve interface en de mogelijkheid om workflows aan te passen. Integratie met andere tools in het Zoho ecosysteem vergemakkelijkt gecentraliseerd gegevensbeheer en automatisering van repetitieve taken, wat tijd bespaart en de efficiëntie van onze dagelijkse activiteiten verbetert.

Zoho CRM onderscheidt zich door de intuïtieve interface en de mogelijkheid om workflows aan te passen. Integratie met andere tools in het Zoho ecosysteem vergemakkelijkt gecentraliseerd gegevensbeheer en automatisering van repetitieve taken, wat tijd bespaart en de efficiëntie van onze dagelijkse activiteiten verbetert.

Lees ook: Hoe bouw je een CRM-database?

Via Five9

Five9's Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) oplossing verandert het spel voor supportteams door telefoniebeheer in te bedden in bestaande CRM-software. Dit geeft direct toegang tot klantgegevens, geschiedenis en inzichten tijdens telefonische gesprekken.

Dit betekent dat elk inkomend en uitgaand gesprek niet zomaar een transactie is, maar een kans om de klantervaring te verbeteren!

Five9 beste functies

Toegang in de cloud mogelijk maken voor externe en hybride teams

Integreer naadloos met toonaangevende CRM-platforms voor een uniforme klantervaring

Ondersteun omnichannel interacties via spraak, e-mail, chatten en sociale media

Five9 limieten

Heeft geen ingebouwd CRM-systeem, waardoor externe CRM-software nodig is voor volledige functionaliteit

Extra kosten voor geavanceerde CRM-integratie

Five9 prijzen

Digitaal: $ 119/maand per gebruiker

Core: $ 119/maand per gebruiker

Premium: Aangepaste prijzen

Optimaal: Aangepaste prijzen

Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Five9

G2: 4. 1/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Five9?

Een gebruiker van G2 zegt:

Five9 is een alles-in-één contact center as a service (CCaaS) platform. Ze hebben alles wat je nodig hebt op één locatie vanuit één account. Ze bieden verschillende functies op basis van specifieke behoeften en het beste van Five9 is dat het volledig kan worden voltooid voor de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

Five9 is een alles-in-één contact center as a service (CCaaS) platform. Ze hebben alles wat je nodig hebt op één locatie vanuit één account. Ze bieden verschillende functies op basis van specifieke behoeften en het beste van Five9 is dat het volledig kan worden voltooid voor de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

🚀 Leuk weetje: De wortels van CCaaS gaan terug tot 1995, hetzelfde jaar dat TLC's "Waterfalls" de grafieken aanvoerde! CosmoCom (nu onderdeel van Enghouse Interactive) introduceerde de eerste IP-gebaseerde contact center-technologie en effende daarmee het pad voor de moderne CCaaS-oplossingen waar we vandaag de dag op vertrouwen.

7. Aircall. io (de beste voor communicatie via meerdere kanalen en naadloze CRM-integratie)

Het beheren van klantinteracties via meerdere kanalen kan chaotisch zijn, maar Aircall. io maakt een einde aan dat probleem met een gecentraliseerde oplossing.

Aircall. io verenigt spraak, SMS en sociale media in één platform en zorgt voor een naadloze CRM integratie met meer dan 100 business apps. Bovendien hebben gebruikers dankzij bidirectionele synchronisatie toegang tot klantgegevens, kunnen ze records bijwerken en gesprekken in realtime registreren, allemaal vanuit een callcenteroplossing in de cloud.

De beste functies van Aircall. io

Synchroniseer CRM-gegevens automatisch met Salesforce, HubSpot en Zendesk

Routeer gesprekken op intelligente wijze met behulp van interactieve voice response (IVR)

Beheer grote belvolumes met virtuele wachtrijen voor eerlijke wachttijden

Neem alle gesprekken op voor training, geschillenbeslechting en kwaliteitsborging

Monitor live gesprekken om real-time coaching en feedback te geven

Aircall. io limieten

Biedt beperkte geavanceerde analyses in lagere abonnementen

Extra installatie vereist voor complexe oproeprouteringsscenario's

Aircall. io prijzen

Essentieel: $30/maand per gebruiker

Professioneel: $50/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Aircall. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Aircall?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik vind het geweldig dat ze het product voortdurend verder ontwikkelen. Ik krijg het gevoel dat er echt naar feedback van klanten wordt geluisterd en dat er actie wordt ondernomen. Amanda ondersteunde ons snel en beantwoordde al onze vragen en het inwerkgesprek met Juan was gemakkelijk te volgen en zeer behulpzaam. Het product is gemakkelijk te gebruiken. Het is zo gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Ik vind het geweldig dat ze het product voortdurend verder ontwikkelen. Ik krijg het gevoel dat er echt naar feedback van klanten wordt geluisterd en dat er actie wordt ondernomen. Amanda ondersteunde ons snel en beantwoordde al onze vragen en het inwerkgesprek met Juan was gemakkelijk te volgen en zeer behulpzaam. Het product is gemakkelijk te gebruiken. Het is zo gemakkelijk om aan de slag te gaan.

💡Pro Tip: Met intuïtieve functies zoals IVR, live gespreksmonitoring en gedetailleerde gespreksanalyses in uw callcenter-CRM kunt u de productiviteit van agenten en de klanttevredenheid verhogen!

8. Dialpad (het beste voor AI-gestuurde gesprekstranscriptie en realtime assistentie)

Via Dialpad

Dialpad biedt AI-gestuurde gesprekstranscriptie, realtime coaching van agenten en voorspellende CSAT-scores, en dat alles met naadloze CRM-integratie met Salesforce en andere oplossingen. Met TrueCaaS verenigt Dialpad ook spraak, messaging, video en live chatten, voor een echte omnichannelervaring voor zowel klanten als agenten.

Dialpad beste functies

Transcribeer gesprekken in realtime met AI-gestuurde spraak-naar-tekst

Assisteer agenten live met Real-Time Assist (RTA) kaarten die relevante aantekeningen triggeren tijdens gesprekken

CSAT-scores voorspellen door gesprekstranscripts te analyseren, zelfs als er geen enquêtes zijn Voltooid

Maak omnichannel communicatie mogelijk via spraak, berichten, video en chatbots

Drop vooraf opgenomen voicemails om uitgaande verkoopgesprekken te versnellen

Integreer naadloos met Zoho CRM, Salesforce, Zendesk en andere platforms

Beperkingen Dialpad

Limiet aan het aantal contactcenters op basis van het abonnement

Beperkt de capaciteit van wachtrijen, wat een uitdaging kan zijn tijdens piekgesprekken

Vereist geavanceerde installatie voor complexe oproeproutingscenario's

Dialpad prijzen

Standaard: $15/maand per gebruiker

Pro: $25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Dialpad

G2: 4. 4/5 (1.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (500+ beoordelingen)

9. Nextiva (de beste voor ingebouwde CRM-functionaliteit in een callcenterplatform)

Via Nextiva

Schakelen tussen CRM-software en callcenterplatforms is dodelijk voor de productiviteit. In plaats van tussen verschillende apps te schakelen, fungeert Nextiva als CRM zelf, waardoor interacties met klanten naadloos verlopen en de workflows van agenten efficiënter verlopen.

Met de functie click-to-call, schermpop-ups en omnichannelmogelijkheden kunnen agents gesprekken, e-mails, sociale media en chats vanaf één dashboard beheren om een eenduidige klantervaring te garanderen.

De beste functies van Nextiva

Direct toegang tot klantgegevens met directe gegevensintegratie

Start snel oproepen met click-to-call vanuit CRM-contacten

Automatisch klantgegevens weergeven met schermpop-ups bij inkomende gesprekken

Beheer omnichannel interacties via gesprekken, e-mail, chatten en sociale media

Verbeter de automatisering van werkstromen met tools voor procesautomatisering

Nextiva limieten

Caps video vergaderingen op 45 minuten

Neemt ongebruikte minuten niet mee naar de volgende maand

Nextiva prijzen

Essentieel: $129/maand per gebruiker

Professioneel: $159/maand per gebruiker

Premium: $199/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Nextiva

G2: 4. 5/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Nextiva?

A gebruiker van Capterra zegt:

We hebben een geweldige service gehad met Nextiva en als we een probleem hebben, bieden ze verschillende opties om technische ondersteuning te krijgen. En we zijn erg tevreden over hun service, technische ondersteuning en apparatuur.

We hebben een geweldige service gehad met Nextiva en als we een probleem hebben, bieden ze verschillende opties om technische ondersteuning te krijgen. En we zijn erg tevreden over hun service, technische ondersteuning en apparatuur.

10. CloudTalk (de beste voor AI-aangedreven callmanagement en automatisering van CRM)

Via CloudTalk

Een callcenter-CRM-systeem moet meer doen dan alleen klantgegevens opslaan. Het moet workflows optimaliseren, automatisering van bijhouden van gesprekken en real-time inzichten bieden. CloudTalk doet precies dat door naadloos te integreren met CRM-software zoals Salesforce en HubSpot.

Met functies zoals click-to-call en AI-gegenereerde gesprekssamenvattingen stroomlijnt CloudTalk klantenserviceactiviteiten, waardoor het een krachtige callcenter-CRM-software is om grote belvolumes en klantinteracties via meerdere kanalen te beheren.

CloudTalk beste functies

Synchroniseer klantinteracties direct met CRM-integratie voor realtime updates

Log gespreksgegevens automatisch in het CRM, zodat u geen gegevens meer handmatig hoeft in te voeren

Schakel de functie click-to-call in om nummers rechtstreeks vanuit de CRM-interface te bellen

Routeer oproepen op intelligente wijze naar de juiste agent op basis van de behoeften van de klant

Real-time coaching met live gespreksmonitoring en fluistermodus

Genereer AI-gestuurde gesprekssamenvattingen om agenten uren te besparen op handmatige aantekeningen

CloudTalk limieten

Beperkt belminuten op basis van het abonnement van de klant

Afhankelijkheid van externe carriers, wat gelijktijdige capaciteit kan limieten

CloudTalk prijzen

Starter: $25/maand per gebruiker

Essentieel: $29/maand per gebruiker

Expert: $49/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CloudTalk

G2: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (1.000+ beoordelingen)

Ook lezen: Wat is Customer Communication Management?

11. Talkdesk (het beste voor AI-gestuurde automatisering en omnichannel klantinteracties)

Via Talkdesk

Talkdesk is geen standalone CRM-systeem. Het is een callcenteroplossing op cloudbasis die integreert met toonaangevende CRM-platforms en agenten toegang geeft tot klantinteracties zonder tussen applicaties te hoeven schakelen.

Dit helpt klantenserviceagenten om werkstromen efficiënter te beheren en verbetert de algehele klantenservice.

Talkdesk beste functies

Rechtstreeks toegang tot realtime klantgegevens binnen de Talkdesk interface

Routeer gesprekken op intelligente wijze op basis van klantgegevens en vaardigheden van agenten

Begeleid klanten naadloos met IVR (Interactive Voice Response) automatisering

Ondersteun omnichannel interacties via telefoon, e-mail, chatten en sociale media

Verbeter uitgaande campagnes met voorspellende en power dialing opties

Talkdesk limieten

Limiet aan aanpassingen voor zeer gespecialiseerde werkstromen

Beperkt geavanceerde AI-functies zoals sentimentanalyse tot hogere abonnementen

Talkdesk prijzen

CX Cloud Digital Essentials: $85/maand per gebruiker

Cloud Essentials: $85/maand per gebruiker

CX Cloud Elevate: $115/maand per gebruiker

CX Cloud Elite: $145/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Talkdesk

G2: 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Talkdesk?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik hou van het gemak waarmee Talkdesk wordt gebruikt, het is heel gemakkelijk te begrijpen en te introduceren aan nieuwe agenten. We gebruiken Talkdesk elke dag om met klanten te bellen en gebeld te worden, dus het is belangrijk dat we software hebben die goed werkt

Ik hou van het gemak waarmee Talkdesk wordt gebruikt, het is heel gemakkelijk te begrijpen en te introduceren aan nieuwe agenten. We gebruiken Talkdesk elke dag om met klanten te bellen en gebeld te worden, dus het is belangrijk dat we software hebben die goed werkt

💡Pro Tip: Het is altijd beter om je huiswerk te doen, zodat je altijd op de hoogte bent. Hier is een stap-voor-stap handleiding om te begrijpen hoe AI-gestuurde klantenservice wordt geïmplementeerd.

12. Avaya (de beste voor meerkanaals CRM-integratie en realtime klantinzicht)

Via Avaya

Avaya is een CRM-oplossing voor contactcenters met alle functies, ontworpen om zowel inkomende als uitgaande klantinteracties efficiënt af te handelen. De oplossing integreert met Salesforce, Microsoft Dynamics en ServiceNow, waardoor contactcenteragenten toegang hebben tot klantgegevens binnen hun oproepinterface.

Avaya's realtime supervisoroverzicht, geautomatiseerde workflows en AI-gebaseerde inzichten helpen ondersteuningsteams ook hun activiteiten te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Avaya beste functies

Toegang tot uniforme klantgegevens rechtstreeks binnen de callcenterinterface

Integreer naadloos met toonaangevende CRM-systemen voor realtime gegevenssynchronisatie

Beheer omnichannel interacties via gesprekken, e-mails, chats en sociale media

Verbeter de efficiëntie van agenten met realtime inzicht in klanten en minder handmatige invoer van gegevens

Supervisor monitoring inschakelen voor live coaching en bijhouden van prestaties

Avaya beperkingen

Vereist aanzienlijke aanpassingen voor unieke werkstromen

Wordt geconfronteerd met potentiële uitdagingen op het gebied van gegevensconsistentie bij de integratie van meerdere CRM's

Avaya prijzen

Digitaal: Aangepaste prijzen

Stem: Aangepaste prijzen

Alle media: Aangepaste prijzen

Creëer je eigen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Avaya

G2: 4. 1/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Avaya?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik werk nu bijna vier jaar in mijn bedrijf en sindsdien gebruiken we Avaya.

Ik werk nu bijna vier jaar in mijn bedrijf en sindsdien gebruiken we Avaya.

🚀 Leuk weetje: Gartner voorspelt dat tegen 2027 AI-gestuurde chatbots het primaire klantenservicekanaal zullen zijn voor 25% van de organisaties. Voor callcenters betekent dit minder routinematige query's voor agenten en meer AI-gestuurde klantinteracties, wat de efficiëntie verbetert en de tijd verkort. Het is een win-win!

13. EngageBay (het beste voor kleine en middelgrote bedrijven die een alles-in-één CRM- en callcenteroplossing nodig hebben)

Via EngageBay

Stelt u zich eens voor dat een eigenaar van een klein bedrijf probeert te jongleren met klantenservice, verkoop en marketing en tegelijkertijd de activiteiten van het callcenter soepel wil laten verlopen. Dat is waar EngageBay om de hoek komt kijken.

EngageBay is ontworpen voor starters en kleine bedrijven en combineert CRM, marketing automatisering en call center functies in één intuïtief platform.

Met ingebouwde CRM-mogelijkheden en speciale functies zoals een Power Dialer en een tracker voor de productiviteit van agenten, zorgt EngageBay ervoor dat klantenservice-medewerkers alle context hebben die ze nodig hebben, of ze nu uitgaande gesprekken voeren of vragen van klanten behandelen.

EngageBay beste functies

Voltooid klantinzicht met een ingebouwd CRM voor gepersonaliseerde interacties

Bel rechtstreeks via EngageBay of integreer met Twilio en apps van derden

Wijs uitgaande gesprekken automatisch toe met de geavanceerde workflow automation builder

Houd tickets en query's van klanten bij met de gratis helpdesksoftware

Gesprekken opnemen voor training en procesoptimalisatie

Beperkingen van EngageBay

Biedt beperkte aanpassingen voor geavanceerde rapportages

Heeft een leercurve voor complexe functies

Beperkt de functie op de mobiele app

EngageBay prijzen

Gratis

Basis: $12. 74/maand per gebruiker

Groei: $55. 24/maand per gebruiker

Pro: $101. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van EngageBay

G2: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over EngageBay?

Een gebruiker van G2 zegt:

Goede allesomvattende tool voor SM-beheer. Het stroomlijnt het voorbereiden en publiceren van berichten op sociale media heel mooi. De UI is intuïtief en je hebt er binnen een paar minuten je hoofd bij. Ook hun klantenservice is top.

Goede allesomvattende tool voor SM-beheer. Het stroomlijnt het voorbereiden en publiceren van berichten op sociale media heel mooi. De UI is intuïtief en je hebt er binnen een paar minuten je hoofd bij. Ook hun klantenservice is top.

Aanvullende nuttige software

Hier is een lijst met andere callcenter-CRM-software die niet in onze lijst is opgenomen, maar die in bepaalde scenario's nuttig kan zijn: Bitrix24 : Een uitgebreide CRM- en contactcenteroplossing met ingebouwde telefonie, Taak automatisering en omnichannel ondersteuning voor verbeterde productiviteit van agenten

Vocalcom : Een cloudgebaseerd callcenter-CRM met AI-gestuurde gespreksroutering, realtime analyses en naadloze CRM-integraties om klantinteracties te verbeteren

RingCentral Contact Center: Een schaalbaar callcenter-CRM met intelligent callcenterbeheer, personeelsoptimalisatie en omnichannelcommunicatie

Ook lezen: Beste volledig aanpasbare CRM-softwaresystemen

Geen bijkomende schade meer! ClickUp dekt u

Tijd is geld, maar tevreden klanten ook.

Vooral in callcenters, waar elke soepele interactie zorgt voor merkloyaliteit en controle over de hele verkooptrechter.

En hier is een feit om het te bewijzen: 58% van de klanten is bereid meer te betalen voor een betere klantenservice.

Dit is de reden waarom de CRM-oplossing van ClickUp gezond is voor uw bedrijf.

ClickUp centraliseert klantgegevens, automatiseert werkstromen en verbetert callcenteractiviteiten - allemaal in één platform. Van het bijhouden van oproepen tot het automatiseren van taken, het elimineert overbelasting van apps zodat agenten zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is-klanttevredenheid.

Klaar om uw callcenteractiviteiten te transformeren? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!